Какие "Джавелины"? ВСУ "Хаммеры" освоить не может!

Я уже не говорю о "Хаммерах", к которым просто нет у нас сервиса. На сегодняшний день по территории Украины выкуплены все УАЗы, начиная с 452-го, заканчивая 469-м, потому что, оказывается, что наши солдаты, понятно, привыкли этим пользоваться. Так же и дизельная техника

Украинская армия не может освоить старую военную технику, которая поступает из Соединенных Штатов Америки. Об этом рассказал бывший вице-премьер Украины Роман Бессмертный. Как передает РИА Новости со ссылкой на NewsOne, он отметил, что для использования новой техники нужна подготовка кадров, которой в украинских военных сейчас нет.В связи с этим солдаты не только не могут пользоваться такими приборами, как контрартиллерийские радары, но даже не в состоянии освоить старые американские военные автомобили. Бессмертный добавил, что украинским солдатам привычнее советская техника.— заявил Бессмертный.Ранее администрация США одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.