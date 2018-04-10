18:05 10 апреля
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Какие "Джавелины"? ВСУ "Хаммеры" освоить не может!

Украинская армия не может освоить старую военную технику, которая поступает из Соединенных Штатов Америки. Об этом рассказал бывший вице-премьер Украины Роман Бессмертный. Как передает РИА Новости со ссылкой на NewsOne, он отметил, что для использования новой техники нужна подготовка кадров, которой в украинских военных сейчас нет.

Какие "Джавелины"? ВСУ "Хаммеры" освоить не может!


В связи с этим солдаты не только не могут пользоваться такими приборами, как контрартиллерийские радары, но даже не в состоянии освоить старые американские военные автомобили. Бессмертный добавил, что украинским солдатам привычнее советская техника.


Я уже не говорю о "Хаммерах", к которым просто нет у нас сервиса. На сегодняшний день по территории Украины выкуплены все УАЗы, начиная с 452-го, заканчивая 469-м, потому что, оказывается, что наши солдаты, понятно, привыкли этим пользоваться. Так же и дизельная техника
— заявил Бессмертный.

Ранее администрация США одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

Использованы фотографии: http://avtomaniya.com/
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Комментарии 26

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  1. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 15:12
    на хаммерах уже давно ездят, с Ирака еще, в Житомире... попахивает дезой
    bogart047
    1. Прокат (Виктор) Сегодня, 15:16
      он отметил, что для использования новой техники нужна подготовка кадров, которой в украинских военных сейчас нет.

      laughing Эпично! Бородатые козопасы могут освоить, а свидомые цеэуропейцы - нет! Это уровень!
      Прокат
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 15:49
        Почему не могут? Вон, на фото к статье по моему отлично освоили. Сколько там колесо стоит?
        Mestny
    2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:18
      Цитата: bogart047
      на хаммерах уже давно ездят, с Ирака еще, в Житомире... попахивает дезой

      Они и до переворота были в украинской армии, но нормальные и эксплуатировались в тепличных условиях.
      Сейчас поступают с длительного хранения и без соответствующей подготовки и техобслуживания. Старая резина рассыпается, топливная система не может в топливо разбавленное ослиной мочой, на ТО по различным причинам забивается болт.
      Серый брат
      1. Yrec (Юрий) Сегодня, 15:21
        Поступают, скорее всего, с полностью выработанным ресурсом. Капремонт по цене нового. Вот и ноют великие украинцы. С такой техникой Чёрного моря не выкопать.
        Yrec
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:25
          Цитата: Yrec
          Поступают, скорее всего, с полностью выработанным ресурсом.

          По документам ресурс есть иначе бы они под пресс пошли, а не на хранение. Просто ничего не хранится вечно, а автомобиль тем более.
          Серый брат
    3. bazzbazz (Максим) Сегодня, 15:20
      Как это не освоить, говорите давно ездят? Значит уже освоили в личных интересах, кто мог)
      bazzbazz
    4. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 15:21
      Дело не в умении их водить, они обслуживать технику не умеют. Там наверняка им залужники даже ЗИПы не поставили, ну есть у меня такое подозрение.
      Ушлый_башкорт
    5. лесовозник (игорь) Сегодня, 15:28
      Чё? Да американца освоить не может просто клинический недоумок с руками из задницы. Я на фрэде пару лет откатал - диагноз : краз комфортабельный - камаз в сто раз сложнее , не думаю что армейский хаммер сложнее уазика
      лесовозник
    6. LeonidL (Леонид) Сегодня, 16:40
      Ездят на своих, а не на казенных - две большие разницы. Тот кто может себе позволить личный Хаммер - может найти за хорошие деньги хорошего мастера и хорошие запчасти, кроме того - ездят по дорогам, пусть и паршивеньким. А в войсках усэ казенное! Грошей нэмае, нормальный механик не займется ремонтом, он, нормальный, за такие гроши и ключ в руки не возмет, ну и запчасти ... прапорам складским тоже ведь жить хочется. Вот запчасти и идут на частные хаммеры ... а козлик и буханка они все стерпят ...
      LeonidL
  2. RUSЛАН (RUSЛАН) Сегодня, 15:17
    Ну точно Бессмертный!Как-бы на "миротворец"его не внесли! smile
    RUSЛАН
  3. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:19
    Или в ВСУ уже всё что могли продать продали.
    NF68
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:21
      Цитата: NF68
      уже всё что могли продать продали.

      К гадалке не ходи.
      Серый брат
  4. Не служил (Назар) Сегодня, 15:25
    Для нормального освоения техники и её сервиса нужны хоть какие то знания и мозги. А если там сидят на алкоголе да ещё и не таблетках, то чего ждать то????
    На таблетках мож только во время боевых действий и сейчас мож на передке только. Но вот в горилке себя явно не отказывают.
    Не служил
  5. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:27
    Ёклмн, им блин грёбанный "сервис" нужен что - бы несколько болтов открутить и прикрутить..!?Серьёзно? Ну тогда всё ясно... request У нас таких без руких рукопопов понятно как называли....
    Сервис, мне вообще уже на этом слове ржачно стало. То -есть этим харным хлопцам что-бы починитить посреди поля боевую машину нужен сервис? Наверное ещё с кофем и мойкой?
    DEZINTO
  6. Антарес (Антарес) Сегодня, 15:37
    Украинская армия не может освоить старую военную технику, которая поступает из Соединенных Штатов Америки. Об этом рассказал бывший вице-премьер Украины Роман Бессмертный. Как передает РИА Новости со ссылкой на NewsOne, он отметил, что для использования новой техники нужна подготовка кадров, которой в украинских военных сейчас нет

    Первоисточник

    Тут гораздо круче. Мы Советский Союз по признанию Романа. Мы оперируем количеством техники, а не качеством солдата. И дальше он раскрывает суть как раз на вопрос о снайперском оружии(которого передали больше чем у нас снайперов -цитата из обсуждения)
    Про Хамерры-сказал что нет сервиса. Да правильны он вещи говорит. Квалифицированный современный солдат готовиться годами. А тут вынуждены использовать устаревшее только потому что удобнее. Хотя есть новое.
    ПТРК Джавелин использовать могут даже арабы. А вот ремонтировать, эксплуатировать контрбатарейные радары, большой автопарк бронемашин, танков, артиллерии и пр--может только армия и государство.Мы только учимся воевать, ибо прожили больше 20 лет в иллюзии.

    23 минуты 10 секунд.
    Антарес
  7. Strashila (I) Сегодня, 15:45
    Давайте начнем с простого... вся западная техника рассчитана на авторизованные автоцентры... чтоб было соответствующее оборудование и сертифицированные механики, "белые" автозапчасти и комплектующие с расходными материалами... на все это надо деньги, которых нет. Закон торговли гласит... что детали в качестве запчастей всегда дороже аналогов установленных на заводе при производстве... самые дорогие запчасти, это у машин снятых с производства... чем дольше, тем дороже... и не "белые" которые закончились на складах, а "серые" аналогичные не понятного производства. А учитывая, что на Украину поставлялось не новье... а машины с копеечным остаточным моторесурсом... чистое разводилово... чей то частный гешефт в штатах.
    Strashila
  8. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 15:55
    начиная с 452-го, заканчивая 469-м,
    Ммм, простите, а что, между 452 и 469 есть ещё модели? И не пойму, что они со ступицей Хаммера сделали?
    sabakina
    1. assa67 (андрей) Сегодня, 16:03
      Слава,доброго дня hi ...
      Цитата: sabakina
      И не пойму, что они со ступицей Хаммера сделали?

      ЗИП пошел на создание новейшей техники
      assa67
  9. Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:57
    Прибедняются... Денег просят... Хотя тот факт, что выкупили все УАЗы очень интересен... Надеюсь наши поставку запчастей для УАЗов как и для всей другой техники заблокировали для Украины...
    Ratmir_Ryazan
  10. изя топ (Андрей) Сегодня, 16:13
    бессмертный-это тот,кто поначалу в Минске визжал?так он это what коллега парубия fool
    изя топ
  11. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 16:14
    На месте коллективно подпрыгивать да горло драть-это не головой работать..
    Злой 55
  12. LeonidL (Леонид) Сегодня, 16:37
    Нет мозгов - крути баранку на козле или буханке!
    LeonidL
  13. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 16:43
    Хрень, эксплуатация хаммеров в ВСУ скорее невозможна по двум причинам, во первых получили то что уже отслужило в том же Ираке свой срок. А во вторых к хамерам нихрена не дешевые запчасти. А денежек у ВСУ нема. Ну нет у атамана золотого запаса..... Что касается радаров, там возможно вообще все проще - никто и не собирался их использовать в войсках. Может загнать хотели, да малость не успели....
    Topotun
  14. ПалБор (Павел) Сегодня, 17:10
    Как раз наоборот освоили.Колёса,движки,сидушки...за поцены освоили.
    ПалБор
  15. лысова (владимир) Сегодня, 17:17
    Вообще то деревянных, в любой армии хватает. А вот учителя - спецы, на вес золота. Ну и важна внутриармейская атмосфера, ради чего всё это.
    лысова
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