18:06 10 апреля
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Невредимые боевики "Джейш аль-Ислам"* выходят из Думы. "Хлорные бомбы" не той системы?..

Очередная группа боевиков, входящих в террористическую организацию «Джейш аль-Ислам» (*запрещено в РФ) согласилась отказаться от сопротивления правительственным войскам в пригороде Дамаска. Несколько десятков боевиков в автобусах и грузовиках вывезены из Думы через специально организованные «зелёные» коридоры. По последним данным, часть из них пожелала перебраться в провинцию Идлиб, а часть решила сложить оружие и вернуться к обычной гражданской жизни непосредственно в Дамаске и его окрестностях.

На фото можно видеть, что у одних боевиков при себе остаётся стрелковое оружие, другие – одеты в гражданскую одежду и выезжают из окружённой войсками Думы безоружными. В то и другом случаях выезд осуществляется под договорённости с командованием САА и офицерами Координационного центра по примирению враждующих сторон.

Невредимые боевики "Джейш аль-Ислам"* выходят из Думы. "Хлорные бомбы" не той системы?..




Обращают на себя внимания ответы выходящих из окружения боевиков на вопрос о том, когда против них применялись химические боеприпасы. Напомним, что в течение нескольких дней Запад обвиняет САА в том, что авиация якобы сбрасывает на Думу бочковые бомбы с хлором. Боевики, с которыми удалось поговорить сирийским журналистам, откровенно недоумевают, о каком химическом оружии идёт речь.

Это в очередной раз доказывает всю фейковость западных обвинений в применении химических боеприпасов и "сотнях отравленных". В сирийском военном командовании, напомним, накануне отметили, что только полный невежда может заявлять о применении химоружия со стороны САА там, где находятся сами военнослужащие сирийской правительственной армии, квартал за кварталом занимающие пригород Дамаска. При этом добавлено, что ОЗХО ещё два года назад подтвердила ликвидацию арсеналов химоружия правительственных сил САР.

Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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Комментарии 31

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  1. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:18
    Боевые отравляющие вещества, по странному стечению "обстоятельств," избирательно действуют тьлько на гражданских, а у ярых аллах акбарщиков сделаны все необходимые прививки.
    NF68
    1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 15:34
      Меня больше вот это волнует:
      ...а часть решила сложить оружие и вернуться к обычной гражданской жизни непосредственно в Дамаске и его окрестностях

      Из них обычные граждане, как из акул аквариумные рыбки
      ROSS_Ulair
    2. Маз Сегодня, 15:40
      ДА пусть подавят друг друга в Идлибе. И цель хорошая. Кучная
      Маз
  2. Yrec (Юрий) Сегодня, 15:18
    Наванговал я совсем недавно бочку с хлором. Но её, похоже, даже не удосужились в Гуту завезти. А-а, и так бараны схавают. Типа "новичка" для скрипалей, все слышали, но никто не видел. У нас у джентельменов верят на слово. tongue
    Yrec
    1. Маз Сегодня, 15:42
      В дополнение к видео коллеги
      Маз
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 15:19
    Всем давно известно, что США лжецы. Асад, ещё несколько лет назад отказался от химоружия.
    solzh
  4. НасРать (Евлампий) Сегодня, 15:19
    Так наши в Думе были, следов хлора не нашли...:

    НасРать
  5. astepanov (Алексей) Сегодня, 15:19
    И что? Фейки не для того готовятся, чтобы их авторы признались во вранье. Даже если ложечки найдутся, осадочек останется. Надо отчетливо понимать, что вся эта возня затевалась исключительно ради "осадочка". Вчера Небензя в ООН излагал массу фактов, и что, это кого-то убедило? Француз нес сопливую пургу о "несчастных отравленных детях", американка, как всегда - о "зверствах режима Асада". Идет делегитимизация России, формирование образа бесчеловечного режима, бешеного зверя, которого нужно уничтожить. То же самое предшествовало уничтожению Ирака, бойне в Югославии, Ливии, Ливане... Давно пора вступать в информационную войну по навязанным правилам, а не уходить в глухую оборону.
    astepanov
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:20
    В матрассии сообщат, что сирийские войска зашли в Думу в костюмах химзащиты, поставляемые из России. И каждому из военных сирийцев заранее ввели антидот.
    Egorovich
  7. bazzbazz (Максим) Сегодня, 15:26
    Новичка на всех не хватает!
    Бесять эти спасения боевиков, сил нет!
    bazzbazz
    1. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 15:28
      Когда там истекает 48 часов? Ваши ставки, сегодня ночью?
      Vol4ara
      1. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:47
        Ничего не будет...
        gukoyan
        1. трассер (Сергей) Сегодня, 16:46
          Я бы так спокоен не был.
          трассер
    2. Iglu40 (Iglu) Сегодня, 16:16
      Еще один анклав бородатых исчезнет. А в Идлибе они друг друга мочат - тоже дело!
      Iglu40
  8. лысова (владимир) Сегодня, 15:35
    Короче не чему не научились. Выпустили по коридору - кто куда хочет. Идиотизм полнейший.
    лысова
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:47
      Выпустили по коридору - кто куда хочет.

      Я тоже этого идиотизма в упор не понимаю. Говорят что мол таким образом экономят собственные силы. Но только смысл-то какой?, если эти бородачи уходят десятками автобусов, а потом отдохнув возвращаются? и начинается новая бойня......request Не проще ли уже раз и навсегда добить?
      DEZINTO
      1. лысова (владимир) Сегодня, 16:26
        А ведь ещё и в пригород, да и в сам Дамаск впустили новых " мирных жителей. Ну а другие к местам новой дислокации. Тем более назревает конфликт, а бармалеи понятно чью сторону примут. И придётся воевать на два фронта - внутри и снаружи.
        лысова
  9. лесовозник (игорь) Сегодня, 15:46
    Их не вывозить надо, а утилизировать, ибо сколько волка не корми..... понятно да?
    лесовозник
  10. aloleggry (Александр) Сегодня, 15:48
    Имея некоторые знания в химии, в том числе и боевой. Имея некоторые знания в биологии, в том числе и боевой. Могу сказать однозначно, расказать о происшедешем будет некому. А теперь вопрос: почему на этой "отравленной" местности не пасется целая толпа "дегазаторов"? Местность то надо вернуть. После обеззараживания.
    aloleggry
    1. astepanov (Алексей) Сегодня, 16:04
      Вряд ли вы имеете знания в химии, в том числе боевой. Хлор, во-первых, имеет довольно высокую по сравнению с другими ОВ ПДК, во-вторых он, в отличие от почти всех прочих ОВ - газ, который рассеивается даже слабым ветром и сквозняками. В-третьих, очень легко взаимодействует со всем, что окисляется: грунтом, органикой и т.д., а в воде диспропорционирует, т.е. по--сути дегазируется. Так что через несколько суток уже нечего дегазировать.
      astepanov
  11. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 15:49
    Точно применяли. Им всем даже память напрочь отшибло. Это и есть главное доказательство!
    Сергей985
  12. олег белов_2 (олег белов) Сегодня, 15:52
    проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я был приятно удивлён http://vestclicks.ru/public/6380713741466522
    олег белов_2
  13. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 15:59
    Цитата: DEZINTO
    Выпустили по коридору - кто куда хочет.

    Я тоже этого идиотизма в упор не понимаю. Говорят что мол таким образом экономят собственные силы. Но только смысл-то какой?, если эти бородачи уходят десятками автобусов, а потом отдохнув возвращаются? и начинается новая бойня......request Не проще ли уже раз и навсегда добить?
    если бы они оттуда не вышли, то ковыряли бы их там ещё месяц, нету столько времени, их надо выкинуть в идлиб к турками, зачистить все другие котлы и наращивать силы
    Vol4ara
  14. sagitch (Ильдар) Сегодня, 16:00
    ШОК!!! Расспросил, рассказал, поговорил с соседями, знакомыми об угрозе начала войны в Сирии.
    Ответы 5-х меня поразили!
    Одной все равно, у нее муж в запое, может заберут на войну, да и пусть.
    Четверо из пятерых надеются что если начнется война, то долги по кредитам отсрочат или вообще простят!?
    sagitch
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:09
      Цитата: sagitch
      Четверо из пятерых надеются что если начнется война, то долги по кредитам отсрочат или вообще простят!?

      Ну а что,достаточно прагматично wassat
      Александр романов
    2. Житель Урала Сегодня, 16:43
      На том свете всем долги простят...
      Житель Урала
      1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 17:09
        Не факт!))) нынче, коллекторы очень даже предприимчивые! Благо, в законе!
        Сибирский цирюльник
  15. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 16:11
    Цитата: sagitch
    ШОК!!! Расспросил, рассказал, поговорил с соседями, знакомыми об угрозе начала войны в Сирии.
    Ответы 5-х меня поразили!
    Одной все равно, у нее муж в запое, может заберут на войну, да и пусть.
    Четверо из пятерых надеются что если начнется война, то долги по кредитам отсрочат или вообще простят!?

    Вот вот, у меня на работе вообще никто не в курсе, что может быть заварушка, народ получает информацию посредством интернета, строго ту которая интересует. Политика им не интересна
    Vol4ara
  16. assa67 (андрей) Сегодня, 16:11

    это и была хим.атака...
    assa67
  17. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 16:37
    В последнее время с БОВ чудеса происходят - то "Новички" не травят, то хлор прямо как аромат туалетной воды действует... Наверное плохая экология адаптировала человечество....
    Topotun
  18. viktor. (Чита) Сегодня, 16:51
    И тех и других нужно для начала кастрировать,для натовской союзной армии как бы подарок wassat
    viktor.
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