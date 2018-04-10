Невредимые боевики "Джейш аль-Ислам"* выходят из Думы. "Хлорные бомбы" не той системы?..

Очередная группа боевиков, входящих в террористическую организацию «Джейш аль-Ислам» (*запрещено в РФ) согласилась отказаться от сопротивления правительственным войскам в пригороде Дамаска. Несколько десятков боевиков в автобусах и грузовиках вывезены из Думы через специально организованные «зелёные» коридоры. По последним данным, часть из них пожелала перебраться в провинцию Идлиб, а часть решила сложить оружие и вернуться к обычной гражданской жизни непосредственно в Дамаске и его окрестностях.На фото можно видеть, что у одних боевиков при себе остаётся стрелковое оружие, другие – одеты в гражданскую одежду и выезжают из окружённой войсками Думы безоружными. В то и другом случаях выезд осуществляется под договорённости с командованием САА и офицерами Координационного центра по примирению враждующих сторон.Обращают на себя внимания ответы выходящих из окружения боевиков на вопрос о том, когда против них применялись химические боеприпасы. Напомним, что в течение нескольких дней Запад обвиняет САА в том, что авиация якобы сбрасывает на Думу бочковые бомбы с хлором. Боевики, с которыми удалось поговорить сирийским журналистам, откровенно недоумевают, о каком химическом оружии идёт речь.Это в очередной раз доказывает всю фейковость западных обвинений в применении химических боеприпасов и "сотнях отравленных". В сирийском военном командовании, напомним, накануне отметили, что только полный невежда может заявлять о применении химоружия со стороны САА там, где находятся сами военнослужащие сирийской правительственной армии, квартал за кварталом занимающие пригород Дамаска. При этом добавлено, что ОЗХО ещё два года назад подтвердила ликвидацию арсеналов химоружия правительственных сил САР.