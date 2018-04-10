18:02 10 апреля
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Назло Пекину: США продадут Тайваню технологии строительства подлодок

Госдеп США одобрил предоставление лицензий, необходимых для продажи Тайваню технологий, которые требуются при разработке и постройке подводных лодок, сообщает ЦАМТО со ссылкой на Agence France-Presse.

Одна из подлодок Тайваня – SS 791 Hai Shih (бывшая американская SS 478 Cutlass типа Tench постройки 1945 года. Передана ВМС Тайваня в 1973 году).

По мнению аналитиков, действия Вашингтона неминуемо вызовут протесты Пекина, который считает Тайвань своей территорией. Ранее Пекин уже выразил протест, заявив, что США должны прекратить официальные обмены с Тайванем, чтобы не нанести ущерб китайско-американским отношениям.


Сообщается, что ВМС Тайваня в марте 2017 года «подписало с Национальным Чжун-шаньским институтом науки и технологий (National Chung-Shan Institute of Science and Technology, NCSIST) и судостроительной компанией CSBC меморандум о взаимопонимании по вопросу совместной разработки проекта и постройки национальных подводных лодок». На разработку проекта НАПЛ будет выделено около $ 95,34 млн.

Всего для флота к 2028 году планируется построить 8 неатомных субмарин.

На сегодняшний день Тайвань не имеет опыта строительства подлодок, и длительное время ожидала содействия США в этом вопросе. Теперь власти Тайваня эту поддержку, похоже, получат.

Использованы фотографии: c1.staticflickr.com
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Комментарии 23

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  1. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 15:34
    То же мне повод переживать. США с 60г не строит неатомных подводных лодок. Потому какой уровень там технологий и так понятен.
    Инжeнeр
    1. Logall (Александр) Сегодня, 15:36
      Дело не в уровне, хотя могут передать технологии 80х каких-либо третьих стран, дело в независимости от китайцев данной территории... Идея в создании боеспособной армии под эгидой США!
      Logall
      1. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 15:44
        У Тайваня и так есть мощнейшая армия для 20-миллионного государства.
        Sergej1972
        1. Logall (Александр) Сегодня, 15:55
          Цитата: Sergej1972
          У Тайваня и так есть мощнейшая армия для 20-миллионного государства.

          Сколько минут эта "мощнейшая армия" сможет продержаться против Чайны?
          Logall
      2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 16:06
        Цитата: Logall
        Дело не в уровне, хотя могут передать технологии 80х каких-либо третьих стран, дело в независимости от китайцев данной территории... Идея в создании боеспособной армии под эгидой США!

        Дело не в уровне. Дело в том что ПРОДАДУТ. А мы в основном ДАРИМ.
        Серж Горелый
        1. NEOZ Сегодня, 16:33
          Цитата: Серж Горелый
          ПРОДАДУТ. А мы в основном ДАРИМ.

          США тоже дарят! либо дает в кредит...
          NEOZ
        2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 16:39
          так и мы продаем , а матрасы дарят .
          просто экспл
          1. jjj Сегодня, 17:11
            Американцы даже дарят за деньги с прибылью.
            jjj
    2. Маз Сегодня, 15:36
      Нехай строят, надо китайцам на комто учиться искать американские подводные лодки. А тут всё рядом. Бесплатный полигон. Надо им наши противолодочные вертолеты, самолеты и эсминцы пихнуть. Заодно передать всю разведанную документацию по "СОСУС" - пусть лепят акустические сети на побережье. В них и американские лодки попадутся запросто
      Маз
    3. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 15:42
      Согласен, зная США они даже союзникам по НАТО неохотно технологии передает. Передадут ли они технологии Гидролакации, гидроакустики, Торпед, или крылатых ракет? Мне кажется что нет, а без этого подводная лодка ныряющий металлолом.
      Мне так кажется.
      RASKAT
    4. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 15:46
      Кстати.Матрасники брали в лизинг шведскую НЕАТОМНУЮ субмарину.Так что думаю они обладают технологиями постройки
      Magic Archer
      1. atesterev (atesterev) Сегодня, 16:12
        Утверждение весьма спорное. Это равносильно утверждению что взяв на прокат автомобиль в Испании я обладаю технологией изготовления этого автомобиля.
        atesterev
  2. инженер74 (Дмитрий) Сегодня, 15:43
    А что тут думать? Назло Вашингтону начать передавать КНДР технологии МБР! Раз вероятные партнёры по другому не понимают!
    инженер74
  3. Strashila (I) Сегодня, 15:47
    Думаю китайские товарищи с не терпением ждут поступления этих документов на Тайвань... чтоб ознакомиться с ними.
    Strashila
    1. Borik (Борис) Сегодня, 16:10
      После получения документов Тайваню останется только дождаться присоединения к большому Китаю в качестве новой провинцией
      Borik
  4. Pacifist (Виктор) Сегодня, 15:49
    По мнению аналитиков, действия Вашингтона неминуемо вызовут протесты Пекина

    Протесты??? ну ... если сильно дипломатично это назвать, то да.
    Pacifist
  5. олег белов_2 (олег белов) Сегодня, 15:51
    проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я был приятно удивлён http://vestclicks.ru/public/6380713741466522
    олег белов_2
  6. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:02
    Ну и что с тго даже если будут проданы технологии - возможность осуществления проектов по ним - ничтожна....они ещё три года будут пытаться понят что там нарисовано.
    DEZINTO
    1. assa67 (андрей) Сегодня, 16:50
      как только намечается сближение Китая с Тайванем,матрасы тут как тут...
      assa67
  7. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 16:11
    Если бесплатно, то и технологии те же, образца недалекого 1945?
    Злой 55
  8. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 16:35
    Ага, Китай прямо испугался. Они свой подводный флот давно уже научились строить, а значит и бороться с ПЛ умеют.
    А Тайвань с момента получения технологий и до момента строительства первой ПЛ потратит лет пять минимум...
    А тут на год вперед загадывать по моему не стоит - ситауция вокруг и так накалена до предела. В любой момент Трамп может решить, что такого крутого перца все бояться, а мы - что перец может быть и жареным..... И понесется...
    Topotun
  9. Oleg7700 (Oлег) Сегодня, 17:09
    Тайваньцам нужна помощь американской фирмы (той что помогла исправить косяк испанцам, перетяжелившим свои ПЛ на 150 т. и попавшим на немеряные доп. расходы...) в главном при проектировании и строительстве ПЛ - контроле веса! Ну и оборудование с вооружением, всё есть, в тч. у американских "дочек" европейцев. ПЛ Тайваня:
    Oleg7700
  10. Старый26 (Владимир) Сегодня, 17:20
    Цитата: Маз
    Надо им наши противолодочные вертолеты, самолеты и эсминцы пихнуть

    Не знаю как противолодочные вертолеты и самолеты, а вот эсминцы они нам скорее пихнут, чем мы им...

    Цитата: инженер74
    А что тут думать? Назло Вашингтону начать передавать КНДР технологии МБР! Раз вероятные партнёры по другому не понимают!

    А что, у КНДР Hwasong-14 и Hwasong-15 уже перестали быть МБР? Или Ын самолично ступень лишнюю ножовкой отрезал??? И что за мания, кому-то что-то назло передавать? Ну давайте передадим ему пару тысяч наших ядерных зарядов, Назло. Технологию МБР, тоже назло. Потом можно землицей поделиться, до Байкала включительно, или до Урала, чтобы было что им выращивать и не жили впроголодь, а размножались как кролики... Назло американцам, а потом и назло нам... Давайте, раздадим все, щедрый вы наш...


    Цитата: олег белов_2
    проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я был приятно удивлён http://vestclicks.ru/public/6380713741466522

    Олег! А какое отношение все это имеет к "Военному обозрению"???

    Цитата: Topotun
    Ага, Китай прямо испугался. Они свой подводный флот давно уже научились строить, а значит и бороться с ПЛ умеют.
    А Тайвань с момента получения технологий и до момента строительства первой ПЛ потратит лет пять минимум...
    А тут на год вперед загадывать по моему не стоит - ситауция вокруг и так накалена до предела. В любой момент Трамп может решить, что такого крутого перца все бояться, а мы - что перец может быть и жареным..... И понесется...

    Китай может и не испугался, но все равно иметь под боком соседа (причем далеко не дружественного), который усиливает свою военную мощь не каждому хочется. И это разумеется вызовет ответные действия со стороны Китая.
    Глядя на действия Трампа как президента у меня лично все больше утверждается мнение о том, что он не совсем адекватный, как руководитель. Говорит одно, делает совершенно другое. Говорит об улучшении отношений в отношении КНР и тут же вводит запретительные пошлины на китайские товары. Он что, не понимает, что будет такая же ответка? Готовится к переговорам с КНДР и тут же дразнит Китай, решив поставить технологии Тайваню, прекрасно зная, какие взаимоотношения между КНР и Тайванем???
    Старый26
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