Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Назло Пекину: США продадут Тайваню технологии строительства подлодок
Госдеп США одобрил предоставление лицензий, необходимых для продажи Тайваню технологий, которые требуются при разработке и постройке подводных лодок, сообщает ЦАМТО со ссылкой на Agence France-Presse.
По мнению аналитиков, действия Вашингтона неминуемо вызовут протесты Пекина, который считает Тайвань своей территорией. Ранее Пекин уже выразил протест, заявив, что США должны прекратить официальные обмены с Тайванем, чтобы не нанести ущерб китайско-американским отношениям.
Сообщается, что ВМС Тайваня в марте 2017 года «подписало с Национальным Чжун-шаньским институтом науки и технологий (National Chung-Shan Institute of Science and Technology, NCSIST) и судостроительной компанией CSBC меморандум о взаимопонимании по вопросу совместной разработки проекта и постройки национальных подводных лодок». На разработку проекта НАПЛ будет выделено около $ 95,34 млн.
Всего для флота к 2028 году планируется построить 8 неатомных субмарин.
На сегодняшний день Тайвань не имеет опыта строительства подлодок, и длительное время ожидала содействия США в этом вопросе. Теперь власти Тайваня эту поддержку, похоже, получат.
По мнению аналитиков, действия Вашингтона неминуемо вызовут протесты Пекина, который считает Тайвань своей территорией. Ранее Пекин уже выразил протест, заявив, что США должны прекратить официальные обмены с Тайванем, чтобы не нанести ущерб китайско-американским отношениям.
Сообщается, что ВМС Тайваня в марте 2017 года «подписало с Национальным Чжун-шаньским институтом науки и технологий (National Chung-Shan Institute of Science and Technology, NCSIST) и судостроительной компанией CSBC меморандум о взаимопонимании по вопросу совместной разработки проекта и постройки национальных подводных лодок». На разработку проекта НАПЛ будет выделено около $ 95,34 млн.
Всего для флота к 2028 году планируется построить 8 неатомных субмарин.
На сегодняшний день Тайвань не имеет опыта строительства подлодок, и длительное время ожидала содействия США в этом вопросе. Теперь власти Тайваня эту поддержку, похоже, получат.
Использованы фотографии: c1.staticflickr.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти