Мацеревич: Пассажиры Ту-154 погибли от взрыва на борту

Пассажиры погибли в результате взрыва в центроплане до столкновения с землёй. Это стало причиной их смерти.

Многочисленные факты подтверждают то, что на борту был взрыв. Например, дверь, которая достаточно глубоко вошла в землю, застряв в ней. На других обломках самолёта были обнаружены температурные воздействия.

А потом на крыло могли наклеить детонационную полоску.

Председатель польской подкомиссии, в очередной раз расследующей причины крушения Ту-154 под Смоленском, Антони Мацеревич в 8-ю годовщину авиакатастрофы представил «свежий» вывод работы своих подчинённых. Экс-министр обороны Польши объявил о том, что комиссии «стали ясны» обстоятельства крушения.Мацеревич в эфире польского телеканала TVP1:Для справки: центропланом по традиции называют одну из частей крыла самолёта.Мацеревич:А от удара на высокой скорости о землю самолёта массой в десятки тонн температурных воздействий быть не может, как не может и оторваться дверь? Похоже, пан Мацеревич в школе плохо изучал физику.И только, странным образом, ни слова г-н Мацеревич не сообщил о куда более очевидных вещах: как быть с пьяным командующим ВВС, который, находясь в кабине пилотов, давал тем указания, куда вести самолёт?Напомним, что ранее Мацеревич объявил, будто бы взрывчатка в крыло Ту-154 была заложена в Самаре за несколько месяцев до вылета Качиньского в Смоленск.Мацеревич:"Потом", это когда? В Варшаве?..Эти удивительные по степени маразма заявления уже не удивляют. Мацеревич изначально «обслуживает» только одну версию – о "русском следе", но никак не готов открыто признать, что в случае с заявлениями о якобы взрыве на борту Ту-154 все подозрения падают в первую очередь на польские спецслужбы (или на тех, кто за ними стоит), которые, следуя логике Мацеревича, и замешаны в «злодеянии»...