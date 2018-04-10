Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Мацеревич: Пассажиры Ту-154 погибли от взрыва на борту
Председатель польской подкомиссии, в очередной раз расследующей причины крушения Ту-154 под Смоленском, Антони Мацеревич в 8-ю годовщину авиакатастрофы представил «свежий» вывод работы своих подчинённых. Экс-министр обороны Польши объявил о том, что комиссии «стали ясны» обстоятельства крушения.
Мацеревич в эфире польского телеканала TVP1:
Для справки: центропланом по традиции называют одну из частей крыла самолёта.
Мацеревич:
А от удара на высокой скорости о землю самолёта массой в десятки тонн температурных воздействий быть не может, как не может и оторваться дверь? Похоже, пан Мацеревич в школе плохо изучал физику.
И только, странным образом, ни слова г-н Мацеревич не сообщил о куда более очевидных вещах: как быть с пьяным командующим ВВС, который, находясь в кабине пилотов, давал тем указания, куда вести самолёт?
Напомним, что ранее Мацеревич объявил, будто бы взрывчатка в крыло Ту-154 была заложена в Самаре за несколько месяцев до вылета Качиньского в Смоленск.
Мацеревич:
"Потом", это когда? В Варшаве?..
Эти удивительные по степени маразма заявления уже не удивляют. Мацеревич изначально «обслуживает» только одну версию – о "русском следе", но никак не готов открыто признать, что в случае с заявлениями о якобы взрыве на борту Ту-154 все подозрения падают в первую очередь на польские спецслужбы (или на тех, кто за ними стоит), которые, следуя логике Мацеревича, и замешаны в «злодеянии»...
Мацеревич в эфире польского телеканала TVP1:
Пассажиры погибли в результате взрыва в центроплане до столкновения с землёй. Это стало причиной их смерти.
Для справки: центропланом по традиции называют одну из частей крыла самолёта.
Мацеревич:
Многочисленные факты подтверждают то, что на борту был взрыв. Например, дверь, которая достаточно глубоко вошла в землю, застряв в ней. На других обломках самолёта были обнаружены температурные воздействия.
А от удара на высокой скорости о землю самолёта массой в десятки тонн температурных воздействий быть не может, как не может и оторваться дверь? Похоже, пан Мацеревич в школе плохо изучал физику.
И только, странным образом, ни слова г-н Мацеревич не сообщил о куда более очевидных вещах: как быть с пьяным командующим ВВС, который, находясь в кабине пилотов, давал тем указания, куда вести самолёт?
Напомним, что ранее Мацеревич объявил, будто бы взрывчатка в крыло Ту-154 была заложена в Самаре за несколько месяцев до вылета Качиньского в Смоленск.
Мацеревич:
А потом на крыло могли наклеить детонационную полоску.
"Потом", это когда? В Варшаве?..
Эти удивительные по степени маразма заявления уже не удивляют. Мацеревич изначально «обслуживает» только одну версию – о "русском следе", но никак не готов открыто признать, что в случае с заявлениями о якобы взрыве на борту Ту-154 все подозрения падают в первую очередь на польские спецслужбы (или на тех, кто за ними стоит), которые, следуя логике Мацеревича, и замешаны в «злодеянии»...
Использованы фотографии: Википедия
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти