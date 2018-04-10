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Мацеревич: Пассажиры Ту-154 погибли от взрыва на борту

Председатель польской подкомиссии, в очередной раз расследующей причины крушения Ту-154 под Смоленском, Антони Мацеревич в 8-ю годовщину авиакатастрофы представил «свежий» вывод работы своих подчинённых. Экс-министр обороны Польши объявил о том, что комиссии «стали ясны» обстоятельства крушения.

Мацеревич в эфире польского телеканала TVP1:
Пассажиры погибли в результате взрыва в центроплане до столкновения с землёй. Это стало причиной их смерти.


Для справки: центропланом по традиции называют одну из частей крыла самолёта.


Мацеревич:
Многочисленные факты подтверждают то, что на борту был взрыв. Например, дверь, которая достаточно глубоко вошла в землю, застряв в ней. На других обломках самолёта были обнаружены температурные воздействия.


Мацеревич: Пассажиры Ту-154 погибли от взрыва на борту


А от удара на высокой скорости о землю самолёта массой в десятки тонн температурных воздействий быть не может, как не может и оторваться дверь? Похоже, пан Мацеревич в школе плохо изучал физику.

И только, странным образом, ни слова г-н Мацеревич не сообщил о куда более очевидных вещах: как быть с пьяным командующим ВВС, который, находясь в кабине пилотов, давал тем указания, куда вести самолёт?

Напомним, что ранее Мацеревич объявил, будто бы взрывчатка в крыло Ту-154 была заложена в Самаре за несколько месяцев до вылета Качиньского в Смоленск.

Мацеревич:
А потом на крыло могли наклеить детонационную полоску.


"Потом", это когда? В Варшаве?..

Эти удивительные по степени маразма заявления уже не удивляют. Мацеревич изначально «обслуживает» только одну версию – о "русском следе", но никак не готов открыто признать, что в случае с заявлениями о якобы взрыве на борту Ту-154 все подозрения падают в первую очередь на польские спецслужбы (или на тех, кто за ними стоит), которые, следуя логике Мацеревича, и замешаны в «злодеянии»...

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 44

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  1. Now we are free (Искандер) Сегодня, 15:49
    Этого ё...го ещё не упаковали в психушку? Вроде как с поста сняли а от людей изолировать забыли...
    Now we are free
    1. Hoc vince Сегодня, 15:55
      2025 год... польские "следователи" пришли к выводу, что на борту самолёта было несколько взрывов, при чём ядерных и с надписью - "Из России с любовью"
      Hoc vince
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 15:58
        У них ещё много есть "мыслей" по этому поводу , лишь бы хозяин был доволен.
        Идущий
        1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 16:32
          Достал! Уймись,отец родной, скоро узнаешь у леха как всё в действительности было! am
          майор Юрик
          1. Rusland (Rusland) Сегодня, 17:50
            Лично мне жалко берёзу, которую этот самолёт своим крылом завалил recourse
            Rusland
      2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 16:16
        Слава Богу, что Качинского раскапывать и закапывать не надо, в саркофаге лежит, теперь как Порошенко с куском железа от автобуса, будет носится с дверью от самолёта. Точно газа "Дурачёк" нюхнул. yes
        vovanpain
        1. фигвам (Сергей) Сегодня, 17:04
          Мацеревич: Пассажиры Ту-154 погибли от взрыва на борту

          Мозг мацаревича погиб ещё при рождении.
          фигвам
        2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 17:42
          Слава Богу, что Качинского раскапывать и закапывать не надо, в саркофаге лежит,

          Владимир,Вы уверены? От этого полу..нутого некрофила станется! fool
          майор Юрик
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 16:03
      Ну и пусть ищут кто им взрывчатку на борт в Варшаве занес. belay У Путина есть алиби. Он был в Москве. lol
      сибиралт
    3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 17:10
      Цитата: Now we are free
      Мацеревич в эфире польского телеканала TVP1:
      Пассажиры погибли в результате взрыва в центроплане до столкновения с землёй. Это стало причиной их смерти.

      Цитата: Now we are free
      Now we are free (Искандер) Сегодня, 15:49 Новый
      Этого ё...го ещё не упаковали в психушку? Вроде как с поста сняли а от людей изолировать забыли

      Этот во всем признался, разве не ясно? Самолет летел из Варшавы, мацеревич всех собрал в одном пепилаце, заложил взрывчатку , в чем и сознается, но никто не верит. Это ж явка с повинной!
      Балу
  2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 15:49
    Давно этого имбецила было не слышно! laughing
    Охотовед 2
    1. Alexanast (Александр) Сегодня, 15:56
      Цитата: Охотовед 2
      Давно этого имбецила было не слышно!


      Кто о чем, а церевич (вшивый) о бане... laughing Срочно санкции на Дерипаску... wassat
      Alexanast
  3. Глушь (Станислав) Сегодня, 15:52
    Похоже этот макакревич тоже на этом самолёте был, только голова у него потверже дерева была, вот и выжил - все остальные об березу, а он об дуб...но живой.
    Глушь
  4. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:54
    Какой-то маразматик.......
    DEZINTO
  5. prior (Влад) Сегодня, 15:58
    Пора в психологии вводить новый термин - синдром Мацеревича.
    prior
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 16:01
      В Психиатрии, коллега - именно в Психиатрии! yes
      Охотовед 2
  6. Zubr Сегодня, 15:58
    Ну ёперный балет, сколько же можно моросить остатками интелекта ? smile Дай бог, что бы Поляки не слушали этот бред больного разума.
    Zubr
    1. Пижон (Сергей ) Сегодня, 16:50
      Среди моих знакомых поляков, данный индивид считается на редкость альтернативно одарённым lol Даже среди страдающих по Польше "от можа" , что характерно request
      Пижон
  7. Анкыпельгыгыргын (Олег Конев) Сегодня, 15:59
    Давно Качиньского не откапывали, он наверное уже обижается, думает, что забыли про него...
    Анкыпельгыгыргын
    1. Глушь (Станислав) Сегодня, 16:02
      Напоминает анекдот про стюардессу на необитаемом острове, там похожий сюжет был.
      Глушь
      1. Анкыпельгыгыргын (Олег Конев) Сегодня, 16:16
        Скорее старую комедию "Уикенд у Берни")))
        Анкыпельгыгыргын
  8. Озеленитель (Сергей) Сегодня, 16:00
    Да непослать бы идиота по азимуту?Надоел.
    Озеленитель
  9. rocket757 (Виктор) Сегодня, 16:01
    Сколько можно? У пшеков в дурдоме мест не хватает, а нам этого пациента подсовывают раз, ещё раз .... пятиминутка, расслабуха очередная?
    rocket757
    1. Озеленитель (Сергей) Сегодня, 16:06
      Маразм зашкаливает и точка.
      Озеленитель
      1. Пижон (Сергей ) Сегодня, 16:53
        Это не маразм. Это точно расчитанное нагнетание истерии в попытке внушить евроохлосу необходимость очередного драга нах остен, только и всего.
        Пижон
  10. Peter Washington (Peter Washington) Сегодня, 16:06
    Антохе нужно с Петрухой Порошенко ближе познакомиться и на гастроли. Замечательный будет дуэт.
    Peter Washington
  11. Вова Кабаев (Вова) Сегодня, 16:07
    п.едак рвануло?
    Вова Кабаев
  12. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:09
    оставьте этого психа в покое, тут новости похуже
    Василенко Владимир
  13. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 16:09
    Жив ещё этот гоблин щеневмерлый..но слегка подгнивший..
    Злой 55
  14. kit88 (Александр) Сегодня, 16:14
    По-моему Западный мир пересек уже все возможные "красные линии" поливая Россию грязью и обалдел от своей крутости и безнаказанности.
    Да, в конце концов есть у нас кому за Россию постоять, или как?
    Где все наши умные политики, депутаты, министры, советники всех уровней? Вас в МГИМО чему там учат? Может хватит щеки подставлять раз пошел такой расклад? Тут уже Чемпионат мира по футболу на второй план уходит - пусть отменяют, но реагировать на такое хамство как-то надо.
    kit88
  15. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 16:15
    Мацаревич, ты зачем взорвал самолет?
    Товарищ Берия
  16. Озеленитель (Сергей) Сегодня, 16:18
    Мой батя говорил-хохол родился еврей еврей заплакал.А батю я люблю.хоть уже покойник.
    Озеленитель
  17. изя топ (Андрей) Сегодня, 16:19
    хосподи,ну поцелуй ты качиньску в дупу,и костёл построй его имени request ну на морде же написано,заглавными буквами-дегенерат fool эта шляхта из поколения в поколение на родственниках женилась,лишь бы крепостных белоруссов не потерять negative
    изя топ
  18. assa67 (андрей) Сегодня, 16:25
    как надоел этот сырник!...скоро заявит,что Российские ВКС сбили и он сам это лично видел..усыплять надо таких специалиистов
    assa67
  19. Кэптен45 (Юрий) Сегодня, 16:26
    Мацеревич в эфире польского телеканала TVP1:
    Пассажиры погибли в результате взрыва в центроплане до столкновения с землёй. Это стало причиной их смерти.

    "Он то плакал,то смеялся,
    То щетинился,как ёж
    Он,гад, над нами издевался
    Ну сумасшедший,что возьмёшь" (с) В.С.Высоцкий
    Кэптен45
  20. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:28
    Они родились уже мёртвыми
    Дормидонт
  21. mamont5 (Александр) Сегодня, 16:29
    Ага. Бражка взорвалась, которую везли на поминки.
    mamont5
  22. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 16:31
    Полякам самим этот бред не надоел?
    Topotun
  23. LeonidL (Леонид) Сегодня, 16:34
    Маразматик, необразованный
    LeonidL
    1. Пижон (Сергей ) Сегодня, 16:55
      Нет, просто мерзавец. Патентованный. Не очень умный, но это не так и важно его хозяевам
      Пижон
      1. LeonidL (Леонид) Сегодня, 16:56
        Бооолван на ставке? Не похоже - мерзопкостник - точнее. Ведь понимает же паршивееец что несет бред, но несет!
        LeonidL
  24. ser65 (Сергей) Сегодня, 17:04
    Березу жалко...(с укроберезой не путать)
    ser65
  25. Комментарий был удален.
  26. loginovich Сегодня, 17:45
    Пассажиры погибли в результате взрыва в центроплане до столкновения с землёй. Это стало причиной их смерти.

    Как то странно ВВП бомбу не подложил.Еще не вечер.
    loginovich
  27. mavrus (Андрей) Сегодня, 17:51
    идиoты... Не удивлюсь если скоро поляки там следы новичка "обнаружат"
    mavrus
  28. Rossia (Ivan) Сегодня, 17:51
    вот эт завертелось) ко всем новостям последних дней ещё поляков, с их мёртвым президентом, не хватало)
    Rossia
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