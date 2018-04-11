09:52 11 апреля

Ребята, не мешайте русскому медведю!



Вам никогда не было интересно, почему некоторые фамилии всегда ассоциируются с негативом? Ещё в детстве помню, мне было очень интересно, почему на самом деле аборигены съели Кука? Других как-то пробовать не стали, а Кука съели и не подавились.

Но самое непонятное, почему через время страдают даже вещи, названные созвучно с этими фамилиями. Помните Наполеона? Фигура противоречивая, но, согласитесь, очень неординарная. Даже гениальная, можно сказать, фигура. А торт, названный его именем, едят ежедневно!


Или вот Форд. Посадил американцев за руль автомобиля. А в отместку что получил? Ежедневные аварии по всему свету. Ну и ежедневно проклятие по поводу своей фамилии. "Чтобы я ещё раз сел в этот «Форд»..."

Откуда у нормального представителя человечества такие мысли? От жизни! Точнее, от международной жизни. Представляете, сколько раз ежедневно упоминают слово "русский" в мире? И в каком контексте. Куда там всем этим Кукам, Наполеонам и тем более Фордам.

Нет, ну а как реагировать на наши происки Западу? Который "цивилизованное человечество"? Ну сами посмотрите. Дело Скрипалей. Всё вроде продумали. Место выбрали правильно. Траванули бывшего шпиона. Ну и дочку в довесок. Но... кошки.

Первый прокол именно с кошкой и вышел. Я тут по телевизору слышал, как Мария Захарова на прямой вопрос ведущего (Соловьева) о кошке Мусе прямо и ответила: "Подполковник Кошкина продолжает выполнения задания на территории Великобритании".

Это вам не лондонские толстые "Лестрейды" или "Стэнли Хопкинсы". Этих даже ловить лениво. А вот Мусю поймать англичанам никогда не удастся. Подполковник Кошкина русская.

А сами Скрипали? Тоже русские оказались. После применения самого страшного советского газа они решили не умирать. Ладно бы, только дочь. Молодая все-таки. Организм крепкий. Но ведь и сам бывший шпион что-то не спешит занять место на кладбище. Тоже решил выписываться из госпиталя.

Конечно, можно рассказать, что и у военных химиков СССР тоже случались проколы. Только СССР уже 27 лет как нет, а бракованный газ, получается, есть? И никто не проверил его возможное действие?

Короче, с какого бока не подходи к России, везде одно и то же место. Не то, в которое целуют, имеется в виду. А туда хоть целуй, хоть не целуй, ситуация не изменится. Глаза и уши не только выше находятся, но и с другой стороны тела.

Ладно, зря Запад решил использовать туповатых от смога англичан. Там же даже визуально было видно, что Боря Джонсон даже американцу Трампу сто очков даст. Дональд хоть знает, что такое расческа. В остальных науках они примерно равны. Где США и Великобритания находятся знают, и ладно.

Но ведь и старый проверенный вариант с "белыми касками" не прошел. Всегда проходил, а сейчас застопорился. Как красиво было задумано. Как только боевиков прижмут, сразу имитируем химическую атаку и наносим удар по сирийским войскам.

Да и газ выбран самый что ни на есть проверенный перепроверенный — хлор.



Сирийцы Путина в панике бегут и их место занимают сирийцы Трампа! Победа. Не глобальная, но победа.

Понятно же, что американские режиссеры из Голливуда не могут непрофессионально относиться к искусству. Постановку готовили несколько недель. Естественно, русская разведка тут как тут. И началось. Начальник российского Генерального штаба обиделся.

Сказал, что ракеты будет сбивать. Ну это ладно. На то и война. На чужой территории. Так он же ещё и носители обещал уничтожить. Корабли, понимаешь, американские. Я уже про самолеты и упоминать не хочу.

Конечно, многие скажут:обещать не значит жениться. Но вот какой нюанс: если что, такая гулянка пойдет, что для начала надо бы спрогнозировать, кто вообще не с разбитой мордой останется.

А этот, человек с каменным лицом и странной фамилией из ООН, Василий Небензя? Нам-то казалось, что с уходом Чуркина наступает эра американской дипломатии. Даже взгрустнулось по первому времени. Куда там. Никакой дипломатической "скользкости" у этого Василия нет. И спина, по-моему, не гнется. Может, радикулит? Одно слово — Небензя.



"Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия — не дай бог, конечно, — затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии".


Что же так-то? Прямо в лицо, при всем народе. Можно же было уважение проявить. А американцы потом, в кулуарах, нам бы подкинули чего-нибудь. Или санкции какие-нибудь отменили. Ну, сделай мы вид, что Америка превыше всех.

Вот и приходится американцам тряхнуть стариной. В смысле, начать подготовку к очередному танцу с топорами. А стариной этим знаете кто стал? Старый знакомый крымчан, да и остальных россиян, ракетный эсминец USS Donald Cook.



Тот самый, который так «напугал» население Крыма и российский бомбардировщик Су-24.

А в пару ему будет брат-близнец USS Porter.



"Братану" "шагать" туда несколько дней. Может даже не торопиться. Целее будет. Тем более что израильтяне и арабы уже сообщили, что в том районе, где будут базироваться эсминцы, уже кружат русские самолеты. Не дай Бог и "тот Су" там же.

Конечно, с топорами, или как любят модно называть их американцы, «Томагавками», у эсминцев проблем нет. По 60 штук на плавсредство.

Только вот кто может точно сказать, куда эти топоры полетят? Может, у них тоже "крыша поедет", как это было в Черном море с приборами Дональда Кука? А может, в борт влетит какой-нибудь "Оникс" П-800? Увы, сегодня называть эсминец кораблем скорее традиция. ПКР сделали его именно плавсредством.

Опять, возможно, имя, в смысле название, виновато. Сожрут Кука в очередной раз... И портером запьют.

А вообще, сегодня, когда мир становится грубее и жестче, постепенно проникаешься и понимаешь дальновидность наших военачальников, руководителей КБ, конструкторов и инженеров. Именно они, часто вопреки прямым указаниям, спасли, сохранили, а потом и отдали армии и флоту все то, что сегодня составляет гордость нашей армии.

Запад с его совершенно непрофессиональным и нелогичным подходом к России и русским всех национальностей не может понять только одного — русские не сдаются. И газ боевой, если это будет нужно русским, будет именно боевым. Никакая медицина от него не спасет. И ракеты будут не летать в сторону противника, а бить по противнику. И солдаты будут воевать, а не палить в воздух, как в копеечку.

И не зря наш постпред в ООН сказал о красной черте. У нас эта самая черта заложена генетически. А вырабатывалась она опытом предыдущих тысяч лет. Опытом наших далеких предков, не очень далеких предков, дедов, отцов и старших братьев. Мы действительно медведи. Кто-то бурый, а кто-то белый. Страна-то у нас огромная.

Для кого-то медведи из сказки "Маша и Медведь". Добрые, понимающие, несколько нескладные увальни.



Да и на чужие земли нас не тянет. Оседлый образ жизни. Домишко, огородик, рощица рядом. Речка с окуньками. Красота. И больше ничего не надо.

Но это только до черты. После черты мы звери, которые способны порвать всех этих тигров и львов в клочья, догнать дикую лошадь на полном ходу. Естественных врагов в природе у нас нет. Даже уссурийский тигр, которому все его "братья" из других земель вроде детей по величине, рискует нападать только на молодых медведей. Матерый мишка тигра ломает спокойно, с чувством, толком и расстановкой. В удовольствие.



Над последней фразой следовало бы подумать тем, кто собрался за черту. И ослам, и слонам, и львам... Крепко подумать. И учесть, что все медведи из-за особенностей рациона и крупных размеров оказывают заметное влияние на флору и фауну своих мест обитания!

Это я к тому, чтобы "ходоки" через черту помнили. Там, где живет медведь, независимо от вида, он хозяин. Остальные живут рядом. Идет белый медведь. Увидел кита или моржа, лед пробил и достал еду. Сам поел, а за ним ещё куча песцов и белых лис покормилась. Идет бурый медведь лосося ловить. Рядом куча лис и волков. Медведь икру ест, а тела рыбин им выбрасывает.

А бояться медведи не умеют. Они уйдут в сторону, чтобы не мешать чужой охоте. Но порвут любого, кто вздумает мешать их охоте...



Ребята на Западе, вы мешаете нашей охоте…
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов


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Комментарии 21

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  1. Vard Сегодня, 05:43
    Любой дресировщик вам скажет... Медведь самое опасное дикое животное...
    Vard
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:57
      Помните Наполеона?
      Вы сначала разберитесь, это император, торт, или коньяк ? laughing
      А медведь сильный, умный и доминантный зверь. Был у нас на пароходе....
      Uncle Lee
      1. domokl (Александр) Сегодня, 06:16
        Цитата: Uncle Lee
        это император, торт, или коньяк ?

        good Конкретный вопрос laughing Интересно, а коньяк тортом можно закусывать? В смысле по этикету...По жизни и так знаю, что можно laughing
        А императоров нам не надо. Особенно чужих. у нас простой народ французского не понимает lol
        domokl
    2. domokl (Александр) Сегодня, 06:01
      Про дрессировщиков не скажу. А вот из личного опыта встречи с Хозяином знаю-уйдет, если один и не голоден. Но если самка с детенышами действительно, спасения нет. Скальп снимет лучше индейца североамериканского. Одной лапой...
      Не зря сибирские народы после добычи медведя целый ритуал устраивают. Прощения просят.
      domokl
    3. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 07:57
      Цитата: Vard
      Любой дресировщик вам скажет... Медведь самое опасное дикое животное...

      Хз насчет дрессировщиков, а :
      По материалам зоологов известно, что из 44 случаев столкновения тигра с бурым медведем 50 % случаев закончились гибелью медведя, 27,3 % - смертью тигра и в 22,7 % случаев звери разошлись. Эти данные говорят, что тигр сильней бурого медведя.
      Все же тигр это чистый хищник, заточенный эволюцией на убийство. С медведем немного по другому.
      rkkasa 81
      1. BAI Сегодня, 09:15
        На территории амурского тигра (где могут встретиться тигр и медведь) обитает гималайский медведь - не крупный.
        Ареал обитания гималайского медведя (белогрудого или черного) – Хабаровский и Приморский края, частично-Амурская область.

        Данный вид медведей, по сравнению с другими их видами, обитающими на территории Дальнего Востока, некрупный. Взрослые самцы достигают в длину от 1,5-1,8 м при среднем весе 130-160 кг.

        А вот если бы встреча произошла с
        Самые мелкие особи водятся в Европе, самые крупные — на Аляске и Камчатке — они весят 500 и более кг; попадались гиганты весом 600-750 кг. Максимальный зафиксированный вес самца камчатского медведя составлял 600 кг, средний — 350—450 кг. Длина европейского бурого медведя обычно 1,2—2 метра при высоте в холке около 1 метра и массе от 300 до 400 кг; для сравнения: гризли заметно крупнее — некоторые особи, встав на задние лапы, достигают роста 2,8—3 метра; медведи, живущие в средней полосе России, весят 400—600 кг. Взрослые самцы в среднем в 1,6 раза крупнее самок.

        Амурский тигр (самый крупный из тигров)
        Высота в холке до 115 см, масса 170—250 кг, в отдельных случаях до 300 кг и более.

        Поэтому для тигра встреча с европейским медведем или гризли - без шансов.
        Я ужу молчу про белого медведя - так для кучи:
        Его длина достигает 3 м, масса до 1 т.
        BAI
  2. Hoc vince Сегодня, 06:15
    "Ладно, зря Запад решил использовать туповатых от смога англичан..."
    Поспорю с автором - это всё овсянка виновата, она англам мозг повредила.
    Hoc vince
  3. kos2cool4u (kos) Сегодня, 06:39
    Эмоционально, как всегда, и уря-патриотично, но читать можно...хоть день мой рабочий сделали))))
    kos2cool4u
  4. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 06:44
    Чуть не заплакал, от счaстья, когда читал. Автор пиши "есчо", моя будет, хоть чему-то радоваться....Россия вот-вот ка-а-а-к всем поддаст..... Не, пиши "есчо".... crying
    Monster_Fat
    1. domokl (Александр) Сегодня, 06:59
      Цитата: Monster_Fat
      вот-вот ка-а-а-к всем поддаст..

      А есть сомнения? Или вас больше устраивает поза "на четырех"? Так не прокатывает с русскими такое. Мы ведь тоже как те медведи давно бояться разучились. По крайней мере те, кто на ВО сейчас...
      А остальным...так в каждом народе есть немного дерьма
      domokl
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:21
        Цитата: domokl
        так в каждом народе есть немного дерьма

        В некоторых намного больше! laughing
        Ингвар 72
        1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 07:51
          Так и вспоминаются "китайские 1001 предупреждения" (может кто еще помнит) и то как они тогда писали: "не тревожте "спящего дракона""...... winked
          Monster_Fat
      2. тлауикол (Иван) Сегодня, 07:48
        Цитата: domokl
        Цитата: Monster_Fat
        вот-вот ка-а-а-к всем поддаст..

        А есть сомнения? Или вас больше устраивает поза "на четырех"? Так не прокатывает с русскими такое. Мы ведь тоже как те медведи давно бояться разучились. По крайней мере те, кто на ВО сейчас...
        А остальным...так в каждом народе есть немного дерьма

        куча гневных комментариев, очередная озабоченность в ООН и Уря - статейки вместо ответа. И так год за годом...
        тлауикол
      3. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 08:02
        Цитата: domokl
        А есть сомнения?

        Есть. Как бы ни был велик тот задел, который остался от Советского Союза, но 30 лет новой власти бесследно пройти не могут.
        rkkasa 81
  5. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:03
    Смешались в кучу медведи, куки, корабли. Как то ни о чем what
    Nix1986
  6. синоби (Юрий) Сегодня, 07:14
    Тут вот в чём фига в кармане,будет ли наша военка отвечать.Такое решение принимают на самом верху.И в отличии от наших военных,политикам нашим веры нет.Против той группировки кораблей что янки подтягивают к сирийским берегам с избытком хватит 2х береговых батарей Бастион.4е пусковых машины,машина наведения и командная.8 ракет в залпе на 1 батарею.Хватит утопить всех и вся в радиусе поражения и хорошо так нагадить авианосцу.Без помощи авиации замечу.
    синоби
    1. тлауикол (Иван) Сегодня, 07:49
      Цитата: синоби
      Тут вот в чём фига в кармане,будет ли наша военка отвечать.Такое решение принимают на самом верху.И в отличии от наших военных,политикам нашим веры нет.Против той группировки кораблей что янки подтягивают к сирийским берегам с избытком хватит 2х береговых батарей Бастион.4е пусковых машины,машина наведения и командная.8 ракет в залпе на 1 батарею.Хватит утопить всех и вся в радиусе поражения и хорошо так нагадить авианосцу.Без помощи авиации замечу.

      ключевые слова "в радиусе поражения"
      тлауикол
  7. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:59
    Там, где живет медведь, независимо от вида, он хозяин. Остальные живут рядом.

    Это точно, не надо заходить на территорию медведя, целее будете.
    a.s.zzz888
  8. andrej-shironov Сегодня, 09:00
    Господи! Очередная квинтэссенция верноподданичества и псевдопатриотизма. Даже камментить нет желания. Авторы очевидно даже не понимают, какую медвежью услугу они делают Путину и его медведю. laughing
    andrej-shironov
    1. domokl (Александр) Сегодня, 09:52
      laughing Интересно, вы все статьи рассматриваете с точки зрения услуги или не услуги? А если просто по человечески? Без режимов, власти. политических взглядов. Вы готовы встать на колени? не Россия, не государство, а лично вы? Пусть стоя на коленях, но жить?
      Лично я давно понял простую истину. Вся политика заключается в простом вопросе-Ты наш или буржуинский?
      domokl
  9. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 09:26
    Цитата: a.s.zzz888
    Там, где живет медведь, независимо от вида, он хозяин. Остальные живут рядом.

    Это точно, не надо заходить на территорию медведя, целее будете.

    Вот и я о том же. не надо тыкать в берлогу палкой.
    jncnfdybr
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