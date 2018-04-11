Ребята, не мешайте русскому медведю!

"Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия — не дай бог, конечно, — затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии".

Вам никогда не было интересно, почему некоторые фамилии всегда ассоциируются с негативом? Ещё в детстве помню, мне было очень интересно, почему на самом деле аборигены съели Кука? Других как-то пробовать не стали, а Кука съели и не подавились.Но самое непонятное, почему через время страдают даже вещи, названные созвучно с этими фамилиями. Помните Наполеона? Фигура противоречивая, но, согласитесь, очень неординарная. Даже гениальная, можно сказать, фигура. А торт, названный его именем, едят ежедневно!Или вот Форд. Посадил американцев за руль автомобиля. А в отместку что получил? Ежедневные аварии по всему свету. Ну и ежедневно проклятие по поводу своей фамилии. "Чтобы я ещё раз сел в этот «Форд»..."Откуда у нормального представителя человечества такие мысли? От жизни! Точнее, от международной жизни. Представляете, сколько раз ежедневно упоминают слово "русский" в мире? И в каком контексте. Куда там всем этим Кукам, Наполеонам и тем более Фордам.Нет, ну а как реагировать на наши происки Западу? Который "цивилизованное человечество"? Ну сами посмотрите. Дело Скрипалей. Всё вроде продумали. Место выбрали правильно. Траванули бывшего шпиона. Ну и дочку в довесок. Но... кошки.Первый прокол именно с кошкой и вышел. Я тут по телевизору слышал, как Мария Захарова на прямой вопрос ведущего (Соловьева) о кошке Мусе прямо и ответила: "Подполковник Кошкина продолжает выполнения задания на территории Великобритании".Это вам не лондонские толстые "Лестрейды" или "Стэнли Хопкинсы". Этих даже ловить лениво. А вот Мусю поймать англичанам никогда не удастся. Подполковник Кошкина русская.А сами Скрипали? Тоже русские оказались. После применения самого страшного советского газа они решили не умирать. Ладно бы, только дочь. Молодая все-таки. Организм крепкий. Но ведь и сам бывший шпион что-то не спешит занять место на кладбище. Тоже решил выписываться из госпиталя.Конечно, можно рассказать, что и у военных химиков СССР тоже случались проколы. Только СССР уже 27 лет как нет, а бракованный газ, получается, есть? И никто не проверил его возможное действие?Короче, с какого бока не подходи к России, везде одно и то же место. Не то, в которое целуют, имеется в виду. А туда хоть целуй, хоть не целуй, ситуация не изменится. Глаза и уши не только выше находятся, но и с другой стороны тела.Ладно, зря Запад решил использовать туповатых от смога англичан. Там же даже визуально было видно, что Боря Джонсон даже американцу Трампу сто очков даст. Дональд хоть знает, что такое расческа. В остальных науках они примерно равны. Где США и Великобритания находятся знают, и ладно.Но ведь и старый проверенный вариант с "белыми касками" не прошел. Всегда проходил, а сейчас застопорился. Как красиво было задумано. Как только боевиков прижмут, сразу имитируем химическую атаку и наносим удар по сирийским войскам.Да и газ выбран самый что ни на есть проверенный перепроверенный — хлор.Сирийцы Путина в панике бегут и их место занимают сирийцы Трампа! Победа. Не глобальная, но победа.Понятно же, что американские режиссеры из Голливуда не могут непрофессионально относиться к искусству. Постановку готовили несколько недель. Естественно, русская разведка тут как тут. И началось. Начальник российского Генерального штаба обиделся.Сказал, что ракеты будет сбивать. Ну это ладно. На то и война. На чужой территории. Так он же ещё и носители обещал уничтожить. Корабли, понимаешь, американские. Я уже про самолеты и упоминать не хочу.Конечно, многие скажут:обещать не значит жениться. Но вот какой нюанс: если что, такая гулянка пойдет, что для начала надо бы спрогнозировать, кто вообще не с разбитой мордой останется.А этот, человек с каменным лицом и странной фамилией из ООН, Василий Небензя? Нам-то казалось, что с уходом Чуркина наступает эра американской дипломатии. Даже взгрустнулось по первому времени. Куда там. Никакой дипломатической "скользкости" у этого Василия нет. И спина, по-моему, не гнется. Может, радикулит? Одно слово — Небензя.Что же так-то? Прямо в лицо, при всем народе. Можно же было уважение проявить. А американцы потом, в кулуарах, нам бы подкинули чего-нибудь. Или санкции какие-нибудь отменили. Ну, сделай мы вид, что Америка превыше всех.Вот и приходится американцам тряхнуть стариной. В смысле, начать подготовку к очередному танцу с топорами. А стариной этим знаете кто стал? Старый знакомый крымчан, да и остальных россиян, ракетный эсминец USS Donald Cook.Тот самый, который так «напугал» население Крыма и российский бомбардировщик Су-24.А в пару ему будет брат-близнец USS Porter."Братану" "шагать" туда несколько дней. Может даже не торопиться. Целее будет. Тем более что израильтяне и арабы уже сообщили, что в том районе, где будут базироваться эсминцы, уже кружат русские самолеты. Не дай Бог и "тот Су" там же.Конечно, с топорами, или как любят модно называть их американцы, «Томагавками», у эсминцев проблем нет. По 60 штук на плавсредство.Только вот кто может точно сказать, куда эти топоры полетят? Может, у них тоже "крыша поедет", как это было в Черном море с приборами Дональда Кука? А может, в борт влетит какой-нибудь "Оникс" П-800? Увы, сегодня называть эсминец кораблем скорее традиция. ПКР сделали его именно плавсредством.Опять, возможно, имя, в смысле название, виновато. Сожрут Кука в очередной раз... И портером запьют.А вообще, сегодня, когда мир становится грубее и жестче, постепенно проникаешься и понимаешь дальновидность наших военачальников, руководителей КБ, конструкторов и инженеров. Именно они, часто вопреки прямым указаниям, спасли, сохранили, а потом и отдали армии и флоту все то, что сегодня составляет гордость нашей армии.Запад с его совершенно непрофессиональным и нелогичным подходом к России и русским всех национальностей не может понять только одного — русские не сдаются. И газ боевой, если это будет нужно русским, будет именно боевым. Никакая медицина от него не спасет. И ракеты будут не летать в сторону противника, а бить по противнику. И солдаты будут воевать, а не палить в воздух, как в копеечку.И не зря наш постпред в ООН сказал о красной черте. У нас эта самая черта заложена генетически. А вырабатывалась она опытом предыдущих тысяч лет. Опытом наших далеких предков, не очень далеких предков, дедов, отцов и старших братьев. Мы действительно медведи. Кто-то бурый, а кто-то белый. Страна-то у нас огромная.Для кого-то медведи из сказки "Маша и Медведь". Добрые, понимающие, несколько нескладные увальни.Да и на чужие земли нас не тянет. Оседлый образ жизни. Домишко, огородик, рощица рядом. Речка с окуньками. Красота. И больше ничего не надо.Но это только до черты. После черты мы звери, которые способны порвать всех этих тигров и львов в клочья, догнать дикую лошадь на полном ходу. Естественных врагов в природе у нас нет. Даже уссурийский тигр, которому все его "братья" из других земель вроде детей по величине, рискует нападать только на молодых медведей. Матерый мишка тигра ломает спокойно, с чувством, толком и расстановкой. В удовольствие.Над последней фразой следовало бы подумать тем, кто собрался за черту. И ослам, и слонам, и львам... Крепко подумать. И учесть, что все медведи из-за особенностей рациона и крупных размеров оказывают заметное влияние на флору и фауну своих мест обитания!Это я к тому, чтобы "ходоки" через черту помнили. Там, где живет медведь, независимо от вида, он хозяин. Остальные живут рядом. Идет белый медведь. Увидел кита или моржа, лед пробил и достал еду. Сам поел, а за ним ещё куча песцов и белых лис покормилась. Идет бурый медведь лосося ловить. Рядом куча лис и волков. Медведь икру ест, а тела рыбин им выбрасывает.А бояться медведи не умеют. Они уйдут в сторону, чтобы не мешать чужой охоте. Но порвут любого, кто вздумает мешать их охоте...Ребята на Западе, вы мешаете нашей охоте…