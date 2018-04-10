"Сармат" сделал ПРО США малоэффективным. Минимум на 40 лет

Наша сегодняшняя разработка делает современные системы ПРО США малорезультативными, а ракетный комплекс "Сармат" останется эффективным в условиях развертывания системы ПРО в ближайшие 40 лет. Это означает, что "Сармат" гарантирует России мир на ближайшие десятилетия

Гендиректор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь заявил, что США в ближайшие 40 лет не смогут создать систему ПРО, способную перехватить российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».- сказал он в интервью, опубликованном в корпоративной газете "Конструктор".РС-28 "Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода". Масса - около 200 т, забрасываемый вес - около 10 т.Ожидается, что серийное производство "Сармата" начнется в 2020 году, в 2021 году первый полк с этой ракетой должен заступить на боевое дежурство, передает ТАСС