18:03 10 апреля
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"Сармат" сделал ПРО США малоэффективным. Минимум на 40 лет

Гендиректор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь заявил, что США в ближайшие 40 лет не смогут создать систему ПРО, способную перехватить российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».

"Сармат" сделал ПРО США малоэффективным. Минимум на 40 лет


Наша сегодняшняя разработка делает современные системы ПРО США малорезультативными, а ракетный комплекс "Сармат" останется эффективным в условиях развертывания системы ПРО в ближайшие 40 лет. Это означает, что "Сармат" гарантирует России мир на ближайшие десятилетия
- сказал он в интервью, опубликованном в корпоративной газете "Конструктор".


РС-28 "Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода". Масса - около 200 т, забрасываемый вес - около 10 т.

Ожидается, что серийное производство "Сармата" начнется в 2020 году, в 2021 году первый полк с этой ракетой должен заступить на боевое дежурство, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 6

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  1. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 17:54
    надеюсь, этого не проверим.
    bogart047
    1. Logall (Александр) Сегодня, 17:56
      Речь Путина, как и последующие заявления политиков, были направлены лишь на достижение одной цели - заставить американцев тратить ещё больше денег на различные разработки! Чтоб их и без того грамотный военный бюджет обездолил и обескровил... Что, по-видимому, неплохо получилось.
      Logall
  2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 17:57
    Тем кто писал статью, Учите времена глаголов! Не сделал, а Сделает (на что очень надеюсь) , вот встанет на боевое дежурство - можно писать Сделал! Со всем уважением. yes
    Охотовед 2
  3. zart_arn (Павел) Сегодня, 17:58
    Оптимистичное заявление после двадцатилетнего гнобления и глумления над квалифицированным рабочим классом и итр.
    zart_arn
  4. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 18:01
    название интересное сармат так кажется кочевники назывались проживали на территории современной России и Украины.
    злой пиннокио
  5. Громобой Сегодня, 18:02
    в 2021 году первый полк с этой ракетой должен заступить на боевое дежурство
    Полк это сколько ракет в нём будет?
    Громобой
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