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Где дно для падающего курса рубля? Мнение экспертов
Публикуются заявления от специалистов в области макроэкономики относительно того, чего ждать в дальнейшем от курса рубля по отношению к иностранным валютам – в первую очередь к доллару и евро. Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова для «Вести.Экономика» заявляет о том, что у падения рубля на данном этапе просматривается дно, и оно находится на отметках в 66,5 рублей за доллар и 79 рублей за евро.
Отмечается, что дальнейшее падение курса рубля, которое аналитики связывают с введением США санкций в отношении ряда российских бизнесменов и 15 российских публичных компаний, ограничивается относительно высокими ценами на нефть. Пока структура российской экономики такова, что именно стоимость барреля нефти в районе 68-71 долларов «мешает» доллару и евро нанести более существенный удар по российской валюте.
Другие эксперты считают, что падение курса рубля происходит не без определённых операций со стороны правительства России. С одной стороны, такого рода заявления могут показаться несостоятельными, однако доводы экспертов заставляют как минимум обратить на эти тезисы внимание.
С того момента, как баррель нефти марки Urals преодолел барьер в 40 долларов, российское правительство перешло к закупкам валюты. При этом с начала 2017 года осуществлялся мониторинг нефтегазовых доходов государства. К настоящему моменту удалось достичь баланса, при котором одновременные рост цен на нефть до 65-70 долларов за баррель нефти марки Brent и снижение курса рубля позволяют кабинету министров из одних только нефтедолларовых операций получать внушительные доходы, способствующие выполнению основных социальных обязательств и ещё откладыванию средств «на потом».
Мало того, резкое падение рубля и проседание всего рынка инвесторов, которые сначала принялись "бежать" с рынка, «двинуло» в обратном направлении. Так, за сегодняшний день на фоне вчерашнего крутого пике в рост вышли все основные отрасли экономики РФ: от химической и нефтехимической (+3,56%) до телекоммуникационной (+2,9%) и металлургической (+5,3%). Индекс ММВБ прибавил почти 4% и снова выбрался на отметку 2,1 тыс. пунктов.
Отмечается, что дальнейшее падение курса рубля, которое аналитики связывают с введением США санкций в отношении ряда российских бизнесменов и 15 российских публичных компаний, ограничивается относительно высокими ценами на нефть. Пока структура российской экономики такова, что именно стоимость барреля нефти в районе 68-71 долларов «мешает» доллару и евро нанести более существенный удар по российской валюте.
Другие эксперты считают, что падение курса рубля происходит не без определённых операций со стороны правительства России. С одной стороны, такого рода заявления могут показаться несостоятельными, однако доводы экспертов заставляют как минимум обратить на эти тезисы внимание.
С того момента, как баррель нефти марки Urals преодолел барьер в 40 долларов, российское правительство перешло к закупкам валюты. При этом с начала 2017 года осуществлялся мониторинг нефтегазовых доходов государства. К настоящему моменту удалось достичь баланса, при котором одновременные рост цен на нефть до 65-70 долларов за баррель нефти марки Brent и снижение курса рубля позволяют кабинету министров из одних только нефтедолларовых операций получать внушительные доходы, способствующие выполнению основных социальных обязательств и ещё откладыванию средств «на потом».
Мало того, резкое падение рубля и проседание всего рынка инвесторов, которые сначала принялись "бежать" с рынка, «двинуло» в обратном направлении. Так, за сегодняшний день на фоне вчерашнего крутого пике в рост вышли все основные отрасли экономики РФ: от химической и нефтехимической (+3,56%) до телекоммуникационной (+2,9%) и металлургической (+5,3%). Индекс ММВБ прибавил почти 4% и снова выбрался на отметку 2,1 тыс. пунктов.
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