18:02 10 апреля
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Где дно для падающего курса рубля? Мнение экспертов

Публикуются заявления от специалистов в области макроэкономики относительно того, чего ждать в дальнейшем от курса рубля по отношению к иностранным валютам – в первую очередь к доллару и евро. Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова для «Вести.Экономика» заявляет о том, что у падения рубля на данном этапе просматривается дно, и оно находится на отметках в 66,5 рублей за доллар и 79 рублей за евро.

Отмечается, что дальнейшее падение курса рубля, которое аналитики связывают с введением США санкций в отношении ряда российских бизнесменов и 15 российских публичных компаний, ограничивается относительно высокими ценами на нефть. Пока структура российской экономики такова, что именно стоимость барреля нефти в районе 68-71 долларов «мешает» доллару и евро нанести более существенный удар по российской валюте.

Где дно для падающего курса рубля? Мнение экспертов



Другие эксперты считают, что падение курса рубля происходит не без определённых операций со стороны правительства России. С одной стороны, такого рода заявления могут показаться несостоятельными, однако доводы экспертов заставляют как минимум обратить на эти тезисы внимание.

С того момента, как баррель нефти марки Urals преодолел барьер в 40 долларов, российское правительство перешло к закупкам валюты. При этом с начала 2017 года осуществлялся мониторинг нефтегазовых доходов государства. К настоящему моменту удалось достичь баланса, при котором одновременные рост цен на нефть до 65-70 долларов за баррель нефти марки Brent и снижение курса рубля позволяют кабинету министров из одних только нефтедолларовых операций получать внушительные доходы, способствующие выполнению основных социальных обязательств и ещё откладыванию средств «на потом».

Мало того, резкое падение рубля и проседание всего рынка инвесторов, которые сначала принялись "бежать" с рынка, «двинуло» в обратном направлении. Так, за сегодняшний день на фоне вчерашнего крутого пике в рост вышли все основные отрасли экономики РФ: от химической и нефтехимической (+3,56%) до телекоммуникационной (+2,9%) и металлургической (+5,3%). Индекс ММВБ прибавил почти 4% и снова выбрался на отметку 2,1 тыс. пунктов.


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Комментарии 2

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  1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 18:00
    дна просто нет. Все зависит от восприятия этого дна.
    "Финансовая пропасть - самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь."О. Бендер
    Silvestr
    1. Logall (Александр) Сегодня, 18:02
      Цитата: Silvestr
      О. Бендер

      Не думаю, что этого "авторитетного" эксперта стоило здесь цитировать... Тем более, что он вымышленный!
      Logall
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