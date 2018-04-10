Французский фрегат D650 присоединился к "Дональду Куку". Под наблюдением Су-24М

Российские бомбардировщики Су-24М в сопровождении истребителей Су-30СМ курсируют на малой высоте вблизи французского фрегата D650, который присоединился к американскому эсминцу «Дональд Кук» на юго-востоке Средиземного моря, сообщил иранский журналист Бабак Тагвай.D650, после того как над ним пролетели российские самолеты, присоединился к «Дональду Куку» неподалеку от побережья Сирии, сообщил иранский журналист и блогер Бабак Тагвай в своем Twitter, опубликовав фото французского корабля, сделанное, судя по всему, из вертолета.Ранее турецкие СМИ сообщили, что российские военные самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над американским ракетным эсминцем «Дональд Кук», находящимся в восточной части Средиземного моря. В Пентагоне назвали слухами эти сведения.Кроме французского фрегата, на соединение с "Дональдок Куком" направляется эсминец ВМС США USS Porter