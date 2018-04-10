23:27 10 апреля
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Французский фрегат D650 присоединился к "Дональду Куку". Под наблюдением Су-24М

Российские бомбардировщики Су-24М в сопровождении истребителей Су-30СМ курсируют на малой высоте вблизи французского фрегата D650, который присоединился к американскому эсминцу «Дональд Кук» на юго-востоке Средиземного моря, сообщил иранский журналист Бабак Тагвай.

Французский фрегат D650 присоединился к "Дональду Куку". Под наблюдением Су-24М


D650, после того как над ним пролетели российские самолеты, присоединился к «Дональду Куку» неподалеку от побережья Сирии, сообщил иранский журналист и блогер Бабак Тагвай в своем Twitter, опубликовав фото французского корабля, сделанное, судя по всему, из вертолета.


Ранее турецкие СМИ сообщили, что российские военные самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над американским ракетным эсминцем «Дональд Кук», находящимся в восточной части Средиземного моря. В Пентагоне назвали слухами эти сведения.

Кроме французского фрегата, на соединение с "Дональдок Куком" направляется эсминец ВМС США USS Porter

Использованы фотографии: https://twitter.com/BabakTaghvaee
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Комментарии 141

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:34
    Похоже уже МИГ-31-е с Кинжалами поближе подтягивать надо...морская группировка нарастает,а Трамп шага назад пока делать не намерен. И если они дадут залп топорами,и если мы промолчим,при этом до этого говоря,что ответим ,то нас никто после всерьез воспринимать не будет.
    НЕКСУС
    1. Borik (Борис) Сегодня, 18:41
      Да поиграют обе стороны мускулами да разбегутся в разные стороны. Для войны ещё время ни пришло. Так что можно из бункеров вылазить.
      Borik
      1. Глядя Петрович Сегодня, 18:48
        Цитата: Borik
        Да поиграют обе стороны мускулами да разбегутся в разные стороны. Для войны ещё время ни пришло. Так что можно из бункеров вылазить.

        На этот раз похоже серьезно взялись. Немцы подтянулись - Germany (frigate FGS Hessen):
        "In response to escalating threat of US, France (D650 Aquitaine) & Germany (frigate FGS Hessen) strike in Syria...".
        В ближайшие 24 часа должно начаться.
        Глядя Петрович
        1. Borik (Борис) Сегодня, 18:56
          В ближайшие 24 часа должно начаться.


          Ставлю свои растоптанные шлёпанцы что ничего ни будет.
          Borik
          1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 19:11
            Цитата: Borik
            ничего ни будет.

            Будет обязательно. Для США это последний шанс переломить ситуацию после уничтожения их наемников в Восточной Гуте. Тем более, что у американцев есть старая любимая традиция подставлять под удар союзников и тех кого они пригрели или прикормили, как они любят выражаться в таких случаях "ничего личного просто бизнес".
            Vita VKO
            1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:01
              Цитата: Vita VKO
              Для США это последний шанс переломить ситуацию после уничтожения их наемников в Восточной Гуте.

              А вот и первый ответ...
              Авиацию САА срочно перебазируют под зонтик российской ПВО-ПРО

              Теперь становится все веселее.То есть мы начинаем прикрывать СВОИМ ПВО и ПРО сирийцев,по которым хотели отработать топорами. Вопрос-в решении это сделать,после шагов сирийцев изменится что-то или нет...
              НЕКСУС
          2. Logall (Александр) Сегодня, 19:12
            Цитата: Borik
            Ставлю свои растоптанные шлёпанцы что ничего ни будет.

            Самое "ценное" на кон поставил! По-видимому большего данные заявления не стоят...
            Logall
            1. Borik (Борис) Сегодня, 19:51
              Logall (Александр)
              Самое "ценное" на кон поставил! По-видимому большего данные заявления не стоят...


              Так вся эта шумиха в сми и на всех интернет ресурсах что через 24 часа что-то начнется, то подобное заявление как раз и стоят моих шлёпанцев. Или ты собираешься поставить что-то более ценное. И будешь утверждать что вот этой ночью или даже утром на Сирию обрушится шквал ракет. Я вот не уверен в таком ударе.
              Borik
          3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:14
            Цитата: Borik

            Ставлю свои растоптанные шлёпанцы что ничего ни будет

            поддерживаю. трампушка на Северную Корею авианосцы посылал. а кончилось всё пшиком. клоун он клоун, но совсем не . да и немцы за него головы ложить не будут. а французишки первые убегут чуть что
            LSA57
            1. Compasure (Александр) Сегодня, 20:16
              Цитата: LSA57

              . да и немцы за него головы ложить не будут. а французишки первые убегут чуть что

              ...пруссака бери в окопе и коли штыком и коли штыком,
              а француза бей по шляпе, он побежит бегом, он побежит бегом...(с)))))
              Compasure
            2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 21:52
              Цитата: LSA57
              а французишки первые убегут чуть что

              Французы ещё не раз пожалеют о том, что президентом Франции стала не Марин Ле Пен, а Макрон. После Шарля де Голля у Франции ещё не было своего президента. Сплошь американские прокладки. Пора Эрдогану калитку для беженцев в Европу открывать, а то им по ходу дела там заняться не чем.
              Ныробский
        2. ПалБор (Павел) Сегодня, 19:21
          Ну что ж делать...Помню,на архпрактике в 91-м году любимая одна песня была...Вечерами орали под местное сливовое вино.А в ней такие слова:"Мы мир охраняем,мы мир бережём,Но ядерный *** кому хочешь вобьём.А тем,кто опять разжигает войну,Напомним как п****ли их в старину".
          Не хотелось бы,а куда деваться?
          ПалБор
        3. Себастьян Аристархович Перейра (Себастьян Аристархович) Сегодня, 20:25
          Да-да....германцы -они ,как юнные девы,волос длинен,да ум-память -коротки! Вас, фрау Меркель, ..."освежить" ?
          Себастьян Аристархович Перейра
      2. Sefevi Сегодня, 19:00
        Турецкие ТВ пристально следят за событиями. И надо отметить, освещают очень профессионально, не чета российским , с их "они дураки, а мы умные". Освещают позицию с обеих сторон, дают слово и американским, британским, французским, и российским экспертам. Турция однозначно против самого Асада ( KATİL ASAD- Убийца Асад- сирийского главу называют именно так и не иначе) , но не желает присоединится ни к какому лагерю.
        Sefevi
        1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 19:19
          Цитата: Sefevi
          надо отметить, освещают очень профессионально, не чета российским , с их "они дураки, а мы умные".

          Вы мил человек чета не чета разглагольствуйте, с дураками и умными поосторожнее
          Цитата: Sefevi
          Асада ( KATİL ASAD- Убийца Асад- сирийского главу называют именно так и не иначе) , но

          Один олень в белом доме уже называл Асада животным, хотя сам от животного не далеко ушёл.
          vovanpain
          1. assa67 (андрей) Сегодня, 21:39
            Владимир,доброго вечера hi
            Цитата: vovanpain
            Один олень в белом доме уже называл Асада животным, хотя сам от животного не далеко ушёл.

            только самым демократичным в мире ,несущим свободу и прочее,прочее,прочее разрешается оскорблять,бездоказательно обвинять и убивать на основе собственной исключительности..которую сами себе и присвоили..
            assa67
        2. Околоточный (Алексей) Сегодня, 19:27
          А что за радость под азербайджанским флагом под..... (ну вы поняли) туркам, причём постоянно? Самим гордится нечем? Так работать надо.
          Околоточный
      3. Scoun (Roman) Сегодня, 19:26
        Цитата: Borik
        Да поиграют обе стороны мускулами да разбегутся в разные стороны. Для войны ещё время ни пришло. Так что можно из бункеров вылазить.

        Ударят по сирийцам, иранцам. Нашу базу и Дамаск не тронут.
        Но и этого будет более чем достаточно для просралополимерщиков и по всем пойдёт - Россия ничего не смогла противопоставить СШа и коалиции.
        Там и турков нагнуть хотят за сближение с РФ. плешивый английский пудель хочет показать что он огого сила, лягушатник щёки дует... но их "колоннии" отходят от них а кто такая англия в своих границах и без выкачки ресурсов из "колонний", никто и Аргентина их тогда пнёт при первом же случае и Гибралтар и Панамский все начнут отменжовываться.... имха.
        Scoun
    2. GELEZNII_KAPUT (Железный Капут) Сегодня, 18:41
      Да там 16 ракет клылатых дальностью 160 км, жидковатый помощник.
      GELEZNII_KAPUT
      1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 18:53
        Цитата: GELEZNII_KAPUT
        Да там 16 ракет клылатых дальностью 160 км, жидковатый помощник.

        Не, француз подплыл спросить у команды "кука"- при воздействии "Хибин" на корабль кингстоны окрываются автоматически или.... yes
        майор Юрик
        1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 18:57
          Цитата: майор Юрик
          при воздействии "Хибин"

          забудьте про фейк о хибинах и не постите бред
          Тикси-3
      2. словак Сегодня, 18:55
        Да и вряд ли готовы пузыри пускать. МО предупредило, что сирийцы готовы использовать российские средства борьбы с ракетами и кораблями.
        словак
    3. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 18:43
      Сейчас бы Посейдон не помешал, так сказать для демонстрации работы новинки по АУГ.
      Dimontius
    4. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:44
      Цитата: НЕКСУС
      и если мы промолчим,при этом до этого говоря,что ответим ,то нас никто после всерьез воспринимать не будет

      Скажу больше - не просто воспринимать всерьез, а будут делать, что хотят, зная, что кроме громких слов и заявлений ничего конкретного не последует. Ну и, соответственно, те, кто пока вроде как "друзья", от нас отвернутся. Вот это уже будет тоскливо совсем...
      helmi8
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:49
        А ты кто? А я лягушка-квакушка, одного футболиста подружка. smile
        Вот и Макрон от бабульки отбился и сразу попал под дурное влияние. smile

        Семь рифов под киль и вертолётный винт под замену.
        ul_vitalii
    5. dorz (Дмитрий) Сегодня, 18:44
      Цитата: НЕКСУС
      Похоже уже МИГ-31-е с Кинжалами поближе подтягивать надо...морская группировка нарастает

      Месяц назад Метис заявил, что новое российское вооружение бесполезно. Исключительные верят, что у них девять жизней.
      dorz
    6. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 18:56
      Цитата: НЕКСУС
      Похоже уже МИГ-31-е с Кинжалами поближе подтягивать надо...морская группировка нарастает,а Трамп шага назад пока делать не намерен. И если они дадут залп топорами,и если мы промолчим,при этом до этого говоря,что ответим ,то нас никто после всерьез воспринимать не будет.

      Да полноте вам, Андрей. Ну ударят штаты со своими союзниками сотней двумя-тремя Топоров по базам правительственных сил в отместку за Гуту. Наши скажут, что ракет было вдвое больше и половина не долетела до целей, информвойна однако wink . Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Жаль только войска Ассада, но что поделать, война. Одним таким ударом все равно штаты не переломят ситуацию, т.к. скорее всего, все части выдвинулись из своих позиций и замаскировались. Тут и наши ошибки налицо - не нужно было на весь мир орать о жестких последствиях удара, просто тихо нужно было делать свою работу. Ну, что же, будем смотреть работу наших войск ПВО, РЭБ и ВКС, пожелаем им удачи. Ставки сделаны, ставки больше не принимаются hi
      Донской
    7. Маз Сегодня, 19:09
      Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon несколько часов кружил вдоль сирийского побережья. На данный момент самолёт уходит обратно в акваторию Средиземного моря.


      Ударная группа из 7 судов, сопровождающих авианосец "Гарри Трумэн", направляется в сторону Сирии.

      Список судов, входящих в группу: 6 эскадренных миноносцев типа Арли Берк, фрегат типа "Оливер Хазард Перри", ракетоносец "Хюэ Сити" ещё122 ракеты, авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", авианосец "Гарри Трумэн" и эсминец "Дональд Кук".
      Для задумчивости: каждый "Арли Бёрк" имее 90 ячеек для ракет Томагавк и прочих - а их шесть , значит волокут 540 ракет два Дональда это ещё 120 томагавков, в общем около тысячи КР, плюс там огайо шарахается, плюс базы и Израиль -наш самый "добрый друх", А ещё Британия, Франция, базы в Иордании, Израиле, Саудитов и даже в Турции, Кипр. Ё! Не хило перепугались.

      Совсем не лишне, что Китай приказал присоединиться своим судам группировки в Средиземном мореМ к Российским кораблям в случае удара по Сирии!

      А Вашингтон, в данный момент, требует срочного заседания Совета Безопасности ООН для утверждения резолюции об ударе по Сирии
      ЦРУ и министерство обороны США наметили 22 основные цели для удара. Среди пунктов, которые собираются бомбить США, есть пункты вооруженных группировок, поддерживаемых Ираном и места расположения российских военнослужащих – военные базы в Хумусе и Тартусе. Операция будет координироваться США, Великобританией, Францией и Израилем.
      Маз
      1. Seaflame (М) Сегодня, 19:20
        Откуда инфа про "Китай приказал присоединиться своим судам группировки в Средиземном мореМ к Российским кораблям в случае удара по Сирии!"?
        Seaflame
    8. Лекс. Сегодня, 19:53
      Как говориться не буди лихо пока оно тихо уж лучше избежать войны сша думает война будет в Европе их не достанет
      Лекс.
    9. serezhen-s (Сережень Сережень) Сегодня, 20:15
      Если промолчим, то РФ можно отправлять на свалку истории
      serezhen-s
  2. Sevastiec Сегодня, 18:34
    Французы опять испарятся по дороге?
    Sevastiec
    1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:37
      Цитата: Sevastiec
      Французы опять испарятся по дороге?

      Не удивлюсь,если в ближайшее время какая-нибудь английская посудина тоже присоединится к этому шабашу шакалов.
      НЕКСУС
      1. donavi49 Сегодня, 18:44
        У них авиация будет участвовать.
        BREAKING - British forces are now mobilizing at their bases in #Cyprus for strikes against #Syria. It appears very likely that the US, France and U.K. will strike Syria in the next 24 hours. This is dreadful.

        Также Саудиты также желают участвовать в атаке на Асада.
        BREAKING: #Saudi FM: We are discussing with our allies the steps to respond to the #chemicalattack
        donavi49
        1. Николай Грек (Николай) Сегодня, 18:55
          Цитата: donavi49
          У них авиация будет участвовать.
          BREAKING - British forces are now mobilizing at their bases in #Cyprus for strikes against #Syria. It appears very likely that the US, France and U.K. will strike Syria in the next 24 hours. This is dreadful.

          Также Саудиты также желают участвовать в атаке на Асада.
          BREAKING: #Saudi FM: We are discussing with our allies the steps to respond to the #chemicalattack

          пора нашим "расчехлять" ядерные "средства"!! request request
          Николай Грек
          1. бизнесмен (Бизнесмен) Сегодня, 20:09
            Цитата: Николай Грек
            пора нашим "расчехлять" ядерные "средства"!! request request

            Ну другого я не ожидал, многие комментаторы ВО как пахнет жареным сразу вспоминают об ЯО, а про хваленые Су-35, Су-57, С-400, армату с чудоподлодками благополучно забывают. Получается нечем ответить кроме ЯО. А вопрос, нахрена в Сирию лезли? Про Катар не надо, они и так сжиженный газ в Европу таскают.
            бизнесмен
            1. Николай Грек (Николай) Сегодня, 21:21
              Цитата: бизнесмен
              Ну другого я не ожидал, многие комментаторы ВО как пахнет жареным сразу вспоминают об ЯО, а про хваленые Су-35, Су-57, С-400, армату с чудоподлодками благополучно забывают. Получается нечем ответить кроме ЯО

              recourse recourse не в наших интересах при нападении на нас в Сирии америкосов и прочего шакалья с разных сторон ещё и задумываться, каким самолетом или иным средством и по кому ударить!! wink yes будет уместен удар по нескольким сразу ядерным оружием!!! soldier soldier laughing laughing laughing П.С. независимо от того, кто будет нападать, обязательному включению в удар подлежат пшеки, трибалтосы и свидамиты!!! soldier lol lol lol
              Николай Грек
            2. 320423 (родион ) Сегодня, 21:29
              потому что есть яо потому и лезли
              320423
            3. Buskanov (Alik) Сегодня, 21:42
              Тысячу топоров попробуй сбей еще... Проще всю группировку накрыть парочкой вежливых грибов
              Buskanov
            4. идунавы (Евгений) Сегодня, 21:46
              Цитата: бизнесмен
              Ну другого я не ожидал, многие комментаторы ВО как пахнет жареным сразу вспоминают об ЯО, а про хваленые Су-35, Су-57, С-400, армату с чудоподлодками благополучно забывают. Получается нечем ответить кроме ЯО

              А есть другой вариант против своры(численное превосходство однако)? Пусть по одному попробуют,тогда можно ответить и всем тем что вы написали.
              идунавы
        2. Sevastiec Сегодня, 18:58
          Французы проплывут мимо, бриты храбро кинутся в атаку не разобравшись "где чего" и получат по лбу, саудиты скажут: поможем деньгами.
          Sevastiec
      2. Маз Сегодня, 19:32
        Коллега Нексус, вы как в воду глядели laughing
        Только что Передали с "ТЕЛЕГИ":
        Про-турецкие силы конфисковали личное оружие боевиков "Армии Ислама" по приказу турок, после входа в район Эль-Баба.
        А над Латакией замечен бомбардировщик Су-34 с подвешенными противокорабельными ракетами Х-35
        Голоса клевещут, что Великобритания якобы объявила тревогу на своей базе Акротири на Кипре. Отметим, что ПВО там нет в любом случае...
        еще 6 самолетов Boeing P-8 Poseidon сейчас находятся в пути на базу ВМС США Сигонелла (Сицилия).

        Прям спираль скоростная , кто быстрее доберется до Сирии со своими бомбордульками
        Маз
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:07
          Цитата: Маз
          А над Латакией замечен бомбардировщик Су-34 с подвешенными противокорабельными ракетами Х-35

          Да лучше уж вот это...

          Х-32 то тоже было бы не плохо... hi
          НЕКСУС
  3. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 18:36
    Табаки начали в стаю сбиваться . Чуют , Зима близко .
    iliitchitch
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 20:31
      Подходите ближе бандерлоги.*

      Каа.

      hi
      Ванёк
  4. Xroft (Ivan) Сегодня, 18:37
    я думаю они ударят объединенный группировкой франции англии и сша,а мы как будем строчить протесты...по факту союзников у нас нет.
    Xroft
    1. kventinasd (Олег) Сегодня, 18:41
      Только для начала спрячем своих советников, а потом проявим озабоченность.
      kventinasd
      1. donavi49 Сегодня, 18:46
        Тартус одна из 22 целей которые слил CNN Turk. Обоснование - база ВМС Сирии и основная артерия снабжения Асада.
        donavi49
        1. kventinasd (Олег) Сегодня, 19:09
          По Тартусу и Хмеймим не рискнут, а вот Дамаск могут прилично накрыть
          kventinasd
        2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 19:23
          Цитата: donavi49
          Тартус одна из 22 целей которые слил CNN Turk. Обоснование - база ВМС Сирии и основная артерия снабжения Асада.

          Это точно 3-я мировая и без обоснований.
          vovanpain
    2. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 19:03
      Цитата: Xroft
      я думаю они ударят объединенный группировкой франции англии и сша,а мы как будем строчить протесты...по факту союзников у нас нет.

      Вы неправы, нашим в любом случае придется отбивать эту атаку, слишком много было сказано нашими военными и дипломатами; а зря no Все ракеты конечно не собьют, но часть точно будет уничтожена. И конечно никаких сбитых самолетов противника и потопленных кораблей мы не увидим, и это ХОРОШО. Как то совсем не хочется, чтобы жизнь моих детей закончилась в ТМВ из-за просчетов наших стратегов.
      Донской
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:35
        Цитата: Донской
        Все ракеты конечно не собьют, но часть точно будет уничтожена

        Понимаете в чем ситуевина...ммм.. ЗРК расположенные на объектах,либо отбивают атаку,либо погибают вместе с объектом. А теперь вопрос-Вы уверены,что играя в эту русскую рулетку,матрассы и ко,по своей дурости не уничтожат объект ,где дислоцируются наши военные? И если это произойдет,то каков по вашему мнению будет наш ответ?
        НЕКСУС
        1. Xroft (Ivan) Сегодня, 19:58
          Какой ответ был когда был сбит наш самолет и погибли наши пилоты? напомните?
          Xroft
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:09
            Цитата: Xroft
            Какой ответ был когда был сбит наш самолет и погибли наши пилоты? напомните?

            Ничего что ситуация сейчас иная? Кстати,не напомните,а где тот летчик,что сбил наш 24-й?
            НЕКСУС
        2. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 20:33
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: Донской
          Все ракеты конечно не собьют, но часть точно будет уничтожена

          Понимаете в чем ситуевина...ммм.. ЗРК расположенные на объектах,либо отбивают атаку,либо погибают вместе с объектом. А теперь вопрос-Вы уверены,что играя в эту русскую рулетку,матрассы и ко,по своей дурости не уничтожат объект ,где дислоцируются наши военные? И если это произойдет,то каков по вашему мнению будет наш ответ?

          Уверен, что по Хмеймиму и Тартусу штаты бить не будут. Трампу конечно нужно показать "ху из ху", но желающих идти войной на Россию пока очень мало даже среди вашингтонских ястребов. Что касается прикрытия нашими частями сирийских объектов, помимо Тартуса и Хмеймима, то, надеюсь, что их вывезли на безопасное место и подставлять под массированный удар не будут. То же касается и сирийских частей. Большинство самолетов, скорее всего, перебазировано в Хмеймим, а механизированные части перебазированы и замаскированы. Больше всего от ударов пострадают силы ПВО Сирии, которые будут почти полностью уничтожены, за исключением некоторых мобильных средств Панцирь С и Бук М2Э, а также будут выведены из строя все аэродромы, базы хранения боеприпасов и т.д.
          Все это не критично, но потребует существенного временного усиления нашего присутствия, во избежания негативного сценария. В общем, нужно быстро и спокойно осуществить все мероприятия, прописанные для таких сценариев и не поддаваться страху и паникерству некоторых людей.
          Донской
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:41
            Цитата: Донской
            Все это не критично, но потребует существенного временного усиления нашего присутствия

            Все гладко написали,да только...после удара израильтян,маджахеды пошли в наступление. Если удар будет по аэродромам ,сирийскому ПВО ,частям дислокации сирийцев,а мы будем прикидываться ветошью и не отсвечивать,то боюсь все может закончится в этой истории очень плачевно для всей компании нашей в Сирии.
            Я как раз полагаю,что ничего и никого отводить не будут,а наоборот,наши ПРО и ПВО возьмут под свою защиту ключевые аэродромы и направления удара возможного.
            Этот ракетный удар ,есть ни что иное,как реванш за позор США,которым их покрыли мы и в следствии этого,они очень хотят все это отмотать по возможности ,как можно ближе к началу,то есть к состоянию,которое было до прихода наших ВКС.
            НЕКСУС
          2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 23:07
            Вопрос: вывезут ли Асада и его семью в Тегеран. Он побаивается, конечно, после Саддама Хуссейна, но без него режим может рухнуть в секунду. Генералы разбегутся и все...
            voyaka uh
      2. бизнесмен (Бизнесмен) Сегодня, 20:12
        Цитата: Донской
        И конечно никаких сбитых самолетов противника и потопленных кораблей мы не увидим

        Единственный здравый комментарии, тут уже люди ЯО по США ударить пытаются laughing
        бизнесмен
        1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 20:42
          Благодарю hi Просто люди, идущие на поводу эмоций, больше всего склонны ошибаться. Дай им волю и власть, давно бы уничтожили планету Земля вместе со всеми живыми существами.
          Донской
    3. Маз Сегодня, 19:38
      А у нас ВТорой Фронт подоспел :
      Министерство обороны Китая потребовало (https://www.rt.com/news/423730-china-blasts-us-s
      ubmarines-taiwan) прекратить «все формы военных контактов между США и Тайванем», подчеркнув, что последний является частью Китая. Министерство также предупредило, что страна в состоянии с оружием в руках противостоять любым посягательствам на ее территориальную целостность. «Вооруженные силы Китая обладают способностью и решимостью противостоять всем попыткам разделить нашу страну и они предпримут все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности».
      Нормальный такой международный лексикон в 2018 году.
      Маз
      1. баклан (Станислав) Сегодня, 20:52
        Так под шумок, китайцы Тайвань захватят (вернут)...Амерам не до них будет..
        баклан
    4. Bronevick (Руслан) Сегодня, 19:39
      Наша озабоченность наготове.
      Bronevick
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:41
    Вот когда пожалеешь об отсутствии у нас в составе флота пары авианосцев. Очень они нужны там, эскадры натовщины попугать.
    Геркулесыч
    1. Чичиков (Дед) Сегодня, 18:53
      Если о чем и жалеть, так о том, что у нас носителей КР "Калибр" раз-два и обчелся, да еще с таким их ограниченным количеством, на самих носителях.
      Чичиков
      1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 18:58
        Цитата: Чичиков
        Если о чем и жалеть, так о том, что у нас носителей КР "Калибр"

        а чем Калибры помогут в Сирии????
        Тикси-3
    2. Borik (Борис) Сегодня, 19:00
      Вот когда пожалеешь об отсутствии у нас в составе флота пары авианосцев. Очень они нужны там, эскадры натовщины попугать.


      Береговая авиация надежнее. Не потопнет в случае чего вместе с АВ.
      Borik
    3. Seaflame (М) Сегодня, 19:17
      ВМФ СССР и без авианосцев держал их в напряге в Средиземном море. А сейчас "Горшкова" в боевой строй до сих пор ввести не можем. Было бы с десяток Горшковых в регионе, куда бы скромней себя вели.
      Seaflame
    4. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:53
      Цитата: Геркулесыч
      Вот когда пожалеешь об отсутствии у нас в составе флота пары авианосцев.

      Да нет...тут бы пару-тройку эсминцев Лидер совсем бы не помешали с Цирконами.Вот тогда бы был бы уверен,что ничего бы не было. А так ,вся надежда на ВКС и Варшавянки,которые залегли на дно в ожидании приказа.
      НЕКСУС
      1. Seaflame (М) Сегодня, 21:56
        Ну это шикарный вариант! Пара-тройка эсминцев типа Лидер, троечка многоцелевых АПЛ типа "Ясень". Ну и 5-7 фрегатов типа Горшков. Вау...
        Seaflame
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 22:00
          Цитата: Seaflame
          Ну это шикарный вариант! Пара-тройка эсминцев типа Лидер, троечка многоцелевых АПЛ типа "Ясень". Ну и 5-7 фрегатов типа Горшков. Вау...

          Вашими устами,да медка бы хлебнуть... laughing
          НЕКСУС
  6. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 18:41
    это как к акуле маленькие рыбы прилипалы пристают чтобы остатки пищи за акулой доедать
    злой пиннокио
  7. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 18:43
    Массированного Удара не будет.будет провокация ввиде одиночного запуска в места где нет российских солдат, часть ракет снимет пво,погибнет человек 5 сирийских солдат.Потом демонстративное стояние эсминца около 5-7 дней,полеты беспилотников.Потом пару громких угроз и уход домой.Это провереная методичка,вспомните такое уже было не так давно .так и понты будут продемонстрированы, и войны не будет, и горячие американские генералы парок спустят.Повторюсь.Однополярный мир очень тяжело лишаеться девственности.Но ничего не поделаешь,вазелин уже куплен.
    Heterocapsa
    1. Михаил HORNET Сегодня, 18:51
      Думаю что похоже на реальный сценарий. Выпустят 60 ракет, никто ничего не собьет и сбивать не будет, но в цель попадет ракет 10 от силы, ущерб будет небольшим, все выразят озабоченность и разойдутся до следующего раунда
      А давить будут экономически
      Михаил HORNET
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 19:03
        Если они ударят - цена на нефть поднимется, а это для нас плюс.
        Вадим237
        1. баклан (Станислав) Сегодня, 20:56
          Если они ударят, то нефть уже никому не будет нужна...
          баклан
    2. Маз Сегодня, 19:40
      Угу, а на кой хрен ..а зачем тогда флот только одного США приволок-тащит туда более тысячи топоров? Посмотрите ТТХ ракетоносцев, эсминцев и фрегатов с авианосцами что в группировке катят на средиземку сейчас. не считая наземных баз и союзников НАТО с Израилем. Неужели Ванга не ошиблась и была права!?
      Маз
  8. Mimohod (Михаил) Сегодня, 18:45
    Кроме французского фрегата, на соединение с "Дональдом Куком" направляется эсминец ВМС США USS Porter
    Вот она не святая совсем троица ,от которой стоит ждать прецедента с экскрементами ,забыли корыта англосаксонские Хибины видимо..,что ж пришло время напомнить....
    Mimohod
  9. neo1200 (Александр) Сегодня, 18:48
    Если американцы запустят крылатые ракеты, в этом случае часть их собьют, часть выведут из строя при помощи систем РЭБ. Никто не будет наносит удар по американским кораблям. Если российские системы ПВО отразят атаку- это обстоятельство нанесёт удар по мифу об исключительности оружии США, так и мифа об исключительности американской армии. В США это прекрасно понимают, думаю, что кроме громких заявлений не будет.
    neo1200
    1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:54
      Цитата: neo1200
      это обстоятельство нанесёт удар по мифу об исключительности оружии США,

      Было ясно сказано нашим Верховным,что в случае ракетного удара по пунктам,где находятся наши военные,ответ будет тоже силовой по носителям этих самых КР. Причем тут мифы? Время сказок закончилось. Трамп повторно сесть в лужу как с С.Кореей и беготней и танцами авианосцев не желает,тк дальше позорится себе во вред.
      НЕКСУС
      1. Шептун Сегодня, 19:02
        Т.е. там он спокойно сглотнул, и нашел себе мальчика для битья?
        Он там ничего не перепутал.
        Наши уже слили инфу про бастионы в Сирии?
        Шептун
      2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 19:05
        Наших ЧВКашников разнесли, что то ответа за это не последовало "Их там нет" - прокатит.
        Вадим237
        1. Иван-Туча Сегодня, 21:39
          "Наши чвкашники" - это те,кому у нас дали в свое время по 15-25 лет. Это,в основе своей, штрафбат для желающих "искупить кровью" . Никто их жалеть не будет и не собирался.
          Иван-Туча
    2. Вояджер (Андрей) Сегодня, 20:47
      Цитата: neo1200
      это обстоятельство нанесёт удар по мифу об исключительности оружии США

      Ничего не изменится. Одни будут говорить, что сбили. Другие доказывать, что все ракеты долетели и попали в цель.
      Вояджер
  10. 8200 (8200) Сегодня, 18:52
    Ударять будут по Сирии, а не по Россие. Что все так взбудорашились и воевать собрались? Ну бахнут по Асаду, не насмерть скорее всего. Ну и что?
    8200
    1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 18:59
      Цитата: 8200
      Ударять будут по Сирии, а не по Россие. Что все так взбудорашились и воевать собрались? Ну бахнут по Асаду, не насмерть скорее всего. Ну и что?

      Ну и что?! Вы серьезно?! Россия уже в ООН заявила, что будет жесткий ответ и Сирия наш союзник, вы что предлагаете просто смотреть как НАТО ракетами перепахивает остатки чего-то целого в Сирии?!

      У России полно сил и средств ответить, пусть даже это будет сделано под видом ответа самой Сирии... Все эти корыта должны быть немедленно атакованы тактическими ракетами в ответ на удар с них топорами... Получат - больше не сунутся, не ответим - завтра топоры полетят в Москву...
      Ratmir_Ryazan
      1. 8200 (8200) Сегодня, 19:11
        Топоры в Москву не полетят, это никому не нужно, когда можно сделать доллар по 200 или нефть по 30.
        8200
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:01
      Промолчим, значит, уже завтра спокойно ударят по нам! Хотя, по нам тоже ударят, рано или поздно, другое дело, сейчас не сдрейфить. Сбивать все ракеты, и топить их носители.
      Геркулесыч
      1. 8200 (8200) Сегодня, 19:08
        А если завтра ударят по Зимбабве? Россия заделалась мировым защитником всех от всего? В Сирии отличный плацдарм для учения и демонстрации оружия, но ввязываться в войну с НАТО - даже патронов жалко, а жизни солдат - тем более.
        8200
        1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 20:48
          Сирия в зоне влияния России в отличии от Зимбабве. Это территория наших прямых союзников.
          Вояджер
      2. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 19:27
        Всех топить не надо. Британца одного достаточно будет. Превентивно. За Скрипалей.
        Удар по Дамаску - сотни мирных жертв. Ради чего?
        За мифическую химатаку? А зачам Асаду было травить своё мирное население? Там даже боевиков не показывали никаких. Прост бред какой-то.
        Лена Петрова
    3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 19:08
      На этот раз очень болезненно по Асаду могут бомбануть США, Великобритания, Израиль, Франция, может да же Иордания подтянется.
      Вадим237
  11. fortnight (Эльдар) Сегодня, 18:57
    Глобальщики любят число 11 и кратные, начало будет либо в 22 часа, либо в 22 минуты в ночь на 11 апреля.
    fortnight
  12. Волька Сегодня, 18:57
    кучнее, кучнее господа агрессоры, нам так удобнее вас будет утопить
    Волька
  13. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 18:59
    Лягушатники показывают солидарность. С моей точки зрения - этот спектакль разыгрывается для сохранения "лица"... И американцы и французы в курсе последствий. Им это не надо ну ни разу. Вые... оны чистой воды.
    КОТ БАЮН
    1. лысова (владимир) Сегодня, 19:24
      Прочитал все коменты выше и полностью согласен с вами. Последствия ! - А им есть, что терять. Не для того они (верха) набивали карманы, чтобы разом всё рухнуло. Цепную реакцию, в данной ситуации не остановить.
      лысова
      1. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 19:43
        Как говорил кто-то умный и подкованный в данном вопросе, американцы никогда не полезут в какое-нибудь ...овнище, если не будут знать на все 100%, что выйдут победителями и без последствий. С нормальной, полноценной армией они НИКОГДА не воевали. Последствия, я думаю, они уже просчитали. Они их не устраивают. Ну а понты поколотить - это они мастера.... Но трындеть, это ж не мешки ворочать laughing
        КОТ БАЮН
        1. kipod Сегодня, 19:48
          Цитата: КОТ БАЮН
          Как говорил кто-то умный и подкованный в данном вопросе, американцы никогда не полезут в какое-нибудь ...овнище, если не будут знать на все 100%, что выйдут победителями и без последствий. С нормальной, полноценной армией они НИКОГДА не воевали. Последствия, я думаю, они уже просчитали. Они их не устраивают. Ну а понты поколотить - это они мастера.... Но трындеть, это ж не мешки ворочать laughing

          а Россия когда последний раз воевал с нормальной полноценной армией , ну хотя бы уровня Ирака ?
          kipod
  14. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:00
    ну вот и стая "партнёров" собирается...
    taiga2018
  15. kefan (kefan) Сегодня, 19:05
    Надеюсь, там наши ПЛ уже несут свое дежурство?
    kefan
  16. dojjdik (иван) Сегодня, 19:11
    потому лупить надо по израилю -они по Сирии мы с Ираном по израилю и все будет нормалек; потом сравним количество сбитых ракет как ПВО Сирии так и хваленый "кумпол"; а то как то непонятно евреи Сирийское ПВО постоянно проверяют а мы "кумпол" вообще никак-а ведь наши конструкторы заждались как их детища в реальной войне работают
    dojjdik
    1. 8200 (8200) Сегодня, 19:21
      Надо дружить с правильными странами. Сделали ставки на Иран и Сирию, а теперь надо этим заниматься. Кому нужны эти арабы? Зачем лупить по Израилю? Ну допустим 50% ракет собьют, 50% попадут в цель. О чем это говорит?
      8200
  17. ДОН-100 Сегодня, 19:14
    Интересно наблюдать как меняется тон комментариев в моменты серьёзного обострения ситуации. Что-то не видно ура-патриотических глупостей про "п.ендосы обосрались от пролёта Су-24" и т.п.
    ДОН-100
  18. kventinasd (Олег) Сегодня, 19:15
    Походу заварушка только начинается:
    АУГ во главе с авианосцем направится в Средиземное море из Норфолка.
    США направили ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» в Средиземное море. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник.
    Известно, что в группу войдут еще семь кораблей. Ожидается, что АУГ отправится в Средиземное море завтра, 11 апреля, из Норфолка.
    kventinasd
    1. баклан (Станислав) Сегодня, 21:07
      Не факт, что они сюда идут. В С.Корею кто только не шёл...Все где-то потерялись...
      баклан
  19. Крюков (Илья Крюков) Сегодня, 19:17
    Чему быть , того не миновать.
    Крюков
  20. pogon (Avas) Сегодня, 19:17
    Семья Асада уже в Иране?
    pogon
    1. kventinasd (Олег) Сегодня, 19:28
      Семья Трампа еще не арестована? Его адвокат после обысков уже в отставку побежал.
      kventinasd
      1. pogon (Avas) Сегодня, 23:18
        Цитата: kventinasd
        Семья Трампа еще не арестована?
        Значит в Иране. Или в Ростове?
        pogon
  21. Самара_63 (Вася) Сегодня, 19:24
    Француза потопить легче...

    Надо с четырёх направлений атаковать корабли- самолёты,подводные лодки, бастионы, корабли с Каспия...

    Авианосец США надо попробовать Баллистической ракетой накрыть!
    Самара_63
  22. Dave36 (Дмитрий) Сегодня, 19:25
    Мне вот интересно..неужели Дони поставит на карту жизнь своих граждан ради вроде как убиенных хлором сирийцев?
    Dave36
    1. 8200 (8200) Сегодня, 19:26
      Тот же вопрос к Путину
      8200
  23. Rossia (Ivan) Сегодня, 19:26
    помоему МИДу пора расчехлять озабоченность крупного калибра, а высшему руководству России готовится изображать "театральную паузу", "гроссмейстерскую задумчивость" и "подачу мести холодной")
    Rossia
  24. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 19:28
    Ну, что Братцы, по ходу завтра война?!
    Ретвизан 8
  25. Туркестанец (Иссак) Сегодня, 19:30
    Очень интересно посмотреть как будет работать система РЭБ и ПВО в 100% ом режиме, при массированном ударе управляемыми ракетами по территории Сирии. Думаю, что вся электроника на кораблях будет выведена из стороя а управляемые ракеты сбиты со своего курса. Не один корабль и самолет анти Сирийских сил повреждён не будет. Операция потерпит полное ФИАСКО.
    Туркестанец
  26. Bronevick (Руслан) Сегодня, 19:41
    Мне вот интересно какими средствами Су-24м может атаковать корабль, кроме Хибин которых на Су-24м нет, не было и не будет
    Bronevick
    1. Туркестанец (Иссак) Сегодня, 20:09
      У Су-24 есть возможность использовать УР. Поверьте Су-24 не голубь мира
      Туркестанец
      1. Bronevick (Руслан) Сегодня, 20:19
        Конечно не голубь. Просто не понятно как фронтовой бомбардировщик может бороться с кораблями? Противокорабельные ракеты у нас это Х-35, П-800, что то я не слышал не разу что бы их запускали с Су-24м.
        Bronevick
    2. Самара_63 (Вася) Сегодня, 23:01
      Вообще то сегодня Су-34 уже облетали Эсминец Кук
      https://warfiles.ru/178620-s-hmeymim-vzleteli-su-
      34-s-protivokorabelnymi-raketami-h-35u.html
      Самара_63
  27. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 19:53
    Цитата: Bronevick
    Мне вот интересно какими средствами Су-24м может атаковать корабль, кроме Хибин которых на Су-24м нет, не было и не будет

    Нурсами его нурсами!
    Vol4ara
  28. К-50 (Алексей) Сегодня, 19:54
    "Лягушкоеды-то" куда лезут? belay
    Или Макрон решил показать своей "красавице" жене, что "настоящий мужчина"? wassat
    К-50
  29. Mstivoy (Иван) Сегодня, 19:54
    Куда я попал, это форум всепропальщиков??
    Mstivoy
    1. К-50 (Алексей) Сегодня, 21:01
      Цитата: Mstivoy
      Куда я попал, это форум всепропальщиков??

      Да нее, просто стэб на сон грядущий. laughing
      К-50
      1. Mstivoy (Иван) Сегодня, 21:10
        ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
        УКАЗ

        Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения


        Установить, что за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения, виновные караются по приговору военного трибунала тюремным заключением на срок от 2 до 5 лет, если это действие по своему характеру не влечет за собой по закону более тяжкого наказания.


        Председатель Президиума
        Верховного Совета СССР
        М. КАЛИНИН

        Секретарь Президиума
        Верховного Совета СССР
        А. ГОРКИН
        Mstivoy
        1. К-50 (Алексей) Сегодня, 21:34
          Цитата: Mstivoy
          Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов

          А что, военное положение уже объявили? belay
          Как же это я "проспал". belay
          Не печальтесь Как говорили в старину: акромя смерти ничего не будет. request laughing
          К-50
  30. ланс Сегодня, 19:57
    для сборища кораблей коалиции достаточно бастионов и балов сирии. никто не знает сколько там наших пл. если начнут пулять кр то при первых залпах полетит ответка. трумен действительно хорош для проверки кинжала и х101. вопрос сколько с него успеет взлететь и сколько вернуться. тут под раздачу попадет и израиль. интересно на что надеется трамп, на 5 колонну? но в сирии он ее не найдет. но если вся эта борзата получит хоть какой то сообразный ответ, сша из сирии придется уйти.
    ланс
  31. Zomanus (Алексей) Сегодня, 20:00
    Да уж, опять весь цивилизованный мир против нас.
    Zomanus
    1. Mstivoy (Иван) Сегодня, 20:07
      Весь "цивилизованный" мир должен отказаться от постоянного представительства в ООН, заткнуться и забиться по своим будкам при этом не забыв предварительно распустить НАТО.
      Mstivoy
    2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 20:37
      Цитата: Zomanus
      Да уж, опять весь цивилизованный мир против нас.

      Напомните мне,пожалуйста - цивилизованный мир это кто? Это те кто бомбил Югославию без разбора,по площадям ,людям,детям,старикам ракетами с урановыми сердечниками? Или может те ,кто потрусив пробиркой со спермой пауэла на трибуне ООН, бомбами и ракетами выровняли ландшафт в Ираке? Или натравившие купленных людоедов с бородами до члена, уничтожили Ливию, и под визгливое хихиканье выжившей из ума клинтонихи ,без суда и следствия растерзали престарелого Каддафи? Так вот с этим "миром" и гадить рядом противно!!!!! am
      майор Юрик
  32. Mstivoy (Иван) Сегодня, 20:04
    Где администрация? Заблокируйте паникеров. Развели тут срач "всё пропало..." тошно читать.
    Mstivoy
    1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 20:36
      Цитата: Mstivoy
      Где администрация? Заблокируйте паникеров. Развели тут срач "всё пропало..." тошно читать.


      Администрацич - заблокируйте этого гения. который похож на жителя альтернативной вселенной и читает только книги про попаданцев...
      Чтение военно-технической литературы - совсем не его...
      ЗВО
      1. Mstivoy (Иван) Сегодня, 20:44
        Не твоего ума дело какие книги я читаю, попаданец...
        Mstivoy
  33. Compasure (Александр) Сегодня, 20:20
    Цитата: Тикси-3

    забудьте про фейк о хибинах и не постите бред


    А вы, судя по высказываниям, спец по РЭБ ?
    Compasure
    1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 21:27
      Цитата: Compasure
      Цитата: Тикси-3

      забудьте про фейк о хибинах и не постите бред


      А вы, судя по высказываниям, спец по РЭБ ?

      Нет,Александр,он очевидец события! Жаль что с палубы "Кука"! yes
      майор Юрик
  34. Себастьян Аристархович Перейра (Себастьян Аристархович) Сегодня, 20:20
    А что,экипаж славных французских моряков еще не обсирался? С "Хибинами" он ещё ,как бы не знакомился ?!
    Себастьян Аристархович Перейра
  35. Compasure (Александр) Сегодня, 20:21
    Цитата: 8200
    Тот же вопрос к Путину

    Что то не слышал, что Путин на амеров нападать собирается...
    Compasure
    1. d1975 Сегодня, 22:30
      У нас такого министерства нет , у нас министерства обороны ! wink
      d1975
  36. костя1 (константин) Сегодня, 22:05
    А наши военные не перессорились?-поди, каждому хочется по хранцусу стрельнуть. laughing
    костя1
  37. doka (дмитрий) Сегодня, 22:09
    НУ пукнут, ну прелетит ответка , Потонет ента магучая кучка и РОССИИ попуасы обьявят войну ,Мало вероятнно ,
    doka
  38. doka (дмитрий) Сегодня, 22:27
    Вобще вопрос решаеться просто ,пьяный матрос нажал по неопытности не ту кнопку ,ну упало пару болванок где-то в техасе не кто не пострадал РОССИЯ извенилась матрос наказан ,У ов памперсы стали дефицитом и все тишина и покой крепко глазки закрой,
    doka
  39. d1975 Сегодня, 22:27
    Цитата: бизнесмен
    Цитата: Николай Грек
    пора нашим "расчехлять" ядерные "средства"!! request request

    Ну другого я не ожидал, многие комментаторы ВО как пахнет жареным сразу вспоминают об ЯО, а про хваленые Су-35, Су-57, С-400, армату с чудоп am одлодками благополучно забывают. Получается нечем ответить кроме ЯО. А вопрос, нахрена в Сирию лезли? Про Катар не надо, они и так сжиженный газ в Европу таскают.

    Вас батенька пора в командиры ! Что за чушь вы несёте , поставьте себя на место тех , кто щас рулит , и что ? Будет воевать напрямую ? Включите мозг! Америкосам нужна любая война . Ваши баксы это реально фуфло . Разница в том , что лапшу съели все . И главное станок ведь в ФША !!! am am
    d1975
    1. костя1 (константин) Сегодня, 23:03
      Вам самое главное и святое СТАНОК-бумажки зеленые.
      костя1
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