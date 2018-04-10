"Гарри Трумен" идет на Ближний Восток. Ударная группировка выходит из Норфолка

Ударная группа (во главе с авианосцем) "Гарри Трумэн" выйдет в среду из военно-морской базы в Норфолке, Виргиния для размещения на Ближнем Востоке и в Европе

Ударная группа Военно-морского флота США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» отправляется в Средиземное море, сообщает FOX News— сообщает издание.В состав ударной группы также войдут ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут", а позднее к ним присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс". Всего на борту кораблей — около 6,5 тысячи военнослужащих.Ожидается, что к группе также присоединится фрегат ВМС Германии "Гессен". Цели и задачи похода не сообщаются.Сообщение о выходе авианосной группы поступило на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовности в самое ближайшее время принять "ответные меры" на якобы произошедшую в сирийской Думе химическую атаку, в которой Вашингтон и его союзники уже обвинили официальный Дамаск, передает РИА Новости