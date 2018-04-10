23:26 10 апреля
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"Гарри Трумен" идет на Ближний Восток. Ударная группировка выходит из Норфолка

Ударная группа Военно-морского флота США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» отправляется в Средиземное море, сообщает FOX News

Ударная группа (во главе с авианосцем) "Гарри Трумэн" выйдет в среду из военно-морской базы в Норфолке, Виргиния для размещения на Ближнем Востоке и в Европе
— сообщает издание.

"Гарри Трумен" идет на Ближний Восток. Ударная группировка выходит из Норфолка



В состав ударной группы также войдут ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут", а позднее к ним присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс". Всего на борту кораблей — около 6,5 тысячи военнослужащих.

Ожидается, что к группе также присоединится фрегат ВМС Германии "Гессен". Цели и задачи похода не сообщаются.

Сообщение о выходе авианосной группы поступило на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовности в самое ближайшее время принять "ответные меры" на якобы произошедшую в сирийской Думе химическую атаку, в которой Вашингтон и его союзники уже обвинили официальный Дамаск, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 137

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  1. самый главный Сегодня, 19:27
    А что делает "Петр Великий"? Не пора ли ему поразмять косточки и тоже прибыть к месту сбора? Вот и имеем мы ответ на вопрос зачем нам нужен флот и корабли 1 и 2 ранга - что бы войны не было! Что бы любой супостат обходил стороной близко расположенные с Россией моря и океаны. А эти корытца надо сопроводить нашими стратегами, встретив их посреди лужи.
    самый главный
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 19:28
      Американские стратеги прибыли в Катар
      Владыка Ситх
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 19:32
        Цитата: Владыка Ситх
        Американские стратеги прибыли в Катар

        Может и нам на Кубу несколько отправить, с дружеским визитом? bully
        Ингвар 72
      2. Глядя Петрович Сегодня, 19:34
        Про Израиль пишут то же про В-52 и В-1. Значит будут бомбить по взрослому, а не только точечные. От армии Сирии тогда ошметки останутся.
        Глядя Петрович
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 19:37
          Всё, выключаю комп! А то ночью спать не буду.
          СРЦ П-15
          1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 19:45
            Я уже прошедшую ночь не спал.
            Владыка Ситх
            1. Прокат (Виктор) Сегодня, 19:57
              Цитата: Владыка Ситх
              Я уже прошедшую ночь не спал.

              Ну и напрасно. Может и действительно жара будет, но к берегам Кореи, напомню, они целых две авианосных группы отправляли. А закончилось чем? Просто испортили воздух. smile
              Прокат
            2. armourer (Сергей) Сегодня, 20:35
              Они больше нас боятся, поэтому и нагнали много всякого хлама
              armourer
              1. krot (Павел) Сегодня, 21:04
                Похоже и правда жара наступает! Все к этому идет.
                krot
              2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 21:14
                Цитата: armourer
                Они больше нас боятся, поэтому и нагнали много всякого хлама

                Ну как сказать...тут игра идет на то,у кого кишка толще в самом упрощенном случае,...
                Эксперты, опрошенные агентством Reuters, заявили о планах Вашингтона нанести удар по российской базе Хмеймим в Сирии.

                Ранее в Белом Доме заявили, что аэродром Хмеймим - отправная точка для бомбардировок в Восточной Гуте в нарушение перемирия. Кроме того, Россию называют ответственной за химическую атаку, поскольку она и Иран поддерживают сирийское правительство.

                "У российского режима руки в крови сирийских детей, и он не устыдится при виде снимков жертв, это уже было. Россия могла бы остановить эту бессмысленную бойню, если бы хотела, но она безоговорочно поддерживает режим [президента Сирии Башара] Асада. Есть ли смысл взывать к их совести? Ни одна цивилизованная страна не может иметь дел с режимом Асада, и мы не останемся заложниками российского обструкционизма", - сказала представитель США в Совете безопасности ООН Никки Хейли.
                НЕКСУС
                1. Терский (Виктор) Сегодня, 21:35
                  Цитата: НЕКСУС
                  тут игра идет на то,у кого кишка толще

                  Андрей, старо как мир но повторюсь-пугают тех, кто боится. В свое время у Ына она оказалась толще чем у Трампа, не смотря на то что он подгонял к берегам Северной Кореи не одну, а три группировки. yes А у России кишка куда как толще северокорейской.
                  Терский
                  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 21:37
                    Цитата: Терский
                    Пугают тех, кто боится. В свое время у Ына она оказалась толще чем у Трампа, не смотря на то что он подгонял к берегам Северной Кореи не одну, а три группировки.

                    Витя,пока не заговорило оружие,мы можем строить любые сценарии и выстраивать любые исходы...но только до того момента,когда заговорят пушки и ракеты.
                    Пока это выглядит ,как с ЫНом...но захочет ли Трамп при всем мире сесть в лужу повторно?
                    НЕКСУС
                    1. Терский (Виктор) Сегодня, 21:48
                      Цитата: НЕКСУС
                      но захочет ли Трамп при всем мире сесть в лужу повторно?

                      В его случае предпочтительнее сесть в лужу. Думаю что не настолько он ужаренный что бы не помнить что в российской военной доктрине записано два пункта, Первый - если на нас нападет государство или коалиция государств, обладающих ядерным оружием, мы можем нанести по ним ядерный удар. Второй-если на нас нападет государство или коалиция государств с применением обычного оружия, но это поставит под сомнение существование государства, мы можем нанести по ним ядерный удар. Это о многом говорит, и в том числе что ответка может полететь не только в район Средиземного моря.
                      Терский
                      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 21:51
                        Цитата: Терский
                        В его случае предпочтительнее сесть в лужу. Думаю что не настолько он ужаренный что бы не помнить что в российской военной доктрине записано два пункта,

                        Ты забываешь один маленький момент...пока ни Сармат,ни Буревестник,ни Посейдон и ни Авангард не стали на дежурство...а когда станут,момент будет упущен.И в свете этого, ты не учитываешь святую веру матрассов в их ПРО,которое ,как они думают,остановит российские ракеты.
                        НЕКСУС
                    2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 23:06
                      Цитата: НЕКСУС
                      но захочет ли Трамп при всем мире сесть в лужу повторно?

                      Ну, Андрей, даже как-то неловко уточнять сей момент касательно шестикратно(!!!) банкротившегося барыги. Тут уже как бы и не привыкать. laughing
                      Paranoid50
                      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 23:07
                        Цитата: Paranoid50
                        Ну, Андрей, даже как-то неловко уточнять сей момент касательно шестикратно(!!!) банкротившегося барыги. Тут уже как бы и не привыкать.

                        Саша,оно же 6 раз и всплывало... hi
                        НЕКСУС
            3. лесовозник (игорь) Сегодня, 21:04
              Цитата: Владыка Ситх
              Я уже прошедшую ночь не спал.

              Пару литров пивка и бай ))))
              лесовозник
              1. Терский (Виктор) Сегодня, 21:59
                Цитата: НЕКСУС
                пока ни Сармат,ни Буревестник,ни Посейдон и ни Авангард не стали на дежурство..

                Ну что там у нас есть одному ГШ и ВВП известно. Если Путин в своем послании открыто озвучил что за ответом дело не станет, то значит оно есть. Понты в подобых случаях не проходят.
                Цитата: НЕКСУС
                .И в свете этого, ты не учитываешь святую веру матрассов в их ПРО

                Ну так они верят ещё и в то что они исключительная нация, им про это однажды Обама рассказал, вот только не объяснил в чем их "исключительность" заключается.
                Терский
          2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 19:58
            Пузырёк настойки пустырника - и спать будете как убитый.
            Вадим237
            1. Сергей-svs (Сергей) Сегодня, 20:12
              Спокойствие, только спокойствие... yes К корейцам, это говно из США уже сплавало...Теперь к Сирии... Туристы... laughing laughing laughing
              Сергей-svs
              1. zhekazs (Евгений) Сегодня, 20:47
                Цитата: Сергей-svs
                Туристы...

                Всего на борту кораблей — около 6,5 тысячи военнослужащих.

                Это же какой фекальный след от такой группы... впору разрабатывать соответствующие ГСН для торпед на новом физическом принципе laughing
                zhekazs
          3. Комментарий был удален.
        2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 19:51
          Цитата: Глядя Петрович
          Про Израиль пишут то же про В-52 и В-1. Значит будут бомбить по взрослому, а не только точечные. От армии Сирии тогда ошметки останутся.

          Сообщение о выходе авианосной группы поступило на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовности в самое ближайшее время принять "ответные меры" на якобы произошедшую в сирийской Думе химическую атаку, в которой Вашингтон и его союзники уже обвинили официальный Дамаск, передает РИА Новости

          У трампампама нет другого выхода, как отвлечь внимание американцев с помощью маленькой победоносной войны-прокурор Мюллер прижал его и его адвокатов, устроив обыски с изъятием документов, о которых пока ничего не сообщается.
          Балу
          1. To be or not to be Сегодня, 22:49
            Трамп так же пугал авианосцами и Северокорейского .но.. пшик вышел Теперь встречи просит с Ыном.

            По поводу выхода АУГ "Гарри Трумэн"
            Плановый поход в зону 6 флота ВМС США Давно готовился. В Феврале -марте 2018 г АУГ "ГТ" выходила в моря для сдачи сертификационных проверок и учений:-Composite training unit exercise, ( COMPTUEX) месяц в море.Это финальная стадия проверки готовности группы для выполнения задач в море по своему предназначению..На учения привлекались
            • USS Harry S. Truman (CVN 75) and embarked Carrier Air Wing One
            • staffs from Carrier Strike Group 8 and Destroyer Squadron 28
            • guided missile cruiser USS Normandy (CG 60)
            • guided-missile destroyers USS Arleigh Burke (DDG 51)
            • USS Bulkeley (DDG 84)
            • USS The Sullivans (DDG 68)
            • USS Winston S. Churchill (DDG 81)
            • USS Farrragut (DDG 99)
            • USS Jason Dunham (DDG 109)
            • USS Forrest Sherman (DDG 98)
            • the Royal Norwegian Navy frigate HNoMS Roald Amundsen (F 311)
            • the Sachsen-class German frigate FGS Hessen (F 221)
            21 -22 февраля проведены учения с реальными стрельбами.Проверена и оценена работа систем связи и отработан весь комплекс мероприятий
            В ходе проверки проведено совместное учение АУГ -Joint Task Force Exercise (JTFEX).
            1 марта 2018 The Harry S. Truman прибыл на пирс 14S ВМБ Норфолк после 28 дней нахождения в море .
            Сейчас идет Атлантикой в Средиземное море ...
            To be or not to be
        3. Кент0001 (евгений) Сегодня, 21:01
          А мы там статистами будем чтоль?
          Кент0001
        4. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 21:58
          Цитата: Глядя Петрович
          Про Израиль пишут то же про В-52 и В-1. Значит будут бомбить по взрослому, а не только точечные. От армии Сирии тогда ошметки останутся.

          Останется вопрос - Кого в Сирии поддерживает вся эта натовская шобла, если уничтожает армию воюющую с террористами?
          Ныробский
        5. Nick Сегодня, 23:12
          Цитата: Глядя Петрович
          будут бомбить по взрослому, а не только точечные. От армии Сирии тогда ошметки останутся.

          Ее еще найти надо, что то подсказывает, что все боеспособные подразделения САА покинут места постоянной дислокации и рассредоточатся до нанесения натовского удара.
          Nick
    2. Маз Сегодня, 20:03
      Ну вот вам и тысяча "топоров" на подходе. Кто там сомневался в подготовке массированного удара по Сирии?
      Маз
    3. Seaflame (М) Сегодня, 20:05
      Да пока пригонят Петра из Баренцева моря уже все рассосется...Оперативное соединение флота в Средиземном нужно, как при СССР. Только особо комплектовать нечем, РК "Москва" на ремонте. Хорошо что три "адмиральских" фрегата и 6 "Варшавянок" успели включить в состав ЧФ, а то совсем была бы печалька.
      Seaflame
      1. Задира (Владимир) Сегодня, 20:51
        Цитата: Seaflame
        Да пока пригонят Петра из Баренцева моря уже все рассосется...Оперативное соединение флота в Средиземном нужно, как при СССР. Только особо комплектовать нечем, РК "Москва" на ремонте. Хорошо что три "адмиральских" фрегата и 6 "Варшавянок" успели включить в состав ЧФ, а то совсем была бы печалька.

        Так РФ и не ставила никогда задачу соревноваться с противником в количестве кораблей. Мы ракетную технику развивали, с помощью которой (в частности ракет воздушного базирования) корабли партнеров в Средиземном, Красном море и Персидском заливе практически могут быть потоплены. Аналогичным образом и аэродромы, с которых готовятся ударить по Сирии, являются практическими целями.
        Задира
        1. Кент0001 (евгений) Сегодня, 21:02
          Такую же мыслю сижу и в голове гоняю.
          Кент0001
      2. Orel (Orel) Сегодня, 20:56
        Цитата: Seaflame
        Оперативное соединение флота в Средиземном нужно, как при СССР.


        Даже при СССР и у нас же в Генеральном штабе оценивали, что Средиземноморская эскадра СССР в противостоянии с 6-м флотом США будет боеспособна только 10-15 минут. А Вы про российскую Средиземноморскую эскадру. Ее потому и убрали, что если и при СССР она была больше условной, то при российских возможностях и совсем бессмысленно ее создавать. Она будет еще слабее.
        Orel
    4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:16
      Вот и станет все на свои места -дадим мы этим прохвостам по сопатке, или не дай Бог и сейчас промолчим! Если будет второй вариант, значит, мы согласись стать мишенями для натовских бомб и ракет.
      Геркулесыч
    5. Васян1971 (Василий) Сегодня, 20:36
      Цитата: самый главный
      А что делает "Петр Великий"?

      С высокой долей вероятности ремонтируется, как обычно.
      Васян1971
  2. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 19:28
    Все свои авиаматки собирайте в одном месте - проще топить будет, если заваруха начнется.
    Metallurg_2
    1. Маз Сегодня, 20:17
      Нет, апокалипсиса не будет. А то, что сейчас происходит в Совбезе ООН даже не спектакль - а репетиция. Коллективный Запад не упускает возможности проверить Россию на прочность, прощупать уровень наших геополитических и милитаристских амбиций, выявить запас компетентности наших дипломатов. В конце концов - это тоже стратегия, вдруг где-нибудь мы дадим слабину. Но пока что ни одной возможности для неудобного нам глобального маневра не предоставляем. Что бесит их еще больше.
      https://ren.tv/blog/292191
      Дипломатическая твердость в итоге дает свои результаты. Последние новости говорят о том, что анонсированный удар по Сирии уже не состоится - в Дамаск летит комиссия ОЗХО заниматься расследованием. Ну и что же - пусть летит, пусть расследует. Как говорится - американцы лают, а русский караван через сирийскую пустыню идет. Скоро мы вместе с САА Думу освободим и двинемся дальше на юг. А может быть на север или на восток. Для нас там любые направления открыты. Мы в Сирии легально. А они - нет. Поэтому пусть боятся. Пусть нервничают.
      Маз
      1. 320423 (родион ) Сегодня, 21:16
        им это "легально", что есть что нет. не плавайте в небесах, смотрите на жизнь реально.
        320423
    2. armourer (Сергей) Сегодня, 21:01
      папку послать и все
      armourer
    3. Кент0001 (евгений) Сегодня, 21:03
      Много на ремонте. можно в доках, я не против.
      Кент0001
  3. 8200 (8200) Сегодня, 19:28
    Это всё уже не серьёзно. Это уже просто бряцанье оружием, а не военные действия.
    8200
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:31
      Цитата: 8200
      Это всё уже не серьёзно. Это уже просто бряцанье оружием, а не военные действия.

      показуха в чистом виде. матрасия всё больше и больше начинает напоминать СССР в худшем его виде
      LSA57
    2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 19:55
      Цитата: 8200
      Это всё уже не серьёзно. Это уже просто бряцанье оружием, а не военные действия.

      Не разделяю оптимизма. Атака многоугольных на Т4 пробный шар, ответки не последовало. Шакалы сбиваются в стаю. Неужели опять проглотим, или все таки будем топить и сбивать? В любом случае, я за ответку.
      Балу
      1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 20:10
        Вот и посмотрим какие у нас фаберже. Кажется начштаба говорил, что в случае атаки, отвечать будем и по ракетам и по носителям. Ын не струсил в свое время. А мы неизвестно ещё
        dr.star75
    3. Кент0001 (евгений) Сегодня, 21:06
      Нас на "слабо" не возьмешь. У нас 15 спецов 300 духов сдерживали в Сирии, неполная 6-я рота 1500 головорезов Хаттаба в Чечне, мы многое можем под знаменем Правды и Лика Нерукотворного тоже. Судьба у нас такая, мир от нечисти защищать во все времена.
      Кент0001
  4. Самара_63 (Вася) Сегодня, 19:31
    Думаю что этот Авианосец можно Ушатать Баллистической ракетой...Точнее несколькими, с разных направлений...
    Самара_63
    1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 19:37
      Цитата: Самара_63
      Думаю что этот Авианосец можно Ушатать Баллистической ракетой...Точнее несколькими, с разных направлений...

      Ага ))) Сарматом )))... Хватит и простых крылатых ракет...
      Ratmir_Ryazan
      1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 19:40
        КР они собьют...Да и надо его Ушатать ещё при походе к Средиземноморью...Норфолк далеко

        Не обязательно в баллистической ракете использовать ЯО
        Самара_63
        1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 19:44
          Цитата: Самара_63
          КР они собьют...Да и надо его Ушатать ещё при походе к Средиземноморью...Норфолк далеко

          Ага ушатаем, а он идёт такой и не думает , что он уже ,практически" ушатан" wassat
          Анти-Корр.
    2. kipod Сегодня, 19:42
      Цитата: Самара_63
      Думаю что этот Авианосец можно Ушатать Баллистической ракетой...Точнее несколькими, с разных направлений...

      лучше всего с 4-х и одной торпеды с низу .
      kipod
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 20:30

        в Тартусе ,думаю ,пара комплексов и по-новее имеется...маловато,конечно,но ущерб будет тоже не маленький...
        assa67
    3. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:46
      Цитата: Самара_63
      Думаю что этот Авианосец можно Ушатать Баллистической ракетой...Точнее несколькими, с разных направлений...

      Баллистической и одной хватит ,а вот вопрос зачем нам подводный флот,стратегическая авиация.Думаю пора из Энгельса передвигаться ближе на аэродромы Ирана.
      Тут есть еще один интересный игрок,это Китай. Думаю как он поведет в этой ситуации, будет ясно как серьезно США решили выпендриваться в Сирии.
      APASUS
      1. 320423 (родион ) Сегодня, 21:18
        ему свара между нами выгодна, все стандартно под луной
        320423
  5. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 19:31
    как как форест гамп и фоллаут?
    злой пиннокио
  6. fedor13 Сегодня, 19:32
    Ну что то вроде недели есть пока дойдут. И определимся когда снова по специальности служить. И это Россия (Российский флот)когда то поддержало всю эту демократию. Печаль. Извините за писимизм.
    fedor13
    1. donavi49 Сегодня, 19:43
      Скорей всего это или резерв (на случай заварухи) или второй этап. Разогревать (первые удары) будут уже вот сегодня-завтра.

      Главный вопрос - что выбрал Трамп. Разовые удары в большем масштабе или полноценную операцию по уничтожению текущей Сирии.
      donavi49
      1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 20:19
        А ещё главней вопрос: чем ответим мы?нотой или ракетами?
        dr.star75
      2. бизнесмен (Бизнесмен) Сегодня, 20:19
        Цитата: donavi49
        Разовые удары в большем масштабе или полноценную операцию по уничтожению текущей Сирии.

        Думаю второе, коалиция собирается такая как перед бомбежкой Ливии, думаю завтра к их числу присоединиться Италия и страны помельче.
        бизнесмен
        1. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 20:35
          Интересно, страна 404 направит туда свой "Гетьман Сагайдачный" для поддержки штанов (а более он ни для чего не годится)? Или он уже не на ходу?
          Metallurg_2
          1. uhu189 (Максим) Сегодня, 20:59
            Нет, они могут начать наступление на Донбассе, чтобы внести свою лепту
            uhu189
      3. strannik1985 (владимир) Сегодня, 20:20
        Шняга, его активно сливают у себя, поэтому пытается отвлечь внимание "перемогой" в Сирии. Отдельные, "статусные" удары поддержать имидж крутого парня, не более. Сами удары ничего не изменят.
        strannik1985
    2. Семен Семеныч Сегодня, 22:13
      Цитата: fedor13
      Извините за писимизм

      от слова ,,пИсать" ????
      Семен Семеныч
  7. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:37
    ну вот вам и партнёры,вот и зачем спрашивается мы поддерживаем в СБ ООН всякие прозападные резолюции против КНДР,Ирана и других стран,вместо того,чтобы их вооружать и усиливать в военном отношении...
    taiga2018
  8. dojjdik (иван) Сегодня, 19:37
    а эт не тот ли придурковатый трумен он же гари который на Хиросиму бомбу атомную швырнул убив и искалечив огромное количество ни в чем не повинных людей; вот это корыто плавучее хочет нас напужать или евреи задумали раскрутить нас на бабки бравируя своей мощью; по израилю надо лупить и тогда эт бровада не сразу но постепенно закончится
    dojjdik
    1. kipod Сегодня, 19:43
      Цитата: dojjdik
      а эт не тот ли придурковатый трумен он же гари который на Хиросиму бомбу атомную швырнул убив и искалечив огромное количество ни в чем не повинных людей; вот это корыто плавучее хочет нас напужать или евреи задумали раскрутить нас на бабки бравируя своей мощью; по израилю надо лупить и тогда эт бровада не сразу но постепенно закончится

      как можно раскрутить на бабки тех , у кого их никогда не было ?
      kipod
  9. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 19:43
    Шакалы собираются в стаю!
    Ну, что Братцы, это война?!
    Ретвизан 8
    1. Compasure (Александр) Сегодня, 19:57
      Похоже к этому дело идет...
      Трамп неадекватен и не думает о последствиях, но "возобновить планету" , как он возобновлял свой бизнес, у него не получится
      Compasure
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:02
      Российские силы развальцуют вмести с войсками Асада - со всех направлений.
      Вадим237
      1. SOF (Александр) Сегодня, 20:44
        Цитата: Вадим237
        Российские силы развальцуют вмести с войсками Асада - со всех направлений.

        ... если тронут наши базы, которые без потерь для убл.ю.д.ков не сгинут, все, доступные их базы в Европе и на БВ, должны превратиться в металлолом.... А дальше......... дальше крысы и тараканы будут бороться за превосходство вида на планете.......
        Всем доброй ночи....
        SOF
      2. dakty (Денис) Сегодня, 21:34
        "вальцеватель" засунь себе, куда-нибудь!... Ванга ёп!
        dakty
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 23:08
          К несчастью это правда - если наши свалят их самолёт или потопят эсминец.
          Вадим237
    3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 20:45
      Цитата: Ретвизан 8
      Шакалы собираются в стаю!
      Ну, что Братцы, это война?!

      Ничего не будет. Попугают и разойдутся.
      Арон Заави
      1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 21:00
        С тем что ничего и никого не будет в случае большого кипиша соглашусь, насчет попугают не верится, драка будет, а там как карта ляжет, вас израильтян жалко, затопчут как слоны (((.
        предки с Дона
      2. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 21:39
        Трамп должен ударить, иначе он потеряет лицо. Он сдулся с Ыном, если и с сирией сдуется, его маккейн с потрохами сожрет
        dr.star75
        1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 22:54
          Он не Ыном сдулся, а Китаем и Россией одновременно не захотел дело иметь.
          Сергей985
  10. мерцание (Николай) Сегодня, 19:43
    "Гарри Трумен" идет на Ближний Восток.
    Считают, что утилизация "Трумена" дешевле обойдется на БВ, ну ... вообще то да ... один "Кинжал".
    мерцание
  11. Роман 11 (Роман ) Сегодня, 19:46
    Вот так неспешно и может наступить "конец света" ))))

    А что у сирийцев случайно нет Бала или Бастиона?

    Путин забывает, что у Трампыча в апреле обострение, порноактрис нет под рукой, так что будет мускулами играть. Наши вместе с сирицами окопаются на авиабазе, томогавки улетят в пески, Трамп кончит, Путин выдохнет - и все останутся довольными ))))). Точка.

    А вообще Трамп кувалда - всех ровняет, Китай до слёз довёл пошлинами, теперь китайцам без амеров никак не жить. Нас санкциями прищемил, европусам грозит торовой войной. Видно плохи у него дела с экономикой.
    Роман 11
  12. next322 (алекс) Сегодня, 19:47
    Цитата: самый главный
    А что делает "Петр Великий"? Не пора ли ему поразмять косточки и тоже прибыть к месту сбора? Вот и имеем мы ответ на вопрос зачем нам нужен флот и корабли 1 и 2 ранга - что бы войны не было!

    а в это тревожное время, фрегат проекта 1135.6 "Адмирал Макаров", построенный на заводе "Янтарь" в Калининграде, придет к месту дислокации в Севастополь не раньше осени, сообщил "Интерфаксу" источник на предприятии.


    "В настоящее время "Адмирал Макаров", принятый в состав ВМФ России в конце декабря 2017 года, находится в Балтийске. Экипаж сдает задачу К-2, отрабатывает другие вопросы боевой подготовки. Но к постоянному месту дислокации в Севастополе корабль придет не раньше осени", - заявил собеседник агентства.


    По его словам, это связано с тем, что "Адмирал Макаров" будет задействован в военно-морском параде на День ВМФ, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июля. И только потом он отправится в переход на Черноморский флот.
    next322
  13. К-50 (Алексей) Сегодня, 19:48
    Ударная группа (во главе с авианосцем) "Гарри Трумэн" выйдет в среду из военно-морской базы в Норфолке, Виргиния для размещения на Ближнем Востоке и в Европе

    Сколько им идти? Неделю?
    К-50
  14. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 19:48
    Как придет, так и уйдет. К КНДР тоже ходил.
    jncnfdybr
  15. keeper03 (Александр) Сегодня, 19:51
    И что сирийцам и нам спокойно сидеть и смотреть, как эта армада плывет нас бомбить ?!! belay Упреждающий удар дать по агрессору и пусть кормят акул !!! am angry soldier
    keeper03
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 20:08
      Цитата: keeper03
      И что сирийцам и нам спокойно сидеть и смотреть, как эта армада плывет нас бомбить ?!! belay Упреждающий удар дать по агрессору и пусть кормят акул !!! am angry soldier

      Не пишите глупостей. Какой ещё на#@р упреждающий удар? Он автоматически сделает агрессором нас, а не их. Может нам тогда уж не мелочиться, а сразу ЯО по США долбануть?
      ALEXXX1983
      1. 320423 (родион ) Сегодня, 21:22
        они фактически уже проявили агрессию в Сирии, так что ваша логика не работает
        320423
      2. keeper03 (Александр) Сегодня, 21:59
        Когда на Вас движется армада военной техники - это означает, что они будут стрелять ! Вопрос кто первый в этом случае - стоять не будет, а будет стоять вопрос максимального нанесения вреда ! Агрессор и так понятен, так что сидеть и ждать, пока прилетит по меньшей мере глупо ! no
        Даже если полосатые начнут первыми, ПВО РФ зафиксирует пуски и через 5 секунд будет дана ответка, ну и кому от этого станет легче - кто первый начал ?! Вашей совести ?! request
        Мне моя совесть подсказывает, что этих полосатых подонков давным давно пора ставить на место !!! am
        keeper03
  16. Compasure (Александр) Сегодня, 19:52
    Цитата: APASUS

    Тут есть еще один интересный игрок,это Китай. Думаю как он поведет в этой ситуации, будет ясно как серьезно США решили выпендриваться в Сирии.


    Китай будет ждать, пока мы с ами друг друга долбать будем, а потом будет миром править))
    Compasure
  17. konstantin68 (Константин) Сегодня, 19:55
    Цитата: LSA57
    Цитата: 8200
    Это всё уже не серьёзно. Это уже просто бряцанье оружием, а не военные действия.

    показуха в чистом виде. матрасия всё больше и больше начинает напоминать СССР в худшем его виде

    А мне напоминает мультфильм "Ограбление по итальянски". Джузеппе собирается грабить банк...!
    konstantin68
  18. kventinasd (Олег) Сегодня, 19:56
    Надо нам срочно Миги 31-е перебросить в Хмеймим и Кинжальчики с ними и по телеку показать полосатым, чтобы не зазнавались, а то действительно ведь можем потопить их большое корыто.. Наши ведь заявили, что Кинжалы уже стоят на вооружении. Вопрос, сколько их?
    Ох , не к добру всё это. Сегодня в Рязани пол ночи и весь день гоняли стратегические бомбардировщики и топливозаправщики Ил78..Такого давно не припоминаю.
    kventinasd
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:05
      Наверное несколько единиц - пока для опытной эксплуатации.
      Вадим237
      1. kventinasd (Олег) Сегодня, 20:07
        Ну дык надо полноценно испытать
        kventinasd
    2. ЗВО (Алекс) Сегодня, 20:40
      Цитата: kventinasd
      Наши ведь заявили, что Кинжалы уже стоят на вооружении. Вопрос, сколько их?
      .


      Только 1 единица...
      опытовая, экспериментальная
      .
      ЗВО
    3. KondratKo Сегодня, 21:36
      Бот?
      Тема "Ночь длинных "Томагавков""
      Цитата: kventinasd
      Ох , не к добру всё это. Сегодня в Рязани пол ночи и весь день гоняли стратегические бомбардировщики и топливозаправщики Ил78. Такого давно не припоминаю.
      Надо нам срочно Миги 31-е перебросить в Хмеймим и Кинжальчики с ними и по телеку показать полосатым, чтобы не зазнавались, а то действительно ведь можем потопить их большое корыто.. Наши ведь заявили, что Кинжалы уже стоят на вооружении. Вопрос, сколько их?

      Или не желаете себя утруждать набором текста?
      KondratKo
  19. МВГ (Валерий) Сегодня, 19:57
    А будут ли испытаны передвижные комплексы "Бастион" на авианосце "Гарри Трумэн" ?
    МВГ
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 20:38
      Цитата: МВГ
      А будут ли испытаны передвижные комплексы "Бастион" на авианосце "Гарри Трумэн" ?

      Трумэн скорее всего не подойдет на дистанцию их выстрела (не совсем ведь тупые), так что остаются только авиационные и корабельные средства поражения.
      Piramidon
  20. Zomanus (Алексей) Сегодня, 19:59
    Блин, реально новая интерпретация Карибского кризиса.
    Но будем надеяться что все и закончится пуганием друг друга.
    Zomanus
  21. Seaflame (М) Сегодня, 20:01
    Офигенно себя чувствуют без 5-ой оперативной эскадры кораблей ВМФ СССР...
    Seaflame
    1. НесНосНый Сегодня, 20:11
      Хоть с 5-й, все равно офигенно они чувствовали себя
      НесНосНый
  22. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:09
    Ну вот, 510 крылатых ракет в залпе будет обеспечено, плюс к этому тысячи бомб и ракет палубной авиации авианосца, а так же авиации Израиля, Великобритании, Франции и может быть Иордании.
    Вадим237
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:13
      Georgia (SSGN 729) типа «Огайо» То же вроде как плывёт к Сирии, это ещё 154 ракеты Томагавк.
      Вадим237
    2. бизнесмен (Бизнесмен) Сегодня, 20:26
      Арабов забыли, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ плюс Италия, возможно и Турция(вероятность есть).
      бизнесмен
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:39
        Италия мимо, Саудовская Аравия в Йемене увязла.
        Вадим237
  23. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 20:10
    Цитата: Seaflame
    Офигенно себя чувствуют без 5-ой оперативной эскадры кораблей ВМФ СССР...

    А без самого СССР - ещё лучше!
    ALEXXX1983
  24. kolesov Сегодня, 20:14
    Ищё бы им сухогруз в помощ с памперсами с туалетной бумагой глушилки включат Gps всё заглючит опять дристать будут неподетски.
    kolesov
  25. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 20:16
    Хоть бы пораньше сказали про это, пока в магазине был. Купил только хлеб, а нужно было ещё соль, спички, макароны прихватить... laughing
    dr.star75
    1. Seaflame (М) Сегодня, 20:21
      Тут уже некоторые всем затарились и собрались на ночевку в подвал))
      Seaflame
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:41
        "И собрались на ночевку в подвал" С крысами - пока эти спать будут, их припасы безжалостно уничтожат.
        Вадим237
  26. Xscorpion (Евгений) Сегодня, 20:20
    Цитата: LSA57
    Цитата: 8200
    Это всё уже не серьёзно. Это уже просто бряцанье оружием, а не военные действия.

    показуха в чистом виде. матрасия всё больше и больше начинает напоминать СССР в худшем его виде


    Минимум неделю будут добираться.Это в идеальных условиях на полном ходу авианосца.Время на реакцию есть.

    Цитата: jncnfdybr
    Как придет, так и уйдет. К КНДР тоже ходил.


    Согласен,но есть один нюанс,у КНДР было неизвестное количество ядерных ракет и не очень уравновешенный лидер winked Ну я как бы не считаю Ына неуравновешенным,просто он грамотно блефовал и хотел,чтобы его таким считали,вот американцы и обмочились.У Сирии нет ядерного оружия,все на что они могут надеяться, это защита России.

    Цитата: Ретвизан 8
    Шакалы собираются в стаю!
    Ну, что Братцы, это война?!


    Шансы 50 процентов winked Ну это как в анекдоте,либо будет,либо нет laughing В 2008 Россию тоже проверили в надежде,что ответки не будет.Но Трамп последнее время показывает свою неадекватность и ему нужна победоносная война,чтоб поднять рейтинг.Так что от него можно ожидать чего угодно.Но тут уже больше будет зависеть от генералов его МО.Но правда не уверен,что они более адекватные,чем он.

    Р.S.Я все же думаю,что вначале они хотят оценить действия России,когда эта армада подойдет в Средиземное море.Возможно надеются демонстрацией силы продвинуть какие то свои условия по Сирии.Дипломатия Атомных авианосцев.
    Xscorpion
    1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 20:31
      Если атака буден, то сегодня ночью. Иначе в америке скажут что трамп сдулся.
      dr.star75
  27. iouris (iouris) Сегодня, 20:24
    Во время Суэцкого кризиса вопрос был решён путём угрозы применить ядерное оружие. Тогда советских войск в зоне войны не было. Но вопрос был решён.
    iouris
  28. NEOZ Сегодня, 20:28
    дайте те ка подумаю.... сначала накрыли Вагнера.....потом накрыли 300 САСовчев и амерские ССО........ ответка что ли за САС и ССО?
    NEOZ
    1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 21:01
      Откуда число САС в размере 300?
      Вояджер
  29. Радио-няня (Андрей) Сегодня, 20:34
    АУГ "Фигаро" : и в европе и в средиземке одновременно....
    Радио-няня
  30. FenX (FenX) Сегодня, 20:39
    Цитата: Вадим237
    Российские силы развальцуют вмести с войсками Асада - со всех направлений.

    Готовьте белый флаг и почистите зубы,мало ли что request
    FenX
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:18
      Белый флаг не нужен - надо спасать ребят.
      Вадим237
  31. XXXIII (Владимир) Сегодня, 20:39
    "Гарри Трумен" идет на Ближний Восток. Ударная группировка выходит из Норфолка
    Надо подарить Сирии ядерные игрушки и тогда флот сша уплывет обратно, проверенно Ким Чен Ыном.... wassat
    XXXIII
  32. FenX (FenX) Сегодня, 20:42
    Цитата: Вадим237
    Georgia (SSGN 729) типа «Огайо» То же вроде как плывёт к Сирии, это ещё 154 ракеты Томагавк.

    Вы уже за границей,а то вдруг не успеете,а ВВП возьмет и ответит? feel
    FenX
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:19
      Есть хобби, достаточно дорогая штука для спасения - собственное бомбоубежище.
      Вадим237
  33. sokol77 (Соколов Дмитрий Владимирович) Сегодня, 20:42
    чего бздеть то - ЧФ и Каспий на ТОВСЬ вот уже как пару дней, плошадки подскока отшлифованы...и кто знает что в нашей группировке на Среднеземе ..если АУГ и это правда сюда то ВЕЛКОМ всегда будет нежданчик ввиде тоже сборной салянки и с нашей стороны посмотрите на карты мы находимся в более выгодном положение так как всегда можем зайти с...ну знаете сами.
    sokol77
  34. uhu189 (Максим) Сегодня, 20:47
    Осталось только понять, хватит ли у нас силы для того, чтобы не сломаться, также, как их хватило у Северной Кореи, или опять выражение озабоченностей от МИДа...
    uhu189
  35. мерцание (Николай) Сегодня, 20:49
    Сообщают: КИТАЙСКИЙ ФЛОТ В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ ПЕРЕХОДИТ ПОД КОМАНДОВАНИЕ РОССИИ
    Пока в это сложно поверить, но кто знает
    мерцание
  36. AloeMC (Сергей) Сегодня, 20:58
    Цитата: мерцание
    Сообщают: КИТАЙСКИЙ ФЛОТ В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ ПЕРЕХОДИТ ПОД КОМАНДОВАНИЕ РОССИИ
    Пока в это сложно поверить, но кто знает

    Фейк.
    AloeMC
    1. мерцание (Николай) Сегодня, 21:03
      Скорее всего, тем более неизвестно находятся ли сейчас в Средиземном море китайские корабли.
      мерцание
  37. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 21:04
    Побряцают американцы яйцами, поплавают взад-назад и вернутся на базу в их уютную омерику. Дураков у них нет, воевать там где российские войска. Официально.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:24
      Ракетный удар по аэродрому Сирии они ранее отработали это похоже была репетиция.
      Вадим237
      1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 21:28
        Могут конечно от большого ума пострелять, но воевать с Россией официально даже в Сирии они не будут. Потому что знают что получат, и к чему это может привести.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 23:12
          А когда последний раз они - от нас получали по роже?
          Вадим237
  38. Окорок (джон) Сегодня, 21:19
    не мировые войны так не начинают...гонево и запугивание
    Окорок
  39. FenX (FenX) Сегодня, 21:21
    Цитата: Вадим237
    Белый флаг не нужен - надо спасать ребят.

    От кого спасать?Так всю жизнь бегать собираетесь?
    FenX
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 23:12
      От ударов ракет.
      Вадим237
  40. dima-fesko (Марадона) Сегодня, 21:21
    Скорость хода Трумена 30 узлов, 56 км/ч. До позиции дойдут за 8 суток, Выход в среду. Т.е. 17 апреля будут, это с учетом полного хода. По факту одна ракета на палубе ( это же еще и взлетка) и Трумен на ремонт. Это как минимум. Эффективность против "сомали"! Но не против России. Так что пущай походят, т.е по плавают! Не забывайте на Каспии простой Буран вооружен калибрами в зоне досягаемости! Пускай оценят шансы!!!
    dima-fesko
    1. dima-fesko (Марадона) Сегодня, 21:45
      Кстати, боевой радиус Супер Хорнет 726 км. Может стать на стоянку под зонтиком Италии. Однако этого маловато! Дальность полета ракет воздух-поверхность не более 300 км. Маловато............
      dima-fesko
  41. FenX (FenX) Сегодня, 21:34
    Цитата: Вадим237
    Есть хобби, достаточно дорогая штука для спасения - собственное бомбоубежище.

    Не поможет
    FenX
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 23:18
      В моём всё по высшему классу, система вентиляции отчистки воздуха, воды, дизель генераторы - всё как в пятизвёздочном отеле, кроме обслуживающего персонала, можно целый год жить.
      Вадим237
  42. костя1 (константин) Сегодня, 22:07
    Не ходил бы ты Гарри на Ближний Восток-дольше бы прожил. laughing
    костя1
  43. DiViZ (Дима) Сегодня, 22:25
    Пару электромагнитных залпов по рухляти достаточно будет. В рухлять столько бабосов вложены даже мы вложились. Парадокс сами создали сами уничтожим. Во до чего наша жизнь дошла.
    DiViZ
    1. u1977020556 (Николай) Сегодня, 22:57
      ещё есть бесплатная рухлядь - мозги дурака называется.
      u1977020556
  44. u1977020556 (Николай) Сегодня, 22:38
    Время "Кинжалов" и иже с ним наступает. Хорошо, если пара говнопасудин всё же утопят, а то политики ЕВРОСША уже забыли, чем играются
    u1977020556
  45. doka (дмитрий) Сегодня, 22:42
    Во-во в кучу пущай собираются аспиды, Там им жаба цицки даст ,Залп калибров из под воды я думаю хватит
    doka
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 23:23
      Есть один вариант ответа, в случае атаки на Сирию - Сирийская артиллерия, разнесёт все военные базы США на территории Сирии.
      Вадим237
  46. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 23:12
    hi НЕКСУС,
    Цитата: НЕКСУС
    оно же 6 раз и всплывало...

    Дык, тем более, не привыкать. yes Такая забава: макнулся, вынырнул, обсох... опять макнулся. laughing
    Paranoid50
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