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"Гарри Трумен" идет на Ближний Восток. Ударная группировка выходит из Норфолка
Ударная группа Военно-морского флота США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» отправляется в Средиземное море, сообщает FOX News
В состав ударной группы также войдут ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут", а позднее к ним присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс". Всего на борту кораблей — около 6,5 тысячи военнослужащих.
Ожидается, что к группе также присоединится фрегат ВМС Германии "Гессен". Цели и задачи похода не сообщаются.
Сообщение о выходе авианосной группы поступило на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовности в самое ближайшее время принять "ответные меры" на якобы произошедшую в сирийской Думе химическую атаку, в которой Вашингтон и его союзники уже обвинили официальный Дамаск, передает РИА Новости
Ударная группа (во главе с авианосцем) "Гарри Трумэн" выйдет в среду из военно-морской базы в Норфолке, Виргиния для размещения на Ближнем Востоке и в Европе— сообщает издание.
В состав ударной группы также войдут ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут", а позднее к ним присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс". Всего на борту кораблей — около 6,5 тысячи военнослужащих.
Ожидается, что к группе также присоединится фрегат ВМС Германии "Гессен". Цели и задачи похода не сообщаются.
Сообщение о выходе авианосной группы поступило на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовности в самое ближайшее время принять "ответные меры" на якобы произошедшую в сирийской Думе химическую атаку, в которой Вашингтон и его союзники уже обвинили официальный Дамаск, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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