Ночь длинных "Томагавков". Авиацию САА срочно перебазируют под зонтик российской ПВО-ПРО

США продолжают наращивать военную группировку у берегов Сирийской Арабской Республики. Помимо ракетного эсминца «Дональд Кук», французского фрегата D650, к берегам САР подходят и другие надводные и подводные корабли. Так, стало известно о том, что Пентагон планирует задействовать в нанесении ударов по военным объектам в Сирии субмарину Georgia (SSGN 729) типа «Огайо», которая вооружена 154 крылатыми ракетами Tomahawk.Также к месту вероятного проведения военной операции подтягивается универсальный десантный корабль типа «Уосп», который на данный момент находится в Красном море. На борту УДК – около 1,8 тыс. морских пехотинцев. Можно предположить, что «подтягивание» «Уоспа» поближе к Сирии не более чем игра мускулами, ведь США, даже при этой агрессивной риторике, которая слышна сейчас, явно не пойдут на высадку десанта для того, чтобы его бросить в пекло боевых действий против САА на «земле».Также недалеко от предполагаемого района операции находится ещё одна американская подводная лодка John Warner (SN-785) класса «Virginia» с более чем сотней крылатых ракет «Томагавк» на борту. Плюс к тому - эсминец USS Carney.По понятным причинам, если США решат ударить десятками крылатых ракет с воздуха и воды, то наличествующих в САР средств ПВО-ПРО, включая в первую очередь российские, будет явно недостаточно для отражения основной атаки.Отмечается активность британских самолётов-топливозаправщиков на Кипре (авиабаза Акротири), а также активность американских B-52 на авиабазе в Катаре. Здесь стоит напомнить, что на днях американские чиновники встречались с катарским руководством, которое, судя по всему, было проинформировано о планах по использованию катарских аэродромов как объектов для атаки Сирии.Между тем, в израильских СМИ появились заявления со ссылками на «неназванные» источники в израильской разведке. В этих заявлениях говорится, что сирийская армия в последние сутки осуществляет передислокации своих ударных сил. Так, фактически рассредоточилась 4-я бронетанковая дивизия, которая принимает участие в боях против террористов в Восточной Гуте. Отмечено, что на российскую авиабазу «Хмеймим» перебрасываются наиболее боеспособные средства авиации ВВС САР с других сирийских военных аэродромов. Среди прочих – истребители МиГ-29, которые базируются на аэродромах провинции Дамаск, на данный момент фактически превращающейся в цель для натовской группировки войск. Таким образом, сирийское военное командование предпринимает все усилия с той целью, чтобы минимимизировать потери в случае натовской агрессии, которая может состояться уже грядущей ночью.Если передислокация под российское "крыло" состоится, то для США может возникнуть вопрос: по каким объектам наносить удар? Бить по пустым аэродромам, чтобы в итоге лишить ВВС САР нескольких ВПП, - в США рассматривают и такой вариант.