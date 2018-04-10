23:23 10 апреля
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Ночь длинных "Томагавков". Авиацию САА срочно перебазируют под зонтик российской ПВО-ПРО

США продолжают наращивать военную группировку у берегов Сирийской Арабской Республики. Помимо ракетного эсминца «Дональд Кук», французского фрегата D650, к берегам САР подходят и другие надводные и подводные корабли. Так, стало известно о том, что Пентагон планирует задействовать в нанесении ударов по военным объектам в Сирии субмарину Georgia (SSGN 729) типа «Огайо», которая вооружена 154 крылатыми ракетами Tomahawk.

Ночь длинных "Томагавков". Авиацию САА срочно перебазируют под зонтик российской ПВО-ПРО


Также к месту вероятного проведения военной операции подтягивается универсальный десантный корабль типа «Уосп», который на данный момент находится в Красном море. На борту УДК – около 1,8 тыс. морских пехотинцев. Можно предположить, что «подтягивание» «Уоспа» поближе к Сирии не более чем игра мускулами, ведь США, даже при этой агрессивной риторике, которая слышна сейчас, явно не пойдут на высадку десанта для того, чтобы его бросить в пекло боевых действий против САА на «земле».


Также недалеко от предполагаемого района операции находится ещё одна американская подводная лодка John Warner (SN-785) класса «Virginia» с более чем сотней крылатых ракет «Томагавк» на борту. Плюс к тому - эсминец USS Carney.

По понятным причинам, если США решат ударить десятками крылатых ракет с воздуха и воды, то наличествующих в САР средств ПВО-ПРО, включая в первую очередь российские, будет явно недостаточно для отражения основной атаки.

Отмечается активность британских самолётов-топливозаправщиков на Кипре (авиабаза Акротири), а также активность американских B-52 на авиабазе в Катаре. Здесь стоит напомнить, что на днях американские чиновники встречались с катарским руководством, которое, судя по всему, было проинформировано о планах по использованию катарских аэродромов как объектов для атаки Сирии.

Между тем, в израильских СМИ появились заявления со ссылками на «неназванные» источники в израильской разведке. В этих заявлениях говорится, что сирийская армия в последние сутки осуществляет передислокации своих ударных сил. Так, фактически рассредоточилась 4-я бронетанковая дивизия, которая принимает участие в боях против террористов в Восточной Гуте. Отмечено, что на российскую авиабазу «Хмеймим» перебрасываются наиболее боеспособные средства авиации ВВС САР с других сирийских военных аэродромов. Среди прочих – истребители МиГ-29, которые базируются на аэродромах провинции Дамаск, на данный момент фактически превращающейся в цель для натовской группировки войск. Таким образом, сирийское военное командование предпринимает все усилия с той целью, чтобы минимимизировать потери в случае натовской агрессии, которая может состояться уже грядущей ночью.

Если передислокация под российское "крыло" состоится, то для США может возникнуть вопрос: по каким объектам наносить удар? Бить по пустым аэродромам, чтобы в итоге лишить ВВС САР нескольких ВПП, - в США рассматривают и такой вариант.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 456

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  1. самый главный Сегодня, 19:34
    Что то мне подсказывает, что мы их уже ждем-с... На Варшавянках столы накрыты, шампанское в холодильниках, взрыватели вкручены в торпеды... Эх.... надо бы это показать по центральному телевидению, как мы рады то гостей встретить!!!
    самый главный
    1. Глядя Петрович Сегодня, 19:39
      Цитата: самый главный
      Что то мне подсказывает, что мы их уже ждем-с... На Варшавянках столы накрыты, шампанское в холодильниках, взрыватели вкручены в торпеды... Эх.... надо бы это показать по центральному телевидению, как мы рады то гостей встретить!!!

      А это ничего не меняет. Все будут бомбить, С-400 не в счет.
      Это будет победоносная война для Трампа, т.к. сопротивления там никто не окажет. Будет что в актив записать на перевыборах.
      Глядя Петрович
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 19:55
        Цитата: Глядя Петрович
        А это ничего не меняет. Все будут бомбить, С-400 не в счет.

        Мы знаем откуда будут взлетать и расфигачить аэродромы можем в легкую и войны не будет. Потому как Катар не НАТО и Нато там находиться не законно. Отделаемся привычными санкциями
        Tusv
        1. Громобой Сегодня, 20:31
          Цитата: Tusv
          Потому как Катар не НАТО и Нато там находиться не законно.

          У Катара договор по безопасности с США.В случае угроз США оказывают прямую военную помощь.Всё запротоколировано и разговоры о законности ВВБ Эль-Удейд просто не уместны.Так захотели две эти страны и эта база там просто есть .Нравится нам это или нет.
          Громобой
        2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 21:09
          Цитата: Tusv
          Нато там находиться не законно.

          Да прекращайте уже говорить о законности в отношении НАТО и США. Нет для них законов от слова совсем. Для амеров закон - это они сами. Все. Дальше можно не переливать из пустого в порожнее.
          helmi8
          1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 21:30
            Объявлена внезапная тревога по всем подразделениям Сухопутных войск, Военно-космических сил и войскам ПВО Вооруженных сил Российской Федерации

            Никакого удара США не будет. Идёт война нервов. Стояние на Угре 21 века. Пытаются взять на понт. США и их вассалы должны понимать, что заплатят дорогую цену, если полезут.
            Аристарх Людвигович
            1. poquello (poquello) Сегодня, 21:44
              Цитата: Аристарх Людвигович
              Объявлена внезапная тревога по всем подразделениям Сухопутных войск, Военно-космических сил и войскам ПВО Вооруженных сил Российской Федерации

              евроньюс что-ли смотрите, давно уже
              poquello
            2. Nick Сегодня, 22:58
              Цитата: Аристарх Людвигович
              Объявлена внезапная тревога по всем подразделениям Сухопутных войск, Военно-космических сил и войскам ПВО Вооруженных сил Российской Федерации

              Понятное дело. Даже до меня дошло, что с утра надо бежать тушенкой запасаться soldier
              Nick
          2. Tusv (Владимир) Сегодня, 21:33
            Цитата: helmi8
            Да прекращайте уже говорить о законности в отношении НАТО и США. Нет для них законов от слова совсем. Для амеров закон - это они сами. Все
            .
            А Я про что? Войну не объявят, значит Катар бомбить можно. и не впишуться, потому как для них закон, что дышло. А не повернется, то и не вышло hi
            Tusv
        3. Вишневая девятка (1) Сегодня, 22:56
          Цитата: Tusv
          и расфигачить аэродромы можем в легкую и войны не будет

          Можно узнать, чем конкретно Вы собираетесь фигачить по Катару и саудитам?
          Вишневая девятка
          1. Tusv (Владимир) Сегодня, 23:07
            Цитата: Вишневая девятка
            Можно узнать, чем конкретно Вы собираетесь фигачить по Катару и саудитам?

            Ну хотя бы. Верните Нам право приземлять, тех кто нам не нравится. Была такая привилегия у ПВО до 1991 года и Американцев вполне устраивала. Так что удар по аэродромам прокатит. Можно и ядерными зарядами. А чё? Нефть и Газ взлетят в цене до 200. А Нас должно волновать американское горе?
            Tusv
      2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:58
        Цитата: Глядя Петрович
        Это будет победоносная война для Трампа, т.к. сопротивления там никто не окажет.

        Вы в этот бред сивой кобылы действительно верите,или тупо в контр страйк переиграли?
        Ответьте мне на вопрос,на каких базах,аэродромах и обьектах дислоцируются наши военные? Вы думаете,только в Тартусе и Хмеймиме? Наивный чукотский мальчик,наших инструкторов,советников,спецуры там больше,чем вы можете подумать.А теперь представьте,что будет,если накроют такой обьект топорами,и погибнут наши военные? Подсказка в предупреждении Путина об ударе по обьектам,где находятся наши военные.
        НЕКСУС
        1. Praetorian4 (Алексей) Сегодня, 20:13
          Ничего не будет. Скорее всего, мы даже не узнаем.
          Praetorian4
          1. armourer (Сергей) Сегодня, 22:10
            Что то в Европе тоже засуетились, дай бог чтобы военным блефом отделались
            armourer
        2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 20:27
          Цитата: НЕКСУС
          А теперь представьте,что будет,если накроют такой обьект топорами,и погибнут наши военные?

          "их там нет" - такой будет ответ на вопрос о потерях. Усы затянет очередную волынку про клевету и глупые слухи, а МОРФ расскажет про сто сбитых томагавков.... В первый раз что ли...
          Дырокол
          1. фигвам (Сергей) Сегодня, 20:37
            На Су-34 подвесили противокорабельные Х-35.

            фигвам
            1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:47
              Наши двумя ракетами на одной Сушке - америкосов врятли напугают.
              Вадим237
              1. фигвам (Сергей) Сегодня, 20:50
                Цитата: Вадим237
                Наши двумя ракетами на одной Сушке - америкосов врятли напугают.

                Дональду Куку одной хватит...
                фигвам
                1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 21:21
                  а с чего Вы так решили ?
                  вообще то даже корабли поменьше рассчитаны на отражение атаки 8 дозвуковых ПКР ,если Вы не владеете матчастью что удивлю Вас , но Х-35 дозвуковая , это аналог Гарпуна .
                  просто экспл
                  1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 21:53
                    Цитата: просто экспл
                    вообще то даже корабли поменьше рассчитаны на отражение атаки 8 дозвуковых ПКР

                    а Вы думаете при этом не будет работать РЭБ и ложные цели?
                    Deadушка
                    1. фигвам (Сергей) Сегодня, 21:59
                      Deadушка

                      Просто владеющий матчастью человек забыл как Куку вырубили всю электронику в Чёрном море.
                      фигвам
                      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 22:02
                        Цитата: фигвам
                        Куку вырубили всю электронику в Чёрном море

                        Это легенда request
                        Голован Джек
                  2. Касым (Даурен) Сегодня, 22:13
                    Скорее всего, Сергей имел в виду число попаданий.
                    Атаковать натовцы будут ПВО Сирии и ее систему РЛС, чтобы дальше можно было хозяйничать в возд. простр. Сирии. Шойгу заявлял в прошлом году, что Сирия восстановила свою систему ПВО (понятно, что с помощью ВПК РФ). Могут прихватить ударами ремонтные заводы, объекты ВПК Сирии и аэродромную инфраструктуру, если даже Асад спасет авиацию. Не пожалеют ракет на командование и штабы ВС Сирии, скопление БТТ и склады боеприпасов.
                    Наверняка комплексы РЭБ и ПВО Россия захочет проверить... Не пора ли "подарить" Асаду С-300(400) и Тор, "развязав" ему руки? Все остальное для "солянки" у него есть. Парочку приземлит и кое-кто репу почешет, стоит ли нарываться на второй "воздушный" Вьетнам?!
                    Я так понял, что РФ ответит, если удары будут по правительственным кварталам Дамаска и российским военным. Но для НАТО там и других целей за глаза. Зря дали натовцам "пространство для маневра", когда вводили ВКС. Надо было сразу "жестко" объявлять о закрытии возд. пространства и разделении зон влияния (Сирия - РФ и союзники, Ирак - США и Ко.)... И теперь понятно, что ПВО Сирии РФ будет усиливать при любом раскладе. hi
                    Касым
                    1. Задира (Владимир) Сегодня, 22:33
                      Цитата: Касым
                      Не пора ли "подарить" Асаду С-300(400) и Тор, "развязав" ему руки? Все остальное для "солянки" у него есть hi

                      Неужели не понятно, что агрессора сдерживает только оружие возмездия, а ПВО/ПРО только продлевают время жизни этого оружия. Думаете Ким Чен Ын напугал США своей ПВО?
                      Задира
                      1. фигвам (Сергей) Сегодня, 22:47
                        Касым

                        В СМИ сша заявили что русские не пострадают если не будут мешать нанесению удара.
                        фигвам
              2. Pivot (Василий) Сегодня, 23:08
                Эскадрилья Су 34 села в Иране, да и с СКФО быстро доберутся если что. Вообще замес не хилый сейчас намечается.
                Pivot
          2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 21:07
            Цитата: Дырокол
            В первый раз что ли..

            действительно не в первый раз... каждые две недели воюем, каждый день сбиваем и каждые два часа нам врут.
            пора мелкобританское тв смотреть. там демократия, там вся правда
            LSA57
        3. Дед Глухарь (Владимир) Сегодня, 20:32
          Ну сбили турки нашу сушку и что Путин- проглотил и всё !
          Дед Глухарь
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 21:11
            Цитата: Дед Глухарь

            Ну сбили турки нашу сушку и что Путин- проглотил и всё !

            и откуда такая инфа? войну не начал? не начал сбивать ихние еропланы? вот откуда берётся такое самомнение, ничерта не знать, но судить всех и вся!!!!
            между строк хоть иногда читайте. эрдоган через несколько месяцев извинился!!! знаете, что это значит для восточного владыки такой поступок??? а это значит, что его крепко за фаберже взял Путин
            LSA57
            1. GUSAR Сегодня, 21:38
              А можно уточнить как именно взял?
              GUSAR
              1. Logall (Александр) Сегодня, 21:44
                Ласково, с предварительной прелюдией в несколько месяцев...
                Logall
              2. майор147 Сегодня, 21:55
                У взявшего нужно спросить!
                майор147
          2. Tusv (Владимир) Сегодня, 21:40
            Цитата: Дед Глухарь
            Ну сбили турки нашу сушку и что Путин- проглотил и всё !

            И все? Загибаем: Турецкий поток, АЭС, С-400. Денег уже должны немеряно. Как там в детском анекдоте? Загибай! А если Путин пальчик то распрямит, что с Эрдоганом будет? Правильно - полетит в пропасть
            Tusv
            1. Вишневая девятка (1) Сегодня, 23:03
              Цитата: Tusv
              Турецкий поток, АЭС, С-400

              Все это, замечу, в порядке одолжения со стороны Турции. И строго за российские деньги.
              Вишневая девятка
              1. Tusv (Владимир) Сегодня, 23:22
                Цитата: Вишневая девятка
                Все это, замечу, в порядке одолжения со стороны Турции. И строго за российские деньги.

                Не я конечно девятку то люблю. Но заметь Эрдогану пока запрещено размещать Наших граждан в своих отелях, вследсвии чего я вынужден проводить свой заслуженный отпуск в Таиланде, кстати почти ни чего не теряю, кроме перелета. Это ужоз!!!
                Tusv
        4. Ратуш (Ратуш) Сегодня, 20:35
          Вы не на Чукотке родились случайно?
          Ратуш
        5. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:37
          Агдрей hi К сожалению даже если кто то из наших погибнет,мы этого не узнаем.Никто не станет ни подлодки топить,эсминцы...В последнее время я лишь наблюдаю одну лишь мудрость и озабоченность.
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: Глядя Петрович
          Это будет победоносная война для Трампа, т.к. сопротивления там никто не окажет.

          Вы в этот бред сивой кобылы действительно верите,или тупо в контр страйк переиграли?
          Ответьте мне на вопрос,на каких базах,аэродромах и обьектах дислоцируются наши военные? Вы думаете,только в Тартусе и Хмеймиме? Наивный чукотский мальчик,наших инструкторов,советников,спецуры там больше,чем вы можете подумать.А теперь представьте,что будет,если накроют такой обьект топорами,и погибнут наши военные? Подсказка в предупреждении Путина об ударе по обьектам,где находятся наши военные.
          210окв
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:46
            Цитата: 210окв
            К сожалению даже если кто то из наших погибнет,мы этого не узнаем.Никто не станет ни подлодки топить,эсминцы...В последнее время я лишь наблюдаю одну лишь мудрость и озабоченность.

            Не в этот раз.Этим массированным ударом,с последующей активизацией маджахедов,матрассы пытаются вернуть нам "должок" за тот позор,в который мы их воткнули,раздолбав за 2 года ИГИЛ,с которым до этого они ничего не могли,да и не хотели делать. То есть,думаю,матрассы хотят отмотать сирийскую компанию до состояния ,которое было до появления наших ВКС в Сирии. И заодно умыть перед всем миром нас.
            НЕКСУС
            1. Tusv (Владимир) Сегодня, 21:52
              Цитата: НЕКСУС
              То есть,думаю,матрассы хотят отмотать сирийскую компанию до состояния ,которое было до появления наших ВКС в Сирии. И заодно умыть перед всем миром нас.

              Нека., Андрюха. Умывать янки Нас не собираются. Раком поставить, ихняя цель.
              Будем посмотреть. Атака Обамы была очень мощной - справились.
              Эта - будем посмотреть. Обвал Нашего рынка, это больше приказ американцам наши акции продать немедленно и кто то их покупает по дешевке. Возможно те, кто "потерял" 16 миллиардов на санкциях what
              Tusv
              1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 21:57
                Цитата: Tusv
                Нека., Андрюха. Умывать янки Нас не собираются. Раком поставить, ихняя цель.

                Экономически они нас пытаются в позу 86 ,то бишь "бобра" поставить с 2000-х...тут они нас проверяют именно в военном плане. Сармат ,Буревестник,Посейдон,Авангард не приняты пока на вооружение...то есть,пока у матрассов время есть.Как только все это наше новье пойдет в войска,момент ,силовым способом нас нагнуть будет упущен.
                НЕКСУС
                1. Tusv (Владимир) Сегодня, 22:08
                  Цитата: НЕКСУС
                  Экономически они нас пытаются в позу 86 ,то бишь "бобра" поставить с 2000-х...

                  Да ладно.В Бреттон-Вудскую систему в 1999 вошли в позе "бобра", только военной силой и осаживаем "бугра"
                  Tusv
              2. Роман 11 (Роман ) Сегодня, 22:28
                Цитата: Tusv
                Обвал Нашего рынка, это больше приказ американцам наши акции продать

                Шутите? Американо-российский бизнес крепче русско-белорусского братства)))). Просто акции столкнуть надо под дивиденды, да Дерипаску домой отправить, вот Трампыч и отрабатывает заказ, вы что он же бизнесмен, это не старики-маразматики в конгессе. Так что исполнители сейчас будут устраивать спектакль - ну там лодки пальнут по пустым базам.... биржи обвалятся, все радостные и довольные.
                Роман 11
                1. Tusv (Владимир) Сегодня, 22:39
                  Цитата: Роман 11
                  Шутите? Американо-российский бизнес крепче русско-белорусского братства))))

                  Закон суров, но это закон. Последние санкции обязывают американский норот продавать акции за бесценок.
                  А на "Dura lex, sed lex", побарабану в Российско -Беларуссом братсве hi
                  Tusv
            2. джемини (влад.) Сегодня, 22:04
              Надо было отвечать сразу жестко. Никакого "этого раза "не будет. Опять будет проявление беспокойства и озабоченности. Сша всегда дожимают слабых.Они прекрасно понимают ,кто сидит в кремле.
              джемини
              1. Tusv (Владимир) Сегодня, 22:48
                Цитата: джемини
                Они прекрасно понимают ,кто сидит в кремле.

                Э. Влад. Янки не беспокоит, кто сидит в Кремле. Им не нравиться, кто командует Парадом из Ново-Огарево laughing
                Tusv
            3. Вишневая девятка (1) Сегодня, 23:01
              Цитата: НЕКСУС
              за тот позор,в который мы их воткнули,раздолбав за 2 года ИГИЛ

              Простите?

              Какие крупнейшие города занимал запрещенный в России ИГИЛ в лучшее для себя время? Кто их занимает сейчас?
              Вишневая девятка
          2. Аскет (Станислав) Сегодня, 21:11
            Цитата: 210окв
            сожалению даже если кто то из наших погибнет,мы этого не узнаем.Никто не станет ни подлодки топить,эсминцы...В последнее время я лишь наблюдаю одну лишь мудрость и озабоченность.

            В последнее время активизировались неназванные партизаны, ведущие охоту исключительно на американцев, почему бы им не раздолбать пару -тройку американских полевых лагерей и баз подготовки умеренных боевиков? При этом используя неопознанные летательные аппараты и тяжёлое вооружение? Это как минимум один из вариантов..
            Аскет
        6. alkor (Михаил) Сегодня, 21:10
          Ничего Путин не сделает. Потери скроют и посетуют в ООН.
          alkor
          1. Задира (Владимир) Сегодня, 21:35
            Цитата: alkor
            Ничего Путин не сделает. Потери скроют и посетуют в ООН.

            А у него варианта не ответить просто нет, поскольку за военным поражением Россию размажут по экономике - проще говоря деньги отниму и по миру пустят, а это рабство
            Задира
            1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 21:55
              Цитата: Задира
              А у него варианта не ответить просто нет, поскольку за военным поражением

              я так думаю, что у него вариантов нет ни по Сирии, ни по Украине.
              Полагаю, что очень скоро начнется на Донбассе. украинцы активизировались.
              Сегодня Украина арестовала российское судно кампании Trans Services Maritime в рамках дела о незаконной добыче песка.
              Все идет по нарастающей. Расчет, что на 2 фронта РФ не потянет.
              С другой стороны, раз санкции уже ввели, то семь бед- один ответ.
              Silvestr
              1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 22:07
                Цитата: Silvestr
                Сегодня Украина арестовала российское судно кампании Trans Services Maritime в рамках дела о незаконной добыче песка.

                Кедми как-то говорил,что Украину ждет большой сюрприз,а точнее киевскую хунту с нацистами. Думаю,наши аналитики зря хлеб свой не едят...
                НЕКСУС
          2. Tusv (Владимир) Сегодня, 22:31
            Цитата: alkor
            Ничего Путин не сделает. Потери скроют и посетуют в ООН
            .
            Э! Я знаю за кого голосовал. Рост ниже среднего, умный, упитанный. В общем в полном расцвете сил. Досье: Характер добрый. Отличный семьянин. Беспощадный к врагам России. Про него сразу спросили, а народ ответил:
            Буржуи - Who is mister Putin?
            Народ - Mister Putin is not who, but Klinton who's.
            В общем последнее слово звучит не очень в нашем произношении laughing
            Tusv
        7. Вишневая девятка (1) Сегодня, 23:00
          Цитата: НЕКСУС
          А теперь представьте,что будет,если накроют такой обьект топорами,и погибнут наши военные?

          Страшно подумать. Запретят помидоры? Вы в целом интересовались силами и средствами сторон на данном ТВД?
          Вишневая девятка
      3. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 20:09
        [/quote]
        А это ничего не меняет. Все будут бомбить, С-400 не в счет.
        Это будет победоносная война для Трампа, т.к. сопротивления там никто не окажет. Будет что в актив записать на перевыборах.
        [/quote]
        Два варианта: победоносная война Трампа или III мировая без победителей.
        MKPU-115
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 20:15
          Цитата: MKPU-115
          Два варианта: победоносная война Трампа или III мировая без победителей.

          и вариант №3. самый реальный. матрасы и компания потрясут оружием и равернутся до дому. никому эта война, а она будет последней на земле, не нужна. победителя не будет и это все прекрасно понимают
          LSA57
          1. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 21:25
            Цитата: LSA57
            Цитата: MKPU-115
            Два варианта: победоносная война Трампа или III мировая без победителей.

            и вариант №3. самый реальный. матрасы и компания потрясут оружием и равернутся до дому. никому эта война, а она будет последней на земле, не нужна. победителя не будет и это все прекрасно понимают

            Ну тогда имидж США как пупа Земли упадет ниже плинтуса, а это чревато для них финансовыми потерями (если не крахом) ибо станет ясно всем ,что конец однополярному миру, а доллар США держится исключительно на "штыках".
            MKPU-115
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 21:40
              Цитата: MKPU-115
              Ну тогда имидж США как пупа Земли упадет ниже плинтуса

              они несколько месяцев назад против Ына флот послали. сколько трампка кулаками махал? и что? не доехали, развернулись и пропали. и наплевали на имидж. им кто что сказал? и не скажет
              LSA57
        2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:16
          Цитата: MKPU-115
          Два варианта: победоносная война Трампа или III мировая без победителей.

          Есть третий...они ударят топорами,а мы в ответ утопим пару их эсминцев и Трампушка заверещит о правах человека в ООН,поджав хвост ,отозвав свои корыта.
          НЕКСУС
          1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 20:30
            Цитата: НЕКСУС
            а мы в ответ утопим пару их эсминцев и

            Вера в возможности отечественные ВМС не гарантирует исполнения ваших мечт.
            Дырокол
            1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:32
              Цитата: Дырокол
              Вера в возможности отечественные ВМС не гарантирует исполнения ваших мечт.

              Ну отчего же только ВМС?Есть еще и ВКС с целым набором предлагаемый гостинцев от Х-32 и до Кинжала....
              НЕКСУС
            2. Serhiodjan (Sergei) Сегодня, 20:52
              Нет давайте они нас будут бомбить а мы будем мудро ее отвечать в ответ «чтобы не было войны», вы так предлагаете? Да если один волос российского солдата упадёт с его бритой головы, значит все красные линии пройдены и либо нас либо мы. Нам не впервой ввязываться в заварушку со слабыми картами, но один момент они всегда не учитывают : они готовы только побеждать мы же готовы и умереть если надо будет.
              В армии срочку служил, так что про диван комментарии не принимаются.
              Serhiodjan
              1. Роман 11 (Роман ) Сегодня, 22:36
                Цитата: Serhiodjan
                В армии срочку служил, так что про диван комментарии не принимаются.

                Героический вы наш, что там только без вас наша армия делает?
                Роман 11
            3. Кент0001 (евгений) Сегодня, 20:57
              У нас кроме ВМС есть методы против их посудин, да и Варшавянки никто не отменял вместе с береговыми комплексами...там 100 км говорят до берега ...
              Кент0001
            4. poquello (poquello) Сегодня, 22:03
              Цитата: Дырокол
              Цитата: НЕКСУС
              а мы в ответ утопим пару их эсминцев и

              Вера в возможности отечественные ВМС не гарантирует исполнения ваших мечт.

              дык прагматика сплошная, такая возможность кинжал спытать на ауге
              poquello
              1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 22:08
                Цитата: poquello
                такая возможность кинжал спытать на ауге

                И такая возможность снова оказаться на дереве с дубиной.
                НЕКСУС
                1. poquello (poquello) Сегодня, 22:53
                  Цитата: НЕКСУС
                  Цитата: poquello
                  такая возможность кинжал спытать на ауге

                  И такая возможность снова оказаться на дереве с дубиной.

                  Кац предлагает сдаться?
                  poquello
                2. Setrac (Сергей) Сегодня, 22:58
                  Цитата: НЕКСУС
                  И такая возможность снова оказаться на дереве с дубиной.

                  На самом деле в случае ядерной войны так далеко цивилизация не деградируют.
                  Setrac
            5. 11черный (Александр Ш) Сегодня, 22:31
              Цитата: Дырокол
              Вера в возможности отечественные ВМС не гарантирует исполнения ваших мечт.

              Пока мы не в состоянии войны, у наших кораблей есть отличная возможность занять позиции слежения гарантирующие уничтожение супостата первым же ударом.
              У америкосов, пока мы не воюем, не будет повода не подпустить к своей драгоценной АУГ наши корабли на пистолетный выстрел.
              11черный
              1. Setrac (Сергей) Сегодня, 22:59
                Цитата: 11черный
                У америкосов, пока мы не воюем, не будет повода не подпустить к своей драгоценной АУГ наши корабли на пистолетный выстрел.

                Русские ПКР летят кратно дальше американских, не подпускать на пистолетный выстрел должны мы.
                Setrac
          2. Дед Глухарь (Владимир) Сегодня, 20:34
            Да не будем мы топить их эсминцы- кишка тонка, шикарный вы мой водитель !
            Дед Глухарь
            1. Дед Глухарь (Владимир) Сегодня, 20:36
              Поправка!- диванный вы мой воитель
              Дед Глухарь
            2. Кент0001 (евгений) Сегодня, 20:58
              Привет тролленок!...а вдруг!
              Кент0001
            3. prapor75m (андрей) Сегодня, 21:28
              ты точно не сможешь , видно как у гозмана и еже с ними душонка ....
              prapor75m
          3. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 20:39
            НЕКСУС

            А можно узнать название игры в компе, в которую вы играете?

            И Кинжал на 31 тоже передислоцировали уже туда?
            NN52
            1. Задира (Владимир) Сегодня, 22:04
              Цитата: NN52
              И Кинжал на 31 тоже передислоцировали уже туда?

              Про "Кинжал" и 31-ый мы знаем только потому, что посчитали необходимым нам об этом рассказать. ТО, о чем нам не рассказали, мы не знаем, но это не значит, что ЕГО нет. ВВП не тот человек, кто все козыри сразу раскрывает.
              Задира
            2. poquello (poquello) Сегодня, 22:05
              Цитата: NN52
              И Кинжал на 31 тоже передислоцировали уже туда?

              а его надо передислоцировать?
              ))))))))))))))))))))))))))
              poquello
              1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 22:43
                poquello

                Вы из фанклуба Нексуса? Или у вас клавиша на клавиатуре запала???
                NN52
                1. poquello (poquello) Сегодня, 23:00
                  Цитата: NN52
                  poquello

                  Вы из фанклуба Нексуса? Или у вас клавиша на клавиатуре запала???

                  таки хотелось бы послушать, куда надо передислоцировать 31е?
                  может я зря со смеху от передислокации помираю, может их в хмейним надо?
                  ржунимагу
                  poquello
                  1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 23:09
                    Понял...
                    тоже уже ржу давно...
                    NN52
              2. SVD (Владимир) Сегодня, 23:14
                Это точно, из Черного моря простреливается почти все Средиземное.
                SVD
            3. Аскет (Станислав) Сегодня, 23:04
              Цитата: NN52
              И Кинжал на 31 тоже передислоцировали уже туда?

              Боевой радиус МИГ -31 вполне позволяет.без проблем атаковать цели по всей акватории СМ без дозаправки и доп.баков с полным комплектом вооружения с аэродромов ЮВО,
              Модернизированные варианты самолёта могут оснащаться противорадиолокационными ракетами Х-31П, Х-25МП или X-25МПУ (до шести единиц), противокорабельными УР X-31А (до шести), ракетами класса воздух-поверхность Х-29Т и Х-59 (до трёх) или X-59М (до двух единиц), до шести корректируемых авиабомб КАБ-1500 или до восьми КАБ-500 с телевизионным или лазерным наведением. Максимальная масса боевой нагрузки составляет 9000 кг.
              Тут и без Кинжала есть чем встретить
              Аскет
          4. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 21:31
            Цитата: НЕКСУС
            Цитата: MKPU-115
            Два варианта: победоносная война Трампа или III мировая без победителей.

            Есть третий...они ударят топорами,а мы в ответ утопим пару их эсминцев и Трампушка заверещит о правах человека в ООН,поджав хвост ,отозвав свои корыта.

            В ответ они утопят пару наших подводных лодок ,потом обмен маломощными ядерными ударами по 0.3кТ по "второстепенным" целям, потом полетят топоры и не всем будет понятно ,какой заряд они несут специальный или обычный , в ответ... ну и понесется. США нужно списывать долги. Выход капитализма из системного мирового кризиса:
            1. Революция;
            2. Мировая война.
            MKPU-115
            1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 21:34
              Цитата: MKPU-115
              В ответ они утопят пару наших подводных лодок

              Возможно и так...на сегодняшний день,сценарии могут быть какие угодно. Пока не заговорило оружие,мы можем тут с бубнами танцевать сколько угодно долго.
              Но вот если вход пойдет оружие,то вариантов будет куда меньше...например от сценария Вьетнама,и заканчивая Третьей Мировой.
              НЕКСУС
            2. poquello (poquello) Сегодня, 22:06
              Цитата: MKPU-115
              В ответ они утопят пару наших подводных лодок

              )))))))))))))))
              а вот с этого места попдробнее
              poquello
            3. Удав КАА (Александр) Сегодня, 22:55
              Цитата: MKPU-115
              потом полетят топоры и не всем будет понятно...

              Кстати, о Топорах... Дело в том, что автор всерьез полагает что:
              американская подводная лодка John Warner (SN-785) класса «Virginia» с более чем сотней крылатых ракет «Томагавк» на борту.

              Для модераторов. Возьмите в штат спеца по флоту. Он подскажет, что на борту Девственницы всего 38 ед. оружия: 12 Топоров в 2-х барабанах в носовой оконечности вне прочного корпуса и 26 торпед внутри ПК. Даже если все торпеды, включая деж. ТА, заменить на Топоры, то будет только 38. Откуда более 100? Или я что-то пропустил? belay
              Удав КАА
            4. Setrac (Сергей) Сегодня, 23:00
              Цитата: MKPU-115
              В ответ они утопят пару наших подводных лодок

              СССР и США ранее топили друг другу подлодки, ядерная война где?
              Setrac
        3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:17
          Это будет война, без применения ядерного оружия.
          Вадим237
          1. Alex777 (Александр) Сегодня, 20:24
            Без ЯО войны не будет.
            Иначе нам не победить.
            Чисто количественно. hi
            Alex777
            1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:45
              Значит придётся попотеть - кровью.
              Вадим237
              1. Logall (Александр) Сегодня, 21:51
                Цитата: Вадим237
                Без ЯО войны не будет.
                Иначе нам не победить.

                Цитата: Вадим237
                Значит придётся попотеть - кровью.

                Согласно новой редакции военной доктрины, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
                Logall
                1. Вишневая девятка (1) Сегодня, 23:09
                  Цитата: Logall
                  а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

                  Каким образом тотальный вынос ВС РФ в Сирии может угрожать существованию государства?
                  Вишневая девятка
            2. 320423 (родион ) Сегодня, 21:01
              а Шаманов в интервью так изаявил - "Ядерное оружие мы не рассматриваем". делайте выводы
              320423
            3. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 21:34
              Цитата: Alex777
              Без ЯО войны не будет.
              Иначе нам не победить.
              Чисто количественно. hi

              Это факт, причем ещё не известно ,кто применит ЯО первым.
              MKPU-115
            4. Роман 11 (Роман ) Сегодня, 22:43
              Цитата: Alex777
              Без ЯО войны не будет.
              Иначе нам не победить.
              Чисто количественно.

              Можно подумать, что с ЯО будут победители?
              Все передохнут и насекомые тоже.
              Роман 11
          2. wellaut (олег) Сегодня, 21:08
            Ну хоть на мало-мальски приличную ракетную перестрелку мы можем рассчитывать?
            Или наше МО и лично главнокомандующий так и будут грозить молниеносным ответом неприятелю?
            Впрочем, как говорит один мой знакомый, скорее бы уже началось, тогда хоть наши военные не на словах, а на деле отработают свое немаленькое жалованье.
            wellaut
            1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 21:44
              Цитата: wellaut
              Ну хоть на мало-мальски приличную ракетную перестрелку мы можем рассчитывать?

              Что же вам так не имется умереть то? Или у вас детей и родных нет,что вам так наплевать?
              Ни один военный,особенно прошедший войну,не будет желать войны. Кто-то сказал,что военные самые большие пацифисты,тк знают лучше всех,что такое война. Но не надо путать не желание войны с трусостью.
              НЕКСУС
              1. Аскет (Станислав) Сегодня, 23:17
                Цитата: НЕКСУС
                Кто-то сказал,что военные самые большие пацифисты,тк знают лучше всех,что такое война. Но не надо путать не желание войны с трусостью.

                Я бы сказал фаталисты... Я придерживаюсь теории оптифигизма, прослужив более 30лет в армии. Суть её кратко
                1.Все будет хорошо
                2.А если будет плохо, дерись всё конем, возьмём винтовку и на фронт, и никаких проблем

                Начинается война. Банкир причитает:
                - Боже мой! Как всего много сделать нужно. Жену с ребёнком в Америку отправить, бизнес продать, в Швейцарию деньги перевести. И самому в Англию успеть нужно….
                Рядом стоит простой русский мужик
                - Да… И у меня проблемы….
                - Да какие у тебя могут быть проблемы??! Взял винтовку – и на фронт wassat
                Аскет
            2. Роман 11 (Роман ) Сегодня, 22:45
              Цитата: wellaut
              Ну хоть на мало-мальски приличную ракетную перестрелку мы можем рассчитывать?

              Да цирк обещают по-полной программе, с феерверками )).
              Роман 11
          3. poquello (poquello) Сегодня, 22:08
            Цитата: Вадим237
            Это будет война, без применения ядерного оружия.

            это вопрос не сяс а омп
            poquello
        4. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 20:30
          [quote=MKPU-115][/quote]
          А это ничего не меняет. Все будут бомбить, С-400 не в счет.
          Это будет победоносная война для Трампа, т.к. сопротивления там никто не окажет. Будет что в актив записать на перевыборах.
          [/quote]
          Два варианта: победоносная война Трампа или III мировая без победителей.[/quote]
          Это будет последняя война для Трампа и для его бандитского государства.
          лаврентий павлович
      4. Alex777 (Александр) Сегодня, 20:11
        ...подводная лодка John Warner (SN-785) класса «Virginia» с более чем сотней крылатых ракет «Томагавк» на борту.

        Что автору совсем некогда голову включать? Откуда на Вирджиниях столько ракет? Их там 12!!! hi
        Alex777
        1. askme (Илья) Сегодня, 20:22
          Да и то, в основном ядерные. Автор - типичный болван, каких тут, увы, большинство среди авторов. Чукчи-писатели.
          askme
        2. Кент0001 (евгений) Сегодня, 20:59
          Остальные в погребах.))))
          Кент0001
          1. askme (Илья) Сегодня, 21:19
            Чушь. Нет там никаких "погребов". Это не авианосец.
            askme
      5. Терский (Виктор) Сегодня, 20:44
        Цитата: Глядя Петрович
        Это будет победоносная война для Трампа,

        Глупости не пишите. Не приведи Господь случится - не будет победителей и побежденных, будут выжившие.
        Терский
        1. wellaut (олег) Сегодня, 21:13
          Правильно, именно поэтому нужно смиренно ждать, когда прилетит не восемь, а восемьдесят ... А министерство ОБОРОНЫ и МИД будут с умным видом говорить, что наши не погибли, ракеты мы отследили, откуда стреляли знаем, все под контролем, штаны высушим, а сирийцам скажем, что ущерб не такой уж и большой и техника старая, а ВПП быстро восстанавливаются, а иранских военных советников не жалко и подавно.
          wellaut
        2. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 21:35
          Цитата: Терский
          Цитата: Глядя Петрович
          Это будет победоносная война для Трампа,

          Глупости не пишите. Не приведи Господь случится - не будет победителей и побежденных, будут выжившие.

          Причем выжившие будут потом завидовать мертвым.
          MKPU-115
      6. meandr51 (Андрей) Сегодня, 21:04
        Ну, да. Все войны у них победоносные: в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане... Сейчас походу и Россию победит. Уничтожит пару тысяч наших - и ничего ему за это не будет. Просто будут сидеть и ждать, пока их накроют... Вы бы так и сидели?
        meandr51
      7. sgrabik (Сергей ) Сегодня, 21:09
        Я так не думаю, это уже за гранью наглости, борзометр у америкосов явно зашкаливает, а у Трампа сносит крышу от мании величия и собственной важности, но это при желании можно и вылечить!!!
        sgrabik
      8. лесовозник (игорь) Сегодня, 21:11
        Цитата: Глядя Петрович
        Цитата: самый главный
        Что то мне подсказывает, что мы их уже ждем-с... На Варшавянках столы накрыты, шампанское в холодильниках, взрыватели вкручены в торпеды... Эх.... надо бы это показать по центральному телевидению, как мы рады то гостей встретить!!!

        А это ничего не меняет. Все будут бомбить, С-400 не в счет.
        Это будет победоносная война для Трампа, т.к. сопротивления там никто не окажет. Будет что в актив записать на перевыборах.

        Ничего не будет - попонтуются и свалят
        лесовозник
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 21:19
          Цитата: лесовозник
          Ничего не будет - попонтуются и свалят

          Эксперты, опрошенные агентством Reuters, заявили о планах Вашингтона нанести удар по российской базе Хмеймим в Сирии.

          Ранее в Белом Доме заявили, что аэродром Хмеймим - отправная точка для бомбардировок в Восточной Гуте в нарушение перемирия. Кроме того, Россию называют ответственной за химическую атаку, поскольку она и Иран поддерживают сирийское правительство.

          "У российского режима руки в крови сирийских детей, и он не устыдится при виде снимков жертв, это уже было. Россия могла бы остановить эту бессмысленную бойню, если бы хотела, но она безоговорочно поддерживает режим [президента Сирии Башара] Асада. Есть ли смысл взывать к их совести? Ни одна цивилизованная страна не может иметь дел с режимом Асада, и мы не останемся заложниками российского обструкционизма", - сказала представитель США в Совете безопасности ООН Никки Хейли.

          Тут уже обозначили и первую цель...и что-то мне думается,это не очень вяжется с тем,что "ничего не будет"...в любом случае,уверен и наши ВМС и ВКС сиднями не сидят...
          НЕКСУС
      9. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 22:35
        Цитата: Глядя Петрович
        Это будет победоносная война для Трампа, т.к. сопротивления там никто не окажет. Будет что в актив записать на перевыборах.

        Ага.....ЩАЗ! Некролог ему напишут и слово матерное на плите могильной.
        Ныробский
    2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 19:46
      Цитата: самый главный
      Что то мне подсказывает, что мы их уже ждем-с... На Варшавянках столы накрыты, шампанское в холодильниках, взрыватели вкручены в торпеды... Эх.... надо бы это показать по центральному телевидению, как мы рады то гостей встретить!!!

      Вы правда, наивно полагаете - что это так весело??? Со столами и шампанским???
      А ракету баллистическую - в «гости» не ждёте? Если нет - зря! Накрывайте стол с шампанским, если имеете возможность, с родными пообщайтесь, детей поцелуйте!
      Люди, которые - радуются Войне, которая может случиться - либо Имбецылы, либо - Вам терять нечего и вы Бомж!
      Выбирайте - Сами! negative
      Удивляюсь - неадекватным, которые вам плюсики ставят! fool
      Охотовед 2
      1. самый главный Сегодня, 19:57
        Цитата: Охотовед 2
        Вы правда, наивно полагаете - что это так весело???

        Знаете... это вовсе не весело. Но, если раньше времени впасть в уныние, то значит сразу проиграть! Не надо бояться, пусть враг боится и трепещет!!! А если боитесь встретить врага, то лезьте в погреб... там безопаснее. Северная Корея послала матом рыжего и пообещала ракеты ему послать в придачу... и он успокоился и даже с визитом туда собрался. А если бы сжался Ким от страха. то его и всю СК уже давно бы в пыль разбомбили. Удивляюсь, сколько трусов Вас поддерживают!
        самый главный
        1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 20:07
          Я - знаю! Я её видел, и Мне - похрен, Я своё - отбоялся!
          А моему Сынуле - 6 лет, и доченьке 2 двух - Я, что смогу сказать, что сделать для них?
          Пусть Он трепещет Враг, ну а МЫ - чепчики в воздух подбрасывать должны???
          Они - не бармалеи и не Попуасы, обратно тоже полетит....
          За - труса, можно и в ..... получить!
          Охотовед 2
          1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 20:21
            Цитата: Охотовед 2
            Они - не бармалеи и не Попуасы, обратно тоже полетит....

            И ещё как полетит....., а военные потенциалы, увы, не в нашу пользу.
            Анти-Корр.
            1. 11черный (Александр Ш) Сегодня, 22:38
              Цитата: Анти-Корр.
              И ещё как полетит....., а военные потенциалы, увы, не в нашу пользу.

              В области ЯО очень даже в нашу - 5000 тактических ядерных бомб позволяют нам уничтожить все армии НАТО - они должны это понимать.
              11черный
      2. ask (Гоша) Сегодня, 19:58
        Выживут сильнейшие и дадут потомство! Слабые должны уходить! am
        ask
        1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 20:01
          Цитата: ask
          Выживут сильнейшие и дадут потомство! Слабые должны уходить! am

          Вот Я бы сказал тебе, только забанят. Но постарайся «додумать» сам! fool
          Охотовед 2
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 20:05
            Цитата: Охотовед 2
            Вот Я бы сказал тебе, только забанят. Но постарайся «додумать» сам!

            да там похоже в голове так же чисто как и на погонах
            LSA57
            1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 20:29
              Главное ефрейтора ему проскочить, а там посмотрим. smileМожет поумнеет.
              ul_vitalii
            2. wellaut (олег) Сегодня, 21:24
              Стесняюсь спросить, а здесь именно звезды на погонах главное или все-таки нужно стараться понять написанное?
              Ответьте тогда на простой вопрос, сколько еще ракет должно прилететь в САР, после чего ПВО-ПРО РФ в САР ответит по носителям?
              А Вы уверены, что российские военные советники не пострадали на Т-4?
              Небензя сегодня в ООН озвучил очередное "последнее китайское предупреждение" про тяжелые последствия ...
              К слову сказать, по работе нахожусь там, куда полетит в первую-вторую очередь.
              Так что ж теперь, обтекать и "А мне не больно,,,"
              wellaut
        2. Терский (Виктор) Сегодня, 20:13
          Цитата: ask
          выживут сильнейшие и дадут потомство!

          winked Вы о тараканах и крысах? Если да тогда Вам повезло, yes
          Терский
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:19
            Цитата: Терский
            Цитата: ask
            выживут сильнейшие и дадут потомство!

            winked Вы о тараканах и крысах? Если да тогда Вам повезло, yes

            Витя hi ,а ведь таких все больше. Они же свято полагают,что смогут сохранится и начать все сначала,как в игре.
            НЕКСУС
            1. Терский (Виктор) Сегодня, 20:32
              Цитата: НЕКСУС
              Они же свято полагают,что смогут сохранится и начать все сначала,

              Андрей, hi ! Кащею Бессмертному и не снилось, laughing Не доходит них что от "синего экрана" никакое F5 не поможет yes
              Терский
              1. poquello (poquello) Сегодня, 22:17
                Цитата: Терский
                Цитата: НЕКСУС
                Они же свято полагают,что смогут сохранится и начать все сначала,

                Андрей, hi ! Кащею Бессмертному и не снилось, laughing Не доходит них что от "синего экрана" никакое F5 не поможет yes

                ) холодный ресет, как обычно
                poquello
        3. Васян1971 (Василий) Сегодня, 20:33
          Цитата: ask
          Выживут сильнейшие и дадут потомство! Слабые должны уходить! am

          Ты точно потомство не оставишь в таком случае.
          Васян1971
        4. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 20:38
          Крысы и тараканы, лет через миллион они создадут свои цивилизации, вот между ними и будет 4я мировая война. ну или первая ихняя, но это как считать
          dr.star75
        5. ЗВО (Алекс) Сегодня, 20:51
          Цитата: ask
          Выживут сильнейшие и дадут потомство! Слабые должны уходить! am


          Вы бы хоть немного специальной литературы почитали бы...
          Умнее бы стали.
          Эволюционисты в один голос говорят о том. что сильнейшие представители общества всегда погибают "первыми"...
          И подавляющее большинство из них не успевает продолжить свой род.
          Они гибнут мальчиками лазая по стройкам и железным дорогам.
          Они погибают первыми поднимаясь в атаку.
          И так далее.
          Мы. нынешнее человечество - дети тех, кто был хитрее, изворотливее и не лез "на рожон".

          Как бы вам не хотелось восхвалять своих предков - но вы и я и множество остальных - потомок "выживших" ... т.е. совсем не "сильнейших".

          Поэты-песенники и прочие пропагандисты пишут одно, а жизнь преподает другие уроки.
          ЗВО
          1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 22:10
            Цитата: ЗВО
            Мы. нынешнее человечество - дети тех, кто был хитрее, изворотливее и не лез "на рожон".
            Как бы вам не хотелось восхвалять своих предков - но вы и я и множество остальных - потомок "выживших" ... т.е. совсем не "сильнейших".

            Что за бред Вы несете??? Если Вы себя считаете потомком "не сильнейших", кто был хитрее, изворотливее и не лез "на рожон". - это лично Ваши проблемы, считать себя потомком "хитроделанного" предка. Осмелюсь напомнить, что кроме вами вышеназванных приспособленцев на любой войне в живых остается масса других людей - благодаря мужеству и героизму которых и была достигнута победа. Вот я себя отношу к их потомкам.
            И еще... Побывав сам на войне, уяснил, что первыми погибают те, кого не научили (или сам не хотел учиться) грамотно действовать в боевой обстановке. Или те, кто думал что война - это игра такая. И те, кто считал себя хитрым, изворотливым и умнее всех.
            helmi8
            1. dauria (Алексей) Сегодня, 23:13
              первыми погибают те, кого не научили (или сам не хотел учиться) грамотно действовать в боевой обстановке. Или те, кто думал что война - это игра такая. И те, кто считал себя хитрым, изворотливым и умнее всех.


              А ещё те , кому при всём умении просто не повезло. Причём очень часто именно так. Пуля действительно дура, а уж минометная мина или ФАБ вообще без мозгов. Так что правильнее - выживают те, кому повезёт.
              dauria
        6. Роман 11 (Роман ) Сегодня, 22:59
          Цитата: ask
          Выживут сильнейшие и дадут потомство! Слабые должны уходить!

          В древней Спарте так думали и делали, но это им не помогло crying
          Роман 11
      3. businessv (Вадим) Сегодня, 20:06
        Цитата: Охотовед 2
        Удивляюсь - неадекватным, которые вам плюсики ставят!

        Даже неадекватные поняли, что это была шутка! Как перед боем, такая вот шуточка с куражом! А Вы, видимо, давно ждёте в гости ракету-то? Каждый день с детьми прощаетесь? Жаль Вас, уважаемый! Кстати, правильно писать Имбицил, а от того, кто и как воспринимает матрасообразную власть, ничего не зависит! И не надо оскорблять присутствующих на ВО и делать вид, что умнее всех и больше всех переживаете за Родину!
        businessv
        1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 20:18
          За орфографию пять hi писал на скорую руку!
          За остальное, нет - Я каждый день, радуюсь тому, какие замечательные у Меня Детки!
          И не имею, не малейшего желания - видеть их - сгоревшими в пожаре атомной войны, или - перешедшими в 10 век, при условии, что успею спасти и увезти подальше, благо имею такие возможности и опыт.
          Охотовед 2
          1. freejack (Олег) Сегодня, 20:36
            при условии, что успею спасти и увезти подальше, благо имею такие возможности и опыт.

            Вы уже убегали от ядерных взрывов??? belay belay belay
            Немедленно поделитесь со всеми - возможно вскоре ваш опыт станет весьма и весьма востребован!!! fool
            freejack
            1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 21:03
              Цитата: freejack
              при условии, что успею спасти и увезти подальше, благо имею такие возможности и опыт.

              Вы уже убегали от ядерных взрывов??? belay belay belay
              Немедленно поделитесь со всеми - возможно вскоре ваш опыт станет весьма и весьма востребован!!! fool

              Меня этому в школе учили и на Флоте! Благо - живу в Сибири, необъятные просторы! Главное - успеть собрать в охапку деток, и на «угодья» ! Пусть - 10 век, но хоть какой-то шанс - увидеть внуков!
              Моя ВУС - Снайпер, не поверите, два года покупаю книжки, про съедобные растения и грибы, Я не бедный человек, сажу в деревне - картошку, кукурузу - много чего,,, держу баранов и коз - 159 единиц, даст Бог - проскочу, как-нибудь!
              Охотовед 2
              1. freejack (Олег) Сегодня, 21:33
                даст Бог - проскочу, как-нибудь

                у меня шансов меньше... Недалеко Домбаровский... Любой штатовский массированный удар (превентивный, встречный или ответный) скорее всего достанет... Но... Как там говорили североамериканские индейцы?... "Лучше принять смерть стоя на ногах и вдыхая воздух свободы, чем ползать под англичанми"... Это не цитата, но смысл таков... hi
                freejack
              2. prapor75m (андрей) Сегодня, 21:35
                добрый ... вашей ... как говорится hi чем больше до начала сольется ....тем потом легче будет
                prapor75m
              3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 21:40
                Цитата: Охотовед 2
                сажу в деревне - картошку, кукурузу - много чего,,, даст Бог - проскочу, как-нибудь!
                Кукуруза в Сибири? belay А Хрущёв то и не знал, что так можно!
                sabakina
                1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 21:49
                  Многоуважаемый ! Вечеслав, спешу вам сообщить, что Кукуруза - является ещё и ценной пищевой добавкой - для скотины! wink
                  А последние пять лет - вот не поверяте, вызревает - на уровне Краснодарской! good tongue
                  Охотовед 2
                  1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 21:56
                    Алексей, в Союзе, у нас в Костроме, на выезде из города, тоже сажали кукурузу, чисто на корм для скота. Мы с батей по пути останавливались, рвали, варили, (отец у меня был с Курской области, и он умел готовить её), Но кормовая есть кормовая. Она не успевала дозревать. Плюс, что Вы со своим стадом/отарой в тайге делать будете? Чем кормить? Корою? Разве что под нож...
                    sabakina
              4. Роман 11 (Роман ) Сегодня, 23:04
                Цитата: Охотовед 2
                Пусть - 10 век, но хоть какой-то шанс - увидеть внуков!

                Скорее всего куски метеоритов будут летать в космоссе, а не 10-й век
                Роман 11
              5. Вишневая девятка (1) Сегодня, 23:12
                Цитата: Охотовед 2
                сажу в деревне - картошку, кукурузу - много чего,,, держу баранов и коз - 159 единиц

                Уважаю обстоятельных людей)). Хоть кто-то нормально подготовился.

                Впрочем, в данном конкретном случае вряд ли пригодится. Изолированный ТВД тем и хорош, что эскалация изначально ограничена географией.
                Вишневая девятка
            2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 22:16
              Цитата: freejack
              Вы уже убегали от ядерных взрывов???

              НЕКСУС
      4. Borik (Борис) Сегодня, 20:12
        Охотовед 2 (Алексей Александрович )
        Вы правда, наивно полагаете - что это так весело??? Со столами и шампанским???


        Меня тоже удивляют все эти шапкозакидатели, ура одним махом всех побивати.
        А если, ни дай Бог конечно, что-то и впрямь грянет то такие в первую очередь в штаны наделают.
        Borik
        1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 21:08
          От судьбы не убежать, будет так будет, надо встретить смерть достойно, с улыбкой, да и плакать будет некогда.... hi
          XXXIII
      5. gennady.kazak (геннадий коваленко) Сегодня, 20:29
        Ну мы ещё больше удивляемся контуженным, которые уже от страха обделались и других пугают
        gennady.kazak
      6. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 20:33
        Цитата: Охотовед 2
        Цитата: самый главный
        Что то мне подсказывает, что мы их уже ждем-с... На Варшавянках столы накрыты, шампанское в холодильниках, взрыватели вкручены в торпеды... Эх.... надо бы это показать по центральному телевидению, как мы рады то гостей встретить!!!

        Вы правда, наивно полагаете - что это так весело??? Со столами и шампанским???
        А ракету баллистическую - в «гости» не ждёте? Если нет - зря! Накрывайте стол с шампанским, если имеете возможность, с родными пообщайтесь, детей поцелуйте!
        Люди, которые - радуются Войне, которая может случиться - либо Имбецылы, либо - Вам терять нечего и вы Бомж!
        Выбирайте - Сами! negative
        Удивляюсь - неадекватным, которые вам плюсики ставят! fool

        Войны никто не хочет, но если войну нельзя предотвратить, то надо бить первым. А таких паникеров как, вы, при Сталине выводили за угол и расстреливали. Вот так .
        лаврентий павлович
        1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 20:35
          Лаврентий Павлович - Вы просто «сказочный» , ну Вы поняли! fool
          Охотовед 2
          1. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 23:11
            Охотовед 2 - вы, что то уже полные штаны наложили. Ситуация сейчас нехорошая, но человеческое лицо терять нельзя. У всех есть близкие и родные для кого живем, но это не значит, что надо бежать, падать в ноги полосатым с мольбой о пощаде. Россия и так очень много терпит и войну начинаем не мы. А главное, то что никто на этом сайте так или иначе изменить ничего не может. Если Россия не ответит на возможную ракетную атаку Запада и очередной раз утрется, то мы потеряем все: экономику, единое государство, все за что погибали наши предки, от нас ничего не останется. Умереть от бомбы или от голода в нищете, разве есть разница? Президент очень грамотно сказал "Зачем нам мир, если не будет России". Считаю, что на сайте появилось много засланных казачков.
            лаврентий павлович
        2. Кот Всапогах (Кот Всапогах) Сегодня, 22:35
          да никто их за угол не отводил!! стреляли при всех!! чтоб не повадно было!!
          Кот Всапогах
      7. Totah155 (Alex) Сегодня, 20:36
        Охотовед 2
        Вы один из немногих адекватно мыслящих
        Totah155
      8. sgrabik (Сергей ) Сегодня, 21:27
        Глупец вы однако если думаете что мы должны в этом случае уступить и прогнуться под амеров, если сейчас прогнемся, то больше не поднимаемся никогда, если вас устраивает статус России как банановой республики, то это ваши проблемы, значит на свою страну вам глубоко наплевать и волнует вас исключительно собственная шкура.
        sgrabik
      9. Setrac (Сергей) Сегодня, 23:03
        Цитата: Охотовед 2
        А ракету баллистическую - в «гости» не ждёте?

        Не все в России живут в городах, на всех ядерного оружия не хватит.
        Setrac
    3. Маз Сегодня, 20:06
      Нам готовят ночь тысячи ракет. Вот жеж нехорошие люди.
      Маз
    4. Маз Сегодня, 20:09

      Сирийские военные объекты, по которым США могут нанести ракетные удары:
      Военный аэродром Хамы,Военный аэродром ад-Думейр,Аэродром ас-Син,Аэродром ат-Тифор,Аэродром аш-Шайрат.
      Маз
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 20:19
        Цитата: Маз

        Сирийские военные объекты, по которым США могут нанести ракетные удары:
        Военный аэродром Хамы,Военный аэродром ад-Думейр,Аэродром ас-Син,Аэродром ат-Тифор,Аэродром аш-Шайрат.

        Который к вам ближе наверное будут бомбить.... crying
        XXXIII
    5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:20
      Американцы со своими шавками нанесут удар в том числе и по нашим позициям! Тогда нужно 10 мегатонную боеголовку уронить точно в Йеллстоун! Пора покончить с сша!
      Геркулесыч
      1. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 20:34
        Цитата: Геркулесыч
        Американцы со своими шавками нанесут удар в том числе и по нашим позициям! Тогда нужно 10 мегатонную боеголовку уронить точно в Йеллстоун! Пора покончить с сша!

        Сделаем пролив имени Сталина.
        лаврентий павлович
    6. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 20:21
      Цитата: самый главный
      На Варшавянках столы накрыты, шампанское в холодильниках, взрыватели вкручены в торпеды... Эх.... надо бы это показать по центральному телевидению, как мы рады то гостей встретить!!!

      А я думаю, у обеих сторон ладошки мокрые. Вы бы свой телячий восторг поумерили бы. Эта ночь кому-то из них может стать последней, ибо "Варшавянка" - не диван. Ждать возможную смерть - не совсем веселое занятие....
      ARES623
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 20:32
        Цитата: ARES623
        Цитата: самый главный
        На Варшавянках столы накрыты, шампанское в холодильниках, взрыватели вкручены в торпеды... Эх.... надо бы это показать по центральному телевидению, как мы рады то гостей встретить!!!

        А я думаю, у обеих сторон ладошки мокрые. Вы бы свой телячий восторг поумерили бы. Эта ночь кому-то из них может стать последней, ибо "Варшавянка" - не диван. Ждать возможную смерть - не совсем веселое занятие....

        Уважаю! hi soldier Хорошо сказали! Только они - поколение «стрелялок» компьютерных! Не хрена не поймут, что Друга - убитого, не перезагрузить! И что их диван - просто испарится, не дав понять, а что случилось!? С уважением А.А!
        Охотовед 2
        1. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 21:16
          Цитата: Охотовед 2
          Только они - поколение «стрелялок» компьютерных! Не хрена не поймут, что Друга - убитого, не перезагрузить!

          Это у них от сытой мирной жизни и юношеского максимализма. Придет время, они тоже поумнеют. Я бы только желал, чтобы это был эволюционный процесс естественного взросления, а не ускоренное прозрение под чужими пулями.
          ARES623
        2. Setrac (Сергей) Сегодня, 23:08
          Цитата: Охотовед 2
          Только они - поколение «стрелялок» компьютерных! Не хрена не поймут, что Друга - убитого, не перезагрузить! И что их диван - просто испарится, не дав понять, а что случилось!? С уважением А.А!

          Вы предлагаете лечь под американцев? "Лишь бы не было войны?"
          Цитата: Охотовед 2
          Только они - поколение «стрелялок» компьютерных!

          Предыдущее поколение слило СССР, вы из поколения "стрелялок" или из предыдущего поколения?
          Setrac
    7. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 20:25
      Может пора упреждающий удар по америке нанести, я ЗА.
      лаврентий павлович
      1. Терский (Виктор) Сегодня, 20:54
        Цитата: лаврентий павлович
        Может пора упреждающий удар по америке нанести, я ЗА.

        Дарю, а то свою от систематических упреждающих ударов Вы наверное уже сломали yes Название страны или континента пишут с главной буквы, yes Это так , на всякий случай, а то прихлопните "америку", а США останутся не при делах.
        Терский
        1. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 23:19
          Цитата: Терский
          Название страны или континента пишут с главной буквы,

          Большую букву надо заслужить, на то она и Большая буква. А на счет мухобойки вы правы, у меня так же как и у всех здешних писак нет ни ядерной кнопки, ни Калибра максимум петарда и охотничье ружье. Но пролив Сталина я одобряю.
          лаврентий павлович
      2. 320423 (родион ) Сегодня, 21:10
        повторю свое мнение в ветке про украину писал: -
        По мне прекрасный повод остудить амеров, объявить хохлов пиратами, на сб оон дать сутки на возврат моряков, а потом максимально жестко их рас...ть. на крайний случай объявить у побережья сирии и рвануть там малый тактический заряд яо, а потом вежливо попросить всю какалицию свалить из Сирии.
        320423
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 21:47
          Родион, укропираты второе судно арестовали в Одесском порту, судно-земснаряд.
          sabakina
          1. 320423 (родион ) Сегодня, 22:19
            ну так тем более, причем стоит вспомнить и взрывы линий электропередач (а это вообще прямой теракт против нас), только к глубокому сожалению ничего не будет так и будут сожалеть....
            320423
    8. 777_kas (К. Е.) Сегодня, 21:00
      Только нота протеста.
      777_kas
    9. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 21:02
      Ну что пора доставать вещмешок и военник ? Тряхну стариной.
      предки с Дона
    10. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 21:07
      Эх жалко билеты на ЧМ-2018 пропадут ((((((((((((((((((((((((( твари ковбойские, пойду соль со спичками в погреб отнесу.
      предки с Дона
      1. prapor75m (андрей) Сегодня, 21:41
        намного дольше в погребе протяните ? смысл , у меня от дома в 7-8 километрах военный аэродром , даже бежать не собираюсь , смысл ...
        prapor75m
    11. Reklastik (Роман) Сегодня, 21:58
      Вы там уже накатили, что ли????
      Reklastik
    12. General70 (Станислав) Сегодня, 23:19
      Не знаю что Путин ,предпримет ,но я бы на месте Владимира Владимировича ,срочно бы отправил в Средиземное море к берегам Сирии, хотя бы один "Ясень" с "Калибрами",и пару-тройку "Варшавянок"в охранение "Ясеня",думаю так называемые "партнёры" трижды бы подумали бы
      General70
  2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 19:34
    Да твоюж Мать! Дай разума, Боже, Людям!
    Охотовед 2
    1. К-50 (Алексей) Сегодня, 19:46
      Цитата: Охотовед 2
      Да твоюж Мать! Дай разума, Боже, Людям!

      Дело не в разуме. Штатам с их долгом просто необходима "маленькая победоносная война".
      Иначе им кранты. 21 триллион баксов так просто не спихнуть никуда. Только если всем "простить" этот долг в связи с военными действиями.
      Другое дело, что такое "списание" может привести к необратимым последствиям для всех жителей планеты. sad
      К-50
      1. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 20:11
        Цитата: К-50
        Цитата: Охотовед 2
        Да твоюж Мать! Дай разума, Боже, Людям!

        Дело не в разуме. Штатам с их долгом просто необходима "маленькая победоносная война".
        Иначе им кранты. 21 триллион баксов так просто не спихнуть никуда. Только если всем "простить" этот долг в связи с военными действиями.
        Другое дело, что такое "списание" может привести к необратимым последствиям для всех жителей планеты. sad

        Причем война на чужой территории , и что бы всю Евразию в труху.
        MKPU-115
    2. ask (Гоша) Сегодня, 19:55
      Считаете их людьми?
      ask
    3. Грац (Грац) Сегодня, 20:07
      Англо--саксонская цивилизация должна прекратить своё существование тем или иным способом
      Грац
      1. Комментарий был удален.
    4. XXXIII (Владимир) Сегодня, 20:23
      Цитата: Охотовед 2
      Да твоюж Мать! Дай разума, Боже, Людям!

      Если произойдет ядерный обмен, то это будет быстро, мы даже не поймем, там столько килотонн будет что песец, может под одеялом успеем закрыться и все..... recourse
      XXXIII
    5. freejack (Олег) Сегодня, 20:53
      Да твоюж Мать! Дай разума, Боже, Людям!


      Это обращение к госдепу?(они собрались бомбить, а не мы) Во-первых, там людей (в полном смысле этого слова) не осталось... а во-вторых, что этой фразой вы МНЕ предлагаете? Сдаться? Это уже не смешно!!!...((
      freejack
  3. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 19:34
    если ударят по нам начнется война видимо они готовятся к этому если ядерная конец придет всем
    злой пиннокио
    1. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 19:42
      Не начнётся, обменяются ударами, нотами протеста, торжественно похоронят погибших и ... утрутся, как с нашей, так и с американской стороны. Не отвечать на удар нынче нельзя, так что парочка американских эсминцев может замерить нынче всю глубину Средиземного моря.
      Рысь33
      1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 19:50
        кто их знает этих ястребов в пентагоне да и трампа что у него в голове
        злой пиннокио
    2. armourer (Сергей) Сегодня, 20:16
      Я не понимаю, глупец тот, кто посмеет думать что он жив останется. Может кто то и выживет, не на долго. Ах да, на орбите выживут
      armourer
      1. Borik (Борис) Сегодня, 20:49
        Ах да, на орбите выживут


        Ну и насколько они нас переживут? Жратва, питьё закончится, да и кислорода на сколько там им хватит.
        Borik
        1. armourer (Сергей) Сегодня, 21:11
          месяца на три, и все, потом тоже сгорит
          armourer
  4. Самара_63 (Вася) Сегодня, 19:37
    Три полка ПВО нам надо! РЭБ, и две общевойсковые дивизии,и США проиграет!
    Самара_63
    1. andj61 (Андрей) Сегодня, 20:07
      Цитата: Самара_63
      Три полка ПВО нам надо! РЭБ, и две общевойсковые дивизии,и США проиграет!

      Три полка ПВО - маловато будет. Грубо полк - это 8-10 С-300 или С-400. А там, чтобы прикрыть небо, этого может и не хватить. У Сирии имеется парочка Бастионов. Дать им ещё десяток, надежно прикрыть их ПВО - вот тогда точно испугаются. И сейчас интересно - хватит ли у сирийцев духу долбануть по уже отстрелявшимся эсминцам и подлодкам? Если, конечно, наши военные им целеуказание выдадут. hi
      andj61
      1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 21:08
        Это сколько еще ракет для ПВО понадобится, в случае сотен топоров?
        Вояджер
    2. Грац (Грац) Сегодня, 20:09
      зачем одной ракеты кинжал в сосредоточение флота США в средиземном море с ядерной боеголовкой , и все флота нет есть фонящие радиоактивные остовы
      Грац
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:21
        Цитата: Грац
        зачем одной ракеты кинжал в сосредоточение флота США в средиземном море с ядерной боеголовкой , и все флота нет есть фонящие радиоактивные остовы

        И к вам на порог прилетит Трайдент. И что от вас воняющее останется? А от ваших детей и родственников? fool
        НЕКСУС
        1. FenX (FenX) Сегодня, 20:27
          [quote=НЕКСУС][quote=Грац]зачем одной ракеты кинжал в сосредоточение флота США в средиземном море с ядерной боеголовкой , и все флота нет есть фонящие радиоактивные остовы[/quote]
          И к вам на порог прилетит Трайдент. И что от вас воняющее останется? А от ваших детей и родственников? fool[/quote...]
          Ким Чен Ына не беспокоило,что прилетит в ответ,он готов был драться.Его испугались
          FenX
          1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 20:44
            Ын блефовал, это у него удалось. Мы после каждой атаки утирались. С чего бы трампу думать, что на этот раз мы ответим, а не утремся как обычно
            dr.star75
          2. Вояджер (Андрей) Сегодня, 21:07
            Боюсь, что вы не правы. Ким Чен Ын после угроз американцев резко сменил риторику и стал напрашиваться на мирные встречи с Южной Кореей, а так же заговорил о возможной заморозке ядерных разработок. Кима напугали конкретно.
            Вояджер
        2. andj61 (Андрей) Сегодня, 20:36
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: Грац
          зачем одной ракеты кинжал в сосредоточение флота США в средиземном море с ядерной боеголовкой , и все флота нет есть фонящие радиоактивные остовы

          И к вам на порог прилетит Трайдент. И что от вас воняющее останется? А от ваших детей и родственников? fool

          А какая боеголовка у Кинжала?
          Если считать, что Кинжал - это модификация ракеты Искандера, то всего 50 килотонн. Пожалуй, флот уничтожить невозможно - тут нужна боеголовка в сотню-другую раз помощнее. А вот в качестве провокации ответного удара - прав камрад НЕКСУС - вполне подойдёт hi .
          andj61
  5. SecretParadox (Константин Бородин) Сегодня, 19:38
    хотелось бы увидеть статью по имеющимся в данном регионе Российских силах ВМФ и ВВС.
    SecretParadox
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:45
      Цитата: SecretParadox
      хотелось бы увидеть статью по имеющимся в данном регионе Российских силах ВМФ и ВВС.

      аха. а ещё карту с подробными координатами их размещения, численный состав, ТТД оборудования, поставленные задачи... ну всё зачем охотится разведка нато
      LSA57
      1. cariperpaint Сегодня, 19:52
        эссен григорович минск и пытливый точно там
        cariperpaint
      2. SecretParadox (Константин Бородин) Сегодня, 20:05
        Я имею ввиду статью по собранным из открытых источников данным, наподобие этой, понятно, что у авторов топвара нету доступа к секретной информации.
        SecretParadox
      3. Вишневая девятка (1) Сегодня, 23:18
        Цитата: LSA57
        карту с подробными координатами их размещения, численный состав, ТТД оборудования, поставленные задачи... ну всё зачем охотится разведка нато

        Думаете, у разведки НАТО что-то из этого нет?
        Вишневая девятка
  6. Vard Сегодня, 19:39
    Трамп бегает по горящему белому дому... И орет... А меня то за что...
    Vard
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:40
    Вот и Карибский кризис 2 .Осталось только надеяться ,что найдется в США Джон Фицджералд Кеннеди, а иначе жо .............
    APASUS
    1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 19:46
      Цитата: APASUS
      Осталось только надеяться ,что найдется в США Джон Фицджералд Кеннеди, а иначе жо ....

      Паво этот олень меньше всего напоминает Кеннеди hi
      vovanpain
    2. Лелёк (Лев) Сегодня, 19:50
      Цитата: APASUS
      .Осталось только надеяться ,что найдется в США Джон Фицджералд Кеннеди,

      hi
      И думать забудьте. Таких в Америке не осталось. Всё идёт к большому "барабуму".Намедни 3,14досы провели разведку над нашими базами и мы их пропустили в наше небо. Хрень какая-то.
      Лелёк
      1. Muvka (Владимир) Сегодня, 19:54
        Может нужно читать первоисточник? Он полетал у побережья в международном пространстве. Давайте, переставайте читать желтуху.
        http://www.interfax.ru/world/607591
        Muvka
        1. Лелёк (Лев) Сегодня, 20:01
          Цитата: Muvka
          Он полетал у побережья в международном пространстве.


          Израиль тоже атаковал Т-4 со своей территории, но ракеты-то полетели и ударили по территории суверенной Сирии. В сегодняшней напряжёнке каждый шаг может быть последним и тут лучше перебдеть, чем недобдеть.
          Лелёк
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 20:09
        Цитата: Лелёк
        и мы их пропустили в наше небо.

        и, что надо было делать? сбивать? так войны с полосатыми пока нет. request Привет smile hi
        LSA57
        1. Лелёк (Лев) Сегодня, 20:15
          Цитата: LSA57
          и, что надо было делать? сбивать? так войны с полосатыми пока нет.

          hi , Сергей.
          Не знаю. Из меня стратег, как из Геращенко Уланова. Думается, что у ГШ головы "в деле". yes
          Лелёк
      3. assa67 (андрей) Сегодня, 20:16
        Лев hi
        Цитата: Лелёк
        Намедни 3,14досы провели разведку над нашими базами

        наши тоже не дремлют...на всей территории РФ "неожиданно"начались учения,техника выведена из ангаров,"Ярсы" пошли по маршрутам,про подлодки не скажу(не доложили пока))))))....к тому же в полную БГ приведены ВС не только Сирии,но и Ирана......понятно,что бить матрасы и иже с ними будут не входя в воздушное пространство Сирии,так что надо пожелать удачи ПВО...
        assa67
    3. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 20:14
      Цитата: APASUS
      Вот и Карибский кризис 2 .Осталось только надеяться ,что найдется в США Джон Фицджералд Кеннеди, а иначе жо .............

      Меня мучают смутные сомнения - в случае замеса у товарищей , часом , не начнётся саботаж и массовый дранг до дому или вообще куда-нибудь ? Одно дело отмороженные ковбои и мажоры типа маккеши , совсем другое среднее и нижнее звено .
      iliitchitch
      1. Вишневая девятка (1) Сегодня, 23:21
        Цитата: iliitchitch
        амеса у товарищей , часом , не начнётся саботаж и массовый дранг до дому или вообще куда-нибудь ?

        Пока как-то не начинался.
        Вишневая девятка
  8. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:42
    если правда,то ход конечно правильный и понятное дело согласованный с нашими властями...ох и достали значит мы гегемона,раз он идёт на такую авантюру...надеюсь наши подлодки скрытно уже подошли к берегам "исключительных",чтобы у них не было иллюзий...
    taiga2018
  9. К-50 (Алексей) Сегодня, 19:43
    Как в мультфильме "Маугли": теперь мы можем только драться. angry
    К-50
    1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 19:50
      мне нравится другая фраза мы принимаем бой
      злой пиннокио
  10. Seaflame (М) Сегодня, 19:43
    Интересно девки пляшут...По Хмеймиму не ударят первые. В каком состоянии БРАВ Сирии? Бастионы у них есть, вот бы потопили этого Кука - мечта!
    Seaflame
  11. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 19:43
    Я то пожил. Мне по фиг. А дети, а внуки?
    vladimirvn
    1. kipod Сегодня, 19:44
      Цитата: vladimirvn
      Я то пожил. Мне по фиг.

      что все ? больше жить не хочется?
      kipod
      1. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 19:46
        Хочется взять пулемет и длинную, длинную, нескончаемую ленту. И это дерьмо в хлам покрошить.
        vladimirvn
        1. freejack (Олег) Сегодня, 23:22
          длинную, нескончаемую ленту


          Ствол(лы) перегреете... возьмите, тогда уж "Максимку" - там водяное охлаждение - к вашингтонскому водопроводу подключитесь... Все подольше постреляете...))))

          Чем меньше вашингтонских сенаторов, тем чище воздух в Сирии! Удачи! good
          freejack
      2. ask (Гоша) Сегодня, 19:49
        Реинкарнируем в тех кто выживет !
        ask
      3. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 20:08
        Жить хочется всем. Но, иногда, это отходит на второй план. Разве в Израиле не так?
        Лена Петрова
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:22
          Бедный Израиль - какой же он не такой, как все.
          Вадим237
      4. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 22:07
        Цитата: kipod
        Цитата: vladimirvn
        Я то пожил. Мне по фиг.

        что все ? больше жить не хочется?

        sabakina
    2. donavi49 Сегодня, 19:55
      Ну тут выбор между ужасным концом и ужасом без конца.

      Там на западе наконец то поняли какие санкции вводить. Новые санкции приравнивают гособлигации РФ к туалетной бумаге. Что сразу же подрывает экономику очень сильно. Следом углеводороды (в пользу американской жижи).

      Так что выбора то особого и нет. Или упереться. Или отступать и кончить как СССР развалившись еще на 10-15 княжеств. Или покаятся, разоружиться, отдать всякие осетии-крыма, поставить себе угодного западу правителя ну т.п.
      donavi49
      1. APASUS (Pavo) Сегодня, 20:02
        Цитата: donavi49
        Так что выбора то особого и нет. Или упереться. Или отступать и кончить как СССР развалившись еще на 10-15 княжеств. Или покаятся, разоружиться, отдать всякие осетии-крыма, поставить себе угодного западу правителя ну т.п.

        Выбор всегда есть.
        Например : ввести торговлю нефтью и газом за рубли .Если Блумбер не врет ,а я все же думаю что нет,то в нашем добывающем секторе в годовом исчисление крутиться триллион бакинских денег .
        Даже для США это сумма реально серьезная.
        APASUS
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 22:13
          Цитата: APASUS
          Например : ввести торговлю нефтью и газом за рубли

          об этом талдычат уже лет 5 и кто мешал это делать? То в рубли, то в юяни- определенность есть?
          Silvestr
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 22:20
            Цитата: Silvestr
            Цитата: APASUS
            Например : ввести торговлю нефтью и газом за рубли

            об этом талдычат уже лет 5 и кто мешал это делать? То в рубли, то в юяни- определенность есть?

            В рубли. В юани - это к Китаю.
            Это непросто, небыстро, и этому сопротивляются.
            "СПбМТСБ" Вам в помощь, читайте, просвещайтесь.
            Голован Джек
      2. Muvka (Владимир) Сегодня, 20:52
        Цитата: donavi49
        Ну тут выбор между ужасным концом и ужасом без конца.

        Там на западе наконец то поняли какие санкции вводить. Новые санкции приравнивают гособлигации РФ к туалетной бумаге. Что сразу же подрывает экономику очень сильно. Следом углеводороды (в пользу американской жижи).

        Так что выбора то особого и нет. Или упереться. Или отступать и кончить как СССР развалившись еще на 10-15 княжеств. Или покаятся, разоружиться, отдать всякие осетии-крыма, поставить себе угодного западу правителя ну т.п.

        Вообще-то только в США запретят покапать эти облигации. А я вам напомню, что кроме США есть другой мир.
        Muvka
      3. Setrac (Сергей) Сегодня, 23:13
        Цитата: donavi49
        Там на западе наконец то поняли какие санкции вводить. Новые санкции приравнивают гособлигации РФ к туалетной бумаге. Что сразу же подрывает экономику очень сильно. Следом углеводороды (в пользу американской жижи).

        Цитата: donavi49
        Так что выбора то особого и нет. Или упереться. Или отступать и кончить как СССР развалившись еще на 10-15 княжеств.

        СССР развалился когда начал торговать с западом.
        Setrac
  12. dojjdik (иван) Сегодня, 19:45
    вообще то если расредоточение в Гутте реальное то зт и хорошо и плохо потому как евреи как всегда хитрят и никакого удара сами не нанесут а вот их выкормыши -всякие проеврейские банды-им то зт как нельзя кстати; однако рассредотачиватся тоже надо с умом
    dojjdik
  13. ask (Гоша) Сегодня, 19:48
    Главное на тело ,а Дух!
    ask
  14. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 19:50
    Трамп протрубил про удар в пределах 48 часов. Этот "джентельмен" вынужден будет нанести, хоть и не массированный, но удар. ...В РФ дипломаты заготовили ничего не значащие "ноты", политики - "онемели". Стоит переживать только за наших парней в Сирии. "Политики" опять подставили армию под бои на невыгодных условиях.
    samarin1969
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 19:55
      Он говорил про решение, а не про удар. Когда люди научатся читать новости? :(
      Muvka
    2. businessv (Вадим) Сегодня, 20:59
      Цитата: samarin1969
      Стоит переживать только за наших парней в Сирии. "Политики" опять подставили армию под бои на невыгодных условиях.

      Именно так, коллега! Но вот сегодня один из экспертов предположил, что не обязательно наносить ответные удары по морским целям( по предполагаемым носителям), а можно ведь и по наличествующим в Сирии и Ираке американским базам, что сделать гораздо проще, эффективнее и быстрее! Этим ударом можно убить сразу двух зайцев - соблюсти обещание ответа и выдавить вовсе матрасообразных из ближнего востока! Так что амерам за своих парней тоже стоит переживать.
      businessv
      1. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 21:10
        Цитата: businessv
        а можно ведь и по наличествующим в Сирии и Ираке американским базам,

        Вряд ли политическое руководство "РФ" стремится материализовать жестокие "компьютерные игры". ...Если "ударить", то ТВД может расползтись далеко за Ближний Восток. Мне сложно представить кого-то в руководстве "РФ", кто способен "ударить".
        samarin1969
  15. cariperpaint Сегодня, 19:51
    все это плохо закончится....
    cariperpaint
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:23
      Для Сирийской армии точно.
      Вадим237
  16. Dart2027 Сегодня, 19:51
    Бить по пустым аэродромам, чтобы в итоге лишить ВВС САР нескольких ВПП, - в США рассматривают и такой вариант.

    Вполне возможно, что это изначально и планировалось.
    Dart2027
    1. Seaflame (М) Сегодня, 19:57
      Ну и волки сыты и овцы целы. Пусть лучше так чем с серьезным ущербом для сирийских ВС. Потом Трамп похвалится какой он крутой, не то что Обама и несколько месяцев Сирию не будут трогать.
      Seaflame
  17. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 19:54
    Это конечно правильно, перелететь под наши ПВО. Вопрос: Хватит ли безумия у матрасников долбануть по нашим базам? И хватит ли воли у наших руководителей организовать ответку?
    Николай Петров
    1. Seaflame (М) Сегодня, 20:11
      Думаю мозгов хватит не трогать наши базы. Совсем что ли камикадзе?
      Seaflame
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:28
        А мы им ни чем не ответим - при такой массированной атаке, нашу базу снесут вместе с отстрелявшими боекомплект системами ПВО - только одних крылатых ракет, больше 600 на подступе.
        Вадим237
        1. Seaflame (М) Сегодня, 20:41
          А ответка? Не с Хмеймима и Тартуса конечно.
          Seaflame
    2. KondratKo Сегодня, 21:09
      "Хватит ли безумия"
      Сразу скажу - я не эксперт. Вероятно всё ограничится лишь боем в воздухе, топить вражьи корыта не станут, после такого и до полномасштабных БД не долго. Если всё-же будет массированный удар КР, то как мне представляется наши будут пытаться уничтожить максимальное количество любых вражеских средств нападения, летящих в ключевых направлениях, по скольку рассказывать какая ракета с кораблей шакалов, куда летит и что она летит не на наши базы нам ни кто не станет, значит наши парни из ПВО отработают в полной выкладке, остальным тоже отдыхать не придётся. Пожелаю всем сил, выдержки и удачи.
      ____
      Опять несколько ночей без сна, дай Бог, чтобы всё обошлось,,, как уже достал этот "цивилизованно-демократичный" сброд!
      KondratKo
  18. Zomanus (Алексей) Сегодня, 19:55
    Кстати, эти упоротые и на сухопутную операцию могут решится.
    Хотя бы в плане того, что бы полетать на самолетах и побомбить
    сирийскую армию. Потому как понимают, что есть на сбивание КР
    мы еще можем пойти, то на сбивание авиации точно не пойдем.
    Zomanus
  19. anjey (Андрей) Сегодня, 19:56
    Ребята в Сирии мы с вами, военной удачи вам!!!
    anjey
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:31
      Похоже нашим уже пора задумываться об эвакуации, с военных Сирийских баз и мест расположений сирийских войск.
      Вадим237
  20. мерцание (Николай) Сегодня, 19:56
    США продолжают наращивать военную группировку у берегов Сирийской Арабской Республики
    Наша проблема в том, что мы слишком гуманные - мы уважаем и американцев, и французов, и англичан итд ... ну как мы можем оружием "по друзьям и партнерам". Нашу гуманность принимают за слабость. Но, похоже мощная группировка излечит (на свою голову) нас от этого недостатка yes Не хотят слышать request
    мерцание
    1. К-50 (Алексей) Сегодня, 20:09
      Цитата: мерцание
      Наша проблема в том, что мы слишком гуманные - мы уважаем и американцев, и французов, и англичан итд ... ну как мы можем оружием "по друзьям и партнерам".

      Мы их не уважаем. request
      Уважают наши политики и олигархи. sad
      К-50
      1. мерцание (Николай) Сегодня, 20:15
        Ну мы (рядовые граждане) могли бы ни с того ни с сего треснуть КР по французам, американцам, британцам? Нет. А они, думаю, могли бы.
        мерцание
        1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 20:27
          Могли бы, до нашей ГГ
          Николай Петров
    2. Великанов (Алексей Великанов) Сегодня, 22:56
      Цитата: мерцание
      Наша проблема в том, что мы слишком гуманные

      Наша проблема в том, что мы всегда и во всём следуем каким-то правилам, которые уже давным-давно ни кем не соблюдаются. Время джентельменов прошло.
      Великанов
  21. Мавр (Андрей) Сегодня, 19:57
    Что-то подобное совсем недавно наблюдалось у берегов КНДР. Ну и?
    Мавр
    1. Dave36 (Дмитрий) Сегодня, 20:07
      Похоже..но Ким не кого травил....это существенное различие..
      Dave36
      1. Мавр (Андрей) Сегодня, 20:32
        А Ким Чен Нам от стыда помер?
        Мавр
      2. YUG64 (Юрий) Сегодня, 20:43
        Цитата: Dave36
        Похоже..но Ким не кого травил....это существенное различие..

        А кто-то кого-то травил?Серьезно???
        YUG64
    2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 20:38
      Цитата: Мавр
      Что-то подобное совсем недавно наблюдалось у берегов КНДР. Ну и?

      Новости не читаете? Ким готов ликвидировать ядерное оружие и поручкаться с Трампом.
      Дырокол
  22. kolesov Сегодня, 20:00
    В карибский кризис, 2008ой год ,партизан в ружьё ставили ,в военкомате говорят ничего не слышали мне 47 до 50 говорят можем призвать да ну их,хотя и в полтинник мужыки крепкие встречаются.
    kolesov
  23. Eduard Petrov (Эдуард Петров) Сегодня, 20:00
    что-то явно намечается... сложно себе представить ситуацию или развитие событий при котором нас бы ждал профит.
    Eduard Petrov
  24. Ratmir_Ryazan Сегодня, 20:02
    Да надо принимать бой иначе смерть...
    Ratmir_Ryazan
  25. groks (Олег) Сегодня, 20:02
    Скорее всего это будет у них проведено, как учения. Высаживать десант при неподавленной обороне глупо, а при подавленной уже и незачем. Не сформировано никакого "правительства в изгнании". Возможно ударят по какой базе большим количеством КР, потом большую часть сами и подорвут. Скажут что именно на этой базе были ОВ. Им сейчас выгоднее оказывать давление, а если всё разнести, то потом за Иран браться придётся. А оно им надо? У них отличные наземные позиции, если с Катаром договорились, то и вообще всё отлично. Повода начинать ТМВ нет.
    Вообще есть версия, что КР прилетят в ... Киев. Обломки Калибров заготовлены. Будет чем трясти в ООН.
    groks
  26. словак Сегодня, 20:02
    Самый интересный вопрос, не как прикрывать, а прилетит ли ответка стрелкам? Почему бы сирийцам не утопить пару- тройку крейсеров своими ракетами. Взять в аренду и пощелкать матасников!
    словак
  27. Antivirus2k (Alexei) Сегодня, 20:03
    Будет забавно, если не зассыт и ударит. Почему я употребил слово "забавно"? Нет, не потому что я такой кровожадный и мне не жалко российских солдат, а потому что маленькую КНДР Трампуша ccыт, а большую Россию не боится. Блестящая внешняя политика Путина и его шестёрок! Браво! А КНДР респект, вот реально. Хоть и со странностями страна, но боятся их пиндocы, ох как боятся, а потешную власть России только на кукане крутят изо дня в день. Так и вижу это:
    - Может долбанём по КНДР?
    - Ты с дуба рухнул, они же точно ответят!
    - Может долбанём по русским?
    - Да легко, они же тepпилы.
    Antivirus2k
    1. kvarfax (Роман) Сегодня, 20:26
      надо не забывать что "маленький КНДР" защищен Китаем, который обещал, что если кто-то обидит КНДР первым (а не наоборот), то он обязательно вмешается. А за Россию еще бабка на двое сказала, будет ли впрягаться Китай. Ему то тоже не плохо подождать пока два главных конкурента ослабнут и уж потом добить обоих.
      kvarfax
    2. YUG64 (Юрий) Сегодня, 20:51
      Удар по КНДР - это именно удар по КНДР.Удар по Сирии - это удар по Сирии,а не по России.Есть разница,и существенная. И в этом сложность..Но только для тех,у кого голова на месте.. Для граждан не обремененных интеллектом всегда и все просто,как дважды два.
      YUG64
      1. keeper03 (Александр) Сегодня, 21:07
        Вот именно - не обремененных интеллектом и не мыслящих стратегически ! stop
        keeper03
    3. ЗВО (Алекс) Сегодня, 21:12
      [quote=Antivirus2k]Будет забавно, если не зассыт и ударит. Почему я употребил слово "забавно"? Нет, не потому что я такой кровожадный и мне не жалко российских солдат, а потому что маленькую КНДР Трампуша ccыт
      [quote]

      Прекратите повторять эту чушь, что Ын напугал Трампа.

      Ын сдался перед америкой и пошел на попятный.
      и разговоры об участии КНДР о денуклеоризации Корейского полуострова - тому пример.
      Ближайшая встреча Трампа и Ын - ведет к такому результату.

      Учитесь смотреть не заголовки популистских новостей.
      ЗВО
    4. Setrac (Сергей) Сегодня, 23:16
      Цитата: Antivirus2k
      - Может долбанём по русским?
      - Да легко, они же тepпилы.

      Тебя надо лишить гражданства и выслать из России пожизненно.
      Setrac
  28. Валерий Иванов_2 (Валерий Иванов) Сегодня, 20:04
    Цитата: Охотовед 2
    Выбирайте - Сами!

    ВЫБОР есть всегда...Вот только боятся надо внутринего врага а не балистическую ракету....
    крах для народа РОССИИ ЭТО ЕВРЕИ- ОЛИГАРХИ и ЖЫДЫ!!!!А САМОЕ БОЛЬШОЕ ГОРЕ НАРОДА ЭТО ЗАКОНЫ О ПРИВАТИЗАЦИИ И ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ))))
    Валерий Иванов_2
  29. Radikal Сегодня, 20:05
    По понятным причинам, если США решат ударить десятками крылатых ракет с воздуха и воды, то наличествующих в САР средств ПВО-ПРО, включая в первую очередь российские, будет явно недостаточно для отражения основной атаки.
    А оперативно нарастить группировку сил ПВО слабо?
    Radikal
    1. groks (Олег) Сегодня, 20:52
      Каким образом? Столько нету вообще по всей стране.
      groks
  30. kventinasd (Олег) Сегодня, 20:05
    Ох , не к добру всё это. Сегодня в Рязани пол ночи и весь день гоняли стратегические бомбардировщики и топливозаправщики Ил78. Такого давно не припоминаю.
    Надо нам срочно Миги 31-е перебросить в Хмеймим и Кинжальчики с ними и по телеку показать полосатым, чтобы не зазнавались, а то действительно ведь можем потопить их большое корыто.. Наши ведь заявили, что Кинжалы уже стоят на вооружении. Вопрос, сколько их?
    kventinasd
    1. Antivirus2k (Alexei) Сегодня, 20:07
      Думаю два и один в ремонте, как обычно.
      Antivirus2k
      1. kventinasd (Олег) Сегодня, 20:18
        Думаю ещё нашлепают, пока Трумен доберётся до Сирии.
        kventinasd
        1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 21:11
          Сколько добираться будет по вашим подсчетам?
          Вояджер
          1. kventinasd (Олег) Сегодня, 21:40
            За недельку на всю АУГ наклепают Кинжалов с запасом.
            kventinasd
    2. loki565 Сегодня, 20:25
      Этот кинжал на двух переоборудованных МИГ 31, они там ничего не сделают
      loki565
      1. Muvka (Владимир) Сегодня, 20:55
        Вообще-то кинжал могут носить Миг-31БМ. И таких на 2016 год было около 3х десятков.
        Muvka
        1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 21:19
          Muvka

          Нет, вы не правы. ни по бм носителю, ни по количеству..
          NN52
          1. Muvka (Владимир) Сегодня, 21:27
            Это все ваши доводы? Слабовато.
            Вот статья по поводу того, что Миг-31БМ являются носителями Кинжала. А если у вас нет никаких данных и знаний по теме, то не мутите воду.
            https://topwar.ru/137687-dvigateli-dlya-mig-31-pe
            rehvaty-i-kompleks-kinzhal.html
            Muvka
            1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 21:48
              Muvka

              Вы вообще как сегодня, нормально себя чувствуете?
              В вашей ссылке на статью , моих девять комментов по делу...
              И если вы ещё не поняли, что МиГ 31 БМ, МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ под носитель Кинжала, это уже не называется МиГ 31 БМ,,,, А как он называется, узнаем немного позже..

              Думайте немного, прежде чем что то написать и дать ссылку на что то...
              NN52
              1. Muvka (Владимир) Сегодня, 22:06
                БМ изначально модернизировался с целью возможности нести кинжал.
                Muvka
                1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 22:37
                  Muvka

                  Я вас легка поправил в вашем комментарии, не более того...
                  Вы пошли дальше..Не подумав..
                  Я не хотел с вами ругаться, но теперь вы несёте полную чушь.. Показав ваше знание темы... а на самом деле полностью неграмотность в этом, зачем???
                  В Астрахани нам показали два экспериментальных борта БМ, полностью модернизированных под Кинжал. Но это уже не БМ...
                  Не понимаю, зачем вы спорите,,,
                  NN52
                2. loki565 Сегодня, 22:47
                  Вот здесь все подробно рассказывается и показывается
                  loki565
        2. loki565 Сегодня, 22:41
          НЕ МОГУТ, там вообще пилонов нет, только два для подвеса кинжала, плюс дыра в фюзеляже так как стабилизатор на кинжале (он же эскандере) не складывается, я даже сомневаюсь что с такой дырой он сможет на сверхзвук выйти
          loki565
    3. urik62 (юрий) Сегодня, 20:50
      Там вообще-то завод авиа-ремонтный, и гоняют их постоянно.
      urik62
      1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 21:20
        Вы тоже не правы по заводу..
        NN52
    4. groks (Олег) Сегодня, 20:56
      И толку - куда бить? А если с этой бандурой взлетать, то сесть с ней перехватчик не сможет, так что бить обязательно. Так что взлёт уже может быть принят за агрессию.
      groks
  31. Pbs2 Сегодня, 20:05
    Ну вот, отличный повод узнать кто был прав - путинсливщики или запутинцы. А то в последнее время споры между ними какими-то беспредметными стали.
    Pbs2
    1. loki565 Сегодня, 20:23
      у нас не чем противопоставить массированному удару КР, ну собьют наши ПВО штук 60 а их более 500,
      loki565
      1. Muvka (Владимир) Сегодня, 20:56
        А у нас есть средства РЭБ есть. Они кстати хорошо сейчас роняют беспилотники в Сирии.
        Muvka
        1. loki565 Сегодня, 23:08
          беспилотник и КР это разные вещи,
          loki565
  32. Дмитрий Воронов (Дмитрий Воронов) Сегодня, 20:10
    Стоял солдат.Слеза скатилась.Играл трофейный Ай Ти Фон. А на груди его блестела.Медаль за город ВАШИНГТОН.
    Дмитрий Воронов
    1. kefan (kefan) Сегодня, 20:27
      Цитата: Дмитрий Воронов
      ВАШИНГТОН

      Все правильно, только правильное название этого города "Фашингтон".
      kefan
    2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 21:09
      Цитата: Дмитрий Воронов
      Стоял солдат.Слеза скатилась.Играл трофейный Ай Ти Фон. А на груди его блестела.Медаль за город ВАШИНГТОН.

      А тем временем:
      Украинский суд удовлетворил ходатайство органов прокуратуры об аресте принадлежащего российской компании судна, которое сейчас находится в порту города Южный Одесской области, сообщает «Интерфакс».

      И что, так и будем в правовом поле правильных терпил изображать?
      Балу
      1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 21:20
        Цитата: Балу
        И что, так и будем в правовом поле правильных терпил изображать?

        Коллега! hi Всё дело в том,что рыболовецкое судно шло под филипинским флагом, своего то стесняемся.
        Анти-Корр.
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 22:15
          Алекс, речь не про рыбацкий баркас, а про судно-земснаряд.
          sabakina
          1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 22:35
            Цитата: sabakina
            речь не про рыбацкий баркас, а про судно-земснаряд.

            Вячеслав,приветствую hi Я комент писал про оба судна, даже картиночку приложил, а куда он делся ,понять не могу. request
            Анти-Корр.
  33. Boris63 (Борис) Сегодня, 20:11
    Конечно не хотелось бы.... но будет реальный шанс испытать "Кинжалы" в реальной боевой обстановке... Ну очень не хотелось бы, так главный уже анонсировал что будут "наказывать" военным путем и отступать ему не комильфо... Эх... Боже... Дай этим людям ума, хоть чуть...
    Boris63
    1. evp (евгений) Сегодня, 20:36
      Носителя для кинжалов всего 2 в стране, а кинжалов и того меньше
      evp
      1. Ратуш (Ратуш) Сегодня, 20:37
        Цитата: evp
        Носителя для кинжалов всего 2 в стране, а кинжалов и того меньше



        Кинжалов на два меньше чем носителей
        Ратуш
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:49
          На учениях все израсходовали?
          Вадим237
        2. К-50 (Алексей) Сегодня, 21:00
          Цитата: Ратуш
          Цитата: evp
          Носителя для кинжалов всего 2 в стране, а кинжалов и того меньше



          Кинжалов на два меньше чем носителей

          Неужто вам доложили? belay
          Вообще в сообщении президента было сказано: "... с "Кинжалами" совершено 250 вылетов в ЮФО..." Примерно как-то так. Согласитесь, двумя "МиГ-31" столько не совершить даже за полгода.
          Так что по-любому выходит, что вы ошиблись с количеством. hi
          К-50
  34. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 20:11
    Понятно одно - если при массированном ударе "томагавками" по Сирии не будет ответного удара по носителям, то все усилия России и Сирии на "смарку", бармалеи полезут с новой силой - при активной поддержке США и Израиля!
    Lesorub
    1. groks (Олег) Сегодня, 21:01
      В прошлый раз как было? "Мы подрядились замочить ИГИЛ, так мы его и мочим, а остальное дипломатически, либерально, по европейски(прости госсподи)." И съехали с темы.
      groks
  35. kventinasd (Олег) Сегодня, 20:13
    Если Трамп с союзничками осуществит задуманное, это будет удар по репутации России в первую очередь в военном плане.Тем самым он хочет показать Туркам и другим желающим приобрести С400, что не стоит овчинка выделки, так будет и с остальным российским вооружением.Асад тут только как предлог. действий, основная цель - МЫ. Так что России надо отвечать жестко , иначе не вылезем потом из этого дерьма.
    kventinasd
    1. groks (Олег) Сегодня, 21:06
      Ерунда. Двже если МОРФ телепортирует(а как ещё) всё с ПВО Москвы, то всё равно на все КР не хватит.
      groks
      1. kventinasd (Олег) Сегодня, 21:45
        Полэтому вариант бить сразу. по носителям. Подлетное время Сушек с Хмеймим до Кука, несколько минут.
        kventinasd
  36. loki565 Сегодня, 20:20
    Походу хана Сирии и нам ответить нечем, печалька... Если сумировать все томагавки получится более полутысячи, не одна пво это не сдержит... и с нами так будет заменят боеголовки на ядерные все...
    loki565
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:51
      Ну если все корабли соберутся вместе с АПЛ и АУГ, то получится 664 крылатые ракеты - а так же тысячи бомб и ракет авиации.
      Вадим237
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 22:19
        Чего все переживают? Группировка ещё только собирается. У нас есть ещё примерно неделя, что бы обсасывать эту ему.
        sabakina
  37. alta (Анатолий) Сегодня, 20:22
    Сколько ненависти было в коментах относительно Израиля, когда Израиль уничтожил военную базу беспилотников Ирана и его руководителей.
    Берите пример с руководства России ....
    Сегодня, 10 апреля, во всех выпусках новостей, на центральных российских телеканалах, а также в популярных ток-шоу (типа «Время покажет») об Израиле говорили в уважительном и осторожном тоне.
    Финальным аккордом этой тенденции можно считать сообщение ТАСС под заглавием: «МИД: на встрече Заместителя Министра Лаврова , Богданова с послом Израиля в Москве обсуждалось развитие ситуации в Сирии».
    В самом тексте сообщения МИДа о встрече Богданова и Корена нет даже намека на осуждение Израиля , был затронут также ряд актуальных вопросов российско-израильских двусторонних отношений.
    России не нужен Иран в Сирии ....
    Увы, Израиль - единственная страна Запада, которая не только не наложила экономические санкции и не выслала дипломатов, как страны Запада, но и поставляет продукты, делится современными технологиями.
    Сегодня Израиль занимается реконструкцией биологического комплекса по переработке сточных вод в городе Иваново.
    В 2015 году Израиль построил там же линию анаэробной утилизации сточной грязи и выработки на ее основе электроэнергии для обеспечения работы комплекса.
    Израиль параллельно осуществляет – строительство водоочистных сооружений в Якутске и строительство водоочистных сооружений в Оренбурге.
    Господа, не плюйте в колодец ...
    alta
    1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 20:42
      Цитата: alta
      Увы, Израиль - единственная страна Запада, которая не только не наложила экономические санкции и не выслала дипломатов, как страны Запада, но и поставляет продукты, делится современными технологиями.

      Увы пишете, потому что сожалеете об этом?
      Ну так сильно не расстраивайтесь, не бесплатно ведь трудитесь, всё будет оплачено в лучшем виде, а при отсутствии конкурентов ещё и гешефт срубите - мама не горюй! feel
      Dym71
    2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 20:49
      Цитата: alta
      Сколько ненависти было в коментах относительно Израиля

      Израиль уже достал свои томагавки из схронов?! Готов к труду и обороне?... wassat
      Хорош под копирку писать тут, насылаю гнев "Давида" на тебя.... yes
      XXXIII
    3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:53
      То есть Израиль хороший, положительный - сколько десятков налётов, совершили на Сирию, за два года?
      Вадим237
    4. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 20:56
      Цитата: alta
      Увы, Израиль - единственная страна Запада, которая не только не наложила экономические санкции и не выслала дипломатов, как страны Запада, но и поставляет продукты

      Засуньте эти продукты себе в одно место. Скажите спасибо, что мы их у вас покупаем. А ваши технологии мы видели в 2008 в Грузии, только они воевали против нас.
      vladimirvn
    5. Вояджер (Андрей) Сегодня, 21:14
      Анатолий, далеко не все настроены таким образом.
      Вояджер
    6. _Jack_ Сегодня, 21:45
      Какие современные технологии, о чем вы? Searcher Mk2 20-летней давности? А действительно современное что мы у вас просили вам хозяин не разрешил продавать, а ослушаться вы не можете. А продукты питания вы вроде продаёте для своей прибыли или нет?
      _Jack_
    7. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 22:21
      Цитата: alta
      Господа, не плюйте в колодец ...

      sabakina
    8. Setrac (Сергей) Сегодня, 23:20
      Цитата: alta
      Господа, не плюйте в колодец ...

      Вы неверно оцениваете свою деятельность. Израиль всё это делает не бесплатно, вы не миссионеры, вы обычные торговцы. Это Россия делает одолжение Израилю, позволяя ему зарабатывать у себя, а в ответ вы плюёте ... в колодец.
      Setrac
  38. Всадник (Игорь) Сегодня, 20:23
    Блин если бы я хотел реально кого-то покарать, вряд-ли стал бы его предупреждать, сразу после "хим атаки" , без лишнего шума начал бомбить. А так лажа какая -то.
    Всадник
  39. kefan (kefan) Сегодня, 20:26
    Ах, как же сейчас не хватает флота уровня СССР, так бы пригодился, гореть в аду Меченому и Борьке -алкашу.
    kefan
  40. evp (евгений) Сегодня, 20:29
    Наши ничего не сделают при атаке 600+ топоров. -1 противоракет не хватит, -2 уничтожим весь свой боезапас и след залп накроет всех, кто не успеет уйти из Сирии
    evp
  41. FenX (FenX) Сегодня, 20:29
    Цитата: samarin1969
    Трамп протрубил про удар в пределах 48 часов. Этот "джентельмен" вынужден будет нанести, хоть и не массированный, но удар. ...В РФ дипломаты заготовили ничего не значащие "ноты", политики - "онемели". Стоит переживать только за наших парней в Сирии. "Политики" опять подставили армию под бои на невыгодных условиях.

    Эт Вам сам Лавров про НОТЫ отчитался,или просто так,прокукарекать,а там хоть не рассветай?
    FenX
  42. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 20:30
    Ну что господа война? Полититика "вашим ,нашим"не увенчалась успехом?
    Наблюдатель2014
    1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 20:58
      Войны не будет! но будет такая борьба за мир, что от мира камня на камне не останется! laughing
      И ещё один анекдот: а у нас евреев хватит?
      dr.star75
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 21:56
        Цитата: dr.star75
        И ещё один анекдот: а у нас евреев хватит?
        good wassat
        Как то странно пропали куда то..... request
        XXXIII
        1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 22:19
          В бункерах уже сидят!
          dr.star75
          1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 22:33
            Цитата: dr.star75
            В бункерах уже сидят!

            Кашу варят и песни поют..... laughing
            XXXIII
    2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 21:01
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ну что господа война? Полититика "вашим ,нашим"не увенчалась успехом?

      Шторы задвинул, чтоб не ослепило яркой вспышкой.... laughing
      XXXIII
  43. askme (Илья) Сегодня, 20:30
    Если удар будет нанесен с позиции в 100 км от Тартуса, корабли НАТО будут немедленно потоплены Бастионами Асада. А истребители Асада под прикрытием С-400 уничтожат любые воздушные ударные группы противника. "Смерчи" и Точки-У + Су-24 САА под прикрытием С-400 уничтожат янки в Ат-Танфе. Турки тем временем атакуют Манбидж.

    Так что с янки мы поставим в первой линии войска, авиацию Асада. Мы их обеспечим РЭБ, ПВО, ЦУ. И вот когда их эсминцы начнут тонуть, а подонки Ат-Танфа начнут отправляться в Ад, тогда Россия выйдет на арену и спросит Трампа: хочешь смерти?

    Мы не дадим янки уйти с поля боя не побитыми, если они начнут атаку против САА и ВС РФ. Они привыкли играть в войну, но окажется, что игры не получится при всем желании, мы их не отпустим. Это принцип уже. России некуда отступать. Только до победы...

    Россия все эти годы избегала прямой схватки только потому, что янки других под удар подставляли, прокси. А сейчас у них нет варианта, кроме как самим выйти на поединок. Только такой вызов и могла принять Россия. И больше никакой. Все остальные были путем к поражению, нам подставляли резиновые куклы, чтобы поглумиться. Не более. А сейчас - АУГ. Великолепно!! Их ждет только поражение!
    askme
    1. Иван-Туча Сегодня, 20:55
      Ваши бы слова,да богу в уши.
      Иван-Туча
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:57
      "Если удар будет нанесен с позиции в 100 км от Тартуса, корабли НАТО будут немедленно потоплены Бастионами Асада". - Вот как раз эти Бастионы, могут быть первоочередной целью для крылатых ракет.
      Вадим237
    3. kipod Сегодня, 21:04
      Цитата: askme
      Если удар будет нанесен с позиции в 100 км от Тартуса, корабли НАТО будут немедленно потоплены Бастионами Асада. А истребители Асада под прикрытием С-400 уничтожат любые воздушные ударные группы противника

      круто . belay
      Интересно Асад об этом знает ?
      Цитата: askme
      "Смерчи" и Точки-У + Су-24 САА под прикрытием С-400 уничтожат янки в Ат-Танфе. Турки тем временем атакуют Манбидж.

      А наполеон чем в это время заниматься будет ?
      Цитата: askme
      Так что с янки мы поставим в первой линии войска, авиацию Асада. Мы их обеспечим РЭБ, ПВО, ЦУ. И вот когда их эсминцы начнут тонуть, а подонки Ат-Танфа начнут отправляться в Ад, тогда Россия выйдет на арену и спросит Трампа: хочешь смерти?

      belay
      Цитата: askme
      А сейчас - АУГ. Великолепно!!

      Ну впрочем вот так - прямо из школы и на замену , Михану , кстати где он ?
      Неужто в Сирии ?
      kipod
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:27
        Наверное решил запостись
        Вадим237
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 22:24
        Цитата: kipod
        Ну впрочем вот так - прямо из школы и на замену , Михану , кстати где он ?
        Неужто в Сирии ?
        Хуже, в Иерусалиме. Теперь ходите и оглядывайтесь! laughing
        sabakina
        1. kipod Сегодня, 23:19
          Цитата: sabakina
          Цитата: kipod
          Ну впрочем вот так - прямо из школы и на замену , Михану , кстати где он ?
          Неужто в Сирии ?
          Хуже, в Иерусалиме. Теперь ходите и оглядывайтесь! laughing

          вдруг деньги кляньчить начнёт ? laughing
          kipod
    4. groks (Олег) Сегодня, 21:13
      Сколько там Бастионов? Они не будут выбиты первыми же КР? Сколько С-400/300?
      Хватит скакать.
      groks
      1. askme (Илья) Сегодня, 22:56
        Вот именно. Хватит тупые реплики кидать, не зная вопроса. Вначале узнайте сколько чего и у кого в Сирии есть и какие возможности техники, а потом тупые вопросы задавайте якобы со смыслом.
        Бастионов там достаточно. И у Асада и у нашей группировки. Не говоря уже о ЗРС.
        askme
    5. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 22:04
      askme

      Зачёт!!! От души!!! Респект Вам.
      NN52
      1. askme (Илья) Сегодня, 22:32
        Взаимно!) Дай Бог обойдемся без крови. А нет - надо бить их до победы. Полной!
        askme
        1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 22:54
          До победы абсолютно согласен, майор.... drinks
          NN52
    6. Вояджер (Андрей) Сегодня, 22:29
      Знать бы еще чем Турция займется в этот момент, как член НАТО, ага..
      Вояджер
    7. XXXIII (Владимир) Сегодня, 22:44
      Цитата: askme
      Если удар будет нанесен с позиции в 100 км от Тартуса, корабли НАТО будут немедленно потоплены Бастионами Асада. А истребители Асада под прикрытием С-400 уничтожат любые воздушные ударные группы противника. "Смерчи" и Точки-У + Су-24 САА под прикрытием С-400 уничтожат янки в Ат-Танфе. Турки тем временем атакуют Манбидж.

      Так что с янки мы поставим в первой линии войска, авиацию Асада. Мы их обеспечим РЭБ, ПВО, ЦУ. И вот когда их эсминцы начнут тонуть, а подонки Ат-Танфа начнут отправляться в Ад, тогда Россия выйдет на арену и спросит Трампа: хочешь смерти?

      Мы не дадим янки уйти с поля боя не побитыми, если они начнут атаку против САА и ВС РФ. Они привыкли играть в войну, но окажется, что игры не получится при всем желании, мы их не отпустим. Это принцип уже. России некуда отступать. Только до победы...

      Россия все эти годы избегала прямой схватки только потому, что янки других под удар подставляли, прокси. А сейчас у них нет варианта, кроме как самим выйти на поединок. Только такой вызов и могла принять Россия. И больше никакой. Все остальные были путем к поражению, нам подставляли резиновые куклы, чтобы поглумиться. Не более. А сейчас - АУГ. Великолепно!! Их ждет только поражение!
      good
      Вот это хорошо вы подумали, кто о чем, а вы просчитали возможный вариант, который ближе всего к реальному... hi
      XXXIII
  44. iouris (iouris) Сегодня, 20:30
    Какой смысл концентрировать все самолёты на одном аэродроме, если в конечном счёте вы потерпите поражение? Смысл этих атак на Сирию подтвердить обвинения в производстве, хранении, применении и сокрытии фактов применения химического оружия. В конечном счёте, РФ будет изгнана из ООН (про ЧМ можно не говорить). Таким образом, пресечь атаку следует по стратегическим особо важным соображениям.
    iouris
  45. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 20:31
    М. ля, они что охр@нели!
    Какая на фиг война, у меня сын сейчас строчку служит!
    Ретвизан 8
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:58
      Да не будет с вашим сыном не чего - война останется в Сирии.
      Вадим237
    2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 20:59
      Цитата: Ретвизан 8
      М. ля, они что охр@нели!
      Какая на фиг война, у меня сын сейчас строчку служит!

      Сын не в Сирии же?!
      XXXIII
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 22:26
        Владимир, он хочет, чтобы мы воевали, 50-летние. Нет, если придётся, то мы ещё могём!
        sabakina
  46. FenX (FenX) Сегодня, 20:31
    Цитата: loki565
    Походу хана Сирии и нам ответить нечем, печалька... Если сумировать все томагавки получится более полутысячи, не одна пво это не сдержит... и с нами так будет заменят боеголовки на ядерные все...

    Да,Вы правы,берите белую простынь и ползком на кладбище
    FenX
  47. 501Legion (Артём) Сегодня, 20:33
    Над Хмеймимом уже замечены су34 с противокорабельными ракетами
    501Legion
    1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 20:47
      Цитата: 501Legion
      Над Хмеймимом уже замечены су34 с противокорабельными ракетами

      Не только под Хмейми движуха, укроСМИ пишут о какой-то заварухе под Мариуполем, чёйт там лупят не по-детски.
      Dym71
      1. iouris (iouris) Сегодня, 20:54
        Самое время освободить "Норд".
        iouris
      2. Иван-Туча Сегодня, 20:57
        Заваруха там ожидаема и логична. Но думается мне,что в данном направлении нам легче будет. Сил там,в отличии от Сирии достаточно.
        Иван-Туча
        1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 21:22
          Цитата: Иван-Туча
          Заваруха там ожидаема и логична. Но думается мне,что в данном направлении нам легче будет. Сил там,в отличии от Сирии достаточно.

          парашка заявлял , что на границах ЛДНР создана группировка 90тыс. штыков.
          Анти-Корр.
          1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 22:05
            Цитата: Анти-Корр.
            парашка заявлял , что на границах ЛДНР создана группировка 90тыс. штыков.
            отмечает санкции.... laughing hi
            XXXIII
          2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 22:28
            Цитата: Анти-Корр.
            парашка заявлял , что на границах ЛДНР создана группировка 90тыс. штыков.
            И всё идейные контрактники с боевым опытом Великой Отечественной!
            sabakina
          3. Вояджер (Андрей) Сегодня, 22:30
            Жертва для Солнцепеков.
            Вояджер
    2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 20:58
      Цитата: 501Legion
      Над Хмеймимом уже замечены су34 с противокорабельными ракетами

      Да не будет диско, понты построенные на страхе, сами боятся как бы генерал не нажал случайно, а то весь мир в труху из за него..... yes
      XXXIII
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 22:31
        Цитата: XXXIII
        Да не будет диско,

        Поживём-увидим.
        sabakina
    3. groks (Олег) Сегодня, 21:22
      И чего они там делают? У Х-35 дальность 20 км.
      groks
  48. businessv (Вадим) Сегодня, 20:33
    Рупор матрасии в ООН заявила, что даже если коалиция не одобрит план штатов, то матрасия предпримет эти действия в одностороннем порядке, так что представители нашего ГШ, думаю, уже подготовили адекватные действия для подтверждения своих намерений относительно носителей (простите за тавтологию)! С чего начнут, интересно? Логичнее было бы именно с Трумена, я полагаю? Как с самого старшего. Да, заварилась каша! Хотя о намерениях гегемона стало понятно уже в то время, когда не глядя на неоднократные предупреждения о готовящейся провокации, решили всё-таки её не отменять и вбросить этот фарс с химоружием. Аж тошнит от этой гнусной шайки!
    businessv
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:01
      В этом ударе Сирийское ПВО может полностью исчезнуть и последующим налётам будет нечего противопоставить.
      Вадим237
    2. ТОР2 (Юрий ) Сегодня, 22:33
      Цитата: businessv
      С чего начнут, интересно? Логичнее было бы именно с Трумена, я полагаю? Как с самого старшего.

      Позвольте с Вами не согласиться .С базы «Принц Султан», где находится ЦУ аэрокосмическими операциями США в регионе. Ни один их тяжёлый БПЛА в небо больше не поднимется, с связью будет тоже не комильфо.
      ТОР2
  49. FenX (FenX) Сегодня, 20:34
    Цитата: kipod
    Цитата: vladimirvn
    Я то пожил. Мне по фиг.

    что все ? больше жить не хочется?

    Право на жизнь нужно завоевать
    FenX
  50. jarpensky (Сергей) Сегодня, 20:40
    Безопасности территории РФ пока не угрожают, посему и доктрина наша избирательна.., а за пределами гиен уж собралось... Тьма... Держу кула.ки за дух, мудрость и профессионализм наших офицеров...
    jarpensky
    1. iouris (iouris) Сегодня, 20:54
      Цитата: jarpensky
      Безопасности территории РФ пока не угрожают

      Блажен, кто верует - тепло ему на свете.
      iouris
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