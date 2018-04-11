К 2020 году русский флот получит 50 кораблей!

По материалам сайтов:

http://tass.ru/

http://ria.ru/

http://rg.ru/

http://interfax.ru/

http://mil.ru/

http://flot.com/

http://flotprom.ru/

http://russianships.info/

Российская судостроительная промышленность занята выполнением большого числа заказов в рамках крупной и амбициозной программы строительства новых боевых кораблей и катеров, подлодок и судов вспомогательного назначения. Согласно текущим планами, до конца текущего десятилетия флот должен получить несколько десятков новых кораблей и судов. По понятным причинам, все они уже находятся на разных стадиях строительства или даже вышли на испытания. В большинстве случаях, впрочем, речь идет о завершении текущих работ и скором получении желаемых результатов.В последний день марта главком ВМФ России адмирал Владимир Королев рассказал о планах военного ведомства в отношении приемки новых кораблей. По его словам, в период с 2018 по 2020 годы флот будет получать и вводить в боевой состав корабли и суда всех основных классов. На данный момент это является главной задачей, которую ставит перед собой командование. В указанный период, по словам командующего, в течение указанного периода военно-морской флот получит порядка полусотни единиц техники.При этом В. Королев не сомневается в успешной реализации текущих планов. В деле реализации программы кораблестроения на 2018-20 годы военно-морской флот сотрудничает с министерством промышленности и торговли, а также с ведущими предприятиями отрасли. В связи с этим командование ВМФ смотрит в будущее с оптимизмом.Ожидаемые поставки кораблей и судов должны завершить выполнение текущих заказов, появившихся в рамках актуальной Госпрограммы вооружений, рассчитанной на 2011-2020 годы. По очевидным причинам, заказы в рамках новой программы, стартовавшей в этом году, будут выполнены не ранее начала следующего десятилетия, уже после окончания нынешней. Рассмотрим текущее положение и подсчитаем новые заказы, которым предстоит завершать актуальную Госпрограмму.Уже в этом году ВМФ должен будет получить очередной ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Борей» – «Князь Владимир». Сейчас этот корабль находится на государственных испытаниях, и в самое ближайшее время его передадут заказчику. На 2019 год запланирована сдача крейсера «Князь Олег». Согласно текущим планам, до конца 2020 года флоту передадут еще две лодки типа «Борей» – «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III».Согласно недавним новостям, в 2019 году ВМФ получит сразу две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень». Испытания корабля «Казань» заметным образом затянулись, из-за чего его удастся сдать только в следующем году. Вслед за ним флот получит лодку «Новосибирск». В соответствии с актуальными планами, до конца 2020 года должна состояться передача еще четырех «Ясеней». Корабли с именами «Красноярск», «Архангельск», «Пермь» и «Ульяновск» пока находятся на разных стадиях строительства. Им предстоит завершить текущую серию.В 2018 году должны завершиться испытания специальной АПЛ К-329 «Белгород». Изначально она строилась по проекту 949А «Антей», но строительство было заморожено. Несколько лет назад работы продолжились, хотя было принято решение о достройке корабля по проекту 09852. Не позднее 2020 года заказчику передадут подлодку «Хабаровск», построенную по проекту 09851. Какие задачи предстоит решать двум специальным кораблям после принятия в строй – не уточняется.В прошлом году стартовало строительство новой серии дизель-электрических подлодок 636.3 «Варшавянка», и первые его результаты появятся в ближайшем будущем. В 2019 и 2020 году промышленность планирует сдать первые подлодки новой серии – «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов». Следующие корабли удастся заложить только в следующем году, и потому они будут переданы ВМФ только в начале двадцатых годов.Схожим образом обстоит дело с ДЭПЛ проекта 677 «Лада». В 2018 году предполагается спустить на воду первую серийную лодку этого типа – «Кронштадт». Она была заложена еще в 2005 году, но через несколько лет строительство приостановили. Работы возобновились в 2013-м, и пока не дали желаемых результатов. Впрочем, строительство уже вышло на финишную прямую. Из-за недавних проблем завершение строительства и сдача новых «Лад» перенесены на двадцатые годы.Уже в 2018 году боевой состав флота может пополниться двумя фрегатами проекта 22350. Головной «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и первый серийный «Адмирал флота Касатонов» достроены и уже испытываются. До 2020 года планируется ввести в боевой состав и третий корабль проекта, «Адмирал Головко». Четвертый фрегат удастся сдать только в следующем десятилетии. Тогда же ожидается появление еще четырех кораблей.У флота уже есть пять корветов проекта 20380. В обозримом будущем их число увеличится. На 2018 год запланирована сдача очередного корабля под именем «Громкий». До конца десятилетия завершится строительство «Ретивого», который может начать службу уже в 2020 году. Еще три корвета строятся, но будут отправлены на службу позднее.Также ожидается завершение работ по двум корветам проекта 20385. Корабль «Гремящий» в прошлом году был спущен на воду, и в 2018-м его планируется ввести в состав флота. Второй корабль, «Проворный», пока находится на стапеле, но в ближайшее время состоится его спуск. Не позднее 2019-2020 годов его передадут заказчику.В этом году начнет службу уже шестой малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М», получивший имя «Вышний Волочек». Несмотря на определенные проблемы, возникшие во время строительства, основные работы завершены, и корабль вышел на испытания. В течение нескольких следующих месяцев он завершит проверки и получит флаг ВМФ. На этот год также запланирован спуск на воду МРК «Орехово-Зуево» и «Ингушетия». В строй они войдут в 2019-м. В 2020 году в боевой состав будет введен корабль «Грайворон». Позже флот получит еще несколько подобных боевых единиц.В 2018-2020 годах военно-морской флот намерен получить девять малых ракетных кораблей новейшего проекта 22800 «Каракурт». Головной «Ураган» и первый серийный «Тайфун» уже спущены на воду. Вскоре они завершат испытания и пополнят флот. Также на текущий год запланирована передача корабля «Муссон». Следующие «Шторм» и «Шквал» начнут службу в 2019 году, а на следующий 2020-й запланирована поставка кораблей «Буря», «Охотск», «Циклон» и «Смерч». Важно, что на этом строительство «Каракуртов» не остановится.В конце марта на государственные испытания вышел головной патрульный корабль проекта 22160 – «Василий Быков». До конца года его предполагается проверить и ввести в боевой состав флота. Также в ближайшем будущем на испытания выйдет первый серийный корабль этого типа, «Дмитрий Рогачев». Его сдадут не позднее начала 2019 года. На 2020 год запланирована передача третьего и четвертого патрульных кораблей, получивших имена «Павел Державин» и «Сергей Котов». Еще два корабля уже стоятся, но заказчик получит их только в начале двадцатых годов.В 2018-2020 годах завершится затянувшаяся история со строительством больших десантных кораблей проекта 11711. После завершения государственных испытаний в этом году ВМФ получит головной БДК «Иван Грен». В 2018 или 2019 годах состоится передача второго корабля «Петр Моргунов». Дальнейшее строительство таких кораблей не планируется.Продолжается строительство базовых тральщиков проекта 12700 «Александрит». Три из них находятся на разных стадиях строительства и будут сданы в 2018-2020 годах. Сроки передачи первого серийного «Георгия Курбатова» пока неизвестны: пожар на строительстве привел к необходимости восстановления конструкций и к смещению сроков завершения работ. Еще три корабля, строительство которых еще не начиналось, при определенных обстоятельствах могут быть сданы в 2020-2021 годах.В настоящее время на разных стадиях строительства находится сразу шесть противодиверсионных катеров проекта 21980 «Грачонок». При этом только два из них предназначаются для ВМФ. Оставшиеся изделия были заказаны Росгвардией. Впрочем, все они будут достроены, испытаны и переданы заказчикам уже в 2018 году.С 2016 года ведется строительство двух ракетных катеров проекта 12418. Первый из них передадут флоту в этом году. Передача второго запланирована на 2019 год.В 2018 году военно-морской флот получит пару скоростных десантных катеров проекта 02510 / БК-16. В дальнейшем их строительство может продолжиться.В программе строительства кораблей особняком стоят фрегаты проекта 11356. Сейчас на стадии достройки у стенки находятся три таких корабля – «Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов». Из-за проблем с поставками комплектующих их строительство приостанавливалось, но все же было возобновлено. Если не возникнут новые проблемы, промышленность сможет завершить их строительство и испытания до конца 2020 года. Тем не менее, не исключается передача фрегатов в более позднее время.В ближайшие месяцы ВМФ планирует принять в строй первый серийный разведывательный корабль проекта 18280 «Иван Хурс». Сейчас он находится на испытаниях и приближается к их завершению. Еще два таких корабля будут построены позже, но не ранее 2020-2021 годов.Строятся вспомогательные суда семейства «20180». В этом году флот получит морской буксир «Академик Александров» проекта 20183 и морской транспорт вооружений «Академик Макеев» проекта 20183ТВ. Новые представители семейства появятся уже в двадцатых годах.Ведется строительство транспортов вооружений проекта 20360М – «Геннадий Дмитриев» и «Владимир Пялов». Согласно контракту, они будут переданы ВМФ в 2019 и 2020 годах соответственно.Продолжается строительство морских буксиров проектов 23120 и 23470. Головные суда проектов «Эльбрус» и «Сергей Балк» планируется сдать в этом году. Еще два таких судна завершат испытания в следующем году. Дальнейшее строительство подобных буксиров не планируется.Ожидается сдача двух рейдовых буксиров проекта 16609 и одного проекта 04690. Военно-морской флот в недавнем прошлом получил по одному судну этих проектов.Скоро на ходовые испытания выйдет средний танкер «Академик Пашин», построенный по проекту 23131. При отсутствии проблем он начнет службу в этом году. Чуть позже ожидается появление двух новых кораблей этого типа. Также в 2018-2020 годах флот получит четыре малых морских танкера проекта 03182. Первый из них отправится на службу в ближайшие месяцы. Еще два сдадут в 2019 году, четвертый – в 2020-м.Завершается строительство трех катеров проекта 1388Н3. Изначально планировалось строить их в конфигурации катеров связи, но затем два из них решили сделать торпедоловами. Все три катера предполагается ввести в строй не позднее 2019 года.Группировка судов связи должна пополниться катером «Иоанн Кронштадтский» проекта 21270. В 2018 и 2019 годах флоту сдадут два кабельных судна проекта 15310 – «Волга» и «Вятка» соответственно.К 2018 году относилось заметное обновление парка спасательных катеров. До конца года ожидается поставка четырех аварийно-спасательных катеров проекта 23040. Также заказаны два многофункциональных спасательных катера проекта 23370М. Головной, СМК-2177, прошел испытания и вскоре на нем поднимут флаг.Новые суда предстоит осваивать гидрографам ВМФ. В 2018 году флот получит большие гидрографические катера проекта 23040Г с именами «Георгий Зима» и «Александр Евланов». В будущем построят еще четыре таких катера. На 2019 год запланирована сдача малых гидрографических судов проекта 19910, «Николай Скосырев» и «Александр Рогоцкий».Имея определенные сведения о планах военно-морского флота и судостроительной промышленности, нетрудно подсчитать, сколько кораблей, судов и подлодок в настоящее время находится на разных стадиях строительства или проходит испытания, а также какое количество боевых и вспомогательных единиц пополнит ВМФ в ближайшие годы. Подведем итоги и сравним их с заявленными планами командования на 2018-2020 годы.В области стратегических подводных ракетоносцев запланирована поставка 5 новых кораблей. Также флот получит 6 многоцелевых АПЛ и 2 специальные субмарины с ядерной энергоустановкой. Будут достроены и сданы 3 дизель-электрические подлодки. В общей сложности за три рассматриваемых года флоту сдадут 16 подлодок всех классов.Соединения надводных кораблей получат 3 фрегата, 4 корвета, а также 13 малых ракетных кораблей. Будут получены 4 патрульных корабля, 2 больших десантных корабля и 3 базовых тральщика. Запланирована достройка и передача 6 катеров нескольких типов. Еще 3 фрегата пока под вопросом: они будут достроены, но могут и не успеть к 2020 году. Таким образом, надводный флот за обозреваемый период получит не менее 35 кораблей и катеров.Группировка вспомогательных судов пополнится 1 разведывательным кораблем, 4 транспортами, 7 буксирами, 7 танкерами, 2 кабельными судами, 2 гидрографическими судами и 14 катерами разного назначения. Итого, 36 единиц.Таким образом, строятся или проходят испытания 16 подлодок, 35 кораблей и боевых катеров, а также 36 судов и катеров вспомогательного назначения. В общей сложности – 87 единиц. Это означает, что доступные сведения о ходе текущих программ не сходятся со словами главкома ВМФ. Адмирал В. Королев говорил о полусотне новых кораблей и судов, тогда как фактически эта цифра едва ли не вдвое больше. Впрочем, даже при наличии тех или иных проблем, способных сместить сроки сдачи отдельных заказов на более позднее время, к 2020 году военно-морской флот гарантировано получит не менее 50 новых боевых единиц и вспомогательных судов.Нельзя не отметить, что большая численность новых кораблей и судов в 2018-2020 годах будет получена за счет нескольких основных факторов. Прежде всего, значительный вклад в общую численность вносят катера разного назначения – они составляют почти четверть от всех поставок. Кроме того, развитие надводной группировки осуществляется за счет кораблей 2 и 3 ранга, тогда как перворанговые строятся только для подводных сил. Все это в известной мере ускоряет перевооружение флота, а также увеличивает допустимое количество строящихся боевых единиц.Тем не менее, даже с учетом таких факторов текущая программа строительства новых кораблей и судов для флота дает все основания для оптимизма. Завершающаяся Госпрограмма вооружений уже привела к самому серьезному обновлению материальной части вооруженных сил в целом и военно-морского флота в частности. Однако до ее конца еще остается всего несколько лет, и за это время промышленность должна успеть выполнить большое число заказов. В случае с ВМФ плодотворный труд множества предприятий приведет к передаче почти 90 кораблей, подлодок, кораблей и судов разного назначения.