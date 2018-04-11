Американские военнослужащие и освобожденные узники у ворот концлагеря Бухенвальд. На переднем плане находятся ящики с боеприпасами и ручные гранаты, хранившиеся на складе лагеря. Источник фотографий: http://waralbum.ru/

11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Она установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.В этот день отчаявшиеся измождённые узники Бухенвальда подняли восстание, воспользовавшись тем, что в те дни из Бухенвальда вывезли большую группу узников, сопровождать которую уехала значительная часть охраны. По знаку лагерного колокола тысячи людей бросились на охрану. Узники отбирали у охранников оружие, стреляли по вышкам, проламывали проходы в заграждениях. Бухенвальд восстал и победил. Через два дня в освобожденный лагерь вошли американские войска.В 1937 году, когда Третий рейх уже активно готовился к захватническим войнам, нацистское руководство вслед за созданием первого концлагеря Дахау (основанного в 1933 г.) приступило к строительству других концлагерей, в том числе Бухенвальда. Нацисты создали огромную сеть таких лагерей, превращенных в места организованного систематического убийства миллионов людей. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тыс. концлагерей, гетто и тюрем. За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 млн. человек из 30 стран мира, из них 5 млн. — граждане Советского Союза. Примерно 12 млн. человек так и не дожили до освобождения.Первыми заключенными Бухенвальда стали немецкие антифашисты. Уже в 1937-1939 гг. немецкие антифашисты формируют подпольные группы. Вальтер Бартель после гибели своих товарищей станет до дня освобождения Бухенвальда председателем подпольного Интернационального лагерного комитета. После начала агрессии в Европе в Бухенвальд заключали антифашистов из различных стран Европы, оккупированных гитлеровцами. В сентябре 1941 г. в Бухенвальд привезли первую партию офицеров и политработников Красной Армии. 300 пленных было расстреляно в тире на территории завода. В ворота концлагеря вошло около 25 тысяч советских людей, а уцелело только 5 тысяч человек. Всего же через лагерь прошли около четверти миллиона узников из всех стран Европы, мученическую смерть в Бухенвальде приняли 56 тыс. человек.Тела узников, включая детей, убитых в концлагере БухенвальдУзники концлагеря Бухенвальд возле кучи обугленных человеческих костейТела узников концлагеря Бухенвальд в могиле перед похоронамиТрупы узников концентрационного лагеря Бухенвальд, приготовленные для сжигания в крематории, в кузове прицепаВ октябре 1941 г. из шталага № 310 (близ Ростока) по железной дороге в Веймар, а затем пешком в Бухенвальд пригнали 2 тыс. советских военнопленных. Шталагами (от сокр. нем. Stammlager, основной лагерь) в Германии называли концентрационные лагеря вермахта для военнопленных из рядового состава. Для них соорудили специальный лагерь — лагерь в Большом лагере. Смертность в нём была огромной, за полгода погибло около тысячи человек. В 1942-1944 гг. в лагерь привезли новые партии советских пленных. Со второй половины 1942 г. в концлагерь стали привозить советских граждан, которые были насильно угнаны с территории СССР. Во время пребывания в Третьем рейхе они совершили «преступления» — пытались сбежать, вели антигитлеровскую пропаганду, сопротивлялись, плохо работали и т. д. За это их заключили в концлагерь. В Бухенвальде советские узники носили полосатую арестантскую форму, как и другие заключенные лагеря, с красным треугольником на левой стороне груди, с латинской буквой «R» в середине его. Красный треугольник обозначал «политический», а буква «R» — «русский». Военнопленные называли их «полосатиками». Узники из лагеря военнопленных носили свою военную униформу с желтым кругом на спине и буквами «SU» красного цвета.Уже в декабре 1941 г. советские военнопленные создали первые подпольные группы. Они в 1942 г. были объединены комитетом во главе с пограничником, сержантом Николаем Семеновичем Симаковым и офицером Красной Армии Степаном Михайловичем Баклановым. Они поставили основные задачи: 1) оказание продовольственной помощи слабым; 2) сплочение людей в единый коллектив; 3) противодействие вражеской пропаганде и патриотическое воспитание; 4) установление связей с другими заключенными; 5) организация саботажа. Симаков и Бакланов изучали возможность создания подпольной организации в Большом лагере. Это было трудное дело. Среди узников были агенты гестапо. В Большом лагере томились люди различных политических взглядов, были националисты, бывшие полицаи, власовцы и другие предатели, чем-то не угодившие нацистам, просто уголовники. Предать могли просто слабые люди, чтобы получить лишнюю миску баланды.Среди советских политзаключенных также существовали подпольные группы. Их возглавили Владимир Орлов, Адам Васильчук и Василий Азаров. В марте два подпольных советских центра объединились в русский объединенный подпольный политический центр (ОППЦ). Руководителем центра был утвержден Симаков. Из-за территориального деления две советские подпольные организации не могли быть объединены, но создание единого центра имело большое значение для последующих событий. Советские подпольщики разработали и утвердили программу действий, которая была нацелена на вооруженное восстание. Казалось, что это невозможно. Но советские люди не сдавались даже в самых ужасных условиях. Подполковник И. Смирнов впоследствии написал: «Истощенные физически до последней степени, но не сломленные духовно, мы готовили освободительное восстание».Комитет установил связи с европейскими антифашистами. После того как Бухенвальд в 1942-1943 гг. пополнился многочисленными группами заключенных многих национальностей, необходимо было установить взаимодействие. Летом 1943 г. по инициативе немецких антифашистов из подпольных национальных групп был сформирован Интернациональный лагерный комитет (ИЛК), который возглавил В. Бартель. В него вошли Гарри Кун, Эрнст Буссе (Германия), Светослав Иннеман (Чехословакия), Ян Хакен (Голландия), Марсель Поль (Франция), Николай Симаков (СССР). Вскоре в ИЛК вошли группы югославов, бельгийцев, испанцев. Для улучшения связей комитет был поделен на два сектора: романский (Франция, Бельгия, Испания и Италия) и славяно-немецкий (СССР, Чехословакия, Польша, Югославия, Германия, Австрия, Люксембург, Венгрия и Голландия). С группами из Англии, Болгарии, Румынии, Дании, Норвегии и Швейцарии связи были непостоянными, личными.Основными задачами Комитета были: 1) улучшение условий жизни заключенных; 2) подготовка кадров; 3) воспитательная работа, распространение политической и военной информации; 3) саботаж военных предприятий, объединение узников для борьбы с нацистами. Главной задачей была подготовка восстания, чтобы нанести вред Германии и освободить заключенных в благоприятный для операции момент или с целью спасения людей, когда нацисты решат уничтожить лагерь. Для подготовки восстания учредили Интернациональную военную организацию — она объединила 11 национальных военных организаций. Из наиболее опытных и храбрых членов подпольной организации офицеры формировали боевые группы. Они объединялись в роты, батальоны, а батальоны сводились в бригады. Первую бригаду создали советские военнопленные, она получила название «ударной». В ней было 4 батальона, в батальоне по 4 роты, в каждой роте по 4 взвода с 4 отделениями в каждом (в отделении было 3-5 бойцов). Бригаду возглавил С. М. Бакланов, комиссаром был И. П. Ногаец. Командиры батальонов: И. Степченков, А. Е. Лысенко, В. С. Попов. В 1944 г. были сформированы еще три бригады: две в Большом лагере («Деревянная» и «Каменная» — по баракам), и одна в Малом лагере. Бригады возглавили Б. Г. Назиров, Г. Давыдзе (комиссар), Б. Г. Бибик и В. Н. Азаров, С. Пайковский и С. А. Бердников. Также формировали санитарные дружины. Создали автороту, которая должна была использовать вражеский автотранспорт, после захвата лагеря.10 апреля 1945 г. после эвакуации военнопленных из лагеря, командование тремя бригадами возглавил подполковник И. И. Смирнов. Начальником штаба был полковник К. Карцев. Схожие формирования были созданы и среди узников других национальностей. Общий план восстания разработали советские офицеры К. Карцев, П. Фортунатов, В. И. Хлюпин, И. И. Смирнов. Существовало два плана действий: «план А» (наступательный) и «план Б» (оборонительный). По «плану А» узники должны были восстать в случае волнений в Тюрингии или приближения фронта. Заключенные должны были принять участие в восстании или пробиться к фронту. По «плану Б» узники должны были восстать в случае массового уничтожения заключенных. Восставшие планировали пробиваться к чешской границе, а дальше действовать в зависимости от ситуации. По плану восстания Бухенвальд был разделен на четыре сектора: «красный», «зеленый», «синий» и «желтый». Наиболее важным был «красный» (советские, чешские и словацкие заключенные) сектор, здесь восставшие должны были штурмом взять район казарм СС, жилые помещения и склады с оружием и боеприпасами. После этого планировали прервать связь лагеря с городом Веймаром и аэродромом Нора.Разведка проникла в немецкие официальные службы: рабочие команды, команды носильщиков, пожарные команды и санитарные группы. На основе наблюдений разведчиков Н. Сахаров и Ю. Жданович составили карты боевых действий, прилегающей местности. Большое значение имела добыча и производства оружия. Немецкий антифашист Гельмут Тиеманн летом 1944 г. добыл первые 12 карабинов. Тиеманн же смог добыть ручной пулемет, он был закреплен за советским пулеметчиком Д. Рогачевым. Затем изготовили несколько десятков стилетов. Б. Н. Сироткин и П. Н. Лысенко разработали конструкцию ручной гранаты. Организатором был А. Е. Лысенко. Н. П. Бобов, работающий на литейном предприятии, изготавливал чугунные болванки. Илья Токарь (фамилия не установлена) проводил токарную и фрезерную обработку. С. Б. Шафир исправлял дефекты. Завершающие операции по доделке и сборке ручных гранат проводили А. Е. Лысенко, Ф. К. Почтовик, А. Виноградский и В. Я. Железняк. Взрывчатку для гранат подготовили П. Н. Лысенко и поляк Э. Левандовский, которые работали в парфюмерной мастерской. С помощью тесной кооперации также производили бутылки с горючей смесью. Её рецепт подготовил советский полковник химической службы Николай Потапов. Всего было изготовлено 200 литровых бутылок горючей смеси.Всего подпольщики добыли и смогли изготовить: 1 ручной пулемет и 200 патронов к нему, 91 винтовку и 2500 патронов, более 100 пистолетов, 16 гранат заводского производства, более 100 гранат своего производства, 200 бутылок с горючей смесью, около 150 единиц холодного оружия. Для сравнения 2900 эсэсовцев имели 15 станковых и 63 ручных пулемета, более 400 фаустпатронов и т. д.Группа узников концлагеря Бухенвальд у колючей проволоки после освобождения4 апреля американские войска заняли г. Гота в Тюрингии. После этого 3-я американская армия остановила движение в направлении Эрфурт—Бухенвальд—Веймар. Николай Симаков от имени советской организации предложил начать восстание. Его поддержали чехи и французы. Но в целом комитет отклонил это предложение. Решил ждать более благоприятной обстановки, когда численность охраны уменьшится. 6 апреля 1945 г. Симаков снова предложил восстать. Подпольный центр ИЛК отклонил предложение.4 апреля комендатура лагеря приказала собраться всем евреям на аппельплаце (плац для переклички). Приказ не выполнили. Старший лагеря Ханс Вайден сообщил эсэсовцам, что из-за прибывших из внешних команд в Бухенвальдском лагере стоит такой хаос, что невозможно определить, кто еврей, а кто нет. Комендант Бухенвальда приказал к 5 апреля подготовить списки всех еврейских заключенных по баракам. Старшие бараков не выполнили приказ. Тогда эсэсовцы сами стали выискивать евреев. Часть из них спрятали. К ночи немцы собрали 3-4 тыс. человек в ДАВ (немецкий завод вооружения). В хаосе многие смогли убежать, поэтому на транспорт отправили около 1,5 тыс. человек. Одновременно немцы подготовили список 46 лагерных функционеров и приказали им утром быть перед воротами. Эсэсовцы решили их ликвидировать как зачинщиков сопротивления. Комитет решил их не выдавать, а спрятать. В случае, если эсэсовцы попытаются хотя бы одного из них взять силой, было решено оказывать сопротивление.С этого момента началось открытое сопротивление. Приказы немецкого лагерного руководства не выполняли. Ночь с 5 на 6 апреля 1945 г. стала началом открытой подготовки восстания в Бухенвальде. О комитете узнал весь лагерь. Утром 6 апреля комендант приказал явиться к воротам старшим бараков. Старшие бараков заявили, что заключенные из списка исчезли (их спрятали). Затем комендант вызвал лагершутцев (внутрилагерная охрана из заключенных). Но они ничего не смогли сделать. Эсэсовцы с собаками прочесали лагерь, но никого не нашли. При этом террора в отношении заключенных не было. Сказался страх руководства лагеря, война приближалась к концу, и гитлеровцы это понимали. При этом немцы начали эвакуацию лагеря и с 5 по 10 апреля насильно вывезли около 28 тыс. заключенных.В ночь с 7 на 8 апреля военная организация подпольщиков была приведена в боевую готовность. 8 апреля Лагерный комитет с помощью подпольного радиопередатчика направил американским войскам послание: «Союзным войскам. Армии генерала Паттона. Здесь концентрационный лагерь Бухенвальд. «SOS». Мы просим о помощи — эсэсовцы хотят нас уничтожить». Восстание планировали поднять в ночь с 8 на 9 апреля. Однако затем комитет перенес начало восстания, так как рядом с Бухенвальдом был много полевых войск вермахта и войск СС.10 апреля руководства лагеря эвакуировало советских военнопленных. Военная организация подпольщиков лишилась своего ударного ядра — 450 советских военнопленных. Под эвакуацию попали и почти все члены польской военной организации. Однако советские военнопленные смогли передать советской гражданской подпольной организации все тайники с оружием, припасами. С. Бакланов передал командование И. Смирнову.11 апреля ситуация накалилась. Около лагеря появился американский танковый дозор (правда, он прошел мимо). Участники боевых групп заняли исходные позиции, раздали оружие. В 12.10 эсэсовцы получили приказ оставить лагерь. Однако эсэсовцы контролировали 23 сторожевые вышки и заняли позиции в лесу вокруг лагеря. В лагере распространились слухи, что эсэсовцы получили приказ об уничтожении Бухенвальда. Вдруг пронзительно взвыла сирена — это был сигнал к восстанию. Команда: «Вперед!», и масса заключенных приходит в движение.Вооруженные узники из первого эшелона открыли огонь по вышкам и окнам. Отряд Смирнова бросился в атаку. В заграждении сделали проходы. Эсэсовцы бежали. Бросился вперед второй эшелон восставших, который почти не имел оружия. Узники ворвались в казарму №14, где хранится оружие и боеприпасы. В результате восставшие захватили склады, помещение комендатуры и другие здания. Заняли круговую оборону. К 15 час. Бухенвальд был взят, 21 тыс. узников стали свободными. 13 апреля появились американцы.Система концлагерей в Германии была ликвидирована, осуждена в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге как преступление против человечности. День восстания узников Бухенвальда был принят ООН как дата, когда планета отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.Международный день освобождения узников фашистских концлагерей во всем мире отмечается памятными мероприятиями, поминовением погибших, поклонением их памяти, возложением цветов к могилам и местам захоронения жертв нацизма и фашизма.