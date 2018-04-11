Вчерашнее «вундерваффе» Америки

Со стороны моря может и не приходиться ожидать (!?). А что происходит на близлежащих к Сирии военных базах? Какие силы собраны, какие боевые возможности этих сил. Не стоит забывать и о союзниках США в регионе. И то, что в истории американских военных агрессий после Второй мировой войны не было ни одного случая военного нападения на какое-либо из прибрежных иностранных государств без привлечения крупных соединений военно-морских сил США, прежде всего ударных авианосцев, еще ни о чем не говорит.

От исхода возможного военного поединка России и США в Сирии зависит не только судьба этой страны, но и будущее всего человечества.Стоило мне только обратить внимание на тот факт , что, несмотря экстремальную милитаристскую истерию руководства США, в радиусе 5 тысяч миль от Сирии нет ни одно американского авианосца, что ставит под сомнение доброкачественность военных амбиций Трампа, как в Пентагоне тут же исправились и объявили об отправке в Средиземное море авианосной ударной группы во главе с «Гарри Трумэном».Это, конечно, шутка. Но так совпало. Таким образом, что-то похожее на военную угрозу они все-таки пытаются обозначить. Правда, во всех американских военных учебниках черным по белому написано, что один авианосец годится только для демонстрации флага, но никак не для войны. А для мало-мальски серьезной военной операции их нужно как минимум три, а еще лучше шесть. Так что своих сомнений в реальной готовности Трампа перейти военный Рубикон я пока не оставляю.Однако на «ВО» мне подсказывают некоторые знатоки вопроса, что это, мол, несколько однобокий взгляд на проблему. Что у американцев, дескать, много чего и на суше имеется. Так что удар по Сирии можно нанести даже в отсутствие приличной военно-морской группировки. Вот, например, такое:Ну что же, вопрос вполне законный и требующий исчерпывающего ответа. Действительно, что это автор так зациклился на ВМС США, когда янки могут ударить по Сирии непосредственно с окружающих территорий?Отвечаю. Мочь-то они могут. Вот только вряд ли на это решатся. Тут вот какая закавыка вырисовывается… Удар с моря, причем даже не самолетами палубной авиации, а исключительно крылатыми ракетами «Томагавк» — любимый вид американского военного спорта. Догадайтесь с одного раза — почему? Правильно! Потому что этот вид самый безопасный. Максимум, чем они при этом рискуют, это напрасной растратой энного количества крылатых ракет.Американская верхушка больше всего опасается именно потока гробов под звездно-полосатым флагом. А поскольку такой вариант удара их полностью исключает, то ему, как правило, и отдают предпочтение.Так вот! Удар со стороны суши таким безболезненным для американцев не будет. В любом случае главную роль в нем будет играть пилотируемая военная авиация. По той простой причине, что ударного ракетного оружия сухопутного базирования с дальностью хотя бы в несколько сот километров в американской армии практически нет. Не вписалось оно как-то в пентагоновскую концепцию воздушно-космической войны. А потери авиации при нанесении массированного удара будут весьма существенными. Даже при том, что они будут пытаться запускать свои крылатые ракеты не заходя в зону воздействия ПВО противника.Однако это понятие, «зона воздействия», в нынешние времена стало весьма растяжимым и может оказаться значительно шире границ атакуемой страны. Особенно с учетом наличия у обороняющей стороны истребителей ПВО дальнего радиуса действия с ракетами «воздух-воздух» улетающими еще на сотни километров.И это только то, что касается применения стратегической авиации. Тактические авиагруппы США и их союзников будут вынуждены действовать в условиях максимальной противовоздушной «жары» и их потери будут гарантированно высокими.А это как раз то, что очень не нравится господам из Вашингтона, которым совсем не хочется отвечать за ускоренное сгорание мифа о непобедимости американских ВВС в небе над Сирией.В общем, что-то мне подсказывает, что на этот сомнительный вариант, удара с сухопутных аэродромов, они свое «добро» не дадут. Ибо риск слишком велик. Речь в данном случае, конечно, не о пилотах, плевать они на них хотели. Но о драгоценной репутации самих вашингтонских заправил. А с этим они шутить не любят.Вот и получается, что ничего реально приемлемого, кроме подтягивания флота и удара все теми же «Томагавками», у них за душой нет. А для того, чтобы не случился очередной позорный Шайрат, над бомбардировкой которого потешался весь мир, американцам действительно надо стянуть на ударные позиции кое-что еще, кроме пары дежурных эсминцев. Вот уже «Трумэна» с эскортом туда отрядили. И вряд ли на том остановятся. Но на все это требуется время. Недели две минимум, а по-хорошему месяц.Что само по себе очень существенно. Поскольку та же Россия за это время может буквально нафаршировать Сирию своими самыми продвинутыми в мире системами ПВО/ПРО и РЭБ. Которых там уже и сейчас немало.После чего с козырной картой американской военной стратегии, тем самым якобы неотразимым массированным ударом «Томагавков», может выйти полная незадача.Ведь любознательной мировой общественности до сих пор не ясно, куда подевалась добрая половина американских «Топоров», запущенных по авиабазе Шайрат год назад. Ведь они явно туда не долетели, если эта база уже через пару дней заработала в обычном режиме.Вопрос далеко не праздный. Дело в том, что время всемирно-исторических побед Америки с помощью своего крылатого «вундерваффе» осталось где-то далеко позади. Хорошо им было долбить «Томагавками» ту же Югославию или Ирак в те допотопные времена, когда никакого эффективного противоядия против них практически не было.С тех пор мировой прогресс, к огорчению пентагоновских генералов, ушел далеко вперед. А «Томагавки» как были «топорами», так и остались. Только теперь специально обученные для борьбы с ними люди и компьютерные программы читают в этом «чудо-оружии», как в открытой книге. А прочитав, сбивают их без жалости и без счета. Примерно так, как это было в Шайрате. И может повториться снова в еще большем масштабе, если Трамп действительно не шутит.Российская система ПВО, развернутая в Сирии, идеально подходит для эффективного отражения массированной атаки крылатыми ракетами в масштабах такой сравнительно небольшой страны. И у неё не будет ни одной причины не продемонстрировать агрессору свои завидные возможности.Таким образом, этот некогда самый комфортный и необременительный для США вид ведения войны на этот раз может дать очень сильную осечку. Настолько сильную, что перед ней померкнут даже возможные кровавые для США последствия массированного применения пилотируемой авиации. Потому что в данном случае может случиться не просто некоторая малоприятная кровопотеря, но и нечто куда более страшное для Америки. А именно то, что её военная мощь на глазах всего мира обломает зубы об еще более грозную военную силу России.Вот именно в этом пункте и заключена главная интрига нынешнего противостояния в Сирии. Потому что речь идет уже даже не о самой этой стране, но о возможности столкновения двух военных стратегий и технологий ведения войны. И от того, кто из этого поединка выйдет победителем, зависит очень и очень многое. Поражение США, которое станет очевидным, если его традиционный военный козырь (атака крылатыми ракетами с моря) потерпит фиаско, будет иметь для мировой геополитической ситуации самые далеко идущие последствия.А не потерпеть его Америка просто не может. Даже если случится невероятное и все «Томагавки» достигнут своих целей, это будет всего лишь сотня-другая обычных, причем не самых больших авиабомб. Что же до их пресловутой высокоточности, то еще в Югославии придумали как с этим бороться – просто убрать людей и, по возможности, технику подальше от зданий, которые могли стать мишенями. Сам видел разбитое «Томагавком» здание МВД в Белграде, в котором на момент удара никого не было. Уже как-то приходилось писать, что в период Второй мировой те же американцы сбрасывали тысячи примерно таких же по тротиловому эквиваленту бомб на немецкие города за один день. Но это почти не повиляло на ход войны.Тем более что на этот раз все «Томагавки» точно до целей не долетят. Вряд ли долетит даже половина. И это будет означать только одно: finita la comedia! Бесконтактная война для Америки закончится, а в контактной шансов у неё не больше, чем у других.С этого момента всем станет ясно, что американский «король» абсолютно голый и уже не может подтвердить свои глобальные амбиции убедительной военной силой. И станет вполне очевидно, что любая страна, способная выстроить надежную систему ПВО/ПРО, хотя бы с помощью той же России, получит непробиваемый Америкой козырь. И сможет разговаривать с Вашингтоном без оглядки на его одряхлевший военный кулак. А это, если хотите, подлинная геополитическая революция мирового масштаба. Потому что нынешняя американская глобальная гегемония держится только на силе. Которая регулярно подтверждается показательными экзекуциями в отношении самых строптивых.Так что, если в Сирии действительно дело дойдет до прямого выяснения отношений между РФ и США, то Россия будет защищать не только себя и Сирию, но и весь остальной мир, которому очень нужно эффективное средство от американской глобальной экспансии.И хотя ставки очень высоки, еще никогда агрессор не был так уязвим, а обороняющаяся сторона не была так хорошо подготовлена к отражению вражеского удара. Возможно, что в этом и заключен промысел провидения, назначившего изменение хода истории именно на той земле, с которой эта история когда-то и начиналась.