Американские авианосцы убили сотни своих моряков

Авианосец USS Oriskany

Пожар на авианосце USS Forrestal

Пожар на авианосце USS Forrestal

Пожар на авианосце USS Enterprise

Аварийные команды ведут борьбу за живучесть USS Enterprise

Источники информации:

https://utro.ru/army/2018/04/06/1356597.shtml

https://www.gazeta.ru/science/2017/07/29_a_10810124.shtml

https://masterok.livejournal.com/2440773.html

Материалы из открытых источников

Официальной версией гибели российской атомной подводной лодки «Курск» был назван взрыв торпеды 65-76 «Кит», которую подводники должны были использовать на учениях. В официальном отчете о трагедии, который был готов в 2002 году, говорилось о том, что в 11 часов 28 минут 26 секунд произошел взрыв торпеды 65-76 «Кит» в торпедном аппарате №4 АПРК «Курск». Причиной взрыва назвали утечку компонентов топлива торпеды (пероксид водорода). Через две минуты пожар, который возник после первого взрыва, стал причиной детонации остальных торпед, находившихся в первом отсеке лодки. Второй взрыв стал причиной разрушения нескольких передних отсеков субмарины, лодка затонула все 118 офицеров и матросов, находившихся на борту «Курска», погибли.Данная версия выглядит вполне убедительно, такие торпеды и до катастрофы с лодкой «Курск» считались небезопасными, имелась статистика происшествий с их участием. После гибели АПРК К-141 «Курск» данная торпеда была снята с вооружения как ненадежная.Стоит отметить, что детонация боеприпасов на флоте не редко становилась причиной сильнейших пожаров и разрушений, которые вели к человеческим жертвам. Сильные пожары в 1960-е годы едва не уничтожили несколько авианосцев ВМС США, в том числе гордость американского флота – первый в мире атомный авианосец USS Enterprise, унеся в общей сложности сотни жизней членов их экипажей. Вспоминать об этом американцы не любят, но из песни слов не выкинешь.За тем, чтобы боевые части смертоносного оружия, которым вооружены все современные корабли и подводные лодки, ни в коем случае не получали механических повреждений и не нагревались, стараются постоянно следить. Однако всего лишь один недочет или роковое стечение обстоятельств, случайность могут стать причиной катастрофы, оборачивающейся человеческими жертвами. Так, 26 октября 1966 года на борту американского авианосца USS Oriskany, который был спущен на воду еще в 1945 году, кто-то из членов экипажа случайно зажег фальшфейер, растерялся и, паникуя, отбросил его. Вместо того, чтобы просто выбросить фальшфейер за борт, матрос бросил фальшфейер в ящик, в котором хранились другие фальшфейеры и осветительные ракеты. Все содержимое шкафчика мгновенно вспыхнуло. Начавшийся в носовой части ангарной палубы авианосца пожар стал причиной гибели 44 человек, среди которых было много опытных пилотов, являвшихся ветеранами войны во Вьетнаме.Корабль получил серьезные повреждения и отправился для выполнения ремонта сначала на Филиппины, а затем в США. Ремонтные работы были полностью завершены только 23 марта 1967 года. В июле 1967 года авианосец уже снова использовался американцами для обеспечения авиационного прикрытия своих войск, действовавших во Вьетнаме. Правда, теперь USS Oriskany пришлось также оказывать помощь другому американскому авианосцу – USS Forrestal на борту которого также случился страшный пожар, еще более разрушительный и с еще большими потерями среди членов экипажа. При этом американские боевые корабли выходили из строя и получали серьезные повреждения вовсе не ввиду какого-либо противодействия со стороны противника.Сейчас пожар на авианосце «Форрестол» называют одним из самых значительных инцидентов, произошедших с авианосцами США за все время их службы в составе флота. Сильнейший пожар вспыхнул на борту авианосца 29 июля 1967 года. В результате данного инцидента погибло 134 человека, еще 161 человек получил ранения разной степени тяжести. Материальный ущерб кораблю составил 72 миллиона долларов (более полумиллиарда долларов в эквиваленте на 2008 год) и это еще без стоимости уничтоженных пожаром, а также сброшенных экипажем за борт самолетов. После пожара из военно-морского регистра был вычеркнут 21 самолет.Согласно официальному заключению комиссии, причиной пожара на борту авианосца USS Forrestal стал самопроизвольный запуск 127-мм неуправляемой авиационной ракеты Mk 32 «Zuni» («Зуни») из-за случайного скачка напряжения в электроцепи одного из стоящих на палубе истребителей-бомбардировщиков F-4 Phantom. Самолет, как и многие другие машины на палубе, был подготовлен к нанесению авиаударов по территории Вьетнама. Данный запуск реактивного снаряда запустил цепную реакцию, которая чуть не привела к гибели всего авианосца. В ходе этого инцидента мог погибнуть будущий американский политик Джон Маккейн, который отделался лишь шрапнельными ранениями.Авианосец, на котором Маккейн служил пилотом, был назван в честь первого министра обороны США Джеймса Форрестола. Вот уже пятые сутки он находился на боевой вахте у берегов Вьетнама в Тонкинском заливе. С утра пилоты и техники готовили самолеты ко второму боевому вылету. Всего в нем должны были принять участие 7 истребителей «Фантом», 12 штурмовиков «Скайхок» и 2 самолета-разведчика «Виджилент». Все они находились на полетной палубе.В 10:53 по местному времени 29 июля 1967 года из пусковой установки одного из «Фантомов» самопроизвольно запустилась неуправляемая авиационная ракета «Зуни». Она не взорвалась, поразив цель. Возможно, происшествие не обернулось бы трагедией, если бы ракета не угодила в подвесной топливный бак штурмовика «Скайхок». Бак оторвался от крыла самолет, а вылившееся на палубу топливо моментально вспыхнуло. От перегрева начали взрываться топливные баки других самолетов, палубу авианосца охватывало пламя, над ним появились облака густого черного дыма. Еще через несколько минут на борту корабля начали рваться авиационные бомбы.Первой через 1,5 минуты после начала пожара взорвалась авиабомба старого образца – AN-M65, свалившаяся с подвески одного из самолетов. Взрыв полностью разрушил самолет, а также оставил пробоину в палубе. Разлетевшимися в момент взрыва осколками была поражена, работавшая на летной палубе пожарная команда, в которой выжило лишь три человека, все они были тяжело ранены. Осколки также пробили баки еще двух стоявших рядом боевых машин.Всего на палубе авианосца «Форрестола» взорвалось 9 авиационных бомб, в том числе 8 бомб старого образца AN-M65 с взрывчаткой «Composition B» (взрывчатое вещество, представляющее собой текучую смесь гексогена и тринитротолуола) и всего одна новая бомба, которая сдетонировала при близком разрыве AN-M65. В дальнейшем данное взрывчатое вещество было заменено на боле пожаробезопасное. Бомбы пробили в летной палубе несколько отверстий, через которые горящее авиационное топливо начало проникать внутрь корабля – в полетный ангар и в жилые помещения экипажа.Огонь на летной палубе удалось локализовать в 12:15, во внутренних помещениях корабля – к 13:42. Полностью потушить пожар получилось только к 4 часам уже на следующее утро. После пожара авианосец выглядел так, как будто он пережил жесточайшее сражение, хотя пожарные команды приступили к тушению огня сразу же. При этом пилоты сами сталкивали уцелевшие самолеты за борт, а также отправляли в море боеприпасы, находившиеся на летной палубе корабля. В результате был потерян 21 самолет, еще 42 машины получили серьезные повреждения. Пожар продемонстрировал, что на летной палубе необходимо иметь тяжелые бронированные автопогрузчики, поскольку попытки сбрасывать горящие самолеты за борт силами команды оказались недостаточно эффективными. Авианосец надолго выбыл из строя и пробыл в ремонте до 8 апреля 1968 года. После пожара корабль получил пренебрежительную кличку Fire Stall — Огненное Стойло, которая обыгрывала настоящее название авианосца.Оба описанных выше инцидента произошли с американскими авианосцами, принимавшими непосредственное участие в войне во Вьетнаме. Однако третья крупная авария произошла на корабле, который в боях на тот момент не участвовал и даже близко не подходил к театру боевых действий. Речь идет о первом в мире атомном авианосце – USS Enterprise, который в январе 1969 года курсировал в 70 морских милях к юго-западу от Перл-Харбора. Авианосец находился на учениях, вместе с ним находились также ракетный крейсер USS Bainbridge и эсминец USS Rodgers. Все три корабля были на учениях, но боевые действия начались для них раньше, чем они планировали сами.Катастрофа произошла утром 14 января 1969 года примерно в 8:15 по местному времени. После того как первая партия самолетов ушла в небо, вторая волна готовилась к полетам. На палубе находилось 15 самолетов, в том числе истребители F-4 Phantom, палубные штурмовики A-6 и А-7, самолет заправщик Ка-3 и самолет ДРЛО Grumman E-2 Hawkeye. Все самолеты были потеряны (стоимость каждого из них оценивалась в 5-7 миллионов долларов).Как и в случае с «Форрестолом», причиной катастрофы стала НАР «Зуни». На этот раз самопроизвольный взрыв боевой части НАР Mk 32 «Zuni». Позднее комиссия пришла к выводу, что взрыв произошел по причине перегрева боевой части ракеты. Перегрев был вызван достаточно долгим воздействием на ракету реактивной струи от двигателя другого истребителя-бомбардировщика F-4J «Фантом II», находившегося на полетной палубе и также готовившегося к вылету. Мощный взрыв ракеты, взрывчатое вещество которой на 60 процентов состояло из гексогена и на 40 процентов из тротила, разрушил топливный бак «Фантома», после чего на палубу полилось реактивное топливо JP-5. Вскоре горело еще три истребителя, а первыми жертвами пожара стали пилот истребителя-бомбардировщика и два техника, которые готовили машину к вылету.После этого произошло еще три самопроизвольных запуска НАР «Зуни», а затем на борту авианосца взорвалась авиационная бомба Mark 82, которая проделала в его палубе пробоину радиусом в 2,5 метра, а пожар проник на три палубы вниз. Как позднее вспоминали очевидцы, по всей палубе авианосца летала шрапнель, все запасы огнетушащей пены, как и пожарные шланги, были уничтожены взрывом. В огне на палубе гибли люди. С каждой минутой ситуация только ухудшалась. Из-за пожара сдетонировала стойка сразу с тремя бомбами Mark 82. Этот взрыв стал причиной появления в палубе уже шестиметрового отверстия. Огонь между тем перебросился на топливозаправщик Ка-3, горели тысячи литров авиационного горючего. При этом пламя и дым едва не парализовали процесс управления судном.В общей сложности на борту авианосца было отмечено 18 взрывов, каждый из которых можно было отнести к прямым попаданиям авиабомб или ракет. Во многом авианосец спасло то, что его капитан Кент Ли развернул судно так, что ветер начал сдувать с палубы и от надстройки дым, обеспечивая хороший обзор с ходового мостика. Матросы снова сбрасывали в море самолеты и хранящийся на палубе боезапас. Занятие это было крайне рискованным, но другого выхода у команды просто не было. Очень вовремя помощь пострадавшему кораблю оказал и эсминец USS Rodgers, который с риском для самого себя встал рядом с авианосцем, используя для его тушения все имеющиеся средства.Пожар на палубе авианосца матросам удалось локализовать через 40 минут после первого взрыва. Полностью потушить огонь удалось лишь к 12 часам по местному времени. В общей сложности пожар и взрывы боеприпасов на борту унесли жизни 28 человек, раненых было гораздо больше – 343 человека. Корабль получил серьезные повреждения и отбыл для проведения ремонта в доки, стоимость ремонтных работ оценили в 126 миллионов долларов (в ценах 1969 года).После череды таких катастроф, которые унесли более двухсот жизней, американцы сделали определенные выводы, направленные на предотвращение подобных ситуаций и повышение пожарной безопасности на кораблях. К примеру, производители ракет и бомб стали делать их более устойчивыми к воздействию высоких температур. На авианосцах начали монтировать специальные системы орошения палубы. Больше внимания стали уделять и обучению экипажей кораблей правилам техники безопасности и поведению в экстремальных ситуациях.