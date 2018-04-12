Поляки, литовцы и эстонцы учат украинских военных стандартам НАТО

Пока подразделения Вооруженных сил Украины по-прежнему функционируют по советской модели, и нынешние изменения имеют цель адаптировать их к натовским структурам. Подразделение, которое мы сейчас обучаем, не имеет такой штабной структуры, какая действует в нашей армии – здесь штаб есть только от уровня батальона [...]. Так же, как в Войске Польском 20-30 лет назад, на Украине есть только заместители по оперативным вопросам или логистике. Поэтому осуществляется внедрение деления на секции, что для многих является новинкой. Это также обучение процессу принятия решений (military decision making process), который также направлен на обучение штабов. Мы учим, как адаптировать процесс принятия решений к нашим стандартам. Мы также обучаем инструкторов, которые в будущем, после завершения этой миссии, будут обучать своих солдат и выполнять нашу работу.

Известно, что мы выступали здесь в роли инструкторов, однако солдаты, которых мы обучали, имеют за плечами участие в АТО и, как правило, боевой опыт. Это совсем другое, как и то, что тренировка и реальность войны — это две разные вещи. Солдаты моей смены вынесли из этого интересные рекомендации и опыт. [...] Это важно не только для украинских войск, но и для нас, как и то, что этот конфликт происходит в нашем непосредственном соседстве. [...] Украинские солдаты охотно делились полученным в ходе боевых действий опытом. Особенно интересными были тактические решения. Это конфликт, происходящий в настоящее время, к тому же с противником, не являющимся регулярной армией.

Сильная в военном отношении и политически стабильная Украина — это не только значительное ограничение возможности экспансии России, но и стабилизация восточного фланга НАТО, Балкан и черноморского бассейна. Поэтому миссия JMTG-U является для Польши важной инвестицией в будущую и нынешнюю безопасность. Быть может, следовало бы рассмотреть более активное участие в проходящем в Яворове обучении, а также в других инициативах, связанные с модернизацией и «десоветизацией» украинских вооруженных сил, чтобы мы имели на юго-востоке надежного союзника. Важно также помнить о том, что этот союзник заинтересован в сотрудничестве и при этом ведет оборонительную войну на собственной территории.