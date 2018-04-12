09:03 12 апреля

Профессионалы у вентилятора

Кажется, события уже не катятся под гору. Они несутся вскачь, не только набрав инерцию, но и раз за разом получая новые импульсы от чьей-то злой плети. И вот уже кажется, что завтра война. Да не простая, а ядерная. Или газом «Новичок» потравят всех. Или ещё какую каверзу придумают.

Признаться, уследить за всем этим довольно сложно. Особенно тому, кто пытается критически воспринимать происходящее и не реагирует на каждый информационный вброс. Но ведь, черт возьми, на информационной арене далеко не клоуны, а высочайшие профессионалы информационных войн, гуру набросов на вентилятор и «покерфейса». Поди, разбери, что имеет реальную ценность, а что является очередной погремушкой!




Именно поэтому я решил отреагировать на все происходящее небольшой персональной рубрикой, в которой попытаюсь иногда собирать некоторые моменты, ускользающие при беглом прочтении новостей. Разумеется, они будут иметь ценность, отличную от нуля, и наверняка помогут нам хоть чуть-чуть приблизиться к пониманию происходящего. С названием рубрики я не определился, и в глубине души надеюсь, что креативные читатели помогут мне своими вариантами.

Итак, приступим…

Дело Скрипаля

Есть в этом деле некоторые странности, которые и сами по себе вызывают массу вопросов, а вместе прямо-таки вопиют о более внимательном рассмотрении их профильными специалистами. Хотя они, скорее всего, на все странности давно внимание обратили и сейчас изо всех сил ищут ответы. Но нам, к сожалению, никто ничего не скажет…

Странность первая. «Отравленные» не просто выжили, а довольно неплохо себя чувствуют. Глупые русские разведчики оказались настолько непрофессиональны, что не смогли ни яд хороший подобрать, ни его количество. Нервно-паралитический токсин, в микроскопических дозах способный за считанные минуты отправить человека на тот свет, на этот раз был как-то очень успешно нейтрализован.

Нет, серьёзно, судя по телефонному разговору Юлии Скрипаль со своей двоюродной сестрой, у неё нет вообще никаких серьёзных последствий. Речь нормальная, провалов в памяти не наблюдается, она очень четко отличает то, что можно говорить, от того, о чем лучше промолчать. Не человек, а терминатор какой-то. Может, у неё хоть сухость во рту появилась? Просто чисто по-человечески интересно, чем там англичане токсины выводят. Глядишь, запатентуют новое средство от похмелья, люди им спасибо скажут…

Но если серьёзно, выглядит это очень сомнительно. Опять же, никаких интервью, а тем более пресс-конференций. Оно и понятно: могут ведь задать ненужный вопрос, и вся афера вскроется. Двоюродной сестре даже визу в Англию не дали – шпионка ФСБ, ещё пронюхает чего. Поэтому «выписали, скоро получит американское гражданство и будет жить под другой фамилией».

Не знаю, будет ли все так же со Скрипалем-папой. Он, всё-таки, профессиональный разведчик, хоть и шпион. Его после дополнительного натаскивания и тренировок можно будет и публике предъявить – роль сыграет хорошо, под пострадавшего и чудом спасенного «закосит» на отлично.

Только суть от этого не меняется – по всему выходит, что не было никакого отравления. Просто всех заставили дышать газом "Дурачок", пока серьёзные дяди делают всякие крутые штуки. И мы можем выбирать всего из двух вариантов – либо это чистая постановка английской разведки, либо наши и правда пытались отравить Скрипаля, но англичане через свою агентуру знали все детали операции и технично разыграли полууспешное «отравление», чтобы не подставить под удар своего «крота».

Второй вариант чрезвычайно неприятен. Потому что не так уж и интересно, как там британские клоуны на европейской арене кривляются. А вот «крот» в СВР – вещь крайне проблемная, грозящая огромными издержками, в том числе и военными.

Немного напрягла и перехваченная (и прочитанная!) англичанами шифровка. Точнее, сразу две шифровки. Конечно, обстоятельства их перехвата довольно безумны – об операции, проходящей в Лондоне, в Москву сообщают из Сирии! Но пугает не безумность аргументации, пугает сам факт чтения наших шифровок. Интересно, а кодов самоликвидации наших баллистических ракет у них нет?

Не хотел бы добавлять панических красок в пораженческую палитру, но нужно понимать: девяностые будут нам ещё долго отрыгиваться, а в вопросах защиты государственных секретов лучше перебдеть, чем наивно «верить в лучшее».

А вот ещё один повод для размышлений: ракетная атака израильских ВВС в Сирии.

С одной стороны, тут все понятно: «злые израильтяне» воспользовались моментом и «подло ударили в спину» нашим союзникам. А с другой стороны, понятно далеко не всё!

Давайте мысленно ответим себе на один вопрос: идиоты ли израильтяне? Нет, я на полном серьёзе, потому что от ответа на этот вопрос зависит вся цепь наших рассуждений.

Если они идиоты, тогда все легко и просто. Для идиотов вполне логично дождаться ситуации, когда начал разгораться очередной скандал с мифическим химическим оружием в Сирии, и ударить по базе сирийских ВВС в момент, когда все ожидают американского удара и, может быть, начала полномасштабной войны. Ну а что такого? Подумаешь, ядерная война у твоих границ – дело-то житейское, с кем не бывает!

Если же мы не считаем руководство Израиля сборищем идиотов, все становится гораздо сложнее и интереснее.

Во-первых, не был ли этот удар согласованным с администрацией Трампа способом немного оттянуть американскую реакцию на провокацию в Восточной Гуте, чтобы и горячие головы в Вашингтоне успели чуть-чуть остыть, и время заболтать вопрос появилось?

Выглядит довольно логично. Сначала неопределенность – вроде американцы нанесли удар. Потом опровержение. Анализ. Трамп заявляет, что реакция обязательно будет, но через сорок восемь часов. Авианосец отправили в Средиземное море – пока дойдёт, ещё сутки-другие выиграют.

А потом, конечно, ударят. Изо всех сил. По какой-нибудь опустевшей авиабазе. И по районам соприкосновения сирийской армии с боевиками. По окопам и блиндажам. Пустым. И как-нибудь так, чтобы маршруты ракет прошли подальше от позиций российских ПВО.

Нет, понятно, что кого-то все-таки убьют. А наши, понятно, что-то всё-таки собьют.

Но на том и успокоятся. Потому что возможностей начать войну было уже миллион. И если до сих пор не начали, то и желания, похоже, нет.

Во-вторых, я вообще не удивлюсь, если израильские спецслужбы стали посредниками между Трампом и Россией. Нет, разумеется, речь не идет о передаче шифровок в оба конца. Но вот такие деликатные моменты вполне могут реализовывать, минуя ребят из ЦРУ: те слишком уж ненадежны и никогда не знаешь, что они потом расскажут на слушаниях в Конгрессе.

А для взаимодействия с израильтянами у Трампа есть родная дочь, давно уже принявшая иудаизм. И зять — тоже иудей. И хоть гражданами Израиля они не являются, можно ни секунды не сомневаться, что для израильского руководства и спецслужб они самые доверенные лица на всем белом свете. Для папы Дональда – тоже. Вот вам и канальчик…

Ну и последнее, о чем хотелось бы сегодня упомянуть, – ситуация с арестом российских судов украинской хунтой.

С одной стороны, это ожидаемо и даже закономерно. Провокации перед ЧМ идут валом, и верные вассалы Вашингтона спешат внести свою лепту. Наверняка будут гадить и ещё, и даже с утроенной силой.

Проблема в том, что действуют они, в общем, логично и даже честно. А мы, к сожалению, мямлим и пятимся. Начиная с признания итогов президентских выборов в Киеве мы шагаем по граблям. И сейчас, потирая очередную шишку, мы опять вопим: ах, какие ужасные грабли!

Нет, грабли обычные. Нам бы просто по ним не ходить. Не признавать Порошенко, свернуть экономическое сотрудничество, ввести встречные санкции… А лучше даже не встречные, а такие, какие США ввели против Кубы – тотальные, с санкциями против компаний, ведущих с Гаваной торговлю, да бессрочно, пока режим в стране не будет нас полностью удовлетворять.

Вот тогда, наверное, мы могли бы чего-то требовать от капитанов кораблей, заходящих в украинские порты. А сейчас это даже странно – «Газпрому» можно, «Сбербанку» можно, а капитану нельзя?

Поэтому запасаемся зеленкой – замазывать разбитый граблями лоб. Потому что в рамках выбранной нами стратегии других вариантов ответа у нас просто нет.
Автор: Виктор Кузовков


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Комментарии 9

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  1. Vard Сегодня, 05:37
    Сидит где нибуть в ЦРУ очкарик и пишит планы ... Как нам завалить РФ... А мы думаем что это тетки обострение... А на самом деле тщательно срежисированный спектакль...
    Vard
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:12
      А на самом деле тщательно срежисированный спектакль...

      А какова конкретная цель этого спектакля. what
      Цепочку провокаций видно хорошо...режиссера тоже...но зачем ?...зачем устраивается весь этот театр абсурда...со слабо подготовленными актерами...тут проколы режиссера видны на каждом шагу...не проффесионально все это для спецов.
      Что за спешка?
      Тот же ЛЕХА
      1. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 07:02
        Пипл на западе схавает. Если потом окажется враньём, то информация уже запущена и в правду уже никто не поверит. Однокласники из Германии думают что мы голодаем. Один приезжал зимой в командировку в Томск и был в шоке от магазинов наших.
        _Сергей_
      2. василий50 (дмитрий) Сегодня, 07:18
        Вы абсолютно правы. Это не весеннее обострение.
        Нам всегда старались внушить о *высоких стандартах* европеоидных СМИ. И про полноту освещения событий и про *независимость* и про *объективность* и ещё много чего. Но сегодня доступны публикации не только по сегодняшним событиям но и прошлые публикации, архивные. Так ничего и не поменялось. В европах уровень подачи материала, уровень анализа-интерпретации событий ничуть не улучшился-ухудшился. Только поменялось только качество бумаги и фото стали цветными.
        Кстати в европах старательно забывают что идею СМИ в Англию, а оттуда и и по всему миру завёзли из РУСИ. И отличился в этом тот самый Гарсей - неудачливый мореплаватель, который читал Кремлёвские Куранты.
        василий50
  2. savage1976 Сегодня, 06:26
    Особенно по третьему пункту с автором совершенно согласен.
    savage1976
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:39
    Если же мы не считаем руководство Израиля сборищем идиотов, все становится гораздо сложнее и интереснее.

    Если учесть и то, что по инициативе израиля, Темнейший вчера вел телефонный разговор с нетаньяху, и если верить ТАСС, около 1,5 ч. естественно разговор шел на тему обстановки в Сирии.
    Путин призвал Нетаньяху воздерживаться от действий ... - ТАСС
    tass.ru/politika/5116069
    10 ч. назад - МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию в Сирии, российский лидер призвал воздерживаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в этой стране.
    a.s.zzz888
  4. andrewkor Сегодня, 06:49
    С арестом Украиной второго российского судна российские же спецслужбы расписались в своём бессилии.Вот на Руине ликование!
    andrewkor
    1. icant007 (Андрей) Сегодня, 08:18
      Все наши государственные мегамозги заняты осмысливанием ситуации по Сирии и Скрипалям, им пока не до судов, задержанных Украиной. "Ваш заказ №...(по судам).находится в очереди. Следите за информацией на табло" )))
      icant007
  5. Ольгович (Андрей) Сегодня, 08:59
    но англичане через свою агентуру знали все детали операции и технично разыграли полууспешное «отравление», чтобы не подставить под удар своего «крота».
    Второй вариант чрезвычайно неприятен. Потому что не так уж и интересно, как там британские клоуны на европейской арене кривляются. А вот «крот» в СВР – вещь крайне проблемная, грозящая огромными издержками, в том числе и военными.
    Немного напрягла и перехваченная (и прочитанная!) англичанами шифровка
    Им гораздо выгоднее было взять с поличным исполнителя-вот это был бы удар!
    Но-ничего не было, как и выдуманных "шифровок"
    Ольгович
Картина дня