09:52 11 апреля
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Мэй отказалась поддержать планы военной операции Трампа в Сирии. Какова причина?

Британская газета The Times вышла с материалом о «пробежавшей чёрной кошке» между президентом США и премьер-министром Британии. Речь идёт о том, что Мэй отказалась поддержать военную акцию Трампа против Сирии до (внимание!) предоставления чётких доказательств применения САА химического оружия в пригороде Дамаска.

Мэй отказалась поддержать планы военной операции Трампа в Сирии. Какова причина?


По словам Мэй, Россия предоставила гарантии миссии ОЗХО на посещение Восточной Гуты, а значит, миссии нужно дать время на то, чтобы провести в пригороде сирийской столицы все необходимые исследования и анализы.


Напомним, что ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что коллективный Запад не слышит и не хочет слышать Россию, которая предлагает провести тщательный мониторинг ситуации в Восточной Гуте.

Нужно также напомнить, что сегодня истекает тот срок, в течение которого Трамп обещал принять решение об атаке войск «животного» (термин самого Трампа) Асада.

Таким образом, получается, что Тереза Мэй, которая уже через несколько часов после известия об отравлении Скрипалей в Лондоне бездоказательно выдвинула обвинения в адрес России, теперь заявляет о необходимости предоставить ей доказательства по Сирии. А как же "солидарность" на фоне бездоказательности? Не хочет снова сесть в лужу, или речь идёт о тщательной подготовке к провокации теперь и против миссии ОЗХО?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 79

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:45
    Честно говоря удивительно , как она решила пойти на такой шаг .Но ветер в любое время может перемениться .
    Spartanez300
    1. Невский_ЗУ (Вячеслав) Сегодня, 05:46
      Цитата: Spartanez300
      Честно говоря удивительно , как она решила пойти на такой шаг .

      Плохой и хороший полицейский)
      Невский_ЗУ
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 05:51
        С высокой долей вероятности у Терезы и Трампа произошло умственное помешательство на фоне весеннего обострения шизофрении...оба решили поиграть в исключительную нацию.
        Тот же ЛЕХА
        1. nadezhiva (Надежда) Сегодня, 06:06
          Чем фееричнее дуpа, тем круче у неё бусики. Напрашивается бредовая мысль, что англичанам было предлрожено "начать" первыми, возглавив "возмездие" пока янки подтягивают дополнительные силы. Если бы речь шла о следовании в фарватере, Мэй вряд ли бы отказалась.
          nadezhiva
          1. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:10
            . Мэй отказалась поддержать планы военной операции Трампа в Сирии. Какова причина?

            Это говорит о том, что удар действительно будет! А британцы, совсем не дураки, чтобы рисковать собственной шкурой.
            Уверен, Тереза Мэй, и те кто стоят за ней, знают о реальных планах Вашингтона больше нашего.
            Stas157
            1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 07:16
              Цитата: Stas157
              Уверен, Тереза Мэй, и те кто стоят за ней, знают о реальных планах Вашингтона больше нашего.

              Коллега, лучше всех и обо всём знают соловьёв и киселёв wassat и даже не спортье drinks
              Анти-Корр.
              1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:18
                Цитата: Анти-Корр.
                drinks

                Бухать вредно wink
                Голован Джек
                1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 07:20
                  Цитата: Голован Джек
                  Бухать вредно

                  Согласен lol
                  Анти-Корр.
                  1. Татьяна Сегодня, 08:47
                    Цитата: nadezhiva
                    Чем фееричнее дуpа, тем круче у неё бусики. Напрашивается бредовая мысль, что англичанам было предлрожено "начать" первыми, возглавив "возмездие" пока янки подтягивают дополнительные силы. Если бы речь шла о следовании в фарватере, Мэй вряд ли бы отказалась.

                    Да, Мэй просто в курсе всех подробностей блефа по обвинению Британией России в деле якобы отравления Скрипалей, ибо сама же Мэй и является главным выгодополучателем от этой провокации против России. А именно.

                    Правительству Британии нужны деньги на оплату выхода Британии из ЕС. Денег на это у Британии нет. Где их взять? Ограбить россиян в Британии и везде, где это возможно.. В этом случае за копеечную акцию со Скрипалями деньги ограбленных российских олигархов и российских компании ПОПОЛНЯТ бюджет Британии. А военная авантюра США в Сирии против САР и России, наоборот, ведёт британский бюджет только к непредвиденным и неоправданным расходам чем НЕВЕЛИРУЕТ все усилия Мэй пополнить британский бюджет. Причём не просто по прихоти Трампа для поднятия пиар-рейтинга в США, но и в интересах прежде всего самих США в Вашингтоне.

                    Мэй – не ду*ра и правильно делает, что она от авантюры Трампа из Вашингтона в Сирии не отказывается (отказаться совсем она не может), а выдвигает свои условия для предотвращения невыгодной для себя и британского бюджета акции в расчёте, что время всё поправит и отъявленные милитаристы малость угомонятся.
                    Татьяна
                  2. самый главный Сегодня, 08:58
                    Цитата: Анти-Корр.
                    Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 07:20 ↑
                    Цитата: Голован Джек
                    Бухать вредно
                    Согласен

                    Но очень весело!!! laughing drinks fellow
                    самый главный
                2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:50
                  Цитата: Голован Джек
                  Бухать вредно

                  Вредно все, если не знать меры! wink
                  Ингвар 72
        2. Ольгович (Андрей) Сегодня, 06:38
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          С высокой долей вероятности у Терезы и Трампа произошло умственное помешательство на фоне весеннего обострения шизофрении

          Небензя им ночью так и сказал: "Не хотят слышать, что атаки не было. Это весеннее помешательство".
          Как вариант, Мэй уже знает, КАК глубоко попала с Скрипалями и не хочет усугублять
          Хотя это слишком хорошее мнение о них....
          Ольгович
        3. kit88 (Александр) Сегодня, 08:39
          Ай, хитрецы! laughing
          Да просто решили легализовать свою так сказать операцию.
          Кто-то еще верит всяким там комиссиям? Проходили уже перед олимпиадой.. Щас эта самая миссии ОЗХО найдет в Сирии всё то что надо. Состряпает доклад, что во всем виноват лично ВВП. feel belay
          И вуаля - можно чугунить Дамаск! yes
          kit88
      2. vorobey (Сашка) Сегодня, 07:27
        Цитата: Невский_ЗУ
        Цитата: Spartanez300
        Честно говоря удивительно , как она решила пойти на такой шаг .

        Плохой и хороший полицейский)


        Все проще... мужики.. Асад оказывается не Скрипаль... по логике... если за Скрипалем стоит Путин который хочет завалить несчастного мальчика, то его нужно защитить, а вот если за Ассадом стоит тот же Путин который будет защищать своего мальчика то вот тут... как зказали бы адыгейцы -- мыбздехуа.. laughing laughing laughing доказательтва давай... laughing

        Англичане понимают что если дойдет до войнушки.. солнце не взойдет больше над альбионом.. да и еще одной атлантидой быть не хотят.. штаты далеко.. а вот британия оказывается гораздо ближе к раздаче..
        vorobey
      3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 08:19
        Цитата: Невский_ЗУ
        Цитата: Spartanez300
        Честно говоря удивительно , как она решила пойти на такой шаг .

        Плохой и хороший полицейский)

        Нет, эти на пару работают. Скорее всего эти теперь замышляют провокацию против ОЗХО поскольку гарантами выступают Сирия и Россия. Подгадят и заявят о том, что Россия и Сирия сорвали, или воспрепятствовали расследованию.
        Ныробский
    2. Звездочка (Александр) Сегодня, 06:09
      Думаю вспомнила слова Путина, как легко можно выжечь их маленький островок.
      А сейчас увидела что все это не шуточки.
      Звездочка
      1. Злой543 Сегодня, 06:39
        Цитата: Звездочка
        Думаю вспомнила слова Путина, как легко можно выжечь их маленький островок.
        А сейчас увидела что все это не шуточки.


        Ей анекдот про лишние боеголовки рассказали
        Злой543
        1. venik (Владимир) Сегодня, 08:31
          Цитата: Злой543
          Ей анекдот про лишние боеголовки рассказали

          =======
          Тогда, по идее и Макрон должен задуматься, куда лишние 5 головок "Сатаны" девать собираются.......
          (тем более Франция, то она совсем рядышком)....
          venik
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:18
      Цитата: Spartanez300
      Честно говоря удивительно , как она решила пойти на такой шаг .Но ветер в любое время может перемениться

      Не удивлен.... Наши захватили в плен несколько спецов из САС 22, вот и всё... Думаю они много чего рассказать могут.
      svp67
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:51
        Цитата: svp67
        Наши захватили в плен несколько спецов из САС 22, вот и всё..

        Откель слухи? belay
        Ингвар 72
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:04
          Цитата: Ингвар 72
          Откель слухи?

          Китайцы растрезвонили....они там "свои глаза и уши" БОЛЬШИЕ имеют. Вот и рассказывают интересные вещи...как бравые "рейнджеры" передавались в чадру и пытались так уйти через кольцо. Не всем это удалось, далеко не всем
          svp67
    4. Fil743 (Игорь) Сегодня, 07:04
      наверняка вы имели в виду ветер как атмосферное явление, а не тот, что гуляет у этой пожилой женщины в голове laughing
      Fil743
    5. Norma (Norma) Сегодня, 09:09
      Цитата: Spartanez300
      Но ветер в любое время может перемениться .

      Вчера была новость, что Мэй и Трамп не приглашены на свадьбу принца Гарри.
      Возможно Трамп- в качестве "животного Трамп".
      Norma
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:45
    Молодец старушка Мэй ! Газ "Умничка" в действии !
    Uncle Lee
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:05
      Газ "Умничка" в действии !


      А что потом...когда действие газа закончится...начнется ломка мозгов...ууу вот тогда и начнется концерт со свистопляской.
      Тот же ЛЕХА
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:43
      А до этого момента она была под воздействием клея "Момент "??? belay
      Геркулесыч
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:52
        Цитата: Геркулесыч
        до этого момента

        А может газ "" ! А вообще в мире идет газовая война: Северный поток-2 хотят закрыть, а газ из USA доставлять. Укростан требует транзит газа через себя. Болгары, по просьбе USA отказались от газа, а щас опять хотят. Турки ждут южный поток. В Сирии война из-за газопровода в Европу. Такое впечатление, что газ проник всюду. Название придумайте сами. hi
        Uncle Lee
      2. амирбек (Бахти) Сегодня, 07:05
        Цитата: Геркулесыч
        А до этого момента она была под воздействием клея "Момент "???

        как в песне...
        настоящий я мужик
        вывез бабу в Геленджик ...
        покушай курочку ... не хочу wassat
        амирбек
  3. anjey (Андрей) Сегодня, 05:46
    Пока не плохо, англосаксов вполне можно ломать психологически .....
    anjey
  4. Vard Сегодня, 05:47
    Вот... А все считали что она впала в маразм... Нет ещё что то соображает..
    Vard
    1. SOF (Александр) Сегодня, 06:24
      Цитата: Vard
      Вот... А все считали что она впала в маразм... Нет ещё что то соображает..

      ...выкручивается коза. Сейчас в Думе ни фига не найдут, будет заявлено, что это фейк, Трампушка псов обратно по будкам разгонит... и в итоге - штаты сильные - русских напугали, а бриты - честные - и со Скрипалем не врали, а значит санкции уместны..... Фокус- покус, крекс-пекс-фекс............
      ....клоуны, с ядерным оружием...
      SOF
    2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 06:55
      Цитата: Vard
      Вот... А все считали что она впала в маразм... Нет ещё что то соображает..

      Да что там она соображает? Ей Трамп звякнул в ночи, мол "Выручай Тереза т.к. не знаю как красиво соскочить со своим ультиматумом"...Вот она и ввернула про ОЗХО, мол есть вариант для отсрочки удара к всеобщей радости коалиции. Вероятность получения по морде у них высока как никогда, а посему начинают проявляться некоторые элементы разума.
      Ныробский
      1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 07:05
        Цитата: Ныробский
        Да что там она соображает? Ей Трамп звякнул в ночи

        А как же вышедшая с базы АУГ бритов? what
        Анти-Корр.
        1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 07:29
          Цитата: Анти-Корр.
          А как же вышедшая с базы АУГ бритов? what
          Так эта АУГ вокруг Британии круги наматывает. Дурных нема. Не тот случай, когда можно коллективно за сотни вёрст безнаказанно жертву окучивать ракетами. Тут ответка может прилететь не слабая.
          Ныробский
          1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 07:32
            Цитата: Ныробский
            Так эта АУГ вокруг Британии круги наматывает. Дурных нема.

            Так то не хай наматывают, пока башка не открутится.Но неужели правда,что приказ отменили? what
            Анти-Корр.
  5. Сумрачный стрелок (Артыш) Сегодня, 05:51
    Ха Ха ха laughing Запад это действительно комедийное шоу, и развлекают нас до слез прямо
    Сумрачный стрелок
  6. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 05:59
    "Пыль в глаза пускают".
    Усыпляют нашу бдительность!
    Ретвизан 8
  7. Moskovit (Алексей) Сегодня, 05:59
    Я думаю, что ей припомнили как Англия ввязалась в войну с Ираком в 2003 году из-за фальшивых доказательств о наличии у Саддама ОМП. Лейбористы бдят)). Кресло под Терезой качается как при шторме в 10 баллов. Со Скрипалем тоже внутри Англии далеко не все поддерживают резвость Мэй.
    Moskovit
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:00
    Политическая игра! Англичанка хочет в этой операции не играть номер 6, а хотя-бы казаться самостоятельной фигурой, отсюда и начавшийся торг "за льготы " , то есть за право действовать самостоятельно.
    Геркулесыч
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:02
      Англичанка хочет


      О ооо она еще хочет smile ...нагадить напоследок всему миру...
      это как раз стиле высокомерных англичанок.
      Тот же ЛЕХА
  9. 1536 (Евгений) Сегодня, 06:01
    "Не верю, не верю!" - К. Станиславский.
    Сейчас вопрос в том, сколько собъем ракет супостата при его атаке, а также, прибыли ли в Средиземное море наши черноморские боевые дельфины-герои.
    1536
  10. синоби (Юрий) Сегодня, 06:03
    Вопрос выживания.Одно дело гадить,зная что ничего за это не будет,и совсем другое дело участвовать в войне с Россией.А война должна начаться с часу на час.Возможно матрасы блефуют и сдуются как это было при Обаме.В любом случае это самая умная политика на данный момент.Замес будет хоть и коротким но похлеще чем во Вьетнаме.Будет кровавая ничья.С далеко идущими последствиями.
    синоби
    1. kipod Сегодня, 06:07
      Цитата: синоби
      Вопрос выживания.Одно дело гадить,зная что ничего за это не будет,и совсем другое дело участвовать в войне с Россией.

      А вы уже готовы к войне ?
      Цитата: синоби
      Возможно матрасы блефуют и сдуются как это было при Обаме.

      А если нет ?
      Цитата: синоби
      Замес будет хоть и коротким но похлеще чем во Вьетнаме.Будет кровавая ничья.С далеко идущими последствиями.

      Народ просто войны не видел .
      Когда рядом с Вами грохнет какой-нибудь град или ( не дай Бог ) погибнет кто то из ваших родственников или друзей.
      Тогда Вы зададитесь вопросом --а стоил ли Асад этого ?
      kipod
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:17
        Народ просто войны не видел .
        Когда рядом с Вами грохнет какой-нибудь град или ( не дай Бог ) погибнет кто то из ваших родственников или друзей.
        Тогда Вы зададитесь вопросом --а стоил ли Асад этого ?

        Ну вы просто где то на Луне живете...если полагаете что наш народ войны не видел.
        У нас еще полно ветеранов афганцев и чеченской войны...
        война с чеченами была куда более жестокая чем у вас с арабами и я бы ВВП памятник поставил за то что он сумел эту войну остановить...так что не надо ля ...ля.

        А стоит ли АСАД будущих потерь ваших летчиков и солдат если вы решитесь на интервенцию в СИРИЮ под надуманным предлогом...подумайте над этим ...хорошо подумайте.
        Тот же ЛЕХА
        1. kipod Сегодня, 07:41
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Ну вы просто где то на Луне живете...если полагаете что наш народ войны не видел.

          90% и да же больше не видели и не знают что это такое
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          У нас еще полно ветеранов афганцев и чеченской войны...

          оставь афганцев. чеченцев ещё как то.
          Вы наверное не поняли - что война это прежде всего страдания гражданского населения.
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          война с чеченами была куда более жестокая чем у вас с арабами

          Война с чеченами не угрожала существованию России как страны - так что Ваша аналогия неуместна.
          А так - война была не проста по причине вашего неумения воевать ( точнее отсутствия опыта контрпартизанской войны , войны в городской застройке и откровенного предательства элит ).
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          и я бы ВВП памятник поставил за то что он сумел эту войну остановить...так что не надо ля ...ля.

          Если в вашем понимании 1 млн чеченцев ( или да же меньше ) могли вас довести до состояния , что аж памятник надо ВВП за это ставить -- хорошо.
          Войну можно остановить несколькими путями - откупиться один из вариантов. насколько он действителен - покажет время.
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          А стоит ли АСАД будущих потерь ваших летчиков и солдат если вы решитесь на интервенцию в СИРИЮ

          мы не полезем в Сирию , нам это не надо.
          Как не надо было со дня образования Израиля.
          Если Асад не уберёт из страны Иран - ну что ж , на всё есть цена.
          Как сказал один из форумчан -- паравозы нужно давить - пока они чайники.
          Мы их будем давить.
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          .подумайте над этим ...хорошо подумайте.

          Вообще то мы всё время думаем , что ( заметьте 0 позволило нам жить и развиваться во всём этом гадюшнике -- уже 70 лет.
          заметьте , это больше чем СССР wink
          kipod
      2. SOF (Александр) Сегодня, 06:26
        Цитата: kipod
        Когда рядом с Вами грохнет какой-нибудь град

        ...а когда рядом с вами грохнет не "Град", а скажем так ..... "Смерч".... до вас хоть что-нибудь, наконец-то, дойдет????
        SOF
        1. kipod Сегодня, 07:43
          Цитата: SOF
          .а когда рядом с вами грохнет не "Град", а скажем так ..... "Смерч".... до вас хоть что-нибудь, наконец-то, дойдет????

          давайте начнём с паритета - с града около вас . тк я это прочувствовал , а потом потихонечку перейдём к чему то более существенному.
          kipod
          1. SOF (Александр) Сегодня, 09:05
            Цитата: kipod
            давайте начнём с паритета - с града около вас

            ...милости просим - можете попробовать...
            Цитата: kipod
            тк я это прочувствовал

            ...вы не оригинальны...
            ...и еще раз...
            Цитата: kipod
            тк я это прочувствовал

            ...и если вашу голову, после этого, не стали посещать умные мысли, то значит прочувствовали плохо...
            SOF
      3. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:29
        Цитата: kipod
        а стоил ли Асад этого ?

        А причем тут, собственно, Асад? И вообще какие-то, кхм, персоналии?
        В данном случае, ИМХО, имеют место терки между РФ и США по поводу видения, гм, линии их дальнейшего совместного существования.
        Совместного потому, что иное просто невозможно.
        Все прочее - "списки Магницких", "химатаки Асада" и прочая мишура есть просто элементы антуража.
        Тот же Израиль, под шумок, решает там свои мелкие проблемы с хезами, и с РФ не связывается (на обоюдной основе). Прочие "игроки" (а-ля Эрдоган) пытаются решать свои частные проблемы, что с того выйдет в оконцове - покажет Время...
        Все же просто, на самом-то деле request
        Голован Джек
      4. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:34
        Цитата: kipod
        Цитата: синоби
        Вопрос выживания.Одно дело гадить,зная что ничего за это не будет,и совсем другое дело участвовать в войне с Россией.

        А вы уже готовы к войне ?
        Цитата: синоби
        Возможно матрасы блефуют и сдуются как это было при Обаме.

        А если нет ?
        Цитата: синоби
        Замес будет хоть и коротким но похлеще чем во Вьетнаме.Будет кровавая ничья.С далеко идущими последствиями.

        Народ просто войны не видел .
        Когда рядом с Вами грохнет какой-нибудь град или ( не дай Бог ) погибнет кто то из ваших родственников или друзей.
        Тогда Вы зададитесь вопросом --а стоил ли Асад этого ?

        Топай до хаты, колючка! Укроп перезревает.
        ul_vitalii
      5. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 06:51
        А при чем здесь уже Асад? Если сейчас пытаться заднюю включать, грохнет уже не "рядом с нами", а по нам...
        Jovanni
      6. Fil743 (Игорь) Сегодня, 07:10
        А русские об этом никогда не задумываются, а ищут того кому надо дать сдачи. И это не Асад!
        Fil743
      7. kaldos (Андрей) Сегодня, 07:55
        Конечно Стоит!!!
        kaldos
      8. AID.S Сегодня, 08:47
        Цитата: kipod
        Народ просто войны не видел .

        Есть память. У разных народов разная.
        AID.S
      9. Sten (Евгений) Сегодня, 08:55
        Если Вашей дочери (матери, сестре, брату и т.д.) будут угрожать убийством, то в этом случае Вы будете стоять в сторонке с мыслью: а вдруг меня тоже побьют (убьют) и не вступитесь? В общем то, Сирию "рвут" из за того, что в свое время Асад не прогнулся по америкосов, а стал действовать в интересах России. И с нашей стороны бросить Сирию будет огромной подлостью.
        Sten
        1. Опасный Сегодня, 09:49
          Сирия для России как сестра или дочь?? Это дойная корова для наших олигархов и место для ведения нефтяного бизнеса. Только лишь всего. Не надо из сирийцев героев-мучеников делать. Большинство свалило из страны,и только благодаря нашим еще как-то Асад во главе остался
          Опасный
    2. ланс Сегодня, 06:12
      только ничьей не будет. это первый прямой вызов сша на ответку. поэтому и ничья будет в пользу рф, пентагон это понял, поэтому тянут время, просчитывают.
      ланс
  11. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 06:08
    Просто даже слов нет.Дефицит с грамотными политиками назрел не только в России.Но на западе это просто катастрофа.Что они творят? Миссия Озхо спасет ситуацию.Удивило что они вообще туда поехали, в прошлый раз они отказались и я было подумал что они за одно с западом.печалит больше всего то,что такие неадекваты владеют ЯО по сравнению с ними ким чен ын и тот ввглядел более адекватным,он зотя бы на людей не кидался.
    Heterocapsa
    1. В H (В H) Сегодня, 07:18
      А то что миссия ОЗХО поехала в Сирию ..еще не говорит ..о ее порядочности ..они могут ..ченить и с собой привесзти ..в качестве доказательств...Если вспомнить ..что они то отказываются ехать ..то как со Скрипалем ..по сути поддержали версию запада ..то терзают смутный сомнения ..в их честности .
      В H
  12. лысова (владимир) Сегодня, 06:11
    Придумала уважительную причину - " Что то голова разболелась ". Объяснили неразумной о последствиях для страны и дали указания - прячься.
    лысова
  13. Декларант Сегодня, 06:13
    Мей наверное сильна в географии и в курсе времени подлёта мбр.
    Декларант
  14. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 06:13
    Что .Карга запереживала за срхранение Англии как таковой? Всё зашло слишком далеко.
    Наблюдатель2014
  15. Волька Сегодня, 06:18
    ... сыграло насчет ответочки...
    Волька
  16. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:29
    Ибо очко не железное
    Дормидонт
    1. KondratKo Сегодня, 08:55
      Зато лягушатники теперь на фоне обгaдившиxcя мелкобритов как поднялись, прям взлетели! Хотя, ещё не вечер, глядишь Макроша тоже доказательства у Трампушки требовать станет, ибо очкo оно действительно того, не из железа, оно своё и ближе к телу.
      KondratKo
  17. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:32
    А табачок то порознь smile В самый ответственный момент и сорвалась.
    Как говаривал Федул: не люблю я таких людей, непунктуальных.
    ul_vitalii
  18. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:34
    Кинули англичане США. И то верно, если просто США просто мускулами поиграют, то Мэй и поста своего запросто лишится может.
    Сергей985
  19. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 06:46
    Ну, она знает цену этим "доказательствам". Сама стряпала подобные не раз. Но вряд ли удастся отвертеться от Трампа... Поплывет скорее всего и это г... к сирийским берегам...
    Jovanni
  20. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 06:55
    Про Скрипаля трындеть - не мешки ворочать. А тут если заваруха начнется - Лондон сотрут с лица земли. Или вовсе острова утопят (смотря по количеству мегатонн). Вот и решила старая лишний раз подумать...
    Metallurg_2
  21. В H (В H) Сегодня, 07:09
    Судя по всему ЖИВОТНОЕ ..это сам фюрер..очень уж он своим поведением ..своими выступлениями ..и заявлениями похож на одну ..которую уничтожили в 45м, а мимикой и размахиванием руками во время выступлений ..на второго ..из Италии ..того же времени..
    В H
  22. Victor_B (Виктор) Сегодня, 07:38
    Не железная Неледи.
    Жим-жим!
    Это вам не мешки ворочать!
    Типичное поведение англосаксов. Забрызгать все дерьмом, а чистить другие должны.
    Victor_B
  23. Штатский (Геннадий) Сегодня, 07:55
    Что- то здесь не так. Комиссия ОЗХО вдруг едет. Принципиальность тетушки Терезы. И всё это на фоне беспардонной лжи в деле Скрипаля. Совесть проснулась? Трамп,взяв повышенные обязательства, одним "ахом" высылает 60 наших дипломатов положившись исключительно только на "слово джентльменов", а в благодарность Мзй ставит его в позицию " ЗЮ" ? Не верю, так не бывает.
    По словам Мэй, Россия предоставила гарантии миссии ОЗХО на посещение Восточной Гуты,

    Что-то уже становится беспокойно за здоровье членов комиссии. Там случайно кирпичи не летают? Ведь не дай бог что,мгновенно появляется плакатик "Я же говорила!- России нельзя верить" , Мэй восстанавливает реноме по делу отравления, Великобритания благополучно присоединятся к союзникам.Тут как раз и "гарри трумэн " подоспеет.
    Штатский
  24. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:04
    Мэй отказалась поддержать планы военной операции Трампа в Сирии. Какова причина?

    Однозначно одно - очередная совместная с мерикатосами гадость. angry
    a.s.zzz888
  25. Separ (Вячеслав) Сегодня, 08:07
    Просто предыдущий премьер уже "влетел" на этом деле дав неверные данные америкосам по Иракскому хим. оружию - там потрясли пробиркой, но она оказалась с стиральным порошком,вот теперь англичанка гадит трампу перед большим бандитским налётом.
    Separ
  26. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:15
    Ржунимагу!!! laughing
    Мэй отказалась поддержать военную акцию Трампа против Сирии до (внимание!) предоставления чётких доказательств применения САА химического оружия в пригороде Дамаска.

    Предательница!!! Сама то перхоть старая получила помощь в высылке дипломатов России!!! laughing
    Вот уж действительно по-нагличански: "У Британии нет постоянных союзников..." laughing
    К-50
  27. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 08:29
    Британская газета The Times вышла с материалом о «пробежавшей чёрной кошке» между президентом США и премьер-министром Британии. Речь идёт о том, что Мэй отказалась поддержать военную акцию Трампа против Сирии до (внимание!) предоставления чётких доказательств применения САА химического оружия в пригороде Дамаска.
    выпал в осадок
    Не либероид Русский
  28. konstantin68 (Константин) Сегодня, 08:37
    Цитата: Ингвар 72
    Цитата: svp67
    Наши захватили в плен несколько спецов из САС 22, вот и всё..

    Откель слухи? belay

    Так там вроде Мэй просила ВВП порешать,а наши послали ее к Асаду напрямую,обещая "замолвить словечко". Гордая британская душа не смогла переступить через себя и обратиться к человеку,которого травила 4 года. Вот откуда взялся Скрипаль.
    konstantin68
  29. Norma (Norma) Сегодня, 09:03
    Ничего удивительного- вчера прошла новость, что премьер-министр Мэй не приглашена на свадьбу принца Гарри.
    Для этого уровня - достаточно.
    Norma
  30. AID.S Сегодня, 09:08
    отказалась поддержать

    Такого не может быть, потому что не может быть никогда.
    AID.S
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