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Мэй отказалась поддержать планы военной операции Трампа в Сирии. Какова причина?
Британская газета The Times вышла с материалом о «пробежавшей чёрной кошке» между президентом США и премьер-министром Британии. Речь идёт о том, что Мэй отказалась поддержать военную акцию Трампа против Сирии до (внимание!) предоставления чётких доказательств применения САА химического оружия в пригороде Дамаска.
По словам Мэй, Россия предоставила гарантии миссии ОЗХО на посещение Восточной Гуты, а значит, миссии нужно дать время на то, чтобы провести в пригороде сирийской столицы все необходимые исследования и анализы.
Напомним, что ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что коллективный Запад не слышит и не хочет слышать Россию, которая предлагает провести тщательный мониторинг ситуации в Восточной Гуте.
Нужно также напомнить, что сегодня истекает тот срок, в течение которого Трамп обещал принять решение об атаке войск «животного» (термин самого Трампа) Асада.
Таким образом, получается, что Тереза Мэй, которая уже через несколько часов после известия об отравлении Скрипалей в Лондоне бездоказательно выдвинула обвинения в адрес России, теперь заявляет о необходимости предоставить ей доказательства по Сирии. А как же "солидарность" на фоне бездоказательности? Не хочет снова сесть в лужу, или речь идёт о тщательной подготовке к провокации теперь и против миссии ОЗХО?
По словам Мэй, Россия предоставила гарантии миссии ОЗХО на посещение Восточной Гуты, а значит, миссии нужно дать время на то, чтобы провести в пригороде сирийской столицы все необходимые исследования и анализы.
Напомним, что ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что коллективный Запад не слышит и не хочет слышать Россию, которая предлагает провести тщательный мониторинг ситуации в Восточной Гуте.
Нужно также напомнить, что сегодня истекает тот срок, в течение которого Трамп обещал принять решение об атаке войск «животного» (термин самого Трампа) Асада.
Таким образом, получается, что Тереза Мэй, которая уже через несколько часов после известия об отравлении Скрипалей в Лондоне бездоказательно выдвинула обвинения в адрес России, теперь заявляет о необходимости предоставить ей доказательства по Сирии. А как же "солидарность" на фоне бездоказательности? Не хочет снова сесть в лужу, или речь идёт о тщательной подготовке к провокации теперь и против миссии ОЗХО?
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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