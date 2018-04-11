09:55 11 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Вертолёт Ми-8 упал в Хабаровске. Есть жертвы

Региональное управление МЧС по Хабаровскому краю сообщает о крушении вертолёта Ми-8 авиакомпании «Восток». Известно о том, что вертолёт рухнул в черте города Хабаровска – на территории одной из воинских частей. Об этом сообщают местные информационные ресурсы. По предварительным данным, на борту вертолёта находились шесть человек. Все они погибли.

По одной из версий, вертолёт мог задеть одну из антенн так называемого антенного поля. Высота самой высокой антенны на этом поле составляет около 160 м.

После крушения к месту происшествия прибыли бригады спасателей. Пожарные предприняли меры для того, чтобы не вспыхнуло топливо вертолёта.




Отмечается, что здания и люди на земле не пострадали.

Начата проверка по факту происшествия в краевом центре. На месте работают сотрудники полиции и других компетентных органов.

Использованы фотографии: https://www.dvnovosti.ru

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:08
    Вертолеты валятся уже слишком часто , людей жалко .
    Spartanez300
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:11
      Цитата: Spartanez300
      слишком часто

      Наверное, самый аварийный,но и самый многочисленный.....Соболезнования по погибшим...
      Uncle Lee
  2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:38
    Соболезнование семьям погибших. Если мачту антенны задел, явно экипаж виноват.
    Сергей985
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:40
      Как вы скоры на выводы! Может быть, все же износ техники критический, оттого и падение? ??
      Геркулесыч
      1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:04
        Все может быть. Но у вертолета есть режим авторотации, а тут просто рухнул, как я понял. Задели, похоже.
        Сергей985
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:41
    Семьям погибших мои искренние соболезнования, погибшим земля пухом!
    Геркулесыч
  4. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 07:11
    Пока бардак в области ремонта авиатехники не уберут, падать будут всё больше и больше. Авиационное оборудование с попустительства крупных чинов, ЧИНЯТ ВСЕ КОМУ НЕ ЛЕНЬ. У завода, оснащённого по последнему слову техники миллионы проблем с их производством, зато в грязной мастерской с набором ржавых отвёрток проблем с их ремонтом похоже не возникает и ГОСТы им не писаны.
    Рысь33
    1. VovanFalcon (Владимир) Сегодня, 07:33
      Это у вас откуда такие данные про ремзаводы? Глупость, батенька, пишете, с претензией на вселенскую правду. И при чём тут ГОСТы? Есть наставления по ремонту АТ, есть Федеральные авиационные правила и т.д., и люди всё соблюдают!
      VovanFalcon
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:59
      Цитата: Рысь33
      Пока бардак в области ремонта авиатехники не уберут, падать будут всё больше и больше. Авиационное оборудование с попустительства крупных чинов, ЧИНЯТ ВСЕ КОМУ НЕ ЛЕНЬ. У завода, оснащённого по последнему слову техники миллионы проблем с их производством, зато в грязной мастерской с набором ржавых отвёрток проблем с их ремонтом похоже не возникает и ГОСТы им не писаны.

      Видимо самое крутое авиаремонтное предприятие, которое Вы в своей жизни видели - это соседский гараж.
      Piramidon
Картина дня