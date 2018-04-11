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Вертолёт Ми-8 упал в Хабаровске. Есть жертвы
Региональное управление МЧС по Хабаровскому краю сообщает о крушении вертолёта Ми-8 авиакомпании «Восток». Известно о том, что вертолёт рухнул в черте города Хабаровска – на территории одной из воинских частей. Об этом сообщают местные информационные ресурсы. По предварительным данным, на борту вертолёта находились шесть человек. Все они погибли.
По одной из версий, вертолёт мог задеть одну из антенн так называемого антенного поля. Высота самой высокой антенны на этом поле составляет около 160 м.
После крушения к месту происшествия прибыли бригады спасателей. Пожарные предприняли меры для того, чтобы не вспыхнуло топливо вертолёта.
Отмечается, что здания и люди на земле не пострадали.
Начата проверка по факту происшествия в краевом центре. На месте работают сотрудники полиции и других компетентных органов.
По одной из версий, вертолёт мог задеть одну из антенн так называемого антенного поля. Высота самой высокой антенны на этом поле составляет около 160 м.
После крушения к месту происшествия прибыли бригады спасателей. Пожарные предприняли меры для того, чтобы не вспыхнуло топливо вертолёта.
Отмечается, что здания и люди на земле не пострадали.
Начата проверка по факту происшествия в краевом центре. На месте работают сотрудники полиции и других компетентных органов.
Использованы фотографии: https://www.dvnovosti.ru
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