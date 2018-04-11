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Украина арестовала ещё одно судно РФ. Подробности удивляют
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что принято решение об аресте ещё одного российского судна. На сей раз речь идёт о судне, которое осуществляло добычу песка для строительства Крымского моста. По заявлению Луценко, судно принадлежит компании Trans Services Maritime и приписано к порту Туапсе.
Луценко пишет в Фейсбуке:
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Украины, судно уже находится в Одесской области.
История с арестом выглядит странной. Получается, что судно само зашло в один из портов Одесской области. При этом нет ни слова о том, где находится экипаж судна. Вдвойне странным всё это выглядит на фоне того, что до сих пор не решена проблема с другим российским судном «Норд», и на фоне того, что ранее сообщалось об усилении при патрулировании российскими военными кораблями северо-востока Чёрного моря и всего Азовского моря в связи с украинскими действиями, возведёнными в ранг государственного пиратства. Хотя если суда с российской припиской сами заходят в украинские порты, то тут военные корабли вряд ли "помогут".
Напомним, что экипаж «Норда» всё ещё находится на территории Украины. Накануне 9 членов экипажа должны были допросить в СБУ по «делу» капитана судна.
Луценко пишет в Фейсбуке:
Прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство по факту совершения незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник «Лебединые острова») на временно оккупированных территориях.
Установлено, что добычу ведёт судно-земснаряд с портом приписки г.Туапсе, РФ, принадлежит кампании Trans Services Maritime.
РФ ворованный песок использует для незаконного строительства оккупантского моста в районе Керчи.
В то же время, кампания-расхититель без проблем с совестью ведет свой бизнес, в частности - другими судами, регулярно заходят на территорию Украины.
Следовательно, для возмещения убытков в указанном уголовном производстве 10 апреля 2018 постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым об аресте судна подозреваемой компании страны-агрессора.
Установлено, что добычу ведёт судно-земснаряд с портом приписки г.Туапсе, РФ, принадлежит кампании Trans Services Maritime.
РФ ворованный песок использует для незаконного строительства оккупантского моста в районе Керчи.
В то же время, кампания-расхититель без проблем с совестью ведет свой бизнес, в частности - другими судами, регулярно заходят на территорию Украины.
Следовательно, для возмещения убытков в указанном уголовном производстве 10 апреля 2018 постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым об аресте судна подозреваемой компании страны-агрессора.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Украины, судно уже находится в Одесской области.
История с арестом выглядит странной. Получается, что судно само зашло в один из портов Одесской области. При этом нет ни слова о том, где находится экипаж судна. Вдвойне странным всё это выглядит на фоне того, что до сих пор не решена проблема с другим российским судном «Норд», и на фоне того, что ранее сообщалось об усилении при патрулировании российскими военными кораблями северо-востока Чёрного моря и всего Азовского моря в связи с украинскими действиями, возведёнными в ранг государственного пиратства. Хотя если суда с российской припиской сами заходят в украинские порты, то тут военные корабли вряд ли "помогут".
Напомним, что экипаж «Норда» всё ещё находится на территории Украины. Накануне 9 членов экипажа должны были допросить в СБУ по «делу» капитана судна.
Использованы фотографии: Фейсбук
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