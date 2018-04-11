09:53 11 апреля
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Украина арестовала ещё одно судно РФ. Подробности удивляют

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что принято решение об аресте ещё одного российского судна. На сей раз речь идёт о судне, которое осуществляло добычу песка для строительства Крымского моста. По заявлению Луценко, судно принадлежит компании Trans Services Maritime и приписано к порту Туапсе.

Луценко пишет в Фейсбуке:
Прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство по факту совершения незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник «Лебединые острова») на временно оккупированных территориях.

Установлено, что добычу ведёт судно-земснаряд с портом приписки г.Туапсе, РФ, принадлежит кампании Trans Services Maritime.

РФ ворованный песок использует для незаконного строительства оккупантского моста в районе Керчи.

В то же время, кампания-расхититель без проблем с совестью ведет свой бизнес, в частности - другими судами, регулярно заходят на территорию Украины.

Следовательно, для возмещения убытков в указанном уголовном производстве 10 апреля 2018 постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым об аресте судна подозреваемой компании страны-агрессора.




Как сообщает пресс-служба прокуратуры Украины, судно уже находится в Одесской области.

История с арестом выглядит странной. Получается, что судно само зашло в один из портов Одесской области. При этом нет ни слова о том, где находится экипаж судна. Вдвойне странным всё это выглядит на фоне того, что до сих пор не решена проблема с другим российским судном «Норд», и на фоне того, что ранее сообщалось об усилении при патрулировании российскими военными кораблями северо-востока Чёрного моря и всего Азовского моря в связи с украинскими действиями, возведёнными в ранг государственного пиратства. Хотя если суда с российской припиской сами заходят в украинские порты, то тут военные корабли вряд ли "помогут".

Напомним, что экипаж «Норда» всё ещё находится на территории Украины. Накануне 9 членов экипажа должны были допросить в СБУ по «делу» капитана судна.

Использованы фотографии: Фейсбук
61

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Комментарии 154

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:22
    Скоро порт начнут строить для захваченных судов и "общежитие" для моряков. request
    ul_vitalii
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:35
      Неужели в наших портах нет украинских судов , взять арестовать а повод найти всегда можно . Вообще укропам пора дать по рукам и больно .
      Spartanez300
      1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 06:42
        А ещё лучше всех ядерной бомбой взорвать.и где крики урапатриотов о том что мол опять мы утрёмся
        vkl.47
        1. К0щей Сегодня, 06:46
          Цитата: vkl.47
          А ещё лучше всех ядерной бомбой взорвать.и где крики урапатриотов о том что мол опять мы утрёмся

          ниже. похоже гражданам хочется военный конфликт из-за того, что у капитана судна и владельца отсутствуют мозги. потому что про Норд вопят который день по всем каналам. ну нравится вести дела с "шумерами" и самим заходить в их порты, ведите. только не нойте потом, что они у вас что-то отжали.
          К0щей
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:35
            Цитата: К0щей
            ну нравится вести дела с "шумерами"

            и не только морякам.
            LSA57
            1. Олег Толстой (Олег Толстой) Сегодня, 08:49
              Цитата: LSA57
              Цитата: К0щей
              ну нравится вести дела с "шумерами"

              и не только морякам.


              Вы предлагаете отжать у древних укров их пальто, как паритетный ответ на отжатый параход? У них нет теплого бельишка, а погода нонче неустойчивая, они будут жаловатся в Лигу сексуальных реформ! laughing
              Олег Толстой
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:13
                Цитата: Олег Толстой
                Вы предлагаете отжать у древних укров их пальто, как паритетный ответ на отжатый параход?

                я про то, что несмотря не на что, наши "бизнисмены" ведут с шумерами дела.
                LSA57
          2. ротмистр (Юрий) Сегодня, 08:05
            Цитата: К0щей
            Цитата: vkl.47
            А ещё лучше всех ядерной бомбой взорвать.и где крики урапатриотов о том что мол опять мы утрёмся

            ниже. похоже гражданам хочется военный конфликт из-за того, что у капитана судна и владельца отсутствуют мозги. потому что про Норд вопят который день по всем каналам. ну нравится вести дела с "шумерами" и самим заходить в их порты, ведите. только не нойте потом, что они у вас что-то отжали.

            Родина требует героев, а... некоторые женщины рожают идиотов.
            ротмистр
        2. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 07:01
          Цитата: vkl.47
          А ещё лучше всех ядерной бомбой взорвать.

          Думается , что Краснодарский край будет против.
          Цитата: vkl.47
          и где крики урапатриотов о том что мол опять мы утрёмся

          Коллега , вы всё перепутали, уряпатриоты должны про "закидаем бомбами" писать, а оппозиция про кампрадоров,изменников и "утрёмся..." Вы тетрадки перепутали и вводите нас в заблуждение wassat
          Анти-Корр.
          1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 07:08
            Цитата: Анти-Корр.
            Коллега , вы всё перепутали, уряпатриоты должны про "закидаем бомбами" писать, а оппозиция про кампрадоров,изменников и "утрёмся..." Вы тетрадки перепутали и вводите нас в заблуждение

            А как классифицировать тех,кто вопит
            про кампрадоров,изменников и "утрёмся

            И предлагает тут же
            про "закидаем бомбами"

            Вот такие тетрадки. request laughing
            vovanpain
            1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 07:12
              Цитата: vovanpain
              А как классифицировать тех,кто вопит
              про кампрадоров,изменников и "утрёмся
              И предлагает тут же
              про "закидаем бомбами"
              Вот такие тетрадки.

              Ёлки-зелёные belayЭтого никакая матрица не сдюжит. Это к нашему коллеге доктору! Кстати где он,давно не видно what
              Анти-Корр.
              1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 07:22
                Цитата: Анти-Корр.
                Ёлки-зелёные Этого никакая матрица не сдюжит

                Согласен с вами Давид Маркович hi Хэдэн Шолдерс два в одном это перебор. yes
                Цитата: Анти-Корр.
                . Это к нашему коллеге доктору! Кстати где он,давно не видно

                А какого доктора имеете ввиду? what
                vovanpain
                1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 07:26
                  Цитата: vovanpain
                  А какого доктора имеете ввиду?

                  AVVA , если не ошибаюсь, с Микадо корешились по историческим веткам.Кстати он для меня открыл тот факт,что орденом Победы был награждён король Румынии , во как! feel
                  Анти-Корр.
                  1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 07:43
                    Цитата: Анти-Корр.
                    AVVA , если не ошибаюсь, с Микадо корешились по историческим веткам

                    Давно Алекс не встречал, request Микадо на сайте,но как вы пишите больше на историческую тему. yes yes
                    Цитата: Анти-Корр.
                    Кстати он для меня открыл тот факт,что орденом Победы был награждён король Румынии , во как!

                    Это точно,но и не только Михай был награжден
                    Награда учреждена 8 ноября 1943 года, тогда же утверждены ее статут и описание, первыми кавалерами ордена "Победа" стали Жуков, Василевский и Сталин за освобождение правобережной Украины. Все трое первых кавалеров ордена будут представлены к этой награде повторно в 1945 году. Орден Победы вручался 20 раз, первым кавалером ордена среди стран союзников стал Генерал армии США Дуайт Эйзенхауэр. Последнее вручение ордена было 20.02.1978г. кавалером стал Леонид Ильич Брежнев, после его смерти данное награждение отменили как противоречащее статуту ордена. Список кавалеров ордена Победы выглядит так: Жуков Георгий Константинович (дважды), Василевский Александр Михайлович (дважды), Сталин Иосиф Виссарионович (дважды), Конев Иван Степанович, Рокоссовский Константин Константинович, Малиновский Родион Яковлевич, Толбухин Фёдор Иванович, Говоров Леонид Александрович, Тимошенко Семён Константинович, Антонов Алексей Иннокентьевич, Дуайт Эйзенхауэр, Бернард Монтгомери, Михай I Гогенцоллерн-Зигмаринген, Михал Роля-Жимерский, Мерецков Кирилл Афанасьевич, Иосип Броз Тито, Брежнев Леонид Ильич (аннулировано после его смерти).
                    Вот указ hi
                    vovanpain
                  2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 08:02
                    орденом Победы был награждён король Румынии

                    за то, что быстро переобулся и развернулся против швабов
                    Hammerlock
          2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:36
            Цитата: Анти-Корр.
            Вы тетрадки перепутали и вводите нас в заблуждение

            какие тетрадки? 21 век на дворе, файлы не в те папки lol
            LSA57
            1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 07:41
              Цитата: LSA57
              какие тетрадки? 21 век на дворе, файлы не в те папки

              Коллега, Большое спасибо, а то мне всё видится химический карандаш и помятый блокнотик, опять я что пропустил wassat
              Анти-Корр.
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:44
                Цитата: Анти-Корр.
                опять я что пропустил

                понятно, не выспались... yes атаку на Сирию наверное ждали lol wink
                LSA57
                1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 08:00
                  Цитата: LSA57
                  понятно, не выспались... атаку на Сирию наверное ждали

                  Неееее, фильм "Кочубей" смотрел, не могу пропустить темы о казаках, предки мои с Дона. good
                  Анти-Корр.
                  1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:11
                    Цитата: Анти-Корр.
                    Неееее, фильм "Кочубей" смотрел, не могу пропустить темы о казаках, предки мои с Дона.

                    а почему тогда не "Когда казаки плачут"? lol смех продлевает жизнь laughing
                    LSA57
                    1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 08:14
                      Цитата: LSA57
                      а почему тогда не "Когда казаки плачут"? смех продлевает жизнь

                      А у меня помимо карандашей, ещё и антенна не той системы laughing А интернета у меня ваще нет. belay
                      Анти-Корр.
                      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:17
                        Цитата: Анти-Корр.
                        А интернета у меня ваще нет.

                        какая печалька. recourse скиньте мыло, гигов несколько зашлю. мож приспособите куда wink
                        а нащёт антены не переживайте, там всё равно изо дня в день одно и тоже laughing в понедельник посмотрел и до следующего можно не включать laughing
                        LSA57
                2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 08:04
                  понятно, не выспались... атаку на Сирию наверное ждали

                  да, похоже многие ждут, но по разному, кто-то с интересом, а кто-то действительно переживает
                  Hammerlock
                  1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:14
                    Цитата: Hammerlock
                    да, похоже многие ждут, но по разному, кто-то с интересом, а кто-то действительно переживает

                    ну я не ждал и не жду. на все 100% уверен, что всё это сотрясение воздуха и воды в Средиземном море. никому война не нужна.
                    LSA57
          3. vorobey (Сашка) Сегодня, 07:39
            Цитата: Анти-Корр.
            Цитата: vkl.47
            А ещё лучше всех ядерной бомбой взорвать.

            Думается , что Краснодарский край будет против.
            Цитата: vkl.47
            и где крики урапатриотов о том что мол опять мы утрёмся

            Коллега , вы всё перепутали, уряпатриоты должны про "закидаем бомбами" писать, а оппозиция про кампрадоров,изменников и "утрёмся..." Вы тетрадки перепутали и вводите нас в заблуждение wassat


            зачет... good насчет ядерной бомбы мы действительно против.. самое главное что хохлы показали что это уже система...хотя на самом деле с судном еще ничего не понятно.. Кто нибудь название судна скажет?
            vorobey
            1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 07:47
              Цитата: vorobey
              . Кто нибудь название судна скажет?

              Коллега, дык вроде на корме написано, разве на фоте не название what
              Анти-Корр.
              1. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:13
                Цитата: Анти-Корр.
                Коллега, дык вроде на корме написано, разве на фоте не название


                фото имеет отношение? laughing laughing https://www.kuban.kp.ru/daily/26817/3853828/

                Единственная зацепка - если верить фотографии, размещенной в «Фейсбуке» украинского генпрокурора Юрия Луценко, под арест попало универсальное грузовое судно «Си Бриз» (SeaBreeze). Оно принадлежит российской компании «Транс Сервис Маритим» (Trans Services Maritime), однако ходит под флагом латиноамериканской страны Белиз (частая практика, чтобы избежать налогов). И мы нашли это судно! Судя по информации популярного морского трекера Marine Traffic, судно SeaBreeze сейчас пришвартовано в порту украинского города Южный, что рядом с Одессой. Однако удерживается ли оно насильно или просто разгружается, пока не известно.
                vorobey
                1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 08:23
                  Цитата: vorobey
                  фото имеет отношение?

                  Да что ж за день то такой, я опять ввёлся в заблуждение? belay laughing
                  Цитата: vorobey
                  под арест попало универсальное грузовое судно «Си Бриз» (SeaBreeze)

                  Фу..ууууу, отпустило, на фотке в статье , тоже написано (SeaBreeze) good
                  Анти-Корр.
          4. МВГ (Валерий) Сегодня, 08:25
            Краснодарский край не будет против, если с Киева начинать
            МВГ
        3. татарин 174 Сегодня, 07:46
          Цитата: vkl.47
          А ещё лучше всех ядерной бомбой взорвать.и где крики урапатриотов о том что мол опять мы утрёмся

          Вы как Йуля когда-то, "надо их расстрелять из атомного оружия".
          татарин 174
        4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:53
          А что,разве не утремся? yes Конечно,поставили в положение терпил..Хотя тут непонятно что там за судовладелец и капитан.
          Цитата: vkl.47
          А ещё лучше всех ядерной бомбой взорвать.и где крики урапатриотов о том что мол опять мы утрёмся
          210окв
        5. romandostalo (Роман) Сегодня, 08:06
          Ну зачем же опускаться до уровня Тимошенко?!
          romandostalo
        6. shark (Владимир) Сегодня, 09:13
          А что ,утерлись раз - утремся еще. Ведем себя как терпилы - терпилами и будем. Если позволяем недостране вести себя так - так вести себя она и будет. Не хочется думать,что все это из за чемпионата какого то или из за трубы....
          shark
        7. arane (Вячеслав) Сегодня, 09:30
          Цитата: vkl.47
          А ещё лучше всех ядерной бомбой взорвать.и где крики урапатриотов о том что мол опять мы утрёмся

          Старомодный Вы какой то. Ядреной бомбой!
          "Нофичок" - наш выбор!
          arane
        8. Grenader (Юрий) Сегодня, 09:51
          Цитата: vkl.47
          А ещё лучше всех ядерной бомбой взорвать.и где крики урапатриотов о том что мол опять мы утрёмся

          Таки утираемся. Захват судна в нейтральных водах или водах общего пользования это вообще то казус белли, а государство позволившее себе такое поведение агрессор. Наше руководство в этой ситуации уже даже не утирается, потому что плевки в рожу идут потоком. Кто между позором и войной выбирает позор получит и позор и войну.
          Grenader
      2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 07:19
        Цитата: Spartanez300
        Неужели в наших портах нет украинских судов , взять арестовать а повод найти всегда можно . Вообще укропам пора дать по рукам и больно .

        Жахнуть три ракеты, нет, четыре ракеты - Прокуратура, Рада, СБУ и резиденция Порошенко(мин.обороны само белый флаг вывесит), и сделать заявление о том, что проведена операция по устранению ОПГ "Уркаина" незаконно захватившей часть территории России в 1991 году. Объявить амнистию тем кто сложит оружие добровольно и порвёт жёвто блокитный прапор, а невменяемых и больных идеей "незалэжности" этапировать на народные стройки. Всё! Сколько можно увещевать сепаратистов отколовших часть СССР? Ну не было ни у кого никаких дипломатических отношений с этой территорией до 1991 года т.к. не было никогда такой страны - есть организованная преступная группировка с элементами государственности как присно помянутое ИГИЛ.
        Ныробский
        1. Sirocco (Владимир.) Сегодня, 09:13
          Цитата: Ныробский
          Цитата: Spartanez300
          Неужели в наших портах нет украинских судов , взять арестовать а повод найти всегда можно . Вообще укропам пора дать по рукам и больно .

          Жахнуть три ракеты, нет, четыре ракеты - Прокуратура, Рада, .
          Думаю как раз на это и расчет, смотрим глубже у нас на носу Чемпионат, его и хотят сорвать войной с Россией, какой визг пойдет, не смотря на то что сами же ЕС и Ко, этот шабаш и проталкивают, ну и Сирия как вариант вторым фронтом, в случае войны с Украиной, все движение ТС и ЛА будет прекращено, что и надо супостату.
          Sirocco
      3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:48
        Фаберже нет,причем тут повод..
        Цитата: Spartanez300
        Неужели в наших портах нет украинских судов , взять арестовать а повод найти всегда можно . Вообще укропам пора дать по рукам и больно .
        210окв
      4. venik (Владимир) Сегодня, 08:22
        Цитата: Spartanez300
        Неужели в наших портах нет украинских судов

        ==============
        Да фиг его знает? Ребята из Крыма говорили, что в Севастополь и др. порты регулярно заходят (по крайней мере в прошлом году заходили) украинские суда (возили поРошеновские конфетки из Одессы и Николаева), но... Судно то может ходить под "удобным флагом (типа либерийским или панамским), порт приписки - какая-нибудь Варна или Констанца, а судовладелец - так вообще может быть зарегистрирован где-нибудь в оффшоре! Поди разберись тут, чьё оно на самом деле!!!
        venik
      5. свой1970 (Сергей) Сегодня, 08:29
        Цитата: Spartanez300
        Неужели в наших портах нет украинских судов , взять арестовать а повод найти всегда можно . Вообще укропам пора дать по рукам и больно .
        -вы текст статьи читать не пробовали???Он песок там добывал - в Одессе!!!заодно подхалтуривал на дноуглубительных работах в порту видимо.Скорее всего конкуренты по черпанию со дна и слили..
        свой1970
    2. vladfill (Владимир) Сегодня, 07:06
      Пока наш МИД будет отвечать очередным, последним, стопервым предупреждением
      vladfill
      1. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 07:43
        а при чём здесь МИД? Если эти неумные люди сами к хохлам ушли.
        _Сергей_
        1. venik (Владимир) Сегодня, 08:26
          Цитата: _Сергей_
          Если эти неумные люди сами к хохлам ушли.

          ====
          Не ушли, а ЗАШЛИ!!! И ва-а-ще непонятно - на кой надо песок из Каркинитского залива таскать и тащить бог-знает куда? Что его в Азовском море не хватает???
          venik
    3. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:21
      Может укрогеологи месторождение золота открыли в районе Одессы? Добычу золотого песка начнут? Старатели...
      Сергей985
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:47
        Не пойму, чего укроп и под них работающие перевозбудились то?
        От деб-б-б глупости жаднючих коммерсов защиты никто не придумал, нигде и никак!
        Принять как издержки слабоумия некоторых и пожелать удачи в процессе бодания с укропным правосудием!
        rocket757
    4. мазута Сегодня, 07:51
      Крым возвращают понемногу.Курочка по зернышку...как говорится.Но это абсолютно не смешно.Ау?Крым наш???Люди наши???К чему готовиться?Дальше что?Взорвут опору крымского моста,утремся мол восстановим,нанесут удар,спишем на "запуск петард".Ну а с судами...Двум быть видимо третьего(четвертого.пятого и т.д)не миновать.Держитесь Крымчане.Вы сами по себе,российская власть сама за себя.
      мазута
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 08:26
        Цитата: мазута
        Держитесь Крымчане.Вы сами по себе,российская власть сама за себя.

        Чего мелите то? Где Крым, а где Туапсе? Судно приписано к Туапсе, качало песок для крымского моста, самостоятельно запёрлось в Одессу.
        Ныробский
        1. мазута Сегодня, 08:34
          Вы полагаете я не знаю где Туапсе находится?"Норд"к Крыму тоже отношения не имеет?
          мазута
          1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 08:40
            Цитата: мазута
            Вы полагаете я не знаю где Туапсе находится?"Норд"к Крыму тоже отношения не имеет?
            Ну и при чём тут "Держитесь Крымчане. Вы сами по себе, российская власть сама за себя" Так, булыжник мимоходом в российскую власть бросили и дальше потопали? Норд погранцы захватили, этот "пескоструй" сам к ним в порт припёрся - ситуации абсолютно разные, но одинаково хреновые для судоходства и российско-уркаинских отношений. Но КРЫМЧАНЕ тут вообще не при делах.
            Ныробский
            1. мазута Сегодня, 08:55
              В эту власть грех не бросить.Остальные на нее просто плюют и растирают,пока она соплежуйством занимается,выдавая ноты протеста.На "Норде"керчане.Они из Крыма или нет?На пескоструе 100% россияне или кто?Нам интересы бизнесменов(пусть и недалеких),но наших отстаивать надо или нет?Куда наши погранцы смотрели в этой ситуации?Вроде сказали все усилят,всё всем объяснят и т.д Результат какой?Ждем очередного задержания я так полагаю.
              мазута
        2. alexmach (Александр) Сегодня, 09:17
          Судно приписано к Туапсе, качало песок для крымского моста, самостоятельно запёрлось в Одессу.

          Вы, кстати, статью читали не внимательно. Там ведь нигде не сказано, что арестовали именно то судно, которое песок качало. Арестовали судно принадлежавшее той же компании. А это мог быть и сухогруз какой-нибудь.
          alexmach
  2. Hoc vince Сегодня, 06:23
    "Нам нанесена звонкая оплеуха".
    Hoc vince
    1. К0щей Сегодня, 06:27
      Цитата: Hoc vince
      "Нам нанесена звонкая оплеуха".

      с фига ли? ну ведут... слабоумные, назовем так (почему-то мед. термины тут за ругательства идут), дела с потомками шумеров - это их проблемы. мы вот закупали у них всякое мед. оборудование раньше, сейчас даже градусники не берем. так что это оплеуха тем "умникам", которые сами заходят в их порты.
      К0щей
      1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 07:41
        грдусники температуры наружн.воздуха украинские в Краснодарском крае в продаже видел один даже купил.При установке он рассыпался.
        Heterocapsa
    2. петька слесарь (петр) Сегодня, 06:33
      причем очередная "звонкая оплеуха"
      петька слесарь
    3. istealth (Илья) Сегодня, 07:27
      Такова, к сожалению, наша терпильская участь, получать пинки от всех кому не лень... так что ждем следующего и выражаем озабоченность.
      istealth
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:29
        Цитата: istealth
        Такова, к сожалению, наша терпильская участь, получать пинки от всех кому не лень...

        Пож жовто-блакитным флажком Ваше высказывание смотрится особенно, гм, эротично yes
        Голован Джек
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:39
          Пути деб-б-б глупых\жадных коммерсов неисповедимы??? Они б ещё сами в СБУ звонили и предупреждали - А теперь мы идём к вам! -
          Пущай сами теперь бодаются\судятся с укропом!
          Как говориться. от любви до ненависти один, только один заход во вражий порт!
          Укропные радуются, не у них одних деб-б-б глупость процветают!
          Открою маленький секрет - Она везде есть, в нем малом количестве! -
          rocket757
        2. Хорон (Харон) Сегодня, 08:32
          Крымские пользователи выходят под украинскими айпи адресами, так что смех плохой! Спасибо российской власти!
          Хорон
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:22
            Крымчане сделали свой выбор, жители ЛДНР тож.
            Теперь МЫ ВМЕСТЕ строим нашу жизнь!
            А всякие загробные завывания - ХА-ХА-ХА, оставьте их при себе, понадобятся наверняка самим!
            rocket757
            1. Хорон (Харон) Сегодня, 09:51
              Причём здесь выбор, если:
              Пож жовто-блакитным флажком Ваше высказывание смотрится особенно, гм, эротично

              Человек готовый делать такие выпады неориетируется в существующих реалиях.
              А всякие загробные завывания - ХА-ХА-ХА, оставьте их при себе, понадобятся наверняка самим!

              Похоже вы тоже плохо знаете текущую ситуацию в Крыму. Оденьте свою шапку, а то голову простудить. В Крыму работают украинские операторы как интернета так и сотовой связи, из России туда не пришли ни банки, ни сотовые операторы.
              Хорон
  3. Vard Сегодня, 06:23
    Ну и что... Один раз стерпели... Теперь это будет постоянно... Надо проводить силовую акцию... Иначе не поймут...
    Vard
    1. romandostalo (Роман) Сегодня, 08:08
      Премьера надо менять, он у нас правительством рулит......
      romandostalo
  4. victorsh (Виктор) Сегодня, 06:24
    Понятно,что провоцируют.Но ДОЛГО будем"терпилами"?
    victorsh
    1. К0щей Сегодня, 06:33
      Цитата: victorsh
      Но ДОЛГО будем"терпилами"?

      очень трудно как-то повлиять на отсутствие мозга. их кто-то тянул заходить в "шумерский" порт? сами же приперлись. при том, что про Норд по всем каналам звонят.
      К0щей
      1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 07:44
        очень трудно как-то повлиять на отсутствие мозга. их кто-то тянул заходить в "шумерский" порт
        Укровские корыта все в портах стоят,даже из Мариуполя ни кто не выходит.
        72jora72
    2. Комментарий был удален.
    3. next322 (алекс) Сегодня, 07:21
      Цитата: victorsh
      Понятно,что провоцируют.Но ДОЛГО будем"терпилами"?

      похоже что очень долго......хохлы это поняли и очень грамотно действуют...у нашего руководства, кроме сотрясания воздуха словесным поносом, неинтересным никому, кроме недалеких поцриотов, полный ступор и растерянность....игры с бандерофашистами в братский народ, до добра не доводят
      next322
    4. sogdy (sogdy) Сегодня, 07:27
      Цитата: victorsh
      .Но ДОЛГО будем"терпилами"?

      Мальчик, "терпила" - это диагноз. "Возбудающий" - кандидат в "терпилы".
      Не возбудай.
      sogdy
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:49
        Перевозбудились подпевалы и провокаторы ... а шо им ещё делать, иначе их никто ваще не замечает!
        rocket757
  5. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:24
    Следовательно, для возмещения убытков в указанном уголовном производстве 10 апреля 2018 постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым об аресте судна подозреваемой компании страны-агрессора.
    Ну сколько можно на это ПИРАТСТВО смотреть? Пора объявить действия Украины ПИРАТСТВОМ и заявит, что все ЗАХВАЧЕННЫЕ так корабли, при выходе в нейтральные воды будут ОСВОБОЖДЕНЫ и ВОЗВРАЩЕНЫ компании их потерявшей, денежной компенсации же тем кто , дескать приобрел его у властей Украины - НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО
    svp67
    1. asv363 (Сергей) Сегодня, 07:08
      Пиратство. 227 Статья УК РФ - от 5 до 15 по разным составам преступления.
      asv363
      1. роман66 (роман) Сегодня, 07:25
        здрассьте, кормить их еще. пиратов - на реи!
        роман66
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:51
          Привет soldier
          Кстати, ещё кое где, сохранено положение на счёт пиратства ещё из тех "романтичных" времён!
          Итог, как повешение, никто не отменял!
          rocket757
          1. роман66 (роман) Сегодня, 07:56
            здорово! hi одна засада - на современных кораблях не так много рей request
            роман66
            1. свой1970 (Сергей) Сегодня, 08:23
              Цитата: роман66
              здорово! hi одна засада - на современных кораблях не так много рей request
              -проблема...тогда топить....блин акул нет-не так страшно умирать им будет...
              свой1970
              1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:26
                Да уж, шумеры недоработали, катран он канеЧно акула, но шибко маленькая no
                rocket757
  6. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:26
    Этак и погранцов наших арестуют?!
    Сергей985
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 07:23
      да давно пора . я лично не против что бы каклы пришли в кремль и арестовали всех и депутатов и министров и вообще всех кого можно.
      вот когда каклы зайдут и растянут анус всем кто там находятся , возможно тогда появится шанс что они начнут чесаться о том что с каклами надо что делать .
      а пока , а пока каклы могут спокойно плавать где хотят , грабить , насиловать , убивать , им ничего за это не будет . ибо кто может что то делать , тот против нас ,а тот кого жмут , ничего кроме озабоченностей выразить не могут , ибо ничего другого не умеют , ну не умеют игроки в шашки махаться с каратистами , они же не бойцы , они игроки в шашки
      просто экспл
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:32
        Цитата: просто экспл
        а пока каклы могут спокойно плавать где хотят , грабить , насиловать , убивать , им ничего за это не будет

        Улет... где такую траву дают? Не хочу, просто интересуюсь laughing
        Цитата: просто экспл
        они игроки в шашки

        А Вы, походу - в танчики request
        Голован Джек
  7. 9PA (Евгений) Сегодня, 06:26
    Цитата: Hoc vince
    "Нам нанесена звонкая оплеуха".
    кому нам?
    9PA
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:56
      Ну-у-у, кому то намкому .... главное указать что НАМ, а там уже не важно! Короче, как мы не пытались "дурачЁк" за бугор экспортировать, похоже и у нас жертвы остались!
      При этом воздействие с уголовным наклоном, уже на спесфисский жаргон переключились!
      rocket757
  8. romandostalo (Роман) Сегодня, 06:29
    В традициях РФ ворованный песок используют для незаконного строительства оккупантского моста в районе Керчи.

    А какой слог! Какой накал страсти! am
    romandostalo
  9. Бронеоптимист Сегодня, 06:30
    А что вы хотите?
    Помимо вялой болтовни в ток-шоу, что сделано государством для пресечения таких действий?
    Давайте ноту протеста кааак забабахаем!
    Или Ковтуна с Яниной выгоним хоть с одного канала!
    Вот будут знать!!!
    Бронеоптимист
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:41
      Как это выгнать? Они на зарплате сидят, изображая повернутых на всю голову кастрюлеголовых. Вы кучу сценаристов без средств существования оставите. О их семьях подумайте.
      Сергей985
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:03
        Цитата: Сергей985
        изображая повернутых на всю голову кастрюлеголовых

        За такие бабки они кого хошь изобразят ! Высокооплачиваемые лицедеи ! Не каждому так повезло !
        Uncle Lee
    2. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 07:47
      Или Ковтуна с Яниной выгоним хоть с одного канала!
      Про Ковтуна хорошо Шарий сказал, "Это человек которого за бабки можно не только избить, но и обоссать в прямом эфире......".
      72jora72
  10. петька слесарь (петр) Сегодня, 06:31
    может , моряки не знали, что Одесса - пока еще не российский порт- зашли туда " на автомате"

    моряки , конечно, действуют в правильном направлении , но - чуть преждевременно

    и вообще , если событие с заходом российского земснаряда в порт Одессы правда , то это явное упущение руководства компании -владельца судна
    надо разъяснять всем морякам под их руководством, что Одесса , и еще ряд других городов на Черном море - пока еще не российские, что желание моряков понятно, но лучше подождать... во избежание....
    петька слесарь
  11. Siberia 9444 (Александр) Сегодня, 06:31
    У Путина все партнёры laughing laughing выражаем озабоченность , а наши моряки парятся на кораблях и в СИЗО request
    Siberia 9444
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:37
      Цитата: Siberia 9444
      выражаем озабоченность , а наши моряки парятся на кораблях и в СИЗО

      Вспоминаю, как такой же базар был тут по поводу двух баранов, которые на Украину за дипломами своими поперлись...
      Вот вроде время идет, а ничего не меняется. Тролли другие, поводы - те же, речевки - тоже под копирку...
      Ску-у-ууучно request
      Голован Джек
      1. роман66 (роман) Сегодня, 07:28
        разве? а строчка про оккупантский мост? меня позабавило...
        роман66
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:00
          А чего нового можно ждать? Прыгалка заведённая один раз такой и будет ... ну мож заведут посильнее, амплитуда будет повыше! Всё равно, тож самое по факту!
          rocket757
  12. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 06:32
    Это только слова.
    Heterocapsa
  13. Валерий Саитов (Валера Мерке) Сегодня, 06:33
    ....10 апреля 2018 постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым об аресте судна подозреваемой компании страны-агрессора.)))
    Какой-то блуд.При чем тут прокуратура Крыма?Уже для прокуратуры Крыма Россия страна-агрессор????К стенке всех.
    Валерий Саитов
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:44
      Это прокуратура из паралельной реальности, свидомая, не наша.
      Сергей985
    2. Evgeniy667b (Евгений) Сегодня, 06:45
      Прокуратура Крыма та, которая под Киевом в позе "мытье полов". Одно непонятно что земснаряд делал в одесском порту, его туда что силой приконвоиовали? Тогда грошь цена нашим заверениям, что мы на Украину найдем управу. Трепачи одним словом в Кремле! Видимо там каждого шороха боятся! Так дело пойдет и с Инкермана что-то угонят.
      Evgeniy667b
      1. роман66 (роман) Сегодня, 07:29
        наверное, он там песок тырил, вот шумеры и возмутились до перевозбуждения
        роман66
        1. Бо Ярий (Igor ) Сегодня, 08:33
          точно! а у нас не тырить нельзя
          Бо Ярий
      2. свой1970 (Сергей) Сегодня, 08:28
        Цитата: Evgeniy667b
        Одно непонятно что земснаряд делал в одесском порту, его туда что силой приконвоиовали?
        -вы текст статьи читать не пробовали???Он песок там добывал - в Одессе!!!заодно подхалтуривал на дноуглубительных работах в порту видимо.Скорее всего конкуренты по черпанию со дна и слили
        свой1970
    3. raw174 (Равиль) Сегодня, 07:18
      Цитата: Валерий Саитов
      При чем тут прокуратура Крыма?

      Есть две прокуратуры Крыма. Одна наша - законная для нас и незаконная для них, а вторая Украинская - законная для них и незаконная для нас... как то так.
      raw174
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:03
        Бардакс! А шо скажет товарищ ... ну какой то самый главный, после слов\ решений которого враз тишина и порядок наступит!
        rocket757
        1. Alexanast (Александр) Сегодня, 08:46
          Цитата: rocket757
          А шо скажет товарищ ... ну какой то самый главный, после слов\ решений которого враз тишина и порядок наступит!


          Виктор hi
          Я, все же надеюсь, Вы не РВСН имеете в виду... laughing Поскольку только они гарантируют тишину... wassat
          Alexanast
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:42
            Александр soldier
            Я конечно ещё тот милитарист, дитя своей эпохи, как грится, но столь радикальные меры преждевременны! Убирать прослойку меж нами и гейропой не надо, пусть её, существует. Перебесятся, вымрут кому должно и вернуться по своим хуторам ....
            Тогда и придёт время спросить - А что скажет товарищ маузер??? - эт затем, шоб должный порядок навести!
            rocket757
  14. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:38
    Нам второй раз плюнули в лицо, а в ответ услышали только невнятное бормотание! !!Тут нужна грубая физическая сила, чтобы поставить на место недострану, существующую на наших землях, и нам же гадющюю! !!
    Геркулесыч
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:42
      Цитата: Геркулесыч
      и нам же гадющюю

      Доброе утро love
      Вам памятник при жизни надо ставить.
      Представил себе "гадющюю" страну, че-та ржу laughing good
      Голован Джек
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:08
        Нужна грубая сила, нужна, шоб НАШИ коммерсы долго только в стоячем положении находиться могли, ибо больно.
        Когда у нерадивых мозги не работают, им куда напоминалку вносят!!! По отечески т.с. ЛЮБЯ!!!
        rocket757
  15. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 06:38
    С "Нордом" утёрлись, вот и попёрло шумеров. Сейчас к сожалению не до полоумных бандерлогов. Думаю, что в Сирии разрулится ситуация, а она там более чем серьёзная, потом дело и до шумеров дойдёт.
    Николай Петров
    1. Станислав (Станислав) Сегодня, 09:01
      Цитата: Николай Петров
      в Сирии разрулится ситуация, а она там более чем серьёзная, потом дело и до шумеров дойдёт
      Оптимистичный сценарий. Полагаете, что между шумерами на Украине и аккадцами на БВ не налажено взаимодействие? Мне представляется, что они уже давно в одной команде. Неужели госдеп даже с такой чепухой не справляется?
      Станислав
  16. Sirocco (Владимир.) Сегодня, 06:39
    Да уж, не знаешь смеяться или плакать в этой ситуации, все понятно, дана команда из Центра, попытаться разжечь войну, с Россией, дабы втянуть нас в борьбу на два фронта(хотя она и так уже идет) , и эти безголовые Украинские флибустьеры, рады стараться чиркать спичкой на бочке с порохом, про Власть Украины понятно, свалят за лужу, кто успеет и не пойдет в расход, а вот простой народ, который смотрит на этот бардак, сквозь пальцы, не понимает что ли чем это закончится для многих семей? Воевать то не Порох и его команда будет, а простые смертные, чубы то трещать будут именно у них. Бляха муха, сидят с торбочками, закрывшись на замок, и молятся, Чур меня, чур меня, не проканает эта молитва, показал пример знакомых, о которых как то говорил, были вне политики, до тех пор пока к ним в дом не пришла оная, застонали, закричали, как же так, бизнес отжать хотят, и прочие прелести современной Украины. В общем будем смотреть, чем это все закончится, для нас, и для незалежной, если они опять взялись за свое, вспомнил фрагмент фильма, как раз на эту тему.
    Sirocco
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:10
      Гы, гы, гы good good good
      А вот этот эпизод хорошо запомнился, из всего нашего доморощенного вестерна!
      Долго потом вспоминали и ржали ... типа, птичку жалко!!!
      rocket757
  17. Волька Сегодня, 06:41
    еще эти под сирийский шумок пытаются гадить... где ответка МИД
    Волька
    1. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 07:03
      сейчас как озабоченность выразят lol
      Yak28
  18. лысова (владимир) Сегодня, 06:47
    А что мы можем делать, в сложившихся ситуациях - соболезновать. "Не ходите дети в Африку гулять ... " - спасать будет не кому. Если вообще имеет место, этот инцидент.
    лысова
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:15
      Привет Владимир soldier
      Тема правда весёлая??? Как возбудились то, многие!
      Оно конечно деб-б-б..лизм, понять что думал КАПИТАН просто неможно, за коммерса-хозяина всё понятно, по серебрушке в кажный глаз, в уши затычи, а вместо мозга арифмометр???
      rocket757
      1. лысова (владимир) Сегодня, 08:36
        Доброе утро Виктор. И тема то не одна ! Нас так приучили к подставам, что они теперь во всём мерещатся smile . Оно и к лучшему. Осмотрительней будем. Думаю кэп знал, что захват будет. Ведь весь гражданский флот в курсе событий, на Чёрном и Азовском морях.
        лысова
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:47
          Непонятно, в чём выгода для коммерса??? Судно рабочее, востребованное, неужто теперь страховка от пиратства и на Черном море существует?
          Для меня коммерс - выгода, эт одно и тоже.
          Вопрос, так где в этом случае выгода?
          rocket757
  19. Кома_64 (Сергей) Сегодня, 06:49
    Церемониться со всякими недомразями меньше надо.Животные из 404.
    Кома_64
  20. Симон (Вячеслав) Сегодня, 06:52
    Цитата: vkl.47
    А ещё лучше всех ядерной бомбой взорвать.и где крики урапатриотов о том что мол опять мы утрёмся

    Уж больно жестоко fool Пострадают много невинных людей.
    Симон
    1. роман66 (роман) Сегодня, 07:32
      господь бог отсортирует
      роман66
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:17
      Крики разные есть, но ядрёные предложения эт даже не чересчур! скажем так, шутка, армейский юмор! Плоско конечно, но не совсем уж глупо!
      rocket757
    3. Бо Ярий (Igor ) Сегодня, 08:31
      а ему что с этого? бей хохлов!
      Бо Ярий
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:50
        Всех подряд что ли? Там много близких нам людей, которые врагами нас совсем не считают и вернуться взад, когда время и возможность придёт!
        Так не по человечески, не по братски!
        rocket757
  21. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 06:55
    Украина явно идёт на обострение ситуации, видимо их шакальская власть надеется, что на нас буржуины навалятся под предлогом Сирии и они урвут кусок с раненого медведя.
    Ретвизан 8
  22. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 07:02
    А Россия всё стерпит.США уже давно бы Украине люлей навешали ,будь они на месте России
    Yak28
  23. Громобой Сегодня, 07:08
    Они наглеют и дальше будут наглеть.Цель вынудить нас на силовые действия,громко заявить о нападении и прикрывшись статусом потерпевшей стороны обратиться к НАТО за помощью в защите свободы и суверенитета украинского народа.Короче НАТО хочет прописаться в Одессе и в Мариуполе тоже.
    Громобой
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:20
      Провоцируют, не впервой ... хочется, очень хочется, и ведь можем! Но спокойно, в этом конкретном случае, они сами допрыгаются.
      rocket757
  24. loginovich Сегодня, 07:08
    Украина арестовала ещё одно судно РФ. Подробности удивляют
    [quote][/quote]
    А меня ни сколько не удивляет. Опускают как последних ...шников.А почему опускают -это вопрос конечно интересный.
    loginovich
  25. 1536 (Евгений) Сегодня, 07:10
    Это будет стресс-тестом для нашего правительства?
    1536
  26. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:13
    Цитата: Валерий Саитов
    ....10 апреля 2018 постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым об аресте судна подозреваемой компании страны-агрессора.)))
    Какой-то блуд.При чем тут прокуратура Крыма?Уже для прокуратуры Крыма Россия страна-агрессор????К стенке всех.

    Это в Киеве свою крымскую прокуратуру придумали, вот они и мутят воду.
    Симон
  27. Иван-Туча Сегодня, 07:20
    Как правильно заметил один товарищ : с украины экипаж вытащить не можем...А тут на те вам - второй.
    Вообще что-то они распоясались. Хотелось бы чтоб дали им по рукам.
    Иван-Туча
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:23
      Хочется, очень! Но от жадности и тупости НАШИХ коммерсов это не спасёт! Порядок у себя надо наводить ... а соседи укропные и сами доскачутся до ....
      rocket757
  28. серафимамурский (Степан) Сегодня, 07:30
    Ну когда уже власти России перестанут быть международными лохами. Уже даже Украина плюёт в лицо. Стыдно за такую власть.
    серафимамурский
  29. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 07:44
    А теперь подумайте что вы капитан корабля а по новостям целый день идут разговоры о том что арестовали НОРД .Вопрос: вы бы пошли в украинский порт? отвечать даже не нужно.Подозреваю,что каким то образом в контрактах не оговаривались такие форс мажоры и капитан поплыл потому что не выполнение контракта или простой судна порожняком возможно несёт большие убытки.Он может и не хотел но чисто по обязательствам на бумаге он был обязан продолжить работу.Ну не верю я что люди могут просто настолько быть тупыми чтобы после ареста норда на авось продолжать плавать за песочком.
    Heterocapsa
  30. darksoul (Василий) Сегодня, 07:46
    стадо, ну только что норд арестовали, ну куда.......морячки совсем себя не жалеете.....и как наши будут защищать таких оленей....что с ними делать
    darksoul
  31. Victor_B (Виктор) Сегодня, 07:52
    Варианты действий для России:
    1. Утереться (протест подать в лигу сексуальных реформ)
    2. Тупо зайти и отбить военной силой. (В данный момент - ну очень не ко времени)
    3. Закрыть пролив для всех украинских судов. (Вариант. Ультимативный. А что делать с не украинскими?)
    4. Ну и в завершение - "умный мысль". А вот с моего дивана плохо последствия всех этих пунктов просматриваются.
    Victor_B
    1. loginovich Сегодня, 09:19
      Цитата: Victor_B
      1. Утереться (протест подать в лигу сексуальных реформ)

      С моего дивана могу предсказать последствия по первому пункту -плюнут снова, боюсь ,что еще больней.
      loginovich
  32. starpom (Вадим) Сегодня, 07:54
    Получается, что судно само зашло в один из портов Одесской области.

    Бизнес, ничего личного
    starpom
  33. next322 (алекс) Сегодня, 07:58
    похоже что вытирание плевков от бандерофашей, стало доброй традицией в кремле...не удивлюсь, если уважаемые украинские партнеры сегодня отожмут газовые вышки в черном море.......
    next322
  34. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 07:59
    Нашего человека только боль и грабли сможет перевоспитать.Жалко только экипаж а так по факту даже рад что это произошло.Потому что думать не умеет тот кто это проворачивает .Вот у кого то мозга нет а теперь дипломатам опять нужно метаться вызволять экипаж.Запретите входить в украинские порты вы что не видите что происходит? хватит жить в розовой радуге.Даже с дивана мне давно видно что меры эти надо было давно решить почему нельзя было это сделать с 2014 года?
    Heterocapsa
  35. Dreiko11 (Сергей) Сегодня, 08:01
    С другой стороны ,если этот корабль нам так нужен и мы знаем обстановку на Украине и отношение властей к России , возникает вопрос ...что делает нужное нам судно там ....?
    Dreiko11
  36. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:02
    Получается, что судно само зашло в один из портов Одесской области.

    Действительно странно,особенно после захвата "Норда". На что надеялись? request
    a.s.zzz888
  37. alauda1038 (Андрей) Сегодня, 08:16
    И как долго будем жевать сопли и грозить пальчиком ?
    alauda1038
  38. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:18
    Да утопить все хохлятские корыта в Чёрном море!!! Пусть на резиновых лодках да байдарках плавают!!!!
    К-50
  39. Бо Ярий (Igor ) Сегодня, 08:28
    Цитата: ротмистр
    Цитата: К0щей
    Цитата: vkl.47
    А ещё лучше всех ядерной бомбой взорвать.и где крики урапатриотов о том что мол опять мы утрёмся

    ниже. похоже гражданам хочется военный конфликт из-за того, что у капитана судна и владельца отсутствуют мозги. потому что про Норд вопят который день по всем каналам. ну нравится вести дела с "шумерами" и самим заходить в их порты, ведите. только не нойте потом, что они у вас что-то отжали.

    Родина требует героев, а... некоторые женщины рожают идиотов.

    бомба что Украину, что Россию загадит на века..
    Бо Ярий
  40. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 08:31
    Цитата: Анти-Корр.
    Цитата: vorobey
    . Кто нибудь название судна скажет?

    Коллега, дык вроде на корме написано, разве на фоте не название what

    Порт "Южный" и с названием понятно, а вот с какого боку Туапсе, не понятно.
    ИМО: 9143312
    Имя: SEABREEZE
    MMSI: 312256000
    Тип судна: ОБЩИЕ ГРУЗЫ
    Валовой тоннаж: 11478
    Летний DWT: 18469 т
    Сборка: 1996
    Флаг: БЕЛИЗ
    Домашний порт: BELIZE CITY

    https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ship
    s/shipid:376842/mmsi:312256000/imo:9143312/vessel
    :SEABREEZE
    мыслитель
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:48
      Цитата: мыслитель
      Флаг: БЕЛИЗ
      Домашний порт: BELIZE CITY

      Так что выходит, народ тут тельники на груди рвет, пальцы об клаву ломает, а всё оказалось запоздалой первоапрельской шуткой? Судно не из России, а из Белиза. А может быть оно и в песке не рылось.
      Piramidon
  41. Pacifist (Виктор) Сегодня, 08:42
    В данном конкретном случае ничего кроме красочных нецензурных эпитетов об состоянии мозга владельцев и капитана сказать не могу.
    Если на электрощитке написано "Не влезай, убьет" и какой-то фееричный идиот залезет, и его убьет, кто виноват, государство? Нет, виноват фееричный идиот, туда ему и дорога.
    Pacifist
  42. БАСТА (Сергей) Сегодня, 08:57
    Цитата: Hoc vince
    "Нам нанесена звонкая оплеуха".

    ..А нам ..не больно ! Не первая-настораживает периодичность )
    БАСТА
  43. prior (Влад) Сегодня, 08:58
    Создаётся неприятное ощущение, что наши СМИ и журналисты становятся рупором, ретранслятором бреда неуравновешенных и неадекватных, лживых личностей и непроверенных фактов.
    Цензура ! Ау! Где ты?
    prior
  44. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 09:15
    Обычная мелкая пакость со стороны свидомых. На большее ума не хватает.
    jncnfdybr
  45. шурави (Владимир) Сегодня, 09:44
    Цитата: rocket757
    Хочется, очень! Но от жадности и тупости НАШИХ коммерсов это не спасёт! Порядок у себя надо наводить ... а соседи укропные и сами доскачутся до ....


    Увы, но здесь ничего не исправить. Такова природа коммерции, что наверх выносит ограниченных в умственных способностях личностей. Способных мыслить только в узком диапазоне, выгодно-не выгодно.
    шурави
  46. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 09:45
    Ох что-то подустал от новостей из Украдины!
    Кокарев Михаил
  47. DPN (ДПН) Сегодня, 09:49
    Что сказать из Россиян сделали дураков,один арестовали мало не дошло вновь лезем. Возможно ход конём сдаём бывший украинский хлам?
    DPN
  48. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 09:50
    Абсрлютно не удивлен. Еще на прошлой неделе писал на сайте, что если небратья не получат урок, то будут продолжать хапать Россию за разные "нежные" части тела.
    МИМО ПРОХОДИЛ
  49. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 09:52
    А чо нам беспокоиться, у нас судов много!
    bratchanin3
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