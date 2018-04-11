09:52 11 апреля
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Авиаперевозчиков предупредили о вероятном ударе по Сирии в течение 72 часов

Информационное агентство Reuters сообщает о том, что Европейская организация по безопасности воздушного движения распространила предупреждение в адрес всех европейских авиаперевозчиков. В материале говорится, что организация предупреждает о возможной опасности авиаперелётов над восточной частью Средиземного моря и в воздушном пространстве нескольких стран Ближнего Востока в течение ближайших 72 часов.

Авиаперевозчиков предупредили о вероятном ударе по Сирии в течение 72 часов


Отмечено, что такое предупреждение распространяется в связи с планированием США военной операции в Сирии.


В тексте предупреждения говорится о том, что повышается вероятность сбоев в работе навигационного и другого радиоэлектронного оборудования лайнеров. Также добавлено, что велика вероятность применения в указанном районе ракет класса «воздух-земля». Примечательно, что о ракетах класса «земля-воздух» речи не идёт.

Ранее в издании National Interest вышла статья, в которой говорится, какие вооружения могут быть применены сторонами потенциального конфликта. По вполне очевидным причинам, это крылатые ракеты, а также средства радиоэлектронной борьбы. В NI заявлено, что США могут использовать самолёты, созданные по технологии «стэлс», чтобы в итоге протестировать, смогут ли их засечь радары, находящиеся на территории САР.

Использованы фотографии: https://www.lufthansa.com
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Комментарии 83

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:52
    Если что "земля - воздух" будут летать и не мало . Все ихние "стэлс" как на картинке на российских радарах .
    Spartanez300
    1. Sam_gosling (Leon Swampy) Сегодня, 06:55
      Дочь сирийского пво? Ну как там, не все так однозначно?
      Sam_gosling
      1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 06:59
        Цитата: Sam_gosling
        Дочь сирийского пво?

        Сынок матрасной авиации?
        Цитата: Sam_gosling
        Ну как там, не все так однозначно?

        Точно так же как у вас.
        vovanpain
        1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 07:22
          Дочь сирийского пво? belay

          Сынок матрасной авиации? what

          Дочь крымского офицера... smile

          Господа будьте поконкретней...называйте звания ...фамилии...страну и объект пребывания... smile
          Тот же ЛЕХА
          1. роман66 (роман) Сегодня, 07:34
            может, это один и тот же человек?
            роман66
            1. Ванёк (Иван) Сегодня, 07:47
              Цитата: роман66
              может, это один и тот же человек?


              Цитата: Sam_gosling
              Дочь


              Цитата: vovanpain
              Сынок


              Сверху сына снизу дочь! wink

              hi
              Ванёк
              1. venik (Владимир) Сегодня, 08:45
                Цитата: Ванёк
                Сверху сына снизу дочь! wink

                ======
                А.... Месьё из провинции?? laughing
                venik
                1. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:35
                  Цитата: venik
                  провинции


                  Сибирь! Новосибирск.

                  hi
                  Ванёк
            2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 08:07
              Цитата: роман66
              может, это один и тот же человек?

              Точно точно Роман laughing Два в одном.шампунь и ополаскиватель,хеден шолдерс однако. laughing hi
              vovanpain
        2. Sam_gosling (Leon Swampy) Сегодня, 07:56
          У кого вас, я один здесь :3
          Sam_gosling
          1. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 08:36
            Цитата: Sam_gosling
            У кого вас, я один здесь :3

            Размечтался. Думаете Вы тут один? Закусывать надо или уже лечиться.
            MKPU-115
    2. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 07:03
      Да, только есть одна проблемка, когда стелсы в зону поражения войдут, все ракеты ПВО будут израсходованы на томагавки и перезарядится времени никто не даст.
      Рысь33
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 07:46
        Цитата: Рысь33
        Да, только есть одна проблемка, когда стелсы в зону поражения войдут, все ракеты ПВО будут израсходованы на томагавки и перезарядится времени никто не даст.


        Израиль тестировал накануне... они в зону поражения входить не будут будут бить из воздушного пространства другого государства... как вариант... ну а корабельная группировка ПВО... не надо ее списывать..

        Просто время Ч подходит.. МО необходимо на ближайшие 72 часа закрывать небо, закрывать морские районы, рампространить ноту и объявить что в случае гопс топа. такие то такие то цели, там и там будут подвержены огневому воздействию... чтобы илюзий не было...
        vorobey
        1. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 08:40
          Уничтожать носители и места их дислокации (аэродромы, базы, районы сосредоточения, штабы , пункты управления, узлы связи, важнейшие коммуникации) - полноценная война, начало III мировой. Пора объявлять мобилизацию.
          MKPU-115
          1. raw174 (Равиль) Сегодня, 09:34
            Цитата: MKPU-115
            Пора объявлять мобилизацию.

            Меня в 2015 вызывали в военкомат и уведомили о возможной мобилизации под роспись, в военник вклеили карточку, в которой написано куда явиться в случае мобилизации, правовые основы и пр., на работе предложили оформить бронь (должность позволяет), отказался, пока не звонили, сидим ровно)))
            Цитата: MKPU-115
            начало III мировой.

            Не думаю что за регион выйдет... Ядерной палицей никто махать не хочет, не мы, не они...
            raw174
        2. kipod Сегодня, 08:56
          Цитата: vorobey
          Израиль тестировал накануне... они в зону поражения входить не будут будут бить из воздушного пространства другого государства

          ливан - не государство.
          никто о его территориальном суверенитете никогда не задумывался.
          Смогли бы сбить - сбили бы над Ливаном
          kipod
    3. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 07:20
      Чужими руками камеры хотят конфликт расжеч.
      vkl.47
    4. Маз Сегодня, 08:43
      О моральноэтической стороне войны ни слова. А какого перца они собрались проверять новые технологии США не над территорией Америки? Вообще умиляет метод. Вначале абсолютное вранье в стиле лучших блокбастеров Голливуда. Потом на основании этой лжи вынесение приговора и нападение на целое государство. Примеры? Вьетнам, вся южная Америка целиком, афган, Ирак, сейчас Сирия, и мы - Россия. Отработали технологию. Так и хочется достать из словаря выражение "международный империализм". Ну, будем посмотреть
      Маз
  2. Xroft (Ivan) Сегодня, 06:56
    Говорят все 4 самолета судного дня у американцев ушли в режим тишины и находятся в воздухе.
    Xroft
    1. амирбек (Бахти) Сегодня, 07:08
      Цитата: Xroft
      Говорят все 4 самолета судного дня у американцев ушли в режим тишины и находятся в воздухе

      заряжаем фотоаппараты будем снимать нло bully
      амирбек
  3. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:56
    Даааа ! Конкретно штатовцев пучит ! А предупрежден-значит вооружен ! Что нам остается, только ждать результатов.....
    Uncle Lee
    1. Александр 3 Сегодня, 07:02
      Вообще то хочется что бы вся эта ситуация сдулась и матрасники тихо свалили.
      Александр 3
      1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:08
        Еще как хочется. Но поступили благоразумно, не хватало еще гражданских риску подвергать. Случись чего, однозначно на нас укажут за гражданский борт.
        Сергей985
        1. venik (Владимир) Сегодня, 09:23
          Цитата: Сергей985
          Но поступили благоразумно, не хватало еще гражданских риску подвергать.

          ======
          Ну, вообще-то это больше похоже на запугивание: типа "на нервах поиграть"..... Так, что еще не факт, что решатся. Хотя от этого клоуна Трампа - всего можно ожидать.... С "тормозами" у дяди, по-моему "не очень"...
          venik
      2. амирбек (Бахти) Сегодня, 07:34
        Цитата: Александр 3
        Вообще то хочется что бы вся эта ситуация сдулась и матрасники тихо свалили.

        надо сегодня вспомнить про башни которые были близнецами ... а какую роль будут сыграть кук и франц recourse
        амирбек
        1. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 08:42
          Цитата: амирбек
          Цитата: Александр 3
          Вообще то хочется что бы вся эта ситуация сдулась и матрасники тихо свалили.

          надо сегодня вспомнить про башни которые были близнецами ... а какую роль будут сыграть кук и франц recourse

          Даже если Кука не потопят наши , его потопят США - да , как вариант , повод для III мировой.
          MKPU-115
      3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 07:35
        Цитата: Александр 3
        Вообще то хочется что бы вся эта ситуация сдулась и матрасники тихо свалили.

        Скорее всего они так же как и в случае с С.Кореей - мужественно свалят восвояси. Побряцают железом, повоняют и свалят.
        Ныробский
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:42
      На фоне всех этих событий России просто необходимо усилить авиационную и морскую группировку в Сирии , опять же скорее всего активизируются "подпольные войска" США "иг" и прочая мразь .
      Spartanez300
  4. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 07:00
    Всеми способами пытаются запугать Россию, что бы прогнулись и пошли на попятную и продолжали и дальше отдавать все свои ресурсы западу за бесценок.
    Рысь33
    1. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 08:03
      Пытаются, глупые. Ына нагнуть не смогли, так за ВВП взялись? Ну-ну.
      Rostislav
  5. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 07:00
    Сирию видимо постигнет судьба Ирака,и вся борьба России с терроризмом на смарку,жалко будет если наши ребята пострадают.
    Yak28
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:11
      Да как бы судьба Ирака мелким недоразумением не начала восприниматься. Разборки посерьезнее вырисовываются.
      Сергей985
    2. venik (Владимир) Сегодня, 09:25
      Цитата: Yak28
      Сирию видимо постигнет судьба Ирака

      ========
      Кому "видмо", а кому - НЕТ! В Ираке то войск РФ не было и Ирана - ТОЖЕ!
      venik
  6. Сумрачный стрелок (Артыш) Сегодня, 07:04
    Для России,Китая и Ирана это исторический шанс скинуть США с мирового трона опозорив его. Главное ни шагу назад в этой ситуации, иначе мерикатосы воспользуются своим шансом опозорить нас. Меня удивляют иранцы, почему даже не намекают на тяжелые последствия для штатов и ко в случае удара по Сирии. Там же персидских воинов тоже не мало request
    Сумрачный стрелок
    1. Surg Сегодня, 08:51
      А Вы уверены, что Китай по лезет в разборки? Они дождутся ослабления и России и Сша и возьмут своё. А Иран молчит, может быть они готовятся по полной принять группировку Нато, а не орут везде ,что вот- вот и мы за себя не отвечаем.
      Surg
  7. лысова (владимир) Сегодня, 07:05
    Сейчас из за этих пугалок и без стрельбы потери начнутся.
    лысова
  8. Monetniy (Илья Георгиевич) Сегодня, 07:05
    американцы назад не отступят а вот мы умоемся как с теми аэродромами если только они наши базы бомбить не станут.
    Monetniy
    1. ланс Сегодня, 07:17
      да ну, если че трамп сначала брал сутки, затем мэй обделала туалет. интересно насколько похудает трамп бегая от стола заседания до туалета 72 часа?
      ланс
  9. Волька Сегодня, 07:14
    однако серьезная заявка...
    Волька
  10. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:18
    Поступили правильно, гражданские не должны пострадать.
    Nix1986
  11. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 07:22
    Цитата: Сумрачный стрелок
    Для России,Китая и Ирана это исторический шанс скинуть США с мирового трона опозорив его

    Китайцы хитропопые и не пойдут против США,Иран слаб,ну а Россия позорится постоянно с момента развала СССР
    Yak28
    1. татарин 174 Сегодня, 07:34
      Цитата: Yak28
      ну а Россия позорится постоянно с момента развала СССР

      Надо пример с Ына брать, он не отступил, а отступили три американских АУГ-а.
      татарин 174
      1. donavi49 Сегодня, 08:00
        1) Там им терять попросту нечего. С другой стороны по просчетам как корейцев (южных), так и американцев, счет цивилов южан шел бы на миллионы, города муравейники бы порушили. Экономику бы очень сильно тряхнуло - особенно когда всякие мегафабы бы загорелись. Это 100% вероятность первым ударом многочисленных Скадов и их мутаций. Возможно и в Японию бы попали. Ну то есть - цена слишком высока и было понимание, что Ким и вся элита заберут в могилу максимум возможного, никто не дрогнет и не будет размышлять. Причина - терять нечего.

        Поэтому они запустили другой сценарий - Перестройка. Южанские артисты уже в миниюбках выступили в Пхеньяне. После встречи с Трампом еще и Колу завезут. Ну в общем гласность, конверсия, частный бизнес. Лет через 5-10 - когда уже терять будет что и все не так однозначно, попробуют шатнуть по типу СССР.

        2) Не так чтобы Ким удержался, АУГи отступили. Разговор идет о ядерном разоружении на корейском полуострове. То есть американцы вывезут свои тактики на Гуам (откуда их вернут в случае чего за сутки). Ким же будет резать реактор и боеголовки под надзором ООН.
        donavi49
    2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 07:36
      Китай отдал в распоряжение российского командования все свои корабли находящиеся в Средиземном море.А В Турцию и Иран вылетел самолёт ВКС Ту-154 с офицерами генералитета для уточнения позиций а случай конфликта с США.Кроме того в Иран с территории России были переброшены ТУ-22,количество не уточняется.Но это всё бряцанье оружием,и игра на нервах.США не тронет ни один российский обьект.Так что успокойтесь.
      Мар.Тира
      1. mad (Алексей) Сегодня, 08:07
        Цитата: Мар.Тира
        Китай отдал в распоряжение российского командования все свои корабли находящиеся в Средиземном море.

        Та ладно! Подтвердить можете??
        mad
      2. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 09:05
        Цитата: Мар.Тира
        Китай отдал в распоряжение российского командования все свои корабли находящиеся в Средиземном море.А В Турцию и Иран вылетел самолёт ВКС Ту-154 с офицерами генералитета для уточнения позиций а случай конфликта с США.Кроме того в Иран с территории России были переброшены ТУ-22,количество не уточняется

        Хотелось чтобы это было так!
        Ну а где же ОДКБ? Где гордая, обидчивая и нравоучительная Белоруссия, где Армения? Казахстан закопался наверное уже по уши?
        Dashout
        1. Petrix (Алексей) Сегодня, 09:31
          Цитата: Dashout
          Где гордая, обидчивая и нравоучительная Белоруссия, где Армения?

          РБ прикрывает западное направление. Здесь тоже не всё спокойно.
          Petrix
          1. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 09:33
            Согласен, ... но что-то уж очень тихо..., хоть бы сказали что-нибудь... а то кто знает, вдруг опять Лукашенко начнет песню о нейтралитете между Россией и ЕС. Ведь было?
            Dashout
      3. moscowp (moscow) Сегодня, 09:15
        Просыпайся, пора вставать, в школу опоздаешь !
        moscowp
    3. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 08:48
      [quote=Yak28][quote=Сумрачный стрелок]ну а Россия позорится постоянно с момента развала СССР[/quote]
      Это когда? В 2008 - когда драпали смелые грузины или в 2014 - когда США умылись в Крыму?
      MKPU-115
  12. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:32
    асад срочно закапывает свою авиацию. В небе ни одного сирийского самолета. Авиация нейтрализована. Цель уже достигнута. Трамп наш, т.е. ваш.
    профессор
    1. роман66 (роман) Сегодня, 07:37
      Трамп - он похоже вообще ничей, даже голова не его
      роман66
      1. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 07:52
        Сдается мне кажется вместо головы вообще другое место
        ВадимЖивов
      2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:57
        Цитата: роман66
        Трамп - он похоже вообще ничей, даже голова не его

        Да ну? Маргарита Симонян даже американский флажок на свое авто нацепила и так по Москве разъезжала. А уж как ваши депутаты государственной думы отмечали победу Трампа думаю вам рассказывать не надо. Так что Ваш Трамп.

        ПС
        Ливанское радио Sawt Beirut сообщает о том, что кортеж президента Сирии Башара Асада покинул Дамаск в сопровождении российской военной колонны.

        Колонна движется в направлении сирийско-ливанской границе.
        профессор
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:54
          Цитата: профессор
          Так что Ваш Трамп.


          Хрен с ним... наш... а вам то не страшно? вы же еще ближе... laughing laughing

          анекдот помните про еврея,. у которого то акула глухая попадется то свисток не рабочий..?

          мне пива на три дня хватит или нет развязки дождаться... не пробухать бы начало.. laughing laughing
          vorobey
        2. роман66 (роман) Сегодня, 09:23
          Маргарита Симонян
          стесняюсь спросить. а это кто и почему меня должно волновать чего и куда она себе цепляет?
          роман66
    2. donavi49 Сегодня, 08:02
      Ну это перебор. Да и бомбить особо некого сейчас. В Думе автобусный геноцид. Разовые удары по Идлибу наносят космонавты.
      donavi49
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 08:28
        Долбанут, я предполагаю, всякие правительственные
        институты, что в и около Дамаска. И, возможно, здания МО Сирии,
        штабов дивизий, для острастки. Людей там не будет, а дыма будет
        много. Типа: "гляди, Асад - не перебарщивай с армейскими операциями
        с своих городах!"
        voyaka uh
        1. kipod Сегодня, 08:54
          Цитата: voyaka uh
          олбанут, я предполагаю, всякие правительственные
          институты, что в и около Дамаска. И, возможно, здания МО Сирии,
          штабов дивизий, для острастки. Людей там не будет, а дыма будет
          много. Типа: "гляди, Асад - не перебарщивай с армейскими операциями
          с своих городах!"


          Ливанское радио Sawt Beirut сообщает о том, что кортеж президента Сирии Башара Асада покинул Дамаск в сопровождении российской военной колонны.

          Колонна движется в направлении сирийско-ливанской границе.
          kipod
    3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 08:14
      Цитата: профессор
      Трамп наш, т.е. ваш.

      Олег возьмите этого клоуна себе и успокойтесь
      Цитата: профессор
      Да ну? Маргарита Симонян даже американский флажок на свое авто нацепила и так по Москве разъезжала. А уж как ваши депутаты государственной думы отмечали победу Трампа думаю вам рассказывать не надо

      И этих тоже можете забрать,в обиде не будем,еще и пузырь выкатим. yes yes
      Цитата: профессор
      Ливанское радио Sawt Beirut сообщает о том, что кортеж президента Сирии Башара Асада покинул Дамаск в сопровождении российской военной колонны.Колонна движется в направлении сирийско-ливанской границе.

      Ну да,ну да .А Китай передал все корабли своего ВМФ находящиеся в Средиземном Море под командование ВМФ России,ну чего Олег,продолжим фейками с утра кидаться. wink hi
      vovanpain
    4. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 08:50
      Цитата: профессор
      асад срочно закапывает свою авиацию. В небе ни одного сирийского самолета. Авиация нейтрализована. Цель уже достигнута. Трамп наш, т.е. ваш.

      Сильно бы не радовался на месте синезвездых. Начнется заварушка, Вашему региону достанется в первую очередь, как бы дело не дошло до "ограниченного ядерного удара" или "маломощных" тактических ядерных боеприпасов.
      MKPU-115
  13. askort154 (Александр) Сегодня, 07:45
    Очередной американский блеф. Давят на психику России со всех сторон. На большой "удар" по Сирии они не пойдут и не готовы. Их стратегия "ударов" уже давно известна. Без подтягивания
    авианосной группы, они не начинали ни одной интервенции. Сейчас у них ближе 5 тыс км до Сирии нет ни одного авианосца (по данным СМИ). В Средиземном море только два эсминца . Говорить о полномасштабном ударе по Сирии при таком раскладе, не серьёзно. Они к КНДР стянули две авианосной группировки , подключили самураев, но так и не рискнули атаковать, перевели конфликт в дипломатическую плоскость. Когда враг собирается напасть, он не кричит об этом на всех углах. Американцы в очередной раз блефуют. ИМХО.
    askort154
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 08:45
      На большой удар, сметающий все - нет. На демонстративный, в острастку Асаду - да.
      Не только из Средиземного моря. Учтите, что их стратеги долетают из Техаса и обратно
      без посадки. Группировка из Персидского залива тоже
      дотягивается до Дамаска. Там есть несколько Ф-22 и авианосец с Ф-18 (с дозаправками в воздухе).
      voyaka uh
  14. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 07:52
    Не буду панику подымать, информация непроверенная, но проскочила на просторах паутины, что на НАТОвские самолёты на Кипре бомбы цепляют. А отдыхающие на Кипре сообщили что GPS не работает. Хрен знает что закручивается, но однозначно ничего хорошего.
    Николай Петров
    1. Sam_gosling (Leon Swampy) Сегодня, 08:03
      Еще одно очень ценное уточнение - на кипре ПРАВОРУЛЬНЫЕ МАШИНЫ ПО ЛЕВОЙ СТОРОНЕ ЕДУТ, а это значит по-любому gps сломали шакалы пиндocявые. Точно что-то будет, если на топливозаправщики в декелии боньбы цеплять начали.
      Sam_gosling
      1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 08:07
        По gps грешат на наших.
        Николай Петров
  15. Vincent (Александр) Сегодня, 08:01
    Вот те раз. Опять БП откладывается. Я уж место в бункере зарезервировал, продлевать что-ли? Так и консервы протухнут, пока Трамп щёки надувает.
    Vincent
    1. Sam_gosling (Leon Swampy) Сегодня, 08:10
      Эх щас бы бэпэшечку в 2к18 за ноунейм бантустан устроить. А уж если на день выплаты по ипотеке выпадет, то можно и на фашингтон.
      Sam_gosling
  16. Vincent (Александр) Сегодня, 08:06
    Нет, ну такого цирка я ещё не видел. Сначала всех предупредили - будем атаковать, уже сегодня... ракетами... нет бомбами... завтра... послезавтра... втроём... вдвоём.... а нет, сами. Звиздец какой-то!
    Vincent
    1. Azim77 (Азим) Сегодня, 08:25
      Потому что у Трампа и его окружения (набрался в спешке сброд, политики по объявлению - наверное Трамп и сам не ожидал, что станет президентом) нет цели и стратегии во внешней политике. Только защита от нападков демократов и своих же и вот пытается доказать, что не верблюд. Остальное только средства. Северная Корея, Сирия, Иран и дальше по списку "угроз для Америки" - для него это просто названия мест, где он может себя показать. И нужно помнить, что он в первую очередь бизнесмен, который умеет и любит лавировать своей пятой точкой.
      Azim77
  17. Vard Сегодня, 08:15
    Похоже наступит момент истины... Бог любит троицу... Топоры уронили... не дошло... Самолёт сбили не поняли... Что будет на этот раз будем поглядеть... Заодно испытаем своё ПВО в реальном бою... Что то подсказывает... очередь на наши ракеты будет два раза опоясывать земной шар...
    Vard
  18. Rossia (Ivan) Сегодня, 08:22
    Кузнецов на всех дымах спешит к месту эскалации?! может быть его авиакрыло станет в этой ситуации той соломинкой, которая переломит хребет этой своре капиталистических шавок!
    Rossia
    1. Правда (Юрий) Сегодня, 08:41
      Цитата: Rossia
      Кузнецов на всех дымах спешит к месту эскалации?! может быть его авиакрыло станет в этой ситуации той соломинкой, которая переломит хребет этой своре капиталистических шавок!

      Уже вижу как с Кузнецова стартуют самолеты и с ревом набирают глубину.
      Правда
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:55
        Цитата: Rossia
        Кузнецов на всех дымах спешит к месту эскалации?! может быть его авиакрыло станет в этой ситуации той соломинкой, которая переломит хребет этой своре капиталистических шавок!

        Цитата: Правда
        Цитата: Rossia
        Кузнецов на всех дымах спешит к месту эскалации?! может быть его авиакрыло станет в этой ситуации той соломинкой, которая переломит хребет этой своре капиталистических шавок!

        Уже вижу как с Кузнецова стартуют самолеты и с ревом набирают глубину.



        о попросыпались... активнее , активнее на вентилятор..
        vorobey
      2. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 09:12
        Цитата: Правда
        Уже вижу как с Кузнецова стартуют самолеты и с ревом набирают глубину.

        Как вас понимать?
        Dashout
  19. Доктор13 (Александр) Сегодня, 08:27
    А еще лучше бы предупредили на целых 200 часов.Читаю и умилясь- 1.Давайте не играть в гадание.Пусть как занимались так и будут заниматься этим делом профи,т.е. армия и главнокомандующий. 2. Как профи скажу что средств уничтожения целей в виде ракет море,а не только с300-с400(шилки.буки.панцири и даже авиация).3.Хотелось бы чтобы нас всех услышали и натянули америкосов по полной и украм засадили по самые помидоры-Верховный Мы за и поддерживаем Вас да накерните им как в Алеппо когда накрыли бункер с их вроенспецами и т.д.
    Доктор13
    1. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 09:16
      Плюсанул. Неизвестность достает! Как было в ожидании штурма при захвате заложников террористами например, на Дубровке: ожидание, ожидание..., все понимают что что-то происходит, но в прессе тишина, только понты и догадки....
      Dashout
  20. Spambox (Антон Буреев) Сегодня, 08:39
    Цитата: Rossia
    Кузнецов на всех дымах спешит к месту эскалации?! может быть его авиакрыло станет в этой ситуации той соломинкой, которая переломит хребет этой своре капиталистических шавок!

    Кузнецов нервно курит в сторонке ( На ремонте). Вообще зря они так.... Не вовремя , тут санкции , дерепаска бабок потерял немерено, ВСЕ ЗЛЫЕ , а они затеяли тренировку по отработке преодоления ПВО и стрельбу по верблюдам.
    Нервишки у нас не к черту уже , Не дай бог сдадут((
    PS . Пошел запасать ежей и грачей на черный день , скоро еще сок березовый пойдет.
    Spambox
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:58
      Цитата: Spambox
      Пошел запасать ежей и грачей на черный день , скоро еще сок березовый пойдет.


      реалисты загашники с АК проверяют, патроны салом натирают.. а ты всякую дрянь есть собрался... я лучше трофейное че нить... laughing
      vorobey
  21. prior (Влад) Сегодня, 08:45
    Чувствую, пора отдавать приказ на всплытие в Гудзоне наших подлодок с ядерными ракетами на борту.
    prior
  22. Маз Сегодня, 08:45
    Надо тупо загрузить контейнера и отправить спецгруз на кубу. Проверить, они наши железки невидимки засекут, или нет? А потом пусть воют про подлетное время.
    Маз
  23. jarpensky (Сергей) Сегодня, 08:53
    Раньше хулиганьё, чтобы докопаться до кого-то посылало сопляка... Тот вёл себя дерзко, вызывающе, чем навлекал на себя оплеуху или пендель... И тут из кустов появлялись "защитнички" и дальше по плану...
    Матрасозависимые, думаю, тоже захотят стать "защитниками" и первыми под ответку "попросят" кого-то из блока... Бриты первые сказали - чур не мы, Израиль - мы уже накануне бахали... Так что давай хранцуз - бери дрын и иди шуровать в берлоге... А мы если что.., рядом тут...
    jarpensky
  24. moscowp (moscow) Сегодня, 09:20
    Говорят, всем офицерам МО приказали быть сегодня на службе трезвыми...Ой, че будет ...
    moscowp
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