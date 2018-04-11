Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Авиаперевозчиков предупредили о вероятном ударе по Сирии в течение 72 часов
Информационное агентство Reuters сообщает о том, что Европейская организация по безопасности воздушного движения распространила предупреждение в адрес всех европейских авиаперевозчиков. В материале говорится, что организация предупреждает о возможной опасности авиаперелётов над восточной частью Средиземного моря и в воздушном пространстве нескольких стран Ближнего Востока в течение ближайших 72 часов.
Отмечено, что такое предупреждение распространяется в связи с планированием США военной операции в Сирии.
В тексте предупреждения говорится о том, что повышается вероятность сбоев в работе навигационного и другого радиоэлектронного оборудования лайнеров. Также добавлено, что велика вероятность применения в указанном районе ракет класса «воздух-земля». Примечательно, что о ракетах класса «земля-воздух» речи не идёт.
Ранее в издании National Interest вышла статья, в которой говорится, какие вооружения могут быть применены сторонами потенциального конфликта. По вполне очевидным причинам, это крылатые ракеты, а также средства радиоэлектронной борьбы. В NI заявлено, что США могут использовать самолёты, созданные по технологии «стэлс», чтобы в итоге протестировать, смогут ли их засечь радары, находящиеся на территории САР.
Отмечено, что такое предупреждение распространяется в связи с планированием США военной операции в Сирии.
В тексте предупреждения говорится о том, что повышается вероятность сбоев в работе навигационного и другого радиоэлектронного оборудования лайнеров. Также добавлено, что велика вероятность применения в указанном районе ракет класса «воздух-земля». Примечательно, что о ракетах класса «земля-воздух» речи не идёт.
Ранее в издании National Interest вышла статья, в которой говорится, какие вооружения могут быть применены сторонами потенциального конфликта. По вполне очевидным причинам, это крылатые ракеты, а также средства радиоэлектронной борьбы. В NI заявлено, что США могут использовать самолёты, созданные по технологии «стэлс», чтобы в итоге протестировать, смогут ли их засечь радары, находящиеся на территории САР.
Использованы фотографии: https://www.lufthansa.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти