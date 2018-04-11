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США готовы ввести очередные санкции. Есть ли предел мракобесию?
Конгресс США рассмотрит новый законопроект, предусматривающий введение новых ограничений в отношении России, передает РИА Новости.
Новый пакет «предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России, кроме того, под ограничения могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством», говорится в сообщении.
Санкционные ограничения могут также коснуться ВТБ, Сбербанка, Банка Москвы, Газпромбанка, Россельхозбанка, Внешэкономбанка, Промсвязьбанка.
Согласно пояснительной документации, основная причина усиления экономического давления – «участие России в "деле Скрипаля"».
Ограничения должны вступить в силу не позднее 60 дней после принятия закона.
Напомним, на прошлой неделе Вашингтон ввел санкции против ряда российских предпринимателей и подконтрольных им компаний, а также в отношении нескольких высокопоставленных чиновников.
Новый пакет «предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России, кроме того, под ограничения могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством», говорится в сообщении.
Санкционные ограничения могут также коснуться ВТБ, Сбербанка, Банка Москвы, Газпромбанка, Россельхозбанка, Внешэкономбанка, Промсвязьбанка.
Согласно пояснительной документации, основная причина усиления экономического давления – «участие России в "деле Скрипаля"».
Ограничения должны вступить в силу не позднее 60 дней после принятия закона.
Напомним, на прошлой неделе Вашингтон ввел санкции против ряда российских предпринимателей и подконтрольных им компаний, а также в отношении нескольких высокопоставленных чиновников.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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