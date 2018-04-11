09:54 11 апреля
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США готовы ввести очередные санкции. Есть ли предел мракобесию?

Конгресс США рассмотрит новый законопроект, предусматривающий введение новых ограничений в отношении России, передает РИА Новости.



Новый пакет «предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России, кроме того, под ограничения могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством», говорится в сообщении.


Санкционные ограничения могут также коснуться ВТБ, Сбербанка, Банка Москвы, Газпромбанка, Россельхозбанка, Внешэкономбанка, Промсвязьбанка.

Согласно пояснительной документации, основная причина усиления экономического давления – «участие России в "деле Скрипаля"».

Ограничения должны вступить в силу не позднее 60 дней после принятия закона.

Напомним, на прошлой неделе Вашингтон ввел санкции против ряда российских предпринимателей и подконтрольных им компаний, а также в отношении нескольких высокопоставленных чиновников.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 69

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 07:59
    ...США могут ввести новые санкции, на этот раз связанные с госдолгом РФ...

    Правильной дорогой идём друзья.
    ...основная причина усиления экономического давления - участие России в "деле Скрипаля"...

    Соображают, что все предыдущие санкционные ужимки ни к чему существенному не привели, желаемого меринам результата не достигли.
    Санкции на госдолг, санкции на олигархов (я за эти санкции), санкции на ВПК...
    Это от бессилия, ничего кроме жалости к гавкающей шавке не вызывают.
    Андрей К
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:04
      Наш ответ будет обычным , сожаление и негодование .
      Мария Захарова сказала : что пока рано говорить, насколько жесткими будут ответные меры.
      А будут ли они вообще эти ответные меры , вот ведь вопрос и есть ли вообще чем отвечать . А вообще почему так нагло ведут себя американцы и вводят все новые санкции против России , не от того ли что у нас нет рычагов для давления против них и вся наша экономика завязана на американской .
      Spartanez300
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 08:11
        Цитата: Spartanez300
        ...Наш ответ будет обычным , сожаление и негодование...

        Виктор - про сожаление МИД говорил. Про негодование, это Вы где-то в другом месте слышали.
        По мне, так пусть и дальше в собственной желчи захлёбываются.
        Андрей К
        1. Logall (Александр) Сегодня, 08:22
          Товарищи hi , США этим законопроектом преследует спекулятивные цели: хотя нас заставить покупать больше их гос.облегацый... Ведь чем-то нужно расплачиваться на международной финансовой арене.
          Нужно искать порядочных партнёров, кто станет торговать в национальной валюте... Искать новые рынки! А для этого нужно что-то более интереснее чем нефть... Ну и углеводороды в том числе...
          Logall
      2. Штатский (Геннадий) Сегодня, 08:23
        Ничего,Виктор. Будем "держаться". Все как один! Стройным рядом! angry
        А тех кто не может, али не хочет, тех прочь - на Мальдивы !
        sad
        Штатский
      3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:23
        Цитата: Spartanez300
        не от того ли что у нас нет рычагов для давления против них и вся наша экономика завязана на американской .

        вы знаете сколько мы скупили гос облигаций сша? Китай между апрочим тоже. если их выбросить на рынок, мировая экономика рухнет. и наша в том числе, потому что мы живём не на отдельном острове, а вся экономика в мире завязана, к сожалению, на доллар. вот поэтому и просчитывают варианты, а не рубят с плеча.
        LSA57
      4. Кент0001 (евгений) Сегодня, 08:25
        Такое ощущение, что вы для себя в своем посте столько много нового открыли. Это так и есть, причем давно. Нет у нас методов против США в экономике, хотя немного им можем кровушки попортить, но это если гарант захочет, а он молчит и делает вид, что не при делах.
        Кент0001
        1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 08:31
          Цитата: Кент0001
          но это если гарант захочет, а он молчит и делает вид, что не при делах.

          Ну зачем Вы так? любой "михан" Вам на пальцах объяснит, что это новый хпп.
          Анти-Корр.
        2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 08:44
          Цитата: Кент0001
          ...Нет у нас методов против США в экономике, хотя немного им можем кровушки попортить, но это если гарант захочет, а он молчит и делает вид, что не при делах...

          Не дело гаранта, на каждый штатовский бздёж отсечать. Для этого есть соответствующие структуры.
          Андрей К
    2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 08:05
      Цитата: Андрей К
      Правильной дорогой идём друзья.

      вы так выражаете радость или грусть?
      Тикси-3
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 08:14
        Цитата: Тикси-3
        ...вы так выражаете радость или грусть?...

        "Вы" пишется с большой буквы.
        По сути Вашего вопроса - ниже почитайте и лишних вопросов не возникнет.
        По теме статьи, имеете что сказать?
        Андрей К
      2. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 08:19
        Цитата: Тикси-3
        вы так выражаете радость или грусть?

        Лучше пишите - ты. А то Андрей Евгеньевич обижаются. laughing
        AlexVas44
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 08:26
          Цитата: AlexVas44
          ...Лучше пишите - ты. А то Андрей Евгеньевич обижаются. laughing...

          На родном языке лучше писать грамотно yes
          Андрей К
          1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 08:41
            Цитата: Андрей К
            По сути Вашего вопроса - ниже почитайте и лишних вопросов не возникнет.

            ниже нет твоего коммента, кроме флуда

            Цитата: Андрей К
            По теме статьи, имеете что сказать?

            это вопрос и был по теме, ты же радуешься этим санкциям, хотя именно они больнее всего ударят по обывателю - а тебе это в кайф!
            Тикси-3
            1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 08:55
              Цитата: Тикси-3
              ...ниже нет твоего коммента, кроме флуда...
              ...это вопрос и был по теме, ты же радуешься этим санкциям, хотя именно они больнее всего ударят по обывателю - а тебе это в кайф!...

              Не флудите и не тычьте.
              Я уже Вам объяснял как-то, до Вас видать туго доходит.
              Андрей К
              1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 09:35
                Цитата: Андрей К
                Я уже Вам объяснял как-то, до Вас видать туго доходит.

                по существу ответь на вопрос не чего? "радуешься этим санкциям, хотя именно они больнее всего ударят по обывателю - а тебе это в кайф!"
                и не хамите - вредно это. "туго доходит."
                Тикси-3
        2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 08:28
          Цитата: AlexVas44
          Лучше пишите - ты. А то Андрей Евгеньевич обижаются.

          Вообще то Коллега воспитанные люди обращаются к друг другу на вы. hi
          vovanpain
          1. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 09:32
            Цитата: vovanpain
            Вообще то Коллега воспитанные люди обращаются к друг другу на вы.

            Вообще то Коллега воспитанные люди не делают замечание оппоненту при такой ошибке, тем более прилюдно.
            Антон Павлович Чехов писал: «Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой».
            AlexVas44
    3. krops777 (Алексей) Сегодня, 08:09
      Правильной дорогой идём друзья.


      А я давно говорил Трамп наш человек, тоже не любит наших олигархов как и мы. wink
      krops777
    4. vovanpain (Владимир) Сегодня, 08:32
      США готовы ввести очередные санкции. Есть ли предел мракобесию?

      Предела нет,Это война пока экономическая,не получилось 18 марта протолкнуть своих шестерок,пошли в ва банк,пытаются расшатать ситуацию внутри,что бы как хохлы запрыгали. yes
      vovanpain
    5. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:53
      А нам слабо национализировать американский банк ЦБ РФ? winked
      сибиралт
    6. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:35
      Цитата: Андрей К
      Это от бессилия, ничего кроме жалости к гавкающей шавке не вызывают.

      но как наши нувориши засуетились?
      Angel_and_Demon
    7. Шурале (Шурале) Сегодня, 09:44
      Реально ни к чему не привели? Вы где живёте, мне хотелось бы туда же... Москва, Рублевское шоссе?
      Шурале
    8. igor.borov775 (ИГОРЬ) Сегодня, 09:53
      Привет!! Вот и приехали, Только на днях Министр Финансов всех успокаивал,мол на это не пойдут, Боже мой сколько у нас там водолазов в Правительстве,Так я называю Министров типа Улюкаева он всё время дно пытался нащупать в 14-15 гг после падения промышленности,Господин Песков только туман напускает ,мол всё видим ждём документы а так мол действовать нельзя, Мне интересно кто запретил действовать,Как ни горько сознавать но Администрация Абамы кинула нас технически и профессионально,Я о Украине, Его Администрация официально объявила нас Россию врагом начала давить нас санкциями,Новая Администрация США усердно продолжает этот курс,Толпы плакальщиков оккупировали телеканалы и стонут поливая грязью и нашу страну и ничего с ними не происходит, А ведь есть законы но не для них, В далёких странах воровство бюджета и мошенничество в крупных размерах грозит серьёзными сроками,В Доминиканской Республике посадили мошенников что увели солидную сумму у нас и там осели,Умудрились и там нарушить закон,Срок солидный 15 лет, Наши журналисты рассуждали мол дураки надо было линять в Россию Здесь мало дают за такое преступление,Я конечно был обижен, таким объяснениям журналистов но это правда,Следующий срок Нового Президента так и будет воровство и хищения ,Менять надо вертикаль и основательно,Да и на международном уровне не всё гладко ,Сделали решительно два шага Крым и Сирия и три года пятимся боимся США и его сателлитов обидеть,Теперь всё, ОНИ выиграли время и подготовились, США готовы бить нас везде и больно,Я смеюсь слушая г, Пескова ответ будет сильный, Не смешите мои копыта, Поле для манёвра сильно сузилось и нас уже не боятся, И почему не принимают опыт Китая,Там есть,что взять, Понимаю либералы мгновенно затрясут тряпками а у нас обижать нельзя,Пусть будет хуже а обижать нельзя Так и будем пятится и топтаться на месте,В Впереди хорошего мало, А в ящике вовсю орут о крупнейших успехах и победах,
      igor.borov775
  2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:59
    Вот и дождались. Покупка трежерис, самое "надежное" размещение наших денег.
    Сергей985
    1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 08:07
      Цитата: Сергей985
      Вот и дождались. Покупка трежерис, самое "надежное" размещение наших денег.

      Очень "грамотное" поведение ЦБ РФ, а президент говорил, что доволен работой этой конторы.
      Анти-Корр.
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:59
    США могут ввести новые санкции, на этот раз связанные с госдолгом РФ

    Даже не "могут", а введут точно, вне всяких сомнений.
    a.s.zzz888
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:03
    И это будет просто "песня"... Нас насильно выталкивают из "капиталистического общества" возвращая в социализм....
    Есть ли предел мракобесию?
    Это ВОЙНА и они ДОБИВАЮТ...А что же мы? Где ответ? Сколько молчать то будем?
    svp67
    1. donavi49 Сегодня, 08:06
      Нет. Но - если введут это, следующее будет углеводороды, ну а дальше только Идеи Чучхе останется продвигать или Аятолы когда тот под санкциями был.

      Ну в принципе курс выбран и они идут по нему:
      - изоляция страны, крах экономики, приведение ее к 90-м годам с попыткой шатнуть по аналогичному сценарию.
      - изоляция на международной арене.
      - создание образа виноватого и врага.
      donavi49
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:09
        Цитата: donavi49
        Ну в принципе курс выбран и они идут по нему:

        И самое обидное за НАШИ ЖЕ ДЕНЬГИ....
        Россия увеличила вложения в госдолг США до 180,7 млрд долларов, нарастив инвестиции за год на четверть. ...
        svp67
      2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 08:53
        Я думаю, Крым России уже де-факто "простили", требования
        вернуть не будет. Если уладить в Донбассе и понизить военный
        профиль в Калининграде и Сирии, то большинство санкций снимут.
        voyaka uh
        1. mkop Сегодня, 09:12
          Повеселил. :) От души. Серьезно чтоли? Армию распустить, территории отдать всем шакалам вокруг. Может бирочки еще на шею повесить - "Рабы", или "Неполноценные"? Снимут они санкции. Да. Обязательно. У нас в 90-х былы не шибко умные товарищи во властных кругах, которые верили что запад нам поможет. Сейчас у меня по крайней мере иммунитет к таким заявлениям. Запад нам помогать будет только в одном - копание могилы. Больше от этих ждать нечего, и уж тем более верить.
          mkop
          1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 09:26
            Нет, конечно. Анархия и разрушение России Америке совершенно не выгодно.
            Из-за возможной потере контроля Москвы над ядерным арсеналом.
            А любое сырье они могут купить за деньги. Поэтому Путина
            они вполне поддерживали до 2014. Слабый Обама вывел большинство американских
            баз и войск из Европы. Обама 4 года подряд сокращал военный бюджет США.
            2014 год стал поворотным. Поэтому и введение и отмену санкций надо связывать
            с 2014 годом, а не "зловещими планами империализма".
            voyaka uh
        2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:37
          Цитата: voyaka uh
          Я думаю, Крым России уже де-факто "простили", требования
          вернуть не будет. Если уладить в Донбассе и понизить военный
          профиль в Калининграде и Сирии, то большинство санкций снимут.

          если хоть раз уступить гопникам - квартиру продашь, вам ли этого не знать?
          Angel_and_Demon
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:06
      Это было бы просто здорово...В социализм...Жаль что наши рукамиводители будут против,легче же наступать на те же грабли..
      Цитата: svp67
      И это будет просто "песня"... Нас насильно выталкивают из "капиталистического общества" возвращая в социализм....
      210окв
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:39
        Цитата: 210окв
        Жаль что наши рукамиводители будут против,

        а как же виллы? что народцу отдать?
        Angel_and_Demon
    3. Штатский (Геннадий) Сегодня, 08:31
      Цитата: svp67
      И это будет просто "песня"... Нас насильно выталкивают из "капиталистического общества" возвращая в социализм....

      Споёмте ,друзья. " по долинам и по взгорьям шла дивизия вперед".
      Начнем с самого начала? Или годика с 46го?
      Штатский
    4. Штатский (Геннадий) Сегодня, 08:50
      Цитата: svp67
      Это ВОЙНА и они ДОБИВАЮТ...А что же мы? Где ответ? Сколько молчать то будем?

      А какой Вы видите ответ ? " Кузькину мать" запустим?
      Штатский
  5. Приговор (Владимир) Сегодня, 08:03
    Не «могут», а введут. Весь вопрос: когда?
    Приговор
  6. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 08:07
    Мракобесие в США еще не достигло дна...
    а если достигнет то оттуда снизу постучат...дно бездонное.
    Тот же ЛЕХА
  7. Roster (Roster) Сегодня, 08:11
    Почему государство не скупает рухнувшие акции свох же предприятий типа Русала и т.д. После стабилизации рынков их можно продать ответственным инвесторам и неплохо заработать в казну. Или оставить в госсобственности часть стратегических активов мутно приватизированных в 90ых.
    Roster
    1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 08:47
      Цитата: Roster
      Почему государство не скупает рухнувшие акции свох же предприятий типа Русала

      С рухнувшими акциями покупаются и не рухнувшие долги этих предприятий.
      Я правильно понимаю? Вопрос к специалистам.
      Штатский
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 09:29
        Верно. У Русала большие долларовые долги. Его можно
        национализировать только вместе с этими долгами.
        voyaka uh
        1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:44
          10 апреля 2018 года 18:44
          Санкции США против"РусАла" приведут к увеличению спроса на рынке ЕС и росту цен на алюминий
          10 апреля. FINMARKET.RU - Санкции США в отношении "РусАла" приведут к увеличению спроса на металл на рынке ЕС и росту цен на алюминий для отраслей последующего передела, считает Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия (Алюминиевая ассоциация).
          Санкции спровоцировали рост цен на алюминий, который составил около 8,5%. Продукция "РусАла" использовалась для дальнейшей переработки, поэтому пострадают американские производители проката, экструзии и других конечных продуктов, отмечает отраслевое лобби.
          a.s.zzz888
    2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 08:55
      Китайцы все скупают. Так что впереди, у нас, еще много "веселых" открытий.
      Сергей985
  8. Штатский (Геннадий) Сегодня, 08:12
    Опаньки ! Как неожидано то ! Кто бы мог предположить? am
    Ну всё! Ща начнётся! Сейчас все прогрессивное человечество ломанётся бумаги зеленые жечь и в очередь - "..отдайте мои деньги..." wassat sad
    "..А что нам скажет начальник транспортного цеха.." . Кто там у нас ,по экономике? Силуанов? lol
    Штатский
  9. Zubr Сегодня, 08:14
    Ну запретят и сами же понесут дикие убытки. Запретить работать американским компаниям на Российском рынке как иностранным агентам. Заставить их налоги платить в нашу казну. Хватит им свободно гулять.
    Zubr
  10. Vard Сегодня, 08:24
    Это называется назло бабушке отморожу уши... Это они погорячились... У нас доходность по госдолгу 10%... Облигации в очередь... И без них купят...
    Vard
  11. Rossia (Ivan) Сегодня, 08:28
    всё, пора действовать в ответ - Трампа из казаков исключать. эта мера должна произвести отрезвляющее воздействие и заставить задуматься
    Rossia
    1. Zubr Сегодня, 09:09
      Ага вызвать на казачий круг и прилюдно выпороть нагайкой.. laughing
      Zubr
  12. серафимамурский (Степан) Сегодня, 08:32
    Борзота не остановится пока по соплям не получит - это ответ на название статьи. Лично меня умилило предложение где сказано, что санкционные ограничения могут также коснуться ВТБ, Сбербанка, Банка Москвы, Газпромбанка, Россельхозбанка, Внешэкономбанка, Промсвязьбанка. СБЕРБАНКА. А Греф так зад лизал амЕРАМ и туда ездил и филиалы в Крыму не открывал. А сколько денег разбазарил на Украине по просьбе из за океана. Не помогло.
    серафимамурский
  13. Кормчий (Дмитрий) Сегодня, 08:49
    Камрады, а вот кто мне может объяснить, можно ли перенести торговлю акциями на Гонконгскую фондовую биржу ну или на крайняк на Российскую площадку? Потери? Будут видимо. Но в перспективе минимизация рисков от действий сторонних государств и их правительств. Может кто-то эту идею аргументировать?
    Кормчий
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 08:50
    Цитата: donavi49
    Ну в принципе курс выбран и они идут по нему:
    - изоляция страны, крах экономики, приведение ее к 90-м годам с попыткой шатнуть по аналогичному сценарию.
    - изоляция на международной арене.
    - создание образа виноватого и врага.

    ---------------------------
    Спасибо Мише Горбачеву, который за цацки жене продал Родину и "святому" алконавту Ельцину, который устроил демократию. Полной изоляции не получится, не те сейчас времена, тем более, что и Китай не минует чаша сия, ему тоже перчатку кинули. Отвечать нам .
    Altona
    1. kipod Сегодня, 08:52
      Цитата: Altona
      Спасибо Мише Горбачеву, который за цацки жене продал Родину и "святому" алконавту Ельцину, который устроил демократию.

      хрущёва забыли и лжедмитрия.
      kipod
    2. ДОН-100 Сегодня, 08:59
      Китай уже включил заднюю, заявив что не собирается менять международный порядок, что его всё устраивает, намекнув что не пойдёт по пути России. Процветание Китая зависит от хороших отношений с Западом, США являются крупнейшим торговым партнёром Китая, так что они в любом случае найдут общий язык.
      ДОН-100
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:36
        ДОН-100 Сегодня, 08:59 ↑
        Китай уже включил заднюю, заявив что не собирается менять международный порядок, что его всё устраивает, намекнув что не пойдёт по пути России.

        А это, простите, в каких документах можно увидеть? На заседаниях ООН, последних по Сирии, Китай выступил с нами, поддержав НАШИ инициативы, а если за какой то вопрос и "воздержался", то это тоже не "минус" нашей дипломатии...
        a.s.zzz888
  15. Злючный Сегодня, 08:52
    В странное время мы живем, давным давно, любой ввод санкций против другой страны, часто приравнивался чуть не к объявлению войны против государства их вводящих.

    Весь этот бред можно было окончить принятием закона - что санкции вводимые против России, которые наносят существенный вред ее экономике, населению, экологии приравниваются к объявлению войны против России. . Сразу кол-во дураков их вводящих поубавилось бы.

    А сейчас делают простую вещь - дестабилизируют ситуацию в России, чтобы она развалилась изнутри. Так оно и будет, ибо когда народу станет не чего жрать, а наши депутаты и прочие будут делать вид, что все пучком транслируя с телевизора свои жирные морды, страна взорвется :( Ибо сытый голодного не разумеет, даже если голодный является патриотом свое страны.
    Злючный
  16. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 08:58
    Интересно, что будет: золотой рубль, или под китайцев , с их юанем нырнем?
    Сергей985
  17. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 09:04
    Вот и доигрались. Моська знать сильна что лает на слона, хотя должны же были понимать в правительстве последствия агрессивных действий против крупнейшей экономики мира. И, наверное, опять олигархи и слуги народа будут жировать, а народ под патриотические призывы затягивать пояса и жить как в каком-нить Гондурасе, зато поднимаемся с колен.
    И Китай тут вряд ли поможет, а если и поможет, то обдерёт как липку ибо он будет практически единственным крупным игроком, кто теоретически сможет давать кредиты, а значит сможет диктовать свои условия.
    Так что приехали господа.
    NordOst16
    1. Шмель_3 Сегодня, 09:46
      Владислав, судя по вашему посту, нам осталось "накрыться белой простынью и не создавая паники медленно ползти на кладбище". С вами согласен в одном, что олигархи продолжат жировать ( если только их не "деолигархивовать"). Вы уверены, что РФ необходимы кредиты? Зачем без необходимости залезать в долговую яму? Только я думаю, что надо восстанавливать внутренний рынок. Пора отказаться от закупок импортных технологий и восстановить свои. В свое время, наши самолеты, в том числе и гражданские были не хуже американских, да и наша Волга - ГАЗ-21, не уступала ни в чем.
      Шмель_3
  18. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 09:10
    Мракобесию предела нет и не будет пока мы в ответ на их беспредел принимаем позу обиженной девицы, мол, наш ответ отпугнет инвесторов, как будто их санкции инвесторов уже не распугали, мол, санкции противоречат духу торговли и т.д., и т.п. - но разоблачать их происки недостаточно - надо срывать их планы. Ах что же мы можем, ответят мне? Очень многое, дело в том, что финансовый рынок очень нервная часть экономики. В 2008 г. крах двух не самых больших американских фирм привел к обвалу рынка. Значит, если постараться можно это спровоцировать. Но мы же часть мировой экономики - поэтому мы сами пострадаем. Поэтому надо перестать быть ее частью, потому что являясь частью мы находимся под ударом. Такого рынка нам не надо. Раз нас давят рынком нам надо или трусы надеть или крестик снять. Ах технологии не узнать, возразят мне? Технологии придется разработать самим, пример создания атомной бомбы это показал, а если никак не разработать можно технологии выкрасть. Ах мне не придется отдыхать на Западе, возразят мне - для таких в Сибири полно красивых мест.
    mikh-korsakov
    1. Zubr Сегодня, 09:46
      Просто большинству лень это делать. Это нужно вкладывать деньги в такую отрасль как наука, образование, долгосрочные проекты. Это начнёт приносить отдачу как минимум через 5-10 лет. Частному бизнесу это не интересно, им нужна прибыль сейчас и много.
      Zubr
  19. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 09:17
    Тоже мне бином ньютона! Они нас встроили в их финансовую систему в 90х... лохами! Я ради интереса прочел пару их книг об их "Долговой финансовой системе". Это жульническая финансовая пирамида, где они печатают деньги, не деньги даже - нолики в компьютере, и на них скупают все у нас. Мы им газ - они нам нолики. Мы им ракетные двигатели - они нам нолики! И мы тут же вкладываем в их долговые обязательства... "Система такая!"
    В общем это все печально! Нельзя победить шулера, играя его краплеными картами! А мы пытаемся делать именно это! Только своя, независимая от них финансовая система! Да и не дано колесо изобретать, как в СССР!
    Уповаю только на то, что молчание Путина на эту тему означает, что он готовит финансовый сюрприз для наших западных "партнеров"..
    Denis Obukhov
  20. pogon (Avas) Сегодня, 09:25
    Цитата: mikh-korsakov
    на их беспредел
    А как же с "Больше санкций, хороших и разных!" вы просили а они тут как тут. И ведь по серьёзному ещё не начинали.
    pogon
    1. Zubr Сегодня, 09:38
      Это мы пока позволяем, если мы начнём по серьёзному, вы пятый угол искать долго будете.
      Zubr
  21. DPN (ДПН) Сегодня, 09:40
    Разгребаем подвиги предателей горбачёва и ельцина !
    DPN
  22. canurodes Сегодня, 09:40
    Олигархов к ногтю - все активы в Россию или чемодан вокзал, за офшоры тюрьма, натуральная экономика как бэ советский капитализм, мы им нефть и сырье они нам - плюшки, рубль привязываем к золоту, за хождение доллара тюрьма, ЦБ подчинён президенту, можно ложно продолжать... и ну а подругами будут еще долго кошмарить
    canurodes
  23. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 09:54
    При чем тут мракобесие?
    Идет война против России, пока задействованы только 2 составляющих, - информационная и экономическая. В ходе "горячей" войны всегда важную роль играла пропаганда и стремление подорвать экономику противника, - зря, что-ли так старательно заводы бомбили?
    До каких пор Россия голову в песок, аки страус, прятать будет, отказываясь признавать очевидное, величая хама Трампа (вспомнить хотя бы его высказывание про "животное Асада"), лживых наглецов с пока еще существующего (по недосмотру Богов и долготерпению ВВП) острова, и фашистов из страны 404 "партнерами"?
    Пора бы уже признать очевидное и перестать плакаться по поводу "предательства" запада.
    Предавать могут только друзья, а когда это запад был другом России? А во время войны на вопли противника внимание не обращают.
    Rostislav
  24. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 09:54
    Нужно быть наивными идиотами правительству, что бы не предвидеть все эти козни " партнёров ".
    x.andvlad
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