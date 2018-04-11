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Совбез ООН отклонил проекты РФ по Сирии. Виновных уже назначили
Совбез ООН не поддержал два российских проекта резолюций, посвященных расследованию сообщений о применении отравляющих веществ в Сирии, передает РИА Новости.
Сначала Совет Безопасности отклонил документ о работе нового механизма по расследованию химатак в Сирии. Предложенный проект поддержали шесть стран вместо девяти необходимых, в том числе два постоянных члена СБ – Россия и Китай, а также Боливия, Казахстан, Эфиопия и Экваториальная Гвинея. Две страны – Кувейт и Кот-д'Ивуар воздержались. Против выступили остальные семь членов Совета.
Позднее СБ отклонил предложенный российским постпредством проект в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу. Документ поддержали РФ, Китай, Эфиопия, Казахстан и Боливия. Проголосовали против США, Великобритания, Франция (постоянные члены СБ) и Польша. Шесть стран воздержались.
Постпред Василий Небензя, комментируя исход голосования, отметил, что он вызывает большие опасения.
Постпред США Никки Хейли объяснила, что конкретно ей не понравилось во втором проекте резолюции:
Она добавила, что в проекте был заложен «микроменеджмент работы экспертов ОЗХО», которым указывалось, «куда следователям надо идти».
Напомним, в конце прошлой недели появились сообщения о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в произошедшем сирийские власти. Дамаск и Москва эти обвинения отвергли, заявив, что инцидента, связанного с применением отравляющих веществ в Думе вообще не было, а все сообщения об этом – очередной фейк.
Сначала Совет Безопасности отклонил документ о работе нового механизма по расследованию химатак в Сирии. Предложенный проект поддержали шесть стран вместо девяти необходимых, в том числе два постоянных члена СБ – Россия и Китай, а также Боливия, Казахстан, Эфиопия и Экваториальная Гвинея. Две страны – Кувейт и Кот-д'Ивуар воздержались. Против выступили остальные семь членов Совета.
Позднее СБ отклонил предложенный российским постпредством проект в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу. Документ поддержали РФ, Китай, Эфиопия, Казахстан и Боливия. Проголосовали против США, Великобритания, Франция (постоянные члены СБ) и Польша. Шесть стран воздержались.
Постпред Василий Небензя, комментируя исход голосования, отметил, что он вызывает большие опасения.
Непринятие резолюции – это, к сожалению, лакмусовая бумажка, которая говорит о многом. И у нас это вызывает большие, большие опасения. Мы предложили совершенно невинную резолюцию, которая тем более практически полностью повторяла вчерашнюю шведскую,сказал российский дипломат.
Постпред США Никки Хейли объяснила, что конкретно ей не понравилось во втором проекте резолюции:
Россия включила несколько предложений в свой проект, которые весьма проблематичны. Также она (РФ) пытается скомпрометировать международное расследование. Резолюция сажает Россию и режим (президента Сирии Башара) Асада на место водителя, чтобы заниматься подготовкой (работы) миссии по установлению фактов (ОЗХО). Нам предложено поверить в то, что то самое правительство, которое говорит, что все, что касается Думы, это фейк, будет работать в духе доброй воли с ОЗХО.
Она добавила, что в проекте был заложен «микроменеджмент работы экспертов ОЗХО», которым указывалось, «куда следователям надо идти».
Напомним, в конце прошлой недели появились сообщения о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в произошедшем сирийские власти. Дамаск и Москва эти обвинения отвергли, заявив, что инцидента, связанного с применением отравляющих веществ в Думе вообще не было, а все сообщения об этом – очередной фейк.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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