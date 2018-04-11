Совбез ООН отклонил проекты РФ по Сирии. Виновных уже назначили

Непринятие резолюции – это, к сожалению, лакмусовая бумажка, которая говорит о многом. И у нас это вызывает большие, большие опасения. Мы предложили совершенно невинную резолюцию, которая тем более практически полностью повторяла вчерашнюю шведскую,

Россия включила несколько предложений в свой проект, которые весьма проблематичны. Также она (РФ) пытается скомпрометировать международное расследование. Резолюция сажает Россию и режим (президента Сирии Башара) Асада на место водителя, чтобы заниматься подготовкой (работы) миссии по установлению фактов (ОЗХО). Нам предложено поверить в то, что то самое правительство, которое говорит, что все, что касается Думы, это фейк, будет работать в духе доброй воли с ОЗХО.