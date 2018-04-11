09:55 11 апреля
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Совбез ООН отклонил проекты РФ по Сирии. Виновных уже назначили

Совбез ООН не поддержал два российских проекта резолюций, посвященных расследованию сообщений о применении отравляющих веществ в Сирии, передает РИА Новости.



Сначала Совет Безопасности отклонил документ о работе нового механизма по расследованию химатак в Сирии. Предложенный проект поддержали шесть стран вместо девяти необходимых, в том числе два постоянных члена СБ – Россия и Китай, а также Боливия, Казахстан, Эфиопия и Экваториальная Гвинея. Две страны – Кувейт и Кот-д'Ивуар воздержались. Против выступили остальные семь членов Совета.


Позднее СБ отклонил предложенный российским постпредством проект в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу. Документ поддержали РФ, Китай, Эфиопия, Казахстан и Боливия. Проголосовали против США, Великобритания, Франция (постоянные члены СБ) и Польша. Шесть стран воздержались.

Постпред Василий Небензя, комментируя исход голосования, отметил, что он вызывает большие опасения.

Непринятие резолюции – это, к сожалению, лакмусовая бумажка, которая говорит о многом. И у нас это вызывает большие, большие опасения. Мы предложили совершенно невинную резолюцию, которая тем более практически полностью повторяла вчерашнюю шведскую,
сказал российский дипломат.

Постпред США Никки Хейли объяснила, что конкретно ей не понравилось во втором проекте резолюции:

Россия включила несколько предложений в свой проект, которые весьма проблематичны. Также она (РФ) пытается скомпрометировать международное расследование. Резолюция сажает Россию и режим (президента Сирии Башара) Асада на место водителя, чтобы заниматься подготовкой (работы) миссии по установлению фактов (ОЗХО). Нам предложено поверить в то, что то самое правительство, которое говорит, что все, что касается Думы, это фейк, будет работать в духе доброй воли с ОЗХО.


Она добавила, что в проекте был заложен «микроменеджмент работы экспертов ОЗХО», которым указывалось, «куда следователям надо идти».

Напомним, в конце прошлой недели появились сообщения о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в произошедшем сирийские власти. Дамаск и Москва эти обвинения отвергли, заявив, что инцидента, связанного с применением отравляющих веществ в Думе вообще не было, а все сообщения об этом – очередной фейк.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:26
    Сейчас главное, что бы миссия ОЗХО успела прибыть в Сирию и отработать там, до нанесения удара... Вот такая гонка, и нашим ВКС и флоту в ней отведена роль, тех кто ДОЛЖЕН для этого выигрывать время.
    svp67
    1. Vard Сегодня, 08:32
      Да не поедет туда ни кто... Резолюцию отклонили... Им не нужно что бы их лицом в их же г... ткнули...
      Vard
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:34
        Цитата: Vard
        Да не поедет туда ни кто... Резолюцию отклонили...

        Но есть решение самой ОЗХО...
        svp67
        1. saveall (Александр) Сегодня, 08:42
          Сама ОЗХО без резолюции туда не поедет. В том то и хитрость США и шестерок... Затягивать как можно дольше принятие резолюции, чтобы уже нечего было расследовать. А потом своим болванчикам обывателям скажут, что это Россия все время блокировала принятие резолюции.
          saveall
          1. alex-s (Александр) Сегодня, 08:48
            Результаты голосования, наверное, фиксируются.
            alex-s
            1. AID.S Сегодня, 09:18
              Цитата: alex-s
              Результаты голосования, наверное, фиксируются.

              Ага, Михан записывает...
              AID.S
              1. Татьяна Сегодня, 09:39
                Цитата: alex-s
                Результаты голосования, наверное, фиксируются.

                Результаты голосования в самих документах, однозначно, фиксируются, только вот вопрос – в каком виде? Поимённо по странам или в общем количественном виде?

                Надо полагать, что сами секретари совещания регистрировать результаты голосования открыто поимённо и по странам сознательно не будут. Сделают это втихую исподтишка, как стрелочники, если от РФ дипломаты за этим не проследят. Зачем секретарям – при таком-то (!) общем настрое участников совещания против России – фиксировать в документах «поджигателей» войны, как очевидных её провокаторов?
                Татьяна
            2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:23
              И!?Что далее?
              Цитата: alex-s
              Результаты голосования, наверное, фиксируются.
              210окв
            3. igorbrsv Сегодня, 09:49
              В западных новостях все равно скажут: Россия отклонила. Все так думать будут
              igorbrsv
          2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:48
            США этого никогда не допустит или их там и накроют , а обвинят Россию.
            cniza
      2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 08:40
        Цитата: Vard
        ...Да не поедет туда ни кто... Резолюцию отклонили... Им не нужно что бы их лицом в их же г... ткнули...

        Генсек ООН на эту тему уже высказался - он требует обеспечить ОЗХО, полный доступ к месту "химатаки" в Сирии.
        Андрей К
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:48
          Цитата: Андрей К
          Генсек ООН на эту тему уже высказался -


          Он высказался до внесения резолюции...
          vorobey
          1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 09:02
            Цитата: vorobey
            ...Он высказался до внесения резолюции...

            Саш hi
            Вот тут я что-то пропустил.
            Андрей К
        2. donavi49 Сегодня, 08:58
          Вопрос полномочий. ООН не уполномочил ОЗХО ехать туда. Следовательно - выводы ОЗХО являются информативными, но ничего не значащими. У них нет мандата ООН на расследование.
          donavi49
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:51
      Американцев из Сирии выбивать нужно, тогда там никакие белые каски не появятся. winked
      сибиралт
  2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 08:32
    Непринятие резолюции – это, к сожалению, лакмусовая бумажка, которая говорит о многом.


    Исключить США...Англию ...Францию из СОВБЕЗА ООН за злоупотреблением правом ВЕТО и на их место пригласить ИНДИЮ,ВЪЕТНАМ,ВЕНЕСУЭЛУ и прочие страны пострадавшие от кровавых рук англосаксов.
    Тот же ЛЕХА
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:47
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Исключить США...Англию ...Францию из СОВБЕЗА ООН за злоупотреблением правом ВЕТО


      вот того же они требуют в отношении России... laughing laughing
      vorobey
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:24
        Проще вообще эту кивальню прикрыть..
        Цитата: vorobey
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Исключить США...Англию ...Францию из СОВБЕЗА ООН за злоупотреблением правом ВЕТО


        вот того же они требуют в отношении России... laughing laughing
        210окв
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:55
    Однако, ничего не будет. Почему США испугалась невнятной угрозы КНДР, которая то ли имеет ракету, достающую до Америки, то ли нет, но потанцевав авианосцами - сдулись. Но когда реально "наезжают" на страну, у которой ТОЧНО есть все, чтобы отправить полосатоухих в каменный век - не верят, что все это полетит?
    Горный стрелок
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 09:03
      Цитата: Горный стрелок
      Однако, ничего не будет. Почему США испугалась невнятной угрозы КНДР, которая то ли имеет ракету, достающую до Америки, то ли нет, но потанцевав авианосцами - сдулись. Но когда реально "наезжают" на страну, у которой ТОЧНО есть все, чтобы отправить полосатоухих в каменный век - не верят, что все это полетит?

      Думаю, причина в том, что Ына они считают непредсказуемым, способным на все. А вот Россия побоится отвечать, понимая какими могут быть последствия. Поэтому выход один - в случае атаки на Сирию, как и обещал Герасимов, потопить один-два корабля. Янки сдуются сразу. На прямое столкновение они не пойдут, тоже понимая последствия.
      helmi8
  4. URAL72 (Олег) Сегодня, 08:58
    Иначе и быть не могло. Нужно было после заявления Трампа демонстративно отозвать военных из отпусков, объявить боевую, вывести тополя и ярсы с мест базирования, рассредоточить ТЯО по частям, подвесить ракеты под бомберы, заправить их, рассредоточить, часть поднять в воздух, вооружить спец боеприпасами корабли и ПЛ, начать расконсервацию некоторой техники, в первую очередь ЗРК, самолёты, танки. Развернуть за счёт резервистов до штатов военного времени несколько подразделений на западном направлении и дальнем востоке. Думаю наши "партнёры" смогли бы доказать что Сирии не существует, это фэйк... А какая практика для России, таких учений ещё не было. Но похоже они нужны. После таких атак на Россию, держать ТЯО на складах, а бомберы на двух базах,- преступление.
    URAL72
    1. AID.S Сегодня, 09:22
      Цитата: URAL72
      Нужно было после заявления Трампа
      возможно уже...
      AID.S
  5. seregatara1969 (Сергей Таранущенко) Сегодня, 09:29
    совет безопасности не хочет безопасности в сирии
    seregatara1969
  6. Rey_ka (Андрей) Сегодня, 09:30
    Ну Мир стремительно катится к уничтожению ну и поделом!
    Rey_ka
  7. DPN (ДПН) Сегодня, 09:44
    Басню Крылова знать и помнить надо ,У сильного всегда бессильный ВИНОВАТ. Если не испугаемся и в Сирии дадим по морде США то всё будет в порядке наступит мир.
    DPN
  8. Опер (Игорь) Сегодня, 09:48
    А на мой взгляд все хорошо! Ну или уж точно нет худа без добра! Что мы узнали за последнее время точно (многие знали это и раньше, а остальные убедились сейчас) - нет никакого международного права! Вернее оно как бы есть и о нем как бы иногда говорят. Так вот нам всем надо успокоиться и перестать говорить о мире во всем мире! С нами не считаются, когда мы разговоры разговариваем о международном праве. А значит что?! Ракеты будем сбивать и самолеты и корабли топить несущие прямую угрозу нашим гражданам! Война? Значит будем воевать. Надо - так надо! Серьезно и без разговоров. У нас есть другой выбор? Те кто считает, что есть могут индивидуально или небольшими группами присоединиться к мировому порядку - баба с возу кобыле легче! Всем остальным сосредоточиться и спокойно делать свое дело. Президент недавно сказал по поводу способности нанесения ответного удара и последующей мировой катастрофе - если в этом мире не будет России то зачем нам такой мир?! Золотые слова! Такой мир нам не нужен.
    Опер
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