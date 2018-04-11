09:52 11 апреля
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Ситуация в Сирии. Бои на юге страны

Эсминец ВМС США приблизился к Тартусу. При взрыве жилого дома в Идлибе погибли 29 человек и пострадали более 150-ти. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook приблизился к сирийскому порту Тартус, где находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. В свою очередь американский авианосец Harry S. Truman взял курс на восток Средиземного моря. Поводом для возвращения боевых кораблей ВМС США к берегам Сирии стали сфабрикованные обвинения в адрес Дамаска о применении сирийской армией химического оружия в городе Дума. В конце дня самолеты ВКС РФ начали совершать разведывательные полеты в районе Тартуса.

Утром на территорию провинции Алеппо въехало 70 автобусов с боевиками оппозиционной группировки «Джейш аль-Ислам»(*запрещена в РФ) и членами их семей. В городе Африн, который в рамках операции «Оливковая ветвь» взяли под контроль протурецкие группировки, создана Сирийская свободная полиция. По данным Минобороны Турции, в ходе проводимой операции в общей сложности уничтожено более 4 тысяч боевиков SDF.

В провинции Дараа продолжались бои между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Артиллерия правительственных войск вела обстрел позиций боевиков на востоке региона.

В административном центре провинции Идлиб прогремел взрыв. В результате инцидента погибли 29 мирных жителей столицы региона, еще 154 гражданских получили тяжелые ранения. Местные источники писали, что поисково-спасательные работы все еще ведутся на месте происшествия. Между тем российская авиация нанесла ряд ударов по укрепрайонам террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) на юге провинции.

На севере провинция Хама продолжилась военная операция Сирийской арабской армии (САА) по освобождению территорий региона от террористов. Правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов недалеко от Аль-Латамины. Действия САА поддерживает российская авиация.

К востоку от Аш-Шаддади (провинция Хасака) взорвалась придорожная мина. В результате инцидента погибло несколько бойцов Демократических сил Сирии (SDF). Позже ВВС западной коалиции нанесли ряд ударов по населенным пунктам в этой части региона. Напомним, несколько дней назад местные отряды ополчения, вставшие на защиту населения провинции от притеснений со стороны курдов, подорвали колонну автомобилей ВС США на дороге к Аш-Шаддади. При взрыве погибло 6 военнослужащих, еще 8 человек получили ранения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 45

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  1. Тралл Сегодня, 08:55
    Если начнут стрелять - не отвечать нельзя. Надо отработать по французам с англичанами - этих не жалко. Американцев пока не трогать.
    Потом выразить глубокое сожаление.
    Американцы оценят реверанс и сами выводы сделают.
    Тралл
    1. Logall (Александр) Сегодня, 09:00
      Цитата: Тралл
      Если начнут стрелять - не отвечать нельзя. Надо отработать по французам с англичанами

      Англичане отказались поддержать удар! Толи Мэй испугалась, Толи в их бюджете не предусмотрены подобные затраты... Ракеты дорого стоят!
      Logall
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:05
        Англичанка чувствует , что можно попасть под международный суд , вот и отошла в сторону. Приветствую! hi
        cniza
        1. Тралл Сегодня, 09:27
          Цитата: Logall
          Англичане отказались поддержать удар!

          Поздно. Написать на ПКР по-французски "За морских свинок!", "За кота Скрипаля!". Атаку произвести с "неустановленных самолетов с надписями "Гринпис"smile
          Тралл
      2. kit88 (Александр) Сегодня, 09:08
        Цитата: Logall
        Англичане отказались поддержать удар!

        Правильно, правильно. По этим в первую очередь! laughing Пусть потом возмущаются, что они не при делах были (как мы со Скрипалями).
        kit88
      3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 09:46
        Саша, прЮвет. Лягушатники плывут. Их хотят в первую волну пустить, посмотреть на нашу реакцию и сделать соответствующие выводы. Так что их нам сам Бог послал. После ответки по лягушкам, янки сильно чесать репу будут.
        sabakina
    2. Vard Сегодня, 09:01
      Нет... эти не оценят... бить на поражение... всех... до кого дотянутся... Они понимают только силу...
      Vard
      1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 09:05
        Ставлю на то, что США сдуется и отведет корабли... Англичанка не пришла.... воевать с французами и немцами - матрас не решиться... Нас банально пугают + санкции = роняют рубль+ увеличивают панику у наших наметившихся "друзей"(та же Германия с Северным потоком)
        Забавно, что в случае шухера, Израиль первым получит порцию ядерного угара!!!! wassat
        Надеюсь наши сайтовские товарищи успеют в бункер отползти... wassat
        НасРать
    3. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:11
      Цитата: Тралл
      Надо отработать по французам с англичанами - этих не жалко. Американцев пока не трогать.

      как раз терезка и отказала полосатым - пока не будет доказательств великобритания не присоединиться (был ее ответ)
      Angel_and_Demon
      1. Piramidon (Степан) Сегодня, 09:16
        Цитата: Angel_and_Demon
        отказала полосатым - пока не будет доказательств

        Думаете, у матрасников пробирки и стиральный порошок закончились?
        Piramidon
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:24
          Цитата: Piramidon
          Думаете, у матрасников пробирки и стиральный порошок закончились?

          нет - у них этого много, видно терезка поняла - что и так уже нахамила достаточно, и их авианосец может случайно затонуть, и тогда точно будет только "французский пролив"
          Angel_and_Demon
    4. helmi8 (Сергей) Сегодня, 09:12
      Цитата: Тралл
      Американцев пока не трогать.
      Американцы оценят реверанс и сами выводы сделают.

      А они что, особенные или неприкасаемые? Никаких реверансов они не оценят, и выводы сделают наоборот, будут думать, что их боятся. Пора бы уже им бояться, оборзели уже в корягу...
      helmi8
    5. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 09:22
      Наши Надводные корабли они к себе не подпустят, да и в зону береговых комплексов не полезут. Самый реальный сценарий это либо удар по их кораблям с наших подводных лодок, либо авиацией, возможно даже дальней бомбардировочной. При чем что одни что другие при таких дальностях и из под воды не смогут определить какой корабль в группе кому принадлежит.
      Так что ваш план в принципе хорош, но очень трудно выполним.
      Мне так кажется.
      RASKAT
    6. ask (Гоша) Сегодня, 09:22
      Мочить всех кто осмелится вести огонь и наносить как можно больше ущерба,пока не взмолятся! Че ссыте то? Бог не выдаст-свинья не съест! laughing Какая у них правда ,у американцев?
      ask
  2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 08:55
    подорвали колонну автомобилей ВС США на дороге к Аш-Шаддади. При взрыве погибло 6 военнослужащих, еще 8 человек получили ранения.

    Партизанская война...против ВС США вполне эффективный инструмент...надо обучить и вооружить местных бойцов всем необходимым в СИРИИ для ее ведения против США.
    Тот же ЛЕХА
    1. Тралл Сегодня, 08:58
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      надо обучить и вооружить местных бойцов всем необходимым в СИРИИ для ее ведения против США

      ...и не только в Сирии
      Тралл
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:13
        Цитата: Тралл
        ...и не только в Сирии

        мудрое решение good
        Angel_and_Demon
    2. НасРать (Евлампий) Сегодня, 09:04
      Америкосы не пойдут в Сирию сухопутно - зачем? за них это сделают "оппозиционеры"...
      НасРать
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:13
        Цитата: НасРать
        за них это сделают "оппозиционеры"...

        или саудиты
        Angel_and_Demon
        1. Vard Сегодня, 09:21
          Саудиты не пойдут... Им бы с Йеменом разобраться...
          Vard
          1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:25
            Цитата: Vard
            Саудиты не пойдут... Им бы с Йеменом разобраться...

            а вот я и не ошибся - тема выше уже появились hi
            Angel_and_Demon
  3. Мавр (Андрей) Сегодня, 08:56
    "За стеной люди давят друг друга, режут родных братьев, сестер душат... Словом, идет повседневная, будничная жизнь."
    Евгений Шварц. "Обыкновенное чудо"
    Но кроме шуток, создаётся впечатление полного отсутствия какой-либо суеты. Непохоже на начало апокалипсиса.
    Мавр
    1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 09:01
      Затишье перед бурей
      Вояджер
      1. Мавр (Андрей) Сегодня, 09:03
        Затишье - сиречь снижение обычного ритма жизни. Судя по сводке затишья тоже не наблюдается.
        Мавр
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:08
      Цитата: Мавр
      , создаётся впечатление полного отсутствия какой-либо суеты. Непохоже на начало апокалипсиса.

      Два эсминца уже на месте,плюс плывет авианосец с 7 лоханками с кучеи топоров,плюс 3- 4 лодки с топорами. Плюс стратегов перекинули в Катар ,плюс англы с французами подмахивают со своими лоханками . А в остальном прекрасная маркиза,всё хорошо,всё хорошо.
      1000 топоров по скромному подсчету+хренова куча самолетов со всех ближаиших баз. Да еще Саудиты готовы поучаствовать в " маленкой" победоносной воине . Итого сотни 3-4 самолетов.
      Рекомендую запастись тушенкои компании "МАВР"
      Александр романов
      1. kipod Сегодня, 09:14
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Мавр
        , создаётся впечатление полного отсутствия какой-либо суеты. Непохоже на начало апокалипсиса.

        Два эсминца уже на месте,плюс плывет авианосец с 7 лоханками с кучеи топоров,плюс 3- 4 лодки с топорами. Плюс стратегов перекинули в Катар ,плюс англы с французами подмахивают со своими лоханками . А в остальном прекрасная маркиза,всё хорошо,всё хорошо.
        1000 топоров по скромному подсчету+хренова куча самолетов со всех ближаиших баз. Да еще Саудиты готовы поучаствовать в " маленкой" победоносной воине . Итого сотни 3-4 самолетов.
        Рекомендую запастись тушенкои компании "МАВР"

        да ладно - всех делов.
        Хибины , калибр . Бастион . побольше РЭБ --- и всё. request
        kipod
      2. Мавр (Андрей) Сегодня, 09:15
        В мире регулярно что-то плавает, движется и летает. Это -раз. Совсем недавно подобный балет наблюдался у берегов КНДР, результаты известны - это два. У США был прекрасный шанс ударить по России в 2008, вписавшись за Грузию (учитывая состояние нашей армии на тот момент) - результаты так же известны - это три. Ваши хамские рекомендации оставьте при себе - это четыре.
        Мавр
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:17
          Цитата: Мавр
          Совсем недавно подобный балет наблюдался у берегов КНДР

          Совсем недавно Трамп шарахнул по сирийскои базе.
          Цитата: Мавр
          У США был прекрасный шанс ударить по России в 2008

          Не было,тогда работала дипломатия не смотря ни на что.
          Цитата: Мавр
          аши хамские рекомендации оставьте при себе - это четыре.

          Тушеночки прикупи
          Александр романов
          1. Мавр (Андрей) Сегодня, 09:29
            Цитата: Александр романов
            Совсем недавно Трамп шарахнул по сирийскои базе.

            И что? Мир обрушился?
            Цитата: Александр романов
            Цитата: Мавр
            У США был прекрасный шанс ударить по России в 2008

            Не было,тогда работала дипломатия не смотря ни на что.

            Дипломатия не подкреплённая военной силой стоит столько же, сколько прошлогодний снег.
            Цитата: Александр романов
            Тушеночки прикупи

            Оставляю без ответа, поскольку он дан выше.
            Мавр
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:35
              Цитата: Мавр
              И что? Мир обрушился?

              Для слепых объясняю,тогда участвовало всего два эсминца,а сейчас собираются в раион праздника минимум 9 кораблей с топорами США,авианосец,3-4 лодки,+ шавки в лице Хранции,Саксов и Саудитов.
              Разницу вооще не видим?
              Цитата: Мавр
              Дипломатия не подкреплённая военной силой стоит столько же, сколько прошлогодний снег.

              Вот они ее и подкрепили
              Цитата: Мавр
              Оставляю без ответа, поскольку он дан выше.

              Есть связи,могу со скидочкой достать wink
              Александр романов
              1. Мавр (Андрей) Сегодня, 09:47
                Словесный мусор, не более.
                Мавр
      3. kit88 (Александр) Сегодня, 09:20
        1000 топоров понятно не собьешь. А вот
        Два эсминца уже на месте,плюс плывет авианосец с 7 лоханками
        это уже реальная задача. Решаемая.
        Просто глупо только обороняться. Даже если собьешь 1000 топоров. Они запустят еще 2000. Это уже не война а цирк какой-то получается.
        Поэтому им и сказали: трижды подумайте, прежде чем запускать ракеты - мы будем отвечать по всем правилам войны.
        kit88
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:03
    Думу уже очистили? Или нет? Это ведь главное во всей истории с фейк-атакой! В освобожденную Думу едут специалисты из ОЗХО, на месте убеждаются в абсурдности обвинений, и мечи остаются в ножнах...
    Горный стрелок
    1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:16
      Цитата: Горный стрелок
      Думу уже очистили? Или нет? Это ведь главное во всей истории с фейк-атакой! В освобожденную Думу едут специалисты из ОЗХО, на месте убеждаются в абсурдности обвинений, и мечи остаются в ножнах...

      то место где была "атака" уже под контролем, и ОЗХО уже дало согласие на выезд, но "Принцип" где-то притаился request
      Angel_and_Demon
  5. Громобой Сегодня, 09:06
    Непростая обстановка в Сирии...а в Самаре сейчас сирены завыли,надеюсь как обычно...учебная тревога. recourse
    Громобой
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:13
      Цитата: Громобой
      .а в Самаре сейчас сирены завыли,надеюсь как обычно...учебная тревога.

      Вот так вы и все будут думать,в случае шухера. Все будут думать ,что снова систему проверяют.
      Александр романов
      1. Громобой Сегодня, 09:17
        Да не...точно учебная---СМСка даже не пришла от МЧС wassat ))).
        П.С. Да и кот спокойно рядом лежит,отсыпается.
        Громобой
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:19
          Цитата: Громобой
          Да не...точно учебная---СМСка даже не пришла от МЧС

          А у нас не приходит,сирена просто ревет и всё.Всем наплевать на нее.Первая мысль-Да вырубите вы ее нафиг,достала уже
          Александр романов
          1. Громобой Сегодня, 09:26
            И у нас не приходит,потому-что если придёт,то это значит "всё,тушите свет",последний раз вражеская авиация в нашем небе была в 42-ом году(пытались разбомбить стратегический мост через Волгу,но плотным зенитным огнём их отогнали,фронт был далеко ,поэтому больше ничего никогда не бомбили,мост им только наш не нравился очень).С тех пор тихо smile
            Громобой
  6. gig090 (gig090) Сегодня, 09:06
    И где наша ответка? почему наш флот не стоит рядом для ответки если что? где корветы, фрегаты новые, где модернезированные крейсера с цирконом? видать строятся ещё, будут готовы в 2021-2030 году. Торомоза, ведь знали к чему всё идёт, было время с 2014 года подготовиться. Но всё время денег не хватало, всё время задержки и т д. Ёб...ные олигархи. Из-за своей жадности не только себя, но и всё страну подставили. Ещё млин две акулы собрались резать..слов нет.
    gig090
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 09:33
      Цитата: gig090
      И где наша ответка? почему наш флотне стоит рядом для ответки если что? где корветы, фрегаты новые, где модернезированные крейсера с цирконом?

      Щас, в правительстве всё это прочитают и к вечеру пришлют вам ответ на мыло или СМС. Только нужно еще ногой топнуть и по столу кулаком ударить.lol
      Самому трудно догадаться?
      Piramidon
  7. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:29
    Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook приблизился к сирийскому порту Тартус,

    А на сколько миль, или км? request Ранее была инфа, что он находится на удалении около 100 км. от Тартуса.
    a.s.zzz888
  8. Медалист (Игорь) Сегодня, 09:30
    Очень хочется верить, что приближается Великий День освобождения Нашей Родины от оккупационных режимов "упырей-олигархов" и восстановление Святой Руси в границах 1990 года.
    Господи, воздай им по делам их и очисти нашу землю от мерзости, властвующих над ней последние десятилетия !
    Люди русские - вспомните кто Вы есть на самом деле ! Вы - дети Божьи. Наполняйте Храмы и молитесь о скорейшем спасении Великой Родины. Война очистит Землю от "нечисти" во всех странах, ибо предсказано:"Будут убивать друг друга". Верных же своих Господь покроет и спасёт.
    Молитесь, ибо время близко !!!
    ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !
    Медалист
  9. ask (Гоша) Сегодня, 09:34
    Утро выдалось ясным. Эсминец Donald Cook дрейфовал в 50 милях от сирийского города Тартус, где находилась российская военно-морская база.


    Американские моряки, облокотившись о фальшборт, лениво потягивали свежевыжатый апельсиновый сок и расслабленно глазели на горизонт. Кто-то болтал по мобильнику с родной Оклахомой:



    — Джейн, вчера мы потопили три русских атомных подводных крейсера. Из них лично я потопил два, богом клянусь! Джейн, ты выйдешь за меня?



    Внезапно в небе послышался какой-то шум, через секунду переросший в невыносимый рев. Над эсминцем что-то пронеслось, едва не задев антенный пост радарной установки.



    На камбузе тут же отключился пароконвектомат и погасла микроволновка.



    — О боже, опять! — взвыл кок, единственный член экипажа, ходивший в Черное море несколько лет тому назад и прошедший после этого три реабилитационных курса.



    Ему остро хотелось закурить, но электрическая зажигалка тоже не работала.



    Где-то на мостике командир эсминца яростно бил кулаком по погасшим экранам системы "Иджис". Вместе с ней отключились все системы вооружения и радары подсветки целей, без которых корабль мог отстреливаться либо из трех своих пулеметов "Браунинг", либо из кольта капитана.



    Через минуту смолкли и двигатели. На эсминце наступила звенящая тишина, нарушаемая лишь глухими воплями какого-то несчастного, запертого электронным замком в гальюне на нижней палубе.



    Экипаж столпился на палубе. На горизонте показались темные точки, стремительно увеличивающиеся в размерах. На Donald Cook заходили четыре Су-34.



    — Выпустите меня отсюда, ради всех святых! — раздался чей-то истошный вопль.



    Несколько человек похватали спасательные жилеты и решительно бросились за борт.



    Барахтаясь в воде, лейтенант-коммандер Джек Уоррен услышал, как ему кричат:



    — Лодка, Джек! Лодка!



    Обернувшись, он действительно увидел русскую подводную лодку, которая стремительно двигалась прямо на него. Лейтенанту-коммандеру показалось, что она раскрыла зубастую пасть, и он тут же побил все рекорды Майкла Фелпса даже без препаратов от синдрома дефицита внимания.



    Су-34 пронеслись над эсминцем так низко, что офицеры на мостике смогли рассмотреть русского летчика. Он тепло улыбнулся и показал офицерам большой палец — мол, молодца, верной дорогой идете, товарищи!



    По понятной причине офицеры многострадального эсминца не разделяли оптимизма летчика.



    Мимо проплыла шлюпка с французского фрегата "Провансаль". Французы на ломаном английском спросили, в какой стороне Елисейские Поля, командир эсминца мрачно махнул рукой куда-то в сторону Ирака. Французы поблагодарили и налегли на весла.



    Наступил вечер. Моряки разожгли на палубе костры и грелись, глядя, как в небе начинали зажигаться звезды.



    Прилетел русский вертолет и опустил на палубу большую кастрюлю с горячей гречкой. С подводной лодки прислали корзину крымских фруктов.



    — Вы его там посторожите какое-то время, — попросил Шойгу. — А то как бы они не потопили свой же корабль какой-нибудь "секретной русской ракетой "Морячок" в целях провокации. С них станется.



    — Есть! — ответил командир подводной лодки и повесил трубку.



    Вскоре весь эсминец спал, убаюканный гречкой и тихим плеском волн.



    До решения Трампа о начале атаки против Сирии оставалось ждать всего каких-то 40 часов.
    ask
  10. venik (Владимир) Сегодня, 09:42
    "....Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook приблизился к сирийскому порту Тартус, ....."
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    Шо, ОПЯТЬ "Кук"? Когда же наконец "аборигены "съедят" Кука?"
    venik
Картина дня