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Ситуация в Сирии. Бои на юге страны
Эсминец ВМС США приблизился к Тартусу. При взрыве жилого дома в Идлибе погибли 29 человек и пострадали более 150-ти. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook приблизился к сирийскому порту Тартус, где находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. В свою очередь американский авианосец Harry S. Truman взял курс на восток Средиземного моря. Поводом для возвращения боевых кораблей ВМС США к берегам Сирии стали сфабрикованные обвинения в адрес Дамаска о применении сирийской армией химического оружия в городе Дума. В конце дня самолеты ВКС РФ начали совершать разведывательные полеты в районе Тартуса.
Утром на территорию провинции Алеппо въехало 70 автобусов с боевиками оппозиционной группировки «Джейш аль-Ислам»(*запрещена в РФ) и членами их семей. В городе Африн, который в рамках операции «Оливковая ветвь» взяли под контроль протурецкие группировки, создана Сирийская свободная полиция. По данным Минобороны Турции, в ходе проводимой операции в общей сложности уничтожено более 4 тысяч боевиков SDF.
В провинции Дараа продолжались бои между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Артиллерия правительственных войск вела обстрел позиций боевиков на востоке региона.
В административном центре провинции Идлиб прогремел взрыв. В результате инцидента погибли 29 мирных жителей столицы региона, еще 154 гражданских получили тяжелые ранения. Местные источники писали, что поисково-спасательные работы все еще ведутся на месте происшествия. Между тем российская авиация нанесла ряд ударов по укрепрайонам террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) на юге провинции.
На севере провинция Хама продолжилась военная операция Сирийской арабской армии (САА) по освобождению территорий региона от террористов. Правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов недалеко от Аль-Латамины. Действия САА поддерживает российская авиация.
К востоку от Аш-Шаддади (провинция Хасака) взорвалась придорожная мина. В результате инцидента погибло несколько бойцов Демократических сил Сирии (SDF). Позже ВВС западной коалиции нанесли ряд ударов по населенным пунктам в этой части региона. Напомним, несколько дней назад местные отряды ополчения, вставшие на защиту населения провинции от притеснений со стороны курдов, подорвали колонну автомобилей ВС США на дороге к Аш-Шаддади. При взрыве погибло 6 военнослужащих, еще 8 человек получили ранения.
Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook приблизился к сирийскому порту Тартус, где находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. В свою очередь американский авианосец Harry S. Truman взял курс на восток Средиземного моря. Поводом для возвращения боевых кораблей ВМС США к берегам Сирии стали сфабрикованные обвинения в адрес Дамаска о применении сирийской армией химического оружия в городе Дума. В конце дня самолеты ВКС РФ начали совершать разведывательные полеты в районе Тартуса.
Утром на территорию провинции Алеппо въехало 70 автобусов с боевиками оппозиционной группировки «Джейш аль-Ислам»(*запрещена в РФ) и членами их семей. В городе Африн, который в рамках операции «Оливковая ветвь» взяли под контроль протурецкие группировки, создана Сирийская свободная полиция. По данным Минобороны Турции, в ходе проводимой операции в общей сложности уничтожено более 4 тысяч боевиков SDF.
В провинции Дараа продолжались бои между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Артиллерия правительственных войск вела обстрел позиций боевиков на востоке региона.
В административном центре провинции Идлиб прогремел взрыв. В результате инцидента погибли 29 мирных жителей столицы региона, еще 154 гражданских получили тяжелые ранения. Местные источники писали, что поисково-спасательные работы все еще ведутся на месте происшествия. Между тем российская авиация нанесла ряд ударов по укрепрайонам террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) на юге провинции.
На севере провинция Хама продолжилась военная операция Сирийской арабской армии (САА) по освобождению территорий региона от террористов. Правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов недалеко от Аль-Латамины. Действия САА поддерживает российская авиация.
К востоку от Аш-Шаддади (провинция Хасака) взорвалась придорожная мина. В результате инцидента погибло несколько бойцов Демократических сил Сирии (SDF). Позже ВВС западной коалиции нанесли ряд ударов по населенным пунктам в этой части региона. Напомним, несколько дней назад местные отряды ополчения, вставшие на защиту населения провинции от притеснений со стороны курдов, подорвали колонну автомобилей ВС США на дороге к Аш-Шаддади. При взрыве погибло 6 военнослужащих, еще 8 человек получили ранения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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