09:51 11 апреля
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Саудиты готовы поучаствовать. Наследный принц рассказал о варианте операции против САР

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман заявил о том, что он «очень обеспокоен числом жертв применения химического оружия в Восточной Гуте». По словам бен Салмана, Эр-Рияд «знает о по меньшей мере 60 жертвах». Откуда у Эр-Рияда такие данные, наследный принц, конечно же сообщил. Ах, да. Они у него «есть, но они слишком секретны»...

Также сообщается о том, что бен Салман заявил о готовности влиться в очередную американскую военную авантюру коалицию. Речь идёт о звонках из Вашингтона своим «союзникам» с целью создания ударной группировки, которую планируется использовать для агрессии в отношении Сирии.

Саудиты готовы поучаствовать. Наследный принц рассказал о варианте операции против САР



Саудовский принц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции:
Если наш союз будет предусматривать такие шаги, то мы несомненно будем там присутствовать.


Так бен Салман ответил на вопрос о том, собирается ли Эр-Рияд выделять силы и средства для нанесения удара по «кровожадному Асаду».

Напомним, что ранее Россия предложила экспертам миссии ОЗХО выдвинуться в Восточную Гуту и проверить сообщения о якобы применении САА химических боеприпасов. В ОЗХО принципиальное согласие выразили, однако реальное посещение миссией пригорода Дамаска всё ещё откладывается. Нужно отметить, что в случае аналогичных обвинения со стороны Запада в адрес Башара Асада якобы в применении зарина в Хан-Шейхуне в прошлом году, ОЗХО до этого сирийского города так и не доехала, объявив, что там «небезопасно». Как известно, тогда Трамп отдал приказ на обстрел «Томагавками» авиабазы Аш-Шайрат ВС САР.

Использованы фотографии: arrahmah.com
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Комментарии 64

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 09:07
    Хуситов тебе в огород, блин! negative
    Как Я - Горд, за Родной Русский Язык! good
    Охотовед 2
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:09
      Похоже США их могут подставить и посмотреть , как отреагирует Россия.
      cniza
      1. Logall (Александр) Сегодня, 09:11
        Цитата: cniza
        Похоже США их могут подставить и посмотреть , как отреагирует Россия.

        Если что, то нужно фигачить по нефтяной инфраструктуре! Так и их накажем, и себе выгода...
        hi
        Logall
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:16
          Цитата: Logall
          Цитата: cniza
          Похоже США их могут подставить и посмотреть , как отреагирует Россия.

          Если что, то нужно фигачить по нефтяной инфраструктуре! Так и их накажем, и себе выгода...
          hi


          я че то не слышал чтобы темнейший внеочередной совбез собирал... видимо на последнем все обсудили ... laughing laughing
          vorobey
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:23
            Цитата: vorobey
            я че то не слышал чтобы темнейший внеочередной совбез собирал.

            Саня,ты даваи со шконки вставаи уже.Операция "СОРТИР" намечена на ближаишие дни.
            Александр романов
            1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:26
              Цитата: Александр романов
              Операция "СОРТИР" намечена на ближаишие дни.


              да не вовремя я.. пятый месяц уже.. но. это же нога разбита.. ручки то целые... laughing laughing если че в ручках то держать че то могу... акромя стакана и писюна.. laughing laughing
              vorobey
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:29
                Цитата: vorobey
                . акромя стакана и писюна..

                Ну если поллитру удержишь,то считай годен laughing
                Александр романов
                1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:44
                  Цитата: Александр романов
                  Ну если поллитру удержишь,то считай годен


                  арабские шейхи народ чувствительный.. ему верблюд дороже родины.. поэтому никакой шейх своего любимца под калибр не подставит... а посему..

                  Вангую... данное арабская решительность поддержать американцев (на фоне того что англичанка сдулась) говорит о том что ... ничего не будет...
                  vorobey
          2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:24
            vorobey (Сашка) Сегодня, 09:16
            я че то не слышал чтобы темнейший внеочередной совбез собирал... видимо на последнем все обсудили ... laughing laughing

            Вероятно Темнейший в чём то уверен. Только вот в чём? request
            a.s.zzz888
            1. kipod Сегодня, 09:37
              Цитата: a.s.zzz888
              vorobey (Сашка) Сегодня, 09:16
              я че то не слышал чтобы темнейший внеочередной совбез собирал... видимо на последнем все обсудили ... laughing laughing

              Вероятно Темнейший в чём то уверен. Только вот в чём? request

              kipod
        2. Scoun (Roman) Сегодня, 09:19
          Цитата: Logall
          Цитата: cniza
          Похоже США их могут подставить и посмотреть , как отреагирует Россия.

          Если что, то нужно фигачить по нефтяной инфраструктуре! Так и их накажем, и себе выгода...
          hi

          ИМХА.
          Мне кажется, что Россия должна донести до мира то что - запад и сша ломают игнорируют международное право и что те страны которые помогают им в этом деле, сами становятся странами вне правового поля, соответственно против таких стран становятся применимы любые методы воздействия.
          Scoun
          1. роман66 (роман) Сегодня, 09:39
            так. только что на заборах не пишут - а хрен ли толку
            роман66
        3. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:21
          Цитата: Logall
          Так и их накажем, и себе выгода...

          а как полосатые будут то рады - они уже начали увеличивать добычу сланцевой нефти, наверное на это и рассчитывают hi
          Angel_and_Demon
          1. роман66 (роман) Сегодня, 09:40
            ничем хорошим добыча сланцевой нефти для них не закончится, только себе и нагадят hi
            роман66
            1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:42
              Цитата: роман66
              ничем хорошим добыча сланцевой нефти для них не закончится, только себе и нагадят hi

              а когда они вообще не гадили? у них судьба такая - "Гадя Петрович" request
              Angel_and_Demon
      2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:19
        Цитата: cniza
        Похоже США их могут подставить и посмотреть , как отреагирует Россия.

        принцику нужна хоть одна победоносная войнушка, а то как-то все по морде, да по морде
        Angel_and_Demon
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 09:28
          Цитата: Angel_and_Demon
          ...принцику нужна хоть одна победоносная войнушка, а то как-то все по морде, да по морде...

          Наверное мало по морде, шейхи желают люлей помощней yes
          Арабы-с laughing
          Андрей К
          1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:33
            Цитата: Андрей К
            Наверное мало по морде, шейхи желают люлей помощней

            ну так слепой глухого и ведет к этому recourse
            Angel_and_Demon
            1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 09:42
              Цитата: Angel_and_Demon
              ну так слепой глухого и ведет к этому

              А наследный принц косой вроде? Вспоминаем, что Климов про врожденные уродства писал! laughing
              Ингвар 72
              1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:43
                Цитата: Ингвар 72
                А наследный принц косой вроде? Вспоминаем, что Климов про врожденные уродства писал!

                я не про физические недостатки - а про умственные hi
                Angel_and_Demon
                1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 09:45
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  я не про физические недостатки - а про умственные

                  Вы Климова видать не читали. Как правило там все связано. request
                  Ингвар 72
                  1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:49
                    Цитата: Ингвар 72
                    Вы Климова видать не читали.

                    не довелось, а что? есть что вкусненькое?
                    Angel_and_Demon
      3. Кент0001 (евгений) Сегодня, 09:36
        Я вам открою один секрет, США ведет против нас войну на наше с вами Полное уничтожение, поэтому США не интересна никакая наша реакция, кроме военной, которая может нанести всякий разный вред гегемону. А натравливать на нас всякую козлоту и звать их себе в подсобники-это такая амеровская инициация своих вассалов.
        Кент0001
      4. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 09:37
        Цитата: cniza
        Похоже США их могут подставить и посмотреть , как отреагирует Россия.

        А что, очень удобно! В ответ на американский удар по Сирии, взять да и показательно стереть саудитов в порошок. Вместе с их нефтью, верблюдами, школами подготовки террористов. Совсем...
        Jovanni
      5. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 09:41
        "Какая отвратительная рожа!"©

        Кирпича просит...
        Как и само существование саудитов. Обнаглели крысы. Да, и ответка нужна за все гадости, которые они делали, особенно для России.
        Навряд ли кто огорчится, если их не станет.
        Pax tecum
    2. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:10
      Цитата: Охотовед 2
      Хуситов тебе в огород, блин! negative
      Как Я - Горд, за Родной Русский Язык! good


      мазохизм саудитов внушает уважение...
      vorobey
    3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:15
      Цитата: Охотовед 2
      Хуситов тебе в огород, блин

      Коньяк закончился?
      Александр романов
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 09:40
        Не,... ещё четыре в плюсе! И - одна заготовка, для коктейля Молотова! laughing
        Охотовед 2
      2. роман66 (роман) Сегодня, 09:41
        надо с Казахстана завозить, там дешевле привет hi
        роман66
      3. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 09:42
        Цитата: Александр романов
        Коньяк закончился?

        У меня ещё 3 литра осталось! tongue
        Ингвар 72
        1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 09:49
          Всем Алко - Бойцам, Моё Приветствие! hi
          Ингвар (Игорь), а правда с ячменя , мягче получается??? И чем чистишь, если не секрет? belay
          Охотовед 2
    4. venik (Владимир) Сегодня, 09:34
      Цитата: Охотовед 2
      Как Я - Горд, за Родной Русский Язык!

      =========
      Так и хочется высказывание Лаврова про саудитов процитировать..... Очень точно и ёмко выразился! Вот только не хочется в очередной раз "забаненым" оказаться....... (Банши - не дремлет!)
      venik
  2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 09:08
    а в одиночку слабо было, моськи (шавки)
    Hammerlock
    1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 09:09
      а рожа такая, как будто только что плова нажрался
      Hammerlock
      1. venik (Владимир) Сегодня, 09:36
        Цитата: Hammerlock
        а рожа такая, как будто только что плова нажрался

        ========
        Скорее уж "накурился".... Или "обкурился" - ""поймал приход" и "кайф ловит"......
        venik
      2. Scoun (Roman) Сегодня, 09:41
        Цитата: Hammerlock
        а рожа такая, как будто только что плова нажрался

        Похоже, тем более что плов для них экзотика.
        Scoun
  3. Мавр (Андрей) Сегодня, 09:09
    Шакалы становятся в очередь. Впрочем, военные "успехи" саудитов таковы, что их присутствие мало что изменит.
    Мавр
  4. Гильятон (Сусанин) Сегодня, 09:11
    Ну наконец-то Саудиты сбросили маску! wassat
    Ну что не передумали ещё им поставлять Триумфы?! Если и поставлять, то такие, чтобы ракеты возвращались обратно, по примеру пэтриотов! laughing
    Гильятон
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:12
    Для Саудовской Аравии это будет полный ... полярный лис. Хуситские ракеты сразу станут значительно точнее... Вояки, блин...
    Горный стрелок
    1. kipod Сегодня, 09:16
      Цитата: Горный стрелок
      Для Саудовской Аравии это будет полный ... полярный лис. Хуситские ракеты сразу станут значительно точнее... Вояки, блин...

      А что их ( ракеты ) сдерживает сейчас ?
      kipod
      1. venik (Владимир) Сегодня, 09:38
        Цитата: kipod
        А что их ( ракеты ) сдерживает сейчас ?

        ========
        Может отсутствие "советников" и спутниковых разведданных??
        Так ведь "проблема" то РЕШАЕМАЯ (причем - "быстрорешаемая"!)
        venik
      2. роман66 (роман) Сегодня, 09:42
        недостаточная модернизация...
        роман66
  6. Громобой Сегодня, 09:12
    Ну этих по-любому надо в землю втыкать,если полетят ; жизнями своих лётчиков не желаете расплатиться за Афган и Чечню,господин принц? angry
    Громобой
  7. prior (Влад) Сегодня, 09:16
    Какой прекрасный повод для России поднять цену на нефть и газ.
    Пожалуй, стоит воспользоваться - запустить "ежа" в штаны саудитам.
    prior
  8. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 09:17
    Дело в том, что эта группировка местных исламистов в Восточной Гуте, в Думе -
    под покровительством Саудов. Они ее считают "своей" и "умеренной".
    voyaka uh
    1. Vard Сегодня, 09:25
      Это понятно... деньги вложены с отдачей проблемы... да и по самолюбию потоптались... Но они должны отдавать себе отчёт... что в случае прямого их участия у Хуситов может появиться современное оружие...
      Vard
    2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:31
      Цитата: voyaka uh
      Они ее считают "своей" и "умеренной".

      так это ои за них к Темнейшему ездили клянчить?
      Angel_and_Demon
    3. роман66 (роман) Сегодня, 09:44
      да ради бога, но прежде чем выступать, неплохо бы убедиться в наличии химатаки. хватит уже пробирками трясти!
      роман66
  9. gig090 (gig090) Сегодня, 09:23
    Ну что господин Путин, доигрались в доброго дяденьку? попытались угодить и нашим и не вашим? а это последствия этого. А ведь мог всё предотвратить, отвечая на прошлые провокации не озабоченностью, а действиями.
    gig090
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:24
      Цитата: gig090
      Ну что господин Путин, доигрался в доброго дяденьку?

      Тут Путина нет.Пиши на Кремлин.ру
      Александр романов
      1. gig090 (gig090) Сегодня, 09:28
        Цитата: Александр романов
        Цитата: gig090
        Ну что господин Путин, доигрался в доброго дяденьку?

        Тут Путина нет.Пиши на Кремлин.ру

        Без ботов разберусь, куда мне писать.
        gig090
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:30
          Цитата: gig090
          Без ботов разберусь, куда мне писать.

          За Грудинина или Анального голосовал?
          Александр романов
          1. адреналин (адреналин) Сегодня, 09:38
            Цитата: Александр романов
            Цитата: gig090
            Без ботов разберусь, куда мне писать.

            За Грудинина или Анального голосовал?

            о выборах в другой теме можете поговорить, тут о Сирии
            адреналин
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:40
              Цитата: адреналин

              о выборах в другой теме можете поговорить, тут о Сирии

              Ты то еще куда лезешь однодневный
              Александр романов
              1. gig334 (прохожий) Сегодня, 09:45
                Цитата: Александр романов
                Цитата: адреналин

                о выборах в другой теме можете поговорить, тут о Сирии

                Ты то еще куда лезешь однодневный

                Простите, а вы куда лезете , клоун трёхдневный? Чего докопался до людей, дубинка?
                gig334
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:46
                  Цитата: gig334
                  Простите, а вы куда лезете , клоун трёхдневный?

                  Иди в песочек играи детка
                  Александр романов
              2. роман66 (роман) Сегодня, 09:45
                Саня. а ты уверен, что ЕГО тут нет? wink
                роман66
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:48
                  Цитата: роман66
                  Саня. а ты уверен, что ЕГО тут нет?

                  Конечно уверен,я тут связями позавчера обзавелся с тем,кто его лично знает. Рассчитываю на должность губернатора в ближаишее время laughing
                  Александр романов
                  1. роман66 (роман) Сегодня, 09:51
                    ой, нужен тебе этот геморрой? просись начальником таможни
                    роман66
          2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:40
            Это ксюшадь собственной персоной
            Дормидонт
  10. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:39
    От скорых сюрпризов Ирана это свиное рыло взгрустнёт
    Дормидонт
  11. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 09:39
    Саудиты сколько времени хуситов не могут разогнать, а туда же - в калашный ряд.
    bratchanin3
  12. Грац (Грац) Сегодня, 09:40
    саудовские нефтяные промыслы хорошие цели для наших ядерных ракет как по мне, чтобы все поняли что шутки кончились, тогда посмотрим на это ехидное личико в статье , как его скрючит
    Грац
  13. gig334 (прохожий) Сегодня, 09:47
    Похоже войны не избежать, но отступать некуда.
    gig334
Картина дня