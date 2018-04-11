Саудиты готовы поучаствовать. Наследный принц рассказал о варианте операции против САР

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Если наш союз будет предусматривать такие шаги, то мы несомненно будем там присутствовать.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман заявил о том, что он «очень обеспокоен числом жертв применения химического оружия в Восточной Гуте». По словам бен Салмана, Эр-Рияд «знает о по меньшей мере 60 жертвах». Откуда у Эр-Рияда такие данные, наследный принц, конечно же сообщил. Ах, да. Они у него «есть, но они слишком секретны»...Также сообщается о том, что бен Салман заявил о готовности влиться в очередную американскую военнуюкоалицию. Речь идёт о звонках из Вашингтона своим «союзникам» с целью создания ударной группировки, которую планируется использовать для агрессии в отношении Сирии.Саудовский принц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции:Так бен Салман ответил на вопрос о том, собирается ли Эр-Рияд выделять силы и средства для нанесения удара по «кровожадному Асаду».Напомним, что ранее Россия предложила экспертам миссии ОЗХО выдвинуться в Восточную Гуту и проверить сообщения о якобы применении САА химических боеприпасов. В ОЗХО принципиальное согласие выразили, однако реальное посещение миссией пригорода Дамаска всё ещё откладывается. Нужно отметить, что в случае аналогичных обвинения со стороны Запада в адрес Башара Асада якобы в применении зарина в Хан-Шейхуне в прошлом году, ОЗХО до этого сирийского города так и не доехала, объявив, что там «небезопасно». Как известно, тогда Трамп отдал приказ на обстрел «Томагавками» авиабазы Аш-Шайрат ВС САР.