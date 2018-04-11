А у нас просто ротация. Пентагон о походе кораблей к берегам Сирии

Во время развертывания ударная группа будет действовать в зонах ответственности 5-го и 6-го флота США, проводя операции по обеспечению безопасности на море и по сотрудничеству в области безопасности на театре действий вместе с союзниками и партнерами. Развертывание является частью регулярной ротации сил,

Поход авианосной группы ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» в Средиземное море является плановым и нацелен на обеспечение безопасности в акватории моря, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Пентагона.Информация о походе ударной группы кораблей появилась на фоне заявлений Дональда Трампа о готовности в е ближайшее время принять «ответные меры» на якобы произошедшую в сирийской Думе химатаку, в которой США и их союзники уже обвинили официальный Дамаск.говорится в релизе Пентагона.В зону ответственности 6-го флота входит в частности Средиземноморский регион, а 5-го флота – Ближний Восток, в том числе Персидский залив.Ранее журнал The National Interest предположил, что американские корабли могут нанести по территории САР удар крылатыми ракетами Tomahawk или AGM-86B. Также могут быть использованы бомбардировщики B-2 Spirit и истребители F-22 Raptor. При этом автор уверен, что российские зенитные системы С-300 и С-400 не сумеют отразить этот массированный удар.Журнал также отметил, что российские военные могут в ответ применить крылатые ракеты Х-101, носителями которых являются Ту-95 и Ту-160, или ракеты «Калибр» морского базирования.