09:53 11 апреля
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А у нас просто ротация. Пентагон о походе кораблей к берегам Сирии

Поход авианосной группы ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» в Средиземное море является плановым и нацелен на обеспечение безопасности в акватории моря, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Пентагона.

А у нас просто ротация. Пентагон о походе кораблей к берегам Сирии


Информация о походе ударной группы кораблей появилась на фоне заявлений Дональда Трампа о готовности в е ближайшее время принять «ответные меры» на якобы произошедшую в сирийской Думе химатаку, в которой США и их союзники уже обвинили официальный Дамаск.


Во время развертывания ударная группа будет действовать в зонах ответственности 5-го и 6-го флота США, проводя операции по обеспечению безопасности на море и по сотрудничеству в области безопасности на театре действий вместе с союзниками и партнерами. Развертывание является частью регулярной ротации сил,
говорится в релизе Пентагона.

В зону ответственности 6-го флота входит в частности Средиземноморский регион, а 5-го флота – Ближний Восток, в том числе Персидский залив.

Ранее журнал The National Interest предположил, что американские корабли могут нанести по территории САР удар крылатыми ракетами Tomahawk или AGM-86B. Также могут быть использованы бомбардировщики B-2 Spirit и истребители F-22 Raptor. При этом автор уверен, что российские зенитные системы С-300 и С-400 не сумеют отразить этот массированный удар.

Журнал также отметил, что российские военные могут в ответ применить крылатые ракеты Х-101, носителями которых являются Ту-95 и Ту-160, или ракеты «Калибр» морского базирования.

Использованы фотографии: www.sknews.ru / life.ru.
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Комментарии 34

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  1. BIP PS FSB RF (Андрей) Сегодня, 09:25
    Похоже решили одуматься.
    BIP PS FSB RF
    1. IGOR GORDEEV (Игорь) Сегодня, 09:29
      Цитата: BIP PS FSB RF
      Похоже решили одуматься.

      Похоже на то. Приготовления наших к "теплой" встрече не остались не замеченными.
      IGOR GORDEEV
      1. Тралл Сегодня, 09:34
        Не забываем какое сегодня число - 11 апреля. А в этот день "Дональд Кук" по традиции огребает от российской авиации smile
        Тралл
      2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:48
        Цитата: IGOR GORDEEV
        Цитата: BIP PS FSB RF
        Похоже решили одуматься.

        Похоже на то. Приготовления наших к "теплой" встрече не остались не замеченными.

        Их напрягает то, что Путин молчит))) Весь коллективный Запад уже отметился заявлениями, угрозами, новыми санкциями, движением флотов и манёврами отдельных посудин и............только Путин ничего не говорит. Принимает доклады правительства, проводит плановые встречи с губернаторами и занимается прочей государственной рутиной, что говорит о внутреннем спокойствии и уверенности в правоте и победе.
        Ныробский
        1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 09:49
          10 апреля 201822:50
          Макрон: Франция против военной эскалации в Сирии

          Франция не желает никакой военной эскалации в Сирии и ближневосточном регионе, а также выступает исключительно за строгое соблюдение всеми сторонами международного права — в первую очередь норм в области гуманитарного права.

          Как передает ТАСС, об этом президент Пятой республики Эммануэль Макрон сообщил общественности по итогам своих переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, находящимся в Париже с официальным визитом.

          Он подчеркнул, что главным по-прежнему остается уничтожение в Сирии боевиков-исламистов, и французские войска не намерены выходить за рамки этих целей.

          Макрон отметил, что "сирийский режим не является врагом Франции, он — враг сирийского народа".
          https://www.vesti.ru/doc.html?id=3005631&utm_
          referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
          --------------------------------
          МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила у Дональда Трампа больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии, сообщает Times.


          "Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим Асада, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии", — пишет газета.
          Издание уточняет, что британский премьер не согласилась принять участие в "быстрой расплате".



          РИА Новости https://ria.ru/syria/20180411/1518351310.html
          -------------------------------------------
          Робяты брали на понт Россию!! Мутняк подняли на биржах... За одно цены на нефть подскочили - что не может не радовать дядю Вову... laughing
          НасРать
    2. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 09:30
      Да ну..., с чего вы взяли?
      Как вот переживет америка, если хоть один ее хваленый авианосец пойдет ко дну?
      Они считаются с таким риском?
      Dashout
    3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 09:30
      Цитата: BIP PS FSB RF
      ...Похоже решили одуматься...

      Допустим эти бешенные псы никогда не одумаются, но повод для "задней" они нашли...
      Облажаются с ударом, скажут - "А мы и не планировали, так мореманов погоняли, для практики и ротации"...
      Андрей К
      1. Тралл Сегодня, 09:43
        Просто они в тайне надеялись, что Россия и Иран испугаются и запросят переговоров. Но с этой стороны лишь деловито без суеты происходит передислокация войск, заправляются баки самолетов, чистится личное оружие...
        Тралл
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:31
      Ага. Но входит ли в "зону ответственности" российской группировки в Тартусе "зона американской ответственности" в Средиземном море? winked
      сибиралт
    5. самый главный Сегодня, 09:33
      Цитата: BIP PS FSB RF
      Похоже решили одуматься.

      Да кто бы сомневался... хотя...есть тут некоторые, которые уже в лесу землянки роют, в надежде на спасение. Не понимают, что Россия это одна подводная лодка, либо мы все победим, либо нас всех уничтожат. Но это их проблема: когда не работает голова, то работают руки. Чем решительнее отпор, к которому готова Россия, тем меньше желания у любого супостата нарваться на неприятности. Пить шампанское за победу ещё конечно рано, но и не всё так печально, как многим виделось ещё вчера. Надеюсь, что они всё же проснулись утром и в состоянии стали мыслить логически, да и слушать тех, кто более понимает в происходящем. Хотя, не исключаю ситуации, что это тролли из-за лужи наводили тут панику. Но это их работа, не стоит обращать внимания на провокаторов, глупцов и трусов.
      самый главный
    6. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 09:36
      Это вряд ли, попугать то они все равно нас попытаются.
      А вообще вся это шумиха вокруг Сирии мне напоминает отрывок из бессмертной классики.

      Спокойней надо быть товарищи, за всю свою историю они США еще ни одной мало мальски серьезной страны не захватили, только пинают заведомо слабых. На нас у них смелости не хватит.
      RASKAT
    7. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:39
      В любом случае России нужно усиливать группировку в этом взрывоопасном регионе , если и далее хотим там присутствовать . Потому как это зверье в любой момент может что нибудь выкинуть , надо быть готовым к ответному удару .
      Spartanez300
    8. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:43
      Цитата: BIP PS FSB RF
      Похоже решили одуматься.

      Верите Пентагону на слово? Господа я с вас смеюсь laughing
      Александр романов
  2. Monetniy (Илья Георгиевич) Сегодня, 09:26
    Звездят как дышат а дышат часто, ну или заднюю начали включать за ранее, нужно быть готовым ко всему.
    Monetniy
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:27
    Пентагон: поход кораблей в Средиземноморье – рутинная ротация сил

    Возможно мерикатосы уже начинают "съезжать" с темы? Или замыливают глаза и уши для СМИ, и своего народа. request
    a.s.zzz888
  4. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:27
    ранее журнал The National Interest предположил, что американские корабли могут нанести по территории САР удар крылатыми ракетами Tomahawk или AGM-86B. Также могут быть использованы бомбардировщики B-2 Spirit и истребители F-22 Raptor. При этом автор уверен, что российские зенитные системы С-300 и С-400 не сумеют отразить этот массированный удар.
    РЭБы им в кильватер, и кук в память
    Angel_and_Demon
  5. seregatara1969 (Сергей Таранущенко) Сегодня, 09:28
    ротация это вращение .
    seregatara1969
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:47
      seregatara1969 (Сергей Таранущенко) Сегодня, 09:28 Новый
      ротация это вращение .

      Таки да, а вращение - орбита. И тут всё зависит от длины орбиты -
      Орбита Земли — траектория движения Земли вокруг Солнца на среднем расстоянии около 150 миллионов километров (152 098 238 км в афелии, 147 098 290 км в перигелии). Орбита имеет эллиптическую форму. Один оборот, так называемый сидерический год, продолжается 365,2564 суток. Орбита имеет длину более 940 миллионов км.

      Почти шутка...
      a.s.zzz888
  6. Филин (Филипп) Сегодня, 09:29
    Войны очень часто начинаются с развёртывания сил под видом учений, ротаций...
    Филин
  7. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 09:31
    походу первый жар спадает и ка кбы это не на фоне того что ОХБЗ своих инспекторов уже готова отправить. И случись что лучше сделать удивленную рожу что ах нас обманули. Хотя их никогда обман не останавливал. Но ведь хочется надеяться на лучшее, что и в этот раз мир найдет разумное решение.
    Hariton Laptev
  8. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 09:32
    У берегов С.Кореи эти авиа-тазики плавали месяца два,грозно двигали пушками и ракетами,трампила обзывался и угрожал направо и налево. Ын спокойно глядел на эту байду, а его возможности несопоставимы с российскими, и делал свое дело. И чего- поплавали,поплавали, поугрожали смертным ужасом и свалили нахрен, а трамп, в догонку от Ына узнал,что он старый маразматик. Берем пример и ждем! negative
    майор Юрик
  9. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 09:34
    Цитата: seregatara1969
    ротация это вращение .

    В данном случаи, извращение... laughing
    Извращаются, как хотят, гомосеки ...
    LiSiCyn
  10. роман66 (роман) Сегодня, 09:34
    ага. они и возле Ына ротировали ротировали да не выротировали?
    роман66
  11. Оператор (Андрей) Сегодня, 09:36
    Британцы и лягушатники уже спрыгнули с трамповского судна - типа надо сначала послушать инспекторов ОЗХО, которые вроде бы прибыли в Сирию (вчера сирийцы нашли телестудию и операторов "белых касок", которые снимали постановочный сюжет о якобы применении хлора в Думе).

    Немцы еще колеблются.

    P.S. Тереза отползла от Трампа в надежде, что ей это зачтется от Путина при развале дела Скрипалей - Юльку уже перевезли из госпиталя Солсбери в химическую лабораторию на военной базе Портон-Даун.
    Оператор
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:45
      Цитата: Оператор
      Юльку уже перевезли из госпиталя Солсбери в химическую лабораторию Портон-Дауна.


      счас из нее там собаку Баскервилей сделают.. laughing лаять будет как надо..
      vorobey
  12. dojjdik (иван) Сегодня, 09:38
    какой полуумок был трумен по имени гари кидаясь ядерными бомбами на не вчем неповинных и беззашитных людей такой и флот 6 никчемушний вместе с корытом "трумен" -ну как круизный пароходик пойдет не зря ж бриты и евреи сток бабла вбухивают в эти плоты с аеропланами-так хоть туристов возить и то какаято польза
    dojjdik
  13. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:38
    Россия должна официально предупредить пинд@сию, что удар по Сирии, будет считаться ударом по РФ. Пусть матрасники внятно подумают над этим. В этой передряге, если она начнется, России отступать не куда.
    Egorovich
    1. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 09:52
      Исключительный случай проверить гиперзвук в боевых условиях.
      Denis Obukhov
  14. kit88 (Александр) Сегодня, 09:40
    А их матросики в курсе, что впервые за 70 лет они плывут не папуасов шугать?Что противник не попрячется и в ужасе не разбежится только от одного вида их корабликов. А хладнокровно и профессионально возьмет их на прицел?
    kit88
  15. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 09:43
    Я удивился если бы пентагон заявил, что у них боевая задача бомбить Сирию.
    Наши корабли вон тоже 11 числа ракетные стрельбы возле Сирии спланировали.
    Denis Obukhov
  16. Громобой Сегодня, 09:43
    Под видом ротаций и проведения учений обычно и развёртываются силы для ведения военных действий.Это классика ведения войны.
    Громобой
  17. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 09:45
    Похоже,вся политика Трампа сводится к тому,что с какой ноги он утром встал с постели.
    Сила есть- ума не надо.
    Абсолютно нет адекватных решений,мечется ,и бла бла бла..потом с дуру может и жахнуть.
    HAM
  18. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 09:48
    Нам нужно почаще грозить ам! Никаких больше реверансов Трампу. В прошлый раз он раскланялся, предупредил, типа, ну я тут несколько сирийцев убью здесь и там, а то мне нужно себе рейтинг поднять в США. А вы отойдите в сторонку. Вот теперь никаких таких штучек-дрючек. У него опять дома проблемы, адвоката обыскивают, его самого допрашивают по "русскому делу". Вот он и решил отвлечь внимание. Так что сказать без обиняков - любая угроза нашим военным (а они теперь везде!), и мы замачиваем носителей. И ядерной войны бояться не надо! В 70х и у нас были горы ЯО и у них, и это не помешало нам замочить тысячу их самолетов во Вьетнаме.
    Им такая циничность нравится!
    Да в общем и отступать некуда! Если сейчас замочат наших военных, а мы проглотим, то это конец России-матушке! Разорвут на части, и как Ливия, Ирак, Украина, Югославия, Афганистан, Сомали будем наслаждаться демократией на полую катушку! До отвращения!
    Denis Obukhov
  19. Мавр (Андрей) Сегодня, 09:49
    Ох и сильно же Доню ФБР достало. laughing
    Мавр
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