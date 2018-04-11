Первый полет Ил-112В состоится в текущем году

Первый вылет транспортника планируется до конца текущего года,

Это первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. Но Ил-112В - это не только надежный транспортник, а также уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских задач. Результаты разработок будут использованы при создании новой гражданской авиационной техники,