15:28 11 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Первый полет Ил-112В состоится в текущем году

Легкий транспортник Ил-112В, создаваемый для Минобороны на замену Ан-26, впервые поднимется в небо до конца этого года, передает ТАСС сообщение пресс-службы ОАК.

Первый полет Ил-112В состоится в текущем году


Первый вылет транспортника планируется до конца текущего года,
говорится в релизе.


Сообщается, что «на Воронежском авиазаводе (ВАСО) началась процедура постановки под ток опытного летного экземпляра легкого военно-транспортного самолета Ил-112В». Подключение к электропитанию позволит начать отработку бортовых систем.

Это первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. Но Ил-112В - это не только надежный транспортник, а также уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских задач. Результаты разработок будут использованы при создании новой гражданской авиационной техники,
сказал глава дивизиона «Ильюшин» Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Рогозин.

На заводе отметили также, что многие комплектующие самолета находятся на этапе опытно- конструкторских работ.

В пресс-службе напомнили, что «легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов». Может эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия.

Ранее сообщалось, что Минобороны намерено заказать 62 такие машины.

Использованы фотографии: Марина Лысцева/ТАСС
26

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:14
    Наконец то, возможно 26-му придёт замена. Летает старикан долго, очень долго...
    a.s.zzz888
    1. Ростовчанин (Дмитрий) Сегодня, 10:27
      Интересно, а возможно ли его в ДРЛО переделать по типу Хоккая? what
      Ростовчанин
      1. URAL72 (Олег) Сегодня, 11:07
        В ДРЛО? Можно, но мощность передатчика будет не высокой. Двигатели слабые. Если есть экспортные заказчики, то можно и себе взять штук шесть, для локальных конфликтов, в Сирии сгодится, стоимость часа полета будет не высокой. Это если поставить афар по типу умной обшивки, как на Су-57. Дальность обнаружения будет не больше чем у Су-35/57. Сгодится. Партнёры нужны, а то дороговато. Индию нах, Бразилии и Китаю не нужно, есть свои, с кем дружить в этом проекте? Иран?
        URAL72
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:32
      62 маловато будет. На всех генералов явно не хватит. winked
      сибиралт
  2. Vard Сегодня, 10:14
    Летал я на подобном... Что интересно полёт на 5000 метров... В плане в иллюминатор посмотреть... совсем другой вид...
    Vard
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:19
    Легкий транспортник Ил-112В, создаваемый для Минобороны на замену Ан-26, впервые поднимется в небо до конца этого года, передает ТАСС сообщение пресс-службы ОАК.
    Пресс-служба ОАК уже и год не указывает. И правильно оно же так проще сообщение КАЖДЫЙ НОВЫЙ год перепечатывать...
    svp67
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 10:28
      Вроде черным по белому написано - этого. Не хорошо с утра употреблять...
      Muvka
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:33
        Цитата: Muvka
        Вроде черным по белому написано - этого.

        А этого КАКОГО, у них "ЭТОТ" с 2010 года....
        svp67
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 10:34
          Потому, что сделать современный самолет, тем более полностью Российский, это не поссать за углом. Гораздо сложнее.
          Muvka
          1. michey (Александр) Сегодня, 12:23
            Конечно сложнее. Особенно, если делать некому в результате разгрома Авиапрома
            michey
  4. Мавр (Андрей) Сегодня, 10:21
    Что-то я не совсем понял. С одной стороны
    "На заводе отметили также, что многие комплектующие самолета находятся на этапе опытно - конструкторских работ."
    С другой стороны - первый вылет планируется до конца этого года. Не слишком ли оптимистично?
    Мавр
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:34
      Цитата: Мавр
      С другой стороны - первый вылет планируется до конца этого года. Не слишком ли оптимистично?

      Ну учитывая, что они планировали первый опытный полет еще в 2010 году, то видимо ОЧЕНЬ ОПТИМИСТИЧНО
      svp67
    2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:22
      Цитата: Мавр
      Что-то я не совсем понял. С одной стороны
      "На заводе отметили также, что многие комплектующие самолета находятся на этапе опытно - конструкторских работ."
      С другой стороны - первый вылет планируется до конца этого года. Не слишком ли оптимистично?

      Нормально. Впереди ещё полгода. Планер есть, двигатель есть. А без части АиРЭО поначалу можно обойтись. Поставят массо-габаритные макеты. Примерами таких "не очень нужных" систем могут быть РЛС, некоторые навигационные системы, туалет и так далее.
      Avis-bis
  5. DEZINTO (Николай) Сегодня, 10:27
    Хочу вот этого красавца увидеть хотя-бы на испытаниях.....может доживу до того дня.... request



    DEZINTO
    1. Bronevick (Руслан) Сегодня, 10:43
      Нужно уже сейчас бросать пить алкоголь,бросить курить, начать начать заниматься спортом. 15 лет ещё впереди, срок не малый. До 2030 г проект заморожен из за возобновления производства Ту-160, Ту-22М3.
      Bronevick
      1. Воронок (Алексей ) Сегодня, 12:01
        Бросил пить, курить, ..ся, начал спортом заниматься. Боюсь все равно не доживу
        Воронок
  6. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 10:32
    Хоть одна позитивная новость за последние два дня.
    Сергей985
    1. faiver (Андрей) Сегодня, 12:25
      это не новость, а очередное обещание что все будет хорошо...., когда то laughing
      faiver
  7. shura7782 (Александр) Сегодня, 11:07
    Первый полет Ил-112В состоится в текущем году Хотелось бы уточнить в каком году состоится первый полёт в войсках? .
    shura7782
  8. michey (Александр) Сегодня, 12:25
    Не верю (с).
    Главная проблема Авиапрома - острейший кадровый голод. Зарплаты там для этой отрасли просто смешные, грамотных молодых специалистов очень мало, старики постепенно уходят...
    michey
    1. faiver (Андрей) Сегодня, 12:39
      ну за то министр финансов в 2016г. заработал за год 95млн. рублей...., интересно на какую сумму за 2017год отчитаеца.... ( при том что он не рекордсмен)
      faiver
Картина дня