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Первый полет Ил-112В состоится в текущем году
Легкий транспортник Ил-112В, создаваемый для Минобороны на замену Ан-26, впервые поднимется в небо до конца этого года, передает ТАСС сообщение пресс-службы ОАК.
Сообщается, что «на Воронежском авиазаводе (ВАСО) началась процедура постановки под ток опытного летного экземпляра легкого военно-транспортного самолета Ил-112В». Подключение к электропитанию позволит начать отработку бортовых систем.
На заводе отметили также, что многие комплектующие самолета находятся на этапе опытно- конструкторских работ.
В пресс-службе напомнили, что «легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов». Может эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия.
Ранее сообщалось, что Минобороны намерено заказать 62 такие машины.
Первый вылет транспортника планируется до конца текущего года,говорится в релизе.
Сообщается, что «на Воронежском авиазаводе (ВАСО) началась процедура постановки под ток опытного летного экземпляра легкого военно-транспортного самолета Ил-112В». Подключение к электропитанию позволит начать отработку бортовых систем.
Это первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. Но Ил-112В - это не только надежный транспортник, а также уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских задач. Результаты разработок будут использованы при создании новой гражданской авиационной техники,сказал глава дивизиона «Ильюшин» Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Рогозин.
На заводе отметили также, что многие комплектующие самолета находятся на этапе опытно- конструкторских работ.
В пресс-службе напомнили, что «легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов». Может эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия.
Ранее сообщалось, что Минобороны намерено заказать 62 такие машины.
Использованы фотографии: Марина Лысцева/ТАСС
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