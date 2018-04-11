В Беларуси началась активная фаза совместного с РФ учения

После выхода в назначенный район "крылатая пехота" двух стран обнаружила место расположения условного противника, деблокировало его, и взяла под контроль район конфликта,

На полигоне Брестский (Беларусь) началась активная фаза совместного тактического учения десантно-штурмовых подразделений ВДВ России и белорусских Сил специальных операций, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Сообщается, что «ротная тактическая группировка военнослужащих двух стран десантировались в заданном районе на площадке приземления Сахара на парашютных системах Д-10 и Д-6 с высоты 800 метров из вертолетов МИ-8 ВВС Вооруженных сил Беларуси». Вторая группировка совершила 15-км марш в назначенный район смешанной колонной, в состав которой вошло более 70 единиц техники.Впервые на территории РБ в совместном учении принимает участие инженерно-саперное подразделение из Псковского соединения ВДВ. «Российские саперы совместно с белорусскими коллегами отвечали за проведение инженерной разведки (разминирование) по маршруту движения военной колонны. Принимающая сторона полностью обеспечила россиян необходимым инженерным снаряжением и оборудованием», пояснили в ведомстве.говорится в релизе.К мероприятию привлечено долее 600 военнослужащих, задействовано около 100 единиц техники.По данным пресс-службы, «от белорусской стороны в учении принимают участие подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, от российской – усиленная десантно-штурмовая рота легендарного 104-го десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ».Для ВДВ РФ это первое международное учение в текущем году, проводимое за пределами России.