15:27 11 апреля
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В Беларуси началась активная фаза совместного с РФ учения

На полигоне Брестский (Беларусь) началась активная фаза совместного тактического учения десантно-штурмовых подразделений ВДВ России и белорусских Сил специальных операций, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Беларуси началась активная фаза совместного с РФ учения


Сообщается, что «ротная тактическая группировка военнослужащих двух стран десантировались в заданном районе на площадке приземления Сахара на парашютных системах Д-10 и Д-6 с высоты 800 метров из вертолетов МИ-8 ВВС Вооруженных сил Беларуси». Вторая группировка совершила 15-км марш в назначенный район смешанной колонной, в состав которой вошло более 70 единиц техники.




Впервые на территории РБ в совместном учении принимает участие инженерно-саперное подразделение из Псковского соединения ВДВ. «Российские саперы совместно с белорусскими коллегами отвечали за проведение инженерной разведки (разминирование) по маршруту движения военной колонны. Принимающая сторона полностью обеспечила россиян необходимым инженерным снаряжением и оборудованием», пояснили в ведомстве.



После выхода в назначенный район "крылатая пехота" двух стран обнаружила место расположения условного противника, деблокировало его, и взяла под контроль район конфликта,
говорится в релизе.

К мероприятию привлечено долее 600 военнослужащих, задействовано около 100 единиц техники.

По данным пресс-службы, «от белорусской стороны в учении принимают участие подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, от российской – усиленная десантно-штурмовая рота легендарного 104-го десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ».



Для ВДВ РФ это первое международное учение в текущем году, проводимое за пределами России.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 21

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:03
    Для ВДВ РФ это первое международное учение в текущем году, проводимое за пределами России.
    Странно ,что НАТО, уж не говоря о Польше, "вымиратах" МОЛЧАТ.... И Украина...молчит. Видимо все "СП-2", Скрипаль и Сирией увлечены, не до этого...
    svp67
    1. Partyzan (Bob) Сегодня, 11:07
      Цитата: svp67
      Странно ,что НАТО, уж не говоря о Польше, "вымиратах" МОЛЧАТ...

      видно поняли - наступает "момент истины", десантура уже "качает маятник" у них на границе, а до варшавы - всего то 170 км bully
      Partyzan
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:17
        Цитата: Partyzan
        а до варшавы - всего то 170 км

        Варшава, Варшавой... Калининград и базы флота ВАЖНЕЙ.
        svp67
        1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 11:21
          Цитата: svp67
          Варшава, Варшавой... Калининград и базы флота ВАЖНЕЙ.

          Ну так Сергей намек то явный,дернутся на Калининград,могут проспать Варшаву. hi
          vovanpain
          1. Partyzan (Bob) Сегодня, 11:24
            Цитата: vovanpain
            дернутся на Калининград,могут проспать Варшаву.

            а могут просто об этом подумать и проспать bully
            Partyzan
            1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 11:31
              Цитата: Partyzan
              могут просто об этом подумать и проспать

              Мы Виктор войн не начинаем,нам заканчивать их приходится. request hi
              vovanpain
              1. Partyzan (Bob) Сегодня, 11:39
                Цитата: vovanpain
                Мы Виктор войн не начинаем,нам заканчивать их приходится.

                а начаться она может и нами - в Сирии, а здесь будет захват плацдарма для завершения
                Partyzan
    2. Sewer Krainiy (Sewer Krainiy (Пётр)) Сегодня, 13:07
      Да уж, отслеживаю маленько. По белорусским СМИ - полная картина учений, по западным - полный молчок, никакой реакции. А как пищали о Западе-2017!!! Что-то не так... и белорусские (российские) свядомые на ВО активизировались.. лбами пытаются столкнуть...
      Sewer Krainiy
  2. сергей32 (Сергей) Сегодня, 11:13
    Могли бы союзники хоть роту, хоть взвод нам в помощь в Сирию отправить. Или союзники они только пока их прикрывают.
    сергей32
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:18
      Цитата: сергей32
      Могли бы союзники хоть роту, хоть взвод нам в помощь в Сирию отправить. Или союзники они только пока их прикрывают.

      Зря Вы так. Сябры народ надежный. Если замес пойдет, то в стороне они точно не останутся.
      svp67
      1. сергей32 (Сергей) Сегодня, 11:32
        Сябры то может в душе поддержат, а вот их батька ни разу нас не поддержал ни в Осетии ни в Крыму.
        сергей32
    2. Ronald Reagan Сегодня, 11:31
      Зачем лезть в это болото? Проблем других нет?
      Ronald Reagan
    3. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 12:16
      Цитата: сергей32
      Могли бы союзники хоть роту, хоть взвод нам в помощь в Сирию отправить. Или союзники они только пока их прикрывают.

      На рисунок посмотрите кто - кого прикрывает. на рисунке изображена зона возможного поражения ракетами комплекса "Полонез"
      МИМО ПРОХОДИЛ
  3. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 11:17
    Цитата: сергей32
    Могли бы союзники хоть роту, хоть взвод нам в помощь в Сирию отправить. Или союзники они только пока их прикрывают.

    От кого их прикрывают? Кто на них нападать то будет, что у них брать? Картоху? Это скорее им придётся влезть в конфликт который развяжут против нас
    Vol4ara
    1. Ronald Reagan Сегодня, 11:34
      Не придется. Беларусы навоевались в прошлом и гибнуть за других никто не будет.
      Ronald Reagan
      1. Sewer Krainiy (Sewer Krainiy (Пётр)) Сегодня, 13:12
        За себя говори!!! За меня не надобно!!!
        Sewer Krainiy
        1. Ronald Reagan Сегодня, 13:21
          Самоубийц в Беларуси не так много. laughing
          Ronald Reagan
          1. Sewer Krainiy (Sewer Krainiy (Пётр)) Сегодня, 13:31
            Мой отец был самоубийцей, партизаном. А Беларусь была республикой-партизанкой. Твой дед, небось жить хотел, с повязкой на рукаве ходил... Быль времен войны: заходят наши в город... подбегает пацан, говорит, а в этом доме полицай живет. Вывели... очередь, и нет полицая. Правда, другая сторона медали, а вдруг он подпольщиком был...
            Sewer Krainiy
            1. Ronald Reagan Сегодня, 13:38
              Читай вы больше книг и думай головой, смотрели бы на эту ситуацию по другому. no
              Ronald Reagan
              1. Sewer Krainiy (Sewer Krainiy (Пётр)) Сегодня, 13:51
                Извините, читать о ВКЛ, БНР... Так читал. ВКЛ - смотреть надобно исторически, а не националистически. БНР - вообще предатели, под эгидой немцев пытались бабло хапнуть, как теперь говорят. Не понимаю нашего Президента (БНР, Куропаты...). И чтобы вы столько книг прочитали, сколько в моей домашней библиотеке. А думать не вредно, вредно не думать...
                Sewer Krainiy
  4. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 14:46
    Цитата: svp67
    Для ВДВ РФ это первое международное учение в текущем году, проводимое за пределами России.
    Странно ,что НАТО, уж не говоря о Польше, "вымиратах" МОЛЧАТ.... И Украина...молчит. Видимо все "СП-2", Скрипаль и Сирией увлечены, не до этого...

    Да не фига они не увлечены,они понять не могут то ли учения,то ли разбудили все таки медведя...а от этого тепло и сыро в штанах и хочется молчать...Если бы им дать гарантию,что матрасы их не услышат,они бы в голос заверещали,что понимают- никакая НАТа их не спасет... Тем более Дюнкерк не так давно показывали, после показа же кто то захотел узнать правду об этом вселенском позорище наглых саксов...
    Ураган70
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