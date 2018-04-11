Посол РФ в Ливане: Россия будет сбивать американские ракеты

Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня, согласно словам посла России в Ливане Александра Засыпкина, сказанные "Аль-Манар"

Посол России в Ливане Александр Засыпкин в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Манар" заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии— сообщает телеканал, принадлежащий движению «Хезболлах».В МИД России на данный момент никак не прокомментировали сообщение ливанского телеканалаНапомним, президент США Дональд Трамп заявил, что «не исключает» применения военной силы против Дамаска в связи с якобы имевшей место атаке с использованием химического оружия в сирийском городе Дума, передает РИА Новости