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Посол РФ в Ливане: Россия будет сбивать американские ракеты
Посол России в Ливане Александр Засыпкин в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Манар" заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии
В МИД России на данный момент никак не прокомментировали сообщение ливанского телеканала
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что «не исключает» применения военной силы против Дамаска в связи с якобы имевшей место атаке с использованием химического оружия в сирийском городе Дума, передает РИА Новости
Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня, согласно словам посла России в Ливане Александра Засыпкина, сказанные "Аль-Манар"— сообщает телеканал, принадлежащий движению «Хезболлах».
В МИД России на данный момент никак не прокомментировали сообщение ливанского телеканала
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что «не исключает» применения военной силы против Дамаска в связи с якобы имевшей место атаке с использованием химического оружия в сирийском городе Дума, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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