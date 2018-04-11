15:26 11 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Посол РФ в Ливане: Россия будет сбивать американские ракеты

Посол России в Ливане Александр Засыпкин в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Манар" заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии

Посол РФ в Ливане: Россия будет сбивать американские ракеты


Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня, согласно словам посла России в Ливане Александра Засыпкина, сказанные "Аль-Манар"
— сообщает телеканал, принадлежащий движению «Хезболлах».


В МИД России на данный момент никак не прокомментировали сообщение ливанского телеканала

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что «не исключает» применения военной силы против Дамаска в связи с якобы имевшей место атаке с использованием химического оружия в сирийском городе Дума, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
39

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 57

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:57
    Чтобы не обвинили в антисемитизьме
    Дормидонт
    1. Logall (Александр) Сегодня, 10:59
      В МИД России на данный момент никак не прокомментировали сообщение ливанского телеканала

      Ждут реакции...
      Послы, как правило, ничего зря не говорят. Что сказано, то задумано...
      Logall
      1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 11:07
        Цитата: Logall
        В МИД России на данный момент никак не прокомментировали сообщение ливанского телеканала

        Ждут реакции...
        Послы, как правило, ничего зря не говорят. Что сказано, то задумано...

        Просто, наверное, наши точно знают, что удара не будет laughing drinks
        Doliva63
        1. shark (Владимир) Сегодня, 11:25
          Не согласен.
          1. Удар будет
          2. От того, ответим мы или нет - зависит судьба и место России в геополитеческой игре.Ну и наше будующее соответственно.
          3. Ядерной войны и наземной интервенции запада скорее всего не будет
          4. Активируются проамериканские силы на территории России.С целью раскачать ситуацию изнутри
          5. Шанс войны остается. Хотя мне бы этого очень бы не хотелось.Еще пожить охота.
          shark
          1. Татьяна Сегодня, 11:30
            Цитата: Doliva63
            Просто, наверное, наши точно знают, что удара не будет laughing drinks

            Наоборот, Валентин!. Молчание МИД России - это пока знак согласия МИД РФ с полученной из СМИ информацией, что удар по Сирии со стороны США как раз будет!
            Дипломаты думают, как ответить.
            Татьяна
          2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:17
            Цитата: shark
            1. Удар будет

            По всей видимости да.
            Цитата: shark
            2. От того, ответим мы или нет - зависит судьба и место России в геополитеческой игре.Ну и наше будующее соответственно.

            Ответим,но не линейно ,скорее всего. То что будет перехват КР -это несомненно,а вот по носителям...полагаю ,Кедми прав,и ответом может стать уничтожение базы в Румынии и Польше,вместе со всем персоналом и советниками. Почему нет то?
            Или например уничтожение какой нибудь матрассовсой АПЛ в Баренцевом море.
            Но одно совершенно точно-силовой ответ будет и подозреваю ,очень неожиданный для США.
            Цитата: shark
            3. Ядерной войны и наземной интервенции запада скорее всего не будет

            Наземная интервенция обойдется матрассам большой кровью. А после Трамп будет своим избирателям обьяснять ,почему цинки тысячами возвращаются в Штаты.
            По поводу ядерной войны...у матрассов очень сильно притупился инстинкт самосохранения. И тут все вилами по воде...
            Цитата: shark
            4. Активируются проамериканские силы на территории России.

            С которыми сейчас никто церемонится не будет.
            НЕКСУС
      2. Partyzan (Bob) Сегодня, 11:17
        Цитата: Logall
        Ждут реакции...
        Послы, как правило, ничего зря не говорят. Что сказано, то задумано...

        так уже наши сами наговорили - "только если будет угрожать нашим гражданам" и т.д. и т.п., вот трампуша со своими силовиками и ищут - где наших нет, и новый срок - 72 часа
        Partyzan
        1. Galaxy (Сергей) Сегодня, 11:26
          Не понимаю американцев, зачем что-то бомбить с их то финансовыми возможностями, биржи сами все сделают, все само к их ногам упадёт. В принципе так все и происходит, Дерипаска подтвердит.
          Galaxy
          1. Partyzan (Bob) Сегодня, 11:45
            Цитата: Galaxy
            Не понимаю американцев, зачем что-то бомбить с их то финансовыми возможностями, биржи сами все сделают, все само к их ногам упадёт.

            но не падает же? ну упали акции, так больше всего пострадали их инвесторы, и то только спекулянты, долгосрочные все прекрасно понимают, и не парятся - основной покупатель - европа - покупала и покупать будет - дешевле нет, а не будет - опять гейропейцы потеряют бабки, так что ничего биржи не сделают, единственное что может быть - отожмут бабки нуворишей которые у них хранятся, так я только за, нефиг поднимать чужую экономику, и тот же Дерипаска это уже понял, и будет строить завод по переработке алюминиевого сырья в России, так что как то так hi
            Partyzan
            1. Galaxy (Сергей) Сегодня, 11:55
              Все самые интересные санкции еще впереди, кстати, что случилось с СССР?
              Galaxy
              1. Partyzan (Bob) Сегодня, 11:59
                Цитата: Galaxy
                Все самые интересные санкции еще впереди, кстати, что случилось с СССР?

                у горбатого спросите, а еще лучше сходите в архив госплана и посмотрите сколько продуктов выпускалось, и распоряжения его шайки о вывозе сразу этой продукции на свалку hi
                Partyzan
                1. Galaxy (Сергей) Сегодня, 12:05
                  Предполагаю, что адреса свалок скрывались от народа, а вооруженная голодная милиция с товарищами из КГБ охраняла друг от друга такие богатства, дабы ни одна крошка не попала в чей-то рот! laughing hi
                  Galaxy
                  1. артефакт (Андрей) Сегодня, 12:54
                    Цитата: Galaxy
                    Предполагаю, что адреса свалок скрывались от народа, а вооруженная голодная милиция с товарищами из КГБ охраняла друг от друга такие богатства, дабы ни одна крошка не попала в чей-то рот! laughing hi

                    1989 или 90 точно не помню, окрестности посёлка Чульман 2 кучи примерно с фуру каждая говядины и такая же куча овощей, все в разных местах. лично видел. овощи народ для поросят набирал довольно активно. год всё же был походу 90-й, осень.
                    артефакт
                    1. Galaxy (Сергей) Сегодня, 13:22
                      Видите как вам повезло с пропитанием, остальным "лохам" не так везло. Кто-то вас поддержал как я вижу, видимо тоже знал это сокровенное место и потому не бедствовал. laughing
                      Galaxy
          2. ротмистр (Юрий) Сегодня, 11:50
            Цитата: Galaxy
            Не понимаю американцев, зачем что-то бомбить с их то финансовыми возможностями, биржи сами все сделают, все само к их ногам упадёт. В принципе так все и происходит, Дерипаска подтвердит.

            Везет вам, у вас друг Дерипаска, все вам легко. Он видимо скоро будет, как Морозов фабрикант. Все для марксистов.
            ротмистр
        2. Мавр (Андрей) Сегодня, 11:36
          Цитата: Partyzan
          вот трампуша со своими силовиками и ищут - где наших нет,

          Прямо как в старом анекдоте, но на новый лад: Трамп злой стоит у карты Сирии, к нему подходит Путин и сочувственно спрашивает:"Что ищешь, Доня?" - "Ищу где хорошо". Путин со смехом "Хорошо, там где нас нет!" Трамп с обидой "Вот я и ищу, где ВАС нет". laughing
          Мавр
          1. Partyzan (Bob) Сегодня, 11:46
            Цитата: Мавр
            "Вот я и ищу, где ВАС нет".

            вот и будут целых 72 часа искать, а если не найдут..... recourse
            Partyzan
            1. Мавр (Андрей) Сегодня, 11:55
              То мы их сами найдём laughing
              Мавр
      3. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 11:17
        Саша приветствую коллега! hi Все понимаю. Понимаю, что нельзя рубить сплеча, но уж больно хочется, чтобы от слов МИДа уже перешли к делу в МО. А то слов они походу уже вообще не понимают и краев не видят.
        Кстати, что то Владимира Владимировича в последнее время нигде не видно и не слышно, насколько я могу судить, когда Путин уходит в тень, потом для всех случается нежданчик. Ждем-с дальнейших событий, походу что то да будет. Но честно говоря, как то боязно, реально на пороге войны стоим, похлеще чем при Карибском кризисе...
        Варяг_0711
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:34
          Цитата: Варяг_0711
          но уж больно хочется, чтобы от слов МИДа уже перешли к делу в МО.

          первыми начать?
          LSA57
    2. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 11:01
      Люди ещё юморят
      Утро выдалось ясным. Эсминец Donald Cook дрейфовал в 50 милях от сирийского города Тартус, где находилась российская военно-морская база.

      Американские моряки, облокотившись о фальшборт, лениво потягивали свежевыжатый апельсиновый сок и расслабленно глазели на горизонт. Кто-то болтал по мобильнику с родной Оклахомой:

      — Джейн, вчера мы потопили три русских атомных подводных крейсера. Из них лично я потопил два, богом клянусь! Джейн, ты выйдешь за меня?

      Внезапно в небе послышался какой-то шум, через секунду переросший в невыносимый рев. Над эсминцем что-то пронеслось, едва не задев антенный пост радарной установки.


      На камбузе тут же отключился пароконвектомат и погасла микроволновка.

      — О боже, опять! — взвыл кок, единственный член экипажа, ходивший в Черное море несколько лет тому назад и прошедший после этого три реабилитационных курса.

      Ему остро хотелось закурить, но электрическая зажигалка тоже не работала.

      Где-то на мостике командир эсминца яростно бил кулаком по погасшим экранам системы «Иджис». Вместе с ней отключились все системы вооружения и радары подсветки целей, без которых корабль мог отстреливаться либо из трех своих пулеметов «Браунинг», либо из кольта капитана.

      Через минуту смолкли и двигатели. На эсминце наступила звенящая тишина, нарушаемая лишь глухими воплями какого-то несчастного, запертого электронным замком в гальюне на нижней палубе.

      Экипаж столпился на палубе. На горизонте показались темные точки, стремительно увеличивающиеся в размерах. На Donald Cook заходили четыре Су-34.

      — Выпустите меня отсюда, ради всех святых! — раздался чей-то истошный вопль.

      Несколько человек похватали спасательные жилеты и решительно бросились за борт.

      Барахтаясь в воде, лейтенант-коммандер Джек Уоррен услышал, как ему кричат:

      — Лодка, Джек! Лодка!

      Обернувшись, он действительно увидел русскую подводную лодку, которая стремительно двигалась прямо на него. Лейтенанту-коммандеру показалось, что она раскрыла зубастую пасть, и он тут же побил все рекорды Майкла Фелпса даже без препаратов от синдрома дефицита внимания.

      Су-34 пронеслись над эсминцем так низко, что офицеры на мостике смогли рассмотреть русского летчика. Он тепло улыбнулся и показал офицерам большой палец — мол, молодца, верной дорогой идете, товарищи!

      По понятной причине офицеры многострадального эсминца не разделяли оптимизма летчика.

      Мимо проплыла шлюпка с французского фрегата «Провансаль». Французы на ломаном английском спросили, в какой стороне Елисейские Поля, командир эсминца мрачно махнул рукой куда-то в сторону Ирака. Французы поблагодарили и налегли на весла.

      Наступил вечер. Моряки разожгли на палубе костры и грелись, глядя, как в небе начинали зажигаться звезды.

      Прилетел русский вертолет и опустил на палубу большую кастрюлю с горячей гречкой. С подводной лодки прислали корзину крымских фруктов.

      — Вы его там посторожите какое-то время, — попросил Шойгу. — А то как бы они не потопили свой же корабль какой-нибудь «секретной русской ракетой «Морячок» в целях провокации. С них станется.

      — Есть! — ответил командир подводной лодки и повесил трубку.

      Вскоре весь эсминец спал, убаюканный гречкой и тихим плеском волн.

      До решения Трампа о начале атаки против Сирии оставалось ждать всего каких-то 40 часов...
      vkl.47
      1. Partyzan (Bob) Сегодня, 11:22
        а не пробовали себя на писательском поприще? очень уж получилось good
        Partyzan
      2. igorbrsv Сегодня, 11:27
        Военкором пойдешь
        igorbrsv
      3. Мавр (Андрей) Сегодня, 11:39
        Про гречку хорошо. Актуально good
        Мавр
  2. Волька Сегодня, 10:58
    уже все сказано, что комментировать...
    Волька
  3. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 10:59
    А что нового сказал посол в Ливане, после Герасимова? Статья ниочем...
    Jovanni
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:04
      Цитата: Jovanni
      Статья ниочем...

      о чём. ещё раз предупредили, "Не лезьте, будет ответка". чтобы потом не говорили, что не расслышали. а это уже в ухо крикнули, из Ливана
      LSA57
    2. Галеон (Андрей) Сегодня, 11:09
      Хоть повторил все в точности, уже хорошо. Я подумал, о атаке носителях ракет дипломаты учтиво промолчат.
      Галеон
      1. Комментарий был удален.
  4. Комментарий был удален.
    1. alekc75 Сегодня, 11:08
      некому будет улетать на сбивалки-не надейся!
      alekc75
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:42
      Цитата: Rossia
      значит и туда, откуда сбивалки вылетели прилетит.

      не прилетит. у трамки очко не железное. ВВП слово держит всегда.
      99% ничего сбивать не будут.

      а куда прорцентик заныкали? wink не верите сами себе? laughing
      шоковое состояние, высеченному санкциями олигархату слёзки вытирают

      врать не надо. ничего и никому он не вытирает. чётко было сказано, деньги в Россию. не вернёте, не обижайтесь
      LSA57
      1. Данте (Данте) Сегодня, 12:07
        А почему бы такой закон в думу не толкнуть которыйзапрещает иметь за границами России однаму семейству/ Клану иметь больше 100.000.000 $ в общем и недвижимость и яхточки ит.д. ну а всё остальное должно быть в россию вложенно и не просто сухогрузом а в региональное развитие, все выигрывают. И алигархи имеют по сто милионв за горбом на новые яхты и недвижимость, страна имеет денюшку и заграницами если и урежут то не так больно как 1.5млр терять. И что они раньше не вернули свои капиталы?
        Данте
      2. Rossia (Ivan) Сегодня, 12:22
        ой, я Вас умоляю. после "помидорами не отделайтесь!" и письма с, якобы, извинениями Эрдогана на сайте МИДа слову Владимир Владимировича верят.. ну, например, Вы)
        Rossia
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:45
          Цитата: Rossia
          ой, я Вас умоляю. после "помидорами не отделайтесь!" и письма с, якобы, извинениями Эрдогана на сайте МИДа слову Владимир Владимировича верят.. ну, например, Вы)

          ну если вы своему вообще не верите, то это не говорит о том, что все на свете не должны верить. а вы выбирайте метлогонов и им не верьте.
          LSA57
      3. Rossia (Ivan) Сегодня, 12:26
        1% оставил на случай если от страха, в панике пульнёте)
        Rossia
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:47
          Цитата: Rossia
          1% оставил на случай если от страха, в панике пульнёте)

          бояться вы должны со своей кукольной армией.
          мы своим ВС верим и им доверяем.
          LSA57
  5. Deadушка (Виталий) Сегодня, 11:09
    Нужно было еще пообещать сжечь америку в термоядерном пламени...
    для полноты картины laughing
    Deadушка
    1. Partyzan (Bob) Сегодня, 11:48
      Цитата: Deadушка
      Нужно было еще пообещать сжечь америку в термоядерном пламени...

      не надо хлебушек у Ына отбирать - не хорошо no
      Partyzan
      1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 11:51
        Цитата: Partyzan
        не надо хлебушек у Ына отбирать - не хорошо

        его на всех хватит...и на добавку останется winked
        Deadушка
        1. Partyzan (Bob) Сегодня, 11:54
          Цитата: Deadушка
          его на всех хватит...

          их надо цунами - от ядреного взрыва пугать, это им ближе - они это видели
          Partyzan
  6. сталевар Сегодня, 11:12
    Надо сперва сбить израильские ракеты и носители, а потом бла, бла, бла!!
    сталевар
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:44
      Цитата: сталевар
      Надо сперва сбить израильские ракеты и носители,

      ужас belay они по нашим солдатам ударили belay а в генштабе никто и не знал laughing
      LSA57
    2. Partyzan (Bob) Сегодня, 11:57
      Цитата: сталевар
      Надо сперва сбить израильские ракеты и носители, а потом бла, бла, бла!!

      кстати - ни Иран, ни Турция - нам не друзья - просто ситуационные союзники, и в разборки Израиля с Ираном мы не лезем, напомните хоть один авиа- или ракетный удар по войскам Асада? я не припомню
      Partyzan
  7. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 11:18
    Хоть бы и сбили для демонстрации, я именно про ракеты. А вот самолеты Израиля, да ещё в воздушном пространстве Ливана или ещё кого - не будут, уж очень последствия могут быть печальными.
    Архивариус Вася
  8. axiles100682 (Александр) Сегодня, 11:22
    Хорошие понты теже деньги.Вон смотрю новости мелкобрииты с французами уже сдулись.Нехотять чето вместях с матрасами уже сириию бомбить.
    axiles100682
    1. KondratKo Сегодня, 12:30
      "мелкобрииты с французами уже сдулись."
      Утро вечера мудренее, видать даже у них. Казалось, что лягушатники станут первыми героями этой авантюры и решатся таки стать сакральной жертвой, а как только мать Тереза хвостом заюлила, так Макроша полный взад включил, "а как дысал, как дысал"...
      KondratKo
  9. Комментарий был удален.
  10. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 11:26
    Отвечать на удары должна сама Сирия. Нашим оружием. Так и США отгребут и мы не будем напрямую втянуты в конфликт.. Если САА сможет Кука потопить то янки больше не полезут погремушками брякать. А нам, как и им, напрямую нельзя по ним бить.. может боком выдти..
    Tahtvjd2868
    1. Житель Урала Сегодня, 13:53
      Наверное так вначале и сделают. Сирии береговые комплексы тоже поставили.
      Житель Урала
    2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:11
      Цитата: Tahtvjd2868
      Отвечать на удары должна сама Сирия. Нашим оружием

      Дык,дело знакомое ! Не раз уже бывало ! Наше оружие и "сирийские "("египетские","вьетнамские","эфиопские...
      ") солдаты, сбивающие и подбивающие вражью технику нашим оружием и "матом"...
      Nikolaevich I
  11. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 11:30
    Думаю не будет ничего, потрясут потрясут и перестанут. Просто политика, ничего более.
    Denis Obukhov
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 11:58
      Проверяют у кого яйки железнее.
      gukoyan
  12. _Vlad_ (Владимир) Сегодня, 11:41
    толстый намек Ливану, над которым часто абы что летает laughing
    _Vlad_
  13. megadeth (altar) Сегодня, 11:56
    Если Россия не поможет Сирии в отражении МРУ, то повторится Югославия и тогда многие страны задумаются, нужен ли им такой союзник как Россия. Гарант молчит, народ России волнуется...., ну в прочем как всегда: - "Умом Россию не понять"...
    megadeth
  14. gukoyan (Igor) Сегодня, 11:57
    Для верности и показа серьёзных намерений можно было ещё и "Пётр Великий" к берегам Сирии пригнать.
    gukoyan
  15. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 11:57
    Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты
    Только чем их сбивать? Нет у нас там таких возможностей, если будет массированный удар, хотя бы пара сотен ракет, то про сбивать можно забыть. А ещё посмотрите что у нас сейчас на фондовом рынке творится и представьте что будет если у нас будет военный конфликт с сша. Короче, как всегда, наши выразят озабоченность.
    _Ugene_
    1. Vard Сегодня, 12:34
      Если война... первое что сделают... это закроют фондовый рынок... Про ракеты... Сто процентов это будут топоры... А это цель для панцирей и ПЗРК... а их там... много...
      Vard
      1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 13:10
        Если война
        чтобы "если война" была её развязать кто-то должен, из за Сирии наши с сша воевать не будут, это очевидно.
        это будут топоры... А это цель для панцирей и ПЗРК
        да, только вероятность их поражения этими средствами максимум 0.5, т.е на 200 топоров нужно около 400 противоракет и это при самых лучших раскладах, если наши пзрк будут на пути следования топоров, в реальности топоры могут пролететь в сотне км. от наших пзрк, позиции наших известны, да и количество американцы легко могут себе позволить, например, тысячу топоров, у них в постоянной боеготовности около 4-х тыс, и чем вы их там сбивать собрались, шапками?
        В этом случае не топоры нужно сбивать а их носителей, а это уже на самом деле война двух ядерных держав, и кто на это пойдет?
        _Ugene_
  16. sagitch (Ильдар) Сегодня, 14:18
    Ждет, народ войны-то, но не верит что будет ядерная. Продуктами не запасается, соль и спички не скупают!? Надеется что спишут долги по кредитам, штрафам, и еще бог весть каким долгам, их у всех их выше их фин. возможностей.
    Значит будет не интенсивная, руками сирийцев потопим пару тройку кораблей, собьем штук пятнадцать самолетов, и США переключаться на Иран начнут, а вот тогда будет посерьезней, до последнего сирийца и иранца будут биться США и Россия!
    sagitch
  17. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 14:40
    Цитата: Дормидонт
    Чтобы не обвинили в антисемитизьме

    Да уж...завуалировал в два слоя! Ну чего на него то пенять,если по правилам ВО,словом которым ИХ называли Гоголь и Достоевский пользоваться запрещено...
    Ураган70
Картина дня