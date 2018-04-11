КБ "Южное" полностью провалило все проекты. А как же заявления Порошенко?

Посол Кулинич обманул австралийцев, ведь Украине нечего запустить ни завтра, ни послезавтра. КБ "Южное" сегодня не может предложить ни одного готового решения для использования на подобном полигоне в Австралии

На фоне "победных" заявлений Киева о производстве новейших ракет, создания новых ракетных технологий КБ "Южное" под руководством нынешней власти, коллектив украинского конструкторского бюро запустил к 64-летию КБ альтернативный сайт бюро, на котором описывается тяжелое положение предприятия, сообщает украинское издание "Вести".Сотрудники КБ обвиняют руководителя бюро Александра Дегтярева в личном обогащении, провале всех значимых проектов и нанесении многомиллионных убытков бюджету государства.В частности, на сайте критикуется возможность разработки совместного австралийско-украинского космического проекта.— пишут сотрудники КБ.На сайте также говорится о продаже "сырых" ракетных технологий Индии, попытке продажи советских технологий полета на Луну Китаю и об отказе Бразилии от совместного с Украиной строительства ракеты-носителя "Циклон-4".Напомним, что ранее руководство КБ "Южное" обвиняли в утечке документации, которая была использована Северной Кореей для разработки своих баллистических ракет, угрожающих США, передает РИА Новости