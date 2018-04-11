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КБ "Южное" полностью провалило все проекты. А как же заявления Порошенко?
На фоне "победных" заявлений Киева о производстве новейших ракет, создания новых ракетных технологий КБ "Южное" под руководством нынешней власти, коллектив украинского конструкторского бюро запустил к 64-летию КБ альтернативный сайт бюро, на котором описывается тяжелое положение предприятия, сообщает украинское издание "Вести".
Сотрудники КБ обвиняют руководителя бюро Александра Дегтярева в личном обогащении, провале всех значимых проектов и нанесении многомиллионных убытков бюджету государства.
В частности, на сайте критикуется возможность разработки совместного австралийско-украинского космического проекта.
На сайте также говорится о продаже "сырых" ракетных технологий Индии, попытке продажи советских технологий полета на Луну Китаю и об отказе Бразилии от совместного с Украиной строительства ракеты-носителя "Циклон-4".
Напомним, что ранее руководство КБ "Южное" обвиняли в утечке документации, которая была использована Северной Кореей для разработки своих баллистических ракет, угрожающих США, передает РИА Новости
Сотрудники КБ обвиняют руководителя бюро Александра Дегтярева в личном обогащении, провале всех значимых проектов и нанесении многомиллионных убытков бюджету государства.
В частности, на сайте критикуется возможность разработки совместного австралийско-украинского космического проекта.
Посол Кулинич обманул австралийцев, ведь Украине нечего запустить ни завтра, ни послезавтра. КБ "Южное" сегодня не может предложить ни одного готового решения для использования на подобном полигоне в Австралии— пишут сотрудники КБ.
На сайте также говорится о продаже "сырых" ракетных технологий Индии, попытке продажи советских технологий полета на Луну Китаю и об отказе Бразилии от совместного с Украиной строительства ракеты-носителя "Циклон-4".
Напомним, что ранее руководство КБ "Южное" обвиняли в утечке документации, которая была использована Северной Кореей для разработки своих баллистических ракет, угрожающих США, передает РИА Новости
Использованы фотографии: https://sobkor.net/
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