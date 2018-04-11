15:26 11 апреля
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КБ "Южное" полностью провалило все проекты. А как же заявления Порошенко?

На фоне "победных" заявлений Киева о производстве новейших ракет, создания новых ракетных технологий КБ "Южное" под руководством нынешней власти, коллектив украинского конструкторского бюро запустил к 64-летию КБ альтернативный сайт бюро, на котором описывается тяжелое положение предприятия, сообщает украинское издание "Вести".

КБ "Южное" полностью провалило все проекты. А как же заявления Порошенко?


Сотрудники КБ обвиняют руководителя бюро Александра Дегтярева в личном обогащении, провале всех значимых проектов и нанесении многомиллионных убытков бюджету государства.


В частности, на сайте критикуется возможность разработки совместного австралийско-украинского космического проекта.

Посол Кулинич обманул австралийцев, ведь Украине нечего запустить ни завтра, ни послезавтра. КБ "Южное" сегодня не может предложить ни одного готового решения для использования на подобном полигоне в Австралии
— пишут сотрудники КБ.

На сайте также говорится о продаже "сырых" ракетных технологий Индии, попытке продажи советских технологий полета на Луну Китаю и об отказе Бразилии от совместного с Украиной строительства ракеты-носителя "Циклон-4".

Напомним, что ранее руководство КБ "Южное" обвиняли в утечке документации, которая была использована Северной Кореей для разработки своих баллистических ракет, угрожающих США, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://sobkor.net/
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Комментарии 25

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  1. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 11:29
    КБ "Южное" полностью провалило все проекты. А как же заявления Порошенко?

    Да пусть и оно само провалится сквозь землю, нам то что! Единственно, хотелось бы, чтобы вместе с этим потрохом...
    Jovanni
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 11:36
      Какие могут быть совместные проекты с Украиной , непонятно request , как говорится все развалено и пропито wassat . Еще кто то ведется на Петину болтовню , он с перепою чего нибудь ляпнет а те верят fool .
      Spartanez300
      1. В H (В H) Сегодня, 12:12
        ПАПУАСЫ СЭР !
        В H
        1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 13:16
          Не надо обижать папуасов. Они не продавали свою землю за печеньки. Надо говорить: "Скакуасы, Сэр!".
          Кот_Кузя
        2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:12
          Цитата: В H
          ПАПУАСЫ СЭР !

          Не обижайте папуасов, в оригинале пид..., извините, геи. laughing
          Orionvit
    2. bazzbazz (Максим) Сегодня, 11:48
      Пусть лучше работают люди и построят ракету, а на ней отправят парашенко на Марс, хотя зачем Марс пачкать, пусть лучше на солнце летит прожариться!
      bazzbazz
      1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 12:22
        Цитата: bazzbazz
        пусть лучше на солнце летит прожариться!

        laughing Он ночью полетит!
        Serg65
  2. Венд (Анатолий) Сегодня, 11:29
    Да кто бы сомневался, доктор Гебельс был не прав. Ложь не может стать правдой, говори ее хоть 1000 раз. Это только недалекие поведутся на ложную пропаганду.
    Венд
  3. Доктор Бармалей (Александр) Сегодня, 11:30
    КБ "Южное" полностью провалило все проекты

    Доктор Бармалей
  4. rehev931 (Сергей) Сегодня, 11:44
    [quote=Доктор Бармалей][quote]КБ "Южное" полностью провалило все проекты[/quote]
    [/quo
    ну а чё?!!! хорошее такое дилдо, наверное!!! wassat
    rehev931
    1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 13:08
      [quote]
      0
      rehev931 (Сергей) Сегодня, 11:44 Новый
      [quote=Доктор Бармалей][quote]КБ "Южное" полностью провалило все проекты[/quote]
      [/quo
      ну а чё?!!! хорошее такое дилдо, наверное!!! wassat
      [/quote]прикольно laughing ,какой то мужик Пороху фалоиметатором в морду тычет laughing
      72jora72
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 13:17
        Для Ляжко в самый раз будет wassat
        Кот_Кузя
    2. словак Сегодня, 15:20
      [quote=rehev931][quote=Доктор Бармалей][quote]КБ "Южное" полностью провалило все проекты[/quote]
      [/quo
      ну а чё?!!! хорошее такое дилдо, наверное!!! wassat[/quote]
      Это спичмейкер Порошенко с фалоимитатором.
      словак
  5. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 11:46
    Отличная новость! Конкуренты нам не нужны. А рогули пусть занимаются тем, чем всегда занимались: выпасом свиней и пляской гопака в вышиванках. Космические технологии не для их рук из попы и пустых кастрюль вместо голов.
    Кот_Кузя
  6. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:49
    КБ "Южное" полностью провалило все проекты.
    Не знаю, не знаю...ракеты КНДР нормально так летают....
    svp67
    1. собаковод Сегодня, 12:11
      svp67 (Сергей)
      Не знаю, не знаю...ракеты КНДР нормально так летают....
      Советский задел, северокорейский потенциал, украинский спекулянт.
      собаковод
  7. Petrix (Алексей) Сегодня, 12:02
    Напомним, что ранее руководство КБ "Южное" обвиняли в утечке документации, которая была использована Северной Кореей для разработки своих баллистических ракет, угрожающих США

    Ну вот большая польза в деле поддержания мира на планете. Ещё пару дефектных проектов продать Западу так вообще неплохо для своего уровня.
    Petrix
  8. shark (Владимир) Сегодня, 12:28
    Никакого сожаления КБ Южное не вызывает. Почитайте форум. Вместо того,что бы понять бесперсперспективность развития РУССКОЙ школы ракетостроения ,без России!!! они на полном серьезе размышляют-Дектярев агент Кремля или нет. Убогие. что с них взять
    shark
  9. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 13:12
    Сравните Порошенко vs. Ельцин, по-моему чем-то похожи. Как я понимаю следующий будет толковый?
    Кокарев Михаил
    1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 13:22
      Следующим презиком будет Савченко, отмороженная психопатка, убийца и фанатичка, и погонит миллионы украинцев на убой в сторону России. Запомните мои слова. Украину радикализируют и из нее делают эдакий "ледокол" против России. Все по шаблону как в довоенной Германии: сначала Веймарская республика с дикой инфляцией и повальной коррупцией, а затем отмороженный мясник и фанатик в лице ефрейтора.
      Кот_Кузя
  10. dgonni (Dgon) Сегодня, 13:13
    Хороший вброс laughing . Только не имеющий ничего общего с действительностью. Вспоминаем Леонида Даниловича и тупо апроксимируем всю эту поднаготную на него laughing . Он создавал эту схемку и до сих пор качает бабло из бывшего своего предприятия. Макаровичу мальца обломилось, ибо склады повыгребали из-за войны на востоке и торговать оружием стало мальца не комильфо
    dgonni
  11. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:08
    Посол Кулинич обманул австралийцев, ведь Украине нечего запустить ни завтра, ни послезавтра.
    А то в Австралии этого не знали. Они наверное со смехе покатились, когда украина предложила построить им космодром. По крайней мере я ржал.
    Orionvit
  12. Zomanus (Алексей) Сегодня, 15:00
    Ну как бы статус страны-колонии изначально не предполагает развитой промышленности.
    Особенно космической...
    Так что пусть привыкают понемногу к тому, что их удел кастрюльки и котелки.
    Zomanus
  13. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 15:07
    коллектив украинского конструкторского бюро запустил к 64-летию КБ альтернативный сайт бюро

    Если даже это не фейковый сайт, что скорее всего, то слушать жалобы обиженных "сотрудников", - просто глупо.
    Нормаль ок
  14. словак Сегодня, 15:18
    Плохие новости. И это хорошо. Спите спокойно, дорогие товарищи...
    словак
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