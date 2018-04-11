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Последствия ударов по Сирии будут серьезными. Россия предупредила американских военных
Москва предупредила по соответствующим каналам представителей Соединенных Штатов о серьезных последствиях, которые могут наступить в случае нанесения ударов по территории Сирии и если в ходе них пострадают российские граждане, передает РИА Новости сообщение постпреда РФ при Евросоюзе Владимира Чижова.
Дипломат отметил, что «Россия потрясена очередной провокацией с так называемой "химической атакой", в данном случае в городе Дума».
Напомним, западные страны обвинили Дамаск в химатаке на город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной ВВС САР. Российские дипломаты заявили, что цель вбросов о применении отравляющих веществ – выгородить террористов и оправдать возможные ракетные удары извне.
Россия предупредила как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей Соединенных Штатов о тех серьезных последствиях, которые могут быть, в том случае, если эти удары будут нанесены, и в ходе этих ударов, вольно или невольно, пострадают российские граждане,сказал Чижов в интервью Euronews.
Дипломат отметил, что «Россия потрясена очередной провокацией с так называемой "химической атакой", в данном случае в городе Дума».
Российские военные специалисты посетили этот район, эти дома и улицы; поговорили с местными медиками, посетили ту единственную функционирующую больницу, которая есть в Думе, в том числе ее подвальные помещения, где якобы были обнаружены чуть ли не горы трупов. Ни одного трупа, ни одного даже обратившегося за медицинской помощью человека там нет. Никакой химической атаки в Думе не было и в помине,рассказал он.
Напомним, западные страны обвинили Дамаск в химатаке на город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной ВВС САР. Российские дипломаты заявили, что цель вбросов о применении отравляющих веществ – выгородить террористов и оправдать возможные ракетные удары извне.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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