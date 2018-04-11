Последствия ударов по Сирии будут серьезными. Россия предупредила американских военных

Россия предупредила как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей Соединенных Штатов о тех серьезных последствиях, которые могут быть, в том случае, если эти удары будут нанесены, и в ходе этих ударов, вольно или невольно, пострадают российские граждане,

Российские военные специалисты посетили этот район, эти дома и улицы; поговорили с местными медиками, посетили ту единственную функционирующую больницу, которая есть в Думе, в том числе ее подвальные помещения, где якобы были обнаружены чуть ли не горы трупов. Ни одного трупа, ни одного даже обратившегося за медицинской помощью человека там нет. Никакой химической атаки в Думе не было и в помине,