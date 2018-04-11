15:26 11 апреля
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Последствия ударов по Сирии будут серьезными. Россия предупредила американских военных

Москва предупредила по соответствующим каналам представителей Соединенных Штатов о серьезных последствиях, которые могут наступить в случае нанесения ударов по территории Сирии и если в ходе них пострадают российские граждане, передает РИА Новости сообщение постпреда РФ при Евросоюзе Владимира Чижова.



Россия предупредила как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей Соединенных Штатов о тех серьезных последствиях, которые могут быть, в том случае, если эти удары будут нанесены, и в ходе этих ударов, вольно или невольно, пострадают российские граждане,
сказал Чижов в интервью Euronews.


Дипломат отметил, что «Россия потрясена очередной провокацией с так называемой "химической атакой", в данном случае в городе Дума».

Российские военные специалисты посетили этот район, эти дома и улицы; поговорили с местными медиками, посетили ту единственную функционирующую больницу, которая есть в Думе, в том числе ее подвальные помещения, где якобы были обнаружены чуть ли не горы трупов. Ни одного трупа, ни одного даже обратившегося за медицинской помощью человека там нет. Никакой химической атаки в Думе не было и в помине,
рассказал он.

Напомним, западные страны обвинили Дамаск в химатаке на город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной ВВС САР. Российские дипломаты заявили, что цель вбросов о применении отравляющих веществ – выгородить террористов и оправдать возможные ракетные удары извне.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 94

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  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 11:37
    Вот эти провокации будут тянуться до инаугурации Путина.
    Владыка Ситх
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:40
      ЁПРСТ!!! Чего-то Я вчера, не допил, видимо! Пойду коньяк уничтожать - не пропадать же ему, в атомном огне! belay
      Охотовед 2
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:49
        Цитата: Охотовед 2
        ...ЁПРСТ!!! Чего-то Я вчера, не допил, видимо! Пойду коньяк уничтожать - не пропадать же ему, в атомном огне! belay...

        Алексей Александрович!!! belay
        Хорош!!! stop
        Вдруг война, а ты устал!!! laughing
        Андрей К
        1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:56
          Андрей Евгеньевич, Всегда готов! soldier пять дней отдыха, вечером - деревня, банька, супруга love ! Утром - мелкому пойду ток Глухаринный показывать, посмотрю - как отреагирует, захочет - стрельну! hi
          Охотовед 2
          1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:04
            Цитата: Охотовед 2
            Андрей Евгеньевич, Всегда готов! soldier пять дней отдыха, вечером - деревня, банька, супруга love ! Утром - мелкому пойду ток Глухаринный показывать, посмотрю - как отреагирует, захочет - стрельну! hi


            всю охоту воевать отбиваешь... пошел слюну утирать.. laughing
            vorobey
            1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:12
              Для МНОГОУВАЖАЕМЫХ Модераторов! Всегда не Стреме! Спецпредложения - Могу в личку! smile Мож - блат, какой заработаю..... feel
              Охотовед 2
              1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:13
                Цитата: Охотовед 2
                Мож - блат, какой заработаю.....


                все мы люди... feel feel грешные.. feel feel а корупция везде одинакова laughing laughing
                vorobey
              2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:21
                Цитата: Охотовед 2
                Мож - блат, какой заработаю...

                Это только ,через посредников.То есть через меня laughing
                Александр романов
                1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:26
                  Можно и так ! laughing Тем более - с именем, не запутаться! belay
                  Охотовед 2
                  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:35
                    Цитата: Охотовед 2
                    Тем более - с именем, не запутаться!

                    Если что и адвокатом поможем wink
                    Александр романов
                    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:53
                      Я сам - Адвокат! laughing
                      Охотовед 2
                      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:41
                        Цитата: Охотовед 2
                        Я сам - Адвокат!

                        Во,а вот это точно нужно как раз сейчас.
                        Как наити человека,которого по КАБу пробить не могут?
                        Александр романов
          2. Alexanast (Александр) Сегодня, 12:50
            Цитата: Охотовед 2
            мелкому пойду ток Глухаринный показывать, посмотрю - как отреагирует, захочет - стрельну!

            Алексей Александрович, а у Вас уже открылась?.
            Тогда за открытие drinks Пора стволы прогревать...
            Alexanast
            1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:59
              Александр! Ещё - Нет! Но Вы - об этом никому! wink можно просто Алексей! yes
              А стволы - Наши жены - пушки заряжены ..... надо всегда держать «наготове». yes
              Всех Браконьеров - к Ответу! laughing laughing drinks
              Охотовед 2
              1. Alexanast (Александр) Сегодня, 13:10
                Да уж, стволы тоже продул, боеприпасы проверил...

                Цитата: Охотовед 2
                Всех Браконьеров - к Ответу!


                Вот-вот, а то трампушка удила закусил, пора "охотинспекцию" на него натравить... drinks
                Alexanast
                1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 13:15
                  И ГИМС! am пусть не авианосцы - права получает, Редиска! laughing
                  Что - Я один, должен мучаться? belay drinks
                  Охотовед 2
      2. fan_ (Анатолий) Сегодня, 12:09
        Тебе то что, МСК прикрыт ПВО-ПРО. Вот остальным надо запасаться затемненными очками. Если ы конечно не побояться по нам жахнуть в ответ на уничтожение их флота. "Вот и проверим" как Воля говорит когда рекламирует сухарики.
        fan_
      3. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 12:36
        Вы непременно победите. Во-первых, вы русские,во-вторых, за Вас Михан
        Hanokem
        1. Житель Урала Сегодня, 13:59
          Михан исчез куда-то. Наверное пулемет откопал и чистит, да буденовку найти не может. Не до нас ему сейчас...
          Житель Урала
          1. p783232 (petr lopux) Сегодня, 14:07
            не отвлекайте
            он бункер заканчивает оборудовать
            p783232
      4. okko077 (Валерий) Сегодня, 13:00
        Надо подарить сирийцам пару подводных лодок с калибрами,или сделать вид, что подарили, или сообщить в прессу, или просто нарисовать флаг сирийский на своей ПЛ,... с перспективой нанесения ответного удара по территории агрессора . Пусть в США прикинут последствия удара по военным объектам США и готовятся, а мы будем озабоченны возможностью гибели мирных американцев при справедливом возмездии сирийцев....
        okko077
      5. rammjager (Вячеслав) Сегодня, 13:02
        О,повеселел охотник!Штанишки высохли?Эт хорошо!Смотри в бдущее с оптимизьмом!
        rammjager
        1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 13:30
          Это Вы Мне? belay А - Я, грустил??? request
          Ну а про штанишки, отвечу один раз, всем.... кто войны не видел... там - не Важно, хороший - плохой, главное - у кого остался боезапас! yes
          Имбецилы - мечтающие о Войне, вам на «билеты» помочь??? Вперёд - с песней! Лаврова - цитировать не буду, Догадались???
          Охотовед 2
          1. rammjager (Вячеслав) Сегодня, 13:52
            Отвечу:войну видел.Дальше что?
            rammjager
            1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 13:58
              Ну если видел... Деткам - своим, желаешь? Просто ... Да - Нет?
              Охотовед 2
              1. rammjager (Вячеслав) Сегодня, 14:04
                Блин,да никому не желаю.Даже ам.Но блин и отвечать,считаю,надо.Иначе -жопа.Всем.
                rammjager
                1. rammjager (Вячеслав) Сегодня, 14:06
                  Вот гребаная толерантность,на«ам.»,а АМ.Все,можете банить:)
                  rammjager
                  1. rammjager (Вячеслав) Сегодня, 14:08
                    Ну хорошо,гражданам сша.
                    rammjager
                2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 14:11
                  Прикольно, значит - Новороссию сдали, это не - ОПА?
                  А - за Газпром, наше всё - привет Третья мировая???
                  Удивительная логика, за кого - умирать??? Подскажите - тугодуму!
                  Охотовед 2
                  1. rammjager (Вячеслав) Сегодня, 14:18
                    Да причем здесь газпрем?Хохлы второй корабль отжали.Это ни о чем вам не говорит?Ладно,фиг с ними с хохлами.Асад союзник или как?Что значит,ответим,если нашим достанется?Не расстеряем так союзников?А может уже растеряли?
                    rammjager
                    1. rammjager (Вячеслав) Сегодня, 14:20
                      И вообще,не кажется ли вам,что за пару лет как то обстановка изменилась?И в стране,и в мире?
                      rammjager
                      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 14:40
                        Умный человек, Хороший Правитель сказал - у России есть два союзника, Армия и Флот!
                        На - остальных, пристроившихся, мне глубоко - плевать.
                        Охотовед 2
      6. Аскет (Станислав) Сегодня, 13:07
        Цитата: Охотовед 2
        ЁПРСТ!!! Чего-то Я вчера, не допил, видимо! Пойду коньяк уничтожать - не пропадать же ему, в атомном огне!

        Помню молодой лейтенант со мной заступил на свое первое дежурство, ну и спрашивает по незнанию и неопытности, что будем делать после того как... Ну я и отвечаю в шутку -есть два варианта, либо фляжка спирта в уже вскрытой ячейке #1,либо штатный ПМ... Он задумался потом говорит лучше первый, не пожил ведь совсем ещё... Ну и молодец. Наш товарищ laughing
        Аскет
      7. Пятница (Сергио) Сегодня, 14:31
        Последствия ударов по Сирии будут серьезными

        Недавно обещали ввести против сша грозные санкции, а воз и ныне там, видно замяли тему.
        Если кто не понимает, что происходит, Россию собираются выдавить с мировых рынков, чтобы забрать свободное место себе, и они это сделают, ибо нет никакого сопротивления,РФ как забитый пацан в школе, все бьют кому не лень,медведь то бумажный.
        Пятница
      8. Озеленитель (Сергей) Сегодня, 15:18
        Мы попроще,водочкой
        Озеленитель
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 11:43
      Лицемерие и грязь запада уже не знает границ , надо постараться донести до населения планеты данные по этой провокации и о предупреждении России в отношении США .Угроза мировой войны это уже не шутки .
      Spartanez300
      1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 11:45
        Цитата: Spartanez300
        Лицемерие и грязь запада уже не знает границ .

        Американцы создают локальные кризисы по всему миру, и пока одни занимаются устранением, США успешно монетизирует конфликты.
        dorz
      2. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 12:02
        Но как я где-то прочитал "Обезьяна с гранатой - это проблема не обезьяны, а зоопарка". Классно сработали российские компетентные органы, когда сделали заявление о переписке Мэй с Березовским об их совместных грязных делишках, грязных даже на уровне Западного болота. Я не сомневаюсь, что соответствующие документы уже у посла РФ в Британии и ждут отсылки в британскую газету. Старая ведьма все поняла и вот уже забубнила, что, мол, "в сирийском деле надо бы побольше доказательств". Хорошо бы чтобы и на Трампа, что-нибудь нашлось, коли уж Трамп наш агент, то он явно не справляется, надо менять. Словом дорого яичко ко Христову Дню.
        mikh-korsakov
        1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 12:57
          "Обезьяна с гранатой - это проблема не обезьяны, а зоопарка"

          не совсем так, проблема посетителей зоопарка
          Hammerlock
    3. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 11:50
      Слушайте тут в голову пришло... а зачем им вступать в прямую конфронтацию с нами, априори получая угрозу ядерного нападения по территории США? Они сейчас сидят и думают:" Мы ударили всего лишь по Русалу Дерипаски и вот смотри какой эффект... давайте еще покусаем нескольких ... да и по госдолгу надавим". Они сейчас как начнут выкорчевывать одного олигарха(лидера реального экономического сигмента РФ) за другим.... так и до Роснефти недалеко! И тут русским вообще не до Сирии будет.. Вот с такими картами они и сядут с нами за стол переговоров. Так что с ударом не все так однозначно request . ИМХО P.S. Как не прискорбно, но может даже доведения отношений до ручки выгоднее нам...потому как они вообще что-то бесстрашные стали,давят по всем фронтам.. надо бы попытаться их вразумить. А по хорошему они не понимают. ИМХО 2
      Dimontius
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 12:01
        Цитата: Dimontius
        так и до Роснефти недалеко!

        Эти денежные мешки за свои "трудовые" не только Родину, а мать, отца, детей, Путина продадут ! И побегут к своим буржуинам ! А где деньги, там и родина!
        Uncle Lee
      2. НасРать (Евлампий) Сегодня, 12:05
        США Алюминий хотят у себя выпускать( больше)... Вот и ввели санкции против Русала... Это бизнес, ни чего более...воевать матрасу ни к чему...
        Реальный сектор экономики США очень скромен(по Китайским меркам), всё больше услуги.. А с одними услугами бороться за гегемонию мировую, уже не получается - нужно реальное производство..Вот Трампушка и старается...
        НасРать
        1. Мавр (Андрей) Сегодня, 12:18
          Цитата: НасРать
          США Алюминий хотят у себя выпускать( больше)... Вот и ввели санкции против Русала

          Очень похоже на правду. Трамп, помнится, шёл на выборы именно с программой оживления американской промышленности.
          Мавр
    4. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:51
      Цитата: Владыка Ситх
      Вот эти провокации будут тянуться до инаугурации Путина.

      Уже сомневаюсь...тут главное кто первый "моргнет", вот с Ыном у Трампа ничего не вышло.
      svp67
      1. МойВрач (Дмитрий) Сегодня, 12:27
        Цитата: svp67
        Уже сомневаюсь...тут главное кто первый "моргнет", вот с Ыном у Трампа ничего не вышло.

        Народу Ына и терять то особо и нечего было. Вот когда Россия доберётся до уровня КНДР, тогда страну забоятся.
        МойВрач
        1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 13:23
          Цитата: МойВрач
          Народу Ына и терять то особо и нечего было.

          Жизнь-это ничего?
          Ольгович
    5. Partyzan (Bob) Сегодня, 11:51
      Цитата: Владыка Ситх
      Вот эти провокации будут тянуться до инаугурации Путина.

      и не только - пока гопникам не покажут их место, а это уже ВВП должен решать
      Partyzan
    6. vovanpain (Владимир) Сегодня, 11:52
      Цитата: Владыка Ситх
      Вот эти провокации будут тянуться до инаугурации Путина.

      Сергей и после инаугурации полосатые не успокоятся.Как бы и у вас шевеления укропа не началось. request
      vovanpain
    7. vasya.pupkin (вася) Сегодня, 12:44
      Цитата: Владыка Ситх
      Вот эти провокации будут тянуться до инаугурации Путина.

      И продолжаться до "мундиаля".
      vasya.pupkin
      1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 13:00
        И продолжаться до "мундиаля".

        слово то какое не приличное
        Hammerlock
        1. vasya.pupkin (вася) Сегодня, 13:01
          Цитата: Hammerlock
          И продолжаться до "мундиаля".

          слово то какое не приличное

          Согласен,поэтому и в кавычках.
          vasya.pupkin
    8. антивирус Сегодня, 13:18
      я так и пропустил что-то: когда "бел каски" возьмут за жабры? --несколько раз они клеветали и их пропускали в очередной отстойник?
      можно и судить за клевету и др порочащие..?
      или просто "упал, потерял сознание,очнулся-гипс"
      и так всех сторонников свободы фейков
      антивирус
  2. Prahlad Сегодня, 11:40
    Ждём 3 мировую !
    Prahlad
    1. Seaflame (Михаил) Сегодня, 12:21
      Третьим будешь?)
      Seaflame
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:36
      Ждём ракетных ударов по Сирии, в течении недели.
      Вадим237
      1. амирбек (Бахти) Сегодня, 12:43
        это будет среда - 18042018 ...1808018 ...989 ...26 ...8 ... lol
        амирбек
  3. Мавр (Андрей) Сегодня, 11:42
    "о серьезных последствиях, которые могут наступить в случае нанесения ударов по территории Сирии и если в ходе них пострадают российские граждане"
    А если не пострадают, тогда как? Это просто уточнение, или намёк?
    Мавр
    1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 11:54
      а еще могут пострадать, но не военнослужащие, как с вагнеровцами было...сколько этих уже грозных пирдупреждений было
      Стирбьорн
    2. Ольгович (Андрей) Сегодня, 13:27
      Цитата: Мавр
      А если не пострадают, тогда как? Это просто уточнение, или намёк?

      Тоже не понял: Сирию будут день за днем раскатывать, а Россия будет сидеть смотреть?
      тогда лучше уйти оттуда....
      Ольгович
  4. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 11:43
    ещё 6 лет стабильного пресса.Просто факт.Не питаю иллюзий на другой исход.
    Heterocapsa
    1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 12:00
      Цитата: Heterocapsa
      ещё 6 лет стабильного пресса.Просто факт.Не питаю иллюзий на другой исход.

      Да не переживайте Коллега,в 1983 году тоже войны ждали,после сбитого южнокорейского Боинга.А потом пришел Горбачев,дальше знаете что было. request
      vovanpain
      1. Мавр (Андрей) Сегодня, 12:09
        Цитата: vovanpain
        А потом пришел Горбачев,дальше знаете что было.

        Точно, такая "дружба" началась, похлеще пресса.
        Мавр
      2. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:52
        я не переживаю."Времена не выбирают.В них живут и умирают."
        Heterocapsa
    2. SOF (Александр) Сегодня, 12:14
      Цитата: Heterocapsa
      ещё 6 лет стабильного пресса

      ....а потом? Потом станет легче? Нас начнут любить и уважать? wink
      Цитата: Heterocapsa
      Не питаю иллюзий на другой исход

      ...ой лукавите hi
      SOF
      1. Мавр (Андрей) Сегодня, 12:24
        Цитата: SOF
        SOF (Александр) Сегодня, 12:14 ↑
        Цитата: Heterocapsa
        ещё 6 лет стабильного пресса
        ....а потом? Потом станет легче? Нас начнут любить и уважать?

        Поддерживаю. Уже писал ранее, повторюсь: как только туземцы отказываются менять золото и слоновую кость на стеклянные бусы и ситец, их объявляют нецивилизованными и насылают "цилизаторов".
        Мавр
  5. sokol77 (Соколов Дмитрий Владимирович) Сегодня, 11:52
    Корею же додавили.. ЫН же теперь ходит и всем кается хочу денуклиеризации говорит...давить будут и на нас ведь прокатило же на Дальнем теперь вот на Ближнем...пора уж УкроВермахту шевелится или после присяги или во время?!
    sokol77
  6. koshmarik (Вадим) Сегодня, 11:53
    Судя по всему, Россия не готова к решительным действиям. США нанесут несколько ударов, "россияне не пострадают" и, естественно, никакого ответа не будет, как и в случае с ударом Израиля и прошлым ударом США по Сирии.
    koshmarik
    1. Seaflame (Михаил) Сегодня, 12:22
      Самый вероятный сценарий.
      Seaflame
    2. Per se. (Сергей) Сегодня, 12:40
      Пока наша "элита", как и в целом правительство, сидят под долларом, в чужой системе, живут по правилам, что под гегемона капитализма созданы, вряд ли что-либо радикальное будет сделано. Если наши вооружённые силы воюют в союзе с САР, помогают Асаду, он наш союзник, и любой удар по Сирии, это удар по нашему союзнику. Все оговорки о "гражданах России" здесь как-то странно выглядят, особенно, когда уже погибли граждане России, те же ребята из "ЧВК Вагнера". И, Израилю за последний удар по аэродрому надо было "помидорами не отделаться"... Время покажет, унижение России, если оно продолжиться, лишний раз покажет несостоятельность нашей власти, её зависимость от Запада.
      Per se.
    3. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:07
      Цитата: koshmarik
      Судя по всему, Россия не готова к решительным действиям. США нанесут несколько ударов, "россияне не пострадают" и, естественно, никакого ответа не будет, как и в случае с ударом Израиля и прошлым ударом США по Сирии.

      Возможно. Но...вот матрассы с бритами ученяют провокацию за провокацией,при этом не стесняясь не в способах,не в выражениях.Вопрос- Им можно,а нам нет?
      Ракетный удар думаю будет,тк это "висящее ружье" когда-то должно выстрелить.
      Вот вам другой сценарий.... Матрассы наносят ракетный удар,надеясь не попасть в русских,но...наши заявляют ,что есть жертвы среди граждан РФ и ровняют с землей скажем базу в Румынии вместе с радаром и до кучи и базу в Польше,где находятся и американские советники в том числе.
      НЕКСУС
  7. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 11:58
    А почему если только наши пострадают? Ассад нам что уже не союзник? Вот и понадейся на Россию..
    sapporo1959
  8. НесНосНый Сегодня, 12:01
    Наверное в США думают отработать "быстрый глобальнвй удар" на Сирии, уничтожить все там военные базы проправительственных войск Сирии и войск РФ. Это такая мировая выгода для США. Ведь России ответить на такое нечем будет, ЯО всеравно применять не будет. Словесным возмущением "проглотит" гибель своих военных и будет полностью понижен в Мире авторитет во всём. Полное унижение России. А какой будет чёткий сигнал для Ирана , С.Кореи , что с ними также разберуться. А Россию такое гонение начнётся...
    НесНосНый
    1. rotor Сегодня, 12:31
      Сколько хохлотролей тут понабежало.
      rotor
      1. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 14:42
        Ну да эти неведомые хохлотроли давно кстати нам мешают.И если бы не они,то мы бы давно уже всех победили...
        sapporo1959
    2. askort154 (Александр) Сегодня, 12:50
      НесНосНый .... Наверное в США думают отработать "быстрый глобальнвй удар" на Сирии, уничтожить все там военные базы проправительственных войск Сирии и войск РФ....

      Американские базы в : Сирии, Ираке, Иордании, Катаре, Кувейте и Афганестане также уязвимы и, однозначно под прицелом. Для этого и оснастили Каспийскую флотилию МРК с "Калибрами". Так что, обмен ударами по "базам" будет не в пользу США, и это они знают. Так что, никакого "удара"по Сирии не будет. Пройдёт инаугурация Путина и их "боевитость" пойдёт на спад. Цель, своим фарсом, отпугнуть приглашённых руководителей стран на инаугурацию. Ведут себя как дети в песочнице. Написать в песочницу, это круто.
      askort154
  9. стайер (Станислав) Сегодня, 12:07
    Не беря первопричины и просто причины войн. Вот читаю последние новости и комменты, экспертов, военных, просто диванных аналитиков, передачи и т.д. Что у нас, что у них. Деление примерно так - мы ударим, а они нам, а мы потом, а они в ответ и т.д. Все считают, просчитывают, гадают удары, ответки и последствия. Это происходило наверно во все времена человечества. Только масштабы меняются. Со временем уходят из жизни те, кто реально участвовал в глобальных войнах, потом уходят их дети кому они что то рассказывали. А следующие поколения уже не видели ужасов войны в живую. Локальные войнушки не особо учитываются, это где то там далеко. И вроде как технологии подросли, и новое вооружение не чета тому что было пол века назад.
    Далее для сухого пороха нужна только искра. Не важно где, в Тонкийском заливе, у Ына или у Асада, а может вообще под носом где нибудь в Прибалтике.
    А потом, когда все кончится. Опять пару тройку поколений никто о войне даже не вспоминает.
    П.С, Разумеется русские всем опять наваляют....
    стайер
    1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 12:42
      Конечно наваляем ! Вопрос в том сколько Русских останется на земле ? И нужны ли нам после этого англосаксы и их шакалы на земле !
      30 вис
      1. стайер (Станислав) Сегодня, 12:51
        Во время второй мировой войны около 30 млн. мы потеряли. Но вот ведь штука, если бы мы потеряли 50-100 млн. думаете воевать не стали бы? Еще как стали бы. Поэтому, когда возникает ситуация " не взирая на цену". То уже не важно, сколько погибнет людей. Возможно все...
        стайер
  10. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 12:08
    о серьезных последствиях, которые могут наступить в случае нанесения ударов по территории Сирии и если в ходе них пострадают российские граждане
    Поэтому всех российских граждан заранее переместили в безопасные места, т.к. никто у нас всерьёз не думает отвечать американцам, с какой стороны не посмотри это нам не выгодно
    _Ugene_
    1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 12:46
      Со вчерашнего дня над Севастополем в сторону Турции всю ночь летели ,тяжело гудя , а так же с пронзительным гулом русские "гуси " и " соколы " ... Беспрерывно ....Клин ,за клином ...
      30 вис
      1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 13:12
        они пугают, мы в ответ пугаем, на этом все и закончится
        _Ugene_
  11. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:09
    Пора уже давно ставить мерикатосов в стойло... angry
    a.s.zzz888
    1. cariperpaint Сегодня, 12:23
      на вещи надо реально смотреть. как только мы собьем что то то там такая свистопляска начнется что мало не покажется. нас там слишком мало а логистика не дает возможности адекватно развернуться. что приводит нас к выводу о том что сейчас идет жесткий блеф с обеих сторон. кто первым сдуется. скорее всего будет так-военные договорятся одни отстреляют по пустым ВВП другие собьют несколько топоров. все в плюсе. любой другой расклад то сотни жертв наших и их солдат. на такое военные в отличии от болтливых политиков не пойдут.
      cariperpaint
  12. rotor Сегодня, 12:16
    Похоже, Трамп решил с размахом отметить годовщину своего удара по Сирии и обещает устроить ещё больший фейерверк. В этих условиях как-то не приходится надеяться, что наших не заденут.
    rotor
  13. cariperpaint Сегодня, 12:19
    с учетом того что туда в последнее время тащили панцири десятками боюсь скучно не будет
    cariperpaint
    1. fan_ (Анатолий) Сегодня, 12:32
      Желательно в ответ ударить по базам Сша не только в Сирии, но и других соседних странах и до кучи в Европе.
      fan_
      1. cariperpaint Сегодня, 12:43
        чего так скромно? может сразу по Вашингтону?
        cariperpaint
        1. fan_ (Анатолий) Сегодня, 14:48
          Прошу заметить! Не Я это предложил!
          fan_
  14. Amper (Влад) Сегодня, 12:36
    Цитата: Spartanez300
    Лицемерие и грязь запада уже не знает границ , надо постараться донести до населения планеты данные по этой провокации и о предупреждении России в отношении США .Угроза мировой войны это уже не шутки .

    Способ донести правду только один - сбрасывать листовки со всех самолетов Аэрофлота.
    Amper
  15. Amper (Влад) Сегодня, 12:42
    Цитата: koshmarik
    Судя по всему, Россия не готова к решительным действиям. США нанесут несколько ударов, "россияне не пострадают" и, естественно, никакого ответа не будет, как и в случае с ударом Израиля и прошлым ударом США по Сирии.

    Т.е. ВВП признается ,что у него яйки в смятку, а звенят бубенцы Димоном дареные.
    Amper
  16. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:54
    в мае ещё укропов принуждать к миру придёться вот увидите.
    Heterocapsa
  17. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 13:02
    Цитата: Heterocapsa
    в мае ещё укропов принуждать к миру придёться вот увидите.

    В мае? Я так думаю после ЧМ по футболу. Хотя может и так, что бы спокойно провести ЧМ.
    jncnfdybr
  18. rammjager (Вячеслав) Сегодня, 14:47
    Охотовед 2,
    Хе-хе,как хорошо,что вы не Правитель!Удачи вам.
    rammjager
  19. rammjager (Вячеслав) Сегодня, 14:49
    [quote=rammjager]Охотовед 2,
    Хе-хе,как хорошо,что вы не Правитель!Удачи вам.[/quote]
    [quote=Охотовед 2]Умный человек, Хороший Правитель сказал - у России есть два союзника, Армия и Флот!
    На - остальных, пристроившихся, мне глубоко - плевать.[/qu
    rammjager
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