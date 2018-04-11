15:26 11 апреля
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Самолет ВВС Алжира потерпел крушение. На борту находилось до 200 военнослужащих

Военный самолёт Ил-76 алжирских ВВС потерпел крушение недалеко от аэропорта Буфарик в Алжире. Инцидент произошел в провинции Блида недалеко от столицы страны. Самолет рухнул вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике. По сообщениям СМИ, сразу после падения борт загорелся.

Самолет ВВС Алжира потерпел крушение. На борту находилось до 200 военнослужащих


Официальных заявлений алжирских властей по поводу катастрофы пока нет. На борту самолета находились более 200 военнослужащих. По всей вероятности, все они погибли.


Новостной портал Alg24, в свою очередь, сообщает, что крушение потерпел самолет Ил-78. ЧП произошло в сельскохозяйственной зоне близ города Блида в среду около 08:00 по местному времени.

На место происшествия направили 14 карет скорой помощи. Движение на близлежащих дорогах перекрыто.

Сообщается, что инцидент произошёл через несколько минут после взлёта.

Выживших при крушении военного самолета на севере Алжира нет, сообщил спутниковому телеканалу "Аль-Арабия" алжирский военный источник.

Использованы фотографии: https://twitter.com/20fourLive
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Комментарии 22

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  1. 501Legion (Артём) Сегодня, 11:55
    Соболезнования Родным и Близким ребят. жаль
    501Legion
    1. Sefevi Сегодня, 12:07
      Страшная трагедия!
      Sefevi
      1. Borik (Борис) Сегодня, 12:36
        Да очень страшная трагедия. Но не кажется ли вам, что в этом самолёте было многовато людей?
        Borik
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:39
          педивикия пишет что 126 десантников , так что более 200человек может и перегруз . хотя по весу вряд ли бы такое вышло . ибо он и больше тащить может .
          родным соболезнования .
          просто экспл
          1. Декларант Сегодня, 12:49
            Уточнения приходят. Не 200, а 105. Но все равно людей жалко.
            Декларант
          2. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 13:30
            200 чел для Ил-76 это далеко неперегруз даже при полной заправке! А вот почему он после взлета упал надо серьезно разобраться. Таких случаев практически не было... вспоминается Бина и Насосный...
            Berkut154
  2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 11:58
    Соболезнования родным и близким!
    Владыка Ситх
  3. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 12:02
    Соболезнование...жаль столько погибло
    Михаил55
  4. Bronevick (Руслан) Сегодня, 12:04
    Если сравнить Ил-76 и C-17 какой более аварийный? Соболезнования семьям погибших.
    Bronevick
    1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 12:09
      Цитата: Bronevick
      Если сравнить Ил-76 и C-17 какой более аварийный? Соболезнования семьям погибших.


      Ориентировочно
      Ил-76 - 50шт за 45 лет.
      С-17 Глоубмастер - 1шт за 28 лет.
      ЗВО
      1. Bronevick (Руслан) Сегодня, 12:10
        Оказывается Ил-76 то ещё говно.C-17 хороший самолёт. А у Ил-76 причина обычно пилоты или техника?
        Bronevick
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:14
          А ничего, что Илов произведено в 4 раза больше и экспуатируются они в 2 раза дольше? Да и разбиваются они довольно у посредственных эксплуатантов.
          Muvka
          1. faiver (Андрей) Сегодня, 12:17
            мало того, С-17 эксплуатируют только богатые страны, а ИЛ-76 все кому не лень, посему и качество обслуживания и летного состава абсолютно разные....
            faiver
        2. 501Legion (Артём) Сегодня, 12:14
          оказывается надо смотреть на количество выпущенных самолётов. и что то подсказывает что ИЛ в разы больше нежели Глоубмастеров
          501Legion
          1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:18
            А еще эксплуатантов надо сравнивать. У нас Илы не падают. Только в позапрошлом году при тушении пожаров, но нужно учитывать, что тушение - это экстремальные условия.
            Muvka
        3. faiver (Андрей) Сегодня, 12:19
          весьма глупый комментарий
          faiver
        4. ЗВО (Алекс) Сегодня, 12:23
          Цитата: Bronevick
          Оказывается Ил-76 то ещё говно.C-17 хороший самолёт. А у Ил-76 причина обычно пилоты или техника?


          Ну так скажем Самолет не самый безопасный.
          Надо понимать, что Илов было настругано почти 1000 штук.
          И потери 75шт - относительно 1000 выпущенных - не так много..
          А с учетом 90- годов и тамошнего "беспредела" - могло быть гораздо больше.
          .
          И его в большей степени надо сравнивать со старым С-141, чьим аналогом он как бы и является и проектировался в том же сегменте.
          А у старого С-141 из 280 выпущенных - потеряно немало - 20шт

          С-17 - гораздо более продвинутый самолет и более надежный. и используется их тоже чуть более 200.
          ЗВО
          1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:32
            Треть потерь Илов - боевые. И эксплуатанты очень разные. Ну очень. Надеюсь согласитесь, что самолеты при прочих равных, в Эфиопии будут падать чаще, чем во Франции.
            Muvka
            1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 12:48
              Цитата: Muvka
              Треть потерь Илов - боевые. И эксплуатанты очень разные. Ну очень. Надеюсь согласитесь, что самолеты при прочих равных, в Эфиопии будут падать чаще, чем во Франции.


              Хоть мы с вами и оппоненты практически во всем, но здесь - завидное единодушие.

              И уровень потерь наш - на самом деле невелик. Если сравнивать с его реальным современником С-141
              ЗВО
          2. Комментарий был удален.
  5. savage1976 Сегодня, 12:13
    Соболезнования родным, близким и Алжиру.
    savage1976
  6. reservist (Алексей) Сегодня, 12:25
    из статьи
    крушение потерпел самолет Ил-78

    из википедии:
    Ил-78 — советский самолёт-заправщик. Создан на базе самолёта Ил-76МД и предназначен для дозаправки в воздухе военных самолётов.

    может все-таки Ил-76 ?
    reservist
    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 12:32
      Да вот тоже не понятно... 76 или 78...
      Если 78, то топливозаправщик и проходила инфа, что они были куплены на Украине когда то..
      И значит эксплуатировались не по своему предназначению, были модифицированы под траспортные борта... Если так, то кто проводил переделку? Местные умельцы или другие, кто продавал...
      С таким количеством жерт, борт был под завязку...
      Соболезнования...
      NN52
  7. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 15:21
    На борту самолета находились более 200 военнослужащих

    По другим источникам, всё же 100 а не 200.
    Нормаль ок
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