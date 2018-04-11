Самолет ВВС Алжира потерпел крушение. На борту находилось до 200 военнослужащих

Военный самолёт Ил-76 алжирских ВВС потерпел крушение недалеко от аэропорта Буфарик в Алжире. Инцидент произошел в провинции Блида недалеко от столицы страны. Самолет рухнул вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике. По сообщениям СМИ, сразу после падения борт загорелся.Официальных заявлений алжирских властей по поводу катастрофы пока нет. На борту самолета находились более 200 военнослужащих. По всей вероятности, все они погибли.Новостной портал Alg24, в свою очередь, сообщает, что крушение потерпел самолет Ил-78. ЧП произошло в сельскохозяйственной зоне близ города Блида в среду около 08:00 по местному времени.На место происшествия направили 14 карет скорой помощи. Движение на близлежащих дорогах перекрыто.Сообщается, что инцидент произошёл через несколько минут после взлёта.Выживших при крушении военного самолета на севере Алжира нет, сообщил спутниковому телеканалу "Аль-Арабия" алжирский военный источник.