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Чехия увеличивает участие в зарубежных миссиях. На 370 человек
Более чем на 370 военнослужащих должно возрасти участие Чехии в международных миссиях в Ираке, Афганистане и Мали, сообщает пресс-служба правительства страны со ссылкой на соответствующее решение кабмина.
На данный момент в миссиях в Ираке, Афганистане, Мали, Косово, на Синайском полуострове и на Голанских высотах задействованы 806 чешских военнослужащих. В этом году число участников зарубежных миссий возрастет до 1081 человек, а в следующем году – до 1191 человек. В ведомстве посчитали, что ежегодные затраты на зарубежные миссии составят порядка 102–117 миллионов долларов.
Решение правительства подлежит теперь утверждению в парламенте, где против участия чехов в зарубежных миссиях активно выступают представители компартии и движения "Свобода и прямая демократия", вместе располагающие 37 (из 200) мандатами, передает РИА Новости
На данный момент в миссиях в Ираке, Афганистане, Мали, Косово, на Синайском полуострове и на Голанских высотах задействованы 806 чешских военнослужащих. В этом году число участников зарубежных миссий возрастет до 1081 человек, а в следующем году – до 1191 человек. В ведомстве посчитали, что ежегодные затраты на зарубежные миссии составят порядка 102–117 миллионов долларов.
Решение правительства подлежит теперь утверждению в парламенте, где против участия чехов в зарубежных миссиях активно выступают представители компартии и движения "Свобода и прямая демократия", вместе располагающие 37 (из 200) мандатами, передает РИА Новости
Использованы фотографии: https://cznews.info/
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