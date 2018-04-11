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Чехия увеличивает участие в зарубежных миссиях. На 370 человек

Более чем на 370 военнослужащих должно возрасти участие Чехии в международных миссиях в Ираке, Афганистане и Мали, сообщает пресс-служба правительства страны со ссылкой на соответствующее решение кабмина.

Чехия увеличивает участие в зарубежных миссиях. На 370 человек


На данный момент в миссиях в Ираке, Афганистане, Мали, Косово, на Синайском полуострове и на Голанских высотах задействованы 806 чешских военнослужащих. В этом году число участников зарубежных миссий возрастет до 1081 человек, а в следующем году – до 1191 человек. В ведомстве посчитали, что ежегодные затраты на зарубежные миссии составят порядка 102–117 миллионов долларов.


Решение правительства подлежит теперь утверждению в парламенте, где против участия чехов в зарубежных миссиях активно выступают представители компартии и движения "Свобода и прямая демократия", вместе располагающие 37 (из 200) мандатами, передает РИА Новости



Использованы фотографии: https://cznews.info/
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Комментарии 8

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  1. Vard Сегодня, 12:16
    А эти то куда лезут... Вот уж чешется...
    Vard
    1. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 12:19
      За участие в НАТе нужно платить. Нужно, что бы в Вашингтоне видели усердие своих подопечных.
      x.andvlad
      1. Татьяна Сегодня, 12:26
        Наверное, ВПК в обувные магнаты в Чехии по прибылям на милитаризации НАТО активизировались, как это было перед ВМВ с приходом Гитлера.к власти в Германии.
        Похоже, они во вкус взаимовыгодного сотрудничества с НАТО под руководством Пентагоном входят.
        Татьяна
        1. Громобой Сегодня, 12:48
          Цитата: Vard
          А эти то куда лезут... Вот уж чешется...

          Их зовёт союзнический долг.По всем политическим вопросам все страны блока стараются иметь одну позицию,а на деле это единство доказывают совместным участием в военных операциях НАТО.
          Если бы сейчас в Сирии плечом к плечу с нашими воевали и лётчики нашего ОДКБ,то вот я не стал бы возражать.Но все понимают,что у нас специфическое с ними политическое единство,а значит и на военную сферу это распространяется.А у западников по другому как видим,там даже Люксембург участвует в войнушках блока,по большей части колонизаторских(прикрытых демократическими ценностями).
          Громобой
  2. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 12:27
    Зря они это. У чехов прекрасное пиво, красивая страна, очень вкусная еда... чего им надо?
    Jovanni
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:33
    Вот оно преклонение перед пин"досией. Вместо денег в НАТО внесут живых людей. Потом вынесут в гробах.
    Egorovich
  4. polpot (Andru) Сегодня, 12:59
    Верные друзья 3го Райха ,снова на страже европейского единства , надеюсь Польша и Словакия не отстанут от Чехии .
    polpot
  5. словак Сегодня, 15:15
    При затратах: 1 европейский военнослужащий = 1 млн. $/ год, может появиться впечатление, что привлекают супер профессионалов, способных воевать и побеждать. Так ведь нет. Обычный рукомойник.
    словак
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