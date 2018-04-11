15:25 11 апреля
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Китай начал разработку палубного варианта J-31

Китайские конструкторы приступили к разработке палубного варианта истребителя J-31 (FC-31) для авианосца, оснащенного катапультной системой взлета, сообщает Взгляд со ссылкой на китайские СМИ.



Истребитель получит индекс J-XY. «По сравнению с базовым J-31 эта модель будет иметь складывающееся крыло большего размаха, более мощную переднюю стойку шасси, тормозной гак и увеличенный набор датчиков», – говорится в сообщении.


Отмечается, что финансирование программы началось еще в сентябре прошлого года. Испытания прототипа запланированы на конец 2019 года.

Истребитель J-31, созданный Шеньянской авиастроительной корпорацией, представляет собой 5-е поколение китайских боевых самолетов. Первый полет J-31 состоялся в октябре 2012 года. Это второй тип стелс-истребителя после J-20.

Издание напоминает, что в 2016 году летчик-испытатель Сюй Йонлинь заявлял, что J-31 не поступит на вооружение ВВС в существующем варианте, а будет востребован в качестве палубного истребителя военно-морских сил.

Авианосец с катапультой, для которого разрабатывается палубный самолет, может быть построен не ранее середины 2020-х годов.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 9

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  1. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:44
    А движок какой у этого 5-ого поколения? АЛ-31Ф?
    Yrec
    1. Bronevick (Руслан) Сегодня, 12:52
      АЛ-41 от Су-35. Вместе с Су-35 Китаю передали по 5 комплектов запасных двигателей на каждый самолёт.
      Bronevick
      1. роман66 (роман) Сегодня, 13:05
        ну хоть не АШ-82 lol
        роман66
      2. Yrec (Юрий) Сегодня, 13:08
        Маловато как-то для запила самолётов. 31-вых где-то 1500 шт. закуплено.
        Yrec
    2. Pivot (Василий) Сегодня, 13:04
      Вы сейчас уподобляетесь нашим западным партнёрам. Китай молодцы делают свое дело.
      Pivot
    3. ланс Сегодня, 13:08
      можно и ал-31, все зависит от массы самолета
      ланс
      1. Yrec (Юрий) Сегодня, 13:15
        Тогда это никак не 5-е поколение - бесфорсажный сверхзвук невозможен или это "китайское" 5-е поколение? Тогда ладно.
        Yrec
        1. ланс Сегодня, 14:06
          ал31ф-м1 позволяет держать скорость 1200-1300км\ч порядка 40мин при весе в 34т. при установке ал-41 на опытном "суперкруиз" 1670км/ч,
          ланс
  2. dgonni (Dgon) Сегодня, 13:05
    Учитывая скорость постройки кораблей в Китае, то авианосец с катапультой будет запилен за 3 года, в чём можно даже не сомневаться
    dgonni
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