15:24 11 апреля
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Прибрежные районы Сирии закрыты. Россия начинает учения

Корабли ВМФ России, начиная с 11 апреля, будут проводить учения вблизи побережья Сирии, следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

Прибрежные районы Сирии закрыты. Россия начинает учения


В сообщениях приводятся координаты закрытого района, а также говорится о проведении там учебных стрельб, передает "Интерфакс"


Район учений, расположенный в международных водах Средиземноморья, прилегает к морской границе Сирии. Он будет закрыт 11-12, 17-19 и 25-26 апреля с 10 до 18 по московскому времени.

В настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море действуют порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, в том числе носители крылатых ракет "Калибр" фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", а также подводные лодки, которые неоднократно наносили удары по объектам террористов в Сирии.

Ранее во вторник сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" подошел на 100 км к российской базе в сирийском Тартусе. Второй ракетный эсминец ВМС США - "Портер", по данным The Wall Street Journal, также должен присоединиться к "Дональду Кук", но, по оценкам экспертов, сможет прибыть в этот район Восточного Средиземноморья не ранее 16 апреля.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 94

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  1. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 12:41
    "Так господа, расходимся, у нас учения" В.Путин laughing
    Dimontius
    1. Страшный_Л. (Алексей) Сегодня, 12:44
      А окошки в учениях для чего оставили?
      Страшный_Л.
      1. Alex777 (Александр) Сегодня, 12:47
        Чтобы не только ракеты, но и торпеды запустить. bully
        Alex777
        1. Borik (Борис) Сегодня, 13:01
          Так наши там не хилое учение хотят замутит. В Иране хотят посадить Тушки 22-ые и 95-ые. Только они сетуют что мишеней малова-то для них приготовлено.
          Borik
          1. Ююка (Юрий) Сегодня, 13:56
            Цитата: Borik
            Так наши там не хилое учение хотят замутит. В Иране хотят посадить Тушки 22-ые и 95-ые. Только они сетуют что мишеней малова-то для них приготовлено.


            5-й и 6-й флота - для учебных целей маловато?? belay
            Ююка
        2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:21
          Всё в старых советских традициях - про мирный трактор у китайской границы.... Ждём молотилок с вертикальным взлётом.
          Серж Горелый
      2. Fitter65 Сегодня, 12:49
        Цитата: Страшный_Л.
        А окошки в учениях для чего оставили?

        Мишенное поле обновить...
        Fitter65
        1. Монос (Виктор) Сегодня, 12:59
          ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" подошел на 100 км к российской базе в сирийском Тартусе

          Ну раз мишени уже прибыли, можно "учебные" стрельбы начинать. smile
          Монос
          1. bazzbazz (Максим) Сегодня, 14:51
            Вот бы англичан выгнать и базу на Кипре заиметь. Положение выгодное, страна стабильная, в меру дружественная!
            bazzbazz
            1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:16
              Цитата: bazzbazz
              Вот бы англичан выгнать и базу на Кипре заиметь. Положение выгодное, страна стабильная, в меру дружественная!

              В меру дружественная, это не аргумент. Правда у некоторых и жена может быть "в меру любимая", и ничего, живут. lol
              Orionvit
      3. Комментарий был удален.
      4. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 13:14
        Цитата: Страшный_Л.
        А окошки в учениях для чего оставили?

        Для того, чтобы просмотреть на реакцию противной стороны. Окна незначительные, и чтобы успеть что-то сделать и не попасть под нахлобучку, вероятные действия просто обязаны быть активными и ясно выраженными.
        Вкд Двк
      5. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:29
        Цитата: Страшный_Л.
        А окошки в учениях для чего оставили?


        в это время будет отключатся вода и свет... laughing

        в смысле учения средств РЭБ проводиться будут...

        а вообще девиз разведчиков знаете? ночью как правило видно хуже чем днем...

        неизвестно какие корабли во время окошек будут швартоваться в тартусе и что выгружать.. feel
        vorobey
      6. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 13:34
        А окошки в учениях для чего оставили?
        Чтоб мишени успевали подходить.....
        72jora72
      7. Foksvl (Владимир ) Сегодня, 13:34
        Проверить, попали или нет. Может какая подводная лодка попадётся.
        Foksvl
      8. askort154 (Александр) Сегодня, 13:46
        Страшный_Л..... окошки в учениях для чего оставили?

        Подготовка к параду 9 мая ! soldier
        askort154
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:50
      Цитата: Dimontius
      "Так господа, расходимся, у нас учения" В.Путин

      "Кто не спрятался, я не виноват". "Расчёты, готовность номер один" smile
      LSA57
    3. Мавр (Андрей) Сегодня, 13:02
      Цитата: Dimontius
      "Так господа, расходимся, у нас учения" В.Путин

      Расходимся по одному, если что - мы геологи. Д. Трамп
      Мавр
    4. iouris (iouris) Сегодня, 13:06
      Война - фигня, главное - манёвры.
      iouris
    5. askort154 (Александр) Сегодня, 13:26
      Dimontius]...Так господа, расходимся, у нас учения" В.Путин

      Гражданам России рекомендуем, на период учений покинуть территорию США С. Шойгу ! soldier
      askort154
    6. Маз Сегодня, 14:24
      От норфолка до тартуса восемь суток ходу, можно еще на пару дней закрыть побережье
      Маз
  2. bankirchik34 (А) Сегодня, 12:41
    У них обычная ротация, у нас обычные учения. Ждем развязки.
    bankirchik34
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:51
      Цитата: bankirchik34
      У них обычная ротация, у нас обычные учения

      и посмотрим кто круче, учёные, или отрацированные laughing
      LSA57
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:42
        smile Учёные более мотивированные для проведения опытов, а те, Сергей не выговорю, чтоб им пусто было, мотивированы побыстрее сдернуть. hi
        ul_vitalii
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:50
          Цитата: ul_vitalii
          мотивированы побыстрее сдернуть.

          флаг им в руки, барабан на шею и паровоз навстречу.
          а слово я сам ток што придумал laughing
          LSA57
          1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:09
            Из таких слов составить военную оду и отдать музыканту на озвучку, у которого есть палка-два струна и его знает вся страна. laughing
            ul_vitalii
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:14
              Цитата: ul_vitalii
              Из таких слов составить военную оду и отдать музыканту на озвучку, у которого палка-два струна и его знает вся страна.

              думаешь хор им. Александрова сможет такое спеть? belay laughing
              LSA57
              1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:24
                А как же, если ещё замесить это с горловым пением, то сам чёрт ногу сломит. smile
                ul_vitalii
                1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:30
                  Цитата: ul_vitalii
                  А как же, если ещё замесить это с горловым пением, то сам чёрт ногу сломит.

                  ну сломит он не от песни, а от того, что строем ходить не может laughing
                  LSA57
    2. okko077 (Валерий) Сегодня, 12:53
      Надо подарить сирийцам пару подводных лодок с калибрами,или сделать вид, что подарили, или сообщить в прессу, или просто нарисовать флаг сирийский на своей ПЛ,... с перспективой нанесения ответного удара по территории агрессора . Пусть в США прикинут последствия удара по военным объектам США и готовятся, а мы будем озабоченны возможностью гибели мирных американцев при справедливом возмездии сирийцев....
      okko077
      1. Мавр (Андрей) Сегодня, 13:01
        Подарить вместе с экипажами? В стиле анекдота времён Вьетнама: "Ну-ка, узкоглазенький, подвинься?"
        Мавр
        1. okko077 (Валерий) Сегодня, 13:03
          Нет, сделать морской ЧВК....
          okko077
          1. Мавр (Андрей) Сегодня, 13:07
            Интересный вариант wink
            Мавр
            1. okko077 (Валерий) Сегодня, 13:12
              А есть и проще вариант- мирно спящий за пределами 200-мильной морской зоны США сирийский контейнеровоз с калибрами в некоторых контейнерах....
              ,который долго терпит крушение - до конца войны в Сирии....
              Тупых и слепых надо "лечить", чтобы у них даже мысли не было, что они в своей Америке отсидятся !!!
              okko077
          2. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:34
            Цитата: okko077
            Нет, сделать морской ЧВК....


            база для этого есть... украинский флот в Крыму... laughing laughing

            жаль "запорижжя " не погружается... хотя как брандер можно..
            vorobey
    3. сергей32 (Сергей) Сегодня, 12:59
      Нам совсем не помешали бы всеобщие учения по гражданской обороне. Напомнить населению о поражающих факторах ядерного взрыва и правилах поведения.
      сергей32
      1. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 13:07
        сергей32 (Сергей) Сегодня, 12:59 ↑ Новый
        Нам совсем не помешали бы всеобщие учения по гражданской обороне. Напомнить населению о поражающих факторах ядерного взрыва и правилах поведения.
        Я помню со школьной скамьи. При виде ядерного грибка необходимо лечь на пол головой от вспышки, закрыть голову руками, вытянуть носки ног, чтобы пятки не отбило взрывной волной и накрыться белой простынёй от облучения...
        Собственно дальше в таком виде надо передвигаться ползком до ближайшего кладбища laughing Ибо те, кто переживут первый удар уже очень скоро позавидуют тем, кто его не пережил в первые секунды!
        Это конечно шутка юмора, но прямо скажем не удачная, не смешно! recourse

        П.С. А по теме я уже писал в другой ветке, если Путина не видно и не слышно, значит ждите, скоро будет всем сюрприз, не первый раз уже такое наблюдается. Вот вам и первое "китайское" предупреждение. Что то да еще будет...
        Варяг_0711
        1. Тралл Сегодня, 13:11
          Автомат Калашникова еще нужно держать в вытянутых вперед руках, чтобы расплавленный метал не капал на казенные сапоги smile
          Тралл
        2. konstantin68 (Константин) Сегодня, 13:15
          У нас говорили по-другому: " При вспышке от взрыва ЯЗУ держи автомат на вытянутых руках,дабы расплавленная сталь не капала на казенные сапоги!"
          Простите за черный йумор am
          konstantin68
        3. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 13:38
          Собственно дальше в таком виде надо передвигаться ползком до ближайшего кладбища laughing Ибо те, кто переживут первый удар уже очень скоро позавидуют тем, кто его не пережил в первые секунды!
          Не преувеличивайте последствия ядерного взрыва.
          72jora72
          1. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 13:53
            72jora72 (Сергей) Сегодня, 13:38 ↑
            Не преувеличивайте последствия ядерного взрыва.
            Да "шо ви говОрите"?! Не дай Бог, чтобы я их преуменьшил. Или вы у нас хирой тряпошный? Ну так испытайте эти последствия на себе, но только не на территории России... Тоже мне "физик-ядерщик" выискался недоделанный.
            Варяг_0711
      2. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 13:20
        Цитата: сергей32
        Нам совсем не помешали бы всеобщие учения по гражданской обороне. Напомнить населению о поражающих факторах ядерного взрыва и правилах поведения.

        Для чего? Поднять на копыта всю либерастическую шоблу? Она и так слишком, не по чину, громко стучит . На грани фола. Откровенно, никакие учения, при полном запустении бомбоубежищ, сделанные в СССР, да и только для ради отвода глаз, и только в подвалах обкомов, областных военкоматов, и очень редко- в городах-миллионниках, не поможет.
        Вкд Двк
        1. сергей32 (Сергей) Сегодня, 13:32
          Даже если люди узнают в какой ближайший подвал бежать в случае тревоги, что с собой успеть прихватить, через какое время можно выползать на поверхность уже польза.
          И для "партнеров" ясный сигнал - шутки в сторону.
          А либероиды пусть заранее ползут на кладбище.
          сергей32
  3. гранат (Фомичев Андрей ) Сегодня, 12:42
    Хотели посщупать?
    Лучше не стоит!
    гранат
  4. Декларант Сегодня, 12:42
    "Пентагон опасается ответных действий России в случае нанесения США ударов по Сирии" - Сцыт. laughing
    Декларант
  5. canurodes Сегодня, 12:43
    Пущай пристреляются
    canurodes
  6. гранат (Фомичев Андрей ) Сегодня, 12:44
    Самый незначительный военный конфликт может привести к мировой войне. Примеров тому в истории человечества достаточно: из-за одного убийства началась Первая мировая война. Сейчас пессимисты тоже предрекают плохие сценарии, но «Большой» в них не верит и вспоминает ситуации, когда мир висел на волоске. Зачем? Чтобы сказать, что все будет хорошо: бывали случаи и хуже.
    гранат
    1. гранат (Фомичев Андрей ) Сегодня, 12:46
      Очень все напоминает 27 октября 1961 года мир оказался на грани Третьей мировой войны. В центре Берлина стояли друг против друга советские танки Т-54 и американские М-48. Но холодная война в горячую фазу не перешла. События вошли в историю как «инцидент у КПП «Чарли».
      гранат
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:55
        Цитата: гранат
        Очень все напоминает 27 октября 1961 года мир оказался на грани Третьей мировой войны.

        ещё ближе мир стоял во время "Карибского кризиса"
        Кеннеди был готов нанести удар по Кубе. потом спросил у своих военных, смогут они гарантировать, что не одна ракета Союза не достигнет территории сша. те гарантии дать не могли. он тут же отказался от удара
        LSA57
      2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 13:40
        Цитата: гранат
        Очень все напоминает 27 октября 1961

        Не знаю как про 1961-й год, но октябрь 1973-го один в один! Те же лица, те же заявления и такие же учения!
        Serg65
      3. д^Амир (Дамир) Сегодня, 14:00
        belay тогда они стояли в центре Берлина, а сейчас стоят в 180 км. от Санкт-Петербурга.... и еще не известно что фины со шведами выкинут....
        д^Амир
    2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 12:50
      ПМВ началась не с военного конфликта, а скорее с политического
      Hammerlock
      1. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 13:31
        Цитата: Hammerlock
        ПМВ началась не с военного конфликта, а скорее с политического

        Верно. Вся Европа была нетерпеливо стремящейся к войне. Была уверенность в победе. У всех.
        Сейчас положение иное. Убеждение всеобщей гибели и отсутствия победы у каждой из сторон останавливает. Во времена Карибского кризиса тот СССР был гораздо более слабее тех Штатов. Сейчас положение более равное. Для гарантированного уничтожения 80% Штатов достаточно пары десятков ударов. Очень они плотно проживают. Оставшиеся будут влачить жизнь неандертальцев. Без сомнения и у нас тоже..... Но мы привыкли жить скудно. Жизнь без унитазов, сотовых и Интернета, изнеженной и развратившейся нации, уповающей на своих непобедимых Рэмбо, спасающих не только их, но и всю Землю, будет гораздо... Они ни разу не испытывали несчастья у себя дома. Где- там, вдалеке, на том конце света.... При равных условиях мы выживем. Они- вряд ли.
        Вкд Двк
    3. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:33
      Цитата: гранат
      Самый незначительный военный конфликт может привести к мировой войне.

      В наш ядерный век, скорее всего политики спустят всё на тормозах, даже если Россия вступит в прямое боестолкновение с армией США. Западные политики в последнее время, хоть и не показывают "чудеса благоразумия", но не самоубийцы же они в самом деле.
      Примеров тому в истории человечества достаточно: из-за одного убийства началась Первая мировая война
      Пример не корректный. Убийство эрцгерцога Фердинанда, стало не причиной войны, а поводом к войне, что абсолютно разные вещи. Причины на много глубже.
      Orionvit
      1. гранат (Фомичев Андрей ) Сегодня, 14:35
        Хим-оружие тоже не причина в Сирии.
        гранат
        1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:21
          Конечно не причина, а повод, причём полностью надуманный. Очевидно, что причины в очередном кризисе капитализма. Могу сказать только одно, война нужна западу, просто "кровь из носа". А вот что ни собираются делать с ядерными арсеналами и что ни по этому поводу думают, честно не могу сказать.
          Orionvit
  7. ланс Сегодня, 12:45
    не понял учебными мишенями становятся кук и портер. не сильно много ракет на 2 корабля?
    ланс
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:56
      Цитата: ланс
      не понял учебными мишенями становятся кук и портер. не сильно много ракет на 2 корабля?

      ну в таком деле лучше "пере" чем "недо" laughing
      LSA57
  8. Аскет (Станислав) Сегодня, 12:46
    А Кук будет учебной мишенью?
    Аскет
    1. kit88 (Александр) Сегодня, 12:50
      Так ему не впервой, опыт есть. laughing
      kit88
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:57
      Цитата: Аскет
      А Кук будет учебной мишенью?

      всё зависит от тараканов в голове у трампушки laughing
      LSA57
    3. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 14:23
      Цитата: Аскет
      А Кук будет учебной мишенью?

      "Как корабль назовёшь, так он и поплывёт...", учитывая судьбу однофамильца.... wassat
      Тем паче, что 100 км от побережья - самая оптимальная дистанция для воздействия на супостата.
      stalkerwalker
  9. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 12:46
    Пускай подходят, кто не спрятался, у того будут проблемы laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
  10. Мур (Андрей) Сегодня, 12:48
    Полагаю, учения правильно было бы закончить в прямой видимости с "Кука" мероприятиями по дезактивации матчасти: одеть матросиков в ОЗК, дать им швабры - пусть отмывают свои посудины от "радиационной пыли".
    Такой лёгкий сигнал о намерениях...
    Мур
  11. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:50
    чтобы американские военные лично убедились в бинокли как мы работаем.Заодно и покошмарить можно авиацией.
    Heterocapsa
  12. Sewer Krainiy (Sewer Krainiy (Пётр)) Сегодня, 12:51
    Нормальный ход!!! Как говорили раньше - какой-то тяги... good
    Sewer Krainiy
  13. Водолаз73420 (Михаил) Сегодня, 12:53
    А вот это правильно! good
    Водолаз73420
  14. Сумрачный стрелок (Артыш) Сегодня, 12:55
    Удачи нашим мужикам на кораблях и подлодках в средиземке, а также нашим ясным соколам в небе раскаленных песков Сирии. Вся страна надеется, что руки ваши не дрогнут в ответственный момент. Ну а тыл мы обеспечим железобетонный soldier
    Сумрачный стрелок
  15. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:56
    Видимо стрельбы береговых комплексов тоже предусмотрены.
    НЕКСУС
  16. Мавр (Андрей) Сегодня, 12:58
    Вся эта свистопляска напоминает мне июль 1997 года, переход Гонконга под юрисдикцию Китая. Штаты и КНР долго демонстрировали друг другу мускулы в том же стиле: у нас ротация - а у нас учения. Ничего в мире не меняется
    Мавр
  17. Vard Сегодня, 12:59
    Короче... кто не спрятался... мы не виноваты... Любопытной варваре нос оторвали...

    В ходе полномасштабных учений «Океан 77» самолёты морской авиации должны были произвести стрельбы ракетами Х-12 в боевом снаряжении по учебным целям, которые находились в акватории полигона Тихоокеанского флота. Для выполнения боевой задачи выделялась пара бомбардировщиков Ту-16, один из которых являлся носителем противокорабельных крылатых ракет Х-12, а другой должен был обеспечивать наведение и контроль за результатами стрельб.
    Седьмой флот ВМС США внимательно следил за ходом учений. После обнаружения Ту-16, атомный ракетный крейсер CGN-25 «Бейнбридж» отделившись от группировки направился в сторону полигона для ведения наблюдения за стрельбами.

    Атомный ракетный крейсер CGN-25 «Бейнбридж»

    В 13:42 Ту-16 с одной ПКР Х-12 выйдя в заданный район, начал выполнение задания. На дистанции 340 километров цель была обнаружена. После сближения ракетоносца с целью до рубежа пуска, был осуществлен сброс ракеты.
    При отделении ракеты от носителя, в результате удара ее хвостовой частью о неустановленный предмет, произошло разрушение антенн двусторонней связи.
    Автопилот прекратил выполнение заложенной программы и, вместо набора высоты, ракета продолжала разгон в горизонтальном полёте, при незначительном крене на правый борт. Это привело к тому, что она начала движение под дуге, радиусом около 50 километров.
    Попытка экипажа Ту -16 перехватить управление поврежденной ракеты, оказалась безрезультатной Дважды была предпринята попытка уничтожить Х-12, передав ей сигнал на пикирование. Эти действия так же оказались безуспешными .
    Командир экипажа доложил командиру полка , находящемуся на борту обеспечивающего самолета, о нештатной ситуации и запросил дальнейших указаний. Был получен приказ проследить за ракетой до падения ее в океан в результате выработки топлива. К этому моменту Х-12 уже достигла скорости 2М.
    Американский крейсер, наблюдавший за стрельбами, в это время зашел в район,обозначенный как потенциально опасный на время проведения учений. О нештатной ситуации на крейсере узнали не сразу. При уточнении координат Ту-16 было установлено, что ракетоносец завершает правый разворот, ложась на обратный курс.
    Так же была обнаружена скоростная высотная цель, двигающаяся по странной траектории со стороны полигона. Сопоставив полученные результаты, командование крейсера сделало вывод, что у русских появилась «беглая ракет».
    Уточнив параметры движения ракеты установили, что она пройдёт в стороне от крейсера, без входа в десятимильную «зону безопасности», в связи с чем, статус угрожающей цели ей не присваивался.
    Х-12 продолжала полёт, и , выйдя за пределы полигона, не получая команд извне, подчиняясь программе, вела самостоятельный поиск цели. Пролетев более 200 километров, ракета захватила одиночную цель, которой оказался CGN-25 «Бэйнбридж», после чего перешла в режим самонаведения.
    РЛС крейсера вели наблюдение за ракетой и вскоре оператор должил, что ракета изменила курс и движется точно на крейсер. Радиотехническая разведка так же подтвердила о том, что ПКР работает в режиме самонаведения.
    На крейсере объявили боевую тревогу и предприняли меры по уклонению от атакующей ракеты. Неожиданное изменение ситуации привело к том, что для применение ракетного вооружения не оставалось времени. На крейсере только успели сделать постановку облака дипольных отражателей и открыть огонь из зенитных орудий.
    Ввиду малого времени, остававшегося до удара, крейсер не успел пустить в ход ракетное вооружение, ограничив противодействие постановкой облака дипольных отражателей и открытием огня из зенитных орудий.
    В 13:55, то есть, через тринадцать минут после запуска, ПКР Х-12 ударила в носовую оконечность крейсера. Врыв боевой части привел к огромным разрушениям, проломив изнутри оба борта, при этом образовав сквозную пробоину выше ватерлинии. Один из двигателей пробив несколько водонепроницаемых переборок застрял глубоко в недрах крейсера, а второй двигатель вышел через подводную часть противоположного борта, образовав длинную подводную пробоину. В результате возникшего пожара, сдетонировал боезапас носовой установки ЗРК «Терьер», что вызвало дополнительные разрушения.При этом, 11 оставшихся в живых матросов, находившихся в носовой части корабля были отрезаны от остального экипажа.
    В связи с сильными сотрясениями произошло аварийное глушение обоих реакторов корабля. Это значительно усложнило борьбу за живучесть корабля. Нос корабля начал медленно погружаться в воду, аварийные партии не могли потушить разгорающийся огонь, водоотливные машины не могли справиться с поступающей забортной водой. Пожар мешал заделке пробоин.
    В общей сложности в результате взрыва и пожара погибли 27 моряков и двое утонули. 11 членов экипажа остававшихся в носовой части, спасаясь от огня, выбросились за борт. Девятеро из них были подняты с воды советским спасательным вертолётом и доставлены на борт американского эсминца.
    В течении нескольких часов трижды происходил сеанс связи между Москвой и Вашингтоном. Обе стороны приняли решение, не предавать случившееся широкой огласке. Была достигнута договоренность о проведении совместной спасательной работы.
    Во время спасательных работ, американские моряки и экипажи наших спасательных вертолетов быстро нашли взаимопонимание. Советских летчиков спасенные моряки запомнили как ангелов спасителей.
    Все события по обоюдной договорённости сторон были засекречены на 25 лет. Все участники событий дали подписку о неразглашении.. Детали инцидента семьям погибших не оглашались , им сообщили только о «пожаре, произошедшем на крейсере «Бэйнбридж» во время несения службы в Тихом Океане». Причины столь плачевного вида вставшего в док на долгий ремонт CGN-25 остались достоянием только узкого круга посвященных на долгие четверть века.

    Источник: https://zen.yandex.ru/media/rusblog/raketonosec-t
    u16-vo-vremia-ucheniia-okean-77-krylatoi-raketoi-
    po-oshibke-porazil-atomnyi-raketnyi-kreiser-vmf-s
    sha-beinbridj--5a5e785ead0f22c703fa7b9b

    Vard
    1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 13:56
      Цитата: Vard
      В ходе полномасштабных учений «Океан 77»

      laughing Дорогой мой Вард, вы будите сильно смеяться но учения Океан были с цифирками 70, 75, 80, а цифирка 77 была на сколько знаю у учений "Север" и серия ПКР Х, начинается с циферки 15! Даже хоть какую подписку давай, но такая вещь сходу по всему флоту разлетится wink
      Сказка это! hi
      Serg65
  18. ochakow703 (Сергей) Сегодня, 13:00
    Помните фильм "Любовь и голуби"? ""... Ну Людка, ну красавица!..."
    ochakow703
    1. Мавр (Андрей) Сегодня, 13:06
      Путин - Трампу: "Сучка ты крашена"
      Трамп-Путину: "Ну почему же крашена, это мой натуральный цвет" laughing
      Мавр
      1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 14:27
        Цитата: Мавр
        Путин - Трампу: "Сучка ты крашена"
        Трамп-Путину: "Ну почему же крашена, это мой натуральный цвет" laughing

        И после : "Девочки, уймите вашу мать!!!" laughing
        Paranoid50
  19. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 13:01
    Дай Бог мне ошибиться, но учениями эта возня вокруг Сирии не закончится. Главное чтобы наш гарант не оплошал в случае пакости от матрасников.
    Николай Петров
  20. 1536 (Евгений) Сегодня, 13:03
    Еще можно совместно с Кубой учения замутить. Отработать высадку десанта на побережье, например.
    1536
    1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 13:16
      Так-то сегодня учения с белорусами начались. Под Брестом. Привет пшекам.
      Николай Петров
    2. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 13:52
      Цитата: 1536
      Еще можно совместно с Кубой учения замутить. Отработать высадку десанта на побережье, например.

      Побережье Флориды?
      Вкд Двк
  21. dgonni (Dgon) Сегодня, 13:03
    Хороший грамотный ход со стороны военных России.
    dgonni
    1. Azim77 (Азим) Сегодня, 13:36
      Да, отличный. И предполагаю, что он разработан не только военными. Потому что политически хитрый. С анонсом: мы всего лишь проводим учения. Для отработки эффективных методов борьбы с терроризмом, в том числе с ИГИЛ. Они были запланированные, ну просто так совпало. Мы о них ранее оповещали, но где и когда не скажем, поищите сами. И да, все в соответствии с международными нормами и законами..
      Azim77
  22. ланс Сегодня, 13:04
    хочется надеется что три миг-31 с кинжалами то же примут участия в учениях, прыть амери кокосов вмиг поубавиться.
    ланс
  23. Rossia (Ivan) Сегодня, 13:04
    Трамп, не подведи! Мужик сказал - мужик сделал, не будь как некоторые. А то уважать перестану. я знаю, это для тебя важно)
    Rossia
    1. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 13:56
      Цитата: Rossia
      Трамп, не подведи! Мужик сказал - мужик сделал, не будь как некоторые. А то уважать перестану. я знаю, это для тебя важно)

      Взлохмаченного отчаянного труса уважать? Смелый и решительный давно бы примял несогласных своих шакалов. И определил им каждому место в Гуантанамо. Там, ведь, американские законы не работают?
      Вкд Двк
      1. Rossia (Ivan) Сегодня, 14:10
        Вы о чём? Каких шакалов? если о внутриполитических противниках, то с ними принято договариваться, а не проламывать, к примеру, голову ледорубом. Ваши дикарские прихваты к Демократии не применимы
        Rossia
        1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 14:34
          Цитата: Rossia
          Ваши дикарские прихваты к Демократии не применимы

          Да плевать нам Ваня из Израиля на ваши "цивилизованные" демократии, на войне как на войне. wink
          vovanpain
          1. Rossia (Ivan) Сегодня, 14:49
            причём тут война, если человек, очевидно, говорил о внутриполитических делах США
            Rossia
            1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 15:14
              Цитата: Rossia
              причём тут война, если человек, очевидно, говорил о внутриполитических делах США

              В США пусть сами разбираются, кто кому там голову намылит, только при чем тут дикарские методы, с ледорубами сейчас никто не бегает. request
              vovanpain
  24. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 13:08
    Пусть потренируются. Глядишь и пригодится в ближайшем будущем. soldier
    jncnfdybr
  25. askort154 (Александр) Сегодня, 13:18
    Си Цзиньпин, Ау ! Мы с тобой совместные учения в Тихом океане проводим регулярно, почему бы тебе не принять участие в учениях, в наших краях ?! Было бы good !
    askort154
  26. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 13:20
    Он будет закрыт 11-12, 17-19 и 25-26 апреля с 10 до 18 по московскому времени.
    а в промежутках американцы будут Сирию бомбить?
    _Ugene_
    1. ланс Сегодня, 13:41
      на учениях как правило используют не более 10% боезапаса, что у нас, что у них,
      ланс
  27. axiles100682 (Александр) Сегодня, 13:43
    Хороший ход.
    axiles100682
  28. Медалист (Игорь) Сегодня, 13:44
    Дай Бог мне ошибиться, но учениями эта возня вокруг Сирии не закончится.
    Главное чтобы наш гарант не оплошал...
    Оплошает - адекватного ответа не будет как всегда (кто мешал взять на прицел израильские Ф-15 и спасти людей на базе Т-4 ? НИКТО ! Стыд, срам и позор оккупационных властей РФ)
    Олигархи никогда не посмеют бить своих реальных хозяев ! Вся Ваша бровада здесь - пустой трёп.
    Но, через эту страшную войну Господь проведёт свой народ к Возрождению и Великой Славе Святой Руси.
    Властвующая нечисть будет уничтожена - они сами перебью друг друга как дикие звери...
    Медалист
    1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 14:44
      Цитата: Медалист
      Стыд, срам и позор оккупационных властей РФ)

      А в Белоруссии какая власть? wink Если воинственный такой, кто мешает законтрактится и идти повоевать? Или любитель жар чужими руками загребать, с если Россия сцепится с США ваш батька выразит озабоченность или все таки союзник, особенно с Крымом и Осетией laughing
      Цитата: Медалист
      Вся Ваша бровада здесь - пустой трёп.

      Так покажите воен что не БРОВАДА кхм развелось замполитов блин и все лозунгами только стреляют.
      vovanpain
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