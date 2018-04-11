Россия представит в Индии современное вооружение для Сухопутных войск и ВМФ

Участие в Defexpo India для Рособоронэкспорта является одним из важнейших маркетинговых событий года. Мы рассчитываем обсудить перспективы и реализацию ряда важных совместных проектов по более чем 200 актуальным ключевым точкам в области военно-технического сотрудничества между нашими странами. Тематика выставки представляет для нас особый интерес с учетом того, что Россия занимает значительную долю на рынке Индии в сегментах вооружения и военной техники для военно-морского флота и сухопутных войск,

АО «Рособоронэкспорт» представит на выставке Defexpo India-2018 образцы современного вооружения для Сухопутных войск и Военно-морского флота, сообщает пресс-служба компании.цитирует пресс-служба заместителя гендиректора компании Игоря Севастьянова.На стенде Рособоронэкспорта представлено более 230 образцов российских вооружения и военной техники, предлагаемых компанией на экспорт.Сообщается, что «наибольшими перспективами на оружейном рынке Индии и стран Юго-Восточной Азии обладают танки Т-90C и Т-90МС, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ", а также автоматы Калашникова последних серий».Ожидается, что особое внимание специалисты проявят к ЗРПК «Панцирь-С1» и зенитному комплексу «Тор-М2Э».Кроме того, компания «ожидает увидеть большой интерес иностранных делегаций к фрегату проекта 11356, фрегатам и патрульным кораблям на базе проекта 11661, противоминному кораблю базовой зоны проекта 12701 "Александрит-Э", спасательному судну проекта 21301, а также большой дизель-электрической подводной лодке проекта 636 и дизель-электрической подводной лодке "Амур 1650"».Напомним, 6 фрегатов проекта 11356 были заказаны Минобороны РФ по двум контрактам от 2010-2011 годов. Проект подразумевал использование х силовых установок производства предприятия «Зоря-Машпроект» (Украина). Первые три корабля получили двигатели в срок, поставки двигателей для второй тройки были заблокированы украинской стороной. В настоящее время корпуса второй тройки фрегатов спущены на воду, в перспективе они должны получить российские силовые установки.Выставка пройдет с 11 по 14 апреля в городе Ченнаи, штат Тамил Наду.