15:25 11 апреля
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В Пентагоне обеспокоены возможной гибелью российских военных. И не только этим

Американское издание Los Angeles Times сообщает, что в Пентагоне сильно обеспокоены, что в ходе ударов по Сирии могут пострадать российские военные.

В Пентагоне обеспокоены возможной гибелью российских военных. И не только этим


Группы планирования в Пентагоне готовы к ответу на предполагаемую химическую атаку в Сирии, однако одна опасность вызывает особую тревогу - не погибнут ли при авиаударах российские военные на сирийской территории, что приведет к тому, что региональная война перерастет в конфронтацию между Вашингтоном и Москвой
- пишет издание.


Источники газеты из числа бывших и действующих официальных лиц утверждают, что помимо ракет "планируется использовать самолеты для ударов по многочисленным целям в Сирии".

Во избежание потерь среди российского персонала в Сирии Вашингтон может заблаговременно предупредить Москву о времени и местах ударов, считают источники. Против выступают военные, которые полагают, что Россия передаст эти данные сирийским силам. Это будет способствовать уничтожению сирийцами средств нанесения ударов, передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: http://parstoday.com/ru
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Комментарии 94

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  1. Yrec (Юрий) Сегодня, 13:16
    Неужели? А о гибели своих военнослужащих они не беспокоятся? Тогда может бахнем первыми?
    Yrec
    1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 13:20
      Трогательно! Забота о российских военных основана на тонком предчувствии солидных звездюлей,в случае чего! Да и коалиционщики чего-то первыми начинать не хотят,пичаль мериканская! negative
      майор Юрик
      1. okko077 (Валерий) Сегодня, 13:22
        Надо подарить сирийцам пару подводных лодок с калибрами,или сделать вид, что подарили, или сообщить в прессу, или просто нарисовать флаг сирийский на своей ПЛ,... с перспективой нанесения ответного удара по территории агрессора . Пусть в США прикинут последствия удара по военным объектам США и готовятся, а мы будем озабоченны возможностью гибели мирных американцев при справедливом возмездии сирийцев....
        А есть и проще вариант- мирно спящий за пределами 200-мильной морской зоны США сирийский контейнеровоз с калибрами в некоторых контейнерах....
        ,который долго терпит крушение - до конца войны в Сирии....
        Тупых и слепых надо "лечить", чтобы у них даже мысли не было, что они в своей Америке отсидятся !!!
        okko077
        1. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 13:28
          Зачем дарить просто сказать что в лизинг отдали, обычная мировая практика.
          Hariton Laptev
          1. Монос (Виктор) Сегодня, 13:45
            не погибнут ли при авиаударах российские военные на сирийской территории, что приведет к тому, что региональная война перерастет в конфронтацию между Вашингтоном и Москвой

            Нет! Не верю, что они сами об этом догадались. Наверняка им кто-то подсказал, что так может быть!
            Монос
            1. Татьяна Сегодня, 13:49
              Как всегда американская военщина желает победно на "ёлку" влезть - и "задницу" себе при этом ни в коем случае не ободрать!
              Татьяна
            2. Borik (Борис) Сегодня, 14:27
              майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 13:20 ↑ Новый
              Трогательно! Забота о российских военных основана на тонком предчувствии солидных звездюлей,в случае чего! Да и коалиционщики чего-то первыми начинать не хотят,пичаль мериканская!


              А что вы хотели, очко-то у них ни железное. Они рассчитывали что мы пожиже корейцев будем. Испужаемся их Непобедимой Армаде. А нет пообещали их ракеты и тех кто их запустит сбивать и топить.
              Borik
          2. sogdy (sogdy) Сегодня, 13:47
            Цитата: Hariton Laptev
            Зачем дарить просто сказать

            в соцсетях, многократно...
            sogdy
      2. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 13:35
        Цитата: майор Юрик
        Забота о российских военных основана на тонком предчувствии солидных звездюлей

        Согласен good С-400, проверять не хочется... Да и "Буки" с С-200, уже не однократно доказывали свою эффективность.
        LiSiCyn
      3. словак Сегодня, 15:04
        ВКС тоже должны предупредить экипажи кораблей коалиции о нанесении по ним ударов, чтобы личный состав успел покинуть их. И дать время- 3 минуты
        словак
      4. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 15:24
        Цитата: майор Юрик
        Забота о российских военных основана на тонком предчувствии солидных звездюлей,в случае чего!

        Всё гораздо проще. Ударят они когда и куда захотят, просто потом будет озвучено, что "их там не было".
        Нормаль ок
    2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 13:22
      в именно о них они и беспокоятся,почуял шакалий нос,что полосатые гробы могут появится,на наших им плевать,просто расклад пока такой,что наши погибшие автоматом могут превратиться в их жмуриков.
      Ратник с пулеметом
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:29
        Да, выбор у американцев не большой, но до них никак не дойдет, что ответка будет по-любому, им верить - себя не уважать.
        ul_vitalii
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 13:25
      Цитата: Yrec
      Неужели? А о гибели своих военнослужащих они не беспокоятся? Тогда может бахнем первыми?

      Да видно крепко матрасники перетрусили. Трепаться они вместе с бтиранцами за всегда. И хорошо, что запад готов только на трепотню, да санкции. Кто-то продолжает долбить о близости третьей мировой? Так вот вам хороший ответ.
      Венд
    4. Deadушка (Виталий) Сегодня, 13:45
      Цитата: Yrec
      Неужели? А о гибели своих военнослужащих они не беспокоятся?

      Это они завуалированно выразились... типа обеспокоены, что в ходе ударов по Сирии могут пострадать чьи то военные... открыто про своих не могут же сказать... они же особенные и не убиваемые laughing
      Deadушка
  2. konstantin68 (Константин) Сегодня, 13:17
    Дилемма однако! Пусть немного подумают,оно полезно иногда!
    konstantin68
    1. URAL72 (Олег) Сегодня, 13:21
      Не пойму, это педаль тормоза, или задняя передача барахлит?
      URAL72
      1. роман66 (роман) Сегодня, 13:26
        это попытка тронуться , при включенном ручнике
        роман66
  3. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:17
    Что - то напомнило... Ах, да наезд на Ына. Громкий наезд "Ща порву всех." И тихий откат...
    Серж Горелый
    1. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 13:26
      Кстати развитие экономических отношений с Ыном лучший ответ вашингтону. В Северной Корее на достаточно компактной территории расположено огромное количество разных природных ресурсов, а горно-добывающая промышленность у них не развита, так что есть вполне себе доходные точки соприкосновения наших экономик.
      Рысь33
      1. jjj Сегодня, 14:10
        По Ыну они поняли, что тот "сумасшедший" и может пожертвовать страной. А Путина они считают вменяемым, что он не будет рисковать. Поэтому, по американским меркам, Россию можно не бояться. Слова Путина: "А зачем вообще такой мир без России" - до них не дошли. Эти недоумки вообще не понимают, что у России есть возможность уничтожить всех. И рука не дрогнет
        jjj
  4. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 13:19
    о чём и речь - они предупредят, наши спрячутся и выразят обеспокоенность, все как всегда
    _Ugene_
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:24
      Цитата: _Ugene_
      о чём и речь - они предупредят, наши спрячутся и выразят обеспокоенность, все как всегда


      ах золотой вы наш... все то вы знаете... наши спрячутся а они дартаньяны... laughing laughing
      vorobey
      1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 13:35
        насчет дартаньянов вам виднее, серебряный вы наш, а насчет спрячутся, так и будет, зачем нашим жертвы? тем более открыто заявили что будут отвечать в случае если пострадают россияне, ну вот они и не пострадают, всё честно
        _Ugene_
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:49
          Цитата: _Ugene_
          насчет дартаньянов вам виднее, серебряный вы наш, а насчет спрячутся, так и будет, зачем нашим жертвы?

          Всегда интересно почитать спор между боевым офицером и хлеборезом строибата
          Александр романов
          1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:17
            Цитата: Александр романов
            Цитата: _Ugene_
            насчет дартаньянов вам виднее, серебряный вы наш, а насчет спрячутся, так и будет, зачем нашим жертвы?

            Всегда интересно почитать спор между боевым офицером и хлеборезом строибата


            Саня, гипотетически отчасти он прав.. и такое развитие событий может иметь место...

            но меня удивляет другое почему люди со столь развитым в отличии от меня критическим мышлением мыслят всегда однобоко... и ведь прецедент недавно был аналогичный с Ыном... и тоже все кричали война... да не будет ничего.. Сейчас Тереза начнет тушить пожар ,торгуясь вокруг Скрипалей..я так думаю.. Ставки сделаны господа. выше некуда.. А для терезы сейчас верняк положить кучу дивидендов в карман
            vorobey
            1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 14:25
              Тут два варианта возможных - или Трамп испугается конфликта и отступит или таки начнет атаку, но наши не ответят, никаких других реальных вариантов нет. Нам конечно хотелось бы увидеть первый вариант, но не факт
              _Ugene_
              1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:29
                Цитата: _Ugene_
                но наши не ответят,


                обоснуйте..
                vorobey
                1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 14:47
                  да нечем обосновывать, так, ку-ка-ре-ку
                  Hammerlock
                2. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 15:01
                  Во первых расклад сил совсем не в нашу сторону - учитывая что Израиль с восторгом поддержит атаку, а это 400 современных самолетов прямо у границы с Сирией, учитывая возможности амеров по нанесению массированного удара КР, например тысячу выпулят, учитывая ооочень ограниченный контингент наших войск там - шансов почти нет. Подумайте как это повлияет например на экспорт нашего вооружения, они же будут потом на каждом углу кричать что русское ПВО фуфло, не покупайте, а что тут соотношение сил примерно 1 к 10 уже никого не будет волновать. Во вторых посмотрите что сейчас творится у нас на фондовом рынке, а теперь представьте что будет при военном столкновении России с США. В третьих самое банальное не будут две самые крупные ядерные державы ввязываться в военный конфликт, апокалипсис никому не нужен.
                  _Ugene_
            2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:26
              Цитата: vorobey
              и ведь прецедент недавно был аналогичный с Ыном..

              В случае с Ыно торг был закулисный ,между Китаем и США. Тут немного больше другой расклад.Слишком много бабла американцы вложили в демократическо террористические отряды,а понту ноль.Саня проиграть в Сирии американцы не могут себе позволить,договариваться не станут. Что остается в итоге на дне тарелки?
              Александр романов
          2. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 14:22
            ну да, тут все бравые боевые офицеры диванных войск, все так и рвутся в бой на своих диванах
            _Ugene_
            1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:28
              Цитата: _Ugene_
              ну да, тут все бравые боевые офицеры диванных войск, все так и рвутся в бой на своих диванах


              как в воду смотришь.. точно.. пятый месяц на диване.. laughing laughing
              vorobey
        2. sogdy (sogdy) Сегодня, 13:54
          Цитата: _Ugene_
          вам виднее, серебряный вы наш,

          Мальчик, для Вашего развития: "золотой" от слова "золотарь".
          sogdy
          1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 14:27
            И что?
            Девочка, для Вашего развития: "серебряный" от слова "серебро"
            _Ugene_
            1. sogdy (sogdy) Сегодня, 14:46
              Мальчик, "золотарь" - это черпатель дерьма. Видимо, Вы таки не русский.
              sogdy
              1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 15:19
                а насчет девочки, стало быть, не споришь? laughing
                _Ugene_
            2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 14:51
              щас уписаюсь,
              для Вашего развития: "золотой" от слова "золотарь".

              для Вашего развития: "серебряный" от слова "серебро"

              ну да, серебро как то лучше дерьма
              Hammerlock
    2. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:35
      Цитата: _Ugene_
      о чём и речь - они предупредят, наши спрячутся и выразят обеспокоенность, все как всегда

      Наши? А Вы собственно чьих будете?
      MKPU-115
      1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 13:36
        а вы с какой целью интересуетесь?
        _Ugene_
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:39
          Цитата: _Ugene_
          а вы с какой целью интересуетесь?


          чтобы знать где искать... гречки у нас много... девать некуда laughing
          vorobey
          1. jjj Сегодня, 14:13
            Они думают, что уже знают об антидоте - водке. Только не подозревают, что антидота надо принять не менее литра на человека. А от таких доз для них и водка - чистая отрава
            jjj
            1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 14:55
              было сегодня про двух идиотов малолетних, приняли на грудь пустячок - 0,7 на грудь и в коме. Им лучше тогда от радиации загнуться (другим больше лекарства достанется)
              Hammerlock
        2. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 14:51
          Цитата: _Ugene_
          а вы с какой целью интересуетесь?

          Потому что Ваши прячутся , а наши нет.
          MKPU-115
          1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 15:20
            здесь все храбрые, потому что никого не видно и не надо за свои слова отвечать
            _Ugene_
  5. rotor Сегодня, 13:20
    в Пентагоне сильно обеспокоены, что в ходе ударов по Сирии могут пострадать российские военные.

    О чём они? Как можно наносить массированный, многодневный, как они заявляют, удар и при этом не попасть по нашим? Бред.
    По идее, тут сразу надо топить их носители ракет. Чем они только думают.
    rotor
  6. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 13:20
    Ну инфа ни о чем просто боятся нарваться потерять самолеты ну и нарваться на серьезную ответку. stop
    ВадимЖивов
    1. киргиз (роман) Сегодня, 13:26
      инфа о том что военным реально непонятно стоит ли игра свеч, если русские ответят по силам США на БВ что делать тогда? бомбить российскую территорию? но тогда прилетит и к ним, ни одна сторона не может гарантировать победы, хотя их положение на БВ и прочнее, ситуацию под контролем удержать маловероятно, если война то какова цель? Блеф зашел далековато надо развести стороны и оговорить правила.
      киргиз
    2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:34
      Цитата: ВадимЖивов
      Ну инфа ни о чем просто боятся нарваться потерять самолеты ну и нарваться на серьезную ответку. stop

      Ответ может быть разным...после перехвата КР ,ответный удар по базам в Польше и Румынии например. Или уничтожение 3-х самых крупных баз матрассов на территории Сирии ,где находятся порядка 2,5 тысяч военослужащих,советников и инструкторов...
      НЕКСУС
      1. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:37
        Это слишком.
        Максимум нанести удар по носителям, с которых были произведены запуски ракет по Сирии.
        MKPU-115
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:41
          Цитата: MKPU-115
          Максимум нанести удар по носителям, с которых были произведены запуски ракет по Сирии.

          Вы думаете?На каждом эсминце человек по сто экипажа...если мы говорим о массированном ракетном ударе,то бить будут с нескольких носителей и не только надводных кораблей.И если наше ПВО и береговые комплексы отработают по этим целям,то матрассовских покойников будет не одна сотня и не две.
          НЕКСУС
          1. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:45
            Под носителями понимается ВСЕ, не только эсминцы.
            "то матрассовских покойников будет не одна сотня и не две" - на войне как на войне, надо же им когда то привыкать.
            MKPU-115
            1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:51
              Цитата: MKPU-115
              на войне как на войне, надо же им когда то привыкать.

              Не забывайте,что матрассы в тот район АУГ тащат с парой эсминцев в довесок к тем,что имеют. И залп нарастят и прикрытие с воздуха обеспечат. И тогда сценарий может кардинально поменяться. Чтоб не пришлось топить весь АУГ.
              Хотя,за два года во времена ВМВ,японцы отправили на дно 11 авианосцев матрассов.
              НЕКСУС
          2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:55
            Но вот российский патриотический ресурс взгляд.ру не согласен с Вашей точкой зрения.
            https://vz.ru/society/2018/4/10/916937.html
            Заголовок: Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»
            Резюме статьи пессимистическое:
            "...военные возможности России для нанесения ударов ни по американским эсминцам,
            ни тем более по спешащей в Средиземное море авианосной ударной группировке ВМС
            США категорически недостаточны. Все, что остается в данном случае нашим летчикам,
            морякам и ракетчикам, – молча наблюдать, как США будут наносить удары по Сирии,
            да прикрывать от случайных ракет собственные военные базы."
            voyaka uh
            1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 14:00
              Цитата: voyaka uh
              Все, что остается в данном случае нашим летчикам,
              морякам и ракетчикам, – молча наблюдать, как США будут наносить удары по Сирии

              Серьезно? laughing Комплексы Бастион особо не напрягаясь утопят не только эсминец,а всю АУГ,если надо будет,тк против Ониксов внятной защиты то у матрассов нет. Кстати эсминцы то матрассовские аккурат в зоне действия наших береговых комплексов ходят.
              Что до ВКС и ПВО,так все выяснится ,что на что способен в том случае,когда начнется замес.
              К тому же,с чего вы решили,что базы в Сирии матрассов(16 штук) при этом раскладе не станут целями для наших Искандеров?
              НЕКСУС
            2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 14:01
              Цитата: voyaka uh
              вот российский патриотический ресурс взгляд.ру не согласен с Вашей точкой зрения. https://vz.ru

              Алексей, если взгляд.ру - патриотичекий ресурс, то я (и Вы) телефонная будка.
              Сильно желтая газетка...
              Цитата: voyaka uh
              Резюме статьи пессимистическое

              Что и не удивительно, см. выше.
              Голован Джек
            3. sogdy (sogdy) Сегодня, 14:03
              Цитата: voyaka uh
              Но вот российский патриотический ресурс взгляд.ру не согласен с Вашей точкой зрения.
              https://vz.ru/society/2018/4/10/916937.html

              Оттуда же: Текст: Юрий Зайнашев, Михаил Мошкин
              Что-то надо пояснять?
              sogdy
            4. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 14:07
              voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:55 ↑ Новый
              Но вот российский патриотический ресурс взгляд.ру не согласен с Вашей точкой зрения.
              Это с какого перепугу "взгляд.ру" стал "патриотическим" ресурсом?! И потом, с какого перепуга нужно верить какому то вшивому ресурсу? Это тоже самое, что верить "Нэшенел Интерест" с его икспердами или тому же ВО с такими икспердами как вы... laughing
              Варяг_0711
            5. vovanpain (Владимир) Сегодня, 14:54
              Цитата: voyaka uh
              вот российский патриотический ресурс взгляд.ру не согласен с Вашей точкой зрения.

              Господи Алексей Батькович, эту пургу уж целый день в инете у нас крутят, даже на ВО всякие воены под азербайбжанским флагом копипастят, ну почитали и чего, мнение и у нас мнение.
              vovanpain
            6. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 15:06
              Цитата: voyaka uh
              Но вот российский патриотический ресурс взгляд.ру не согласен с Вашей точкой зрения.
              https://vz.ru/society/2018/4/10/916937.html
              Заголовок: Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»
              "

              Это написано журналистом Юрием Зайнашевым придерживающихся либеральных западных взглядов. laughing Он давно предлагает сдаться.
              И на эксперта в области вооружения Юра ну никак не тянет.

              "нанесения ударов ни по американским эсминцам, ни тем более по спешащей в Средиземное море авианосной ударной группировке ВМС США категорически недостаточны." - ну это смотря чем ударить , например спецбоеприпасами на разных носителях , вполне хватит утопить не одну АУГ.
              MKPU-115
      2. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 13:40
        А Польша и Румыния это война и тогда уже из всех стволов... stop
        ВадимЖивов
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:47
          Цитата: ВадимЖивов
          А Польша и Румыния это война и тогда уже из всех стволов... stop

          А блин Дамаск до верху забитый нашими людьми -это не война? Странная логика у вас.
          НЕКСУС
        2. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:47
          Цитата: ВадимЖивов
          А Польша и Румыния это война и тогда уже из всех стволов... stop

          Польша и Румыния шагу не сделают без покровителей, а покровители сейчас способны только выслать дипломатов и ввести санкции.
          Ну разорвем дип. отношения с Румынией и Польшей.
          MKPU-115
        3. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:56
          Цитата: ВадимЖивов
          А Польша и Румыния это война и тогда уже из всех стволов... stop

          Я вам скажу больше,на территории Сирии 16 баз матрассов и все они превратятся в потенциальные цели для наших средств поражения,в случае ракетного удара по нашим гражданам.
          НЕКСУС
  7. Арон Заави (Арон) Сегодня, 13:22
    Ситуация в Сирии и Ираке на сегодняшнее утро.
    Арон Заави
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:42
      Цитата: Арон Заави
      Ситуация в Сирии и Ираке на сегодняшнее утро.


      Арон. пояснительную записку прикрепи... hi
      vorobey
      1. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:50
        Цитата: vorobey
        Цитата: Арон Заави
        Ситуация в Сирии и Ираке на сегодняшнее утро.


        Арон. пояснительную записку прикрепи... hi

        Он к ней хотя бы пояснительную прикрепил, ничего не понятно.
        MKPU-115
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:50
      Цитата: Арон Заави
      Ситуация в Сирии и Ираке на сегодняшнее утро.

      Красные точки это что?
      Александр романов
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:06
        Цитата: Александр романов
        Красные точки это что?


        ветрянка сэр... laughing зеленкой мазать надо..
        vorobey
      2. den3080 Сегодня, 14:16
        красные точки - это видимо сыпь, коревая краснуха, а вот почему Ливан и Ирак закрашены, а Израиль с Иорданией нет?
        den3080
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:28
          Цитата: den3080
          den3080 Сегодня, 14:16 ↑
          красные точки - это видимо сыпь,

          Кровь сирийских детей убитых кровавым режимом Ассада. Карта то с Израиля на саит залетела wink
          Александр романов
  8. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 13:23
    Почву прощупывают, гады.
    Сергей985
  9. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:23
    однако одна опасность вызывает особую тревогу - не погибнут ли при авиаударах российские военные на сирийской территории, что приведет к тому, что региональная война перерастет в конфронтацию между Вашингтоном и Москвой

    А вот и первые признаки отсутствия толстой кишки. Беспокоятся они не за жизни наших военных,а за то,что ответ будет и до них доходит,что он будет очень неприятным.
    Но решение по ракетному удару,думаю вашингтонские ястребы продавят. В конце концов не им умирать на дне морском после.
    НЕКСУС
    1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 15:01
      А вот и первые признаки отсутствия толстой кишки.

      Одна прямая
      Hammerlock
  10. jetfors_84 Сегодня, 13:24
    Это снова как бы они ничего не слышали о чем их предупредили. Что сбивать будут не только КР но и носители. Это вроде как не для них. Нашим стоит объявить что перебрасывают туда кинжал и сразу все рассосутся.
    jetfors_84
    1. KCA Сегодня, 14:58
      Достаточно просто МИГ-31 штук так 5 пригнать, а есть под них "Кинжалы" или нет, пусть мартасы думают
      KCA
    2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 15:04
      Это снова как бы они ничего не слышали о чем их предупредили.

      всё они слышали, но, чую, ответ будет типа :"Да гранаты не той системы"
      Hammerlock
  11. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:31
    "В Пентагоне обеспокоены возможной гибелью российских военных." - правильно беспокоитесь, ответка будет незамедлительно.
    MKPU-115
    1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:44
      Цитата: MKPU-115
      ответка будет незамедлительно.

      И мне думается не такая линейная...под шумок и базу в Румынии например раздолбать ,чтоб не отсвечивала или в Польше.
      НЕКСУС
      1. jjj Сегодня, 14:16
        Освободить притесняемых в Прибалтике
        jjj
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 14:18
          Цитата: jjj
          Освободить притесняемых в Прибалтике

          Тоже вариант... hi И под шумок поставить летальные Искандеры новороссам...
          НЕКСУС
  12. Пленник (Айрат) Сегодня, 13:34
    Надо дать некоторму количеству сирийских военных российское гражданство и ...Впрочем и все.
    Пленник
  13. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 13:38
    кораловые рифы заждались самоувереных исключительных .
    Больше всего сейчас беспокоятся родные солдат которые в Сирии.Оно им надо ? американцы возвращайтесь домой вас сюда никто не звал.Уплывайте.
    Heterocapsa
  14. ochakow703 (Сергей) Сегодня, 13:45
    Вот они ж убогие в школе такого не проходили... а зря!
    ochakow703
  15. ksv36 (Сергей) Сегодня, 13:46
    По мне, так надо вымести в океян по одной субмарине, одному самолёту и на суше по одному виду сухопутной технике, и проверить кто круче. И людей погибнет не много и увидим у кого кишка тонка. Как Пересвет с Челубеем.
    ksv36
  16. axiles100682 (Александр) Сегодня, 13:48
    Тааак,а Пшиктагон то здувается!!!.Раньше не думали что примассиртованной ракетной атаке могут постртадать и наши бойцы?А как предуприедили их что собьют и ракеты,и носители,да еще и учения затеяли.Так сразу за наших бойцов запереживали.
    axiles100682
  17. wolf7 Сегодня, 13:51
    Тут не в Югославии, ответ не заржавеет. Но так хочется попробовать крутым овским воякам, вдруг прокатит, хотя англичанка уже открестилась от этой идеи.
    wolf7
  18. Штатский (Геннадий) Сегодня, 14:02
    То есть , сам факт прямой агрессии на суверенное государство ИХ уже не беспокоит? Вопрос по-видимому решенный.
    А отсутствие резолюции ООН ? И в этот раз тоже "не тревожит" ? Ну спасибо,что хотя бы об нас не забыли , беспокоятся как бы в глаз не получить.
    Штатский
  19. viktor. (Чита) Сегодня, 14:22
    Анус начинает сжиматься wassat
    viktor.
  20. kunstkammer Сегодня, 14:34
    Цитата: ul_vitalii
    ответка будет по-любому,

    уж конечно... выразим глубокую озабоченность, обратим внимание всей прогрессивной общественности, введём санкции на поставку американских "помидоров" и ... как вдарим из всех Калибров по государственной даче Аммана Тулеева!
    Трепешши... народ!
    kunstkammer
  21. prior (Влад) Сегодня, 14:43
    С целью усиления российской группировки в Сирию направлено десантное судно с двумя батальонами стройбатовцев. Каждому бойцу выдано персональное оружие - БСЛ (большая совковая лопата). Поставлена боевая задача - закопать по-возможности большее количество спецназовцев из западной коалиции. Бойцы сошли на берег под звуки марша " А мы привыкли вас всех хоронить..."
    prior
  22. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 15:00
    Смотри, какие добросердечные пацаны из-за лужи..Боятся русских люлей и кузькиной матери..
    Злой 55
  23. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 15:11
    Договорнячок однако.
    Типа
    - Вова, подскажи куда можно пульнуть?
    Получается "Дональд слил"
    Livonetc
  24. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 15:13
    .. И хочется и колется..! laughing
    Господа полосатые привыкли, на протяжении многих лет, творить беспредел, без угрозы получить ответку))) Ссыкотно... Оно и понятно, в принципе)) значит, остатки разума, не растеряли, ещё..
    Сибирский цирюльник
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