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В Пентагоне обеспокоены возможной гибелью российских военных. И не только этим
Американское издание Los Angeles Times сообщает, что в Пентагоне сильно обеспокоены, что в ходе ударов по Сирии могут пострадать российские военные.
Источники газеты из числа бывших и действующих официальных лиц утверждают, что помимо ракет "планируется использовать самолеты для ударов по многочисленным целям в Сирии".
Во избежание потерь среди российского персонала в Сирии Вашингтон может заблаговременно предупредить Москву о времени и местах ударов, считают источники. Против выступают военные, которые полагают, что Россия передаст эти данные сирийским силам. Это будет способствовать уничтожению сирийцами средств нанесения ударов, передает "Интерфакс"
Группы планирования в Пентагоне готовы к ответу на предполагаемую химическую атаку в Сирии, однако одна опасность вызывает особую тревогу - не погибнут ли при авиаударах российские военные на сирийской территории, что приведет к тому, что региональная война перерастет в конфронтацию между Вашингтоном и Москвой- пишет издание.
Источники газеты из числа бывших и действующих официальных лиц утверждают, что помимо ракет "планируется использовать самолеты для ударов по многочисленным целям в Сирии".
Во избежание потерь среди российского персонала в Сирии Вашингтон может заблаговременно предупредить Москву о времени и местах ударов, считают источники. Против выступают военные, которые полагают, что Россия передаст эти данные сирийским силам. Это будет способствовать уничтожению сирийцами средств нанесения ударов, передает "Интерфакс"
Использованы фотографии: http://parstoday.com/ru
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