15:24 11 апреля
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В отношении капитана "Норда" на Украине выдвинуты новые обвинения

Адвокат капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко отмечает, что против россиянина выдвинуто новое обвинение. Напомним, что изначально капитана «Норда» обвиняли в «нарушении регламента посещения оккупированных территорий» (так на Украине называют Крым), а теперь решили добавить и обвинение в «незаконном рыбном промысле».

Информацию подтверждают в прокуратуре несуществующей с марта 2014 года «Автономной Республики Крым».

Напомним, что ранее Владимира Горбенко отпустили из зала суда под залог в 35 тыс. гривен, однако сотрудники СБУ снова задержали гражданина Российской Федерации и поместили в СИЗО.


В отношении капитана "Норда" на Украине выдвинуты новые обвинения


ТАСС приводит заявление адвоката Владимира Горбенко:
Предположительно, сегодня ему будет избрана в суде новая мера пресечения. Ему предъявили новое обвинение по статье о незаконной ловле рыбы.


Теперь вся работа украинских спецслужб нацелена не столько на то, чтобы Горбенко получил большой срок, сколько на то, чтобы заставить того «переобуться» в украинство на фоне постоянных заявлений из серии «тебя бросила Россия». Напомним, что капитан "Норда" имеет проблемы с сердцем и перенёс два гипертонических криза.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 27

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  1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 13:47
    Мужик совсем плохо выглядит, вытаскивать нужно.
    Ушлый_башкорт
    1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 13:52
      Каким образом?нанести ракетного бомбовый удар?или кричать про то как мы утёрлись?проще было бы "задержать"какое нибудь их корыто да найти там контробанду оружия со всеми вытекающими.просто всё это не вовремя.со всех сторон нечисть прёт
      vkl.47
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:01
        Цитата: vkl.47
        ?проще было бы "задержать"какое нибудь их корыто да найти там контробанду оружия со всеми вытекающими

        после задержания "Норда" не одно уркаинское корыто не высовывает носа в море
        LSA57
      2. Рязанец87 (Никита) Сегодня, 14:23
        "просто всё это не вовремя.со всех сторон нечисть прёт" - т.е. предлагаете ничего не делать?
        Защита граждан РФ, собственности РФ, мореходства и рыболовства? - "всё это не вовремя".
        Не надрывайтесь, ничего особо и не ждем. МИД на через пару дней высказал "озабоченность", и на том спасибо.
        Рязанец87
      3. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 14:31
        Я только про то, что мужика нужно выручать, а способы не мы выбираем, там на верху решают и нас никто не спросит, при всем нашем желании.
        Ушлый_башкорт
        1. Рязанец87 (Никита) Сегодня, 14:52
          Я считаю, что граждане страны (коль они граждане, а не холопы с барского двора), должны активно интересоваться и спрашивать у власти, какими методами и в какие сроки она защищает их жизнь и собственность.
          Представитель власти (раз уж у нас республика) - выборный или назначенный менеджер, работающий на платной основе определенный срок. Больше ничего.
          "Общественный договор" в этом и состоит, равно как и смысл наличия государства.
          К примеру,я не буду и не могу в приказном порядке указывать врачу какие анализы назначать и терапию применять. Но на его бездействие или игнорирование имеющейся информации об аллергии будут влиять всеми возможными способами.
          Рязанец87
          1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 15:01
            И как часто общественность у государство за косяки/бездействие спрашивает? Имеется ли реальный инструмент давления на чиновников за их косяки/бездействие?
            Ушлый_башкорт
        2. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 14:54
          Понятно что так это всё оставлять нельзя.просто навалилось всё и сразу.
          vkl.47
          1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 15:21
            как я уже говорил ранее,Кэп,только в "цинке" домой вернётся похоже....((((
            Дедкастарый
  2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 13:47
    Вот слов нет, просто.
    Сергей985
  3. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:48
    белый и пушистый украинским рыбакам... незаконный лов рыбы...

    азовское море и так уже пора переименовывать в мертвое... от слова совсем...
    vorobey
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:02
      Цитата: vorobey
      азовское море и так уже пора переименовывать в мертво

      не переименовать, а сделать таким для уркаины
      LSA57
    2. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 15:01
      Цитата: vorobey
      азовское море и так уже пора переименовывать в мертвое... от слова совсем...

      Я бы, так не говорил... Азовское море, одно из основных мест промысла и нереста...
      LiSiCyn
  4. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:54
    Сидим,мямлим...а это гражданин РФ на минуточку. Где гарантированная защита государства своих граждан?
    Пора топить все лоханки украинские не глядя на визги европейских и матрассовских деятелей.
    НЕКСУС
    1. kpd (Константин) Сегодня, 14:06
      Это еще и гражданин Украины.
      Вопрос надо ставить более общий - нужно искать решение по выходу крымчан из украинского гражданства. Киев сделал добровольный отказ от гражданства для населения Крыма практически невозможным.
      kpd
  5. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 13:54
    CБУушники Украины продолжают традиции бандеровцев...недаром в гитлеровских концлагерях охранниками часто были украинские отморозки.
    Горбенко надо вытаскивать из застенков украинского СБУ...только вот как?
    Луценко будет использовать ситуацию против РОССИИ по полной программе и мурыжить Горбенко будут основательно.
    Тот же ЛЕХА
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:58
    С момента задержания "Норда", ни одно укрошумерское рыболовецкое судно не выходит в Азовское море на ловлю рыбы. Очко у новошумеров не железное, только языки до этого места.
    Egorovich
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 14:08
      Предлагаю еще объявить пограничное судно задержавшее Норд пиратским и при появлении его в нейтральных водах немедленно его арестовать и конвоировать для следствия и суда на территории РОССИИ.
      Тот же ЛЕХА
  7. К-50 (Алексей) Сегодня, 14:01
    В отношении капитана "Норда" на Украине выдвинуты новые обвинения

    Хохлошумеры уже сами наверное запутались какое дело "пришить", чтобы "приклеилось". sad
    Ничего, всё запомним и доброе и плохое, Потом по счетам взыщем и не обижайтесь, мало не покажется. angry
    К-50
  8. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 14:04
    Поведение Израиля в сходных обстоятельствах вызывает хотя бы уважение.

    Одна беда, у нас, куда ни кинь - сплошные христиане. Предлагают подставить другую щёку (Маша З. на эту тему вполне однозначно высказалась), причём всегда чужую.

    Так что сидеть мужику - не пересидеть, а остальным приготовиться.
    kakvastam
  9. NKT (Сергей) Сегодня, 14:19
    Теперь вся работа украинских спецслужб нацелена не столько на то, чтобы Горбенко получил большой срок, сколько на то, чтобы заставить того «переобуться» в украинство на фоне постоянных заявлений из серии «тебя бросила Россия».


    Ну, если честно, Россия его бросила.
    NKT
    1. saveall (Александр) Сегодня, 14:31
      Это все можно было решить, когда их больше недели держали на причале не давая выходить с "Норда". Но у нас же как всегда доходит как до утки или ответственность никто на себя брать не хочет. Пока Путин видимо лично не прикажет будут сопли жевать... Чего теперь толку что украинские суда выйти в море не могут, как это поможет экипажу Норда. Среди которых, кстати есть одна женщина.
      saveall
  10. prior (Влад) Сегодня, 14:24
    Ну и кто на Западе после этого будет с уважением относиться к гражданам России?
    prior
  11. Оператор (Андрей) Сегодня, 14:31
    Вот это соответствует фактам - незаконный рыбный промысел в экономической зоне Украины.

    Капитан сядет - к гадалке не ходи.
    Оператор
  12. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 14:37
    «переобуться» в украинство на фоне постоянных заявлений из серии «тебя бросила Россия»
    Самое печальное - что это правда - бросили - ну так ведь не олигарх
    МИМО ПРОХОДИЛ
  13. Вояка Гамильтон (Константин) Сегодня, 14:47
    Уже озаботились, а это -главное !
    Вояка Гамильтон
    1. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 15:07
      lol Голимый фотошоп... Хоть бы на тень посмотрел laughing
      Неймется тебе, троль...??
      LiSiCyn
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