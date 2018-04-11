В отношении капитана "Норда" на Украине выдвинуты новые обвинения

Предположительно, сегодня ему будет избрана в суде новая мера пресечения. Ему предъявили новое обвинение по статье о незаконной ловле рыбы.

Адвокат капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко отмечает, что против россиянина выдвинуто новое обвинение. Напомним, что изначально капитана «Норда» обвиняли в «нарушении регламента посещения оккупированных территорий» (так на Украине называют Крым), а теперь решили добавить и обвинение в «незаконном рыбном промысле».Информацию подтверждают в прокуратуре несуществующей с марта 2014 года «Автономной Республики Крым».Напомним, что ранее Владимира Горбенко отпустили из зала суда под залог в 35 тыс. гривен, однако сотрудники СБУ снова задержали гражданина Российской Федерации и поместили в СИЗО. ТАСС приводит заявление адвоката Владимира Горбенко:Теперь вся работа украинских спецслужб нацелена не столько на то, чтобы Горбенко получил большой срок, сколько на то, чтобы заставить того «переобуться» в украинство на фоне постоянных заявлений из серии «тебя бросила Россия». Напомним, что капитан "Норда" имеет проблемы с сердцем и перенёс два гипертонических криза.