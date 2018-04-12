Как Монголия помогла победить Гитлера

Когда 22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз, у СССР практически не было союзных государств, которые однозначно бы поддержали страну в противостоянии с германским нацизмом. Кроме СССР, к 1941 году в мире было только две страны, придерживавшиеся социалистического пути развития и тесно связанные с Советским Союзом. Это были Монгольская народная республика и Тувинская народная республика.Монголия, и Тува к началу 1940-х гг. представляли собой слаборазвитые в экономическом отношении и малонаселенные страны, которые получали большую помощь от Советского Союза и сами находились далеко не в лучшей ситуации. Но именно они первыми встали на сторону СССР. 22 июня 1941 года Х Великий хурал Тувинской народной республики единогласно принял Декларацию о полной поддержке Советского Союза. Тува стала первым иностранным государством, вступившим в войну на стороне Советского Союза. 25 июня 1941 года Тувинская Народная Республика объявила войну гитлеровской Германии.22 июня 1941 года состоялось и заседание президиума народного Хурала и ЦК Монгольской народно-революционной партии, на которых руководством МНР было принято однозначное решение оказать помощь Советскому Союзу в борьбе с германским нацизмом. В сентябре 1941 г. правительством МНР была создана Центральная комиссия по оказанию помощи Красной Армии, а ее местные подразделения появились в каждом городе, аймаке и сомоне Монголии. В работе комиссий были задействованы работники органов государственной власти, партийные и молодежные активисты. Но главную роль в сборе помощи, безусловно, играли самые обычные граждане МНР – простые трудовые люди.На протяжении всей войны Монголия отправляла на фронт лошадей, продовольствие, оплачивала строительство танков и самолетов. Ее помощь была колоссальной, несмотря на ограниченные возможности страны. В первую очередь, Монголия помогала Советскому Союзу продукцией своего сельского хозяйства – главной отрасли экономики страны. Монголией были переданы Советскому Союзу 500 тысяч монгольских лошадей, отличавшихся силой, выносливостью и неприхотливостью. Еще 32 тысячи лошадей были переданы монгольскими аратами – скотоводами в качестве добровольных пожертвований. Монгольские лошади активно использовались в качестве тягловой силы, особенно для нужд артиллерийских подразделений. Превосходные качества монгольских лошадей отмечал, в частности, генерал Исса Плиев, который подчеркивал, что неприхотливая монгольская лошадка вместе с советскими танками дошла весной 1945 года до Берлина. Фактически, каждая пятая лошадь, участвовавшая в войне в составе Красной армии, была передана Советскому Союзу Монголией.Уже в октябре 1941 года в Советский Союз отправился первый эшелон с продуктами питания и одеждой – солдатскими ремнями, шерстяными свитерами, полушубками, меховыми жилетами, перчатками и рукавицами, одеялами. Вместе с эшелоном в СССР прибыла делегация монгольских трудящихся, которую возглавляли заместитель премьер-министра МНР Лубсан и секретарь ЦК МНР Сухбатарын Янжмаа (вдова вождя монгольской революции Сухэ Батора). Монгольская делегация была принята командованием Западного фронта, побывала в расположении частей и подразделений.Всего за четыре года Великой Отечественной войны Монголия передала Советскому Союзу, помимо лошадей, 700 тыс. голов крупного рогатого скота, 4,9 млн голов мелкого рогатого скота. Большой вклад монгольская помощь внесла в продовольственное и вещевое обеспечение Красной армии – в СССР поставили почти 500 тыс. тонн мяса, 64 тыс. тонн шерсти, 6 млн штук мелкого кожаного сырья. Конечно, Советский Союз расплачивался с Монголией поставками других товаров, но в целом помощь степных соседей была очень значимой. Например, именно Монголия была главным поставщиком овчины, из которой шили офицерские полушубки для нужд командного состава Красной армии. Из монгольской шерсти изготовлялись шинели для солдат и сержантов Красной армии.После подсчетов выяснилось, что маленькая Монголия поставила Советскому Союзу в годы войны шерсти и мяса больше, чем Соединенные Штаты Америки. Если говорить, к примеру, о поставках шерсти, то из США в годы войны были поставлены 54 тыс. тонн шерсти, а из Монголии — 64 тыс. тонн шерсти. Это очень впечатляющая разница, учитывая колоссальную пропасть между США и Монголией и в территории, и в численности населения, и в ресурсных возможностях. Когда сейчас говорят о том, что без американской помощи СССР было бы куда сложнее выиграть войну, забывают о несоответствии масштабов американского ленд-лиза и монгольских поставок. Если бы Монголия имела масштабы и возможности США, то не исключено, что Гитлер был бы побежден в первые же месяцы войны.В Советский Союз шли десятки эшелонов из Монголии. 30 115 полушубков из прекрасной овчины, 30 500 пар валенков, 31 257 пар меховых варежек, 31 090 меховых жилетов, 33 300 солдатских ремней, 2 011 меховых одеял, 2 290 шерстяных фуфаек, 316 тонн мяса, 26 758 туш джейранов, 12,9 тонн ягодного варенья, 84,8 тонн колбасы, 92 тонны масла – это список содержимого лишь одного из эшелонов, следовавших из Монголии в Советский Союз. Рядовые монголы – скотоводы, рабочие, служащие – осуществляли сбор средств для вооружения советских частей, отправляли продукты питания, собственноручно связанные свитера или рукавицы. Сбор помощи Красной армии имел централизованный характер и был налажен монгольским правительством.Не только продовольствием и одеждой Монголия помогала СССР. Был организован сбор средств на вооружение для Красной армии. Уже в январе 1942 года сессия Малого хурала МНР приняла решение приобрести за счет пожертвований монгольских аратов, рабочих и служащих танковую колонну «Революционная Монголия». Сбор средств проходил очень активно. К февралю 1942 года было собрано большое количество средств – 2,5 млн монгольских тугриков, 100 тысяч американских долларов и 300 кг золота, что в общей сложности соответствовало 3,8 млн советских рублей. Эти деньги МНР передало Внешторгбанку СССР на нужды строительства танковой колонны. 12 января 1943 года монгольская правительственная делегация во главе с маршалом Хорлогийном Чойбалсаном, прибывшая в Московскую область, передала командованию 112-й Краснознаменной танковой бригады 32 танка Т-34 и 21 танк Т-70. Командир 112-й танковой бригады Андрей Гетман также получил в подарок меховую доху, пожертвованную учительницей из Улан-Батора по имени Церенглан. 112-я танковая бригада была переименована в 44-ю гвардейскую краснознаменную танковую бригаду «Революционная Монголия». Примечательно, что монгольская сторона взяла на себя и полное продовольственное и вещевое обеспечение танковой бригады «Революционная Монголия».На танковой колонне помощь Монголии Советскому Союзу не остановилась. Был организован новый сбор средств – на этот раз на строительство эскадрильи самолетов «Монгольский арат». 22 июля 1943 г. премьер-министр МНР Чойбалсан известил Иосифа Сталина о том, что МНР передает 2 млн тугриков на строительство 12 боевых самолетов Ла-5 для авиационной эскадрильи «Монгольский арат». 18 августа Сталин поблагодарил монгольское руководство за помощь, а 25 сентября 1943 года в Смоленской области, на полевом аэродроме станции Вязовая, состоялась торжественная передача самолетов 2-му гвардейскому истребительному авиационному полку 322-й истребительной авиационной дивизии. Помимо переданных самолетов, Монголия, по устоявшейся традиции, взяла на себя задачу по продовольственному и вещевому снабжению авиаэскадрильи «Монгольский арат» до конца войны.Конечно, не стоит забывать о том, что система управления в МНР в то время была жесткой, бравшей пример с советской, и такие огромные масштабы помощи были следствием не только братского порыва монголов, но и общего мобилизационного характера монгольской экономики. Известно, что в некоторых регионах МНР сократились объемы внутреннего потребления продовольствия и других товаров. И, тем не менее, многие монголы не только отправляли в СССР продукты своего труда, но и шли добровольцами в Красную армию. В годы Великой Отечественной войны в составе РККА сражались тысячи монгольских добровольцев. Монголы служили снайперами и разведчиками, воевали в составе кавалерийских частей Красной армии.В первых рядах жителей Монголии, уходивших на фронт были русские - советские граждане, проживавшие на территории страны. На севере страны находились 9 русских деревень, кроме того значительное число русских проживало в Улан-Баторе. Из 22-тысячного русского населения Монголии, включая женщин, стариков и детей, на фронт ушли 5000 человек – почти все мужчины с 17 до 50 лет. Военный комиссариат, через который осуществлялся призыв на военную службу в РККА, находился в Улан-Баторе. Примерно половина монгольских русских не вернулась с фронта, причем о случаях дезертирства сведений нет. Помощь семьям русских, отправившихся на фронт из Монголии, оказывало правительство МНР, принявшее с этой целью специальное постановление о выплате пособий семьям военнослужащих.Следует обратить внимание и на еще одну сторону монгольской помощи Советскому Союзу. Известно, что из-за постоянной угрозы нападения Японии на Дальний Восток, советское руководство было вынуждено держать в Дальневосточном регионе огромные вооруженные силы численностью около миллиона военнослужащих. В этой ситуации Монголия была главным союзником СССР в регионе, который, в случае чего, мог оказать помощь в отражении агрессии империалистической Японии. Это прекрасно понимало и монгольское руководство, увеличившее численность Монгольской народно-революционной армии в четыре раза и активизировавшее боевую подготовку личного состава, в том числе и обучение монгольского командного состава в советских военных училищах.8 августа 1945 г. Советский Союз официально объявил войну Японии. Спустя два дня, 10 августа 1945 года, войну Японии объявила и Монгольская Народная Республика. Частям МНРА предстояло действовать совместно с РККА на фронтах Дальнего Востока. В Монголии началась всеобщая мобилизация, которая, учитывая малую численность населения страны, затронула практически всех мужчин МНР. Части и соединения МНРА были включены в состав Конно-механизированной группы Забайкальского фронта, которой командовал генерал-полковник Исса Александрович Плиев.В составе группировки были введены должности и для монгольских высших офицеров - заместителем командующего по монгольским войскам стал генерал-лейтенант Жамьян Лхагвасурэн, а начальником политического отдела монгольских войск — генерал-лейтенант Юмжагийн Цеденбал. В состав монгольских соединений группы Плиева входили 5-я, 6-я, 7-я и 8-я кавалерийские дивизии МНРА, 7-я моторизованная бронированная бригада МНРА, 3-й отдельный танковый полк и 29-й артиллерийский полк МНРА. Всего в конно-механизированных соединениях МНРА насчитывалось 16 тысяч человек личного состава, сведенных в 4 кавалерийские и 1 авиационную дивизии, мотоброневую бригаду, танковый и артиллерийский полки, полк связи. Еще 60 тысяч монгольских военнослужащих служили в других частях и соединениях на фронте, а остальные силы находились на территории собственно Монгольской Народной Республики – в резерве и на тыловых работах.Монгольская народно-революционная армия приняла самое активное участие в Маньчжурской операции, потеряв около 200 человек погибшими. 2 сентября 1945 г. Япония подписала акт о капитуляции. Для Монголии капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны сопровождались эпохальным событием – мир официально признал независимость монгольского государства, чему предшествовало согласие Китая, претендовавшего прежде на Внешнюю Монголию, на проведение референдума. 20 октября 1945 г. 99,99% монгол проголосовали за политическую независимость Монголии. Правда, Китай признал политический суверенитет МНР лишь четырьмя годами позднее, уже после того, как в гражданской войне одержали окончательную победу китайские коммунисты.Память о том, как Советский Союз и Монголия сражались плечом к плечу, обе страны хранят до сих пор. Долгое время, пока были живы и относительно молоды ветераны Великой Отечественной войны, устраивались торжественные встречи ветеранов танковой колонны «Революционная Монголия» и авиационной эскадрильи «Монгольский арат», ветеранов боевых действий в Маньчжурии. Монгольские делегации принимают участие в праздновании очередных годовщин Великой Победы в Москве. Говоря о масштабах помощи иностранных государств Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны, ни в коем случае нельзя забывать о том вкладе, который внесла в победу над гитлеровской Германией небольшая Монголия.