Киев сам "определит" количество транзитного газа. А Еврокомиссия поможет

Украина не пойдет на такие объемы, потому что для Украины они будут экономически невыгодными. То есть нам надо будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объемы газа

Мы будем сражаться, чтобы сохранить транзит более чем 40 миллиардов кубометров

Киев не принимает условия Газпрома по транзиту газа через Украину и будет настаивать на сохранении транзита после 2019 года в объеме не менее 40 млрд кубометров, заявил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.– передает «Укринформ» заявление НасаликаПо его словам, Еврокомиссия заверила, что приложит все усилия для сохранения транзита газа через Украину.– заявил Насалик.Накануне председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания никогда не ставила вопрос об отказе от транзита через Украину. Он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Киев докажет экономическую целесообразность нового контракта.