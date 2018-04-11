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Киев сам "определит" количество транзитного газа. А Еврокомиссия поможет
Киев не принимает условия Газпрома по транзиту газа через Украину и будет настаивать на сохранении транзита после 2019 года в объеме не менее 40 млрд кубометров, заявил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.
По его словам, Еврокомиссия заверила, что приложит все усилия для сохранения транзита газа через Украину.
Накануне председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания никогда не ставила вопрос об отказе от транзита через Украину. Он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Киев докажет экономическую целесообразность нового контракта.
Украина не пойдет на такие объемы, потому что для Украины они будут экономически невыгодными. То есть нам надо будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объемы газа– передает «Укринформ» заявление Насалика
По его словам, Еврокомиссия заверила, что приложит все усилия для сохранения транзита газа через Украину.
Мы будем сражаться, чтобы сохранить транзит более чем 40 миллиардов кубометров– заявил Насалик.
Накануне председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания никогда не ставила вопрос об отказе от транзита через Украину. Он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Киев докажет экономическую целесообразность нового контракта.
Использованы фотографии: http://fast.fonfast.ru/
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