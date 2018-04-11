15:28 11 апреля
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Киев сам "определит" количество транзитного газа. А Еврокомиссия поможет

Киев не принимает условия Газпрома по транзиту газа через Украину и будет настаивать на сохранении транзита после 2019 года в объеме не менее 40 млрд кубометров, заявил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.

Киев сам "определит" количество транзитного газа. А Еврокомиссия поможет


Украина не пойдет на такие объемы, потому что для Украины они будут экономически невыгодными. То есть нам надо будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объемы газа
– передает «Укринформ» заявление Насалика


По его словам, Еврокомиссия заверила, что приложит все усилия для сохранения транзита газа через Украину.

Мы будем сражаться, чтобы сохранить транзит более чем 40 миллиардов кубометров
– заявил Насалик.

Накануне председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания никогда не ставила вопрос об отказе от транзита через Украину. Он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Киев докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Использованы фотографии: http://fast.fonfast.ru/
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Комментарии 20

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  1. Тралл Сегодня, 14:13
    Гороховый суп им в помощь smile
    Тралл
    1. Татьяна Сегодня, 14:15
      Ха! Это чего же она - "Украина" - так сексуально похабно в раскоряку-то на трубу-то встала?!
      Символично, однако! lol

      Татьяна
      1. Тралл Сегодня, 14:15
        Так выглядит "гидность" smile
        Тралл
        1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:18
          а в голове гНидность smile
          Heterocapsa
          1. Татьяна Сегодня, 14:28
            Цитата: Тралл
            Так выглядит "гидность" smile

            "Украина" на фото едва на ногах на выворот из под платья стоит! Только что за "баранку" газовой трубы и держится! feel

            Классное фото! good Фотограф, наверное, даже сам такого от себя не ожидал! drinks
            Татьяна
          2. Hoc vince Сегодня, 14:30
            Ще не вмерла Украина, Ще Россию победит
            — Только дай нам газ, москалик, И какой-нибудь кредит!
            Потому что с голой жопой И холодными ногами
            Неудобно обзывать вас Распоследними словами.
            А согреемся, пожрём мы — И дадим России в глаз!
            Дай кредит, москаль проклятый, И по 10 баксов газ! (с)
            Hoc vince
        2. Комментарий был удален.
      2. Штатский (Геннадий) Сегодня, 14:22
        Цитата: Татьяна
        так сексуально похабно в раскоряку-то на трубу-то встала?!

        Татьяна love , ну зачем Вы так? Вполне себе нормально встала feel и совсем еще не "в раскоряку". Вот. laughing laughing
        Штатский
        1. Татьяна Сегодня, 14:36
          Цитата: Штатский
          Татьяна , ну зачем Вы так? Вполне себе нормально встала и совсем еще не "в раскоряку". Вот.

          Ха! Я понимаю Вас, Геннадий! drinks
          Для соблазнения Евросоюза "Украине" на фото ещё откровеннее в сексуально призывном плане встать надо было? wassat
          Просчитались украинцы для ЕС со своей фото-рекламой! request Да и газовая труба у них гнилая - едва работает! crying
          Татьяна
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 14:54
      Не сражаться надо, а ума набираться. Прекратить русофобия и будет вам счастье.
      Венд
  2. Штатский (Геннадий) Сегодня, 14:13
    ОХ ! fellow Дивчина то какая славная! Любо- дорого .... feel
    Конец комментарию Точка no
    Штатский
  3. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:13
    самый страшные проклятия на голову свидомым.Я всё сказал.От души.
    Heterocapsa
  4. Комментарий был удален.
  5. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 14:14
    ВО вам не надоело обсуждать новости из дурдома?! Уже бы сделали отдельную рублику "новости из зазеркалья" и там бы этот бред размещали. fool Ну скучно уже девочки ей Богу... laughing
    Варяг_0711
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:17
      чтобы вам было не скучно вам фотографию гарной дивчины с вентилем поместили )
      Heterocapsa
      1. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 14:25
        У меня дома куда как гарнее! Да и в городе весна, солнце, птички поют, девки гуляют глаза разбегаются.
        Варяг_0711
  6. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 14:16
    А не пора ли заканчивать весь этот цирк украинский? Вот ,скажем в Мексике ,если бы установился противоамериканский режим ,долго ли матрассы бы это терпели? Я уж не говорю о захвате матрассовских сейнеров и воровстве газа...
    НЕКСУС
  7. cariperpaint Сегодня, 14:28
    ага. с учетом того что вкладывать деньги в ее обслуживание вы тоже Европу попросили что то сильно сомневаюсь что кто то на той пойдет. любая авария там и на срыве поставок влипнут все. пусть сражаются. умные люди давно бы модернизацией занялись а не нытьем. все до них не доходит что как раньше уже не будет.
    cariperpaint
  8. DeRune Сегодня, 14:41
    Вообще логику не понимаю, Газ принадлежит России, так с какого перепуга Шумеры должны другим указывать когда, как и в каких объемах продавать то, что им не принадлежит. Наглость -второе счастье.
    DeRune
  9. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 14:50
    То есть нам надо будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объемы газа

    Аха, а вкладывать не хочется. На халяву то оно лучше. laughing
    jncnfdybr
  10. словак Сегодня, 15:01
    Укрологика непостижима. Они настаивают на минимуме в 40 млрд. А покупать эти 40 будут они, или обеспечат покупателя и объяснят ему повышенные ставки на транзит? Словакия получает сейчас именно через Украину- первая в очереди на трубе, но премьер уже заявил, что основным и единственным фактором буде цена из Австрии, или через Украину.
    словак
  11. rudolff (Rudolf) Сегодня, 15:18
    Если транзит через Украину сохраниться, но непонятно, зачем тогда вообще нужны все эти Северные, Южные потоки. Просто выкинутые в море деньги.
    rudolff
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