Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Перемирие в очередной раз преступно сорвано украинской стороной

Вчера прошла встреча Порошенко и министра иностранных дел ФРГ. Немецкий министр подтвердил, что в ближайшее время посетит зону конфликта. Кроме этого, сегодня временно оккупированные территории Донецкой области для встречи с представителями оккупационных властей посещает премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис

При этом в качестве основного свидетеля обстрелов будет выставлен премьер-министр Литвы