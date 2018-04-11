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ВСУ обстреляли Донецк. Провокации продолжаются
Украинские силовики утром в среду открыли огонь по Донецку, по окраинам города было выпущено более 200 мин и снарядов. Всего за минувшие сутки зафиксировано почти 30 нарушений режима прекращения огня, ранения получили семь человек, сообщает оперативное командование ДНР
Обострение ситуации командование связывает с попыткой Киева спровоцировать ополчение на ответный огонь во время визита в регион представителей стран Запада, передает РИА Новости
По его словам, украинские силовики пытаются спровоцировать ополчение ДНР на ответный огонь и "зафиксировать его для обвинений на международном уровне".
Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Перемирие в очередной раз преступно сорвано украинской стороной— сказал Басурин.
Обострение ситуации командование связывает с попыткой Киева спровоцировать ополчение на ответный огонь во время визита в регион представителей стран Запада, передает РИА Новости
Вчера прошла встреча Порошенко и министра иностранных дел ФРГ. Немецкий министр подтвердил, что в ближайшее время посетит зону конфликта. Кроме этого, сегодня временно оккупированные территории Донецкой области для встречи с представителями оккупационных властей посещает премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис— отметил Басурин.
По его словам, украинские силовики пытаются спровоцировать ополчение ДНР на ответный огонь и "зафиксировать его для обвинений на международном уровне".
При этом в качестве основного свидетеля обстрелов будет выставлен премьер-министр Литвы— добавил Басурин.
Использованы фотографии: https://visti.pro/ru
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