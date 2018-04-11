15:24 11 апреля
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ВСУ обстреляли Донецк. Провокации продолжаются

Украинские силовики утром в среду открыли огонь по Донецку, по окраинам города было выпущено более 200 мин и снарядов. Всего за минувшие сутки зафиксировано почти 30 нарушений режима прекращения огня, ранения получили семь человек, сообщает оперативное командование ДНР

ВСУ обстреляли Донецк. Провокации продолжаются


Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Перемирие в очередной раз преступно сорвано украинской стороной
— сказал Басурин.


Обострение ситуации командование связывает с попыткой Киева спровоцировать ополчение на ответный огонь во время визита в регион представителей стран Запада, передает РИА Новости

Вчера прошла встреча Порошенко и министра иностранных дел ФРГ. Немецкий министр подтвердил, что в ближайшее время посетит зону конфликта. Кроме этого, сегодня временно оккупированные территории Донецкой области для встречи с представителями оккупационных властей посещает премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис
— отметил Басурин.

По его словам, украинские силовики пытаются спровоцировать ополчение ДНР на ответный огонь и "зафиксировать его для обвинений на международном уровне".

При этом в качестве основного свидетеля обстрелов будет выставлен премьер-министр Литвы
— добавил Басурин.

Использованы фотографии: https://visti.pro/ru
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Комментарии 9

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 14:19
    Уже говорил-под шумок надо бы поставить летальные Искандеры новороссам...глядишь,в радиусе 500 км от границы с Новороссией ни одного ВСУ-ника не будет.
    НЕКСУС
    1. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 14:26
      С одной стороны так, но с другой стороны полностью этим развяжут руки поставщикам вооружения ВСУ. Например MLRS , пара ПУ победы не принесёт, но на нервах играть будет...
      Vadim851
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 14:29
        Цитата: Vadim851
        С одной стороны так, но с другой стороны полностью этим развяжут руки поставщикам вооружения ВСУ.

        А они у них еще не развязаны?Вы гляньте,чего в Сирии творится. При этом,тем же матрассам плевать на ООН ,на права и тд...давно пора вернуть Украину в поле российских интересов.
        НЕКСУС
    2. НасРать (Евлампий) Сегодня, 14:28
      Надеюсь Вы хотели бы поставить Искандер с ядерной головой? wassat
      НасРать
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:37
      Вот видео после обстрела

      Владыка Ситх
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:24
    Пакостники шароварные... Слов нет, какие подлые душонки...пользуются случаем...
    Горный стрелок
  3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:27
    Подтявкивают заразы, внимания мало им уделяют, взрослые дядьки отношения выясняют, не до них.
    ul_vitalii
  4. Водолаз73420 (Михаил) Сегодня, 14:30
    Лидер Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал распоряжение о проведении учебных военных сборов с гражданами ДНР, пребывающими в запасе с целью формирования резерва в период нарастания военной угрозы. Об этом сказано на официальном сайте главы ДНР.
    Водолаз73420
  5. prior (Влад) Сегодня, 15:18
    Пока не прилетит ответка в Куев, так и будут бандеровцы издеваться над народом. Надо бы помочь донецким десятком-другим "Калибров", как ответ на Джавелины.
    prior
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