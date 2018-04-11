15:22 11 апреля
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Трамп: Готовься, Россия! Прилетят умные ракеты

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии, и призвал Россию приготовиться.

Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят — отличные, новые и умные. Тебе не следует оставаться партнером животного, которое наслаждается убийством людей газом.


Трамп: Готовься, Россия! Прилетят умные ракеты



Напомним, что к берегам Сирии выдвинулась внушительная группировка американских военных кораблей. Некоторые уже находятся в нескольких десятках морских миль от сирийского побережья. На этом фоне, как ранее уже сообщало "Военное обозрение", Россия начала учебные стрельбы в восточном Средиземноморье, закрыв внушительную по площади акваторию у сирийских морских границ.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США столкнутся с серьёзными последствиями, если они решатся нанести удар по сирийскому правительству и его армии, подчеркнув, что сообщения о «химической атаке» в Сирии являются провокацией.

Ранее Трамп говорил, что примет решение по Сирии в связи с «химатакой» в сирийской Думе в Восточной Гуте «в течение 24-48 часов».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 210

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  1. Водолаз73420 (Михаил) Сегодня, 14:29
    Ну... чему быть того не миновать. Нам остается только ждать.
    Водолаз73420
    1. Borik (Борис) Сегодня, 14:33
      Возможно ракеты и умные, вот только он круглый дура(че)к.
      Borik
      1. Николай С. (Николай) Сегодня, 14:35
        Россия будет сбивать ТОЛЬКО ракеты, выпущенные по Сирии - это Трамповы хотелки.
        МО РФ чётко заявило, что будут уничтожены носители (корабли и т.д.) этих ракет.

        Пора построить пролив имени Сталина.
        Николай С.
        1. 17085 (Dmitriy) Сегодня, 14:38
          Цитата: Николай С.
          Трампу МО РФ чётко объяснило, что будут уничтожены носители этих ракет.


          Трампу может и объяснило, только это выступление не для России, скорее для народонаселения СГА. Просто треп...
          17085
          1. Монос (Виктор) Сегодня, 14:40
            Тебе не следует оставаться партнером животного, которое наслаждается убийством людей газом.

            Я что-то пропустил? Мы стали партнёрами Мэй и Великобритании?
            Монос
            1. bulvas (Василий) Сегодня, 14:43
              Трамп: Готовься, Россия! Прилетят умные ракеты


              Вот же клоун

              Еще одно шоу как с Ыном?

              bulvas
              1. Монос (Виктор) Сегодня, 14:46
                Василий, моё почтение hi
                Цитата: bulvas
                Решил с нами играть как с Ыном?

                Ему показалось мало того, что он обгадился с Ыном. Решил с нами усугубить. laughing
                Монос
                1. bulvas (Василий) Сегодня, 14:48
                  hi
                  Приветствую, Виктор!
                  Извини, не поздоровался сразу - торопился место застолбить laughing

                  Цитата: Монос
                  Ему показалось мало того, что он обгадился с Ыном. Решил с нами усугубить.


                  Интересно,он со всеми играет по одному сценарию?
                  Как хороший бизнесмен - эксплуатирует идею, пока она не перестанет работать?

                  Только думаю, что у него уже заготовлен не один вариант отхода от опасного развития событий

                  Вообще, надо с этим делом решать

                  Умный человек сказал:
                  - лучше ужасный конец, чем ужас без конца


                  Может у нас перестанут ждать, когда дядя Сэм подобреет и за ум возьмутся

                  Только почему-то такое ощущение, что сценарий согласован, роли расписаны и всем оставлена возможность сохранить лицо ...
                  может и ошибаюсь, но есть такое чувство
                  bulvas
                  1. Logall (Александр) Сегодня, 15:02
                    Цитата: Трамп
                    Готовься, Россия, потому что они прилетят — отличные, новые и умные.
                    Цитата: bulvas
                    Может у нас перестанут ждать, когда дядя Сэм подобреет и за ум возьмутся

                    он забыл, что ракетоносцы умнее не станут! А чтобы их сохранить нужно самому стать умнее и не развязывать войны... hi
                    Logall
                    1. Сергей-svs (Сергей) Сегодня, 15:03
                      Да уже любая ракета умнее Трампа, начиная с ФАУ-2 1942 года. yes Кто нибудь отберите у этого дэбилойда твиттер... fool
                      laughing
                      Сергей-svs
                      1. Татьяна Сегодня, 15:14
                        Президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии, и призвал Россию приготовиться:
                        - Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят — отличные, новые и умные. Тебе не следует оставаться партнером животного, которое наслаждается убийством людей газом.

                        Военный преступник Трамп разговорился!
                        Татьяна
                  2. Монос (Виктор) Сегодня, 15:03
                    Цитата: bulvas
                    - лучше ужасный конец, чем ужас без конца

                    smile Я тоже ни разу не Макиавелли. Мне ближе методы Македонского. Поразить одну американскую лоханку и узел будет разрублен.
                    Монос
                    1. Logall (Александр) Сегодня, 15:09
                      Виктор hi , я хоть и люблю шахматы, но иногда правильнее сделать "ухи, мои ухи", чем долго и нудно "лошадью ходить"...
                      Цитата: Монос
                      Я тоже ни разу не Макиавелли. Мне ближе методы Македонского. Поразить одну американскую лоханку

                      hi
                      Logall
                      1. bulvas (Василий) Сегодня, 15:15
                        Цитата: Монос
                        Цитата: bulvas
                        - лучше ужасный конец, чем ужас без конца

                        smile Я тоже ни разу не Макиавелли. Мне ближе методы Македонского. Поразить одну американскую лоханку и узел будет разрублен.


                        100%%

                        Другого выхода у нас нет
                        дадим слабину - через некоторое время не будет России

                        Подозреваю, что удар может быть нанесен в другом месте

                        - Украина?

                        bulvas
                2. SOF (Александр) Сегодня, 15:08
                  Цитата: Монос
                  Ему показалось мало того, что он обгадился с Ыном. Решил с нами усугубить

                  ...вчера, у Соловьева телемост с Вашингтоном был. Д.Саймс ораторствовал.
                  В двух словах его речь можно описать так: в случае с КНДР, в конгрессе царил ажиотаж - тогда они именно обтрухались, поскольку считают Ына полным отморозком, а сейчас, когда имеют дело с нами - они, там в конгрессе, спокойные как танки........ ну не верят они в то, что мы сказали.......НЕ ВЕРЯТ
                  считают, что мы конфликта себе позволить не можем, поэтому промолчим..............
                  ....вот так.... а дальше как в поговорке, про назвавшегося "груздем"...
                  SOF
              2. Злой543 Сегодня, 14:52
                Цитата: bulvas
                Трамп: Готовься, Россия! Прилетят умные ракеты


                Вот же клоун

                Еще одно шоу как с Ыном?


                Проведем официальную церемонию прощания? Как корейцы?
                Злой543
                1. bulvas (Василий) Сегодня, 14:54
                  Цитата: Злой543
                  Проведем официальную церемонию прощания? Как корейцы?


                  Честно говоря, ничего не слышал об этом

                  Только я не понял, с кем прощаться?
                  С корейцами?
                  bulvas
              3. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 15:10
                Цитата: bulvas
                Вот же клоун


                Да, уж. Честно говоря, я думал, что Трамп умнее.
                Хотя, в этом случае речь может идти об неуклюжем артистизме. Но это тоже не от большого ума.
                x.andvlad
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:14
                  Цитата: x.andvlad

                  Да, уж. Честно говоря, я думал, что Трамп умнее.

                  Жирик вообще за него тост поднимал.
                  Кстати,а кто видел Елену Громову,она за него так переживала.Так хотела.что бы Трамп на выборах победил. Не забухала бы случаино от всего происходящего маразма
                  Александр романов
                  1. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 15:22
                    Лично я Жирика уже давно всерьез не воспринимаю.
                    Ну а эта вторая "звезда", видимо, такая же.
                    x.andvlad
            2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:01
              Монос
              Да, Виктор hi В один ряд поставлены с бритами и Мэй, как на призывной комиссии, разве что не в трусах smile
              ul_vitalii
              1. Монос (Виктор) Сегодня, 15:12
                Приветствую, Виталий hi
                Цитата: ul_vitalii
                В один ряд поставлены с бритами и Мэй, как на призывной комиссии, разве что не в трусах

                laughing Без трусов!?
                Монос
          2. фигвам (Сергей) Сегодня, 14:55
            Трамп: Готовься, Россия! Прилетят умные ракеты

            Представляете если бы Путин так сказал американцам! Это было бы воспринято как объявление войны.
            фигвам
            1. bulvas (Василий) Сегодня, 15:04
              Цитата: фигвам
              Трамп: Готовься, Россия! Прилетят умные ракеты

              Представляете если бы Путин так сказал американцам! Это было бы воспринято как объявление войны.


              Так Путин и сказал.
              1-го марта
              bulvas
        2. maverick5334 (Сергей) Сегодня, 14:40
          Скорее всего не собьют. Если пуск будет с дистанции 300-400км просто не успеют их сбить (ракеты).
          Не зря ж они тянут флот.
          maverick5334
          1. Монос (Виктор) Сегодня, 15:17
            Цитата: maverick5334
            Скорее всего не собьют. Если пуск будет с дистанции 300-400км просто не успеют их сбить

            Вы это серьёзно? Они лететь будут полчаса. И вы думаете их никто за это время не собьёт? smile
            Монос
      2. словак Сегодня, 14:43
        Цитата: Borik
        Возможно ракеты и умные, вот только он круглый дура(че)к.

        Трамп и есть животное. Ей богу, случись 11.09 в США хоть каждый день, жалость не появится вообще.
        словак
      3. bazzbazz (Максим) Сегодня, 14:44
        Скорее всего, ракеты умнее Трампа, они хоть знают где Сирия находится, в отличие от него!
        bazzbazz
      4. Венд (Анатолий) Сегодня, 14:55
        Цитата: Borik
        Возможно ракеты и умные, вот только он круглый дура(че)к.

        Вероятно ракеты настолько умные, что у границы Сирии развернуться и полетят домой. Ведь дома, то всегда лучше. laughing
        Венд
      5. Комментарий был удален.
      6. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 15:19
        Цитата: Borik
        Возможно ракеты и умные, вот только он круглый дура(че)к.

        Он ещё забыл сказать , что у него кнопка больше.
        MKPU-115
    2. askort154 (Александр) Сегодня, 14:36
      Ранее Трамп говорил, что примет решение по Сирии в связи с «химатакой» в сирийской Думе в Восточной Гуте «в течение 24-48 часов».

      Однако, эстонцы быстрее думают. Самовлюблённый шоумен, вместо президента страны, претендующей на "исключительность".
      askort154
    3. sergv Сегодня, 14:41
      Ну если закулисье так решило, то Трамп под козырек, но оно пожалуй решило пощупать, проверить реакцию, так сказать...
      sergv
    4. subbtin.725 (Анатолий) Сегодня, 14:42
      Не сы,братва,янки блефуют...
      subbtin.725
    5. trenitron (алексей) Сегодня, 15:06
      Я вот одного не понимаю...драка будет точно. В 100км. от Тартуса плавает обгаженный Дональд Кук, чего же ждут сирийцы. В их распоряжении Бастионы
      trenitron
      1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 15:10
        Ни какой драки не будет! Горлопан прокричал... и не более..





        Thirty-one minutes between “Get ready Russia, because [the missiles] will be coming” and “Stop the arms race?”
        ​Тридцать одна минута между "Готовься, Россия, потому что они прилетят" и "Остановим гонку вооружений?"

        — Марк Маккиннон, The Globe and Mail
        НасРать
        1. trenitron (алексей) Сегодня, 15:18
          Думаю все таки будет, слишком уж америкосы связь с реальностью потеряли и обнаглели в конец
          trenitron
          1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 15:22
            смешно читать...
            что бы США рискнули своим существованием?
            При карибском кризисе - США не рискнули, а сейчас когда гарантированно уничтожение США - рискнут? good
            НасРать
  2. НасРать (Евлампий) Сегодня, 14:29
    Хе-хе... Шоумен!
    НасРать
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:35
      Цитата: НасРать
      Хе-хе... Шоумен!


      Ракеты и те умнее... wassat wassat
      vorobey
    2. Vard Сегодня, 14:36
      Поражает их логика... Ну допустим погибли люди... Сирийцы... давайте убьём таких же Сирийцев... что бы отмстить... Что то не в порядке у Трампа с головой...
      Vard
      1. 8200 (8200) Сегодня, 14:40
        Смерть одного тирана спасет жизнь миллионов (С)
        8200
        1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 14:42
          Правильно - пусть американцы завалят Трампа!!! И спасут миллиарды!!!! wassat
          НасРать
        2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:45
          Цитата: 8200
          Смерть одного тирана спасет жизнь миллионов

          С большим удовольствием бы грохнул Трампа,но такои возможности у меня нет
          Александр романов
          1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 15:10
            А это что-то изменит?
            Ушлый_башкорт
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:19
              Цитата: Ушлый_башкорт
              А это что-то изменит?

              Одним ЧМ ОМ на земле меньше станет
              Александр романов
        3. boboss (Борис Борисович) Сегодня, 14:56
          Жалко Трампа....мог бы ещё жить
          boboss
      2. mig29mks (Вячеслав) Сегодня, 14:47
        И я о том же!не доказанных жертв десятки,а после удара будут тысячи и тоже мирных.
        mig29mks
        1. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 14:54
          Когда мирные гибнут от рук демократов, это не преступление
          SlavaS
      3. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:11
        С головой у него в порядке, только головы у англосаксонской верхушки совсем другого порядка, не человеческого. Гиены или шакалы, или еще какое-то зверье из романов Кинга, вот кто руководит западными миром.
        NordUral
    3. AleksPol (Александр) Сегодня, 14:43
      У нас тоже шоумены есть
      "Петербургские казаки заявили о намерении провести акцию, на которой планируется сожжение чучела президента США Дональда Трампа и флага Соединенных Штатов.

      В настоящее время акцию согласовывают со Смольным и подыскивают площадку для мероприятия, сообщил 78.ru атаман Санкт-Петербургского городского казачьего общества Андрей Поляков."
      А так всё равно тревожно как то .
      AleksPol
      1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 14:46
        Цитата: AleksPol

        А так всё равно тревожно как то .

        О.... так и до сердечного приступа не далеко....
        НасРать
        1. AleksPol (Александр) Сегодня, 14:48
          Не до этого далековато , надеюсь .
          AleksPol
      2. DRIVEX (Maxim) Сегодня, 14:58
        Тревожно... согласен.
        DRIVEX
      3. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 15:15
        У нас тоже шоумены есть
        какие шоумены? Клоуны! Как и всё "казачество", одни понты
        Hammerlock
  3. Eduard Petrov (Эдуард Петров) Сегодня, 14:29
    жирная провокация, ставки высоки как никогда. в ближайшее время узнаем, кто блефует.
    Eduard Petrov
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:37
      Цитата: Eduard Petrov
      . в ближайшее время узнаем, кто блефует.

      Да никто не блефует и так понятно,что бахнет.Ну а дальше ......будем готовится к 4 мировои ,заготавливая палки и камни
      Александр романов
      1. словак Сегодня, 14:45
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Eduard Petrov
        . в ближайшее время узнаем, кто блефует.

        Да никто не блефует и так понятно,что бахнет.Ну а дальше ......будем готовится к 4 мировои ,заготавливая палки и камни

        Не понадобятся ни палки, ни камни. Никому ничто уже не понадобится, случись мировая война.
        словак
      2. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 15:07
        Пошел упражняться в стрельбе из лука laughing
        Rostislav
    2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 14:39
      Цитата: Eduard Petrov
      жирная провокация, ставки высоки как никогда. в ближайшее время узнаем, кто блефует.

      Американцы торопятся...когда поступят на вооружение Авангарды,Буревестники,Посейдоны и Сарматы,военное преимущество матрассов испарится в тот же момент. А это два-три года. А посему,думаю,что это не блеф ни с нашей стороны ни со стороны матрассов.
      НЕКСУС
    3. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:15
      Думаю, что ударит, но вот по кому и где... А нашим нельзя расслабляться, ответить надо жестко. Дадим слабину, жди беду уже у нас дома.
      Мы никогда не были сильнее Запада, но никогда не прогибались, кроме морока 80-х. Надеюсь, что и сейчас не уступим. Слабых и трусливых не уважают и бьют.
      NordUral
  4. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 14:29
    Ну вот и С-400 в конце концов покажет на что он способен.
    профессор
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:33
      Цитата: профессор
      Ну вот и С-400 в конце концов покажет на что он способен.


      Олег а чем все таки сбивали недавно ваши ракеты... те которые пять из восьми... не стебусь .. серьезно спрашиваю может какая инфа есть? а то кроме красноречивого молчания вашего руководства и трех невнятных фоток в сети ничего не нагуглить..
      vorobey
      1. JIaIIoTb (Владимир) Сегодня, 14:36
        На что он способен покажет "Калибр-НК(ПЛ)" и кинжал на пару с бастионами.
        JIaIIoTb
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 14:40
          Цитата: JIaIIoTb
          На что он способен покажет "Калибр-НК(ПЛ)" и кинжал на пару с бастионами.

          Не только...например Х-32...веселая такая красная ракета.
          НЕКСУС
          1. ALEX_SHTURMAN (Алексей) Сегодня, 14:51
            Уважаемый Нексус, а вы случайно не знаете возможна ли подвеска противокорабельной Х-32 на Миг-25 имеющиеся в составе Сирийской армии? Как мне кажется это было бы просто шикарным вариантом.. Сирийцы завалят Амерский корабль, а мы тут будем вообще не причём request
            ALEX_SHTURMAN
            1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 14:56
              Цитата: ALEX_SHTURMAN
              а вы случайно не знаете возможна ли подвеска противокорабельной Х-32 на Миг-25 имеющиеся в составе Сирийской армии?

              Увы...ракета совсем не маленькая...и носитель под нее один-Ту-22М3М

              Носитель — Ту-22М3М
              3,5-4,6 Маха (от 4000 до 5400 километров в час или 1100–1500 метров в секунду)
              Дальность пуска — 600-1000 км
              Дальность захвата РЛС ГСН - 200–300 км (при пуске с большей дальности требуется внешнее целеуказание об примерном районе наличия цели до захвата цели ГСН).
              Высота полёта максимальная — 40000 м
              НЕКСУС
              1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 15:17
                хорошая, правильная ракета
                Hammerlock
                1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:22
                  Цитата: Hammerlock
                  хорошая, правильная ракета

                  Изюминка ее в том,что она пикирует практически вертикально на цель...
                  НЕКСУС
          2. JIaIIoTb (Владимир) Сегодня, 14:52
            Про прощения, упустил, исправлюсь hi
            JIaIIoTb
      2. Мавр (Андрей) Сегодня, 14:36
        Говорят "Буком"
        Мавр
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:39
          Цитата: Мавр
          Говорят "Буком"


          в том и дело что говорят...
          vorobey
      3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:39
        Цитата: vorobey
        Олег а чем все таки сбивали недавно ваши ракеты...

        Саня,да ничего там не сбили.По взрывам БЧ посмотри видео. Вошло всё ,как в масло
        Александр романов
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:44
          Цитата: Александр романов
          Цитата: vorobey
          Олег а чем все таки сбивали недавно ваши ракеты...

          Саня,да ничего там не сбили.По взрывам БЧ посмотри видео. Вошло всё ,как в масло


          кинь ссылки
          vorobey
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:46
            Цитата: vorobey

            кинь ссылки

            Да во вчерашних статьях евреи выкладывали ,где то. Поищу ща
            Александр романов
      4. Dababi (Владимир) Сегодня, 14:44
        Их сбили ПВО Сирии, из комплексов которые были им поставлены много лет назад.
        Dababi
      5. kos2910 (Константин) Сегодня, 14:48
        Олег а чем все таки сбивали недавно ваши ракеты

        Была информация о поставке в Сирию 40 Панцирей, скорее всего они. Логично прикрывать объекты ими. Хотя может и Буки.
        kos2910
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:17
          Цитата: kos2910
          Была информация о поставке в Сирию 40 Панцирей

          Топоры -это профиль ТОРов...и в Сирии их может быть куда больше,чем Панцирей.
          Батарея ЗРК «Тор» способна противостоять и более современным видам крылатых ракет, например AGM-65 Maverick, оснащенным лазерной головкой самонаведения.
          НЕКСУС
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:34
      Цитата: профессор
      Ну вот и С-400 в конце концов покажет на что он способен.

      Олег,я тут завещание составил,долги завещал воробью,кота тебе ! Самовывоз
      Александр романов
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:38
        Цитата: Александр романов
        Цитата: профессор
        Ну вот и С-400 в конце концов покажет на что он способен.

        Олег,я тут завещание составил,долги завещал воробью,кота тебе ! Самовывоз


        ни хрена.. am am .. кота делить будем... одни долги мне.. пусть Соколов тоже платит они и живут лучше... бомбоубежище себе позволяют персональные... laughing laughing
        vorobey
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:48
          Цитата: vorobey
          ... бомбоубежище себе позволяют персональные..

          С персональной распутной девкой wink
          Александр романов
          1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:54
            Цитата: Александр романов
            С персональной распутной девкой


            и зачем ему еще кот... am am
            vorobey
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:59
              Цитата: vorobey
              и зачем ему еще кот.
              Ну а что делать,сегодня у многих сексуальные отклоненияwassat
              Александр романов
        2. Злой543 Сегодня, 14:57
          Могу присоединиться , заберете моего, если найдете, он воробьев любит , и долгов нету
          Злой543
          1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:09
            Цитата: Злой543
            он воробьев любит


            не надо мне чтобы меня кот любил... добрый вы наш.. laughing laughing
            vorobey
    3. НасРать (Евлампий) Сегодня, 14:35
      За одно и Тополь-М - себя покажет... wassat
      НасРать
    4. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 14:35
      Цитата: профессор
      Ну вот и С-400 в конце концов покажет на что он способен.

      И не только Триумф,но и Панцири и Бастионы и Искандеры...благо целей для этих комплексов на любой вкус. Вот и поглядим,на что способны Иджисы-шмиджисы ,стелс-технологии и матрассовская исключительность.
      Теперь по статье..
      Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят — отличные, новые и умные. Тебе не следует оставаться партнером животного, которое наслаждается убийством людей газом.

      Чтоб потом не задавали тупой вопрос-А нас то за что?
      НЕКСУС
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:40
        Цитата: НЕКСУС
        Вот и поглядим,на что способны Иджисы-шмиджисы ,стелс-технологии и матрассовская исключительность.

        Нексус,теперь ты согласен,что трамп И Д И О Т?
        Александр романов
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 14:43
          Цитата: Александр романов
          Нексус,теперь ты согласен,что трамп И Д И О Т?

          Отсутствие самосохранение не является признаком идиотизма. Хотя ,если честно,как говаривал один мой знакомый,это не второй курс МГУ,а первый этаж Кащенко.
          НЕКСУС
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:52
            Цитата: НЕКСУС
            Хотя ,если честно,как говаривал один мой знакомый,это не второй курс МГУ,а первый этаж Кащенко.

            То есть мы имеем дело с острой фазой шизофрении.
            Александр романов
            1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:00
              Цитата: Александр романов
              То есть мы имеем дело с острой фазой шизофрении.

              С хронической манией величия и отсутствия инстинкта самосохранения. Тут уже никаким медикаментом не запломбируешь.
              НЕКСУС
          2. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 15:06
            Что ему самосохранение, он же не на передовой, надеется за морем отсидеться.
            SlavaS
      2. Dababi (Владимир) Сегодня, 14:50
        Мы не впервые заступаемся за Сирию. В период войны в Ливане, когда была реальная опасность со стороны США начать боевые действия, появился вот такой документ:
        В создавшейся обстановке, когда в события, помимо Сирии и Израиля, могли быть втянуты регулярные подразделения вооружённых сил, и корабли военно-морского флота США, также войска других стран региона, Москва пошла на беспрецедентный шаг – подписав с Дамаском в октябре 1980 года соглашение, один из пунктов которого гласил:
        - «Если третья сторона произведёт вторжение на территорию Сирии, то Советский Союз будет вовлечён в события».
        Dababi
        1. Dababi (Владимир) Сегодня, 14:52
          И ведь "зассали" в тот раз и сейчас побоятся. У них Филиповых, Матросовых, Талалихиных нет!
          Dababi
    5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:36
      Боюсь, там не С-400, а "Кинжал" прилетит. И может, даже не один wassat
      Горный стрелок
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 14:51
        Цитата: Горный стрелок
        Боюсь, там не С-400

        С-400 кстати очень способен и по морским целям работать... hi
        НЕКСУС
      2. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 15:14
        Боюсь, там не С-400, а "Кинжал" прилетит. И может, даже не один

        Вам то чего бояться? Или Вы уже каюту застолбили на той АУГ, которая сейчас к берегам Сирии прется?
        Rostislav
    6. Водоплавающий (Сергей) Сегодня, 14:38
      Ну вот и С-400 в конце концов покажет на что он способен.

      А атаковать корабли США опять не будут?
      Водоплавающий
    7. Аскет (Станислав) Сегодня, 14:56
      Цитата: профессор
      Ну вот и С-400 в конце концов покажет на что он способен.

      Слишком велика честь для умных трамповских ракет, это дело Панцирей и Буков работать по таким целям.
      Как сообщают РИА-Новости, Россия за последние годы поставила Сирии до 40 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» для защиты от нападений с воздуха, сообщил источник в Минобороны.
      Аскет
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:14
        Трамп напоминает мне ЕБН, который помнится показывал по телевизору как работает снайпер в ходе контртеррористической операции. laughing
        ul_vitalii
    8. krops777 (Алексей) Сегодня, 15:10
      Ну вот и С-400 в конце концов покажет на что он способен.


      Ну тогда и Воевода, Булава, Тополь М, вы этого что ли хотите? Не надо шутить с огнем это еще с детства нам говорили.
      krops777
    9. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:16
      Ждешь, проф, что облажаемся? Вот и проверим твоих дружков на невидимость и невредимость. А недостатки комплексов учтем и исправим, коли будут.
      NordUral
  5. Сергей Перфильев (Сергей Перфильев) Сегодня, 14:30
    замес начинается.
    Сергей Перфильев
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 14:33
      замес начинается.

      На словах... smile что мешало Трампу послать ракеты Ыну...однако этого не произошло...посмотрим как далеко на этот раз зайдет ТРАМП и ПЕНТАГОН...с огнем играют имбицилы belay .
      Тот же ЛЕХА
      1. Boris63 (Борис) Сегодня, 14:40
        Ын обещал сразу ЯО бахнуть
        Boris63
      2. Totah155 (Alex) Сегодня, 14:42
        Мешал Сеул
        Его бы раздолбили ствольной артиллерией
        Totah155
        1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 14:47
          А тут может помешать Израиль...- ядерный заряд может рядом рвануть.... bully
          Как Вы там, готовы за идеи Трампа сгореть ? wassat
          НасРать
      3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 15:21
        Алексей, с КНДР было проще и предсказуимей. Там нет войны и вооруженной оппозиции с трёх сторон. Как будет в Сирии? Нам остаётся только наблюдать и молиться. Кстати, массовая молитва делает чудеса. Японцы в прошлом веке испробовали.
        sabakina
      4. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:21
        Только что прочел, как один чуть авианосец не спалил, играясь с сигнальными игрушками, угробил 44 пилота, "хероев" Вьетнама.
        Может Трамп и К пытаются повторить?
        Мозгов у них нет? Или надеются, что в Кремле струсят. Так этот страх этой "нашей" власти выйдет боком, не стерпит наш народ позора и нищету в комплекте.
        NordUral
    2. фигвам (Сергей) Сегодня, 14:34
      Ну чё, после удара мобилизация?
      фигвам
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:01
        Цитата: фигвам
        Ну чё, после удара мобилизация?

        Не уверен,что успею добежать до ближайшеи части
        Александр романов
  6. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 14:30
    Пахнет AGM-158 JASSM-ER . Это куда опаснее Томагавка, и носители поражены не будут. 4-6 B1B запустят их с расстояния до 1000 км в количестве 96-144 шт например. Этого хватит для дыры в ПВО, через неё будут пропущены топоры и другое. Вряд ли стоит игра свеч здесь...никто не знает, какая эффективность этого оружия - оно ещё никогда не применялось.
    Vadim851
    1. Водолаз73420 (Михаил) Сегодня, 14:33
      Беда будет.....
      Водолаз73420
      1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 14:34
        Цитата: Водолаз73420
        Беда будет.....

        Ни хрена не будет.... tongue
        НасРать
        1. фигвам (Сергей) Сегодня, 14:58
          Цитата: НасРать
          Ни хрена не будет....

          Баба Ванга думала наоборот.
          фигвам
        2. амирбек (Бахти) Сегодня, 15:00
          Цитата: НасРать
          Ни хрена не будет....

          и все таки как сработает ПВО РЭБ при счете за 1000 ракет в хрен знает каком интервале ... и какие сюрпризы ждать от начинок ... может просто столкнуть с орбиты глаз сарумана angry
          амирбек
          1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 15:05
            Не будут палить матрасы...не будут!
            НасРать
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:22
              Цитата: НасРать
              Не будут палить матрасы...не будут!

              Зубы на кон ставишь?
              Александр романов
      2. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 14:50
        Нужно договариваться...например о разведении части сил, например иранских. Да, невыгодно, но не устроить же ядерную войну из-за нескольких человек.
        Vadim851
        1. Dali Сегодня, 15:11
          Т.е. вы предлагаете по сути сдаться?!
          Так после этого нас никто в серьёз воспринимать не будет ... если кидаловом заниматься будем ... Хотя вам, западенской белоруской части эт и надо ...

          Ну и ... кто сказал, что эту ракету ни чем не усмирить нельзя?! belay
          И типа не чем ...?! belay
          Dali
    2. Vard Сегодня, 14:46
      Судя по данным в открытой печати предназначена для поражения слабозащищённых укрытий полевого типа... Использует при полёте GPS и инфракрасную головку наведения на конечном участке полёта... Короче тот же топор...
      Vard
      1. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 15:00
        Да, профиль полета сходен, ЭПР очень малая, менее 0,1.Обнаружить труднее, не говоря о уничтожении носителя. Чем сбивать Б1, Б2 на расстоянии сотни км от берегов Сирии?
        Vadim851
        1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 15:06
          лодками...подводными... tongue
          НасРать
    3. Koshel2901 (Алекс) Сегодня, 15:08
      Первым делом валить спутники ...
      Koshel2901
      1. Dali Сегодня, 15:17
        Уже даже в сми пишут, что наши gps их в небе Сирии глушат ... так что пока по проще обойдёмся
        Dali
  7. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 14:30
    Ребята,так и до большой войны можно доиграться...Неужели у Трампа совсем нет мозгов?!!
    Magic Archer
    1. P0LYM (Юрий) Сегодня, 14:38
      Ты на рожу его посмотри... там всё написано)))
      P0LYM
    2. Водоплавающий (Сергей) Сегодня, 14:42
      Ребята,так и до большой войны можно доиграться...Неужели у Трампа совсем нет мозгов?!!

      Почему нет мозгов? Сказал и сделал! А наши сказали......и потопят носителей?
      Водоплавающий
      1. Digtoyou Сегодня, 15:00
        Хотя бы один. Как в конфликте Англии и Аргентины, за Фолклендские острова. Получив раз жестко по морде, они отступят. До этого никак и никогда.
        Digtoyou
      2. Koshel2901 (Алекс) Сегодня, 15:10
        Ракеты будут сбивать, а носители сомневаюсь. Жизни п-ов дороже для Наших руководителей чем наши и тем более сирийцев
        Koshel2901
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:43
      Цитата: Magic Archer
      Неужели у Трампа совсем нет мозгов?!!

      есть. и поэтому войны не будет. вся эта показуха в угоду конгрессу, корорый его душит за мягкость в отношении России. Корее он так же угрожал. всё кончилось пшиком
      LSA57
      1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 15:13
        Этот петух патлатый уже переобулся. Его запала хватило на полчаса. Вот его последний твит (про "готовься Россия к умным ракетам" был предпоследний):
        Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?
        В моем вольном переводе: у нас с Россией самые плохие отношения со времен холодной войны. Без причин. России нужна наша помощь в экономике, а это проще простого. Всем народам нужно работать вместе. Остановим гонку вооружений?
        сорок восьмой
    4. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:56
      Цитата: Magic Archer
      Ребята,так и до большой войны можно доиграться...Неужели у Трампа совсем нет мозгов?!!

      Президенту, в западном понимании этого слова, мозги не нужны, он простой исполнитель тех структур, которые его туда поставили и озвучивает те тексты, которые для него пишут. Что поделаешь, западная политическая традиция. С другой стороны, капитализм в очередной раз подошел к очередному системному и экономическому кризису, решить который может только мировая война. Что уже два раза случалось в прошлом столетии. Так что метод для запада отработанный. Что касается ядерного оружия, тут как то не всё однозначно. Может побоятся, ведь даже Гитлер не решился применить химическое оружие во второй мировой войне, а в той войне правил не было. В общем не знаю, кто на что решится. Смело могу сказать одно, что глобальная война без применения ядерного оружия, это именно то, что нужно сейчас западу для выживания, только кто ему даст. Впрочем, это сугубо моё мнение.
      Orionvit
    5. амирбек (Бахти) Сегодня, 15:11
      Цитата: Magic Archer
      Неужели у Трампа совсем нет мозгов?!!

      дело в том, что там президента как бы нету! последний был черный! а теперь это кукольный театр который заканчивает свое представление lol
      амирбек
  8. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 14:30
    Это он чего,нам войну шас объявляет?
    Proton
    1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 14:34
      Буквально, он сообщил, что будет бомбить Сирию. Технически, ей он и объявил войну. Между строк, да, нам он поставил ультиматум.
      сорок восьмой
  9. Росомаха (Анатолий) Сегодня, 14:31
    Назвав главу государства "животным" он сам таким стал, это просто немыслимо... am
    Росомаха
  10. Dr Dron (Dr Dron) Сегодня, 14:31
    Фактически это объявление войны, причем в открытую?
    Dr Dron
  11. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 14:31
    Готовы. Пускайте
    сорок восьмой
  12. albert (albert wesker) Сегодня, 14:32
    Рыжий пес хочет войны.Посмотрим как он в самом будет "геройствовать". negative
    albert
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:03
      Цитата: albert
      Посмотрим как он в самом будет "геройствовать"

      С Северной Кореей засцал, хотя целых два авианосца подогнал. А теперь даже хочет встретится с самим Кимом. laughing Впрочем, думаю на провокацию решатся, может не столь масштабную. Товарищ Трамп пока подготавливает "общественное" мнение, как всегда всячески демонизируя Асада, а за одно конечно и Россию, куда же без неё.
      Orionvit
  13. мерцание (Николай) Сегодня, 14:32
    Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они полетят – хорошие, новые и «умные»
    полетят - хорошие, новые и "умные" китайские девайсы.
    мерцание
  14. Oznob (Станислав) Сегодня, 14:32
    Какое убожество.
    Oznob
  15. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:34
    Шоумен не боится получить "глупые" Русские ракеты прямо к себе на лужайку? Или уже пожил, хватит? А дети и внуки?
    Горный стрелок
    1. Sewer Krainiy (Sewer Krainiy (Пётр)) Сегодня, 14:49
      А также вся Америка? На передаче Соловьева Коуэн сказал, что в случае ядерной войны от России только часть останется. Ему в ответ, а вам то что от этого... Америки вообще не будет.
      Печально, что о возможности ядерной войны начинают говорить в СМИ, соцсетях... как бы допускают возможность, соглашаются и за бугром и у нас...народ молчит. А жить-то хочется, ребята...
      Sewer Krainiy
  16. Александр. (Александр) Сегодня, 14:34
    Цитата: Proton
    Это он чего,нам войну шас объявляет?

    Трап как и Обмана балаболки в основном, поживем увидем что получится
    Александр.
  17. Комментарий был удален.
  18. Ethiopian_Colonel (Радик) Сегодня, 14:35
    Объявление войны?
    Ethiopian_Colonel
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:53
      Цитата: Ethiopian_Colonel
      Объявление войны?

      Да практически
      Александр романов
  19. Мавр (Андрей) Сегодня, 14:35
    Когда мне страшно, я тоже много говорю.
    Мавр
    1. амирбек (Бахти) Сегодня, 15:19
      Цитата: Мавр
      Когда мне страшно, я тоже много говорю

      в куке тоже наверно опять все обделались ... как бы от вони не сдетонировало что ... а то бое комплект еще приличный "умный такой" мож где и ядерный belay
      амирбек
  20. Водолаз73420 (Михаил) Сегодня, 14:36
    Надеюсь наши там готовы....Главное чтоб никто не погиб....
    Водолаз73420
  21. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 14:36
    Нет слов! Быть войне!
    Кокарев Михаил
  22. sergv Сегодня, 14:37
    Артист блефует, главное побольше страшных слов
    sergv
  23. Vikalst (Виктор) Сегодня, 14:38
    Мир -театр, люди в нем актеры....Думаю, Трамп договорился с ВВП, что ему перед выборами надо "выступить с понтами"....Поэтому и подготовили "отходной маневр" - Британия неожиданно заявила о "недостаточности улик" (хотя до этого ей было наплевать)...Тут важно как выступят остальные основные игроки...Думаю Китай как всегда поддержит нас морально, а США - материально....Турецкий султан после дружеских обьятий с ВВП так же "по-дружески"поможет коалиции....Иран самое большое предоставит для РФ авиабазу....и дальше будет молиться аллаху Остальные -затаятся....чтобы потом сдаться победителю....Войны скорее всего не будет, по ВЫВОДЫ о "друзьях-товарищах" надо сделать обязательно.....
    Vikalst
  24. My_Log_In (Евлампий) Сегодня, 14:38
    дожили, уже войну через твиттер объявляют... Даже просто на улице за такие слова можно в "репу" схлопотать... Это нормально считается теперь в международных делах?
    My_Log_In
  25. Елизар Задунайский (Елизар Задунайский) Сегодня, 14:38
    ответ был что сбивать будут ракеты и их носители а сейчас отползаем
    Елизар Задунайский
    1. Dali Сегодня, 15:20
      Эт кто сказал, что отползаем?
      Dali
  26. gig334 (прохожий) Сегодня, 14:38
    Интересно. Трапм готов, что бы его дочурка блювала от радиации. Ушлёпок он, топить их эсминцы надо.
    gig334
  27. bumer84 (Россия) Сегодня, 14:38
    Вперед. Трампу необходим хоть какой то реванш в военном смысле, а то предшественники бомбили и открывали геноцид ,а он что лысый? + сейчас допрашивают (ФБР) его личного адвоката и обыски ,вот и нужно всех отвести от реальной проблемы. Потрясти дубиной захотели, но это может привести к затоплению одного из их эсминца и тогда........ ВПЕРЁД!!!
    bumer84
  28. Дед Мозай Сегодня, 14:39
    Блефует, Ын не даст соврать!
    Дед Мозай
  29. Валерий Саитов (Валера Мерке) Сегодня, 14:39
    К Дню Космонавтики подгадали...твари.
    Валерий Саитов
  30. Skay (Сергей) Сегодня, 14:39
    Трамп: Россия ... Тебе не следует оставаться партнером животного, которое наслаждается убийством людей газом

    Да не партнеры мы тебе, не партнеры!...
    Skay
  31. Natalia777 (Наталья) Сегодня, 14:40
    А так хочется, чтобы ответка была не только по ракетам, но и по их носителям.
    Natalia777
    1. Mstivoy (Иван) Сегодня, 14:59
      По носителям данных идей, другими словами по головам в фашингтоне...
      Mstivoy
    2. Злой543 Сегодня, 15:03
      А так же по их отправителям
      Злой543
  32. My_Log_In (Евлампий) Сегодня, 14:40
    Цитата: Eduard Petrov
    ...в ближайшее время узнаем, кто блефует.

    Вдруг окажется, что это не мы блефовали? Типа, один раз не ... считается, но ведь это будет уже не первый раз...
    Как с ним дальше дела делать?
    My_Log_In
  33. askme (Илья) Сегодня, 14:41
    Нужно объявлять всеобщую мобилизацию. Такие слова Главнокомандующего ВС США имеем право и должны рассматривать как объявление войны. Само по себе это казус белли. Единственное... перед этим нужно направить официальный запрос ему по поводу этой заявы, что конкретно он имеет ввиду. И если начнет включать заднюю - опустить его официально...
    askme
  34. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 14:41
    шут гороховый
    Azazelo
  35. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 14:42
    Как же ЭТО хамло задолбало! Похоже такого понятие как дипломатия больше нет и пока не отгремит Третья Мировая не будет....
    Topotun
  36. P0LYM (Юрий) Сегодня, 14:42
    Ну я так понимаю, общество не против ядерной войны?!))
    P0LYM
  37. Rossia (Ivan) Сегодня, 14:42
    Оно конечно красиво, хорошо говорит, хочется даже в книжечку цитат записать. Но, помоему, слишком много, долго телятся, одно из важнейших преимуществ - фактор внезапности, утрачен. Надо грозно хмурить брови максимум за сутки, за час по спецканалу предупреждать Россию, чтоб седалище в горсть и бежали, куда глаза глядят. И вбамбливать в пыль. А этот.. шоумэн. немного разочарован
    Rossia
  38. Pacifist (Виктор) Сегодня, 14:43
    мда... пафосное угробище... чему радуется и чем хвастается непонятно... главное правило умной политики никогда и никого не загонять в безвыходное положение, особенного того, кто может ответить.
    Pacifist
  39. krokodil25 (Геннадий) Сегодня, 14:43
    америка а ты готова к ответке?!
    krokodil25
  40. Старлей запаса (Аркадий) Сегодня, 14:43
    Не надо бы, чтоб началась последняя мировая война.
    Старлей запаса
    1. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 15:17
      де не последняя, сколько их ещё будет
      SlavaS
  41. cariperpaint Сегодня, 14:43
    вот кретин...он вообще следит хоть иногда за тем что говорит? после таких заявлений РВСН в полную же приведут ...
    cariperpaint
    1. askme (Илья) Сегодня, 14:48
      Уже. По-тихому привели.
      askme
  42. Mstivoy (Иван) Сегодня, 14:44
    #ТРАМПЖИВОТНОЕ
    Mstivoy
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:54
      Цитата: Mstivoy
      ТРАМПЖИВОТНОЕ

      Знаем
      Александр романов
    2. Digtoyou Сегодня, 15:20
      А так хотелось на майские рыбку половить и шашлыки поесть.
      Digtoyou
  43. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 14:46
    Не говори гоп, пока не увидеш во что прыгнул.
    Servisinzhener
  44. Res_Ullus (Виталий) Сегодня, 14:47
    Бить собак страшных.
    Res_Ullus
  45. Eduard Petrov (Эдуард Петров) Сегодня, 14:47
    будет все как год назад: что-то несущественное побомбят, что-то не долетит и на этом все успокоятся. войны не будет, так вижу.
    Eduard Petrov
  46. Леонид Захаров (Леонид Захаров) Сегодня, 14:49
    - Россия берегись! А то мы сделаем с тобой тоже самое что сделали с КНДР!
    - А что было в КНДР?
    - Да просто повоняли и уплыли к берегам Америки.
    Леонид Захаров
  47. Власик (Константин) Сегодня, 14:49
    Так , все ясно пошел собираться, я так понимаю скоро объявят всеобщую мобилизацию ...детей жалко.
    Власик
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:54
      Цитата: Власик
      Так , все ясно пошел собираться, я так понимаю скоро объявят всеобщую мобилизацию

      Да посиди еще часок
      Александр романов
    2. Старлей запаса (Аркадий) Сегодня, 14:58
      Цитата: Власик
      я так понимаю скоро объявят всеобщую мобилизацию

      Щас мне 67 с половиной лет, а мобпредписание так и вклеено в в. билете. Встретимся!
      Старлей запаса
  48. Runoway (Runoway) Сегодня, 14:50
    Цитата: Николай С.
    МО РФ чётко заявило, что будут уничтожены носители (корабли и т.д.) этих ракет.

    Вы в это верите??? Озабоченно прожуем, оправдываясь на не желанием третьей мировой,только вот следующим шагом эти кораблики будут у наших границ. Смысл был два года чистить Сирию, защищать Асада, если гегемон без суда и следствия решил взять уничтожить все труды. Не верю,что заступимся, слишком сильно зависим от противника от стабилизационного фонда до бакса и ценных бумаг, плюс половина правительства и элиты на низком старте за бугор если что
    Runoway
  49. Мавр (Андрей) Сегодня, 14:51
    Блин, я как раз сегодня за кроссовками на лето собирался, а теперь думаю - ну их это кроссовки wassat
    Мавр
  50. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 14:52
    Бестолковый Утёнок, русские фугасы уже в континентальной части Пиндо..стана..Не поздно ли пугать 2500 лет пуганых русских, они ведь могут и разозлиться..
    Злой 55
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