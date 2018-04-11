Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят — отличные, новые и умные. Тебе не следует оставаться партнером животного, которое наслаждается убийством людей газом.

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии, и призвал Россию приготовиться.Напомним, что к берегам Сирии выдвинулась внушительная группировка американских военных кораблей. Некоторые уже находятся в нескольких десятках морских миль от сирийского побережья. На этом фоне, как ранее уже сообщало "Военное обозрение", Россия начала учебные стрельбы в восточном Средиземноморье, закрыв внушительную по площади акваторию у сирийских морских границ.Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США столкнутся с серьёзными последствиями, если они решатся нанести удар по сирийскому правительству и его армии, подчеркнув, что сообщения о «химической атаке» в Сирии являются провокацией.Ранее Трамп говорил, что примет решение по Сирии в связи с «химатакой» в сирийской Думе в Восточной Гуте «в течение 24-48 часов».