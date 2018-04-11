15:27 11 апреля
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Сирийская армия может применить комплексы «Скад»

В случае необходимости сирийская армия может применить жидкотопливные ракеты комплекса «Скад», несколько сотен которых по-прежнему хранятся в секретных укрытиях, пишет Вестник Мордовии.

Сирийская армия может применить комплексы «Скад»


Среди них есть модернизированные варианты с дальностью до 700 км. То есть, при помощи таких ракет можно уверенно поражать объекты на некоторых базах НАТО, находящихся в районе Средиземного моря, отмечает издание.




«Обычно считается, что "Скады" не обладают высокой точностью, но речь идет об усовершенствованных образцах с повышенными характеристиками. Поэтому потенциальным агрессорам обольщаться не стоит», говорится в публикации Виктора Крылова.



Как отмечает автор, боевые действия в Йемене продемонстрировали, что американские комплексы «Патриот» довольно часто «испытывают затруднения» с перехватом ракет даже ранних модификаций. Поэтому Соединенные Штаты и их сателлитов могут ожидать большие проблемы, заключает он.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 17

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 14:42
    ...Сирийская армия может применить комплексы «Скад»...

    Например для причёсывания бармалеев и самозванных "учителей" в Ат-Танфе.
    Вот где возмущению не будет предела. Примерно так: "Как так, величайших воинов на свете "побрили", какие-то войска законного правительства! Мы их не признаём! Сейчас будем наказывать! Как посмели собственной территорией распоряжаться!".
    Андрей К
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:55
      Здравствуй, Андрей hi Правильно. А чего их беречь, надо использовать, застоялись кони в стойле.
      ul_vitalii
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 14:59
        День добрый Виталий hi
        Это я так размечтался.
        А вообще какой-то сюрреализм. Впёрлись в чужую страну, натаскивают головорезов и при этом умудряются читать мораль.
        Всё с ног на голову.
        Андрей К
    2. Монос (Виктор) Сегодня, 14:55
      Представляю себе этот салют, когда в разные стороны полетят "Скады"! Саудовская Аравия, Израиль, Иордания, американские базы в Ираке...
      Монос
      1. san4es Сегодня, 15:07
        hi Привет Вить.
        Цитата: Монос
        Представляю себе этот салют, когда в разные стороны полетят "Скады"...

        ...И ещё: M600, Frog 7, Zilzal 2 и 302mm, 220mm fellow
        13 июл. 2012 г.
        san4es
        1. Монос (Виктор) Сегодня, 15:21
          Здравствуй, Саша hi
          Цитата: san4es
          ...И ещё: M600, Frog 7, Zilzal 2 и 302mm, 220mm

          В общем, фейерверк получится знатным! А, ведь, есть ещё и наши "Бастионы"...
          Монос
  2. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 14:43
    Обе стороны демонстрируют мускулы. Беда в том, что после первого обмена ударами остановится уже будет проблематично.....
    Topotun
  3. 8200 (8200) Сегодня, 14:50
    Классная парковка!
    8200
    1. Злой543 Сегодня, 15:21
      Как залазят то? Через люки?
      Злой543
  4. Zomanus (Алексей) Сегодня, 14:55
    Ну при таком количестве ракет о точности отдельной ракеты говорить не стоит.
    Прилетит всем...
    Zomanus
  5. Vard Сегодня, 14:55
    США пользуются тем что их ракеты долетают до стран, которыми они недовольны... а вот ракеты стран которые недовольны США к сожалению до США не долетают...
    Vard
  6. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:58
    трамп заявил

    Россия обещает сбить любые ракеты, выпущенные в сторону Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и „умные“! Вы не должны были поддерживать животное, которое убивает собственных людей газом и развлекается этим.
    Heterocapsa
    1. Borik (Борис) Сегодня, 15:09
      Ракеты умные, но вот тот кто собирается их применить - без мозгов.
      Borik
    2. megadeth (altar) Сегодня, 15:21
      Ну вот и ответ, будет или нет МРУ по САР, дело за Владимиром....
      megadeth
  7. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 15:02
    По НАТОвским базам Асад стрелять не будет, нет смысла так подставляться. А вот по базам, которые исключительно наглые пингвины на территории Сирии понастроили, вполне может прилететь. Но не раньше, чем Идлиб и иже с ним зачистят от бородатых мальчиков.
    Rostislav
  8. megadeth (altar) Сегодня, 15:18
    Россия и Сирия отвечать на удар не будут...
    megadeth
  9. megadeth (altar) Сегодня, 15:24
    Предлагаю ответить зарвавшимся империалистам, высокими показателями в авиадарсе и танковом биатлоне.
    megadeth
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