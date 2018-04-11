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Сирийская армия может применить комплексы «Скад»
В случае необходимости сирийская армия может применить жидкотопливные ракеты комплекса «Скад», несколько сотен которых по-прежнему хранятся в секретных укрытиях, пишет Вестник Мордовии.
Среди них есть модернизированные варианты с дальностью до 700 км. То есть, при помощи таких ракет можно уверенно поражать объекты на некоторых базах НАТО, находящихся в районе Средиземного моря, отмечает издание.
«Обычно считается, что "Скады" не обладают высокой точностью, но речь идет об усовершенствованных образцах с повышенными характеристиками. Поэтому потенциальным агрессорам обольщаться не стоит», говорится в публикации Виктора Крылова.
Как отмечает автор, боевые действия в Йемене продемонстрировали, что американские комплексы «Патриот» довольно часто «испытывают затруднения» с перехватом ракет даже ранних модификаций. Поэтому Соединенные Штаты и их сателлитов могут ожидать большие проблемы, заключает он.
Среди них есть модернизированные варианты с дальностью до 700 км. То есть, при помощи таких ракет можно уверенно поражать объекты на некоторых базах НАТО, находящихся в районе Средиземного моря, отмечает издание.
«Обычно считается, что "Скады" не обладают высокой точностью, но речь идет об усовершенствованных образцах с повышенными характеристиками. Поэтому потенциальным агрессорам обольщаться не стоит», говорится в публикации Виктора Крылова.
Как отмечает автор, боевые действия в Йемене продемонстрировали, что американские комплексы «Патриот» довольно часто «испытывают затруднения» с перехватом ракет даже ранних модификаций. Поэтому Соединенные Штаты и их сателлитов могут ожидать большие проблемы, заключает он.
Использованы фотографии: Отвага2004
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