Как выглядит авиабаза T-4 после ракетной атаки

Иранское информационное агентство Tasnim публикует кадры с авиабазы Т-4 в Сирии. Речь идёт об авиабазе, которая подверглась ракетному обстрелу израильскими военными самолётами, находившимися в тот момент в воздушном пространстве Ливана. О том, что обстрел вела авиация Израиля, ранее сообщило Минобороны РФ.На фотографиях, опубликованных иранским информационным агентством, можно видеть частично выгоревший ангар с несколькими искорёженными легковыми автомобилями.Как видно, сам ангар, в котором, как утверждают израильские СМИ, «могли находиться иранские беспилотники», остался стоять, но сильно посечён осколками.При этом другие источники утверждают, что это вид сегмента авиабазы ещё до "прилёта" израильских ракет.Стало известно, что после удара по авиабазе "Тифор" ("Тийяс") в Сирии меняется логистика действия ПВО и систем радиоэлектронной борьбы таким образом, чтобы не позволять беспрепятственно наносить удары по объектам в Сирии как из её воздушного пространства, так и из воздушного пространства некоторых соседних стран, включая Ливан. Именно ливанское воздушное пространства часто использует авиация Израиля для нанесения ударов по военными объектам в САР.