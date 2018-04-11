15:23 11 апреля
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Как выглядит авиабаза T-4 после ракетной атаки

Иранское информационное агентство Tasnim публикует кадры с авиабазы Т-4 в Сирии. Речь идёт об авиабазе, которая подверглась ракетному обстрелу израильскими военными самолётами, находившимися в тот момент в воздушном пространстве Ливана. О том, что обстрел вела авиация Израиля, ранее сообщило Минобороны РФ.

На фотографиях, опубликованных иранским информационным агентством, можно видеть частично выгоревший ангар с несколькими искорёженными легковыми автомобилями.

Как выглядит авиабаза T-4 после ракетной атаки



Как видно, сам ангар, в котором, как утверждают израильские СМИ, «могли находиться иранские беспилотники», остался стоять, но сильно посечён осколками.



При этом другие источники утверждают, что это вид сегмента авиабазы ещё до "прилёта" израильских ракет.

Стало известно, что после удара по авиабазе "Тифор" ("Тийяс") в Сирии меняется логистика действия ПВО и систем радиоэлектронной борьбы таким образом, чтобы не позволять беспрепятственно наносить удары по объектам в Сирии как из её воздушного пространства, так и из воздушного пространства некоторых соседних стран, включая Ливан. Именно ливанское воздушное пространства часто использует авиация Израиля для нанесения ударов по военными объектам в САР.

Использованы фотографии: https://twitter.com/Tasnimnews_Fa
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Комментарии 6

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:12
    ...после удара по авиабазе "Тифор" ("Тийяс") в Сирии меняется логистика действия ПВО и систем радиоэлектронной борьбы...

    Пока петух не клюнет...
    Это надо было сделать ещё "вчера", не первая атака на эту базу и тоже под тем же самым предлогом.
    Такое ощущение, что поговорку про "авось", с персов писали.
    Андрей К
    1. Borik (Борис) Сегодня, 15:15
      Это одна столько дырок насверлила или все три в один ангар попали?
      Borik
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 15:16
      Да что за бред, эти фото времен первого взятия Алеппо. Авиабаза за войну четыре раза переходила из рук в руки с тяжелыми боями, она еще до ударов была в таком состоянии как на этом фото.
      RASKAT
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 15:18
        "сарай" старый, фото не после атаки ракетами...
        Дедкастарый
      2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:19
        Цитата: RASKAT
        ...Да что за бред, эти фото времен первого взятия Алеппо. Авиабаза за войну четыре раза переходила из рук в руки с тяжелыми боями, она еще до ударов была в таком состоянии как на этом фото...

        Скорее всего иранцы решили потроллить иудеев, выложив фото сожжённых авто, вместо беспилотников:
        ...можно видеть частично выгоревший ангар с несколькими искорёженными легковыми автомобилями...
        Андрей К
  2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 15:15
    Израиль стреляет по правительственным силам Сирии, которые уничтожают террористов.

    Выходит Израиль их защищает. Израиль пособник террористов.
    Генерал Песчаных Карьеров
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