15:26 11 апреля
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Ростех впервые представил комплекс "Панцирь-МЕ". За рубежом

Ростех впервые представил за рубежом корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-МЕ». Выставка Defexpo India-2018 проходит с 11 по 14 апреля в индийском городе Ченнаи.

Ростех впервые представил комплекс "Панцирь-МЕ". За рубежом


Экспортный потенциал данного средства ПВО мы успели оценить во время военно-морского салона в Санкт-Петербурге летом прошлого года. К комплексу было приковано повышенное внимание специалистов морских держав, в том числе и стран НАТО. Аналогов в мире у «Панцирь-МЕ» нет, и в ближайшее время вряд ли они появятся
– приводит пресс-служба Ростеха слова индустриального директора кластера «Вооружение» Сергея Абрамова.


По его словам, «Панцирь-МЕ» защищает корабль в радиусе 20 километров от всех современных средств воздушного нападения: крылатых ракет, сверхзвуковых противокорабельных ракет, авиабомб и беспилотников.

Комплекс позволяет отражать групповые налеты и атаки с разных направлений, одновременно работая по четырем целям в секторе 90 градусов. При этом «Панцирь-МЕ» практически не имеет слепой зоны и способен в деталях видеть объект атаки, включая парашюты. Радиолокационно-оптическая система управления оснащена тремя радарами – оптический, радар дальнего обнаружения (дальность до 50 км) и радар сопровождения цели.

Система управления огнем основана на применении фазированной антенной решетки (радары сопровождают цели и собственные ракеты). Ракеты уничтожают цели, разделяющейся боевой частью – облаком острых стальных стержней. «Панцирь-МЕ» оснащен двумя шестиствольными пушками калибра 30 миллиметров со скорострельностью 5 тыс. выстрелов в минуту.

Использованы фотографии: https://news-front.info/
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Комментарии 3

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  1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 15:18
    Отлично, теперь ждем с нетерпением Панцирь СМ с дальностью 40 км.
    RASKAT
  2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 15:22
    Как будто из фантастического фильма, прицепить можно на какого-нибудь робота и снять фильм про войны будущего laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
  3. JD1979 (Дмитрий) Сегодня, 15:24
    Ну вот и реальная картинка: база и автоматы от Кортика, электроника и ракеты от Панциря. Хотя могли бы для большей точности артиллерийской части переработать базу и расположить блоки стволов на вертикальной оси установки, как это сделана на Дуэте.
    JD1979
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