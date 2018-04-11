20:25 11 апреля
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"Да спеленайте его уже, пусть успокоится". О реакции американцев на твит Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала твит президента США, который призвал Россию «готовиться» к прилёту «хороших и умных» ракет в Сирии. Ответ на это заявление Трампа Мария Захарова опубликовала тоже в социальной Сети – в Фейсбуке, подчеркнув, что лучше бы Трамп призывал «готовиться» не Россию, а террористов.

Из заметки официального представителя МИД РФ:
СМИ: «Президент США Дональд Трамп заявил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Об этом он написал в среду на своей странице "Твиттере". "Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать - хорошие, новые и "умные", - написал он».

Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории.


Да, кстати. А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?


Между тем, обращают на себя внимание комментарии самих американцев к посту Трампа о фактических угрозах в адрес Сирии и России.

Вот несколько комментариев к твиту президента США:

Может ли кто-нибудь уже спеленает его в подгузник и отшлёпает, пока он не успокоится?


Что за...? Это точно не способ управлять страной.


Когда вы говорите «животное убивает газом», вы имеете в виду Джона Болтона, не так ли?


А чего вы ещё хотите. Все наши (американские, - прим. «ВО») либералы требуют от Трампа бомбить Сирию.


Да что вы так все нервничаете. Трампу просто ничего не остаётся, кроме того, чтобы продолжать доказывать, что он не связан с Россией.


Подождите. Кто убил газом? Кого убили газом? Ой, а вы ведь когда-то критиковали Обаму за то, что тот рассказывает о своих планах... Лицемер.


Из одного из комментариев в Твиттере Трампа:
"Да спеленайте его уже, пусть успокоится". О реакции американцев на твит Трампа


Кстати, через несколько минут после твита с призывом к России «готовиться», Трамп сделал такую пометку в Твиттере:
Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, и это включает в себя «холодную войну». Но для этого нет оснований. Россия нуждается в нас, чтобы получить помощь с экономикой. И это было бы очень легко сделать, ведь нам нужно, чтобы все нации работали совместно. Остановим гонку вооружений?

Использованы фотографии: Твиттер
38

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Комментарии 81

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  1. Hoc vince Сегодня, 15:56
    А может быть 45 президент США действительно последний? А мы не верили.
    Hoc vince
    1. Galaxy (Сергей) Сегодня, 15:58
      "Обама вернись!" (Маша Захарова)
      Galaxy
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:00
        Цитата: Galaxy
        "Обама вернись!" (Маша Захарова)

        И когда она так говорила? И кстати Маша,она для близких .Ты кто ей?
        Александр романов
        1. Logall (Александр) Сегодня, 16:02
          Цитата: Александр романов
          Маша,она для близких .Ты кто ей?

          Хороша Маша, но не наша! Хотя, почему не наша? Представитель нашего МИДа! - наш представитель!
          Жги, Машуля!
          Logall
          1. Татьяна Сегодня, 16:25
            Участники - ветераны сайта "ВО"!
            А помните, как Трамп в период своей избирательной компании нам на сайт "ВО" для читателей приветственное письмо прислал?
            Мы тогда ещё это письмо дружно обсуждали и столько добрых пожеланий ему избраться в комментариях написали!
            Я при этом эмоционально - на фоне его соперницы Хиллари Клинтон - была в первых рядах! winked
            Тогда ещё один мой сердечный товарищ из участников сайта ещё от всей души мне написал про Трампа:
            - Ох, Танюша! love Ну, какие вы всё-таки женщины наивные! love Как нам, мужчинам, вас легко обмануть - обвести вокруг пальца! Прямо вас, женщин, нам, мужикам, иногда даже жалко! hi

            Как я теперь его понимаю! crying Спасибо ему! sad
            Татьяна
            1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:29
              Цитата: Татьяна
              Мы тогда ещё это письмо дружно обсуждали и столько добрых пожеланий ему избраться в комментариях написали!

              Было дело Татьяна, но Трамп марионетка , как и все президенты США...Проигрыш Хиллари , это был щелчок по носу тем силам , которые правят в США , да и в мире.
              Не зря Дональда травят , похлеще чем Путина. Время покажет, что и как ..Главное не сдавать позиций и спокойствие только спокойствие..Держись Владимир, Россия за тебя!
              МИХАН
      2. амирбек (Бахти) Сегодня, 16:03
        Цитата: Galaxy
        "Обама вернись!" (Маша Захарова)

        время скрутилось полный твин-пикс
        амирбек
        1. nadezhiva (Надежда) Сегодня, 16:55
          Истерика нагнетается. Известия передают:
          Лайнер E-4B Nightwatch, более известный как самолет «судного дня», был поднят в воздух в США. Такие данные следуют из сообщения мониторингового ресурса CivMilAir.

          Сейчас воздушное судно находится в небе над штатом Индиана.

          Как сообщает «РИА Новости», E-4B предназначен для транспортировки президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США. Лайнер поднимается в небо на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

          Известно, что всё оборудование на борту самолета «судного дня» защищено от ядерного взрыва, а в полете он может находиться неделю при условии воздушной дозаправки.
          Нет, они реально надеются, что в случае массированного применения ЯО будут летать заправщики? Сказочные долбо.... fool
          nadezhiva
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:00
      Цитата: Hoc vince
      А может быть 45 президент США действительно последний?

      Последний,Обама ушел свинья пришел
      Александр романов
      1. AleksPol (Александр) Сегодня, 16:04
        На Порошенко похож . И где таких хрюшек выращивают ?
        AleksPol
        1. Logall (Александр) Сегодня, 16:14
          Цитата: AleksPol
          И где таких хрюшек выращивают ?

          На бескрайних просторах интернета клепают!
          Пришлите мне фото, я Вам не хуже отчебучу!
          Только что сделал, даже коммент редактировать успел...
          Logall
          1. armourer (Сергей) Сегодня, 18:10
            С таким взглядом свиней, нужно опасаться lol
            armourer
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:22
        Цитата: Александр романов
        Последний,Обама ушел свинья пришел

        в руках конгресса laughing
        LSA57
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 16:04
      Складывается впечатление, что наступила войн заявлений и постов в соцсетях. Армия диванных стратегов расширяется.
      Венд
      1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 16:11
        Этому долботяпу, за его твиты импичмент грозит... wassat
        НасРать
        1. mig29mks (Вячеслав) Сегодня, 16:17
          У него раздвоение личности, ментальная девергенция одним словом)))))
          mig29mks
        2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 16:17
          Цитата: НасРать
          Этому долботяпу, за его твиты импичмент грозит... wassat

          Можно и помочь ему в этом. hi
          vovanpain
          1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 16:26
            Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, и это включает в себя «холодную войну». Но для этого нет оснований. Россия нуждается в нас, чтобы получить помощь с экономикой. И это было бы очень легко сделать, ведь нам нужно, чтобы все нации работали совместно. Остановим гонку вооружений?

            Как-то похоже на "заднюю"...нежно так, чтобы "не потерять лицо"... request
            Подрезчик
            1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 16:36
              Как-то похоже на "заднюю"...нежно так, чтобы "не потерять лицо"

              раздвоение личности
              Hammerlock
        3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:23
          Цитата: НасРать
          Этому долботяпу, за его твиты импичмент грозит..

          а за их отсутствие, бан от админа laughing
          LSA57
    4. 1536 (Евгений) Сегодня, 16:04
      Похоже, что он не последний, а крайний.
      1536
    5. vovanpain (Владимир) Сегодня, 16:11
      А чего вы ещё хотите. Все наши (американские, - прим. «ВО») либералы требуют от Трампа бомбить Сирию.

      Вспомните предвыбрные обещания этого клоуна в белом доме
      vovanpain
      1. Hoc vince Сегодня, 16:15
        Сейчас еще Путину побежит звонить:
        Соцсети высмеяли последние сообщения Трампа в Twitter
        Hoc vince
    6. nikoliski (Николай) Сегодня, 17:24
      А кто следующий?Антихрист( называемый евреями стремящимися установить одного правителя над планетой-"мешиах" собственной персоной? )
      nikoliski
    7. u1977020556 (Николай) Сегодня, 18:34
      66 тоже может последним стать )
      u1977020556
    8. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:37
      Цитата: Hoc vince
      А может быть 45 президент США действительно последний? А мы не верили.

      Кедми очень умную вещь сказал-американцы родоначальники законности СУДОВ ЛИНЧА. И со времен Дикого Запада ничего не изменилось...вспоминается Каддафи,Хусейн,та же история с Югославией...
      И сейчас ,они пытаются сделать то же самое с Асадом. Как я уже говорил-в матрассовском обществе и в на самом верху политических и экономических элит напрочь атрофировался инстинкт самосохранения.
      НЕКСУС
  2. oleg-gr (Олег) Сегодня, 15:57
    Трамп весь такой непредсказуемый. Такое впечатление, что американцы намеренно себе клоуна выбрали на должность президент страны. Он еще и на второй срок хочет остаться.
    oleg-gr
    1. Мавр (Андрей) Сегодня, 16:00
      Противоречивый такой!!! wassat
      Мавр
    2. 1536 (Евгений) Сегодня, 16:09
      Половина американцев даже не знает фамилии своего Президента, не говоря уже о том, что он делает. А вот если вдруг самим американцам придется ждать ответных "умных" и новых ракет, например, от сирийского президента или товарища Ына из КНДР, вот тогда по старой американской привычке кое-кого могут измазать в смоле, обвалять в перьях и прокатить на шесте за пределы Округа Колумбия.
      1536
  3. Hoc vince Сегодня, 15:58
    «Мы нужны России, чтобы помочь ей с экономикой, это было бы очень легко сделать, нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Может, остановить гонку вооружений?» — написал Трамп в своём Twitter.
    Я чего-то не понимаю.... или мы его теряем??
    Hoc vince
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:02
      Цитата: Hoc vince
      или мы его теряем??

      Рядового Трампа не спасти
      Александр романов
      1. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 16:22
        Из-за плохого качества видео не понятно кто там скакал, но чувак явно невменяем, особенно в конце записи wassat
        Архивариус Вася
    2. Мавр (Андрей) Сегодня, 16:02
      Это точно - теряем laughing
      Мавр
  4. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 16:00
    дословный а не литературный перевод твитта трампа придаёт этому безумию дополнительную порцию маразма.
    Heterocapsa
    1. амирбек (Бахти) Сегодня, 16:10
      потом скажет что опять его твит взломали хакеры
      амирбек
      1. u1977020556 (Николай) Сегодня, 18:35
        стопудово ))
        u1977020556
  5. jetfors_84 Сегодня, 16:01
    Действительно больной человек.
    jetfors_84
  6. prapor75m (андрей) Сегодня, 16:03
    МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США подняли в воздух E-4B Nightwatch, известный как самолет "судного дня", следует из данных, опубликованных порталом Flightradar.

    На опубликованной карте видно, что воздушное судно находится над штатом Индиана.



    recourse
    prapor75m
    1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 16:09
      И что?...куда он приземляться будет, в случае чего...? laughing
      НасРать
      1. nadezhiva (Надежда) Сегодня, 17:20
        Неделю может находится в воздухе при наличии заправщиков. Неуязвим для ЯО.
        nadezhiva
        1. Васян1971 (Василий) Сегодня, 17:47
          Цитата: nadezhiva
          Неделю может находится в воздухе при наличии заправщиков. Неуязвим для ЯО.

          А при отсутствии заправщиков? А при наличии Су-35? lol
          Васян1971
          1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 19:51
            Цитата: Васян1971
            Цитата: nadezhiva
            Неделю может находится в воздухе при наличии заправщиков. Неуязвим для ЯО.

            А при отсутствии заправщиков? А при наличии Су-35? lol


            Васян. вот ты такой гениальный просто чувак...

            Расскажи нам пожалуйста. как ты Су-35 принесешь в континентальную часть США?

            Гениальный ты наш. расскажи...
            ЗВО
        2. u1977020556 (Николай) Сегодня, 18:40
          На неуязвимых топливохранилищах с неуязвимым персоналом, который уже залил в заправщики ССУдного дня неуязвимую ослиную мочу.
          u1977020556
          1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 19:30
            Цитата: u1977020556
            ССУдного дня неуязвимую ослиную мочу.

            Судно Ссудного дня
            Deadушка
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:09
      Цитата: prapor75m
      На опубликованной карте видно, что воздушное судно находится над штатом Индиана.

      И куда летит? Случаино не в сторону Невады в Хрустальный пик?
      Александр романов
      1. Громобой Сегодня, 16:23
        Цитата: НасРать
        И что?...куда он приземляться будет, в случае чего...?

        А он не будет приземляться....у них несколько таких спецбортов.Просто пересядет в другой самолёт и продолжит путь.)))
        Громобой
    3. vkfriendly (Владимир) Сегодня, 16:43
      Вот же старый ловелас, даже позывной борта мачо№1, хаха
      vkfriendly
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:53
        Цитата: vkfriendly
        даже позывной борта мачо№1, хаха

        Система не анходит этот самолет
        Александр романов
  7. Vard Сегодня, 16:04
    Похоже у него идея фикс... Избавится от вооружением самым простым способом... Отправив кому нибуть в подарок...
    Vard
    1. savage1976 Сегодня, 16:12
      Видимо решил помочь Сирии перепахать пустыню. КНДР ониуже собирался стереть с лица земли. Будем посмотреть на эти вареные американские яйки.
      savage1976
  8. Любер (Владимир) Сегодня, 16:11
    По-моему это шизофрения.
    Любер
  9. Чичиков (Забаненный) Сегодня, 16:14
    С раздвоением личности у Трампа, все в норме, в смысле, клинический маниакально-депрессивный психоз! Проблемы расщепления сознания подлежат лечению на протяжении всей жизни пациента, так что, терпеть этого пpидурка придется еще долго.
    Чичиков
  10. 3vs Сегодня, 16:15
    Я Доне свой ультиматум выдвинул.
    Кто в фейсбуке, лайкайте, пока не удалили.
    Может задумается товарищ!
    https://www.facebook.com/DonaldTrump/posts/101608
    67843695725?comment_id=1190550134413061&notif
    _id=1523447286274342&notif_t=feedback_reactio
    n_generic&ref=notif

    3vs
    1. prapor75m (андрей) Сегодня, 16:42
      надо было по аглицки ему написать , а то может у него толмача нет wink laughing
      prapor75m
      1. 3vs Сегодня, 17:16
        Похоже перевели и дошло - самолёт "судного дня" поднялся в неизвестном направлении, ссыт, когда страшно!
        Надеюсь, супруге тоже уже перевели с русского матерного на английский, предостережёт мужа от необдуманных действий...
        3vs
  11. gurzuf Сегодня, 16:16
    Сармат есть. Сатану явно надо в аренду сдавать тем кому п и ндос ы не братья bully
    gurzuf
  12. gorgo (Владимир) Сегодня, 16:18
    Цитата: Александр романов
    И куда летит? Случаино не в сторону Невады в Хрустальный пик?


    В Хрустальном пике давно Джон Коннор сидит ))
    gorgo
  13. Runoway (Runoway) Сегодня, 16:19
    Трамп в данном случае очень выгоден,ТК он никому в элите США не нравится,то можно накуралесить по полной,а потом списать его и оправдаться перед всем миром "президентом шизофреником(кстати щас весна-у них обострение)-русские поставили, сами же себе и подложили свинью,мы не причём мы за мир во всём мире"
    При загорелом такого делать было нельзя,тк как он был эталоном "СЕМИМИЛЬНЫЙ СКАЧОК ДЕМОКРАТИИ В США,ОТ ХИЖИНЫ ДЯДЮШКИ ТОМА ДО БАРАКА АБАМЫ"
    Runoway
  14. Lexa-149 (Алексей) Сегодня, 16:20
    Россия нуждается в нас, чтобы получить помощь с экономикой.

    Спасибо! Уже получили в девяностых!И до сих пор "получаем" так, что вся страна раком стоит уже третье десятилетие!
    Lexa-149
  15. Мостовик 55 (Абай ) Сегодня, 16:23
    Помню Вольфович пил за него шампусик))
    Мостовик 55
    1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 16:38
      Цитата: Мостовик 55
      Помню Вольфович пил за него шампусик))

      Вольфович вроде не алкаш , один не пьёт. lol
      Штатский
      1. Мостовик 55 (Абай ) Сегодня, 19:33
        Иногда создаётся впечатление что он чего то там курит))))
        Мостовик 55
        1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 20:13
          Цитата: Мостовик 55
          Иногда создаётся впечатление что он чего то там курит))))

          А он всё курит и курит , сколько уже ? Лет 25ть ? И всё никак не накурится.
          А наше впечатление всё создается и создается. Давно уж "впечатление" то создалось! А он всё курит и курит,продолжает курить без остановки. И всё в топе! В отличии от нас , которые в опе. lol wink
          Штатский
  16. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 16:29
    Boeing E-4B Nightwatch, известный как самолёт «судного дня», предназначенный для высшего руководства США, в том числе президента Дональда Трампа, поднялся в воздух в американском штате Индиана.
    Об этом свидетельствуют данные ресурса CivMilAir
    vladimirvn
    1. Borik (Борис) Сегодня, 17:26
      Кто за то чтоб сразу все четыре двигателя встали за раз. Я за!
      Или его там нет. А сидит он в секретном бункере под Белым домом.
      Borik
  17. viktor. (Чита) Сегодня, 16:37
    Цитата: Александр романов
    Цитата: Hoc vince
    А может быть 45 президент США действительно последний?

    Последний,Обама ушел свинья пришел

    За сколько Хряка отдашь?? laughing
    viktor.
    1. ланс Сегодня, 16:44
      от ВВП : вам в каком виде "живом" или стейком
      ланс
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:51
      Цитата: viktor.
      За сколько Хряка отдашь?

      Та в нем нет сало,одно га в но.
      Александр романов
      1. viktor. (Чита) Сегодня, 17:13
        Не себе stop ,Собак натаскивать. bully
        viktor.
  18. Mimohod (Михаил) Сегодня, 16:49
    Об этом он написал в твиттере.
    «Россия обещает сбить любые ракеты, пущенные по Сирии. Приготовься, Русские, потому что они (ракеты) придут: славные, новые и «умные»!, — написал Трамп.
    И такие неумные животные пытаются править процессами в мире , таким ,пусть и миллиардерам место в психушке ,старческий маразм и слабоумие на англосаксонское лицо..., недалеко ушли от него мэй и джонсон, клиника одна...
    Mimohod
  19. Yrec (Юрий) Сегодня, 16:53
    Отключите Трампу интернет и в мире наступит благоденствие.
    Yrec
  20. Змий Сегодня, 17:00
    А ведь между рыжим клоуном и щеневмерликом не такая уж и большая разница, что наталкивает на мысль об одном и том же кукловоде.Или же нынче политический мейнстрим такой у наглосаксов?
    Змий
  21. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 17:22
    Есть мнение, нашел в инете. Вполне может быть.

    А, что если предположить такой сценарий.

    Сейчас приезжает комиссия по химии и говорит, что мол никакой атаки не было. Трампу просто сказочно хорошо. Ведь, он в этот раз очень быстро поверил CNN, которых он на дух не переносит. Это странно.

    И вот тут такой поворот, а он уже было не пустил ракеты, а он уже направил флот, а он уже было чуть не начал 3 мировую и всё из-за фейков CNN.

    Как думаете, может Трамп решил разделаться с местными фэйксми таким образом? Ведь повод очень хороший. Убить одним махом очень много зайцев можно.

    Выступить перед нацией и сказать. - Народ, из-за этих лживых СМИ, мы чуть было не начали 3 мировую войну. Из за этих CNN миллиарды людей на земле могли погибнуть. Они врали про меня, врали про Сирию, и будут врать, если мы не положим этому конец.

    И прикиньте в каком он профите! Атмосфера накалена до предела, и тут на тебе, виновник найден и весь накал и вся энергия в американские СМИ, на всех тех кто гнал на Трампа. Все начинают понимать, что про Трампа было враньё и он вообще классный парень. Он хотел наказать виновного, отправил флот, а оказывается его обманули, и чуть было не случилось страшное!

    И если так будут развиваться события, то Трамп получит просто нереальные козыри перед всеми своими недругами. Он легко скажет, я поеду говорить с Путиным и мы будем дружить! Что ему скажут в ответ? Что Россия куда то вмешивалась и плох себя ведёт? А он в ответ - это кто вам сказал, те самые фейк СМИ?
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Хорт Сегодня, 17:51
      Он легко скажет, я поеду говорить с Путиным и мы будем дружить! Что ему скажут в ответ? Что Россия куда то вмешивалась и плох себя ведёт? А он в ответ - это кто вам сказал, те самые фейк СМИ?
      ну, вообще-то представитель США в ООН на весь мир на заседании Совбеза каркнула, что "Россия нам никогда другом не была", тут уже на CNN не спихнёшь
      Хорт
      1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 17:58
        Ну не он же лично это сказал. Вообще, на самом деле лично президент США мало что решает, особенно сейчас. В правительстве такая грызня идет, что мама не горюй.
        Генерал Песчаных Карьеров
    2. dogens (Игорь) Сегодня, 19:13
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Есть мнение, нашел в инете. Вполне может быть.

      А, что если предположить такой сценарий.

      Сейчас приезжает комиссия по химии и говорит, что мол никакой атаки не было. Трампу просто сказочно хорошо. Ведь, он в этот раз очень быстро поверил CNN, которых он на дух не переносит. Это странно.

      И вот тут такой поворот, а он уже было не пустил ракеты, а он уже направил флот, а он уже было чуть не начал 3 мировую и всё из-за фейков CNN.

      Как думаете, может Трамп решил разделаться с местными фэйксми таким образом? Ведь повод очень хороший. Убить одним махом очень много зайцев можно.

      Выступить перед нацией и сказать. - Народ, из-за этих лживых СМИ, мы чуть было не начали 3 мировую войну. Из за этих CNN миллиарды людей на земле могли погибнуть. Они врали про меня, врали про Сирию, и будут врать, если мы не положим этому конец.

      И прикиньте в каком он профите! Атмосфера накалена до предела, и тут на тебе, виновник найден и весь накал и вся энергия в американские СМИ, на всех тех кто гнал на Трампа. Все начинают понимать, что про Трампа было враньё и он вообще классный парень. Он хотел наказать виновного, отправил флот, а оказывается его обманули, и чуть было не случилось страшное!

      И если так будут развиваться события, то Трамп получит просто нереальные козыри перед всеми своими недругами. Он легко скажет, я поеду говорить с Путиным и мы будем дружить! Что ему скажут в ответ? Что Россия куда то вмешивалась и плох себя ведёт? А он в ответ - это кто вам сказал, те самые фейк СМИ?

      Ну вообще-то это минус президенту который информацию и доклады получает от СМИ а не от специалистов Минобороны и ведомств подобных. Мало того поверил и бросился с кулаками, так получается по вашей версии, что он даже не удосужился перепроверить.
      Нет, это набивка политического капитала. Может ещё манипуляция биржами.
      dogens
  22. kventinasd (Олег) Сегодня, 17:28
    А сегодня что, сильные магнитные бури ??
    kventinasd
  23. keeper03 (Александр) Сегодня, 17:36
    Трампа точно нужно лечить - ракетами !!! stop yes
    keeper03
  24. Хорт Сегодня, 17:45
    А чего вы ещё хотите. Все наши (американские, - прим. «ВО») либералы требуют от Трампа бомбить Сирию.
    либералы везде одинаковые...
    Янки Трампа походу сами грохнут, во избежание
    Хорт
  25. Rossia (Ivan) Сегодня, 18:45
    кто хотел Жириновского в президентах? вот вам. только Трамп это 1/2 Вольфыча, менее отбитая и привязанная американской системой за ногу к батарее
    Rossia
  26. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 19:03
    твит президента США, который призвал Россию «готовиться» к прилёту «хороших и умных» ракет в Сирии

    Печально, когда ракеты намного умнее того, кто грозится их запустить
    pvv113
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