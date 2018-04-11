"Да спеленайте его уже, пусть успокоится". О реакции американцев на твит Трампа

СМИ: «Президент США Дональд Трамп заявил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Об этом он написал в среду на своей странице "Твиттере". "Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать - хорошие, новые и "умные", - написал он».



Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории.





Да, кстати. А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?

Может ли кто-нибудь уже спеленает его в подгузник и отшлёпает, пока он не успокоится?

Что за...? Это точно не способ управлять страной.

Когда вы говорите «животное убивает газом», вы имеете в виду Джона Болтона, не так ли?

А чего вы ещё хотите. Все наши (американские, - прим. «ВО») либералы требуют от Трампа бомбить Сирию.

Да что вы так все нервничаете. Трампу просто ничего не остаётся, кроме того, чтобы продолжать доказывать, что он не связан с Россией.

Подождите. Кто убил газом? Кого убили газом? Ой, а вы ведь когда-то критиковали Обаму за то, что тот рассказывает о своих планах... Лицемер.

Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, и это включает в себя «холодную войну». Но для этого нет оснований. Россия нуждается в нас, чтобы получить помощь с экономикой. И это было бы очень легко сделать, ведь нам нужно, чтобы все нации работали совместно. Остановим гонку вооружений?