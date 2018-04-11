Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
"Да спеленайте его уже, пусть успокоится". О реакции американцев на твит Трампа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала твит президента США, который призвал Россию «готовиться» к прилёту «хороших и умных» ракет в Сирии. Ответ на это заявление Трампа Мария Захарова опубликовала тоже в социальной Сети – в Фейсбуке, подчеркнув, что лучше бы Трамп призывал «готовиться» не Россию, а террористов.
Из заметки официального представителя МИД РФ:
Между тем, обращают на себя внимание комментарии самих американцев к посту Трампа о фактических угрозах в адрес Сирии и России.
Вот несколько комментариев к твиту президента США:
Из одного из комментариев в Твиттере Трампа:
Кстати, через несколько минут после твита с призывом к России «готовиться», Трамп сделал такую пометку в Твиттере:
Из заметки официального представителя МИД РФ:
СМИ: «Президент США Дональд Трамп заявил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Об этом он написал в среду на своей странице "Твиттере". "Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать - хорошие, новые и "умные", - написал он».
Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории.
Да, кстати. А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?
Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории.
Да, кстати. А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?
Между тем, обращают на себя внимание комментарии самих американцев к посту Трампа о фактических угрозах в адрес Сирии и России.
Вот несколько комментариев к твиту президента США:
Может ли кто-нибудь уже спеленает его в подгузник и отшлёпает, пока он не успокоится?
Что за...? Это точно не способ управлять страной.
Когда вы говорите «животное убивает газом», вы имеете в виду Джона Болтона, не так ли?
А чего вы ещё хотите. Все наши (американские, - прим. «ВО») либералы требуют от Трампа бомбить Сирию.
Да что вы так все нервничаете. Трампу просто ничего не остаётся, кроме того, чтобы продолжать доказывать, что он не связан с Россией.
Подождите. Кто убил газом? Кого убили газом? Ой, а вы ведь когда-то критиковали Обаму за то, что тот рассказывает о своих планах... Лицемер.
Из одного из комментариев в Твиттере Трампа:
Кстати, через несколько минут после твита с призывом к России «готовиться», Трамп сделал такую пометку в Твиттере:
Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, и это включает в себя «холодную войну». Но для этого нет оснований. Россия нуждается в нас, чтобы получить помощь с экономикой. И это было бы очень легко сделать, ведь нам нужно, чтобы все нации работали совместно. Остановим гонку вооружений?
Использованы фотографии: Твиттер
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти