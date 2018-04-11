Пора ответить зеркально. Володин призвал Медведева к действиям

Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны США. На неприкрытый лоббизм США своих интересов. На создание препятствий для работы российского бизнеса. И в этой связи, уважаемые коллеги, Дмитрий Анатольевич, представители всех фракций Госдумы, было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции, которую США к нам импортируют. Сделать ровно то, что они предпринимают по отношению к нашим товаропроизводителям

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с призывом принять зеркальные меры по отношению к продукции США, сделать то, что предпринимается по отношению к российским товаропроизводителям, так как у Москвы есть возможности для такого ответа на санкции.— заявил Володин, добавив, что у России есть такая возможность.Он добавил, что государство должно поддержать российские предприятия, оказавшиеся мишенями для санкций.Накануне глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин высказался против введения ответных санкций России в отношении американских компаний и их "дочек". Так, Кудрин заявил о нецелесообразности ответных санкций - эти меры он назвал контрпродуктивными, указав, что они в том числе ударят и по российским компаниям