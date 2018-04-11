20:25 11 апреля
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Пора ответить зеркально. Володин призвал Медведева к действиям

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с призывом принять зеркальные меры по отношению к продукции США, сделать то, что предпринимается по отношению к российским товаропроизводителям, так как у Москвы есть возможности для такого ответа на санкции.

Пора ответить зеркально. Володин призвал Медведева к действиям


Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны США. На неприкрытый лоббизм США своих интересов. На создание препятствий для работы российского бизнеса. И в этой связи, уважаемые коллеги, Дмитрий Анатольевич, представители всех фракций Госдумы, было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции, которую США к нам импортируют. Сделать ровно то, что они предпринимают по отношению к нашим товаропроизводителям
— заявил Володин, добавив, что у России есть такая возможность.


Он добавил, что государство должно поддержать российские предприятия, оказавшиеся мишенями для санкций.

Накануне глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин высказался против введения ответных санкций России в отношении американских компаний и их "дочек". Так, Кудрин заявил о нецелесообразности ответных санкций - эти меры он назвал контрпродуктивными, указав, что они в том числе ударят и по российским компаниям

Использованы фотографии: meduza
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Комментарии 60

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  1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 15:59
    Медведа пинать стали. Депутаты. Значит утомил уже своим якобы противодействием.
    oleg-gr
    1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 16:13
      ни кто ни чем зеркально не ответит....Если только себе вены(экономические) вскрыть..
      НасРать
      1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 16:20
        Зеркально!? ..у медведева нет такого приложения в айфоне.. lol
        ДЕДПИХТО
      2. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 16:39
        Цитата: НасРать
        ни кто ни чем зеркально не ответит...

        Вот в такие моменты в прямом смысле хочется , чтобы вернулся тов. Сталин . И Берия .
        DMB_95
      3. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 16:55
        Зеркально это что, леху кудрина им обратно отправить? Пусть у них как "лучший министр финансов столетия" экономику подстрючит! yes
        майор Юрик
    2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 16:22
      Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны США. На неприкрытый лоббизм США своих интересов. На создание препятствий для работы российского бизнеса.

      Угу нашли к кому обращаться, ему не до этого, ему бы должность сохранить yes а бизнес negative
      vovanpain
      1. shirkoled (Константин) Сегодня, 16:52
        Дерибаску в тираж!!!
        shirkoled
      2. andrej-shironov Сегодня, 17:06
        Угу нашли к кому обращаться, ему не до этого, ему бы должность сохранить yes а бизнес negative

        Вальдемар, ну как так оказалось что Светочь то в плену таких вражин оказался? wink Ведь все бояре поголовно плохие, а к царю как к тефлоновой сковороде ничего не пристаёт! Загадка скажете вы?
        andrej-shironov
    3. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 16:35
      Зеркально надо было еще на кризис 8го года реагировать.
      Не накачивать деньгами банки, якобы для того, чтобы они кредитовали предприятия, а вливать деньги непосредственно в реальный сектор. Пусть за счет кредитов, но в виде государственного кредитования.
      А помочь олигархам... Я за. Но только под рыночные ставки банков (процентов 20, как сейчас для юрлиц), с залоговой стоимостью объектов не более 30-45% от рыночной (как сейчас в банках, для юрлиц), с жестким и однозначным отбиранием объекта залога, в случае окончательной неспособностью обслуживать долги.
      ЗЫ Как там рыжий говорил? Ну вымрет 200-300 олигархов - ничего страшного, они не вписались в рынок
      ROSS_Ulair
      1. Васян1971 (Василий) Сегодня, 17:29
        Цитата: ROSS_Ulair
        ЗЫ Как там рыжий говорил? Ну вымрет 200-300 олигархов - ничего страшного, они не вписались в рынок

        Аминь!
        Васян1971
    4. To be or not to be Сегодня, 16:37
      11 апреля 2018 г. 16:24:22


      США подняли в воздух E-4B Nightwatch, известный как самолет "судного дня", следует из данных, опубликованных мониторинговым ресурсом CivMilAir.

      На карте видно, что воздушное судно находится над штатом Индиана.



      CivMilAir @CivMilAir

      Airborne from Wright-Patterson?!

      US Air Force

      E-4B Nightwatch

      73-1677 MATH01

      14:09 - 11 апр. 2018 г.""

      https://ria.ru/world/20180411/1518403842.html
      Напрягают ?
      To be or not to be
      1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 16:51
        Во времена Холодной войны в воздухе постоянно один из этих аппаратов находился.
        Скорее это повышения уровня боеготовности
        ROSS_Ulair
        1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 17:27
          Пора ответить зеркально. Володин призвал Медведева к действиям
          знатно сегодня в новостях Медведев ездил по ушам Путину... чуть не стошнило...
          Дедкастарый
  2. barclay (Андрей) Сегодня, 16:00
    А кто будет принимать такие зеркальные меры? Наши экономические чиновники воспитаны в духе международного капитала и глобализма.
    Пусть сначала государственные деньги заберут из америки.
    barclay
  3. Hoc vince Сегодня, 16:01
    Кудрин призвал терпеть санкции США во имя западных технологий.
    Д. Медведев поддержал Кудрина и заявил, что пенсионная реформа назрела..
    Hoc vince
    1. Vard Сегодня, 16:02
      Кудрин бывший политик с пониженной социальной ответственностью...он ещё не такое на советует...
      Vard
      1. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 16:50
        Он просто экономист с американским образованием. По- другому он не видит развития экономики России. Его так научили.
        x.andvlad
    2. Ниточкин Сегодня, 17:37
      Цитата: Hoc vince
      Кудрин призвал терпеть санкции США во имя западных технологий.
      Д. Медведев поддержал Кудрина и заявил, что пенсионная реформа назрела..


      Ну так, со слов Медведева продолжительность жизни резко выросла за последнее время и составляет ажно 73 года. Только не уточнял среди кого, среди народа или среди его друзей и подельников.
      Ниточкин
  4. kirillovleva Сегодня, 16:09
    Кудрина с его советами на "гиля...ку", достал уп...рь всех со своими "экономическими" выкладками, от которых населению все хуже и хуже. Фактически он призывает сдаться - такие в прошлом веке уже давно лес валили бы или канал копали.
    kirillovleva
    1. seal78 (Алексей) Сегодня, 16:19
      Или червей бы кормили )
      seal78
  5. Runoway (Runoway) Сегодня, 16:11
    Почему элементарные Макдональдс,Кока кола и прочая нечисть до сих пор на прилавках???
    Runoway
    1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 16:14
      А это, уважаемый, вопрос не к форумчанам, а к мальчику с айфоном, ну и к гаранту, который держит его.
      Николай Петров
  6. andy.v.lee (Andy Belski) Сегодня, 16:12
    Разгонять кремлядей вообще надо, народ еще беднеет все больше и больше! "В топку всех"!
    andy.v.lee
  7. Lexa-149 (Алексей) Сегодня, 16:15
    Макдональдсы всякие с кокаколами гнать к чёртовой матери!
    Lexa-149
    1. rennim166 (Ренат) Сегодня, 16:19
      Цитата: Lexa-149
      Макдональдсы всякие с кокаколами гнать к чёртовой матери!

      А также еще 95% компаний в РФ в которых есть Западный капитал???
      rennim166
    2. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 17:07
      Владельцы макдонольдса в России наши, отчиняют проценты за торговую марку.
      лаврентий павлович
  8. Чичиков (Забаненный) Сегодня, 16:17
    Да, пора, только еще "позавчера"!
    Чичиков
  9. 1536 (Евгений) Сегодня, 16:17
    Хотя бы деньги из США возвратили. Ведь арестуют не сегодня-завтра. Пример - Казахстан, в одночасье лишившийся 22 млрд долларов, которые тамошнее правительство держало в американских банках.
    500 млрд потеряно в Британии, сколько потеряем в США, а у этого все "денег нет". Откуда же им взяться, если их просто-напросто вывозят из страны? Может быть, хватит уже слушать бред про "стресс-тесты для экономики", "импортозамещение", "инновации" и т.п. всё в кавычках?
    1536
    1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 16:20
      Цитата: 1536
      500 млрд потеряно в Британии,

      Заметьте фунтов и ещё 1 трлн в матрасии-это только частные вклады, ну и + 110 мпрд енотов государственных.
      Цитата: 1536
      Откуда же им взяться, если их просто-напросто вывозят из страны? Может быть, хватит уже слушать этот бред?

      Работа правительства президента устраивает, да все назначения проходили с его согласия.
      Анти-Корр.
      1. 1536 (Евгений) Сегодня, 16:23
        Как она может устраивать, если ему самому то и дело приходится выполнять работу предсовмина? Его выбирали с надеждой, что хотя бы правительство сменится.
        1536
        1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 16:35
          Цитата: 1536
          Как она может устраивать, если ему самому то и дело приходится выполнять работу предсовмина?

          Он неоднократно говорил, что работой правительства доволен.
          Цитата: 1536
          Его выбирали с надеждой, что хотя бы правительство сменится.

          А вот как раз всем голосовавшим ,не надо было быть такими наивными, а теперь начинаем пожинать плоды. soldier
          Анти-Корр.
          1. 1536 (Евгений) Сегодня, 16:38
            Пожалуй, скоро эти плоды складывать будет некуда.
            1536
            1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 17:01
              Цитата: 1536
              Пожалуй, скоро эти плоды складывать будет некуда.

              Это точно, борты уже падают,как каштаны,Донецк бомбят и зачем мы в Сирии непонятно, ТЦ горят вместе спосетителями,в Подмосковье люди задыхаются от помоек, под Иркутском тайги скоро не останется а в столице уже очереди в обменниках....,сейчас налоги ...,бензин .., а недимон посоветует затягивать пояса. Вот так.
              Анти-Корр.
              1. Васян1971 (Василий) Сегодня, 17:37
                Цитата: Анти-Корр.
                Это точно, борты уже падают,как каштаны,Донецк бомбят и зачем мы в Сирии непонятно, ТЦ горят вместе спосетителями,в Подмосковье люди задыхаются от помоек, под Иркутском тайги скоро не останется а в столице уже очереди в обменниках....,сейчас налоги ...,бензин .., а недимон посоветует затягивать пояса. Вот так.

                Что-то подобное я уже слышал в конце 80-х прошлого века. Типа: "Перестройка - сложный фактор, сначала грохнули реактор. Уронили самолёт, утопили пароход..." и далее по тексту. А потом "лихие 90-е", когда стало гораздо "лучше" и где гнездятся корни сегодняшнего...
                А к чему это я? А так, к слову пришлось. request
                Васян1971
        2. andrej-shironov Сегодня, 17:08
          Цитата: 1536
          Как она может устраивать, если ему самому то и дело приходится выполнять работу предсовмина? Его выбирали с надеждой, что хотя бы правительство сменится.

          Евгений, повелись на сказки, выбрали, теперь и терпите таких во власти.
          andrej-shironov
  10. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 16:19
    С плюшевого спросить давно надо за неисполнение указов гаранта 2012 г. Причем по всей строгости. А то, то Улюкаев (посадили и поделом ворюге), то табуреткин (живёт и здравствует при новой должности), список можно продолжать. Но извините, это же диверсия в масштабах государства. Слов просто нет, и Виссарионыча тоже нет. А жаль.
    Николай Петров
  11. rennim166 (Ренат) Сегодня, 16:27
    Он добавил, что государство должно поддержать российские предприятия, оказавшиеся мишенями для санкций.

    Володин прямо говорит о том что мы должны (народ РФ) компенсировать олигархам их потери. Чего непонятно?Человек СИСТЕМЫ.
    Медведев вероятно снова вспомнил "Денег нет, держитесь..."
    rennim166
  12. Романенко (Сергей) Сегодня, 16:28
    Да как-же Дима согласится?
    Вы что?
    Он по происхождению тутошний, а по образованию то ТАМОШНИЙ.
    У него ничего не поднимется, он хорош только новые поборы придумывать.
    А если серьезно, давно пора уже с "тамошними" разобраться.
    Надо бы, раз они на нас накатывают по всем направлениям, сделать встречное ограничение. Например - занимать пост государственного чиновника может только гражданин РФ, получивший образование в РФ и никаких там Сорбонн и Кэмбриджей - там готовят агентов влияния.
    Хочешь управлять государством - получай отечественное образование.
    Хочешь получить неприятности -учись за рубежом.
    Романенко
  13. 23424636 Сегодня, 16:29
    диму надо срочно командировать в Иран и Сев.Корею для получения опыта работы в условиях санкций и угрозы войны. Мальчики Орешкины и Силуановы обязаны написать программу действий в условиях ограничений вызванных санкциями и реальным приближением военных действий. Но боюсь дима конкретно слетит с темы ибо цель жизни -деньги и власть возможно в условиях боевых действий могут быть нивелированы до уровня куска хлеба.
    23424636
  14. татарин 174 Сегодня, 16:29
    Все мы тут об одном и том-же всегда, только вот воз не мы двигаем, а гребцы высокопоставленные на галерах со своим капитаном, один из них Володин. Проснулся штоли? А мы так, ничто от нас не зависит практически. Чего шуметь-то, надрываться?
    татарин 174
  15. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 16:37
    Дмитрий Медведев считает, что прогрессивная шкала НДФЛ создаст сложности для администрирования и приведёт к уходу части доходов в тень, может серьезно ударить по среднему классу, но появление отдельных ее элементов считает возможным в России. Об этом он сообщил в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.
    "Я никогда не говорил, что в нашей стране невозможна прогрессивная шкала налогообложения. Наверное, как и в других странах, элементы такого налогообложения возможны. Но это нужно самым внимательным образом просчитывать, не разрушая того, чего мы добились в деле уплаты НДФЛ за последние 15 лет", - заявил Медведев.
    Он напомнил, что 13%-ная плоская шкала НДФЛ создала принципиально новую ситуацию с уплатной этого налога на территории РФ, поскольку до ее введения в России массово использовались серые схемы для ухода от налогообложения. Он подчеркнул также, что прогрессивная шкала больше всего бьет по среднему классу.
    "Вы прекрасно знаете, что и у нас в стране, и в других странах прогрессивная шкала налогообложения наиболее затруднительной становится не для тех, у кого сверхдоходы, а для тех, у кого средние доходы. Она больше всего бьет по среднему классу, это надо иметь в виду", - сказал он.
    vladimirvn
  16. Andrey591 (Андрей) Сегодня, 16:39
    Цитата: rennim166
    Володин прямо говорит о том что мы должны (народ РФ) компенсировать олигархам их потери. Чего непонятно?Человек СИСТЕМЫ.
    Медведев вероятно снова вспомнил "Денег нет, держитесь..."

    Я уже не говорю о том, что денег на увеличение минимального размера оплаты труда в бюджете в настоящий момент нет», — сказал Медведев в ходе отчета в Госдуме.
    Andrey591
  17. Любер (Владимир) Сегодня, 16:39
    Чтобы "импортозамещение" освободилось из кавычек необходимо провести кадровое импортозамещение всех ветвей власти: Законодательной, Исполнительной и Судебной, а так же Центрального Банка.
    Любер
    1. andrej-shironov Сегодня, 17:10
      Владимир, абсолютно с вами согласен! Учитывая что элементом законодательной власти является Президент.
      andrej-shironov
  18. tchoni (Евгений) Сегодня, 16:40
    А граждан, пострадавших от подорожания доллара поддержать не надо?
    tchoni
  19. iouris (iouris) Сегодня, 16:49
    Пора ответить вертикально. И перпендикулярно.
    iouris
  20. shirkoled (Константин) Сегодня, 16:57
    Я конечно не пророк, но пока Путин не заменит эту свору министров-капиталистов, лучшего в России не ждите!!! России нужен СТАЛИН! Он и страну отстоит от внешних и внутренних врагов, и в стране наведёт порядок!!!
    shirkoled
  21. andrej-shironov Сегодня, 17:03
    laughing Аха-ха-ха! Володин тот ещё перец! Так трогательно заботиться об олигархах и их предприятиях может лишь олигархическая власть.
    andrej-shironov
  22. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 17:08
    Ну начать надо в первую очередь не с физической продукции, а с "пищи для ума": закрыть абсолютно все (именно все) западные НКО, СМИ и прочие "общественно-комерческие организации". Затем убрать все эти Макдональдсы, Старбаксы и прочие "жировки". Следующие шаг-закрыть производителей принадлежащих прямо или опоследовательно "рокфеллерам", "соросам" и прочим явным "доброжелателям" России. Ну, а начинать все надо с самого главного-разгромить всю внутреннюю "пятую колонну" и убрать всех "агентов влияния" из правительства, думы и из высшего чиновничьего аппарата....только боюсь, Россия тогда останется совсем без руководства....
    Monster_Fat
    1. kipod Сегодня, 17:13
      Цитата: Monster_Fat
      атем убрать все эти Макдональдсы, Старбаксы и прочие "жировки

      франшиза.
      Больше всего пострадают россияне
      Цитата: Monster_Fat
      Следующие шаг-закрыть производителей принадлежащих прямо или опоследовательно "рокфеллерам", "соросам" и прочим явным "доброжелателям" России.

      ещё добавишь к армии безработных
      Цитата: Monster_Fat
      . Ну, а начинать все надо с самого главного-разгромить всю внутреннюю "пятую колонну" и убрать всех "агентов влияния" из правительства, думы и из высшего чиновничьего аппарата....только боюсь, Россия тогда останется совсем без руководства....

      kipod
      1. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 18:31
        Франшиза ?! :) На тех же площадях,изменив название, продолжать выпускать или тот же, или подобного наравления продукт., в Крыму была сет сетей укромагазинов, одна ,к примеру, Епицентр стала Новоцентром :) Было бы желание....была Кола - стал Дюшес :)
        LASVEGAS
  23. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 17:27
    Хотите закрыть Макдональдсы,КФС и так далее? Браво, лучшего способа не придумаешь чтобы лишить работы несколько десятков тысяч человек (включая чисто российские компании) Россия может ответить зеркально только в ущерб собственным гражданам, нужно это понимать.
    GRIGORIY76
    1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 17:38
      Именно закрыть с......перепрофилированием-на месте этих "западных забегаловок" открыть российские.
      Monster_Fat
      1. kipod Сегодня, 17:42
        Цитата: Monster_Fat
        Именно закрыть с......перепрофилированием-на месте этих "западных забегаловок" открыть российские.

        вы ж не с деревни . должны понимать . что как то это не совсем просто --т открыть . закрыть . перепрофилировать
        kipod
  24. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 17:47
    Забавные "призывы" господина Володина... А слабо ГД в срочном порядке принять "чрезвычайные законы" против экономических и политических агентов США и пр? Депутатам надо не "просить", а приказывать Правительству вводить запреты на все контакты с финансовой системой США, поэтапном запретом хождения доллара в РФ и т.д.
    samarin1969
  25. 1970mk (Михаил) Сегодня, 18:10
    Зеркально ответит не выйдет....по причине того что величина экономики стран не сопоставима. Поддержать Предприятия? Они ЧАСТНЫЕ! С кого этого?
    Давайте Дерипаску Поддерживать. Он потерял "БЕДНЫЙ" 1.5 млрд долларов. Что было понятно какова сумма - если Вы зарабатываете 150000р. в месяц, то для того чтобы получить подобную сумму Вам надо было начинать работать за 40тысяч лет до Рождества Христова и при этом ничего не тратить! А если у Вас ЗП 15 тыс, то чтобы заработать подобное Вам 400тысяч лет трудится надо! Это к вопросу о справедливости "заработанного" данным лицом и ему подобными. Он что то построил? Где и что? Самим пора давно раскулачить и все национализировать.
    1970mk
  26. groks (Олег) Сегодня, 18:19
    Что этот деятель имеет ввиду? Запретить он хочет что и где? Вот например ВераФарм не так давно купили американцы - закрыть нахрен? Не позволять ввозить действующие вещества? Да он охренел вообще?! Пусть сначала своё производство восстановят, а уж потом зеркалят.
    Эти сейчас будут проталкивать свои интересы, перекашивая и так не шибко сильную экономику. Они с голоду не сдохнут полюбому, а мы? Хрена спали столько лет и задницу партнёрам(без кавычек, поскольку для них это действительно партнёры, были, есть и будут) вылизывали?
    Может они просто договорились? Вот не нужно на западе столько алюминия, сколько может предложить Русал, полюбому прибыль не получить, так внесите моё предприятие в список, за немного денег, а я потом с государства родного всё равно слуплю - я ж пострадавший.
    groks
  27. vlad.svargin (Владимир) Сегодня, 18:21
    Володин обратился к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с призывом принять зеркальные меры по отношению к продукции США, сделать то, что предпринимается по отношению к российским товаропроизводителям

    Проснулся, когда жареным запахло...
    vlad.svargin
  28. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:39
    В место того что бы изменить все экономическую политику ,деньги опять пойдут на спасение олигархов! Браво! Вот это ход,о каком развитии может идти речь ?
    Ах да,сейчас банковский сектор запоет в унисон.........................помогииииитее!
    APASUS
  29. 16112014nk (Николай) Сегодня, 19:59
    Про Володина ещё до избрания на нынешнюю должность говорили - "Тупой, как валенок". Что он и подтверждает постоянно - в данном случае о поддержке предприятий, принадлежащих набравшим за границей кредитов олигархам. Которых теперь ( олигархов ) надо спасать.
    16112014nk
Картина дня