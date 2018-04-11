20:21 11 апреля
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В Параде Победы могут быть задействованы робототехнические комплексы

Робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9» могут быть задействованы в Параде Победы на Красной площади, передает Интерфакс сообщение информированного источника.



Роботы на днях прибыли в Алабино для участия в репетициях,
сказал агентству источник.


Ранее сообщалась, что в воздушной части парада примут участие новейшие истребители Су-57.

Кроме того, стало известно об участии в параде на главной площади страны боевых машин поддержки танков «Терминатор».

По словам главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова, всего в праздничном мероприятии «будет задействовано 73 летательных аппарата, более 120 единиц техники и 12 тысяч военнослужащих».

Недавно в российском военном ведомстве сообщили, что испытания «Урана-9» завершатся до конца текущего года.

Боевой робототехнический комплекс "Уран-9" разрабатывается компанией «766 УПТК». Он предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. По словам разработчиков, комплекс «способен поражать цели на расстоянии до 5 км в дневное время и 3,5 км ночью, на его вооружении стоит 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет, реактивные огнеметы "Шмель-М" и комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами».

«Уран-6» предназначен для разминирования урбанизированных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. Он активно использовался в Сирии, а также на Северном Кавказе.


Использованы фотографии: http://766uptk.ru
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Комментарии 10

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  1. Гена Бетон (Азино ТриТопора) Сегодня, 16:16
    По парадам рассекают арматы, истребители 5 поколения и боевые дроны, а в войсках реанимируют снятую со складов безнадежно устаревшую советскую технику и даже элементарные колиматоры большя редкость.
    Так и живем.
    Гена Бетон
    1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 17:06
      Пусть сначала перестанут Мавзолей драпировать, иваны не помнящие родства! am
      Анти-Корр.
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:18
        Цитата: Анти-Корр.
        Пусть сначала перестанут Мавзолей драпировать, иваны не помнящие родства! am

        За Ильича не переживай, ему так спокойней будет.. laughing
        А вот в этот парад Победы думаю будет много новинок ...Идет травля мировая России и силу духа нашего никому не сломить!
        МИХАН
    2. Маз Сегодня, 17:44
      А зачем оне в тылу? арматы, каллиматоры, 5 поколение? Фоткаться на фоне? У кого надо есть в избытке.
      Маз
  2. самый главный Сегодня, 16:17
    А может пленных провести? Ну тех, которые незаконно в Сирии землю топчут. Раз лет в 50 надо проводить такие парады в назидание клоунам, которые считают себя исключительными.
    самый главный
    1. mr.fafes (Александр) Сегодня, 16:41
      Ещё не время!
      Вот сейчас, Трамп возомнит себя Наполеоном-(Гитлером), тогда и проведём парад специально по такому случаю, с пленными обоссаными Америкосами и с триумфальным сжиганием Американских штандартов на красной площади! Ну и конечно чтоб не забывали на Американском рейхстаге обязательно напишем. ЗДЕСЬ БЫЛ ВАСЯ!
      mr.fafes
  3. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 16:19
    Так с такими делами,что творятся,парада может и не быть wassat на Красной площади.
    Proton
    1. Hoc vince Сегодня, 16:23
      Шойгу уже репетирует парад в США (только тихохонько)... будет янкам сюрприз!
      Hoc vince
  4. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 17:04
    Дожить бы до парада...эх,жаль,если что,на даче зимний чеснок пропадет...
    Palagecha
  5. konstantin68 (Константин) Сегодня, 17:21
    Цитата: Гена Бетон
    По парадам рассекают арматы, истребители 5 поколения и боевые дроны, а в войсках реанимируют снятую со складов безнадежно устаревшую советскую технику и даже элементарные колиматоры большя редкость.
    Так и живем.

    Так и должно быть. Встречают по одежке. Взять хоть Вашу аватарку,к примеру.
    konstantin68
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