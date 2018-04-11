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В Параде Победы могут быть задействованы робототехнические комплексы
Робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9» могут быть задействованы в Параде Победы на Красной площади, передает Интерфакс сообщение информированного источника.
Ранее сообщалась, что в воздушной части парада примут участие новейшие истребители Су-57.
Кроме того, стало известно об участии в параде на главной площади страны боевых машин поддержки танков «Терминатор».
По словам главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова, всего в праздничном мероприятии «будет задействовано 73 летательных аппарата, более 120 единиц техники и 12 тысяч военнослужащих».
Недавно в российском военном ведомстве сообщили, что испытания «Урана-9» завершатся до конца текущего года.
Боевой робототехнический комплекс "Уран-9" разрабатывается компанией «766 УПТК». Он предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. По словам разработчиков, комплекс «способен поражать цели на расстоянии до 5 км в дневное время и 3,5 км ночью, на его вооружении стоит 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет, реактивные огнеметы "Шмель-М" и комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами».
«Уран-6» предназначен для разминирования урбанизированных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. Он активно использовался в Сирии, а также на Северном Кавказе.
Роботы на днях прибыли в Алабино для участия в репетициях,сказал агентству источник.
Ранее сообщалась, что в воздушной части парада примут участие новейшие истребители Су-57.
Кроме того, стало известно об участии в параде на главной площади страны боевых машин поддержки танков «Терминатор».
По словам главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова, всего в праздничном мероприятии «будет задействовано 73 летательных аппарата, более 120 единиц техники и 12 тысяч военнослужащих».
Недавно в российском военном ведомстве сообщили, что испытания «Урана-9» завершатся до конца текущего года.
Боевой робототехнический комплекс "Уран-9" разрабатывается компанией «766 УПТК». Он предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. По словам разработчиков, комплекс «способен поражать цели на расстоянии до 5 км в дневное время и 3,5 км ночью, на его вооружении стоит 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет, реактивные огнеметы "Шмель-М" и комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами».
«Уран-6» предназначен для разминирования урбанизированных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. Он активно использовался в Сирии, а также на Северном Кавказе.
Использованы фотографии: http://766uptk.ru
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