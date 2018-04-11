20:21 11 апреля
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Каждому "Куку" - по торпеде! Экс-главком ВМФ РФ дал пару советов

Если у России возникнет необходимость потопить американский эсминец Donald Cook, у российских военных есть для этого все необходимые средства. Об этом сообщил бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал флота Владимир Масорин.

Каждому "Куку" - по торпеде! Экс-главком ВМФ РФ дал пару советов


По мнению Масорина, российскому флоту вряд ли придется предпринимать какие-либо действия в отношении американского судна, однако, как напомнил адмирал, при необходимости ВМФ сможет поразить «Кука».


Я не думаю, что дойдет до того, что Donald Cook надо будет топить. Но если что — торпеда очень эффективное оружие, она пробивает борт и делает большое отверстие — это серьезное повреждение. Понятно, что нас будут давить долго и нудно, но война — опасная вещь, для американцев в первую очередь. Они там совершенно в другом мире живут, в другом представлении. Поэтому страха нет — американцы достали, они как кость в горле
— цитирует ТК "Звезда" адмирала

10 апреля американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами Tomahawk, подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус. Там расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 99

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  1. самый главный Сегодня, 16:20
    Не надо жадничать!!! Одна не солидно... а вот букет из 5-7 в самый раз.. Хотя, извиняюсь, положено четное количество дарить в таких случаях.
    самый главный
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 16:21
      Торпеда в борт - хорошее напоминание о возможной "встрече". Видимо итоги "теплой встречи" в Черном море уже забылись.
      oleg-gr
      1. Logall (Александр) Сегодня, 16:31
        "...кому-то под руку попался каменюка, тюк прямо в темя, и нету Кука!..."
        В.Высоцкий
        Logall
        1. тол100в (Игорь) Сегодня, 16:46
          Цитата: Logall
          "...кому-то под руку попался каменюка, тюк прямо в темя, и нету Кука!..."
          В.Высоцкий

          " Ударил первым я тогда, так было надо!" В.С.Высоцкий!
          тол100в
      2. next322 (алекс) Сегодня, 17:13
        а что было в Черном море?? https://vz.ru/opinions/2018/4/10/916923.html
        next322
    2. Чичиков (Забаненный) Сегодня, 16:23
      Это на счет всего одной торпеды для Кука??? Быстрый путь "ко дну", быстро забывается, а мы всегда свято относимся к исторической памяти!
      Чичиков
      1. Hoc vince Сегодня, 16:27
        Трампу следует гoтoвиться, к встрече с новыми, умными и красивыми "Посейдонами"
        Hoc vince
      2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 16:49
        Цитата: Чичиков
        Это на счет всего одной торпеды для Кука??? Быстрый путь "ко дну", быстро забывается, а мы всегда свято относимся к исторической памяти!

        Пральна,поэтому "Кинжал" засчёт гиперскорости,даже без боевой составляющей,разваливает эсминец на две равные семядоли! Память на долго!am
        майор Юрик
        1. Huumi (Ваня) Сегодня, 18:33
          по ЦТ показали один макет кинжала что слеплен из пластилина и все-это как мультик пластилиновый посмотреть и уверовать что герои-живые...
          Huumi
          1. SOF (Александр) Сегодня, 19:28
            Цитата: Huumi
            по ЦТ показали один макет кинжала что слеплен из пластилина и все-это как мультик пластилиновый посмотреть и уверовать что герои-живые...

            ... дайте угадаю - наверное двойное гражданство? Второй паспорт не с шестигранником? wink
            SOF
            1. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 19:56
              А первый с трезубцем :)
              LASVEGAS
        2. smaug78 (Борис) Сегодня, 19:48
          Наверное свечку держали? Пишите из горящего танка, простите, Сирии?)))
          smaug78
    3. Маз Сегодня, 16:29
      Голоса клевещут и зловещают, что мол, Вернулись в холодную войну. Даже "ледяную". США запустили "самолет Судного дня" и ввели режим готовности Defcon-4. Ну, что же, мужики, ПОШУМИМ?

      Я бы и по две торпеды не пожалел. Чтоб уж наверняка. И экипаж за своим кораблём в лучших традициях. Наше дело, сделать всё, чтоб противник героически погиб за свою дорогую и любимую буржуйскую Родину.

      А В Пентагоне заявили, что они не в курсе заявлений Трампа в твиттере и обратились за разъяснением в Белый дом. Также ведомство сообщило, что оно не комментирует заранее свои военные операции.
      Маз
    4. Венд (Анатолий) Сегодня, 16:30
      Цитата: самый главный
      Не надо жадничать!!! Одна не солидно... а вот букет из 5-7 в самый раз.. Хотя, извиняюсь, положено четное количество дарить в таких случаях.

      Для Дональда Кука помнится хватило одного пролета российского СУ. Видно на этом корабле захотели повторения острых ощущений.
      Венд
      1. тол100в (Игорь) Сегодня, 16:49
        Цитата: Венд
        захотели повторения острых ощущений.

        Насколько всем известно, наши не повторяются! Все новое, и с "вишенкой на торте"!
        тол100в
      2. Locos (Сергей) Сегодня, 17:00
        Не утомились на фейки ссылаться)
        Locos
        1. Венд (Анатолий) Сегодня, 17:04
          Цитата: Locos
          Не утомились на фейки ссылаться)

          По фейкам памятные монеты в России не выпускают. Это только на Украине фейки пускают в дело, в итоге майдан. И не один. laughing
          Венд
          1. Locos (Сергей) Сегодня, 17:18
            Выпустили монету? Ссылку не дадите?
            Locos
            1. Венд (Анатолий) Сегодня, 17:40
              Цитата: Locos
              Выпустили монету? Ссылку не дадите?

              Да пожалуйста. не жалко.
              http://oppps.ru/kollekcionnaya-moneta-rossii-dona
              ld-kuk-ssha-i-russkij-bombardirovshhik-su-24.html
              Венд
              1. Locos (Сергей) Сегодня, 17:45
                Так это же не монета!
                Locos
                1. Венд (Анатолий) Сегодня, 18:06
                  Цитата: Locos
                  Так это же не монета!

                  Вы нумизмат? Полюбопытствуйте этот вопрос.
                  Монетовидные жетоны относятся к разряду монет, правда за нее ничего не купишь. Хотя. Выпущен Сбербанком России, в разряде памятные монеты и монетовидные жетоны. Ограниченным тиражом. Меньше чем за 600 рублей уже не купишь.
                  Венд
                  1. Locos (Сергей) Сегодня, 18:15
                    Просто я удивляюсь, что люди до сих пор верят в этот фейк. Ну верить в фейки, дело конечно личное)
                    Locos
                    1. SOF (Александр) Сегодня, 19:29
                      Цитата: Locos
                      Просто я удивляюсь, что люди до сих пор верят в этот фейк. Ну верить в фейки, дело конечно личное)

                      ...вот как раз и узнаем какой это был фейк...
                      SOF
              2. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 18:43
                Скоро это будет уже целая серия монет: - Дональд Кук и Су-24, Дональд Кук и ПЛ Варшавянка.
                Лена Петрова
                1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 20:06
                  Цитата: Лена Петрова
                  Скоро это будет уже целая серия монет: - Дональд Кук и Су-24, Дональд Кук и ПЛ Варшавянка.


                  Вам кажется. что вы сказали что то смешное?
                  Но это не так.
                  У каждого действия - всегда 2 стороны,
                  Всегда учитесь думать со всех сторон.
                  Вот вы сейчас про варшавянку и кука...

                  А как вы отнесетесь к тому. что будет про "Алла я в бар" и тело Пешкова, Бородачи режут Филипова... А если еще будут ИХ медальки про наших героев Позыныча, Прохоренко ?

                  Бьет в самое сердце такая постановка вопроса?

                  так вот.
                  Заткнитесь в своем уряканном угаре - там война идет...
                  Третья мировая на носу...
                  ЗВО
    5. Zubr Сегодня, 16:33
      Одной вполне достаточно, что бы его на дно пустить и дать возможность морякам сойти на шлюпки. Пускай живут и рассказывают в назидание потомкам, что нельзя воевать с Россией.
      Zubr
    6. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:45
      Цитата: самый главный
      Хотя, извиняюсь, положено четное количество дарить в таких случаях.

      ну так 5 и 7, в среднем 6
      LSA57
    7. Удав КАА (Александр) Сегодня, 16:54
      Цитата: самый главный
      Одна не солидно... а вот букет из 5-7 в самый раз.. Хотя, извиняюсь, положено четное количество дарить в таких случаях.

      Для Кука и 2-х с одного борта будет достаточно. После 40 кв м дырки с одного борта корабль будет уже не спрямить.
      Удав КАА
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:46
        Цитата: Удав КАА
        Для Кука и 2-х с одного борта будет достаточно. После 40 кв м дырки с одного борта корабль будет уже не спрямить.

        Саша,да для Кука и одного "Кита" хватит,чтоб прокладки в одну сторону,а яйки в другую. hi
        НЕКСУС
        1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 18:52
          Цитата: НЕКСУС
          Саша,да для Кука и одного "Кита" хватит

          "Кита" конечно же хватит...(Привет, АндрЭ hi )
          Но по боевым кораблям одиночными торпедами не работают...Одиночными -- только по транспортам (судам) и то в зависимости от водоизмещения или наличия ТО. Классика жанра -- двухторпедный залп. Правда, критерий шаткий при использовании торпедяк с ТУ...
          Удав КАА
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:55
            Цитата: Удав КАА
            Классика жанра -- двухторпедный залп.

            Саша,привет. hi Ты капец какой кровожадный.Что останется от Кука,при попадании дуплета Китов,в задачнике спрашивается,если масса БЧ одного Кита 550 кг? wassat Там даже утонуть нечему будет. recourse
            НЕКСУС
            1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 19:07
              Цитата: НЕКСУС
              если масса БЧ одного Кита 550 кг?

              Анрей, это не просто ВВ, а ТГА с коэф 2,7 (если склероз мне не врет!). Но у 65-76 очень интересная программа с кратностью кильватерных следов, повторным поиском и т.п. прелестями. Я штурман и знаю только вершки. Спец -- коллега "Мина", он же Макс Климов. Но его не очень привечают на ВО из-за его антимонии к современным дельцам от флота и К* у кормушки флотского бюджета... А ему есть что сказать и весьма... существенного!!!
              Удав КАА
              1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:11
                Цитата: Удав КАА
                Анрей, это не просто ВВ, а ТГА с коэф 2,7 (если склероз мне не врет!).

                Жаль сняли их с вооружения...а очень зря. Хотя основная версия Курска-это самоподрыв именно этой торпеды.
                В любом случае,если начнется замес,торпеда ли,Оникс или та же Х-32 найдет эту посудину...
                НЕКСУС
                1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 19:15
                  Цитата: НЕКСУС
                  если начнется замес,торпеда ли,Оникс или та же Х-32 найдет эту посудину...

                  Лучше вспомни слова песни про Комарово ("На недельку до второго, я уеду в Комарово") ::::::: good
                  Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли!!! yes laughing drinks
                  Удав КАА
                  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:19
                    Цитата: Удав КАА
                    Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли!!!

                    И волны бьются АБОРТ корабля. wassat drinks
                    НЕКСУС
        2. ЗВО (Алекс) Сегодня, 20:11
          Цитата: НЕКСУС

          Саша,да для Кука и одного "Кита" хватит,чтоб прокладки в одну сторону,а яйки в другую. hi


          Андрей. сколько наших АПЛ, имеющих возможность пуска Кита сейчас потенциально в средиземке?
          найти вероятное количество - несложно.
          Вы найдете это легко, если захотите.
          Можете у Андрея из Челябинска спросить - он даст точный ответ.

          Просто хватит безответственных и ничем не подкрепленных лозунгов
          ЗВО
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:13
            Цитата: ЗВО
            Андрей. сколько наших АПЛ, имеющих возможность пуска Кита

            Внимательно читаем...
            Цитата: НЕКСУС
            Жаль сняли их с вооружения.


            Цитата: ЗВО
            Просто хватит безответственных и ничем не подкрепленных лозунгов

            Простите,а где вы увидели в моих постах лозунги?
            НЕКСУС
    8. баклан (Станислав) Сегодня, 16:55
      Одной хватит, там другие цели подтягиваются...Нужно экономить боезапас...
      баклан
      1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 18:27
        Цитата: баклан
        Одной хватит, там другие цели подтягиваются...Нужно экономить боезапас...

        Скользкая для вас тема what
        Вас Влад
  2. dgonni (Dgon) Сегодня, 16:22
    Адмирал плавает в своих бреднях аки молодой лейтёха. Понятие синтерической войны ему не ведомо и есть желание дать 35-39 узлов на есминце 56го проэкта и вывалить веер из 10 торпед в бочину ненавистного амера. В общем без коментариев!
    dgonni
    1. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 16:30
      Ну почему, на эсминце ? Есть "Варшавянки", есть "Шквал"... Вы статью, внимательно перечитайте... Разговора, о том, что надо срочно топить, не было... А вот, если начнется... Тогда, да... Шмалять, будем всем, чем можем...
      LiSiCyn
      1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 20:13
        Цитата: LiSiCyn
        Ну почему, на эсминце ? Есть "Варшавянки", есть "Шквал"... Вы статью, внимательно перечитайте... Разговора, о том, что надо срочно топить, не было... А вот, если начнется... Тогда, да... Шмалять, будем всем, чем можем...


        перечитайте про состояние нашего флота и соответствующего вооружения у "Андрея из Челябинска"...
        Шквал. Кит - все несете какую то околесицу.. Не имеющую ничего общего с реалиями современными.
        ЗВО
    2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:45
      Цитата: dgonni
      ...Адмирал плавает в своих бреднях аки молодой лейтёха. Понятие синтерической войны ему не ведомо и есть желание дать 35-39 узлов на есминце 56го проэкта и вывалить веер из 10 торпед в бочину ненавистного амера. В общем без коментариев!...

      Ничтоже сумняшеся в Ваших познаниях тактики и стратегии применения разнородных сил и средств ВМФ России, в отражении вероятного нападения наших партнёров по борьбе с терроризмом, в коих главком ВМФ России по сравнению с Вами просто сопливый "лейтёха" - не могу не спросить Вас: что такое "синтерическая война"? belay
      Простите великодушно, но мне в военном институте значения такого словосочетания не довели. Чувствую себя по отношению к Вам просто нехорошо - учили-учили меня Родину защищать, а самой сути понятия современной войны я не узнал request
      P.S. Может Вы говорили о "сетецентрической войне"? Нет? laughing
      Андрей К
      1. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 16:52
        Цитата: Андрей К
        . Может Вы говорили о "сетецентрической войне"? Нет?

        Может... А может, и нет... Кто, его знает ?
        Чувак, просто ляпнул.. Как в воду, пукнул.
        Там смысл такой... Быстренько глазами пробежать, и коммент строчить...
        LiSiCyn
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:03
          Цитата: LiSiCyn
          ...Может... А может, и нет... Кто, его знает ?
          Чувак, просто ляпнул.. Как в воду, пукнул.
          Там смысл такой... Быстренько глазами пробежать, и коммент строчить...

          Стас hi
          У меня на глазах адмирала флота Владимира Масорина, не сходя с дивана, "разделали как Бог черепаху" belay
          Я жешь по-доброму, со всеми "па", как положено, не сомневаясь в адекватности мироощущения человека знающего о "синтерической войне", с кучей извинений laughing
          Андрей К
          1. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 18:03
            Цитата: Андрей К
            Я жешь по-доброму, со всеми "па", как положено, не сомневаясь в адекватности мироощущения человека

            Вот, по этому, Вы и маршалл...
            У меня " Па", не очень получаются, с танцами, как то не задалось. wink
            Андрей hi
            LiSiCyn
            1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:14
              Цитата: LiSiCyn
              ...Вот, по этому, Вы и маршалл...
              У меня " Па", не очень получаются, с танцами, как то не задалось. wink

              Стас, хорош feel
              Не прибедняйтесь, всё у Вас получается как надо и котелок на месте fellow
              Андрей К
              1. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 20:09
                Ух, надо жене показать good
                Цитата: Андрей К
                всё у Вас получается как надо и котелок на месте

                Спасибо, похвала от добрых людей, никогда лишней не будет. hi
                LiSiCyn
      2. SOF (Александр) Сегодня, 19:33
        Цитата: Андрей К
        что такое "синтерическая война"?

        good
        Зачёт!!!!
        SOF
      3. bk316 (Владимир) Сегодня, 20:03
        что такое "синтерическая война"?

        Единственное созвучное что приходит в голову "тантрический се кс" belay
        Ну поскольку "тантрический се кс" и не се кс совсем , то наверно и "синтерическая война" и не война вовсе. Именно поэтому адмирал и не в курсе.... wassat
        bk316
  3. citlstar (Сергей) Сегодня, 16:22
    Каждому Куку по дубинки из бамбука и аборигену.
    citlstar
  4. citlstar (Сергей) Сегодня, 16:24
    Цитата: dgonni
    Адмирал плавает

    На морском жаргоне плавает только кое что в проруби.
    citlstar
  5. 1skuns1 (Александр) Сегодня, 16:25
    кук-кушка, кук-кушка, сколько мне жить?
    1skuns1
  6. Водолаз73420 (Михаил) Сегодня, 16:25
    США подняли в воздух E-4B Nightwatch, известный как самолет "судного дня", следует из данных, опубликованных порталом Flightradar.
    Водолаз73420
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 16:55
      Цитата: Водолаз73420
      США подняли в воздух E-4B Nightwatch, известный как самолет "судного дня", следует из данных, опубликованных порталом Flightradar.

      Если этот уважаемый ресурс знает о его поднятии в воздух, а сможет ли он сообщить о его кончине?!
      тол100в
  7. Волька Сегодня, 16:26
    аборигены съели кука, тю янки это не про вас?...
    Волька
  8. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 16:28
    Boeing E-4B Nightwatch, известный как самолёт «судного дня», предназначенный для высшего руководства США, в том числе президента Дональда Трампа, поднялся в воздух в американском штате Индиана.
    Об этом свидетельствуют данные ресурса CivMilAir
    vladimirvn
  9. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:29
    Неуютно чувствует себя Кук, впору полосатый прапор сдергивай и в сумерках околицами и огородами к лесу.
    ul_vitalii
  10. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 16:30
    Камрады, я в других темах уже говорил - военные сделают всё от них требующееся, будет ли команда? Вот в чём заковыка
    Николай Петров
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 17:02
      Цитата: Николай Петров
      Камрады, я в других темах уже говорил - военные сделают всё от них требующееся, будет ли команда? Вот в чём заковыка

      За ложь и лицемерие сквозящие изо всех иностранных СМИ и попрание всех и вся международных законов - Команда Будет, точно будет! А вот масштаб воздействия на засохшие мозги уж не нам определять! А то, что будет, эт точно: Они переступили все возможные и невозможные границы! Нужно ставить на место!
      тол100в
      1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 17:10
        Дай Бог. Потому как уже просто край.
        Николай Петров
  11. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 16:31
    Топите Шура,топите,они золотые laughing
    Proton
  12. 1536 (Евгений) Сегодня, 16:31
    Судно - это захваченный украинцами "Норд", а вот "Дональд Кук" - это корабль. Современный корабль с системой противодействия как подводному, так и надводному оружию, обладающие сильной ПВО и вооруженный крылатыми ракетами. Такие корабли надо не пенсионерскими шапками закидывать, а блокировать соответствующими силами и средствами флота(!), авиации и береговых артиллерийских систем. Ладно Трампу простительно, он по большей части с девочками дело имел, но адмиралу-то...
    1536
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 17:09
      Цитата: 1536
      но адмиралу-то...

      Адмирал тоже знает , что говорит, особенно что касается "девочек" с "Д.Кука"!
      тол100в
    2. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 18:31
      Там в Сирии вроде как Бастион был what
      Вас Влад
  13. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 16:34
    Надо нам хорошо подготовиться. Чтобы быстро спасти экипажи с тонущих кораблей, выдать всем одеяла, оказать медпомощь, обязательно накормить горячим флотским борщом! Ну и это, ...по сто граммов на брудершафт. За мир во всем мире. Глядишь, так и подружимся... Но а сперва, конечно топить. Если рыпнутся...
    Jovanni
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 17:11
      Цитата: Jovanni
      выдать всем одеяла,

      Тифозные, что бы свою гнойную историю не забывали!
      тол100в
  14. san4es Сегодня, 16:36
    Но если что — торпеда очень эффективное оружие, она пробивает борт и делает большое отверстие

    ...А иная (торпеда), взрывается под кораблём, разламывая его пополам
    san4es
    1. Sasha_Sar Сегодня, 17:05
      Спасибо за ролик. Мне как то стремно было читать:" Но если что — торпеда очень эффективное оружие, она пробивает борт и делает большое отверстие — это серьезное повреждение." Адмирал наверное забыл, что на торпеде нет контактного взрывателя, а стоит фотоэлемент. На торпеде заранее (это по НК) выставляют заглубление, что бы она прошла под днищем корабля. И тогда к взрыву "морской смеси" прибавляется гидравлический удар. Корабль до ЭМ включительно, просто "ломается". Вот как то так...
      Sasha_Sar
      1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 17:13
        Спасибо за информацию, не моряк я. Познавательно.
        Николай Петров
      2. san4es Сегодня, 17:44
        Цитата: Sasha_Sar
        ... нет контактного взрывателя...
        san4es
  15. 23424636 Сегодня, 16:36
    задавить РЭБ оружием и взять на абордаж с укладкой персонала в палубу с открытием кингстонов Был Кук и съело море Кука
    23424636
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:05
      Так лучше уж в сирийский порт конвоировать, а там досконально изучит - все аспекты системы Иджис, компьютеры, систему свой чужой и много чего остального.
      Вадим237
  16. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:37
    Что-то, плохо верится, что бывший глав. Ком. назвал военный корабль судном!)))
    Газетчики???
    И про "отверстия ", то же....
    Бред..
    Сибирский цирюльник
    1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 20:16
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Что-то, плохо верится, что бывший глав. Ком. назвал военный корабль судном!)))
      Газетчики???
      И про "отверстия ", то же....
      Бред..


      Еще какой... бред...
      Торпеды противокорабельные последние лет 30-40 - вообще не взрываются в контакте...
      Ибо подрыв под днищем - в сигу гидродинамического воздействия приносит на порядок больше повреждений
      ЗВО
  17. Грица (Александр) Сегодня, 16:41
    Скорее всего Кук не будет ракетами пулять. Слишком близко он стоит как цель для наших самолетов и Бастионов. А мы говорили, что мочить будем носители, откуда топоры прилетят. Поэтому топоры полетят не с Кука, а с какой либо посудины подалее от берегов Сирии. Кук скорее всего будет работать как РЭБ прикрытие
    Грица
    1. ланс Сегодня, 16:55
      кто сказал что не будем топить системы рэб. это вероятнее всего правда, что то на него добавили, но от торпед он не уйдет.
      ланс
      1. Грица (Александр) Сегодня, 16:58
        Герасимов сказал, что будем уничтожать носители ракет, которые полетят на Сирию. А если Кук будет якобы ни при чем, то и....эээ, как бы и нет повода его рыбам скормить. Иначе это будет... моветон (западло по нашему)
        Грица
    2. тол100в (Игорь) Сегодня, 17:16
      Цитата: Грица
      . А мы говорили, что мочить будем носители, откуда топоры прилетят.

      А что? , все известные нам носители находятся вне зоны поражения? Все они посчитаны и на них дано целеуказание! Пускай пока поживут......
      тол100в
    3. Удав КАА (Александр) Сегодня, 17:17
      Цитата: Грица
      Скорее всего Кук не будет ракетами пулять. Слишком близко он стоит как цель для наших самолетов и Бастионов.

      Тезка, согласен с вами. Имея оружие на 2,5 тыс км подлазить под самый объект удара вовсе не обязательно. А вот забить эфир и РЛС поле помехами -- самое то. Ведь 3 израильских Далилы под прикрытием помех и пролетели... Так что, будем посмотреть.
      Удав КАА
  18. Гена Бетон (Азино ТриТопора) Сегодня, 16:49
    Я не думаю, что дойдет до того, что Donald Cook надо будет топить. Но если что — торпеда очень эффективное оружие, она пробивает борт и делает большое отверстие — это серьезное повреждение.

    Слова достойные адмирала диванных войск, но никак не морского офицера.
    Гена Бетон
  19. Raven2705 (Александр) Сегодня, 16:53
    Цитата: Jovanni
    Надо нам хорошо подготовиться. Чтобы быстро спасти экипажи с тонущих кораблей, выдать всем одеяла, оказать медпомощь, обязательно накормить горячим флотским борщом! Ну и это, ...по сто граммов на брудершафт. За мир во всем мире. Глядишь, так и подружимся... Но а сперва, конечно топить. Если рыпнутся...

    Вы бы лучше подумали о наших парнях там в Сирии и на флоте, кто приказы получат в случае заварухи...
    Больше всего пугает не сам факт столкновения, а отношения многих людей и у нас и в америке к этому как к компьютерной игре... Речь идет о десятках и сотнях тысячах жертв сиюминутных и очень тяжелых последствиях на перспекиву! Включите голову наконец! Хватит бравурных речей уже...
    Raven2705
    1. ланс Сегодня, 17:03
      вы думаете парни что там думают по другому? если так то могу вас разочаровать, 80% хотят просто наказать амерококосов за их вседозволенность.
      ланс
  20. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 17:01
    Какие торпеды?Лаптями да шапками закидаем супостатов с самотопов...
    Palagecha
  21. КОЛЕГАН Сегодня, 17:05
    Страха нет, потому что на их территории за 200 лет не разорвалась ни одна бомба, а вот когда начнут рваться ракеты и бомбы не где-то в Африке или Азии, а прямо посреди американских городов, и когда их жирной жизни за чужой счёт придёт конец, а трампы, рокфеллеры и соросы. как тараканы, начнут метаться по в своим хвалёным бомбоубежища, а простые люди миллионами гибнуть под открытым небом на улицах городов, вот тогда их смелость испарится мгновенно, но будет слишком поздно.
    КОЛЕГАН
    1. Икар (Владимир) Сегодня, 19:05
      Страха нет, потому что на их территории за 200 лет не разорвалась ни одна бомба, а вот когда начнут рваться ракеты и бомбы не где-то в Африке или Азии, а прямо посреди американских городов, и когда их жирной жизни за чужой счёт придёт конец, а трампы, рокфеллеры и соросы. как тараканы, начнут метаться по в своим хвалёным бомбоубежища, а простые люди миллионами гибнуть под открытым небом на улицах городов, вот тогда их смелость испарится мгновенно, но будет слишком поздно.

      Вот и я говорю: приснится же такое. Вот только их жирной жизни конец пока не придет. Так как окночатель не родился, а у нашего гаранта яйца не железные, а простые, как у его друзей-олигархов.
      Икар
  22. Комментарий был удален.
  23. Amper (Влад) Сегодня, 17:12
    Цитата: Маз
    Голоса клевещут и зловещают, что мол, Вернулись в холодную войну. Даже "ледяную". США запустили "самолет Судного дня" и ввели режим готовности Defcon-4. Ну, что же, мужики, ПОШУМИМ?

    Я бы и по две торпеды не пожалел. Чтоб уж наверняка. И экипаж за своим кораблём в лучших традициях. Наше дело, сделать всё, чтоб противник героически погиб за свою дорогую и любимую буржуйскую Родину.

    А В Пентагоне заявили, что они не в курсе заявлений Трампа в твиттере и обратились за разъяснением в Белый дом. Также ведомство сообщило, что оно не комментирует заранее свои военные операции.

    Только не надо забывать, что наша Родина то же буржуйская. Будет битва двух буржуинов.
    А поляжет Народ...
    Amper
    1. Dali Сегодня, 17:47
      Оно конечно так с одной стороны ... однако их никогда не останавливал социальный строй в России - всегда хотели поработить ...
      Dali
  24. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:18
    Пришла пора закрытия америки
    Дормидонт
  25. groks (Олег) Сегодня, 18:05
    Офигительное открытие. Никто и не догадывался. Зачем об этом писать и зачем это обсуждать? Точнее - что здесь обсуждать?
    groks
  26. vadivm59 (вадим) Сегодня, 18:13
    и за таким комментарием нужно было обращаться к бывшему главкому?спросите любого матросика по призыву,и он вам тоже самое скажет.что торпеда борт пробивает или днище."детский сад,штаны на лямках".
    vadivm59
    1. Seaflame (Михаил) Сегодня, 20:05
      Да тут и матросика не надо. У любого есть сосед по лестничной клетке, любящий выпить но знающий о современном оружии все, даже если он и боевого корабля в жизни не видел)) Вообще про торпеды и мины по-моему все знают...
      Seaflame
  27. Старый26 (Владимир) Сегодня, 19:23
    Ну ладно, у наших, нас успокоили есть средства потопить "Кук" в случае необходимости. А у них? У них есть средства в ответку потопить наши корабли? Что-то высказывания пишущих все больше напоминают результаты компьютерных стрелялок. С дополнительными жизнями, когда ты можешь потопить виртуальынй корабль, а сам останешься жить, поскольку у виртуального корабля нет способа "замочить" тебя.
    Ребята, не стоит верить всему тому, что нам говорят по ТВ. Говорить у нас могут много и самое разное, но чаще всего "за базар" не отвечают. Можно узнать, на основании чего мы можем уничтожить носитель крылатых ракет противника, не находясь с ними в состоянии войны? Утопить "Кука" в 100 км от берега - это совершить не просто акт пиратства, а неприкрытой агрессии против другой страны. Или израильский самолет, находящийся в ливанском воздушном пространстве? На основании чего? Вот сбить ракеты, идущие на нашу базу и ПМТО - да, это акт самозащиты. Сбивая просто пролетающие мимо ракеты мы становимся участниками войны. Причем противник со спокойной совестью может уже в случае необходимости топить и наши корабли с ПЛ. А что, война....

    Стоит все же различать, когда мы делаем намеки, что сможем это делать и тем, сделаем ли мы это
    Старый26
    1. alexddd (Александр) Сегодня, 20:20
      Уважаемый, то есть для вас выполнить союзнические обязательства по отражению военной агрессии это акт неприкрытой агрессии? Вам не кажется что вы с ног на голову переворачиваете события, это типа то что называется Хуцпа у вас?. На месте КНДР я бы раздолбал всем чем имею с подводных лодок территорию США сразу после пуска ими ракет по Сирии и тем сразу убил бысто зайцев. Вас тут на сайтах и форумах очень много таких занимательных, которые селят в души русским страх перед войной и вину за происходящее. То есть они войны не боятся и верят в победу, а мы , русские должны войны бояться и не верить в нашу победу. Сколько вас избранных здесь пасется.........
      alexddd
  28. Грац (Грац) Сегодня, 19:53
    это риск, туда идет АУГ в составе которой есть подлодки, самое лучшее это ракетная атака
    Грац
    1. Seaflame (Михаил) Сегодня, 20:01
      Самое лучшее это и торпедой и ракетой, и с применение РЭБ) Для таких гостей ничего не жалко))
      Seaflame
  29. Ural50 (Алексей) Сегодня, 19:56
    мож тупо электромагнитную бомбу в случае атаки возле ордена США взорвать и топить не надо , заодно тест эффективности.
    Ural50
  30. Seaflame (Михаил) Сегодня, 20:00
    У сирийцев есть Бастион. Пусть применят в случае удара (если в зоне поражения будет). Вот и посмотрим на РЭБ и ПВО хваленных Арли Берков. Держим кулачки за сирийскую армию.
    Seaflame
  31. alexddd (Александр) Сегодня, 20:11
    Ким Чен Ын сыграет в Гаврилу Принципа.На месте КНДР я бы прыгал от радости,это ж подарок судьбы. В момент удара по Сирии подводные лодки КНДР наносят удар по США + часть Субмарин рвется камикадзе на побережье США и Англии "слойками сахарова" и все..... Привет западной цивилизации. Если попытаются ответить то отвечать будут по России (там же не понять , счет на минуты, чья ракета полетела), а Россия естественно докончит начатое ответным ударом. На месте КНДР я бы так и сделал. Иначе зверь вернется за ними позже. Совершенно рабочий вариант. Для КНДР лучше не придумать.
    alexddd
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