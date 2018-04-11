Турчинов: Я бы с удовольствием разбил армию Путина...

Знаете, я с огромным удовольствием разбил бы армию Путина под Симферополем или Ялтой, но для этого необходимо было иметь боеспособную армию. К большому сожалению, ее у нас тогда не было, а то, что кровь не пролилась... Ну, многие дипломаты, в том числе те, которые профессионально занимались этими вопросами, считают иначе... Я читал интервью бывшего посла Литвы Пятраса Вайтекунаса, которого как раз в то время от Европейского союза отправили в Крым. В своем интервью он подчеркивает, что Крым без крови стал спасением для Украины, потому что Путину была нужна совершенно другая – кровавая – формула. Он хотел кровопролития, гибели гражданских и российских военных – тогда бы он получил основания для развязывания полномасштабной войны, а наши европейские друзья признали бы конфликт обоюдным, как в Приднестровье, Абхазии или в Южной Осетии.

У нас был третий ядерный потенциал. Мы отдали его в обмен на гарантии нашей безопасности и территориальной целостности, которые нам предоставили ведущие ядерные державы: США, Великобритания и Россия. Но данные Киеву гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой были написаны.