20:23 11 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Турчинов: Я бы с удовольствием разбил армию Путина...

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов решил выдать очередную версию того, что происходило в феврале 2014 года на Украине. При этом версия Турчинова явно связана с попыткой вывести из майданной игры за политические кресла другого участника госпереворота Арсена Авакова. В интервью Gordon.ua Турчинов заявил, что в 2014 году «собирался организовать оборону аэродрома в Крыму».

Турчинов отметил, что тогда ему не дал этого сделать именно Аваков. При этом экс-и.о.президента Украины объявляет, что «разбил бы» российскую армию»:
Знаете, я с огромным удовольствием разбил бы армию Путина под Симферополем или Ялтой, но для этого необходимо было иметь боеспособную армию. К большому сожалению, ее у нас тогда не было, а то, что кровь не пролилась... Ну, многие дипломаты, в том числе те, которые профессионально занимались этими вопросами, считают иначе... Я читал интервью бывшего посла Литвы Пятраса Вайтекунаса, которого как раз в то время от Европейского союза отправили в Крым. В своем интервью он подчеркивает, что Крым без крови стал спасением для Украины, потому что Путину была нужна совершенно другая – кровавая – формула. Он хотел кровопролития, гибели гражданских и российских военных – тогда бы он получил основания для развязывания полномасштабной войны, а наши европейские друзья признали бы конфликт обоюдным, как в Приднестровье, Абхазии или в Южной Осетии.


Турчинов: Я бы с удовольствием разбил армию Путина...



В своём интервью Турчинов привычно пространно рассказывает о «сотнях тысяч российских военных», которые якобы были готовы к «захвату континентальной Украины». При этом кровавый пастор в очередной раз посетовал на то, что у Украины нет ядерного оружия.

Турчинов:
У нас был третий ядерный потенциал. Мы отдали его в обмен на гарантии нашей безопасности и территориальной целостности, которые нам предоставили ведущие ядерные державы: США, Великобритания и Россия. Но данные Киеву гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой были написаны.


Хочет ли сказать Турчинов, что был бы у него в 2014-м ядерный чемоданчик, он бы нажал кнопку, не задумываясь?..

Использованы фотографии: Фейсбук
15

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 63

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. самый главный Сегодня, 16:45
    Наполеон!! Хотя нет...Бонопард!! А в профиль так вообще Македонский! А вот тыл подкачал... обыкновенный хряк с обвисшим салом.
    самый главный
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:46
      Цитата: самый главный
      Наполеон!! Хотя нет...Бонопард!!


      все хотят такими быть... у нас в палате их двое... пусть берет дубину и идет на Москву..

      а ведь самка собаки Бисмарка цитирует правда в извращенной форме.... читайте милостивый государь , читайте особенно про его первый визит в петербург... именно тогда бисмарк понял на чем зиждется русское могущество...
      vorobey
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 16:51
        Не ,НаПулюОн! yes вот мне прикольно, почему - Мы обсуждаем, всяких ушлепков??? request
        Охотовед 2
      2. bulvas (Василий) Сегодня, 16:52
        Турчинов: Я бы с удовольствием разбил армию Путина...


        Давай, становись в очередь.... за Трампом
        bulvas
        1. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 17:02
          Цитата: bulvas
          bulvas (Василий) Сегодня, 16:52 ↑ Новый
          Турчинов: Я бы с удовольствием разбил армию Путина...
          Давай, становись в очередь.... за Трампом

          Турчинову молиться надо, чтобы Трамп не начал стрельбу по Сирии. Только мир в отношениях Россия-США не позволяет России навести порядок на Украине.
          ARES623
      3. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 16:56
        Хочет ли сказать Турчинов, что был бы у него в 2014-м ядерный чемоданчик, он бы нажал кнопку, не задумываясь?..

        Вот здесь совсем не до шуток.
        Было бы у Украины ЯО, то расклад был бы совсем другой... Рискнул бы Кремль?

        P.S. Слава Богу, были думающие и знающие люди в свое время, "выкупили" и "купили" свидомых, благодаря их жадности и недальновидности.
        Pax tecum
        1. Vard Сегодня, 17:00
          Ни какого риска... они бы его или сломали... или... (цензура) куда нибуть дели...
          Vard
        2. ser6119 (Сергей) Сегодня, 18:09
          Содержание (обслуживание) ЯО очень дорогое удовольствие, по этому Украина и отказалась от него в пользу России!
          ser6119
          1. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 19:27
            Цитата: ser6119
            Содержание (обслуживание) ЯО очень дорогое удовольствие, по этому Украина и отказалась от него в пользу России!

            Удовольствие конечно дорогое , но это одно из тех удовольствий , которые могут себе позволить только серьёзные государства , а не те , которые появились по ошибке .
            DMB_95
        3. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:35
          Цитата: Pax tecum
          Вот здесь совсем не до шуток.
          Было бы у Украины ЯО, то расклад был бы совсем другой... Рискнул бы Кремль?

          Система СЯМ постоянной боевой готовности требует колоссальных средств.Смогла ли Украина содержать их в порядке при такой вороватой власти ,еще совсем не факт.Давно бы все лежало на складе под охраной.
          Цитата: Pax tecum
          P.S. Слава Богу, были думающие и знающие люди в свое время, "выкупили" и "купили" свидомых, благодаря их жадности и недальновидности.

          Эти люди были в Европе и США ,они сразу смекнули ,что могут натворить мелкие царьки,будь у них ЯО.При этом опасность была для всех,не только для России
          APASUS
        4. Феликс (Феликс) Сегодня, 19:10
          Цитата: Pax tecum
          Было бы у Украины ЯО, то расклад был бы совсем другой... Рискнул бы Кремль?

          Я не думаю, что пингвины допустили бы тогда нестабильность в на Украине, не говоря уже о майдане.
          Феликс
      4. Татьяна Сегодня, 17:14
        Цитата: самый главный
        Наполеон!! Хотя нет...Бонопард!! А в профиль так вообще Македонский! А вот тыл подкачал... обыкновенный хряк с обвисшим салом.

        Круто в сравнении берёте!
        Мне так Турчинов напоминает полоумную русофобку и прозападную "демократку" Валерию Новодворскую - и не более того!
        Которая про СССР/Россию всегда говорила, что жалеет, что живёт в "ЭТОЙ" стране, но никуда выезжать не собиралась и продолжала жить и гадить народам России в пользу США и коллективного Запада.
        .
        Татьяна
      5. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:24
        своём интервью Турчинов привычно пространно рассказывает о «сотнях тысяч российских военных

        Этот губошлеп много чего наговорил. feel
        vovanpain
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 16:46
      Цитата: самый главный
      Наполеон!! Хотя нет...Бонопард!!

      Да кто же Турчинову мешает. Теперь же украинская армия самая сильная в мире. Берите вилы, грабли и вперед на Россию.
      Венд
      1. okko077 (Валерий) Сегодня, 18:38
        Да у них и сейчас нет никакой армии !!! Что изменилось, чтобы делать такие умозаключения главному ЖИДОБАНДЕРОВЦУ ? Армия бомжей, безработных , преступников и дебилоидов. Немного нациков , которые таких жидобандеровцев мечтают расстрелять при первом удобном случае !
        okko077
    3. Подрезчик (Александр) Сегодня, 16:48
      Знаете, я с огромным удовольствием разбил бы армию Путина под Симферополем или Ялтой, но для этого необходимо было иметь боеспособную армию.

      История не терпит сослагательного наклонения...Если бы у бабки были фаберже, она была бы дедкой. Дома жене рассказывай какой ты герой...был бы!
      Подрезчик
    4. Комментарий был удален.
    5. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:59
      Цитата: самый главный
      Наполеон!!

      Насчёт Наполеона не знаю, но из палаты № 6 точно сбежал. yes
      К-50
    6. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 17:15
      Цитата: самый главный
      Наполеон!! Хотя нет...Бонопард!! А в профиль так вообще Македонский! А вот тыл подкачал... обыкновенный хряк с обвисшим салом.

      Ганс Христиан Турчинов.
      Быков.
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 17:24
        Турчинов: Я бы с удовольствием разбил армию Путина...
        я не ярый сторонник Путина,но,с удовольствием бы разбил харю турчинову.
        Дедкастарый
    7. mig29mks (Вячеслав) Сегодня, 17:37
      мешок набитый кашей манной!!!!
      mig29mks
  2. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 16:48
    Не дал БОГ жабе хвоста, чтоб траву не толкла.
    jncnfdybr
  3. Лександрыч (Евгений Александрович) Сегодня, 16:48
    "....Быдливой корове Бог рогов не дает..."
    Лександрыч
  4. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:50
    Хороший мальчик. Все объяснил, обосновал. Паства довольна.
    ul_vitalii
  5. Yrec (Юрий) Сегодня, 16:50
    Кровавый пастор в ударе.
    Yrec
  6. Владыка-Вселенский (Вадим) Сегодня, 16:51
    Шут гороховый,при виде армии Путина из твоих труселей польётся жыжа.Благодари Господа что ещё дышишь,но одно знаю точно,ты умрёшь не от старости.
    Владыка-Вселенский
  7. iouris (iouris) Сегодня, 16:51
    А вдруг разобьёт?
    iouris
  8. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:58
    Знаете, я с огромным удовольствием разбил бы армию Путина

    "Бы" мешает, да кишка тонка! laughing
    "Мечты, мечты, какая сладость...." laughing
    К-50
  9. д^Амир (Дамир) Сегодня, 16:58
    очередное сообщение из серии "Весеннее обострение у наших пациентов"... Журнал "Новости психиатрии", глава "Достижения и проблемы пациентов"...
    д^Амир
  10. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 16:59
    Дебил редкостный. Если бы у бабушки был хрен, она была бы дедушкой, но, звиняйте "БЫ" не даёт, так и в случае с сектантом. Петля ему рано или поздно светит. А вот тут "бы" не будет.
    Николай Петров
  11. Dym71 (Андрей) Сегодня, 16:59
    Цитата: самый главный
    Турчинов: Я бы с удовольствием разбил армию Путина...

    С удовольствием дороже! lol
    Dym71
  12. хмурый лис (павел) Сегодня, 17:00
    Больной на всю голову ,ура пэтриот .Кровавый пастор Русофоб.кукарекает как петух а сделать ничего не может ,кроме как обстреливать Донецк и Луганск .кишка тонка пойти войной на РФ . fool negative
    хмурый лис
  13. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 17:01
    А я бы с удовольствием РАЗБИЛ БЫ ТВОЙ "КУРОЖОПОПОДОБНЫЙ" ХЛЕБОСОС!!! Чтоб ты усерился посреди Куева, и через свой рот!!!
    ангел-истребитель
  14. Dzafdet (Сергей) Сегодня, 17:02
    Турчинов, кончай бредить . Все ядерные средства - собственность России. Она их забрала ещё ДО РАЗВАЛА СОЮЗА. А вас, дурачков, стояли муляжи...и кончай бухать и курить марихуану.. laughing tongue wassat
    Dzafdet
    1. Lexa-149 (Алексей) Сегодня, 17:27
      Надо было оставить свидомым муляжи при развале Союза!Вот бы мы поржали, когда бы он стал их применять, а они бы не сработали! Даже за попытку его применения, их бы тут же в Гаагу отвезли.
      Lexa-149
  15. антивирус Сегодня, 17:04
    Хочет ли сказать Турчинов, что был бы у него в 2014-м ядерный чемоданчик, он бы нажал кнопку, не задумываясь?..

    -всегда завидывал фантазерам--поетам, футурологам. Ни каких просчетов последствий, ответственности, угрызений совести- " а правильно ли тогда все сделал"--
    "я поэт, зовусь я Цветик,
    от меня Вам всем приветик"
    антивирус
  16. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:09
    Сейчас в Киеве свидомые с замиранием сердца надеются ,что США с Россией сцепятся в Сирии и под шумок помарадорничать ..Даже не надейтесь.
    МИХАН
    1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 17:51
      Зря они надеются. Жириновский сказал, что война штатов против России будет проходить на территории Украины и Сирии
      pvv113
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:01
        Цитата: pvv113
        Зря они надеются. Жириновский сказал, что война штатов против России будет проходить на территории Украины и Сирии

        И на территории Израиля ,у них "рыльце в пушку" те еще провокаторы ..
        МИХАН
        1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 18:52
          Как говорится, лес рубят - щепки летят. Думаю, что многим достанется
          pvv113
        2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 18:55
          Цитата: МИХАН
          И на территории Израиля ,у них "рыльце в пушку" те еще провокаторы ..

          belay забыл упоминуть гренландцев... у них рыло вымазано по хлеще....
          Тикси-3
  17. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:15
    То, что это животное до сих пор живо, огромная недоработка наших спецслужб
    Дормидонт
  18. Лерыч (Валерий) Сегодня, 17:17
    Если бы у меня была армия,вооружение,сила,власть, воля и мужество... Я бы много чего натворил. А так, сижу, тексты напечатываю.: ( Вот и Турчинов... Ну, ничего нет! ; )))
    Лерыч
  19. Васян1971 (Василий) Сегодня, 17:20
    " Знаете, я с огромным удовольствием разбил бы армию Путина под Симферополем или Ялтой, но для этого необходимо было иметь боеспособную армию."
    Ага. А если бы ещё и стальные шары в шароварах имелись (про ягоды в ягодицах - это к "сопернику"-Авакову, а Порох спиртом пропитанный оказался), то ваапще вылитый Чингис-хан был бы!
    Васян1971
  20. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 17:24
    ЯО, размещённое на территории Украинской ССР, вовсе не становится от этого её собственностью. Спички - детям ( они же - дети! ) не игрушка.
    Лена Петрова
  21. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 17:27
    Это что? Пополнение в рядах великих полководцев? К Александру Македонскому и Александру Суворову добавился Александр Турчинов. Слава о нем и его доблестных подвигах будет жить в веках. Сала герою.
    Вежливый Лось
    1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 17:56
      Турчинов:Я бы с удовольствием......
      Некий комендант "какой-то" крепости,оправдываясь перед императором за отсутствие приветственного салюта,заявил: У меня 40 причин,почему крепость не салютовала:первая-в крепости нет пороха !Вторая......" Тут император прервал коменданта словами: " Достаточно ! Остальные 39 причин уже не нужны....." wink
      Nikolaevich I
  22. Lexa-149 (Алексей) Сегодня, 17:28
    Эх!Не того британцы траванули! Ну, не того!!! Было бы больше шума, а сосиды визжали бы как о "руке Кремля"!
    Lexa-149
  23. Dr.x-ray (Doctor) Сегодня, 17:29
    Я даже не знаю, рука это или нога... А может голова?
    Dr.x-ray
  24. kventinasd (Олег) Сегодня, 17:30
    А сегодня что, сильные магнитные бури ???
    kventinasd
    1. ser6119 (Сергей) Сегодня, 18:17
      Наверно полнолуние ;)
      Нет, фаза луны сегодня
      убывающая Луна, 26 лунный день
      ser6119
  25. NF68 (Николай.) Сегодня, 17:36
    Штаны запасные на всякий случай не забудь, аника-воин.
    NF68
  26. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 17:38
    Дооо.... Путин алкал кровопролития, потому Крым ушёл без единого выстрела... В логике бывшему литовскому послу не откажешь belay
    Tarasios
  27. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 17:44
    Знаете, я с огромным удовольствием разбил бы армию Путина под Симферополем или Ялтой, но для этого необходимо было иметь боеспособную армию. К большому сожалению, ее у нас тогда не было, а то, что кровь не пролилась...
    Ну ,впрямь байки из дур.дома! Турчинов бы ещё сказал :" Я бы с удовольствием перетрахал соседний бордель ,но к большому сожалению,я импотент..." !
    Nikolaevich I
  28. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 17:53
    Турчинов: Я бы с удовольствием разбил армию Путина...


    Разбей себе с удовольствием анус, пёс. Хотя он у тебя уже разбит laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
  29. atesterev (atesterev) Сегодня, 17:58
    Знаете, я с огромным удовольствием разбил бы армию Путина под Симферополем или Ялтой,


    Толстый! Давай!!! wink
    atesterev
  30. Micfoster (Евгений) Сегодня, 18:10
    "Знаете, я с огромным удовольствием разбил бы армию Путина под Симферополем или Ялтой, но у меня вазелин кончился" А. Турчинов
    Micfoster
  31. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 18:12
    Ну Тырчинов отмочил! Херой однако! laughing laughing laughing
    ibn.shamai
  32. AlexS (Алекс) Сегодня, 18:25
    Какая жалость, что еще не в полной мере работает Народный трибунал. Надеюсь казни этих недоумков будут публичные...
    AlexS
  33. Machete Сегодня, 18:45
    Я бы русских разбил. да армии нет. Я армией разбил Донбасс. пока новых нарожают....
    Machete
  34. Ваше благородие (Валерий) Сегодня, 18:47
    Бодливая корова без рогов
    Ваше благородие
  35. Волька Сегодня, 18:58
    ум и руки коротки господин кровавый пастор...
    Волька
  36. ваха36 (Евгений) Сегодня, 19:02
    Брухливой корове Бог рогов не дает . М Шолохов "Поднятая целина".
    ваха36
  37. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 19:52
    Свят, свят. Какое приснится разве может?
    ODERVIT
  38. Влад5307 (Владимир) Сегодня, 19:55
    Этот упырь кровавый думать умеет только 5-й точкой. на большее верных слуг амерзского господина не хватает.
    Влад5307
Картина дня