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Турчинов: Я бы с удовольствием разбил армию Путина...
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов решил выдать очередную версию того, что происходило в феврале 2014 года на Украине. При этом версия Турчинова явно связана с попыткой вывести из майданной игры за политические кресла другого участника госпереворота Арсена Авакова. В интервью Gordon.ua Турчинов заявил, что в 2014 году «собирался организовать оборону аэродрома в Крыму».
Турчинов отметил, что тогда ему не дал этого сделать именно Аваков. При этом экс-и.о.президента Украины объявляет, что «разбил бы» российскую армию»:
В своём интервью Турчинов привычно пространно рассказывает о «сотнях тысяч российских военных», которые якобы были готовы к «захвату континентальной Украины». При этом кровавый пастор в очередной раз посетовал на то, что у Украины нет ядерного оружия.
Турчинов:
Хочет ли сказать Турчинов, что был бы у него в 2014-м ядерный чемоданчик, он бы нажал кнопку, не задумываясь?..
Турчинов отметил, что тогда ему не дал этого сделать именно Аваков. При этом экс-и.о.президента Украины объявляет, что «разбил бы» российскую армию»:
Знаете, я с огромным удовольствием разбил бы армию Путина под Симферополем или Ялтой, но для этого необходимо было иметь боеспособную армию. К большому сожалению, ее у нас тогда не было, а то, что кровь не пролилась... Ну, многие дипломаты, в том числе те, которые профессионально занимались этими вопросами, считают иначе... Я читал интервью бывшего посла Литвы Пятраса Вайтекунаса, которого как раз в то время от Европейского союза отправили в Крым. В своем интервью он подчеркивает, что Крым без крови стал спасением для Украины, потому что Путину была нужна совершенно другая – кровавая – формула. Он хотел кровопролития, гибели гражданских и российских военных – тогда бы он получил основания для развязывания полномасштабной войны, а наши европейские друзья признали бы конфликт обоюдным, как в Приднестровье, Абхазии или в Южной Осетии.
В своём интервью Турчинов привычно пространно рассказывает о «сотнях тысяч российских военных», которые якобы были готовы к «захвату континентальной Украины». При этом кровавый пастор в очередной раз посетовал на то, что у Украины нет ядерного оружия.
Турчинов:
У нас был третий ядерный потенциал. Мы отдали его в обмен на гарантии нашей безопасности и территориальной целостности, которые нам предоставили ведущие ядерные державы: США, Великобритания и Россия. Но данные Киеву гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой были написаны.
Хочет ли сказать Турчинов, что был бы у него в 2014-м ядерный чемоданчик, он бы нажал кнопку, не задумываясь?..
Использованы фотографии: Фейсбук
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