09:01 12 апреля

Трамп ударил Россию по правой щеке

Резкое обострение на Донбассе, происходящее несмотря на действующее «пасхальное перемирие», связано с попыткой Вашингтона пригрозить России созданием «второго фронта» в случае слишком резкой реакции на американский удар в Сирии.



Главной задачей американской «акции возмездия» по Сирии является символическая пощечина России.


Дональд Трамп и его окружение своими заявлениями относительно «химической атаки» в Думе и угрозами, в том числе и на заседаниях СБ ООН, как всегда, лишили себя политического маневра и загнали ситуацию в тупик, из которой выбраться без потери лица будет крайне непросто.

Положение американцев усугубляется тем, что Россия устами своих военных и дипломатических представителей однозначно предупредила США, что их агрессивные действия вызовут немедленный и крайне болезненный для них ответ.

Особенно унизительно для США то, что ни президент России, ни глава правительства не опустились до полемики с Трампом: предупреждения озвучены начальником Генштаба ВС России и постпредом в ООН.

При этом очевидно, что реально воевать с Россией американцы не готовы и не хотят. Но и отступать Трампу тоже нельзя. Особенно после той очевидной слабины, которую американский лидер показал в ситуации корейского кризиса. Помахав дубинкой перед носом Ким Чин Ына и увидев, что тот не испугался, американский лидер спрятал ее за спину (отведя авианосные группы) и убрался ни с чем.

Определенную лазейку и возможность совершить символическое «возмездие» без войны с Россией американское руководство усмотрело в словах генерала Герасимова, что Россия ответит, если возникнет угроза для ее граждан. Из чего американцы заключили, что, если их атаки не заденут россиян, то ВС России не будут наносить ответные удары по «носителям», то есть американским самолетам и кораблям, с которых будут пущены ракеты.

Косвенным подтверждением такого подхода является сообщение, опубликованное 11 апреля в Los Angeles Times.

«Группы планирования в Пентагоне готовы к ответу на предполагаемую химическую атаку в Сирии, однако одна опасность вызывает особую тревогу — не погибнут ли при авиаударах российские военные на сирийской территории, что приведет к тому, что региональная война перерастет в конфронтацию между Вашингтоном и Москвой», — тревожится издание.

Там же сообщается, что Пентагон требует от Трампа в число целей для нанесения ударов «фабрики по производству силами Башара Асада хлора и других отравляющих веществ», то есть предприятий по производству сельскохозяйственных удобрений и бытовой химии. То есть по тем местам, где российских военных точно не будет.

Более того, Трамп прямо предложил России рамки предстоящего удара.

«Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят — отличные, новые и умные. Тебе не следует оставаться партнером животного, которое наслаждается убийством людей газом», — написал он в Twitter. То есть американцы пускают ракеты, а русские их пытаются сбивать, не стреляя по кораблям и самолетам.

Однако уверенности в том, что Москва согласится с этим форматом, нет. И чтобы «убедить» нашу страну принять его, американцы предприняли ряд шагов. Один из них – пакет последних санкций, в сочетании с недвусмысленной угрозой, что они могут быть еще более усилены.

Другим «аргументом» стало обострение на Донбассе, вызванное усилением «обычных» агрессивных действий киевских формирований.

Так, впервые за довольно продолжительное время ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по жилым квартала Донецка. В результате обстрела окраин Донецка были ранены семь мирных жителей и повреждены 37 домов. Кроме того в Куйбышевском и Кировском районах столицы ДНР выведены из строя газопроводы.

Всего, по данным СЦКК, за сутки выпущено по территории ДНР почти 600 боеприпасов, включая снаряды калибра 152 мм.

Напомним, в последнее время обстрелам главным образом подвергались только позиции защитников Донбасса и совсем уж прифронтовые населенные пункты, оставленные жителями и практически нежилые.

Теперь же удар вполне прицельно нанесен именно по жилым районам и по объектам городской инфраструктуры.

И воспринимать это иначе как демонстрацию нельзя. Нынешний артобстрел гражданских объектов не имеет никакого военного значения и, очевидно, не является началом наступательной операции.

Напомним, что варварские обстрелы донбасских агломераций, нацеленные на «выдавливание» населения ЛДНР в Россию, были сокращены после недвусмысленных предупреждений Москвы.

Это именно предупреждение Москве: если она отвергнет предложенный Трампом формат символического «возмездия», то последует удар по народным республикам, на который нашей стране придется реагировать и втягиваться в боевые действия на Донбассе. Что, конечно, было бы крайне нежелательно.

Тем более что не то что участие российских войск в этом конфликте, но даже давление на Киев может быть крайне негативную реакцию ЕС.

Боевые возможности ВСУ не слишком велики, однако надежды извлечь максимум выгод из охватившей Запад антироссийской истерии, да еще под «гарантии» Вашингтона вроде тех, что в свое время были даны Саакашвили, может сыграть с Киевом злую шутку.

Что же до нас, то очевидно, что в складывающейся ситуации нам нужно ожидать ударов по всем направлениям.
Автор: Борис Джерелиевский


13

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 05:45
    С Украиной надо заканчивать... Она как чирий на попе, пока не выдавишь... Так и будет болеть...
    Vard
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:02
      Цитата: Vard
      С Украиной надо заканчивать...

      Вы в шашки, наверное, тоже только в "Чапаева" играть умеете stop
      Голован Джек
    2. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:21
      Цитата: Vard
      С Украиной надо заканчивать... Она как чирий на попе, пока не выдавишь... Так и будет болеть...

      Таких планов в принципе не было у кремлёвских после приезда швейцарского Буркхальтера. Ведь могли же даже по минимуму, после громких поражений ВСУ в котлах, если не занять весь Донбасс, то отодвинуть границу от Донецка. Мариуполь на блюдечке лежал, занять без боя можно было. Всего этого не произошло, потому как на уме у кураторов было только одно - Минские соглашения(по итогам которых Донбасс отходит к Украине). Донбасс был не нужен, не то что Новороссия до Одессы.
      Stas157
      1. михаил3 (Михаил) Сегодня, 08:56
        Все это царапины на лице Сатаны. Ну отодвинули бы фронт от Мариуполя. Куда, в пустыню, что ли? Там, дальше, тоже есть города и села, и люди. И Новороссия нужна... а Украина не нужна не только даром, но даже если за нее триллион долларов приплатят. Тут кто то писал, что половина Киева моментально вступит под знамена хоть Новороссии, хоть России. Хорошо. А что делать со второй половиной?
        Пятнадцать миллионов наших - здорово! А пятнадцать миллионов подлейших предателей? Говорящих на том же языке, неотличимых... и страдающих от постоянного, непреходящего, острейшего желания убивать русских? Именно так они себя и чувствуют, не обманывайтесь. Зачем они в России или Новороссии? Нам в спину бьют недостаточно?
        Пусть война продолжается, и пусть она станет гораздо тяжелее. Тогда все на Украине определятся, кто тут русский, а кто враг русских (там никто больше не живет. нет такой нации - украинец). И пусть люди переберутся туда, где хотят жить - среди русских или среди скакунов. Вот скакун - отличное наименование новейшей человеческой общности, созревающей сейчас на Украине.
        михаил3
  2. ланс Сегодня, 05:51
    рф ещё не разу не принудила укрофашистов к миру, а ведь это у наших границ. после одной такой атаки 40 штурмовиками про укрофикцию можно было забыть на год. лднр за такое время пришла бы в себя решив что дальше делать
    ланс
  3. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 05:56
    однако одна опасность вызывает особую тревогу — не погибнут ли при авиаударах российские военные на сирийской территории


    Это какой то сюрреализм...
    страна находящаяся за тысячи км от Сирии присвоила себе право нападать на кого угодно... на любую страну ...по любому надуманному обвинению...и весь мир с любопытством ожидает что же РОССИЯ ответит этой стране...дааа what нет слов...театр абсурда.
    Тот же ЛЕХА
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:30
    Особенно унизительно для США то, что ни президент России, ни глава правительства не опустились до полемики с Трампом: предупреждения озвучены начальником Генштаба ВС России и постпредом в ООН.

    Правильно, больного лечат врачи по специальности, а не главврач... angry
    a.s.zzz888
  5. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 06:32
    Пора Киев брать, лояльны мы эападу или нет, количества санкций от этого не зависит. Только брать его надо руками Донбасса. А то как то противно, когда незаслуженно санкции вешают, надо вернутся и заслужить laughing
    Рысь33
    1. baudolino (Александр) Сегодня, 06:49
      Донбасс четыре года отдувается за Россию и всю Укропию уже не потянет. Пусть Киев берут киевляне. Или вы сами подтягивайтесь, раз по стрелялкам соскучились.
      baudolino
  6. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:59
    "Положение американцев усугубляется (???) тем, что Россия устами своих военных и дипломатических представителей однозначно предупредила США, что их агрессивные действия вызовут немедленный и крайне болезненный для них ответ.
    Особенно унизительно (???)для США то, что ни президент России, ни глава правительства не опустились (?)до полемики с Трампом: предупреждения озвучены начальником Генштаба ВС России и постпредом в ООН.
    При этом очевидно, что реально воевать с Россией американцы не готовы (???) и не хотят". - это даже по меркам понятной пропаганды уже слишком. Создаётся впечатление, что даже когда будут сыпаться невиртуальные бомбы, такие авторы будут строчить победные сообщения....
    Фамилия автора и его настрой напоминает Польшу перед войной.
    samarin1969
  7. oracul (леонид) Сегодня, 07:14
    Знаете, если каждый дипломатический выпад или словесный понос руководителя страны, мнящей себя сверхдержавой, воспринимать как пощёчину, то надо сидеть и не говорить. К счастью это не так. Россия никому не подставляется, это, во-первых. Она достаточно сильна, чтобы дать отпор в случае прямого столкновения. Эта мысль выражена недвусмысленно президентом - зачем нам мир, в котором нет места России. Это, во-вторых. И, наконец, в третьих, Россия снисходительно смотрит на истерики, которые закатывает Запад, а это бьёт куда сильнее, чем просто угрозы. Правда на нашей стороне.
    oracul
  8. sib.ataman Сегодня, 08:21
    Сами матрасы задрали планку своих угроз и санкций в надежде, что РФ сломается, но ... До сих пор не сломалась. Втягиваться в бесконечный обмен ударами с гораздо более сильным противником-попусту тратиь силы. Но выбрать реально болевую точку для матрасов, и врезать по ней-это и красиво, но главное, даст нужный эффект. Где эта точка? Посмотрим, что выберет ВВП и его окружение для нанесения удара.
    sib.ataman
  9. ver_ (вера) Сегодня, 08:41
    Цитата: Vard
    С Украиной надо заканчивать... Она как чирий на попе, пока не выдавишь... Так и будет болеть...

    ...когда чирей *созреет* - его самостийно *прорвёт*..., можно ускорить маненько... , так легонько, ненавязчиво , внезапно..
    ver_
Картина дня